De 10 bästa AI-verktygen för projektledning 2025

Som projektledare har jag ägnat mycket tid åt att jonglera uppgifter, deadlines och teamkoordinering, och jag kan säga att AI-verktyg för projektledning verkligen förändrar spelplanen.

De hjälper dig att lotsa ditt team genom utmaningar, automatisera uppgiftsfördelningen, ge realtidsinsikter om projektets framsteg och hinder samt förbättra beslutsfattandet.

Om du också vill förbättra din operativa effektivitet och undrar vilket AI-projektledningsverktyg som fungerar bäst, har jag svaret. I det här inlägget går jag igenom de 10 bästa AI-projektledningsverktygen, deras funktioner, begränsningar och priser.

AI-projektledningsverktyg använder maskininlärning och artificiell intelligens för att analysera data, automatisera uppgifter och förutsäga resultat. Men vad innebär det i praktiken?

Dessa verktyg organiserar inte bara uppgifter – de lär sig hur du och ditt team arbetar. AI kan till exempel titta på ditt teams tidigare projekt, bedöma hur lång tid uppgifterna brukar ta och förutsäga hur mycket tid du behöver för att slutföra ditt aktuella arbete.

Här blir det ännu mer intressant – AI-verktyg kan prioritera uppgifter automatiskt. Istället för att manuellt sortera listor skannar AI:n projektet, räknar ut vilka uppgifter som är kritiska och flyttar dem till toppen av din att göra-lista.

Kort sagt förenklar AI-projektledningsverktyg din arbetsbelastning och förbättrar den operativa effektiviteten.

AI-verktyg för projektledning gör ditt liv enklare. Här är några av de viktigaste fördelarna som jag har upplevt själv:

Möjliggör smartare, datadrivna beslut: AI-verktyg analyserar mönster, spårar framsteg och bearbetar siffror för att ge insikter om projektbudgetar, tidsplaner och resurser.

Automatisera uppgifter: Med AI-projektledningsverktyg kan du automatisera resursfördelningen, skicka påminnelser om uppgifter till teammedlemmar, uppdatera uppgiftsstatus och skapa rapporter. Kort sagt sparar Med AI-projektledningsverktyg kan du automatisera resursfördelningen, skicka påminnelser om uppgifter till teammedlemmar, uppdatera uppgiftsstatus och skapa rapporter. Kort sagt sparar automatisering av projektledning tid och minskar risken för mänskliga fel.

Förutse risker eller förseningar: AI-projektledningsverktyg använder prediktiv dataanalys för att förutse risker och förseningar innan de inträffar. De spårar uppgiftsförloppet i realtid och identifierar flaskhalsar.

Förbättra teamsamarbetet: AI-samarbetsverktyg är utmärkta för att hålla alla på samma sida. Med funktioner som automatiska statusuppdateringar och uppgiftspårning i realtid vet teamet alltid vad som händer utan att behöva ständigt kolla in.

Säkerställ bättre resurshantering: Effektiv resurshantering är avgörande för projektets framgång. AI-projektledningsverktyg analyserar hur resurser – som tid, arbetskraft eller budget – används och rekommenderar justeringar när saker och ting inte går enligt plan.

När du väljer ett AI-verktyg för projektledning bör du leta efter funktioner som passar dina specifika behov och mål. Här är några viktiga funktioner att tänka på:

Smart automatisering: Verktyget ska kunna automatisera rutinuppgifter med minimal ansträngning.

Prediktiv analys: Leta efter verktyg som kan förutsäga potentiella risker, flaskhalsar och resursbegränsningar.

Naturlig språkbehandling: Denna funktion gör det möjligt för dig att interagera med verktyget med hjälp av naturligt språk, vilket gör det enklare att få den information du behöver.

Integrationsmöjligheter: Se till att verktyget integreras sömlöst med dina befintliga verktyg och system, såsom kommunikationsplattformar, tidrapporteringsprogram och CRM-system.

Skalbarhet: När dina projekt och ditt team växer bör ditt verktyg kunna skalas upp i takt med dig. Leta efter verktyg som kan hantera ökande arbetsbelastning och komplexitet.

Användarvänlighet: Ett verktyg som är lätt att lära sig och använda hjälper ditt team att snabbt ta till sig det och undvika frustration.

Här är en snabb jämförelsetabell som ger dig en översikt över de 10 bästa AI-verktygen för projektledning:

Låt oss nu utforska dessa verktyg och deras bästa funktioner i detalj. Nu kör vi!

1. ClickUp (bäst för AI-projektledning)

Förenkla ditt arbetsflöde och öka produktiviteten med ClickUps projektledningslösning

ClickUp är min favorit bland AI-projektledningsprogram. Även om jag älskar att prova olika projektledningsverktyg, återkommer jag alltid till ClickUp på grund av dess automatiseringsfunktioner. ClickUp Project Management Solution, i kombination med AI-funktioner, har förändrat hur jag hanterar uppgifter, prioriterar arbete och automatiserar processer.

Det hjälper mig att skapa och genomföra projektplaner effektivt genom att dela upp komplexa projektuppgifter i deluppgifter baserat på uppgiftsbeskrivningar.

ClickUp Brain, ClickUps kraftfulla AI-assistent, är en av de bästa AI-uppgiftshanterarna. Den använder prediktiv analys för att ta uppgiftsplanering och prioritering till en helt ny nivå. ClickUp Brain identifierar automatiskt de viktigaste uppgifterna och omprioriterar i realtid baserat på deadlines, beroenden och tillgängliga resurser. Detta har sparat mig otaliga timmar, särskilt när jag hanterar flera projekt med snäva tidsramar.

Automatisera uppgifter, prioritera arbete och förutsäg resultat med ClickUp Brain

Men det är inte allt! ClickUp Brain tillhandahåller också automatiserade projektsammanfattningar och uppdateringar om projektets framsteg, så jag är alltid uppdaterad utan att fastna i onödiga detaljer. Jag använder det också för att skapa projektplaner och projektbeskrivningar och implementera RACI-matrisen (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) för komplexa projekt.

ClickUp Brain fungerar också som en utmärkt AI-kunskapshanterare. Med den kan jag enkelt hitta och lägga till alla detaljer relaterade till ett projekt, vilket hjälper mina teammedlemmar att se helheten och hålla sig i linje med projektmålen.

Jag uppskattar också automatiseringsfunktionerna som tar hand om repetitiva åtgärder så att jag kan fokusera på mer strategiska uppgifter. Från att flytta uppgifter mellan olika steg till att skicka påminnelser eller uppdatera teammedlemmar, ClickUp Automations effektiviserar hela arbetsflödet.

Spara tid och minska antalet fel med ClickUp Automations

ClickUp erbjuder också inbyggda projektledningsmallar som hjälper projektteam att planera, hantera och övervaka projektets framsteg på ett bättre sätt.

ClickUps bästa funktioner

Automatisering av uppgifter: Planera uppgifter, prioritera arbete, effektivisera processer och förutsäg projektresultat med ClickUp Brain.

Anpassningsbara instrumentpaneler: Visualisera projektets framsteg och spåra viktiga mätvärden med Visualisera projektets framsteg och spåra viktiga mätvärden med ClickUp Dashboards

Smarta aviseringar: Håll dig informerad om viktiga uppgifter, deadlines och projektmilstolpar med AI-drivna Håll dig informerad om viktiga uppgifter, deadlines och projektmilstolpar med AI-drivna ClickUp-aviseringar.

Samarbete i realtid: Samarbeta smidigt med ditt team om uppgifter, dokument och projekt med Samarbeta smidigt med ditt team om uppgifter, dokument och projekt med ClickUp Docs.

Samarbeta i realtid kring projektidéer, tidsplaner och uppgifter med ClickUp Docs

Enkel målsättning och uppföljning: Sätt upp tydliga, mätbara mål och förmedla dem till enskilda teammedlemmar med Sätt upp tydliga, mätbara mål och förmedla dem till enskilda teammedlemmar med ClickUp Goals . Följ framstegen, identifiera hinder och fira framgångar, allt inom ClickUps intuitiva gränssnitt.

Sätt upp mätbara mål och automatisera uppföljningen av framstegen med ClickUp Goals

Flera visningslägen: Välj mellan Välj mellan olika visningslägen i ClickUp , inklusive Kanban-tavlor, listor och kalendervisning, för att få en 360-graders överblick över dina projekt.

Anpassade fält: Sortera uppgifter och spåra uppgiftsstatus i realtid med Sortera uppgifter och spåra uppgiftsstatus i realtid med ClickUp Custom Fields.

Integrationer: Integrera ClickUp med populära verktyg som Slack, Google Kalender, Microsoft Teams och mer, vilket förenklar ditt arbetsflöde.

Begränsningar för ClickUp

Omfattande funktioner och anpassningsalternativ kan initialt kännas överväldigande för dem som är nya inom projektledningsverktyg.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Jag tycker att ClickUp är ett otroligt användbart projektledningsverktyg. Dess mångsidighet, omfattande funktioner, smidiga integrationer och anpassningsmöjligheter gör det till ett utmärkt val. Livechatt-supporten är också ett stort plus.

2. Asana (bäst för automatisering av arbetsflöden)

via Asana

Asana AI utmärker sig genom att effektivisera uppgiftshanteringen med autogenererade etiketter. Det hjälper också till att organisera projektsektioner genom att lägga till detaljerade beskrivningar och skapa anpassade fält, vilket ökar projektets totala effektivitet.

Jag använder Asana som AI-projektledare, främst för att identifiera projektblockerare och spåra beroenden så att arbetet kan fortskrida smidigt. En av dess bästa funktioner är AI-drivna insikter som hjälper mig att fatta smarta projektbeslut.

Asanas bästa funktioner

Fördela uppgifterna jämnt mellan teammedlemmarna med arbetsbelastningsbalansering

Anpassa enskilda uppgifter till större företagsmål via funktionen Mål, så att alla fokuserar på helheten.

Identifiera potentiella flaskhalsar och deadlines baserat på historiska data med Asanas smarta förslag.

Automatisera repetitiva arbetsflöden med lättinställda regler

Asanas begränsningar

Anpassningsalternativen är inte lika flexibla jämfört med vissa andra verktyg.

Asanas prissättning

Personligt: Gratis

Startpaket: 13,49 $/månad per användare

Avancerat: 30,49 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Asana?

Allt är lätt att hitta och använda, och den minimalistiska layouten gör det lätt att se saker tydligt. Jag hade en enkel väg att gå med hjälp av integrationer och automatiseringar. Jag måste säga att jag anmälde mig till en Asana live-tur med Joanna, och det var fantastiskt; mycket interaktivt och lätt att förstå, vilket innebär att support är en av Asanas prioriteringar.

3. FirefliesAI (Bäst för automatiserade mötesanteckningar och transkriptioner)

via FirefliesAI

Som projektledare lägger jag mycket tid på att kommunicera med intressenter, kunder och olika teammedlemmar. Att hålla reda på varje konversation var besvärligt. Det är här Fireflies AI har hjälpt mig – genom att ta mötesanteckningar och transkribera dem.

Det är som att ha en dedikerad antecknare vid varje samtal. FirefliesAI gör det enklare att dokumentera alla viktiga projektdiskussioner så att vi kan uppfylla projektkraven. En annan utmärkande funktion är dess AI-drivna röstigenkänning. Den fångar upp detaljerna exakt, även med flera talare eller bakgrundsljud.

FirefliesAI:s bästa funktioner

Anpassa transkriptionsinställningarna efter dina behov

Få automatiska åtgärdspunkter för varje möte

Hitta en specifik kommentar eller diskussion från tidigare möten med Fireflies sökbara transkriptioner och spara tid.

FirefliesAI-begränsningar

Verktyget fungerar utmärkt för vanliga möten, men det kan kännas lite begränsande att anpassa formatet på transkriptionerna.

Erbjuder inte omfattande projektledningsfunktioner

Priser för FirefliesAI

Gratis

Pro: 18 $/månad per användare

Företag: 29 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare, faktureras årligen

FirefliesAI-betyg och recensioner

G2: 4,79/5 (490+ recensioner)

Capterra: Det finns inte tillräckligt med recensioner tillgängliga.

Vad säger verkliga användare om FirefliesAI?

Fireflies.ai har verkligen förändrat hur jag hanterar mina möten. Sammanfattningsfunktionen finns i min inkorg bara några minuter efter att vi är klara, vilket är en game changer. Jag kan snabbt hitta viktiga punkter i vår konversation med tidsstämplade anteckningar. Jag kan ta anteckningarna från Fireflies.ai och lägga till dem i mitt CRM.

4. Notion (bäst för att visualisera projektets framsteg)

via Notion

Om du är en person som älskar att visualisera idéer och projektdetaljer kommer du att gilla Notion. Det ordnar alla projekt i en tidslinjevy så att du kan se hur olika projekt hänger ihop, spåra beroenden och anpassa mitt arbetsflöde.

Dessutom hjälper Notion AI dig att skapa projektdokument, utarbeta projektplaner och definiera projektuppgifter. För att ytterligare förenkla projektledning samlar Notions AI-funktion för automatisk ifyllning automatiskt in information från arbetsytan, såsom åtgärdspunkter och projektblockerare, och ger projektuppdateringar i realtid.

Notions bästa funktioner

Skapa databaser för att organisera och hantera information i olika format, från uppgiftslistor till projektplaner.

Använd mallar för att snabbt skapa nya sidor och databaser, vilket sparar tid och arbete.

Sammanfatta information, generera idéer och automatisera repetitiva uppgifter med Notion AI.

Integrera med andra populära verktyg som Slack, Google Kalender, Microsoft Teams och mer.

Begränsningar i Notion

Inlärningskurvan för Notion kan vara brant, särskilt för dem som är nya på plattformen.

Med så många anpassningsalternativ är det lätt att komplicera arbetsflödena i onödan.

Notion-priser

Gratis

Plus: 10 dollar/månad per användare

Företag: 15 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 5000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

Plattformen är mycket interaktiv och låter dig utforma ett mer organiserat och personligt arbetsflöde med hjälp av de många verktyg som finns. Med hjälp av AI kan du generera bättre idéer för att genomföra projekt. Jag gillar också att jag kan dela alla typer av information med mitt team och att vi kan samarbeta enklare.

5. Taskade (bäst för samarbetsbaserad uppgiftshantering)

via Taskade

Om du letar efter ett mångsidigt projektledningsverktyg som prioriterar realtidssamarbete och enkelhet rekommenderar jag starkt Taskade.

Jag använde det när jag behövde ett lättviktigt men kraftfullt verktyg för snabb teamkoordinering utan komplexiteten hos större plattformar. Jag älskade att bygga anpassade AI-agenter skräddarsydda för specifika användningsfall, som att generera en projektöversikt.

Taskade utmärker sig inom redigering i realtid, där flera teammedlemmar kan samarbeta på uppgifter, dispositioner och anteckningar samtidigt.

Taskades bästa funktioner

Organisera dina uppgifter med hjälp av Kanban-tavlor eller listor, beroende på vilket arbetsflöde du föredrar.

Skapa visuella representationer av dina projekt med hjälp av tankekartor

Samarbeta med ditt team i realtid, även när ni redigerar samma uppgift.

Chatta med ditt team direkt från Taskades integrerade videochatt.

Begränsningar för Taskade

Begränsade anpassningsmöjligheter

Taskade är ett utmärkt verktyg för mindre team och enkla projekt, men det saknar vissa avancerade funktioner som större team eller komplexa projekt behöver.

Priser för Taskade

Gratis

Taskade Pro: 10 dollar/månad per användare

Taskade for Teams: 40 $/månad per användare

Taskade-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Taskade?

Taskade är ett fantastiskt program för att hantera min dagliga att göra-lista och samarbeta med mina teammedlemmar. Kommunikationsplattformen låter mig chatta och ringa snabba videosamtal med medlemmarna i min kontaktlista. Den mindmap-liknande projektstrukturen ger oss en bättre överblick över alla tillgångar och arbetsbelastning som ingår i projektet.

6. ChatGPT (Bäst för att bryta ner komplexa projekt)

via ChatGPT

ChatGPT är utmärkt för att skapa innehåll, men jag har också experimenterat med det för projektledning. Om du letar efter ett gratis verktyg för att förbättra projektledningen i liten skala, till exempel för att definiera projektets omfattning, skapa projektkrav eller skapa en tidsplan för projektet, kan ChatGPT vara en utmärkt AI-assistent.

Jag ger ChatGPT instruktioner för att dela upp projekt i enklare uppgifter och skapa en att göra-lista. Det hjälper också till att prioritera uppgifter baserat på projektmål och deadlines, skapa projektbudgetar och utarbeta förslag och rapporter.

ChatGPT:s bästa funktioner

Definiera projektets omfattning genom att generera idéer för potentiella resultat, identifiera intressenter och beskriva projektets mål.

Hjälp till att skapa en tydlig arbetsfördelningsstruktur (WBS)

Skapa projektrapporter eller sammanfattningar som du kan dela med intressenterna.

Förutse potentiella risker i en projektplan och föreslå kreativa lösningar för att minska dessa risker.

ChatGPT:s begränsningar

Det ger inte uppdateringar i realtid eller insikter om projektets framsteg.

Du måste lägga till projektdetaljer manuellt. Detta kan ta mycket tid, särskilt för större projekt.

Priser för ChatGPT

Gratis

ChatGPT Plus: 20 $/månad per användare

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ChatGPT?

ChatGPT är väldigt bra. Det är så användarvänligt, och med GPT+ och plugins installerade förändrar det verkligen spelplanen. Jag kan hitta information snabbt och skriva saker snabbt också. Det är absolut ett av mina favoritverktyg.

7. Microsoft Project med Copilot (bäst för AI-driven projektprognosering)

via Copilot

Om du letar efter en AI-lösning för att prognostisera projektbudgetar, scheman och risker inom Microsoft-ekosystemet, prova Microsoft Project med Copilot. Dess AI-assistent utnyttjar historiska data och live-input för att generera smarta projektplaner, upptäcka potentiella problem och hålla tidsplanerna på rätt spår.

Det bästa med Microsoft Project med Copilot är att det proaktivt flaggar risker och rekommenderar åtgärder – som att omfördela resurser eller justera beroenden – innan problemen eskalerar. Dessutom integreras det sömlöst med Microsoft 365, vilket gör det enkelt att hämta data från Teams, Excel och Outlook för mer exakta prognoser.

Copilots bästa funktioner

Skapa datadrivna projektplaner med AI-driven schemaläggning och resursförslag.

Få intelligenta insikter om potentiella förseningar och förslag på hur du kan få projekten tillbaka på rätt spår.

Samarbeta i realtid via Teams och andra Microsoft 365-verktyg

Visualisera projektets tidslinjer och resursanvändning med anpassningsbara Gantt-diagram och instrumentpaneler.

Copilots begränsningar

Kräver ett Microsoft 365-ekosystem för att få ut det mesta av dess AI-funktioner.

Kan kännas för komplexa för små team eller enkla projekt.

Priser för Copilot

Anpassad prissättning (via Microsoft Project Plan 1–5-nivåer och Copilot-tillägg)

Copilot-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (11+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Forecast?

Det är som att ha en superhjälpsam assistent som kan hantera en rad olika uppgifter.

8. Motion (bäst för AI-driven tidsblockering)

via Motion

Motion är ett annat utmärkt program för projektplanering. Dess AI-assistent lägger automatiskt till projektuppgifter i mina teammedlemmars kalendrar och anger deadlines. Detta hjälper mitt team att prioritera arbetet och förbättrar ansvarstagandet.

Det jag gillar mest med Motion är att jag kan bifoga dokument, kalkylblad och bilder för varje uppgift, vilket gör att jag kan hantera alla projektdetaljer på ett och samma ställe. Det omvandlar också återkommande projekt till mallar för att förbättra arbetseffektiviteten.

Motion bästa funktioner

Kategorisera uppgifter och projekt genom att lägga till etiketter för snabb sökning.

Få aviseringar om projektuppgifter via e-post eller Slack

Skapa automatiskt en anpassad projektplan för hela teamet

Blockera tid för projektuppgifter med automatiserad schemaläggning

Rörelsebegränsningar

Begränsade anpassningsalternativ för inställningar för uppgifts- och tidshantering

Det är svårt att sortera eller registrera projekt inom en arbetsyta.

Rörlig prissättning

Individuellt: 34 $/månad

Business Standard: 20 $/månad per användare

Business Pro: Anpassad prissättning

Rörelsebetyg och recensioner

G2: 4/5 (90+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Motion?

Jag gillar att det (Motion) prioriterar min att göra-lista åt mig. Det omorganiserar enkelt uppgifter och händelser baserat på oväntade brandövningar på jobbet. Kalendersynkronisering gör att jag kan hålla koll på vad jag har på gång och vad jag bör arbeta med för att ha full kontroll.

9. Monday.com (Bäst för att anpassa projektflöden)

via Monday.com

Monday.com är ett visuellt projektledningsverktyg som hjälper mig att hantera hela min projektportfölj. Det ger en översikt över alla pågående affärsprojekt så att mitt team kan fatta välgrundade affärsbeslut för att skala upp vår verksamhet.

Monday hjälper också till att automatiskt generera uppgifter och ger en snabb sammanfattning av uppgifterna. Det färgkodade gränssnittet och de anpassningsbara kolumntyperna (status, tidslinje, prioritet) hjälper mitt team att hålla sig uppdaterade om varje uppgifts framsteg i realtid.

Monday.com bästa funktioner

Skapa anpassade arbetsytor med dra-och-släpp-tavlor, kolumner och vyer som är skräddarsydda efter dina specifika behov.

Tilldela uppgifter, lägg till kommentarer, dela filer och ange förfallodatum – allt på en och samma plattform.

Automatisera repetitiva uppgifter och integrera dem smidigt med dina favoritverktyg för att effektivisera arbetsflödena.

Utför beräkningar och skapa datavisualiseringar direkt i dina tavlor

Begränsningar för Monday.com

Även om Monday.com har många funktioner kan det ta lite tid att lära sig navigera och använda alla dess funktioner effektivt.

Monday.com erbjuder visserligen ett gratisabonnemang, men dess AI-funktioner är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

Priser för Monday.com

Gratis

Grundläggande: 9 $/månad per användare

Standard: 12 $/månad per användare

Pro: 19 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Monday.com?

Det är en plattform som är lätt att anpassa sig till – allt en ny användare behöver göra är att vara uppmärksam på aviseringar – vilket gör att den snabbt kan tas i bruk och möter minimalt motstånd från nya användare. De inbyggda instrumentpanelerna är mycket användbara och ger praktisk information.

10. OneCal (Bäst för projektets tidshantering)

via OneCal

Även om OneCal inte är en renodlad projektledningsprogramvara, hjälper den till med tidshantering och förbättrad produktivitet. OneCal är ett smart kalenderverktyg som jag använder för att automatisera uppgifter som att boka möten, schemalägga påminnelser om projektuppgifter och reservera tid för viktiga uppgifter.

Det hjälper dig att synkronisera och visa alla kalendrar så att du enkelt kan hålla kontakt med ditt team, dina kunder och leverantörer och hålla koll på projektets deadlines.

OneCals bästa funktioner

Integreras sömlöst med Google Kalender, Outlook och iCloud Kalender

Dela OneCal-bokningslänkar så att andra enkelt kan boka möten med dig och undvika schemakonflikter.

Tilldela specifika tidsblock för olika uppgifter eller aktiviteter för att förbättra produktiviteten.

Synkronisera händelser mellan flera kalendrar och se till att ändringar i en kalender återspeglas i alla andra i realtid.

Begränsningar för OneCal

Den kostnadsfria versionen har begränsade funktioner.

Små fördröjningar vid synkronisering mellan plattformar, vilket kan vara besvärligt när du försöker göra ändringar i sista minuten.

OneCal-priser

Startpaket: 6 $/månad per användare

Essential: 12 $/månad per användare

Premium: 30 $/månad per användare

OneCal-betyg och recensioner

G2: Det finns inte tillräckligt med recensioner tillgängliga.

Capterra: Det finns inte tillräckligt med recensioner tillgängliga.

Vad säger verkliga användare om OneCal?

Med alla sju kalendrarna synkroniserade är informationen om min tillgänglighet alltid uppdaterad när en anställd/kund/klient på en av domänerna tittar på den. Dessutom har OneCal en enhetlig instrumentpanel där jag kan se min tillgänglighet på ett överskådligt och effektivt sätt på ett och samma ställe.

Prova ClickUp: Det ultimata AI-verktyget för projektledning

Att använda AI-projektledningsverktyg kan kännas överväldigande i början på grund av automatiserings- och anpassningsfunktionerna. Men att hitta rätt AI-projektledningsprogramvara kan hjälpa dig att uppnå dina mål snabbare och mer effektivt.

När det gäller rätt AI-verktyg för projektledning måste du prova ClickUp.

Dess kraftfulla AI-assistent, ClickUp Brain, kan effektivisera alla dina uppgifter baserat på prioriteringar, ge realtidsinsikter om projektets framsteg och automatisera arbetsflödet.

Om du är redo att ta projektledning till nästa nivå, registrera dig gratis på ClickUp idag.