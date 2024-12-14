De 25 bästa AI-produktivitetsverktygen att använda 2025

”Arbeta smartare, inte hårdare” är mer än bara en kliché – det är en överlevnadsstrategi för dagens yrkesverksamma. 👨‍💼

Oavsett om du leder ett team, driver ditt eget företag eller hanterar projekt på distans är det avgörande att maximera produktiviteten för att förbli konkurrenskraftig. Det är där AI-produktivitetsverktyg kommer in. 🦾

Dessa verktyg automatiserar repetitiva uppgifter och effektiviserar arbetsflöden för att eliminera flaskhalsar och optimera den dagliga verksamheten. Eftersom de hanterar de vardagliga aspekterna av ditt arbete kan du fokusera på helheten – att driva tillväxt och innovation i ditt företag.

I den här bloggen delar jag med mig av de AI-verktyg som jag litar på för att uppnå effektivitet och resultat. De har hjälpt mig att förändra mitt sätt att arbeta.

Vilka är fördelarna med att använda AI för produktivitet?

När jag först började integrera artificiell intelligens i mitt dagliga arbetsflöde var jag skeptisk till dess inverkan på min produktivitet. Men jag upptäckte snabbt att AI-verktyg kan hjälpa mig avsevärt att hantera uppgifter och fatta beslut.

Här är några fördelar som jag har upplevt:

Spara tid på repetitiva uppgifter som att schemalägga möten, sortera e-postmeddelanden och mata in data, så att du kan fokusera på mer värdeskapande arbete.

Ökad kreativitet genom att generera nya idéer och perspektiv med AI-drivna brainstormingverktyg.

Förbättrat beslutsfattande genom att analysera stora datamängder och leverera användbara insikter i realtid.

Prioritera uppgifter effektivt genom att använda AI för att organisera din att göra-lista baserat på deadlines, vikt och arbetsvanor.

Effektiviserat samarbete genom automatiserade uppdateringar och tydlig och konsekvent kommunikation

Lär sig och anpassar sig till ditt arbetsflöde över tid, optimerar processer och förutser dina behov.

🔍 Visste du att? Enligt en undersökning från Forbes Advisor tror över 60 % av företagare att AI kommer att öka produktiviteten.

Vad ska du leta efter i ett AI-produktivitetsverktyg?

När du letar efter ett AI-produktivitetsverktyg är det viktigt att ta hänsyn till några viktiga faktorer som kan göra en betydande skillnad i ditt arbetsflöde. Här är vad jag letar efter:

Mångsidighet: Välj ett verktyg som täcker ett brett spektrum av uppgifter, såsom textgenerering, bildskapande, projektledning eller automatisering. Ju mer flexibelt verktyget är, desto bättre kan det lösa olika problem i dina dagliga uppgifter.

Användarvänlighet: Ett intuitivt gränssnitt är avgörande, särskilt om du inte är tekniskt kunnig. En enkel design kan göra det enkelt att lära sig och använda verktyget.

Anpassning och kontroll: Automatisering är fördelaktigt, men möjligheten att anpassa resultaten och förfina uppmaningarna säkerställer att resultaten uppfyller dina förväntningar.

Integration: Leta efter verktyg som smidigt kan integreras med ditt befintliga programvaruekosystem.

Automatiseringsfunktioner: Ett bra AI-verktyg bör automatisera repetitiva uppgifter, som schemaläggning och transkribering av möten, för att öka din produktivitet avsevärt.

Med dessa faktorer i åtanke är du väl rustad för att välja de bästa produktivitetsverktygen för att förbättra ditt arbetsflöde.

Vi vet alla hur svårt det kan vara att jonglera uppgifter, deadlines och den oändliga att göra-listan. Ibland kan det kännas som en kaotisk cirkus!

Men vad skulle du säga om jag berättade att dessa projektledningsverktyg kan göra ditt arbetsliv mycket smidigare och hjälpa dig att lära dig hur du kan bli mer produktiv med hjälp av deras AI-funktioner?

1. ClickUp (Bäst för omfattande projektledning och samarbete)

Först ut är ClickUp – ett allt-i-ett-verktyg för produktivitet som är utformat för att hantera allt. När jag säger att den här appen verkligen kan allt, menar jag att den kan göra allt från att organisera komplexa projekt och spåra deadlines till att hantera personliga uppgifter och underlätta teamsamarbete.

ClickUp Brain

Men det som verkligen fick mig att välja detta högt rankade projektledningsverktyg är ClickUp Brain med sina AI-drivna funktioner.

ClickUp förbättrar produktiviteten med sina bästa ClickUp Brain-funktioner – AI Knowledge Manager, AI Project Manager och AI Writer. Dessa verktyg hjälper dig att slutföra uppgifter och förutse dina behov genom att föreslå uppdelning av uppgifter, prioriteringar och deadlines när du planerar dina projekt.

Det erbjuder till och med AI-mötesreferat, så att du snabbt kan fånga upp viktiga punkter och åtgärdspunkter från dina möten utan att behöva bläddra igenom långa anteckningar.

Detta proaktiva stöd eliminerar gissningar och håller allt på rätt spår.

Sammanfatta aktiviteten för en uppgift och ställ riktade frågor om uppgiftsägaren, förfallodatum, kommentarer och mer med ClickUp Brain.

Så här tredubblade Pressed Juice sin produktivitet utan att behöva utöka sitt team.

Pressed Juice gör god näring tillgänglig för alla genom ClickUp

Vem gillar inte lite extra hjälp med skrivande och kreativa projekt?

Det är här skrivassistenten kommer in. Den erbjuder inbyggd stavningskontroll, AI-snabbsvar för smidig meddelandehantering och möjligheten att skapa organiserade tabeller med insikter. Du kan omedelbart generera sammanfattningar, bloggar, rapporter och projektöversikter, vilket säkerställer att dina texter är välskrivna och anpassade efter dina specifika behov. Dessutom kan ClickUp AI sammanfatta långa dokument och mötesanteckningar, vilket hjälper dig att fokusera på viktiga uppgifter utan att fastna i detaljer.

📌 Exempel: Om du är innehållsmarknadsförare kan du använda ClickUp Brain för att skriva engagerande blogginlägg eller skapa bildtexter för sociala medier som tilltalar din målgrupp.

Skapa professionellt och polerat innehåll med ClickUp Brain

ClickUp Automations

Jag älskar att kombinera ClickUp Brain med ClickUp Automations. Denna kraftfulla duo förenklar tråkiga manuella processer och gör automatisk schemaläggning och uppgiftsrankning till en lek för alla som jonglerar med flera prioriteringar. ClickUp AI förutser kommande uppgifter och optimerar ditt arbetsflöde genom att automatiskt schemalägga uppgifter baserat på deadlines och vikt.

📌 Exempel: En marknadsföringschef kan automatisera en kampanj genom att ställa in en regel: När en uppgift markeras som "Slutförd" ska designteamet meddelas att börja arbeta med reklammaterial och tilldelas en deadline på en vecka. Under tiden rangordnar ClickUp AI nästa uppgifter i turordningen, så att teamet vet exakt var de ska fokusera sina ansträngningar för att öka effektiviteten.

Använd naturlig språkbehandling (NLP) för att skapa anpassade arbetsflöden med ClickUp Automations.

Men det slutar inte där.

ClickUp Chat

ClickUp Chat erbjuder ännu fler produktivitetsförbättringar med sin AI Catch Me Up-funktion, som håller teammedlemmarna informerade genom att sammanfatta konversationer som de kanske har missat. Den låter dig också konvertera chattmeddelanden till genomförbara uppgifter, vilket eliminerar behovet av att byta kontext och säkerställer att viktiga diskussioner integreras sömlöst i ditt arbetsflöde.

Säg adjö till kontextväxling med ClickUp Chat

Medan ClickUp Brain förbättrar produktiviteten genom AI-drivna insikter, erbjuder ClickUps produktivitetsmallar ett färdigt anpassningsbart ramverk för att hantera projekt och uppgifter på ett effektivt sätt.

Det kan vara svårt att hålla ordning, särskilt med alla uppgifter du har att hantera, men ClickUps mall för personlig produktivitet hjälper dig att ta itu med det. Den är perfekt för alla som vill uppnå personliga mål genom att öka sin dagliga effektivitet.

Din byrå går miste om så mycket produktivitet om du inte använder ClickUp! Utan Clickup skulle jag behöva anställa ytterligare tre personer för att få samma saker gjorda.

Medarbetarnas produktivitet är ett viktigt mått för att mäta hur väl ditt team presterar på jobbet. Om du vill hålla koll på ditt teams resultat kan ClickUps mall för personlig produktivitetsrapport vara till hjälp.

Därefter tar mallen Using ClickUp for Productivity Template itu med en rad olika produktivitetsutmaningar, vilket gör den perfekt för alla typer av branscher, projekttyper och arbetsroller. Den låter dig spåra och hantera dina arbetsbelastningar, uppgifter, att göra-listor och en blandning av dina mål på ett och samma ställe.

ClickUps bästa funktioner

Sammanfatta kommentartrådar: Extrahera snabbt viktiga punkter från långa kommentarsdiskussioner, så att du håller dig informerad utan att bli överbelastad.

Prioritera uppgifter automatiskt: Rangordna uppgifter efter hur brådskande de är, så att du kan fokusera på det viktigaste och minska planeringstiden.

Schemalägg uppgifter utan ansträngning: Hantera uppgiftsschemaläggning baserat på deadlines och vikt, vilket effektiviserar ditt arbetsflöde utan manuell inmatning.

Sammanfatta innehåll snabbt: Extrahera viktiga punkter från långa dokument eller kommentartrådar, vilket sparar tid och håller dig informerad.

Generera kreativa idéer: Brainstorma nya koncept, förbättra ditt skrivande och höj kvaliteten på dina kreativa projekt.

Optimera arbetsflödeshanteringen: Effektivisera repetitiva uppgifter, förutse nästa steg och håll fokus på högprioriterade arbetsuppgifter.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan tycka att gränssnittet är överväldigande på grund av dess omfattande funktioner.

Den mobila versionen av ClickUp saknar vissa avancerade funktioner som finns i desktopversionen.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

🧠 Rolig fakta: Det första jobbet som AI någonsin hade var att spela schack. 1956 skrevs det första AI-programmet för att spela schack – även om det inte var särskilt bra lade det grunden för AI:s framtid inom spel.

2. Notion AI (Bäst för arbetsplatsorganisation och kunskapshantering)

Vore det inte fantastiskt att ha ett produktivitetsverktyg som hanterar mer än bara anteckningar och projektledning? Det är precis vad Notion AI gör. Notion AI bygger vidare på Notions robusta arbetsyta och tar det ett steg längre genom att fungera som en personlig assistent som är direkt integrerad i ditt arbetsflöde.

Från att automatisera repetitiva uppgifter till att hämta insikter från dina dokument och mycket mer – detta AI-verktyg är utformat för att spara tid och ge din vardag en ny nivå av effektivitet.

Jag gillar att det skapar och förfinar dokument på ett smidigt sätt, med hjälp av AI för att matcha din unika ton och följa alla stilguider. Med funktioner som SAML-baserad SSO, SCIM-användarprovisionering och avancerade behörigheter håller Notion AI dessutom din arbetsplats säker, kompatibel och tillgänglig.

Notion AI:s bästa funktioner

Extrahera värdefulla insikter, identifiera viktiga punkter och generera till och med uppföljningsåtgärder från importerade PDF-filer eller bildfiler.

Förvandla dina databasposter till användbara insikter, tilldela uppgifter och följ upp framstegen.

Förbättra dina dokument genom att skapa visuella element som flödesscheman eller diagram för att förtydliga komplex information.

Sök efter svar i Notion, Slack, Google Drive och mer

Begränsningar för Notion AI

Notion kan bli långsamt med stora databaser eller under samarbete, vilket påverkar produktiviteten.

Nya användare kan uppleva Notions mångsidighet som överväldigande utan rätt vägledning och utbildning.

Priser för Notion AI

Gratis

Plus: 12 $/månad per plats

Företag: 18 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Notion AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

3. Reclaim AI (Bäst för smart schemaläggning och tidshantering)

Tänk om ett AI-verktyg kunde hantera din kalender, avsätta tid för fokus och till och med hjälpa dig att undvika utmattning från möten som avlöser varandra? Det är Reclaim AI.

Det här är inte bara ännu en kalenderapp – det är en smart schemaläggningslösning som är utformad för att hålla din arbetsdag balanserad och produktiv. Reclaim AI hjälper dig med justeringar i realtid, oavsett om det gäller att samordna mellan olika tidszoner, skydda djupa arbetspass eller finjustera din dagliga planering.

Och det går längre än grunderna – det anpassar sig efter din roll och dina prioriteringar. Från att blockera dagar utan möten till att dynamiskt justera personliga blockeringar som träning, ger Reclaim AI dig tillbaka kontrollen över din dag.

Återta AI:s bästa funktioner

Synkronisera uppgifter och schemalägg dem automatiskt för att skapa en optimerad, hanterbar daglig plan.

Lägg till en paus mellan mötena så att du inte behöver rusa från ett samtal till nästa.

Använd smarta 1:1-möten för att identifiera de bästa tidpunkterna för avstämningar med teammedlemmarna.

Dela din kalender med smarta schemaläggningsbegränsningar och synkronisera smidigt med Google Kalender för ett smidigt flöde av uppgifter och möten.

Återta AI-begränsningarna

AI kan ibland misstolka användarens prioriteringar eller deadlines, vilket kan leda till schemakonflikter.

Effektiviteten hos Reclaim AI beror i hög grad på hur väl användarna matar in sina uppgifter och preferenser.

Återta AI-prissättningen

Lite: Gratis

Startpaket: 10 USD/månad per licens

Företag: 15 USD/månad per licens

Företag: Anpassad prissättning

Återta AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

När det gäller onlineinteraktioner är chatbots de osungna hjältarna som gör konversationerna smidigare och effektivare. Dessa AI-verktyg är utformade för att hantera allt från enkla förfrågningar till komplex kundsupport, samtidigt som de håller användarna engagerade.

4. ChatGPT (Bäst för att generera konversationsinnehåll och brainstorma idéer)

ChatGPT är ett AI-drivet produktivitetsverktyg från OpenAI som har blivit ett självklart val för alla som vill effektivisera sina arbetsuppgifter och öka sin kreativitet. Det är som att ha en oändlig samling personliga produktivitetstips till hands.

Oavsett om det handlar om att skriva e-postmeddelanden, utarbeta rapporter, generera kod eller bara brainstorma idéer, anpassar sig ChatGPT efter dina behov med enastående flexibilitet och ett användarvänligt gränssnitt.

Verktyget finns både i en gratisversion och en uppgraderad version och fungerar som din virtuella assistent, redo att hjälpa dig dygnet runt med förbättrade svarstider och tillgång till de senaste modellerna för ännu mer avancerad support.

ChatGPT:s bästa funktioner

Utöka ChatGPT:s kunskap genom att ansluta det till externa API:er och databaser för aktuella och specifika svar.

Generera och felsök kod utan ansträngning i olika programmeringsspråk för komplexa uppgifter till enklare kodsnuttar.

Överbrygga kommunikationsklyftor och främja globalt samarbete med ChatGPT:s flerspråkiga support, perfekt för skapande av mångsidigt innehåll.

Anpassa ChatGPT:s svar efter branschens behov, från teknik till marknadsföring till utbildning, och tillför mervärde till specialiserade uppgifter.

ChatGPT:s begränsningar

Svaren kan kännas generiska eller formella och sakna den kreativitet och detaljrikedom som en människa skulle tillföra.

Den kostnadsfria modellen kan krascha eller lagga, och ibland kännas buggig under användning.

ChatGPT kan drabbas av driftstopp vid överbelastning av servern, vilket påverkar tillgängligheten.

Ibland följer ChatGPT inte instruktionerna fullt ut, vilket kräver långa inmatningar för tydlighetens skull, vilket kan vara tidskrävande.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 $/månad per användare

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (620 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

🔍 Visste du att? ChatGPT fick 1 miljon användare bara 5 dagar efter lanseringen i november 2022.

5. Gemini (Bäst för kreativ berättande och innehållsskapande)

Behöver du trovärdig forskning för en presentation?

Skriv bara in ditt ämne så hämtar Gemini (tidigare känt som Bard) detaljerade svar, komplett med direkta citat och källhänvisningar, så att du kan fördjupa dig eller enkelt verifiera uppgifterna.

Till skillnad från vanliga konversationsbaserade AI-system är Gemini anslutet till internet, vilket ger dig aktuella och verifierade svar. Oavsett om du forskar inför en presentation på jobbet eller letar efter snabba insikter kan Gemini backa upp sina svar med verkliga källor och till och med länka direkt till sidor för enkel faktagranskning och fördjupad utforskning.

Gemini bästa funktioner

Få snabba och relevanta svar från internet, vilket sparar tid jämfört med manuell research.

Använd Gemini för att dubbelkolla information från flera källor, markera osäkra påståenden och lyfta fram tillförlitliga data.

Ange direkta källänkar, URL:er och miniatyrbilder till originalkällor och verifiera informationen.

Integrera direkta citat från webbsidor för att erbjuda tillförlitliga referenspunkter för djupare utforskning.

Gemini-begränsningar

Trots att Gemini strävar efter faktamässig korrekthet kan det fortfarande producera felaktig eller vilseledande information.

Liksom många stora språkmodeller (LLM) kan Gemini ha förutfattade meningar från sina träningsdata, vilket gör det viktigt att kritiskt utvärdera dess resultat för att förhindra potentiella problem.

Gemini-priser

Gratis

Gemini Advanced: 20 $/månad per användare

Gemini-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (155+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

6. Microsoft Copilot (bäst för att öka produktiviteten i Microsoft-applikationer)

Microsoft Copilot kommer inte bara ihåg flödet i din konversation utan förstår även sammanhanget, så att du kan fortsätta precis där du slutade.

Oavsett om du sammanfattar ett långt dokument, konverterar text till en presentation eller helt enkelt försöker hitta ett enkelt svar på en komplex fråga, visar Copilot hur du använder AI-verktyg för produktivitet genom att hantera det tunga arbetet med lätthet.

Det kan omedelbart hämta relevant, aktuell data från webben, vilket säkerställer att din information är färsk och korrekt. Dessutom kan du enkelt sammanfatta böcker, webbsidor eller dokument, vilket gör stora mängder text mer lättsmälta.

Microsoft Copilots bästa funktioner

Konvertera Word-dokument till PowerPoint-bilder, distribuera innehåll och talarnoter samtidigt som du skapar visuella element för att öka effekten.

Dela dokument och samla in feedback med hjälp av smidiga samarbetsverktyg som är integrerade i Microsoft 365.

Generera nya idéer och kreativa förslag för att väcka nya insikter, med flexibiliteten att förfina förslagen efter behov.

Få skräddarsydda förslag som anpassas efter din unika stil och dina preferenser över tid.

Begränsningar för Microsoft Copilot

Copilots noggrannhet kan variera beroende på kvaliteten på tillgängliga data, vilket kan leda till fel.

Verktyget kan kräva omfattande installation eller konfiguration innan det kan användas fullt ut för personliga uppgifter.

Priser för Microsoft Copilot

Gratis

Pro: 20 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: AI-verktyg kan ibland producera partisk eller föråldrad information. Se till att dubbelkolla fakta, särskilt när det gäller aktuella händelser eller tekniska detaljer. Med tiden kan feedback för att förbättra resultaten bidra till att förfina AI:ns prestanda.

När det gäller att skapa innehåll är AI-verktyg som att ha en kreativ partner till hands.

Istället för att fastna i den fruktade skrivkrampen kan du enkelt använda dessa AI-skrivverktyg för att brainstorma ämnen, skapa dispositioner och till och med förfina dina utkast.

7. Jasper (Bäst för marknadsföringstexter och skapande av innehåll anpassat efter varumärket)

Jasper är en generativ AI-plattform som är utformad med marknadsföringsteam i åtanke för att hjälpa till att leverera högkvalitativt, varumärkesanpassat innehåll i stor skala. Du kan konfigurera detta verktyg för att skapa innehåll som matchar ditt varumärkes röst, ton och stil på ett konsekvent sätt över alla plattformar.

Det ger också marknadsförare möjlighet att effektivisera skapandet av innehåll och implementera en produktivitetsplan, vilket tar dina kampanjer till nästa nivå med ett intuitivt verktyg.

Dessutom kan du automatisera dina marknadsföringsprocesser genom att integrera AI-drivna arbetsflöden direkt i din martech-stack för smidig produktivitet.

Jasper bästa funktioner

Använd Marketing Editor, som är särskilt utformad för marknadsföring, för att skapa innehåll med ett naturligt flöde som tilltalar din målgrupp.

Brainstorma med Jasper Chat, en AI-assistent, för att gå från idé till genomförande på några minuter.

Redigera bilder med AI Image Suite, som låter dig redigera högkvalitativa bilder i stor skala och förbättra dina bilder på några sekunder.

Välj bland över 80 specialutvecklade marknadsföringsappar för att uppfylla KPI:er inom olika funktioner, vilket hjälper alla marknadsförare i ditt team att lyckas utan ansträngning.

Jasper-begränsningar

Som AI-verktyg kan Jasper ibland generera förvirrande eller irrelevanta ord som inte passar bra in i ditt innehåll.

Vissa användare tycker att Jaspers funktionsuppsättning är överväldigande, särskilt när de använder plattformen för första gången.

Plagiatdetektering medför en extra kostnad för användaren.

Användare upplever ofta att verktyget genererar repetitivt eller irrelevant innehåll, vilket snabbt kan tömma ordkrediterna.

Jasper-priser

Skapare: 49 $/månad per plats

Pro: 69 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (1243 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (1842 recensioner)

💡 Proffstips: För att få bästa resultat bör du vara specifik med dina AI-uppmaningar. Ju mer detaljerad och tydlig du är, desto större är sannolikheten att du får korrekta och användbara resultat. Om du till exempel använder AI för att skapa innehåll kan du få bättre och mer relevanta svar genom att ange ton, stil eller ordantal.

8. Copy. ai (Bäst för snabb och engagerande copywriting på olika plattformar)

Glöm fragmenterade AI-verktyg – Copy. ai:s plattform erbjuder en enhetlig, säker lösning för alla dina marknadsföringsbehov (GTM). Denna GTM AI-plattform förstår ditt varumärkes stil, genererar kreativa idéer och tacklar skrivkramp, vilket säkerställer lösningar för alla dina GTM-behov.

Copy. ai gör det enkelt att skapa innehåll med en avancerad AI-motor som är utvecklad för marknadsförare, skribenter och företag. Innehållet är dessutom konsekvent i alla affärsfunktioner.

Copy. ai bästa funktioner

Förvandla transkriptioner och grova idéer till polerat innehåll som är redo att driva engagemang och förbättra sökrankningen.

Skapa nästan alla typer av innehåll, från SEO-artiklar till bildtexter för sociala medier, med över 90 anpassningsbara mallar.

Skapa innehåll för en global publik med stöd för flera språk, inklusive kinesiska, franska och spanska.

Skapa innehåll som är utformat för att driva organisk trafik och skräddarsytt för att rankas högt i sökmotorerna.

Begränsningar för Copy.ai

Innehållsproduktionen går långsammare än med andra AI-verktyg, vilket kan vara frustrerande.

Ibland producerar det felaktigt innehåll om komplexa eller tekniska ämnen.

Vissa användare nämner att det är svårt att fånga en unik varumärkesidentitet, vilket leder till mer generiska resultat.

Copy. ai-priser

Gratis: Upp till 2 000 ord per månad

Pro: 49 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Copy. ai betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

9. Grammarly (Bäst för korrekturläsning och förbättring av skrivkvaliteten)

Grammarly är som att ha en personlig skrivcoach vid din sida. Det hjälper dig att upptäcka fler fel än din vanliga ordbehandlare och säkerställer att din text är tydlig och professionell. Oavsett om du skickar ett e-postmeddelande eller skriver en rapport ger det feedback i realtid för att rensa upp din text.

Grammarly är utformat för alla, från studenter till yrkesverksamma, och ger förslag i realtid i alla appar eller webbläsare du använder, så att dina texter alltid är välskrivna och träffande.

Grammarlys bästa funktioner

Anpassa ditt språk efter din målgrupp med personliga förslag på stil och tonfall.

Använd den inbyggda plagieringsdetekteringen för att verifiera att ditt arbete är unikt genom att kontrollera mot akademiska källor och webbkällor.

Upptäck och korrigera automatiskt grammatik-, interpunktions- och stavfel medan du skriver, så att dina texter blir felfria.

Integreras sömlöst med verktyg som Google Docs, Slack, Outlook och mer – ingen kopiering eller klistring krävs.

Grammarlys begränsningar

Ibland förbiser det grammatiska fel och föreslår inga förbättringar för konstiga meningskonstruktioner.

Att använda Grammarly för andra språk än engelska kan vara utmanande.

Det kanske inte är lika effektivt för specialiserat eller tekniskt skrivande, och kan ibland ignorera individuella stilpreferenser.

Grammarlys priser

Gratis

Pro: 30 $/månad per medlem

Företag: Anpassad prissättning

Grammarly-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7100 recensioner)

10. Wordtune (Bäst för omskrivning och förbättring av meningars tydlighet)

När det gäller att omvandla dina idéer till ett tydligt och övertygande språk, förenklar Wordtune din skrivprocess och ger den extra kraft. Oavsett om du finputsar ett e-postmeddelande, skriver ett blogginlägg eller behöver omformulera något snabbt, hjälper Wordtune dig att uttrycka dig korrekt utan extra ansträngning.

Tänk på det som din medförfattare, som erbjuder nya alternativ och förfinar ditt innehåll i varje steg.

Wordtunes bästa funktioner

Välj från en sammanställd lista med kontextspecifika omformuleringsförslag som hjälper dig att fånga din röst på ett korrekt sätt.

Sammanfatta omedelbart huvudpunkterna i vilken text eller YouTube-video som helst för snabba insikter eller återanvändning av innehåll.

Använd smarta synonymer för att hitta alternativ och undvika upprepningar, vilket hjälper dig att variera språket och förbättra läsbarheten.

Se till att varje del är perfekt innan den delas med avancerad korrekturläsning och grammatikontroller.

Wordtunes begränsningar

Vissa användare har rapporterat problem med att säga upp prenumerationer, vilket kan leda till fortsatta debiteringar.

Hastigheten för förslag på meningar kan ibland vara långsam, vilket kan påverka produktiviteten.

Wordtune-priser

Grundläggande: Gratis

Avancerat: 13,99 $/månad per användare

Obegränsat: 19,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Wordtune-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 70 recensioner)

11. Surfer (bäst för SEO-fokuserad innehållsskapande och optimering)

Surfer är ett verktyg för innehållsanalys som hanterar alla aspekter av ditt SEO-arbetsflöde. Det erbjuder en unik uppsättning AI-drivna funktioner som är utformade för att hjälpa ditt innehåll att rankas högre, driva mer organisk trafik och nå ut till din målgrupp på ett mer effektivt sätt.

Från SERP Analyzer till Plagiarism Checker erbjuder Surfer allt du behöver för att skapa innehåll som tilltalar läsarna och rankas högt på Google.

Surfers bästa funktioner

Skapa humaniserat AI-innehåll med Humanizer-funktionen som redigerar text så att den låter naturlig och ger ditt innehåll ökad autenticitet.

Använd Surfers funktion för automatisk länkning för att analysera din domän och lägga till interna länkar utan ansträngning.

Få omedelbar feedback om innehållsstruktur, ordantal och användning av nyckelord så att ditt arbete förblir relevant och konkurrenskraftigt.

Samarbeta smidigt mellan team och låt flera medarbetare arbeta samtidigt i innehållsredigeraren.

Surfers begränsningar

Surfer SEO tillhandahåller omfattande data och förslag, vilket kan vara skrämmande för nybörjare eller användare som inte är bekanta med SEO-terminologi.

Surfer SEO integreras med vissa populära verktyg, men dess integrationsmöjligheter är inte lika omfattande som andra SEO-plattformar.

Surfer-priser

Lite: 29 $/månad för en användare

Essential: 89 $/månad för två användare

Avancerat: 179 $/månad för fem användare

Max: 299 $/månad för 10 användare

Surfer-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (517 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (398 recensioner)

Möten kan vara ett tveeggat svärd – de är viktiga för samarbetet, men blir ofta tidskrävande maraton.

Oavsett om det handlar om att skapa exakta transkriptioner, sammanfatta viktiga punkter eller spåra åtgärdspunkter, så underlättar dessa AI-verktyg för mötesanteckningar hanteringen av möten.

12. Otter. ai (Bäst för realtidstranskription och mötesanteckningar)

Tänk dig att du sitter mitt i ett viktigt möte, djupt försjunken i diskussionen, och det sista du vill är att bryta flödet genom att skriva anteckningar. Det är här Otter.ai kommer in i bilden.

Som ett AI-drivet transkriptionsverktyg tar Otter inte bara anteckningar – det är helt integrerat i dina möten, spelar in, transkriberar och sammanfattar till och med diskussioner, så att du kan fokusera helt på konversationen.

Otter är särskilt praktiskt för dem som jonglerar mellan flera plattformar som Google Meet, Zoom och Microsoft Teams, eftersom det säkerställer att alla mötesdetaljer dokumenteras och är tillgängliga efteråt.

Otter. ai bästa funktioner

Fånga varje ord i realtid och synkronisera transkriptioner med talarens tempo så att uppspelningen exakt matchar det du hörde.

Identifiera talare tydligt med tidsstämplade etiketter för enkel organisering av möten med flera talare.

Kontrollera uppspelningshastigheten – sakta ner eller snabba upp inspelningar och hoppa över onödiga pauser så att du kan granska i din egen takt.

Interagera med teammedlemmar direkt i transkriptet genom att markera, kommentera och tilldela uppgifter, vilket skapar ett samarbetsinriktat arbetsflöde efter mötet.

Otter. ai-begränsningar

Som en röststyrd AI kan den ibland misstolka kommandon, vilket är vanligt i röstaktiverade verktyg.

Synkronisering av kalendern kan ibland plocka upp oönskade händelser, vilket kan bli frustrerande.

Otter. ai-priser

Gratis

Pro: 16,99 $/månad per användare

Företag: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (246 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (84 recensioner)

13. Fathom (Bäst för att sammanfatta och analysera mötesinsikter)

Om du är trött på att jonglera med mötesanteckningar, uppföljningar och åtgärdspunkter är Fathoms AI-drivna produktivitetsverktyg lösningen för dig. Det underlättar online-samtal genom att automatiskt spela in, transkribera och sammanfatta möten på plattformar som Zoom, Microsoft Teams och Google Meet.

Du kan låta Fathom sköta det tidskrävande arbetet så att du kan fokusera på det som är viktigt – konversationen. Du kan också synkronisera dina samtalsanteckningar direkt med AI-drivna CRM-system för att hålla alla informerade utan extra ansträngning.

Förstå de bästa funktionerna

Skapa delbara spellistor med viktiga möteshöjdpunkter för att hålla teammedlemmar och intressenter uppdaterade om viktiga händelser.

Använd Ask Fathom för att söka och interagera med dina samtalsinspelningar för att snabbt hämta information.

Få en kortfattad sammanfattning av mötet inom 30 sekunder, med viktiga punkter och genomförbara uppgifter, så att du kan gå vidare direkt.

Dela specifika videoklipp från dina inspelningar för tydlig kommunikation i teamchattar och undvik missförstånd.

Förstå begränsningarna

Det kan vara svårt att slå på eller stänga av verktyget mitt i ett möte, eftersom det inte finns något snabbt alternativ för att slå på det igen.

Ibland hörs ord fel eller stavas fel, vilket kan kräva manuell korrigering.

Fathom-prissättning

Gratis

Premium: 15 $/månad per användare

Team Edition: 19 $/månad per användare

Team Edition Pro: 29 $/månad per användare

Fathom-betyg och recensioner

G2: 5/5 (3631 recensioner)

Capterra: 5/5 (532 recensioner)

14. Fireflies (Bäst för att fånga upp och organisera mötesdiskussioner)

Om viktiga mötesdetaljer saknas kan det störa uppföljningen och försena projektets tidsplan. Det är där Fireflies kommer in och omdefinierar hur team kan förbli produktiva och hålla sig på rätt spår.

Fireflies spelar inte bara in samtal – det transkriberar, sammanfattar och omvandlar varje konversation till en fullt sökbar kunskapsbas. Med detta verktyg blir dina möten mer än bara diskussioner – de förvandlas till praktiska insikter.

Det synkroniserar till och med samtalsanteckningar direkt till ditt CRM-system och loggar detaljer automatiskt för smidiga uppföljningar.

Fireflies bästa funktioner

Dela de mest minnesvärda ögonblicken från möten som ljudklipp – perfekt för att snabbt dela sammanhanget.

Gruppera möten efter avdelning eller projekt, och tagga enkelt kollegor, lämna kommentarer och markera viktiga punkter.

Spåra talartid, stämning och till och med hantering av invändningar för att få insikter om prestanda – perfekt för sälj- och coachningsteam.

Använd röstkommandon för att skapa uppgifter i Asana, Trello eller Monday.com under mötet och koppla direkt åtgärder till projekt.

Fireflies begränsningar

Att lägga till underkanalalternativ inom kanaler kan hjälpa till att organisera och referera till möten på ett mer effektivt sätt.

För närvarande krävs flera klick för att ladda ner alla möteskomponenter (sammanfattning, transkription och ljud).

Fireflies prissättning

Gratis

Pro: 18 $/månad per licens

Företag: 29 $/månad per plats

Företag: 39 $/månad per användare

Fireflies betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (540 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Att skapa iögonfallande bilder och engagerande videor kan ofta kännas överväldigande, särskilt med så många alternativ och tekniska färdigheter som krävs. Det är där AI-verktyg förenklar processen och hjälper dig att ligga steget före konkurrenterna.

15. Descript (Bäst för smidig redigering av ljud- och videoinnehåll)

Descript är ett AI-drivet, mångsidigt videoredigeringsverktyg som påminner lite om ett ordbehandlingsprogram. Istället för traditionell vågformsredigering kan du redigera med text – skriva, klippa, kopiera och klistra in – vilket är perfekt för poddare, videoredigerare och alla som arbetar med ljud och video.

Det har funktioner som transkription, multispårredigering och AI-drivna verktyg för att korrigera fel och lägga till effekter.

Oavsett om du skapar innehåll för YouTube, sociala medier eller en podcast, erbjuder Descript en interaktiv och smidig upplevelse från början till slut.

Descripts bästa funktioner

Klipp, kopiera och klistra in text för att redigera ljud och video, eller skriv för att generera ord med din egen röst med hjälp av AI.

Använd mallar och layouter i bildformat för att ge dina videor ett professionellt utseende utan komplicerat designarbete.

Låt AI identifiera virala klipp och förfina dem sedan med Descripts enkla redigeringsverktyg för att skapa enastående innehåll.

Skapa YouTube-beskrivningar, videokapitel eller podcast-anteckningar på några sekunder med Descripts AI.

Begränsningar för Descript

Eftersom verktygen är molnbaserade finns det ingen säkerhetskopia på din hårddisk, så om de slutar fungera kan du inte rädda ditt arbete lokalt.

Rumstoner genereras automatiskt, vilket ibland kan störa ljudredigeringar.

Descript-priser

Hobbyist: 19 $/månad per person

Skapare: 35 $/månad per person

Företag: 50 $/månad per person

Företag: Anpassad prissättning

Beskrivande betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (574 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (170 recensioner)

🧠 Rolig fakta: Den första AI-chattboten, ELIZA, skapades på 1960-talet av Joseph Weizenbaum. Den kunde simulera en konversation med en psykoterapeut. Om du pratade med den tillräckligt länge började den ställa frågor baserade på dina svar, vilket gjorde att det kändes som om du pratade med en riktig person!

16. Midjourney (Bäst för att skapa högkvalitativ visuell konst och design)

Midjourney är en kraftfull AI-bildgenerator som omvandlar textprompter till fantastiska bilder och erbjuder användarna en unik kreativ upplevelse direkt via Discord.

Det kan ta lite tid att vänja sig vid Discord-inställningarna, men när du väl har gjort det öppnar Midjourney upp oändliga möjligheter för konstnärer, marknadsförare, designers och alla som vill ge liv åt fantasifulla bilder.

Det här verktyget är särskilt bra om du vill ha högkvalitativ grafik som sticker ut – och det låter dig till och med experimentera med olika konststilar.

Midjourneys bästa funktioner

Få fyra varianter av varje genererad bild och välj sedan att uppskala, förfina eller skapa nya varianter för en personlig touch.

Experimentera med ett imponerande utbud av konstnärliga stilar för att skapa allt från abstrakt konst till polerade webbdesigner.

Gå med i en livlig community på Discord där användare delar tips, visar upp sina skapelser och inspirerar varandra.

Välj mellan olika planer med varierande GPU-hastigheter, så att du kan anpassa din användning och få resultat snabbare.

Begränsningar för Midjourney

Det kan vara svårt att uppnå exakta detaljer på grund av begränsade finjusteringsalternativ.

Kräver Discord, vilket kan begränsa tillgängligheten för vissa användare.

Användare upplever ofta att anpassningsfunktionerna är bristfälliga jämfört med konkurrenterna.

Det kan ha svårt att förstå detaljerade kontextuella ledtrådar, till exempel att producera pixelkonst när uppmaningen är specifik för den stilen.

Midjourney-priser

Grundläggande plan: 10 USD/månad per användare

Standardplan: 30 $/månad per användare

Pro-plan: 60 $/månad per användare

Mega-abonnemang: 120 USD/månad per användare

Midjourney-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (85 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

17. DALL-E (Bäst för att skapa unika bilder utifrån textbeskrivningar)

OpenAI:s DALL-E är en AI-bildgenereringsmodell som är utformad för att förverkliga dina idéer genom realistiska och kreativa bilder som genereras från textprompter.

Till skillnad från traditionella designverktyg tolkar DALL-E beskrivningar i naturligt språk och omvandlar dem till levande bilder, där fantasifulla koncept och realistiska detaljer smälter samman på ett sömlöst sätt.

Det låter din fantasi flöda fritt med en användarvänlig upplevelse, oavsett om du designar ett koncept, prototyper visuella idéer eller experimenterar med AI.

DALL-E:s bästa funktioner

Skapa högkvalitativa bilder som nära efterliknar verkliga fotografier, perfekta för realistiska visualiseringar och kreativa projekt.

Utvidga bildens gränser för att skapa vidsträckta scener, vilket möjliggör kontinuerliga landskap eller intrikata, större kompositioner.

Kombinera stilar som oljemålning, digitala illustrationer och surrealistiska element för att designa unikt blandade och stiliserade bilder.

Kombinera stilar som oljemålning, digitala illustrationer och surrealistiska element för att designa unikt blandade och stiliserade bilder.

Begränsningar för DALL-E

DALL-E begränsar vissa typer av bilder, vilket begränsar den kreativa friheten.

AI är utvecklat med begränsade modeller, vilket enligt vissa användare begränsar dess kreativa potential.

Genererade bilder saknar ibland detaljer eller sammanhang, särskilt vid komplexa uppmaningar.

Priser för DALL-E

DALL-E ingår i ChatGPT Plus, ett betalt abonnemang som kostar 20 dollar per månad. Abonnemanget inkluderar även ChatGPT:s språkgenereringsfunktioner.

Gratis

Plus: 20 dollar per användare

DALL. E-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (32 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

18. Synthesia (bäst för att producera AI-genererat videoinnehåll med avatarer)

Synthesia gör videoproduktion tillgänglig, snabb och professionell – även om du aldrig har redigerat en video tidigare. Denna AI-drivna plattform förvandlar vanlig text till engagerande videor på några minuter, med verklighetstrogna avatarer, berättarröster och globala språkalternativ.

Synthesia är perfekt för marknadsförare, säljteam och innehållsskapare. Det förenklar videoproduktionen och levererar polerade resultat som du enkelt kan anpassa och sätta din egen prägel på.

Synthesias bästa funktioner

Producera videor på över 120 språk med exakta voiceovers och undertexter, så att du kan nå ut till publik över hela världen.

Välj bland över 160 AI-avatarer som speglar ditt varumärkes ton och målgruppens mångfald, vilket hjälper dig att göra ditt innehåll relaterbart och inkluderande.

Bädda in dina videor i LMS, LXP eller delbara författarverktyg och få omedelbar feedback från teamet.

Anpassa videor med ditt logotyp, färger och typsnitt så att allt innehåll stämmer överens med din varumärkesidentitet.

Synthesias begränsningar

Olika röstskådespelare kan ha olika svårigheter med uttalet av ord, vilket leder till inkonsekvens i resultatet.

Vissa användare tycker att anpassningsalternativen för avatarer och röstpålägg inte är så omfattande som krävs för mycket specifika varumärkesbehov.

Synthesia-priser

Gratis

Startpaket: 29 $/månad per användare

Skapare: 89 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Synthesia-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (196 recensioner)

19. Beautiful. ai (Bäst för att enkelt skapa fantastiska presentationer)

Beautiful. ai lever verkligen upp till sitt namn och förändrar hur du skapar presentationer. Med denna AI-drivna plattform blir presentationer enkla och visuellt imponerande – alla layouter, stilar och bilder finns till hands, redo att forma dina idéer till en polerad presentation.

Oavsett om du arbetar med en presentation, ett affärsförslag eller en kreativ portfölj har Beautiful.ai smarta mallar och automatiserade designfunktioner som gör att dina bilder ser professionellt ut.

Beautiful. ai bästa funktioner

Välj mellan färdiga mallar som är anpassade för allt från presentationsmaterial till mediekit. Lägg bara in ditt innehåll så sköter AI:n designen.

Ge DesignerBot, dess AI-drivna designverktyg, en kort beskrivning så genererar det en komplett presentation åt dig.

Lägg till ditt innehåll för att anpassa din bildlayout i realtid, med automatisk tillämpning av designprinciper så att allt ser snyggt ut.

Använd skjutreglage och tabeller för att justera data direkt och se dina bilder uppdateras dynamiskt.

Beautiful. ai begränsningar

Det saknas anpassningsmöjligheter och kundsupporten är begränsad, vilket kan försämra användarupplevelsen i företagsmiljöer.

AI-funktionerna producerar ofta samma innehåll och layout upprepade gånger, vilket minskar den totala effektiviteten.

Priser för Beautiful.ai

Pro: 12 $/månad per användare

Team: 50 $/månad (1–20 personer)

Företag: Anpassad prissättning

Beautiful. ai betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,3/5 (83 recensioner)

20. Runway (Bäst för videoredigering och kreativ medieproduktion)

Runway revolutionerar kreativa arbetsflöden med sina magiska AI-verktyg som gör det enkelt att skapa video, bilder, 3D-animationer och ljud. Det förvandlar idéer till högkvalitativa bilder och ljud på några minuter – utan dyra installationer eller komplicerad programvara.

Runway tillhandahåller alla verktyg du behöver för att förverkliga din kreativa vision till en bråkdel av kostnaden och ansträngningen jämfört med traditionella produktionsmetoder.

Runways bästa funktioner

Skapa uttrycksfulla, unika karaktärsföreställningar med en enda referensvideo – utan behov av komplex riggning eller rörelseinspelning.

Utforska snabbt oändliga variationer av scener och effekter, från belysningsjusteringar till platsändringar, för snabb iteration och experimentering.

Inkorporera voiceovers, läppsynkronisering och dialog med generativa ljudverktyg som Text-to-Speech och anpassade röster.

Träna en AI-modell att återspegla ditt varumärkes unika stil och ämnesriktlinjer, så att varje resultat är i linje med varumärket.

Begränsningar

Vissa användare upplever att det saknas support när de hanterar komplexa problem eller lär sig avancerade funktioner.

Även om de i allmänhet är användarvänliga kan vissa uppgifter kräva bättre prestanda och mer tid att bearbeta.

Runway-prissättning

Grundläggande: Gratis

Standard: 15 USD/månad per användare

Pro: 35 $/månad per användare

Obegränsat: 95 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Runway-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Kodning kan ibland kännas som att försöka lösa ett komplext pussel utan någon bild som referens. Men med hjälp av AI-verktyg blir det mycket mer hanterbart.

Dessa verktyg är utformade för att hjälpa utvecklare genom att förenkla komplexa uppgifter, ge intelligenta kodförslag och till och med automatisera testprocesser.

21. GitHub Copilot (Bäst för kodningshjälp och stöd för mjukvaruutveckling)

GitHub Copilot är ett AI-drivet kodningsverktyg som omvandlar dina naturliga språkprompter till intelligenta kodförslag, vilket förbättrar ditt arbetsflöde och din produktivitet. Med Copilot kommer du att upptäcka att kodning känns mindre som en syssla och mer som ett kreativt samarbete.

Med detta AI-verktyg kan du skriva snabbare och renare kod, undvika vanliga buggar och till och med utforska nya kodningsmönster utan att bryta ditt flöde.

GitHub Copilots bästa funktioner

Snabba upp kodningen med kontextmedvetna förslag som ger kodkompletteringar i realtid och anpassar sig efter din kods specifika kontext.

Skriv in en enkel text och låt Copilot översätta den till relevanta kodsnuttar, vilket gör kodningen mer intuitiv.

Förbättra kodkvaliteten med inbyggda säkerhetskontroller som automatiskt kan upptäcka och blockera osäkra kodningsmönster i realtid.

Integrera med verktyg som Visual Studio Code, JetBrains IDE:er och Neovim, så att du kan använda Copilot utan att ändra din föredragna konfiguration.

Begränsningar för GitHub Copilot

Det kanske inte alltid förstår sammanhanget eller avsikterna bakom koden korrekt, vilket leder till mindre exakta förslag.

Vissa användare kan behöva en inlärningsperiod för att anpassa sig till dess förslag och fullt ut förstå dess begränsningar.

Att använda Copilot för proprietär eller känslig kod kan väcka frågor om kodägande och licensiering.

Priser för GitHub Copilot

Gratis

Team: 4 $/månad per användare

Företag: 21 $/månad per användare

Betyg och recensioner av GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (140 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

22. Paperspace (Bäst för att köra maskininlärnings- och AI-projekt i molnet)

Paperspace från DigitalOcean förbättrar din utvecklingsupplevelse med sin molnbaserade plattform som ger tillgång till kraftfulla datorresurser på begäran.

Paperspace är skräddarsytt för utvecklare, dataforskare och AI-forskare och förenklar komplexiteten i att köra högintensiva arbetsbelastningar och komplexa maskininlärningsmodeller. Med ett användarvänligt gränssnitt gör det avancerad datorhårdvara tillgänglig för alla.

Paperspaces bästa funktioner

Använd en hanterad ML-plattform för att enkelt distribuera, hantera och skala dina AI-projekt.

Kom igång på några sekunder med en IDE utan konfiguration som stöder alla bibliotek och ramverk, och bjud enkelt in medarbetare eller dela länkar.

Få tillgång till ett omfattande utbud av GPU:er, inklusive de senaste modellerna som Ampere A100s, för att träna och finjustera dina modeller med högsta prestanda.

Använd din SSH-nyckel för att upprätta direkta anslutningar till dina virtuella maskiner för fullständig kontroll.

Begränsningar för Paperspace

Användare kan drabbas av oväntade kostnader eftersom plattformen fortsätter att fakturera även efter att virtuella maskiner har inaktiverats.

Det har rapporterats om fall där virtuella maskiner startar utan deras vetskap, vilket skapar förvirring och komplikationer.

Priser för Paperspace

Gratis

Pro: 8 $/månad per användare

Tillväxt: 39 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Paperspace-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 3,3/5 (25+ recensioner)

Bästa AI-produktivitetsverktyg för automatisering och arbetsflöde

I en värld där tid är pengar är automatisering hemligheten bakom maximal effektivitet. Rätt AI-verktyg för automatisering kan hjälpa dig att effektivisera repetitiva uppgifter, koppla samman olika appar och automatisera arbetsflöden, så att du kan fokusera på de kreativa och strategiska aspekterna av dina projekt.

23. Zapier (Bäst för att automatisera arbetsflöden mellan olika applikationer)

Zapier är inte bara ett automatiseringsverktyg – det är din partner i produktivitet som förändrar hur du hanterar uppgifter och information i hela ditt företag. Du kan automatisera e-post, effektivisera datainsamling och skapa ett robust supportsystem med AI-chattbottar i Zapier.

Det låter dig skapa anpassade arbetsflöden – så kallade Zaps – mellan dina favoritappar, utan att du behöver kunna koda. Ställ in Zaps för att automatisera repetitiva uppgifter, som att lägga till nya e-postprenumeranter till ditt CRM-system, så att du kan uppnå dina produktivitetsmål. Spara tid och minska antalet fel genom att låta Zapier sköta allt åt dig.

Zapier bästa funktioner

Anslut över 2 000 appar som Gmail, Slack eller Mailchimp för att skapa arbetsflöden som passar just dina affärsbehov.

Skapa intelligenta chattbottar för kundsupport eller vanliga frågor utan någon kodning och träna dem på din webbplats eller i ditt hjälpcenter.

Extrahera data, generera innehåll och analysera information automatiskt med kraften i GPT-4, utan att behöva en API-nyckel.

Designa webbsidor, formulär och enkla applikationer som driver viktiga affärsprocesser, allt via ett användarvänligt gränssnitt.

Zapier-begränsningar

Funktionaliteten kan begränsas av andra verktygs kapacitet, eftersom vissa integrationer kan ha begränsade triggers och åtgärder, vilket påverkar den övergripande användbarheten.

Användare med begränsade tekniska kunskaper kan ha svårt att konfigurera komplex automatisering.

Zapier-priser

Gratis (2 gränssnitt)

Pro: 20 $/månad (5 gränssnitt)

Avancerat: 100 $/månad (20 gränssnitt)

Zapier-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (2884 recensioner)

Bästa AI-produktivitetsverktyget för marknadsföring och sociala medier

Om du vill förbättra din marknadsföring och dina sociala medier behöver du kraftfulla AI-verktyg till ditt förfogande. Dessa verktyg eliminerar gissningsarbetet i marknadsföringen, så att du kan fokusera på strategin medan de sköter detaljerna.

24. Buffer (Bäst för hantering och schemaläggning av sociala medier)

Att skapa engagerande och konsekvent innehåll för sociala medier samtidigt som man balanserar en fullspäckad kalender kan kännas omöjligt. Men med Buffers AI-assistent blir det enkelt att hantera dina sociala kanaler.

Buffer är utformat för sociala medieproffs som jonglerar med flera plattformar och ger AI-drivna insikter för att hålla ditt innehåll varumärkesanpassat och slagkraftigt på LinkedIn, Instagram, X (tidigare Twitter) och mer. Du kan schemalägga inlägg direkt från Buffer och sedan se hur de publiceras på olika kanaler vid perfekta tidpunkter för att maximera engagemanget.

Buffers bästa funktioner

Anpassa inlägg med plattformsoptimerade förslag som justeras efter ton, teckenbegränsningar och stil – inga extra uppmaningar behövs.

Börja med att ange några detaljer om ditt företag och din målgrupp, så föreslår AI nya inläggsidéer som passar dina mål.

Ta ditt mest framgångsrika inlägg och anpassa det enkelt till andra plattformar, så att det förblir relevant och engagerande med minimal ansträngning.

Skapa en sökbar kunskapsbas, lagra och kategorisera allt ditt innehåll på sociala medier för enkel åtkomst, så att du kan återanvända bra idéer när som helst.

Buffertbegränsningar

Buffers kundtjänst har kritiserats för att vara långsam och inte lösa problem effektivt.

Många användare har rapporterat avvikelser mellan Buffers analysdata och andra plattformar som Instagram och Facebook.

Buffer-prissättning

Gratis

Essentials: 6 $/månad per kanal

Team: 12 $/månad per kanal

Agentur: 120 $/månad för 10 kanaler

Buffer-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (1481 recensioner)

25. SurveySparrow (Bäst för att skapa engagerande enkäter och feedbackformulär)

Om du är som jag och älskar att ge varje undersökning en personlig touch, är SurveySparrows anpassningsbara funktioner en dröm som går i uppfyllelse.

Förutom att skapa omfattande, detaljerade undersökningar gör SurveySparrow personalisering enkelt med sina CSS-anpassningar, kontaktparametrar och anpassade variabler, så att du kan skapa undersökningar som verkligen känns som en förlängning av ditt varumärke.

Dessutom är delningsalternativen flexibla och användarvänliga, från direkta webblänkar för e-post eller SMS till QR-koder eller inbäddade widgets, vilket gör det enkelt att få feedback oavsett var dina kunder befinner sig.

SurveySparrows bästa funktioner

Ställ in återkommande enkäter och automatisera påminnelsemejl till personer som inte svarat eller bara delvis svarat för att enkelt öka andelen ifyllda enkäter.

Genomför undersökningar på en anpassad, vitmärkt webbplats och stärk ditt varumärkes identitet med varje undersökningsinteraktion.

Få undersökningsrapporter skickade direkt till din inkorg med jämna mellanrum, så att du alltid är uppdaterad om kundernas feedback.

Exportera undersökningsdata i SPSS-format för djupgående statistisk analys, perfekt för att förstå dina data ur ett vetenskapligt perspektiv.

Begränsningar för SurveySparrow

Trots att det erbjuder ett polerat användargränssnitt tycker användarna ibland att gränssnittet är klumpigt och inte intuitivt, vilket påverkar den totala användarupplevelsen.

Det finns begränsningar i olika faser och nivåer som kan vara förvirrande tills man förstår dem fullt ut, vilket påverkar datainsamlingen.

Priser för SurveySparrow

Gratis

Grundläggande: 19 $/månad per användare

Premium: 49 $/månad per användare

Företag: 149 $/månad per användare

Företag: 499 USD/månad per användare

Elite: Anpassad prissättning

SurveySparrow-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (111 recensioner)

