De 10 bästa AI-verktygen för mötesanteckningar 2025

⏰ TL;DR Möten blir nu enklare med AI-anteckningsverktyg som spelar in ljud, transkriberar, sammanfattar och skapar åtgärdspunkter – så att du kan vara närvarande och produktiv. ClickUp är ledande och erbjuder sömlös integration med Zoom/Teams/Google Meet, AI-drivna mötesreferat, automatiskt genererade uppgifter och teamvänliga dokument. Här är hela sortimentet som kommer att förändra ditt anteckningsarbete: ClickUp – Det bästa allt-i-ett-verktyget för mötesanteckningar med AI-sammanfattningar och uppgiftskapande. Otter. ai – Bäst för live-transkription och talardetektering Laxis – Bäst för att skapa sammanfattningar efter möten och smarta e-postmeddelanden Doodle – Bästa AI-mötesplaneraren för kalenderkoordinering Fireflies. ai – Bäst för inspelning, transkribering och organisering av röstanteckningar Notes by Dubber – Bäst för att automatiskt fånga möteshöjdpunkter Timz. Flowers – Bäst för strukturerad mötesdokumentation med AI-assistans Sembly AI – Bäst för att omvandla möteskonversationer till genomförbara uppgifter Fathom – Bästa gratis Zoom-anteckningsverktyget för höjdpunkter och snabb delning Superpowered – Bäst för sammanfattningar av mötesanteckningar i realtid för Mac-användare

För inte så länge sedan krävdes det en hel del multitasking för att leda ett möte. Mellan att hålla koll på mötesagendan, styra samtalet och ta anteckningar för hand från grunden var det oundvikligt att något skulle falla mellan stolarna. Tack och lov är dessa dagar över med uppkomsten av AI-verktyg för mötesanteckningar. ?

Programvara för artificiell intelligens (AI) har förändrat vårt sätt att arbeta. AI för möten gör det enkelt att fånga upp samtalet och sedan bearbeta och organisera det. Det ger dig mer frihet att fokusera på vad som händer, eftersom du vet att du kan granska AI-mötesanteckningarna när det passar dig för att fatta beslut och extrahera data för din projektstatusrapport.

Så med alla AI-verktyg för anteckningar som finns, vilket skulle vara bäst för ditt företag? Följ med när vi går igenom de viktigaste funktionerna och egenskaperna att leta efter och presenterar de bästa AI-verktygen för mötesanteckningar som finns tillgängliga i år. ✨

De 10 bästa AI-apparna för mötesanteckningar 2025

Vi har sammanställt en lista över de bästa AI-verktygen för möten och anteckningar, från briljanta anteckningsappar till transkriptionsappar och mycket mer. Vi har också sammanfattat det bästa av det bästa i denna korta video:

Låt oss se vad AI-tekniken kan göra för att göra dina möten mer produktiva på alla nivåer.

ClickUp är ett av de bästa AI-verktygen för nystartade företag och småföretag som finns idag. Det är en app för arbete som kombinerar dina projekt, kunskaper och chattar på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare. Den hjälper dig att hantera alla aspekter av ditt företag – effektivisera arbetsflöden, öka produktiviteten och möjliggöra samarbete. Och eftersom den är helt anpassningsbar kan du anpassa den efter dina specifika behov.

ClickUps AI Meeting Notetaker erbjuder en rad funktioner för att förbättra processeffektiviteten och öka kreativiteten. Denna funktion genererar automatiskt privata dokument som innehåller mötets namn, datum, deltagare, ljudinspelning, sammanfattning, viktiga punkter, nästa steg, ämnen och en fullständig transkription.

Det integreras också sömlöst med Zoom, Teams och Google Meet och registrerar anteckningar på mötesvärdens språk. Efter mötet kan du enkelt komma åt anteckningarna via din kalender eller Docs Hub. Redo att skapa åtgärdspunkter? Be ClickUp Brain, ClickUps AI-assistent, att skapa uppgifter från anteckningarna eller dela en sammanfattning på ClickUp Chat så att ditt team har tillgång till alla viktiga punkter!

Förutom att sammanfatta dina mötesanteckningar gör Brain varje möte mer produktivt genom att:

Extrahera beslut, deadlines och ansvariga automatiskt, så att du går därifrån med en tydlig plan för nästa steg.

Skapa uppföljningsmejl och sammanfattningar på några sekunder, så att alla är på samma sida direkt.

Hämta svar snabbt från dina transkriptioner, oavsett hur gamla de är, så att du inte behöver läsa igenom sidor med mötesanteckningar.

Koppla mötesinsikter till projekt och dokument för fullständig kontext, allt på ett ställe.

Gör varje mötesprotokoll sökbart med ClickUp Brain.

Vill du spara mer tid? Använd en av våra mallar för mötesagendor för att sätta tydliga förväntningar och få alla på samma sida. Skapa omedelbart engagemang med hjälp av ClickUps ChatGPT-prompter för teammöten för att kickstarta brainstormingprocessen och generera diskussionspunkter.

Sammanfatta långa kommentartrådar direkt med ett klick på en knapp med hjälp av ClickUp AI.

Om du är noga med att ta egna anteckningar kan du använda vår mall för mötesanteckningar eller starta ett vanligt ClickUp-dokument för att fånga viktiga ögonblick och slutsatser. Du kan också skriva snabba anteckningar eller checklistor i ClickUp Notepad. Både Notepad och Docs har ClickUp Brain inbyggt så att du kan skriva anteckningar snabbare, mer koncist och kreativt.

Behöver du fånga upp idéer utanför ett möte? Talk to Text i ClickUp Brain MAX, din AI-kompanjon på skrivbordet, låter dig diktera anteckningar handsfree – oavsett om du går mellan samtal eller brainstormar i korridoren – och omvandla dem direkt till genomförbara uppgifter i ClickUp.

Fånga upp idéer, dela instruktioner och få saker gjorda fyra gånger snabbare med Talk to Text i ClickUp Brain MAX.

Denna allt-i-ett-lösning innebär att dina mötesanteckningar, ad hoc-röstmemon och AI-drivna sammanfattningar finns på samma arbetsyta, redo att delas med ditt team.

ClickUps bästa funktioner

Fånga mötesanteckningar och generera åtgärdspunkter automatiskt med AI-anteckningsverktyget.

Lagra alla dina mötesdokument på ett ställe för enkel åtkomst och sökbarhet.

Redigera mötesanteckningar i realtid tillsammans med ditt team och förbättra samarbetet avsevärt.

Översätt dina mötesdokument från engelska till spanska, franska eller japanska, bland andra språk.

Se alla dina uppgifter, arbetsflöden och projekt på det sätt som passar dig bäst via ClickUps anpassade vyer.

Öppna ClickUp från en webbläsare, en stationär app, en mobilapp för iOS eller Android eller ett Chrome-tillägg

Integrera med över 1 000 arbetsappar, inklusive Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack, Outlook, HubSpot och Salesforce, för att effektivisera ditt arbetsflöde.

Begränsningar för ClickUp

Mobilappen erbjuder ännu inte alla vyer som desktopversionen har.

Användargränssnittet är mycket intuitivt, men eftersom det finns så många funktioner kan det ta lite tid att vänja sig vid dem alla ?

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

De bästa användningsområdena för ClickUp Brain för att ta mötesanteckningar Projektledare som genomför sprintgranskningar eller standups – dokumentera blockeringar, tilldela ägare och spåra framsteg på ett och samma ställe.

Marknadsföringsteam som samarbetar kring brainstorming för kampanjer – fånga upp innehållsidéer, tagga designers eller skribenter och länka till briefs direkt.

Produktteam som håller diskussioner om roadmaps – omvandla feedback och tekniska anteckningar till strukturerade epics och deluppgifter.

Säljchefer som hanterar pipeline-granskningar – dokumentera automatiskt affärsinformation, nästa steg och kundinvändningar för bättre uppföljning av teamet.

Fjärr- eller hybridteam – se till att ingen missar viktiga uppdateringar med AI-genererade sammanfattningar som de kan granska asynkront.

Med ClickUp Brain dokumenteras inte bara dina mötesanteckningar – de blir också användbara, sökbara och anpassas omedelbart till dina arbetsflöden.

2. Otter. ai

Otter.ai är en AI-mötesassistent och transkriptionsverktyg som kan konvertera röstkonversationer från videomöten eller ljudfiler till text. Det kan identifiera talare, märka text med talarens namn och fånga upp delade bilder.

Med livechattfunktionen kan ditt team chatta eller ställa frågor under mötet, och alla kan lägga till kommentarer i live-transkriptet eller markera viktiga punkter. Och om du blir distraherad eller kommer in sent skapas en live-sammanfattning i realtid från AI-anteckningarna, så att du alltid kan ta igen det du missat.

Otter. ai bästa funktioner

Otter.ai kan identifiera nyckelord och fraser så att du kan söka efter dem i en lång transkription.

Om du ansluter det till din Microsoft- eller Google-kalender kommer det automatiskt att spela in dina Zoom-, Google Meet- eller Microsoft Teams-möten.

Varje efterföljande paket gör det möjligt för dig att transkribera fler minuter per månad och per konversation samt ladda upp fler filer.

Otter.ai finns tillgängligt på webb- och mobilplattformar, så det kan användas när du är på språng ?

Otter. ai begränsningar

AI-systemet blir ibland förvirrat när det finns flera talare.

Det fungerar enbart för att transkribera möten och tillåter inte att du tar egna anteckningar i appen.

Otter. ai-prissättning

Grundläggande: Gratis

Pro : 10 $/månad per användare

Företag: 20 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Perfekt för: Verkställande assistenter som hanterar möten på hög nivå – För detaljerade, tidsstämplade anteckningar om beslut, uppgifter och uppföljningar utan att lyfta pennan.

3. Laxis

via Laxis

Laxis är utformat för att stödja försäljnings-, innehållsmarknadsförings- och produkt- och marknadsundersökningsgrupper – samt alla andra som pratar med kunder eller potentiella kunder. Det tar anteckningar under virtuella möten och fångar varje deltagares ord ordagrant, så att du kan hålla fokus på konversationen.

Efteråt genererar detta AI-verktyg för mötesanteckningar automatiskt sammanfattningar, extraherar insikter och identifierar kundens krav. Det plockar ut alla åtgärder eller nästa steg som krävs och kan också automatiskt skicka ett uppföljningsmejl för att avsluta processen. ?

Laxis bästa funktioner

Det hjälper dig att sortera och kategorisera ämnen i mötesanteckningarna.

Transkriptioner är snabba och enkla att ladda ner och dela.

Du kan ställa frågor till Laxis baserat på tidigare konversationer.

Det integreras med Zoom, Microsoft Teams, Google Meet och Cisco Webex.

Laxis begränsningar

Med gratisplanen kan du transkribera upp till 300 minuter per månad, men AI-skrivaren – som genererar uppföljningsinnehåll – är endast tillgänglig från Premium-planen och uppåt.

Det finns ännu ingen CRM-integration, men det är planerat.

Laxis prissättning

Grundläggande: Gratis

Premium: 13,33 $/månad

Företag: 24,99 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Laxis betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (16 recensioner)

Perfekt för: Tvärfunktionella team som hanterar frekventa möten – Fånga upp viktiga diskussioner, beslut och nästa steg utan att behöva ta anteckningar manuellt.

4. Doodle

via Doodle

Innan du kan skapa mötesanteckningar måste du först samordna deltagarnas kalendrar för att få dem att delta i mötet. Det är där Doodle kommer in. Du kan snabbt och enkelt schemalägga enskilda möten och teammöten.

Ställ in din tillgänglighet och dela den sedan genom att skicka en länk till de inbjudna personerna. De kan sedan välja den tid som passar dem, vilket blockerar den tiden i din kalender, så att du aldrig mer dubbelbokar någon. Och när du har flera inbjudna kan du enkelt hitta den tid som passar bäst för alla.

Dessutom integreras Doodle med mötesplattformar som Zoom, Microsoft Teams och Google Meet. ?️

Doodles bästa funktioner

Systemet skickar ut påminnelser om schemalagda möten, så att du slipper hantera uteblivna deltagare.

Den anpassningsbara varumärkesprofileringen gör att du kan anpassa systemet efter ditt företags varumärke.

Du kan också använda Doodle för att samla in data via en enkät eller omröstning.

Doodle fungerar även på mobila enheter, så du kan schemalägga möten när du är på språng.

Begränsningar med Doodle

Vissa användare anser att det är mer tidskrävande än nödvändigt att schemalägga flera evenemang för stora grupper av människor.

Det kan vara svårt att använda när man arbetar med deltagare i olika tidszoner.

Priser för Doodle

Gratis: 0 dollar

Pro : 6,95 $/månad per användare

Team: 8,95 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Doodle-betyg och recensioner

G2: 3,7/5 (13 recensioner)

Capterra: Inga recensioner ännu

Perfekt för: Fjärrteam som hanterar globala tidszoner — Planera möten effektivt över regioner och kombinera dem med ett anteckningsverktyg för att fånga upp viktiga beslut.

5. Fireflies. ai

Fireflies.ai kan transkribera i realtid under ett ljud- eller videosamtal eller transkribera från en mötesinspelning. Därefter kan det sammanfatta de viktigaste punkterna, besluten och åtgärdspunkterna som kommer fram under mötet. ✍️

Om du vill lyssna på någon del av mötet igen kan du söka efter nyckelord och sedan spela upp det i normal hastighet eller upp till dubbla hastigheten. Samarbetsverktyg gör det möjligt för ditt team att kommentera, fästa eller reagera på konversationen, eller ta ut snuttar för att skapa ljudklipp.

Gratisplanen ger dig upp till 800 minuters lagringsutrymme och Pro-planen upp till 8 000, medan Business- och Enterprise-planerna erbjuder obegränsat utrymme.

Fireflies. ai bästa funktioner

Fireflies.ai fungerar på över 40 språk och hanterar olika accenter och dialekter.

De kan upptäcka och märka olika talares röster.

Det integreras med flera mötesplattformar, inklusive Microsoft Teams, Zoom, Skype och Google Meet.

Du kan dela mötesanteckningar till andra plattformar som Asana, Slack eller Notion.

Fireflies. ai begränsningar

Om ljudspåret inte är av god kvalitet kan det påverka transkriptionens noggrannhet.

CRM-, Zapier- och Slack-integrationer är endast tillgängliga från Pro-planen och uppåt.

Fireflies. ai prissättning

Gratis: Gratis

Pro : 10 $/månad per användare

Företag: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Fireflies. ai betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (5 recensioner)

Perfekt för: Kundorienterade team som hanterar flera samtal dagligen – Fokusera helt på konversationen medan Fireflies transkriberar och taggar viktiga diskussionspunkter automatiskt.

6. Anteckningar av Dubber

via Notes by Dubber

Notes by Dubber, tidigare känt som Notiv, påstår sig hjälpa dig att "möta smartare, inte hårdare". Det synkroniseras med din Outlook- eller Google-kalender och ansluter automatiskt till och spelar in dina schemalagda samtal. Under mötet skapar det en transkription och efteråt genererar det en sammanfattning som du kan dela.

AI-verktyget extraherar också åtgärdspunkter för uppföljning och skapar automatiskt uppgifter för varje deltagare. Integrationer med appar som Asana och Slack hjälper dig att effektivisera ditt arbetsflöde och gör det enkelt att följa upp tilldelade uppgifter. ✅

De bästa funktionerna i Notes by Dubber

Du kan också ladda upp och transkribera en inspelad ljud- eller videofil.

Detta AI-verktyg för mötesanteckningar är skalbart och anpassat till de vanliga försäljningskanalerna.

Det är tillgängligt över hela världen på mer än 170 mobilnätverk samt hos leverantörer av video-, röst- och chattjänster.

Du kan dela inspelningar, transkriptioner eller anteckningar via ditt CRM-system eller andra samarbetsverktyg.

Begränsningar för Notes by Dubber

Detta AI-verktyg stöder endast engelska, så det är inte lämpligt om du vill ha möten på ett annat språk.

Vissa användare tycker att användargränssnittet är lite förvirrande att navigera i.

Priser för Notes by Dubber

Kontakta oss för prisuppgifter

Anteckningar av Dubber – betyg och recensioner

G2: 5/5 (1 recension)

Capterra: Inga recensioner ännu

Perfekt för: Sälj- och kundtjänstteam som hanterar flera kundsamtal – Skapa automatiskt sammanfattningar efter samtalet och dela åtgärdspunkter med interna team.

7. Timz. Blommor

Timz. Flowers är en hybridkonferensplattform utformad för distribuerade team, som kombinerar videosamtal med asynkron samverkan.

De kan spela in live-möten och sedan generera en text- eller videosammanfattning och mötesprotokoll som är lätta att dela med alla som inte kunde delta i mötet. För asynkrona möten kan deltagarna bidra med inspelade videomeddelanden. ?‍♀️

Systemet skickar automatiskt ett e-postmeddelande med en sammanfattning efter varje möte. Och om du vill gå tillbaka till ett specifikt avsnitt hjälper AI-chattboten dig att snabbt hitta det.

Timz. Flowers bästa funktioner

Det blombaserade flödesschemat ger dig en användbar visuell översikt över all feedback och alla frågor.

Även om ett möte hålls asynkront skapar systemet känslan av en livekonversation.

De erbjuder transkriptioner med tidsstämplar så att du alltid vet var du befinner dig i mötet.

Det finns ett gratisalternativ, men Pro- och Business-paketen ger dig fler timmars inspelningstid och dina data sparas längre.

Timz. Blommors begränsningar

Vissa användare tycker att den initiala installationen är lite tidskrävande.

Alla webbläsare stöds inte ännu, så du kanske måste använda en webbläsare som inte är ditt förstahandsval.

Timz. Prissättning av blommor

Grundläggande: Gratis

Pro : 6,99 €/månad per team

Företag: 13,99 €/månad per team

Timz. Blommor betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (13 recensioner)

Capterra: Inga recensioner ännu

Perfekt för: Distribuerade team som arbetar över olika tidszoner — Granska inspelade diskussioner med synkroniserad video, transkription och höjdpunkter i din egen takt.

8. Sembly AI

via Sembly AI

Som ett AI-verktyg för mötesanteckningar spelar Sembly AI in möten och transkriberar dem. Därefter skapar det mötesreferat och protokoll, där viktiga insikter från diskussionen lyfts fram. Och om du inte kan delta i ett möte kan du skicka Sembly istället och sedan granska mötesanteckningarna senare. ?‍?

Uppgifter identifieras och beskrivs automatiskt och tilldelas sedan en teammedlem. Integrationer med verktyg som Slack och Trello gör att du kan strömma uppgifter, tillsammans med eventuella anteckningar, direkt till dessa arbetsytor.

Sembly AI:s bästa funktioner

Mötesanteckningarna sparas i systemet och du kan alltid gå tillbaka till dem för att söka efter nyckelord eller deltagare.

Sembly AI fungerar på mer än 35 språk.

De finns tillgängliga för Android- och iOS-appar samt på webben.

Begränsningar för Sembly AI

Ibland misslyckas det med att ansluta till eller spela in ett möte.

Stämningen under mötet återspeglar inte alltid hela mötet, utan fokuserar bara på en del av det.

Priser för Sembly AI

Personligt: Gratis

Professional: 10 $/månad per användare

Team: 20 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Sembly AI-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (11 recensioner)

Capterra: Inga recensioner ännu

Perfekt för: Upptagen chefer som jonglerar med samtal efter samtal – Få automatiskt genererade sammanfattningar och åtgärdspunkter utan att lyfta ett finger.

9. Fathom

via Fathom

Fathom är ett AI-verktyg för mötesanteckningar som spelar in, transkriberar och sammanfattar möten. Både inspelningen och transkriberingen är tillgängliga direkt när du avslutar mötet. Sedan kan du enkelt kopiera och klistra in sammanfattningarna och åtgärdspunkterna i Gmail, Google Docs eller ett verktyg för uppgiftshantering.

Samtalsanteckningar synkroniseras automatiskt till ditt CRM-system, så att du alltid har en dokumentation av dina interaktioner med alla i din databas. Du kan också göra en spellista med höjdpunkterna från ditt möte och dela den med andra intresserade parter.

Fathoms bästa funktioner

Det fungerar med Microsoft Teams, Zoom och Google Meetings.

När du markerar en del av samtalet sammanfattar Fathom det åt dig.

Systemet stöder sju språk, inklusive engelska, spanska och franska.

Den betalda Team-versionen har extra funktioner och är utformad för att kunna rullas ut i hela organisationen ?

Förstå begränsningarna

Vissa användare tycker att gränssnittet är lite mörkt och skulle vilja ha ett ljusare alternativ att välja mellan.

Det fungerar bra för schemalagda möten, men stöder för närvarande inte vissa spontana möten, särskilt i Microsoft Teams.

Fathom-prissättning

Gratis

Team Edition: 19 $/månad per användare

Fathom-betyg och recensioner

G2: 5/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (8 recensioner)

Perfekt för: Kundansvariga som hanterar kundrecensioner – Spåra enkelt kundernas åsikter, mål och feedback för att förbättra kundlojaliteten.

10. Superpowered

via Superpowered

Superpowered transkriberar ditt möte utan att spela in det eller använda bots – det fungerar direkt från din enhets ljud. Transkriptionerna lagras i sju dagar så att du hinner skapa anteckningar innan de raderas.

Detta AI-verktyg för mötesanteckningar sammanfattar automatiskt konversationen och identifierar åtgärdspunkter åt dig.

Det hjälper dig också att hålla koll på din kalender. Påminnelser om kommande möten visas i menyraden, och du kan klicka dig direkt till mötet därifrån. ?️

Superkraftfulla bästa funktioner

Det fungerar med alla mötesplattformar.

Superpowered identifierar och dokumenterar till och med känslor under mötet.

Utvecklingsteamet är mycket öppet och lyhört för feedback och förslag.

Superkraftiga begränsningar

Den kostnadsfria versionen integreras endast med e-post och Slack, så om du vill använda den med till exempel Google Drive eller Salesforce måste du välja ett betalt abonnemang.

Mobil och Linux stöds ännu inte.

Superkraftfull prissättning

Gratis

Grundläggande: 30 $/månad

Pro : 90 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Superkraftfulla betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

Perfekt för: Produktchefer som håller snabba standup-möten – Fånga upp vad som sagts, vad som blockerar och vad som är nästa steg utan att störa teamets arbetsflöde.

En AI-mötesassistent ökar produktiviteten, förbättrar noggrannheten och stödjer projektets transparens. Det gör det också enkelt för dig att dela mötesanteckningar. AI-verktyg sparar också tid, så att du lättare kan nå dina mål inom ramen för dina projektbegränsningar. ?️

En bra AI-antecknare kan utföra en kombination av följande uppgifter åt dig:

Integrera med videokonferensplattformar som Teams eller Zoom.

Spela in mötet och spara sedan inspelningen.

Tillhandahåll en live-transkription så att alla mötesdeltagare enkelt kan följa förhandlingarna.

Underlätta gemensamt antecknande mellan flera teammedlemmar

Använd avancerade AI-funktioner för att sammanfatta viktiga punkter, så att det blir enkelt att identifiera de viktigaste slutsatserna.

Hjälp till att skapa mötesprotokoll från mötesanteckningarna

Identifiera åtgärdspunkter och automatisera delegeringen av uppgifter från anteckningar från online-möten.

Ge en fantastisk användarupplevelse som effektiviserar ditt arbetsflöde

Erbjud datasäkerhet så att dina konfidentiella samtal skyddas

AI för möten kan hjälpa dig med alla aspekter av dina interaktioner med ditt team, dina kunder eller dina potentiella kunder. De bästa AI-mötesverktygen kan förenkla schemaläggningen, spela in och transkribera mötesanteckningar eller tillhandahålla mallar med AI-skrivverktyg som hjälper dig att göra dina egna anteckningar.

AI-verktyg kan också hjälpa dig att sammanfatta alla mötesanteckningar, markera de viktigaste delarna av konversationen och identifiera uppgifter och nästa steg. De kan till och med integreras med verktyg för uppgiftshantering, vilket sparar dig mer tid och effektiviserar ditt arbetsflöde i varje steg. ?

När det gäller att effektivisera ditt arbetsflöde är ClickUp det perfekta verktyget – inte bara när du leder ett möte utan också när du driver ditt företag eller leder ett team. Med mallar och projektledningsverktyg som täcker alla aspekter av din verksamhet och integrationer som sparar tid och arbete är det en one-stop-shop för alla dina affärsbehov. ?

Registrera dig gratis idag och börja använda ClickUp för att effektivisera ditt företag – och ditt liv.