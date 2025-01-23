De 15 bästa AI-uppgiftshanterarna för att förbättra produktiviteten

Är du redo att utnyttja den fulla potentialen hos AI-driven uppgiftshantering?

AI-uppgiftshanterare förändrar vårt sätt att arbeta genom att öka effektiviteten i att slutföra uppgifter och projekt med 53 %! Det är inte konstigt att marknaden för AI-uppgiftshanterare förväntas växa till 10 miljarder dollar fram till 2032.

I den här bloggen utforskar vi de bästa AI-uppgiftshanterarna som är utformade för att hjälpa dig att hantera uppgifter och genomföra projekt med oöverträffad effektivitet.

Vad ska du leta efter i en AI-uppgiftshanterare?

Den primära funktionen hos ett uppgiftshanteringsverktyg är att hjälpa dig att hantera komplexa uppgifter. Men tack vare AI-implementering kan sådana verktyg nu göra mycket mer än så.

Här är några viktiga funktioner du bör leta efter i en AI-uppgiftshanterare:

Funktioner för automatisering av uppgifter: Välj ett verktyg som Välj ett verktyg som automatiserar repetitiva uppgifter , såsom schemaläggning, påminnelser etc. Detta frigör tid i din kalender, så att du kan fokusera på de viktigaste aktiviteterna 🧐

Funktioner för prioritering av uppgifter: Leta efter ett verktyg som Leta efter ett verktyg som prioriterar uppgifter efter brådskandehet, vikt, deadlines osv. Detta hjälper dig att skapa en gedigen att göra-lista för dagen och undvika försummelser 😌

Anpassningsbara arbetsflöden: Välj ett verktyg som passar din stil för uppgiftshantering. Om du till exempel föredrar att visualisera uppgifter med hjälp av en Kanban-tavla bör programvaran stödja denna funktion 🫡

Naturlig språkbehandling: Välj ett verktyg med NLP-funktioner. Detta minskar manuell inmatning och hjälper dig att skapa och Välj ett verktyg med NLP-funktioner. Detta minskar manuell inmatning och hjälper dig att skapa och tilldela uppgifter via röstkommandon 🔉

Samarbetsfunktioner: Leta efter ett verktyg som låter dig samarbeta med andra teammedlemmar. Detta underlättar delning och implementering av genomförbara förslag 🧑🏻‍🤝‍🧑🏻

Datasäkerhet: Välj AI-uppgiftshanteringsappar med robusta datasäkerhetsstandarder och protokoll. Detta hjälper dig att undvika cybersäkerhetshot och håller dina viktiga data säkra och skyddade 🔒

Tredjepartsintegration: Välj ett verktyg som integreras sömlöst med andra projektledningsverktyg och programvaror i ditt arbetsflöde. Detta gör det enklare att hantera uppgifter 🤝🏻

De 15 bästa AI-uppgiftshanterarna att använda

Här är 15 av de bästa uppgiftshanteringsapparna som utnyttjar kraften i AI för att hjälpa dig att hantera och tilldela uppgifter för att omdefiniera din rutin:

1. ClickUp (Bäst för AI-driven uppgiftshantering och samarbete)

ClickUp har befäst sin position som den ultimata uppgiftshanteringsplattformen för privatpersoner, yrkesverksamma och team. Det är inte bara en uppgiftshanterare, utan en app för allt som har med arbete att göra, som delar upp arbetsflöden i kommunicerbara silos och håller teamen på rätt spår med kraftfulla AI-drivna avancerade funktioner.

Med funktioner som ClickUp Tasks och ClickUp Brain ger plattformen användarna möjlighet att hantera sin tid effektivt, automatisera rutinmässiga uppgifter och främja smidigt samarbete inom ett enda gränssnitt när de hanterar komplexa projekt.

Utforska ClickUp Tasks Skapa tankekartor, checklistor, att göra-listor osv. för att hålla koll på alla uppgifter i ett projekt med ClickUp Tasks.

Varje uppgiftshanteringscykel börjar med planering. Du måste visualisera tillgängliga resurser, fastställa projektets omfattning, leveranstider osv. ClickUp Tasks förenklar denna process.

De ger dig en samlad översikt över alla dina pågående och framtida projekt, så att du kan planera mer effektivt. Använd dem för att automatiskt tilldela uppgifter, sätta prioriteringar, kontrollera framsteg osv. Växla mellan olika vyer – från lista till tavla och ibland kalender – för att säkerställa att allt stämmer överens med din plan.

Med ClickUp Tasks kan du också skapa att göra-listor och tankekartor för avancerad uppgiftsuppföljning och teamsamarbete.

Använd ClickUp Brains avancerade AI-funktioner för att automatiskt schemalägga uppgifter, sammanfatta deras detaljer, justera beroenden och få detaljerade analyser!

Eftersom Brain fungerar som ett integrerat neuralt nätverk kopplar det dessutom samman alla dina team, resurser, projekt etc. och minimerar risken för försummelser.

Om du behöver det mest omfattande AI-verktyget för uppgiftshantering behöver du inte leta längre – ClickUp är svaret!

ClickUps bästa funktioner

Implementera ClickUp Dashboards för att konsolidera och visualisera projektmått, så att teamen kan följa framsteg, arbetsbelastning och deadlines på ett och samma ställe.

Byt till ClickUp Calendar View för att visuellt planera deadlines och scheman, vilket förbättrar planeringen och resursfördelningen.

Skapa och länka ClickUp Docs för att lagra projektrelaterad dokumentation och koppla den direkt till uppgifter för enkel referens.

Utnyttja ClickUp Goals för att anpassa uppgifter till projektmål, vilket gör det möjligt att prioritera aktiviteter som har störst inverkan på resultaten.

Bläddra bland över 1 000 fördesignade ClickUp-mallar för att påskynda uppgiftshanteringsprocessen.

Använd ClickUp Integrations för att arbeta i över 1 000 tredjepartsapplikationer och effektivisera arbetsflödet.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan behöva en inlärningsperiod

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Denna Capterra-användare gillar ClickUps uppgiftshanteringsfunktioner för deras enkelhet och organisation:

ClickUp har revolutionerat hanteringen av uppgifter som ingår i kunduppdrag. Jag behövde ett verktyg för att organisera uppgifter istället för att hålla allt i huvudet, och Excel räckte helt enkelt inte till. ClickUp har visat sig vara en effektiv och användarvänlig lösning för mitt företag.

ClickUp har revolutionerat hanteringen av uppgifter som ingår i kunduppdrag. Jag behövde ett verktyg för att organisera uppgifter istället för att hålla allt i huvudet, och Excel räckte helt enkelt inte till. ClickUp har visat sig vara en effektiv och användarvänlig lösning för mitt företag.

2. Taskade (Bäst för AI-driven automatisering av projekt- och uppgiftshantering)

via Taskade

Om du letar efter ett omfattande verktyg för uppgiftshantering är Taskade ett utmärkt val.

Plattformen marknadsför sig som en enhetlig arbetsplats, och det med rätta. Oavsett om du vill organisera uppgifter, skapa detaljerade anteckningar eller brainstorma idéer – med Taskade kan du göra allt med hjälp av AI.

Du får också ditt eget AI-team, som du kan chatta och samarbeta med för att påskynda alla uppgifter i ditt arbetsflöde.

Taskades bästa funktioner

Visualisera uppgifter flexibelt med vyer som listor, tavlor, kalendrar, tankekartor och organisationsscheman.

Effektivisera arbetsflöden med hjälp av AI-genererade uppgiftsmallar och smarta automatiseringsverktyg.

Hantera uppgifter på språng med helt synkroniserade mobil-, dator- och webbappar.

Begränsningar för Taskade

Brant inlärningskurva för att förstå alla funktioner som ingår

Den kostnadsfria versionen har begränsade funktioner jämfört med andra uppgiftshanterare.

Priser för Taskade

Gratis för alltid

Taskade Pro: 10 $/månad per användare

Taskade for Teams: 20 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Taskade

G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

En av de största fördelarna med Taskade för användarna är dess användarvänlighet:

Sammantaget har jag haft en trevlig upplevelse av att använda Taskade med mitt team och mina kunder. Det är enkelt att använda och navigera, och Taskade AI har varit en game changer för mig.

Sammantaget har jag haft en trevlig upplevelse av att använda Taskade med mitt team och mina kunder. Det är enkelt att använda och navigera, och Taskade AI har varit en game changer för mig.

3. Motion (Bäst för automatiserad uppgiftsschemaläggning och prioritering)

via Motion

Motion är en av de bästa uppgiftshanteringsapparna för nybörjare och proffs och samlar allt i ett enda verktyg.

Med kraftfulla automatiseringsfunktioner kan du schemalägga och prioritera uppgifter effektivt. Du har också möjlighet att integrera din kalender för att skapa återkommande uppgifter, anpassade tidsfönster och detaljerade anteckningar. Verktygets intuitiva gränssnitt är ytterligare en fördel som lockar många nya användare.

Motion bästa funktioner

Använd AI för att automatisera schemaläggningen genom att ordna uppgifter efter prioritet och förfallodatum.

Organisera uppgifter enkelt med en tidsblockeringsfunktion för att planera hela din dag.

Följ framstegen visuellt med produktivitetsanalyser i realtid.

Rörelsebegränsningar

Appens avancerade funktioner är endast tillgängliga online, vilket hindrar produktiviteten i områden med dålig internetuppkoppling.

Vissa användare har noterat en brist på djupgående anpassningsalternativ.

Rörlig prissättning

Individuell: 34 $/månad

Business Standard: 20 $/månad per användare

Business Pro: Anpassad prissättning

Rörelsebetyg och recensioner

G2: 4/5 (90+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 40 recensioner)

4. Todoist (Bäst för enkel AI-förbättrad personlig uppgiftshantering och påminnelser)

via Todoist

Nästa på listan över de bästa AI-uppgiftshanterarna är Todoist. Med sitt utbud av coola funktioner är detta uppgiftshanteringsverktyg perfekt för att hantera både yrkes- och privatlivet.

Två sådana funktioner är Quick Add och Todoist Karma. Med funktionen Quick Add kan du registrera och organisera uppgifter genom kommandon i naturligt språk. Todoist Karma är däremot en interaktiv, spelifierad lösning som motiverar användarna med poäng för utförda uppgifter.

Todoists bästa funktioner

Organiserar uppgifter efter projekt och deluppgifter, så att du enkelt kan hantera stora arbetsbelastningar.

Prioritera uppgifter med färgkodade etiketter och filter för att fokusera på de viktigaste åtgärderna.

Kom igång med dina projekt med över 50 inbyggda mallar för olika uppgifter.

Todoists begränsningar

Den kostnadsfria versionen har begränsningar vad gäller projekt och avancerade funktioner som påminnelser.

Användare som är starkt beroende av tidshantering kan behöva tredjepartsintegrationer för att spåra timmar.

Todoist-priser

Nybörjare: Gratis för alltid

Pro: 5 $/månad per användare

Företag: 8 $/månad per användare

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

För denna användare är Todoists enkelhet det bästa med verktyget. Här är vad de har att säga:

Det är en enkel och snabb uppgiftsprogramvara. Det är mycket enkelt att lägga till uppgifter. Inlärningskurvan är också mycket enkel jämfört med andra uppgiftsprogram. Jag använder den varje dag, jag kan lägga in något i den och få den att påminna mig eller visa uppgiften i min uppgiftslista några dagar senare.

Det är en enkel och snabb uppgiftsprogramvara. Det är mycket enkelt att lägga till uppgifter. Inlärningskurvan är också mycket enkel jämfört med andra uppgiftsprogram. Jag använder den varje dag, jag kan lägga in något i den och få den att påminna mig eller visa uppgiften i min uppgiftslista några dagar senare.

➡️ Läs mer: Hur du hanterar personliga uppgifter och ökar din produktivitet

via TimeHero

Time Hero är ett unikt verktyg för uppgiftshantering som är utformat för att automatisera uppgiftsschemaläggning och hjälpa till att prioritera uppgifter.

Den inbyggda AI-funktionen registrerar och schemalägger automatiskt uppgifter baserat på kommande deadlines, vilket är oerhört hjälpsamt när man hanterar flera komplexa projekt samtidigt. Verktyget markerar också försenade uppgifter och föreslår sätt att få dem tillbaka på rätt spår.

Oavsett om du är en enskild person som vill hantera din dag eller ett team som samordnar komplexa arbetsflöden, anpassar sig TimeHero efter dina behov och håller dig steget före.

TimeHero bästa funktioner

Omplanera uppgifter i realtid med AI när prioriteringarna ändras och se till att du håller dig på rätt spår.

Spårar framsteg med detaljerade rapporter om faktisk tid jämfört med beräknad tid.

Schemalägg återkommande veckovisa uppgifter långt före deadline för att ge dig själv flexibilitet.

Begränsningar för TimeHero

Anpassningarna av schemaläggningsfunktionerna är mindre flexibla för mycket specifika arbetsflöden.

Det finns ingen gratisplan för nya användare.

Priser för TimeHero

Grundläggande: 5 $/månad per användare

Professional: 12 $/månad per användare

Premium: 27 $/månad per användare

Betyg och recensioner av TimeHero

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

6. Notion (Bäst för anpassningsbara AI-drivna arbetsflöden och kunskapshantering)

via Notion

Notion är ett välkänt namn inom AI-uppgiftshanterare, och det är lätt att förstå varför. Från användargränssnittet till funktionerna har detta verktyg lyckats med nästan alla faktorer som avgör en uppgiftshanterares framgång. Med över 100 integrationer kan det också smidigt införlivas i ditt arbetsflöde.

Dessutom gör Notions avancerade algoritmer för maskininlärning och inbyggda Notion AI det enkelt att automatisera repetitiva uppgifter, få användbara insikter, kontrollera projektets framsteg och visualisera uppgifter.

Notions bästa funktioner

Använd Notion AI för att sammanfatta anteckningar, generera innehåll och skapa att göra-listor baserade på naturliga språkkommandon.

Designa tavlor, kalendrar, listor eller kanban-vyer efter din egen stil för uppgiftshantering.

Erbjuder en innehållsrik redigerare för inbäddning av multimedia, inklusive bilder och videor.

Begränsningar i Notion

Många kanske tycker att dess projektledningsfunktioner är begränsade.

Trots vissa offlinefunktioner krävs en stabil internetanslutning för fullständig användning.

Notion-priser

Gratis för alltid

Plus: 10 $/månad per plats

Företag: 15 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Notion AI: 10 $/månad som tillägg till andra abonnemang

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 5 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 400 recensioner)

Notions enkla installation och funktionalitet är två populära aspekter bland användarna:

Notion var mycket enkelt att installera och mitt team tyckte att innehållet och funktionaliteten var mycket lätt att anamma. Det är den enda platsen där mitt team kan hitta allt de behöver som rör vår verksamhet.

Notion var mycket enkelt att installera och mitt team tyckte att innehållet och funktionaliteten var mycket lätt att anamma. Det är den enda platsen där mitt team kan hitta allt de behöver som rör vår verksamhet.

🔎 Visste du att? Notions anpassningsbara arbetsyta jämförs ofta med att bygga med LEGO-klossar! 🤭

7. Reclaim AI (Bäst för smart tidsplanering och optimering av balansen mellan arbete och privatliv)

via Reclaim AI

Letar du efter AI-uppgiftshanterare som automatiserar tidsblockering? Vi rekommenderar Reclaim AI.

Denna Dropbox-programvara visualiserar dina dagliga eller veckovisa arbetsuppgifter med en tydlig kalendervy. När du bläddrar igenom dina att göra-listor skapar den smarta schemaläggningsfunktionen automatiskt tidsblock för nästa vecka, vilket säkerställer att det inte uppstår överlappningar eller misstag i sista minuten.

Dessutom har verktyget ett separat fokusläge som minimerar avbrott och låter dig fokusera på uppgiften.

Återta AI:s bästa funktioner

Ställ in buffertperioder mellan möten och uppgifter automatiskt för att förhindra överbokning och minska stressen.

Skapa återkommande vanor och införliva dem i ditt schema med AI.

Integrera med Google Tasks, Slack och Asana för att hjälpa dig att hantera att göra-listor

Återta AI-begränsningarna

Inga dedikerade mobilappar som begränsar tillgängligheten när du är på språng

Stort beroende av Google Kalender kanske inte passar användare som föredrar alternativa kalendertjänster.

Återta AI-prissättning

Lite: Gratis för alltid

Startpaket: 10 $/månad per plats

Företag: 15 $/månad per plats

Företag: 18 $/månad per plats (faktureras årligen)

Återta AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. Asana (Bäst för stora team som behöver AI-driven projektuppföljning i stor skala)

via Asana

Asana behöver ingen presentation. Det är en välkänd uppgiftshanteringsprogramvara med många avancerade funktioner, och den bästa nya tilläggsfunktionen är AI-uppgiftsassistenten Asana AI.

Den automatiserar alla dina dagliga manuella aktiviteter – skapande av att göra-listor, prioritering av uppgifter, resursallokering etc. – så att du kan hantera din schemaläggning på ett bättre sätt. Skräddarsy arbetsflöden för ditt team med anpassade fält och automatiseringsregler som matchar specifika projektkrav.

Verktyget uppdaterar dig också så att du inte missar några viktiga uppgifter.

Asanas bästa funktioner

Tilldela uppgifter till individer och team, vilket hjälper till att spåra ägarskap och ansvar.

Förstå beroenden för att undvika förseningar genom att länka samman uppgifter och deras slutförandeprioritering.

Få tillgång till detaljerade rapporteringsverktyg som ger insikt i teamets prestanda och projektstatus.

Asanas begränsningar

Omfattande funktioner kräver tid att anpassa sig till och använda

I första hand är onlinefunktionaliteten begränsad i miljöer med begränsad internetuppkoppling.

Asanas priser

Personligt: Gratis för alltid

Startpaket: 10,99 $/månad per användare

Avancerad: 24,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 100 recensioner)

Asana har många fördelar, men användarna uppskattar särskilt dess lättnavigerade gränssnitt:

Asanas gränssnitt är enkelt att använda och intuitivt, vilket gör det lättare att navigera på plattformen och utföra specifika uppgifter. Brett utbud av funktioner: du kan bland annat skapa och tilldela uppgifter, övervaka uppgiftsförloppet, samarbeta i team och kommunicera med teammedlemmar. Detta gör det till ett extremt mångsidigt och användbart verktyg för en mängd olika typer av projekt.

Asanas gränssnitt är enkelt att använda och intuitivt, vilket gör det lättare att navigera på plattformen och utföra specifika uppgifter. Brett utbud av funktioner: du kan bland annat skapa och tilldela uppgifter, övervaka uppgiftsförloppet, samarbeta i team och kommunicera med teammedlemmar. Detta gör det till ett extremt mångsidigt och användbart verktyg för en mängd olika typer av projekt.

9. Wrike (Bäst för uppgiftshantering med anpassade arbetsflöden och spårning i realtid)

via Wrike

Wrike är främst känt för sin projektledningslösning, men dess uppgiftshanteringsfunktioner är också praktiska.

Om prioritering av uppgifter är din största utmaning erbjuder Wrike en intuitiv instrumentpanel som skapar koncisa att göra-listor och viktiga uppgifter. Dess AI-drivna funktioner hjälper till att automatisera rutinuppgifter, leverera användbara insikter och optimera resursfördelningen, vilket gör den lämplig för team av alla storlekar som vill öka produktiviteten.

Denna AI-uppgiftshanterare förenklar också samarbetet med verktyg i appen som låter dig arbeta med dina teammedlemmar på din aktuella uppgift. Det är inte allt – Wrike erbjuder ett brett utbud av korrekturverktyg och mallar för att påskynda din feedbackprocess.

Wrikes bästa funktioner

Använd Wrikes AI-drivna funktion Work Intelligence för att förutsäga projektrisker och rekommendera prioritering av uppgifter.

Skapa artikelbeskrivningar och kommentarer med GenAI-funktionerna.

Följ uppgiftsförloppet visuellt med Kanban-tavlor och arbetsbelastningsvyer.

Wrike-begränsningar

Prisnivån är hög för små team.

Ibland uppstår prestandaproblem när man hanterar stora projekt.

Wrike-priser

Gratis för alltid

Team: 10 $/månad per användare

Företag: 24,80 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3 700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 700 recensioner)

10. Clockwise (Bäst för intelligent mötesplanering och kalenderoptimering)

via Clockwise

Schemaläggning är en viktig del av uppgiftshanteringen. Det är där Clockwise kommer in.

Denna AI-assistent är utformad för att optimera din schemaläggning genom att på ett intelligent sätt ordna möten och uppgifter för att maximera din koncentrationstid utan avbrott. Genom att analysera dina arbetsmönster och preferenser justerar Clockwise din kalender dynamiskt för att minska konflikter genom personliga schemaläggningsförslag.

Det bästa med Clockwise är att det är så enkelt att använda. Oavsett om du vill skapa uppgifter i din kalender eller boka tid för ett möte behöver du inte göra något manuellt.

Clockwise bästa funktioner

Spåra tiden du lägger på olika uppgifter för att förbättra dina arbetsvanor och öka produktiviteten.

Organisera möten och uppgifter automatiskt för att skapa betydande block av fokuseringstid.

Hitta mötesdatum som passar alla teammedlemmar samtidigt som du bevarar individuella fokusperioder.

Begränsningar i Clockwise

Eftersom det i grunden är en schemaläggningsapp är funktionerna för uppgiftshantering något begränsade.

Mobilappen saknar alla de olika funktionerna som finns i desktopversionen.

Priser enligt klockan

Gratis för alltid

Teams: 6,75 $/månad per användare

Företag: 11,50 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Clockwise-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

För denna användare är Clockwises anpassningsbarhet och integration det som sticker ut mest:

Clockwise är ett utmärkt sätt att få en tydlig bild av hur du använder din tid. Jag gillar verkligen möjligheten att anpassa möten utifrån olika kriterier, så att kalendern blir ett överskådligt verktyg för att förstå hur du använder din tid. Jag uppskattar också Slack-integrationen, som gör att Slack automatiskt stängs av under möten, samt möjligheten att lägga till blockeringar som lunch utan större ansträngning.

Clockwise är ett utmärkt sätt att få en tydlig bild av hur din tid används. Jag uppskattar verkligen möjligheten att anpassa möten utifrån olika kriterier, så att din kalender blir ett överskådligt verktyg för att förstå hur din tid används. Jag uppskattar också Slack-integrationen, som gör att Slack automatiskt stängs av under möten, samt möjligheten att lägga till block som lunch utan större ansträngning.

💡 Proffstips: Tycker du att schemaläggning inte är din grej? Prova "tvåminutersregeln"! Börja dagen med att utföra uppgifter som tar högst två minuter att slutföra. Detta minimerar upphopningen och håller din schemaläggning (och ditt sinne) fri från stress!

11. Monday (Bäst för AI-driven projektanpassning och teamsamarbete)

via Monday

Om vi skulle rekommendera en enda programvara för samarbetsbaserad uppgiftshantering för alla typer av team, skulle det vara Monday.

Detta uppgiftshanteringsverktyg utnyttjar artificiell intelligens för att ge dig den bästa samarbetsupplevelsen i realtid. Detta underlättar flera aspekter av uppgiftshanteringen – från att visa framsteg till att ge feedback.

Dessutom anpassar Monday sig efter olika projektkrav och arbetsflöden, vilket ytterligare underlättar processen.

Måndagens bästa funktioner

Integrera med verktyg som Zoom och Slack för att centralisera kommunikation och fildelning.

Visualisera projektets framsteg genom tidslinjevyer och Kanban-tavlor.

Automatisera aviseringar för att säkerställa att alla teammedlemmar är uppdaterade om uppgiftsstatus.

Måndagsbegränsningar

De betalda abonnemangen kräver minst tre användare och kan vara dyra för privat bruk.

Det saknas djupgående rapporteringsfunktioner för komplexa projekt.

Måndagspriser

Gratis för alltid (upp till två användare)

Grundläggande: 12 $/månad per användare

Standard: 14 $/månad per användare

Pro: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Måndagens betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 12 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 200 recensioner)

12. Scheduler AI (Bäst för att ställa in påminnelser om deadlines och hålla ordning på din kalender)

via Scheduler AI

Även om Scheduler AI i första hand är ett mötesverktyg har det också funktioner som är relevanta för effektiv uppgifts- och projektledning.

Med hjälp av dem kan du visualisera ditt schema och lägga till uppgifter när det passar dig. De är utformade för att proaktivt interagera med leads och kunder och optimerar schemaläggningen genom att integreras direkt i populära meddelandeapplikationer, vilket minskar behovet av e-postväxlingar.

Om en uppgift närmar sig sitt förfallodatum kommer Schedulers smarta AI att meddela dig i förväg så att du inte missar den. Utöver detta är programvarans övergripande gränssnitt och användarvänlighet ytterligare fördelar.

Scheduler AI:s bästa funktioner

Ställ in AI så att den fungerar som en autonom agent som initierar konversationer, schemalägger och övervakar möten samt hanterar ombokningar.

Integrera sömlöst med CRM-system (Customer Relationship Management) för bättre prioritering av uppgifter.

Anpassa schemaläggningsassistentens identitet och kommunikationsstil så att den stämmer överens med ditt varumärke.

Begränsningar för AI-schemaläggare

Priserna är ganska höga jämfört med vanliga AI-uppgiftshanteringsappar.

Antalet tredjepartsintegrationer är begränsat.

Priser för Scheduler AI

Co-Pilot Meeting Assistant: 50 $/månad

Auto-Pilot Meeting Assistant: 500 $/månad

Professionell: 1 000 $/månad

Betyg och recensioner av AI-schemaläggare

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

➡️ Läs mer: Hur man håller koll på arbetsuppgifter på jobbet

13. Otter. ai (Bäst för uppgiftsutdrag och möteshantering från transkriptioner)

Otter.ai är känt för sina realtidstranskriptionsfunktioner, som omvandlar talat innehåll från möten och konversationer till korrekt text.

Utöver transkription förbättrar Otter.ai produktiviteten genom att identifiera och hantera åtgärdspunkter, vilket gör det till ett värdefullt verktyg för team som vill förenkla arbetsflöden och säkerställa ansvarstagande i planeringsprocessen.

Otter tillhandahåller relevanta uppgiftsdetaljer när ett team behöver en handlingsplan. Eftersom verktyget också integreras med de flesta projektlednings- och samarbetsverktyg är det också ganska enkelt att införliva det i arbetsflödet.

Otter. ai bästa funktioner

Identifiera och sammanställ automatiskt uppgifter som diskuterats under möten med funktionen "Mina åtgärder".

Markera viktiga punkter, lägg till kommentarer och tilldela uppgifter i transkriptet, vilket möjliggör omedelbar samverkan.

Sortera transkriptioner efter projekt eller möte, så att det blir enkelt att hitta viktiga anteckningar.

Otter. ai-begränsningar

Otter. ai:s applikationer som uppgiftshanteringsverktyg är inte särskilt omfattande.

Noggrannheten i transkriberingen och förståelsen av uppgifterna kan variera.

Otter. ai-priser

Grundläggande: Gratis för alltid

Pro: 16,99 $/månad per användare

Företag: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 280 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 80 recensioner)

Otters noggrannhet och realtidstranskriptionsfunktion har hjälpt flera användare, till exempel denna:

Otter har revolutionerat min produktivitet. Dess förmåga att transkribera möten och anteckningar med precision har sparat mig otaliga timmar.

Otter har revolutionerat min produktivitet. Dess förmåga att transkribera möten och anteckningar med precision har sparat mig otaliga timmar.

14. Trevor AI (Bäst för realtidsintegration av kalender med uppgiftslistor)

via Trevor AI

Om du letar efter ett verktyg som hjälper dig att planera dina dagliga uppgifter kan Trevor AI vara svaret.

Den interaktiva programvaran använder AI för att organisera, schemalägga och hantera uppgiftslistor. Använd den för att planera ditt schema, skapa en att göra-lista eller tilldela varje aktivitet på din lista en uppgiftslängd. Genom att integrera uppgifter med din kalender optimerar Trevor AI dessutom effektiv organisering och förbättrar fokus, vilket gör den idealisk för personer som vill effektivisera sina arbetsflöden.

Det bästa? Trevors lättnavigerade användargränssnitt och robusta integrationer med tredjepartsprogram.

Trevor AI:s bästa funktioner

Enkel schemaläggning genom att dra och släppa uppgifter i kalendern.

Ger uppgiftsspecifika påminnelser som hjälper användarna att hålla koll på deadlines.

Möjliggör personliga arbetstider för att skapa ett schema som passar individuella preferenser.

Begränsningar för Trevor AI

Det saknas samarbetsfunktioner

Trevor AI erbjuder färre anpassningsalternativ än andra appar på listan.

Priser för Trevor AI

Gratis för alltid

Pro: 6 $/månad

Trevor AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

➡️ Läs mer: Mallar för daglig uppgiftshantering i Google Sheets

15. Trello (Bäst för AI-driven visuell uppgiftshantering med dra-och-släpp-tavlor)

via Trello

Sist men inte minst vill vi inkludera Trello på vår lista över AI-uppgiftshanterare. Atlassians populära projektledningsverktyg använder ett visuellt, kortbaserat system som hjälper team att hantera uppgifter och arbetsflöden på ett effektivt sätt.

Med integreringen av Atlassian Intelligence förbättrar Trello sina funktioner genom att erbjuda AI-drivna funktioner som effektiviserar uppgiftshanteringen och förbättrar teamsamarbetet. Om du är ny inom uppgiftshantering kan du använda Trellos professionellt utformade mallar för att komma igång.

Trellos bästa funktioner

Förbättra kortbeskrivningar och kommentarer med AI-driven innehållsgenerering, grammatik korrigering och hjälp med brainstorming.

Anpassa arbetsflöden med hjälp av Butler-automatisering för repetitiva uppgifter och åtgärder.

Integrera över 200 verktyg som Slack, Google Drive och många fler för smidiga arbetsflöden.

Trellos begränsningar

Inga avancerade rapporterings- och andra uppgiftshanteringsfunktioner

Långsam laddning vid hantering av ett stort antal uppgifter

Priser för Trello

Gratis för alltid

Standard: 6 $/månad per användare

Premium: 12,5 $/månad per användare

Företag: 17,50 $/månad per användare för 50 användare (faktureras årligen)

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 200 recensioner)

Många användare verkar gilla Trello för dess enkla samarbete och organisation – denna recension sammanfattar varför:

Jag gillar verkligen Trello eftersom det är enkelt att arbeta i team och det gör att jag snabbt kan organisera mina projekt. Det är enkelt att implementera, jag har inte haft några problem och jag använder det ofta. Varje gång jag startar ett projekt lägger jag in det i Trello, ger åtkomst till de personer som ska arbeta med projektet, och alla börjar utföra sina tilldelade uppgifter och uppdatera varje kort i Trello, så jag behöver bara gå in i Trello och se vad alla har gjort utan att behöva ringa dem.

Jag gillar verkligen Trello eftersom det är enkelt att arbeta i team och det gör att jag snabbt kan organisera mina projekt. Det är enkelt att implementera, jag har inte haft några problem och jag använder det ofta. Varje gång jag startar ett projekt lägger jag in det i Trello, ger åtkomst till de personer som ska arbeta med projektet, och alla börjar utföra sina tilldelade uppgifter och uppdatera varje kort i Trello, så jag behöver bara gå in i Trello och se vad alla har gjort utan att behöva ringa dem.

Optimera dina uppgiftshanteringsprocesser med det bästa AI-verktyget för uppgiftshantering – ClickUp!

Som projektledare är det inte alltid lätt att jonglera flera uppgifter samtidigt. Utan rätt verktyg kan det snabbt bli svårt att hålla ordning och hinna med deadlines, vilket påverkar både produktiviteten och prestationen.

Det är där ClickUp kommer till sin rätt.

ClickUp är fullspäckad med avancerade AI-funktioner och innovativa verktyg som omdefinierar uppgiftshantering. Från automatisering av repetitiva arbetsflöden till intelligent prioritering av uppgifter säkerställer den att varje projekt håller sig på rätt spår samtidigt som den hjälper dig att arbeta smartare.

