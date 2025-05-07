10 alternativ till Clockwise för tids- och kalenderhantering

Att hålla koll på tiden och hantera din fullspäckade kalender kan ofta kännas som en jongleringsakt. Du kanske till och med känner att du behöver en assistent bara för att hantera ditt schema utan att tappa bort något.

Clockwise-appen är en assistent som hjälper dig att analysera din kalender, hitta de bästa mötestiderna och till och med samarbeta med ditt team.

Även om Clockwise är utmärkt för tidshantering byter många användare från appen av flera skäl, till exempel begränsad extern samverkan och problem med omplanering.

I den här artikeln går vi igenom de 10 bästa alternativen till Clockwise. Jämför varje verktygs funktioner, begränsningar och priser för att hitta det bästa alternativet till Clockwise.

Vad ska du leta efter i alternativ till Clockwise?

Ett intelligent verktyg för schemaläggning och kalenderhantering bör förstå djuparbete och tillgodose dina specifika behov av tidshantering. Beroende på din arbetsstil kan detta innebära allt från att ge insikter och sammanhang till att skydda fokuseringstid och förbättra samarbetet genom algoritmer och automatisering.

Här är en lista över viktiga saker att leta efter i alternativ till Clockwise:

Smart schemaläggningsfunktion: När ett verktyg har intuitiva schemaläggningsfunktioner förstår det och anpassar sig efter din rutin, dina preferenser och prioriteringar.

Analys och insikter: Analysfunktionerna hjälper dig att förstå mönster, identifiera förbättringsområden och fatta välgrundade beslut om hur du fördelar din tid.

Automatisering, omplanering och enkel anpassningsbarhet: Prioritera verktyg som anpassar sig efter ditt unika arbetsflöde och dina preferenser. Sök efter alternativ som automatiserar rutinuppgifter, såsom att hitta lämpliga mötestider eller omplanera konflikter.

Användarvänlighet: Ett användarvänligt gränssnitt är viktigt för en positiv upplevelse, så leta efter alternativ som är lätta att navigera och erbjuder de bästa schemaläggningsfunktionerna utan onödiga komplikationer.

Slutligen, bläddra igenom kundrecensioner och betyg innan du väljer ett resurshanteringsverktyg. Recensionssajter som G2 och Capterra kan till exempel hjälpa dig att lära dig mer om fördelarna och nackdelarna med varje verktyg.

De 10 bästa alternativen till Clockwise

Nedan listas några av de bästa alternativen till Clockwise (gratis och betalda) som finns på marknaden idag:

1. ClickUp

Spåra tid, ange uppskattningar, lägg till anteckningar och visa rapporter över din tid var du än befinner dig i ClickUp.

ClickUp erbjuder en digital arbetsplats där du och ditt team kan organisera allt på ett och samma ställe. Hantera uppgifter, kommunicera och håll dina projekt på rätt spår.

ClickUp Time Tracker hjälper dig att se hur lång tid du lägger på varje uppgift. Du kan spåra tiden från vilken enhet som helst och koppla den till specifika uppgifter i ClickUp. Du kan också lägga till anteckningar och etiketter till den spårade tiden för att referera till vad du har använt den till. Sortera och filtrera dina tidsspårningsdata och markera specifika timmar som fakturerbara.

Dessutom integreras ClickUp med alla ledande tidsspårningsappar och projektledningsverktyg, så att du kan synkronisera och spåra allt direkt i ClickUp utan att behöva växla mellan appar.

Dessutom sparar ClickUp dig besväret med att förbereda rapporter med anpassningsbara tidrapporter och schemaläggningsrapporter för teamet.

ClickUp Calendar är ett annat smidigt verktyg som visar dina uppgifter, möten och deadlines tillsammans med andra befintliga kalenderhändelser.

Med kalendervyn kan du spåra dina projekt från övergripande översikt till detaljerad information och till och med dela kalendern med dina teammedlemmar. Planera snabbt nya uppgifter och skapa möten genom att dra och släppa dem i din kalender och sortera eller filtrera dem efter prioritet, status etc.

Du kan också synkronisera din Google Kalender med ClickUp och starta möten direkt från kalendervyn.

Dessutom är ClickUp utformat för att skydda dina data. Aktivera rollbaserad hantering eller ange behörighetsnivåer för att kontrollera vem som kan visa, komma åt eller redigera dokument.

ClickUps bästa funktioner:

Skapa, organisera och prioritera uppgifter enkelt med ClickUp Time Management-systemet

Övervaka tiden som läggs på varje uppgift med ClickUps tidsregistreringsfunktioner som hjälper dig att analysera och förbättra ditt arbetssätt.

Få värdefull insikt i projektets framsteg och teamets prestationer genom rapporterings- och analysverktyg.

Integrera smidigt med dina favoritappar för ett smidigare arbetsflöde.

Håll ordning med realtidsvarningar och påminnelser med ClickUp Reminder , så att du aldrig missar en uppgift.

Begränsningar för ClickUp:

Inlärningskurva för nya användare

Ingen möjlighet att radera tidsposter i gratisversionen

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 $/arbetsplatsmedlem/månad

Betyg och recensioner för ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Calendly

via Calendly

Calendly är din personliga schemaläggningsassistent som gör det snabbt, enkelt och stressfritt att boka möten. Inga fler schemaläggningsproblem, e-postväxlingar eller förvirring kring tidszoner. Du har fullständig kontroll över din tillgänglighet.

Dessutom integreras Calendly med din kalender för att förhindra oavsiktliga dubbelbokningar och säkerställa att allt är uppdaterat.

Calendlys bästa funktioner:

Undvik förvirring i schemaläggningen eftersom Calendly automatiskt anpassar sig efter olika tidszoner.

Använd inbyggda integrationer med över 70 olika appar, inklusive populära kalenderappar som Google Kalender, Outlook och andra.

Undvik möten som ligger tätt efter varandra genom att aktivera buffertid före eller efter möten.

Bädda in schemaläggningslänkar på webbplatser eller integrera dem i e-postsignaturer med ett klick.

Begränsningar för Calendly:

Calendly är dyrt jämfört med andra verktyg på listan; billigare alternativ till Clockwise kan vara att föredra, särskilt om du har ett stort team.

Den betalda versionen har många funktioner som du kanske inte behöver eller använder, men som du skulle betala för.

Calendlys ibland förekommande förväxlingar med Google Kalender förvirrar kunderna om tillgängligheten av lediga tider.

Priser för Calendly:

Gratis för alltid

Standard: 12 $/månad per användare

Team: 20 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Calendly:

G2: 4,7/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3300 recensioner)

3. Fellow

via Fellow

Fellow är din schemaläggningspartner för smidigt teamsamarbete, uppgiftsschemaläggning och projektledning. Det gör allt, inklusive att hantera stora projekt, hålla teamet informerat och organisera dina uppgifter.

Med Fellow kan du dela eller publicera filer i ett gemensamt arbetsutrymme. Appen skapar mötesplaner och ser till att alla följer dem.

Den registrerar också mötesprotokoll automatiskt och erbjuder ett flexibelt digitalt utrymme där deltagarna kan samarbeta. Skriv ner dina dagliga uppgifter, ta mötesanteckningar, ställ in påminnelser och missa aldrig något.

Fellow bästa funktioner:

Håll enskilda möten med Fellow-funktionerna för att skapa dagordningar och anteckningar.

Spåra och sätt upp mål för individer och team så att du alltid är på rätt spår.

Sök och hämta enkelt information och anteckningar från tidigare möten för att spara tid.

Använd Fellow på olika enheter, inklusive stationära och mobila, för att hålla ordning när du är på språng.

Få AI-drivna insikter för att förbättra dina möten och dagordningar.

Skydda dina möteskonversationer och data med säkerhet i företagsklass.

Andra begränsningar:

Om du klickar på ett möte i Google Kalender som inte ägs av användaren leder det till ett 404-fel.

Fellow saknar integration med Apple Reminders.

Stöder inte möjligheten att ta och lagra handskrivna anteckningar som faktiskt handskrivet innehåll.

Funktionen 360° Feedback är inte tillräckligt anpassad för att möjliggöra anonym feedback.

Priser för kollegor:

Gratis för alltid

Pro: 9 $/månad per användare

Företag: 10 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Andra användares betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 1900 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 30 recensioner)

4. Integrately

via Integrately

Integrately handlar om att spara tid och energi genom att automatisera repetitiva uppgifter. Använd programvaran för att synkronisera kunddata mellan CRM-system och e-postmarknadsföringsverktyg. Dessutom kan du enkelt automatisera inlägg på sociala medier baserat på din kalender.

Plattformen har förkonfigurerade, återanvändbara kopplingar och arbetsflöden för alla integrationskrav. Den har också ett webbaserat gränssnitt för att designa, dokumentera och testa API:er.

Alla som letar efter alternativ till Clockwise kan använda Integrately, oavsett om du är affärsman, marknadsförare eller student.

Integratelys bästa funktioner:

Spåra prestandan hos automatiseringsprocesser genom loggar och övervakning i realtid.

Hantera automatiskt problem som uppstår under automatiseringen med inbyggda felhanteringsmekanismer.

Använd villkorlig logik för att skapa automatiseringssekvenser med beslutsfattande funktioner.

Synkronisera dina data mellan anslutna appar i realtid för att få uppdaterad information.

Integrately-begränsningar:

Integrately kan förbättra rapportens tydlighet för bättre användarförståelse och upplevelse.

Implementering av klient-sida IO kan ibland vara svårt.

Användarna tycker att webbplatsens utseende är skrämmande och svårt att anpassa sig till.

Integrately-prissättning:

Gratis för alltid

Startpaket: 29,99 $/månad per användare

Professional: 49 $/månad per användare

Tillväxt: 124 $/månad per användare

Företag: 299 $/månad per användare

Integrately-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 300 recensioner)

5. Acuity

via Acuity

Acuity är inte en vanlig kalender – det är snarare ett smart verktyg som är utformat för att förenkla hanteringen av dina möten. Oavsett om du driver ett företag eller hanterar din personliga schemaläggning gör Acuitys flexibilitet det enkelt att ställa in och anpassa till olika affärsbehov.

Acuitys bästa funktioner:

Använd kundenkäter för att samla in relevant information från kunder genom anpassningsbara intagsformulär.

Förhindra schemakonflikter eftersom det automatiskt hanterar tidszonsskillnader.

Integrera med betalningsappar från tredje part för att enkelt ta emot onlinebetalningar vid bokningstillfället.

Låt kunderna boka om/avboka möten och hantera bokningar på ett och samma ställe.

Begränsningar för Acuity:

Saknar funktion för att skilja aktiva kunder från inaktiva kunder.

Acuitys kostnadsfria plan är begränsad när det gäller viktiga funktioner (till exempel finns påminnelsemejl och betalningsmetoder endast i betalda planer).

Saknar inbyggda integrationer med kalendrar från tredje part.

Acuity-priser:

7 dagars gratis provperiod

Nyhet: 20 $/månad per användare

Växande: 34 $/månad per användare

Powerhouse: 61 $/månad per användare

Acuity-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 5500 recensioner)

6. AttendanceBot

via AttendanceBot

AttendanceBot är ett annat utmärkt tillskott till listan över alternativ till Clockwise. Verktyget gör det enkelt och effektivt att hålla reda på tiden för team av alla storlekar.

Chefer och företag kan övervaka närvaron i realtid genom att spåra vem som är på jobbet, har rast och vem som kan bli försenad. För team med distansarbetare erbjuder AttendanceBot även geolokaliseringsspårning.

AttendanceBot låter dig ställa in anpassade närvaroregler. Använd den för att definiera övertidsregler, ställa in respitperioder och anpassa appen efter dina behov.

AttendanceBots bästa funktioner:

Integrera med populära system för ekonomi, löner, HRMS och CRM.

Skapa virtuella klasser och tilldela elever till dem.

Låt eleverna registrera närvaro i alla lektioner direkt med Slack eller Microsoft Teams.

Skicka automatiskt påminnelser till anställda som inte har slutfört sina uppgifter, rapporter eller tidrapporter.

Använd hybridarbetsfunktionen för att visa och hantera teamets scheman, ge godkännanden på flera nivåer och samarbeta med teamet via Slack, MS Teams och GChat.

Begränsningar för AttendanceBot:

Att redigera tidrapporter är tidskrävande för nya användare.

Du kan anpassa ledighetstyper som Flex och Semester, men du kan inte ställa in olika spårningsmetoder för dem.

Bristen på lämpliga inlärningsmoduler gör att verktyget har en brant inlärningskurva.

Priser för AttendanceBot:

14 dagars gratis provperiod

Standard: 6 $/månad per användare

Pro: 9 $/månad per användare

Premium: 12 $/månad per användare

AttendanceBot-betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (75+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

7. Rutiner

via Routine

Routine är en annan plattform för tidshantering som du kan överväga om du funderar på alternativ till Clockwise. Verktyget är intuitivt och lätt att lära sig, från att skapa uppgifter till att sätta prioriteringar och deadlines.

Dessutom lär sig Routine av ditt beteende genom att anpassa sig till dina arbetsmönster, förstå prioriteringar och föreslå den bästa tiden för att ta itu med olika uppgifter.

Plattformen har en snygg, enkel design som hjälper dig att fokusera på uppgifterna utan distraktioner.

Routines bästa funktioner:

Routines naturliga språkbearbetningsfunktion hjälper till att ge intelligenta förslag för att schemalägga uppgifter eller möten till en ledig tid i din kalender.

Koppla Routine till dina favoritverktyg och tjänster för att förbättra och förenkla din arbetsprocess.

Få en påminnelse inför ett viktigt möte, delta med ett klick och meddela snabbt andra om du blir försenad via realtidsvarningar och aviseringar.

Länka och tagga objekt för att ge dem mening och enkelt hitta information genom att följa kopplingarna bakåt.

Rutinmässiga begränsningar:

Ingen mobilapp för Android-användare

Plattformen är fortfarande ny, och många funktioner i de betalda abonnemangen är märkta med en "kommer snart"-tagg.

Användare klagar på mindre buggar som skapar flaskhalsar i det dagliga arbetet.

Rutinpriser:

Gratis för alltid

Professional: 12 $/månad per användare

Företag: 15 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Rutinmässiga betyg och recensioner:

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

8. Återta

via Reclaim

Reclaim är en AI-driven schemaläggningsapp som enkelt hanterar flera kalendrar i ett enda fönster. Använd den för att samarbeta effektivt genom att prenumerera på andra kalendrar, oavsett om det gäller arbete, familj eller skola.

Med sitt användarvänliga gränssnitt, samarbetsfunktioner och smidiga integrationer ger Reclaim dig möjlighet att kontrollera dina scheman och öka din totala produktivitet.

Återfå de bästa funktionerna:

Få intelligenta förslag för schemaläggning av uppgifter baserat på prioriteringar, deadlines och preferenser.

Låt funktionen Habit dela uppgifter som du vill göra regelbundet, ange en tidsram och schemalägga dem automatiskt åt dig.

Övervaka enkelt uppgiftens framsteg med automatiska incheckningar.

Anpassa vyn efter dina önskemål och hantera flera kalendrar samtidigt.

Återta begränsningar:

Reclaims Habit-funktion är svår att ställa in.

Integrationer med verktyg för hantering av tekniska uppgifter är inte tillräckligt flexibla för användning i verkligheten.

Det kan ibland uppstå fördröjningar när du använder Slack-integrationsfunktionen.

Återta prissättningen:

Gratis för alltid

Startpaket: 10 $/månad per användare

Företag: 15 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning, ej tillgängligt för månadsabonnemang

Återta betyg och recensioner:

G2: 4,8/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

9. Sunsama

via Sunsama

Sunsama är ett projekt- och tidshanteringsverktyg som är utformat för att hjälpa individer och team att hantera sin arbetsbelastning effektivt. Det har ett centraliserat utrymme för att skapa, organisera och spåra olika uppgifter.

Ännu bättre, du kan dela upp ditt arbete i genomförbara uppgifter, ange deadlines och tilldela teammedlemmar – utan att behöva växla mellan flikar.

Sunsamas bästa funktioner:

Använd fokusläget för att minimera distraktioner och förbättra koncentrationen under arbetspass.

Använd smart schemaläggning för att analysera uppgiftsdeadlines, prioriteringar och tillgängliga tidsluckor och få förslag på optimala scheman.

Planera din dag genom att prioritera uppgifter och sätta upp mål för ökad produktivitet.

Övervaka uppgiftsframsteg och slutförandegrad över tid med hjälp av uppgiftsframstegsspårning.

Integrera med populära produktivitetsverktyg som Trello, Asana och Jira.

Använd Sunsama på olika enheter och plattformar för att öka produktiviteten oavsett plats.

Sunsamas begränsningar:

Sunsama har svårt att planera projekt i större skala

Begränsat till teamsamarbete, inte lämpligt för enskilda personer.

Kan inte integreras med Confluence eller Google Drive för att synkronisera möten och andra dokument.

Priser för Sunsama:

14 dagars gratis provperiod

Årsabonnemang: 16 $/månad

Månadsabonnemang: 20 $/månad

Sunsama-betyg och recensioner:

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

10. Time Doctor

via Time Doctor

Time Doctor erbjuder spårning i realtid för att övervaka arbetstiden och aktiviteterna för distansarbetare och få insikt i hur tiden fördelas under arbetsdagen.

Det har påminnelser om fokus och pauser för att främja en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. Oavsett om du arbetar på distans eller som frilansare gör Time Doctor det lättare att hålla fokus och få saker gjorda i tid.

Time Doctors bästa funktioner:

Identifiera förbättringsområden med hjälp av produktivitetsanalyser som förstår dina dagliga rutiner och aktiviteter.

Integrera med olika projektlednings-, samarbets- och kommunikationsverktyg för ett bättre arbetsflöde.

Hantera projektbudgetar för att säkerställa att arbetet håller sig inom fastställda ramar.

Konfigurera, anpassa och skapa enkelt anpassade objekt, fält, regler, beräkningar och vyer.

Visa och genomför affärer med samma innehåll på flera språk och i flera valutor.

Begränsningar för Time Doctor:

Mobilappen saknar några av de funktioner som gör Time Doctors desktopversion så användbar.

Inkonsekventa uppdateringar

Gratisplanen är begränsad till en enda klient och innehåller endast grundläggande funktioner.

Priser för Time Doctor:

14 dagars gratis provperiod

Grundläggande: 7 $/månad per användare

Standard: 10 $/månad per användare

Premium: 20 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Time Doctor:

G2: 4,4/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Är du redo att bemästra din tid?

Kom ihåg att målet inte bara är att hantera tiden utan att göra det effektivt med en touch av personalisering. Beslutet handlar i slutändan om att hitta rätt balans mellan enkelhet, kraft och anpassningsförmåga.

Varje program i denna lista över alternativ till Clockwise erbjuder en unik metod för bättre schemaläggning och tidshantering. Ingen kommer dock i närheten av ClickUp som en allt-i-ett-plattform för tid- och projektplanering.

Det som utmärker ClickUp är dess fokus på enkelhet. Det handlar inte om att öka komplexiteten, utan om att göra ditt arbete – och ditt liv – enklare.

ClickUps användarvänliga design gör att även tekniska nybörjare enkelt kan navigera på plattformen. Det finns inga förvirrande eller onödiga hinder – bara en smidig resa genom dina uppgifter och tidslinjer.

Kom igång med ClickUp idag!