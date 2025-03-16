De 10 bästa AI-verktygen för startups 2025

Alla startups står inför samma utmaning: att göra mer med mindre. Med begränsade resurser och ständig press att vara innovativa kan det kännas som att det aldrig finns tillräckligt med tid eller personal.

Men rätt AI-verktyg (artificiell intelligens) för startups kan förändra det och hjälpa dig att automatisera uppgifter, öka produktiviteten och ligga steget före.

I det här blogginlägget delar vi med oss av 10 av de bästa AI-verktygen för startups som kan förbättra din verksamhet avsevärt.

Låt oss sätta igång. 🏁

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en lista över de bästa AI-verktygen för startups som vill öka effektiviteten och innovationen: ClickUp (Bäst för AI-driven projektledning och teamsamarbete) Jasper AI (Bäst för skalbar innehållsskapande och generering av marknadsföringstexter) GrammarlyGO (Bäst för AI-driven affärskommunikation och automatisering av skrivande) Synthesia (Bäst för AI-driven videoproduktion för marknadsföring och utbildning) Murf AI (Bäst för AI-röstgenerering i studiokvalitet) Notion AI (Bäst för AI-förbättrad arbetsplatsorganisation och dokumentskapande) Hugging Face (Bäst för utveckling av anpassade AI-modeller och implementering av maskininlärning) Perplexity AI (Bäst för realtidsforskning och intelligent informationssyntes) Glean (Bäst för kunskapsupptäckt inom företag och optimering av intern sökning) DALL-E (Bäst för AI-driven skapande av visuellt innehåll och generering av varumärkestillgångar)

Alla AI-verktyg är inte lika, och startups behöver lösningar som passar deras snabbrörliga, resursmedvetna miljö. Rätt verktyg ska spara tid, minska arbetsinsatsen och underlätta beslutsfattandet utan att öka komplexiteten.

Här är vad du bör tänka på när du väljer ett AI-verktyg:

Användarvänlighet: Välj verktyg som förenklar införandet av Välj verktyg som förenklar införandet av AI på arbetsplatsen med intuitiva gränssnitt och tydliga arbetsflöden för att minska inlärningskurvan.

Skalbarhet: Se till att verktygen kan hantera växande affärskrav utan att kräva ständiga uppgraderingar eller justeringar.

Kostnadseffektivitet: Investera i AI som förbättrar produktiviteten samtidigt som kostnaderna hålls i linje med det värde som levereras.

Anpassning: Använd AI-verktyg som anpassar sig efter unika startup-behov med justerbara inställningar och skräddarsydda funktioner.

Integrationsmöjligheter: Välj AI-lösningar som passar in i befintliga arbetsflöden för att undvika störningar och maximera effektiviteten.

🧠 Rolig fakta: Marknadsföringsautomatisering är det vanligaste användningsområdet för AI för nystartade företag! AI-verktyg hjälper till att effektivisera skapandet av innehåll, optimering av annonser och kundengagemang, vilket gör det möjligt för nystartade företag att skala upp snabbare med färre resurser.

Startups måste balansera hastighet, effektivitet och skalbarhet. AI-drivna verktyg hjälper till att automatisera uppgifter, optimera arbetsflöden och förbättra projektledningen för startups utan att öka driftskostnaderna.

Här är en sammanställd lista över de bästa AI-verktygen för startups som hjälper dig att skala upp på ett smartare sätt. 📑

1. ClickUp (Bäst för AI-driven projektledning och teamsamarbete)

Startups lever på innovation, flexibilitet och snabb tillväxt – men det kan vara en utmaning att hålla ordning när man etablerar sitt företag.

ClickUp, appen som har allt för arbetet, samlar projektledning, dokumentation och samarbete på en enda plattform, driven av AI. Med automatisering, strömlinjeformade arbetsflöden och samarbete i realtid är det det perfekta verktyget för startups som vill skala upp på ett hållbart sätt.

Få AI-drivna insikter för att öka effektiviteten i arbetsflödet med ClickUp Brain.

När ditt startup växer ökar också komplexiteten i arbetsflödet. ClickUp Brain automatiserar inte bara, utan förutsäger också flaskhalsar, vilket hjälper dig att justera scheman i god tid och ligga steget före projektets tidsplan. Det kompletterar ClickUp Docs genom att sammanfatta långa rapporter, generera innehåll och förbättra tydligheten, vilket gör dokumentationen mer effektiv.

ClickUps AI Notetaker förvandlar möten från långdragna diskussioner till produktiva sessioner med fokus på handling. AI:n fångar automatiskt upp viktig information – som beslut, insikter och åtgärdspunkter – och skapar tydliga och koncisa sammanfattningar som smidigt integreras med aktuella projekt.

När du balanserar flera projekt kan ClickUp Brain analysera arbetsbelastningar, förutsäga tidsplaner och rekommendera det bästa sättet att fördela uppgifter. Team får en tydlig bild av vem som är tillgänglig och vad som är brådskande, så att projekten hålls på rätt spår.

Från planering av produktlanseringar till hantering av innehåll och uppföljning av deadlines – ClickUp Startup Project Management Software ger dig den struktur du behöver för att ha koll på ditt arbete.

Ställ in triggers för att effektivisera uppgiftshanteringen med ClickUp Automations.

ClickUp Automations låter dig optimera verksamheten genom att ställa in regler som utlöser specifika åtgärder, vilket minskar det manuella arbetet. Automations kan uppdatera uppgiftsstatus, tilldela teammedlemmar, skicka aviseringar och mycket mer. Detta gör att arbetet flyter smidigt samtidigt som administrativa uppgifter minskas.

När teamet förbereder sig för en viktig investerarpresentation kan det utarbeta förslag, skissa på presentationer och lagra forskningsanteckningar på ett centralt ställe med hjälp av ClickUp Knowledge Management, vilket gör samarbetet smidigt och eliminerar problem med versionshantering.

Om du letar efter ett strukturerat sätt att planera och genomföra affärsidéer erbjuder ClickUp även mallar.

ClickUp Startup Canvas Whiteboard Template innehåller 13 olika segment som täcker nästan alla aspekter av ditt startup-företag och ger ett strukturerat ramverk för att fullt ut förverkliga din affärsvision.

Å andra sidan organiserar ClickUp Business Startup Checklist Template alla nödvändiga steg på ett ställe, vilket gör det enkelt att visualisera dina framsteg och hålla dig på rätt spår, så att du inte missar några viktiga steg i processen.

ClickUps bästa funktioner

Få AI-drivna svar: Ställ AI alla frågor om din arbetsplats, så söker ClickUp Brain igenom alla dokument, uppgifter och wikis och ger snabba, precisa svar.

Utnyttja anpassade wikimallar: Bygg enkelt upp din kunskapsbas med färdiga wikimallar eller förvandla valfri ClickUp Doc till en wiki genom att lägga till rich text-formatering, inbäddade medier och realtidssamarbete.

Förbättra teamsamarbetet: Samarbeta kring presentationer och strategier med live-redigering, integrerade kommentarer och videoklipp, så att ditt team kan förfina idéer och beslutsfattande.

Tilldela uppgifter: Använd ClickUp för att tilldela uppgifter med anpassade prioriteringar, deadlines och beroenden, så att rätt uppgifter slutförs i rätt tid utan detaljstyrning.

Anslut till viktiga verktyg: Integrera ClickUp med Google Drive, Zoom och andra appar så att du kan ansluta dina befintliga verktyg och förbättra arbetsflödena.

Begränsningar för ClickUp

Plattformen erbjuder omfattande anpassningsmöjligheter, vilket kan ta lite tid att förstå och konfigurera fullt ut.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Jag älskar ClickUp! Jag har använt många verktyg för att hantera mina projektflöden och annat, men inget har täckt mina behov lika bra som ClickUp. Det har allt du behöver (det är den ultimata appen för arbete) och tillgodoser alla dina personliga och professionella behov. Mina favoriter är mallarna (vad finns det att inte älska!) och Docs. Oj, vad jag gillar att formatera där.

2. Jasper AI (Bäst för skalbar innehållsskapande och marknadsföringstextgenerering)

via Jasper

Jasper AI hjälper startups att generera högkvalitativt marknadsföringsinnehåll i stor skala, vilket minskar den tid som läggs på att skriva från grunden. Istället för att producera generisk AI-genererad text, gör det möjligt för företag att träna AI:n att återspegla deras unika varumärkesröst, vilket säkerställer ett konsekvent budskap.

Från bloggar och e-postkampanjer till annonstexter och inlägg på sociala medier – denna AI-drivna marknadsföringsassistent gör det möjligt för team att skapa engagerande, konverteringsdrivna texter på bara några minuter. Dess system för återanvändning av innehåll säkerställer att ett enda innehåll kan anpassas till flera AI-verktyg, vilket gör arbetsflödena för innehåll mer effektiva.

Jasper AI:s bästa funktioner

Anpassa varumärkets röst för enhetlig kommunikation i alla typer av innehåll

Optimera innehåll för SEO samtidigt som läsbarheten bibehålls

Få omedelbara innehållsidéer och svar på frågor med Jasper Chat

Skapa flerspråkigt innehåll med kulturell anpassning för din målgrupp

Begränsningar för Jasper AI

Priserna skalar snabbt för växande team

Kräver manuell finjustering för nyanserade ämnen

API-begränsningar begränsar integrationsflexibiliteten

Svårigheter med högteknisk terminologi

Priser för Jasper AI

Skapare: 49 $/månad per användare

Pro: 69 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jasper AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jasper AI?

Jasper har över 50 mallar, så allt inom innehållsskapande täcks in. Ärligt talat är mallarna den bästa funktionen. Om du till exempel behöver skriva ett blogginlägg har Jasper rätt innehåll och ”dialekt”.

🔍 Visste du att? Jasper AI var det första startup-företaget som byggdes helt med hjälp av AI. Detta marknadsföringsverktyg utnyttjade AI för att växa till ett miljardföretag.

3. GrammarlyGO (Bäst för AI-driven förbättring av affärskommunikation och automatisering av skrivarbetsflöden)

via GrammarlyGO

GrammarlyGO förbättrar professionellt skrivande genom att ge förslag i realtid för tydlighet, ton och engagemang. Det analyserar sammanhanget för att förfina affärskommunikationen och säkerställer att meddelanden stämmer överens med ditt varumärkes vision och resonerar med målmarknaden.

Som en AI-driven skrivassistent optimerar det din skrivprocess och upprätthåller en professionell ton i alla interaktioner, såsom e-postmeddelanden, rapporter och interna dokument.

AI-tekniken anpassar sig också till olika skrivstilar, vilket gör det enklare att snabbt skriva svar utan att det låter mekaniskt. Grundare och entreprenörer som är beroende av tydlig och konsekvent kommunikation kommer att finna det användbart för att öka effektiviteten och minska tiden som läggs på revideringar.

GrammarlyGO:s bästa funktioner

Förbättra tydligheten i ditt skrivande med kontextuella förslag i realtid

Justera tonen dynamiskt för professionell kommunikation

Automatisera svar för snabbare e-post- och dokumentskapande

Upprätthåll varumärkets konsistens med AI-drivna stilguider

Förenkla e-posthanteringen med AI som sammanfattar meddelanden och föreslår skräddarsydda svar.

Begränsningar för GrammarlyGO

Avancerade funktioner begränsade till företagsplaner

Mobilversionen har begränsad funktionalitet.

Anpassning kräver expertis inom stilguideinställningar

GrammarlyGO-priser

Gratis

Pro: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

GrammarlyGO-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (7 150+ recensioner)

💡 Proffstips: Använd AI för att skriva utkast till investerarpresentationer! Vissa startups har till och med säkrat finansiering med AI-genererade presentationer – utan att någon människa behövt redigera dem.

4. Synthesia (Bäst för skalbar videoproduktion och skapande av professionellt utbildningsinnehåll)

via Synthesia

Synthesia förenklar videoproduktion genom att använda AI-genererade avatarer och röstsyntes, vilket eliminerar behovet av dyr filmutrustning eller produktionsteam. Det gör det möjligt att konvertera text till högkvalitativa videopresentationer med realistiska AI-avatarer som levererar innehåll på ett naturligt sätt.

Detta gör det särskilt användbart för startups att skapa högkvalitativa marknadsföringsmaterial, utbildningsdokument, produktförklaringar och interaktiva videor utan de extra kostnaderna som traditionell videoproduktion medför.

Synthesias bästa funktioner

Skapa professionella videor med hjälp av AI-drivna avatarer

Konvertera textskript till synkroniserad röst och rörelse

Anpassa avatarer för enhetligt varumärkesinnehåll

Översätt videoinnehåll till flera språk

Få tillgång till branschspecifika videomallar för snabb produktion

Synthesias begränsningar

Anpassad avatarinställning kräver ytterligare konfiguration

Begränsade kamerarörelsealternativ för dynamiska bilder

Renderingstiderna ökar för högupplösta videor

Synthesia-priser

Gratis

Startpaket: 29 $/månad per användare

Skapare: 89 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Synthesia-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (1 880+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (225+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Synthesia?

Jag har använt AI och AI Avatars videoplattformar för affärsrelaterade projekt under en tid nu. Jag kan bekräfta att Synthesia har den bästa videokvaliteten och de mest realistiska avatarerna i branschen. Synthesia har också den bästa videoredigeraren i sin klass och det mest produktiva arbetsflödet.

5. Murf AI (Bäst för professionell produktion av voice-over och generering av ljudinnehåll)

via Murf AI

Murf AI hjälper startups att producera voiceovers i studiokvalitet utan att behöva anlita röstskådespelare, vilket gör det idealiskt för företag som skapar poddar, utbildningsmoduler och produktdemonstrationer. Plattformen erbjuder naturligt klingande AI-röster på flera språk, med över 133 röster och anpassningsalternativ för ton, hastighet och betoning.

Detta verktyg för startups integreras också med videoredigeringsverktyg, vilket möjliggör sömlös synkronisering mellan ljud och bild.

Murf AI:s bästa funktioner

Lägg till naturtrogna AI-röstkommentarer i dina appar, webbplatser och tjänster med Text-to-Speech API.

Anpassa tonfall, tonhöjd och tempo för ett professionellt framförande

Skapa AI-röster med ditt varumärke med hjälp av röstkloningsteknik

Automatisera storskalig ljudproduktion med batchbearbetning

Integrera sömlöst med video- och e-lärandeplattformar

Begränsningar för Murf AI

Manuell finjustering krävs för komplexa uttal

Lagringsbegränsningar i lägre prisplaner

Begränsad anpassning för röstmodifiering i realtid

Priser för Murf AI

Gratis

Creator Lite: 29 $/månad per användare

Creator Plus+: 49 $/månad per användare

Business Lite: 99 $/månad per användare

Business Plus+: 199 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Murf AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (1 320+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? 11 av de 20 främsta AI-företagen i USA har sitt säte i San Francisco, men trots att de har samlat in 15,7 miljarder dollar i finansiering sedan 2008 sysselsätter de endast 3 400 personer i staden.

6. Notion AI (Bäst för intelligent arbetsplatsorganisation och dokumentgenerering)

via Notion

Notion AI förbättrar produktiviteten genom att automatisera dokumentation och strukturera arbetsytans innehåll, vilket hjälper startups att organisera information utan manuellt arbete. Notion AI ersätter spridda anteckningar och hjälper dig att kategorisera, sammanfatta och föreslå optimeringar för dokument, vilket säkerställer bättre kunskapshantering.

Det hjälper också till med anteckningar från möten genom att extrahera viktiga punkter och åtgärdspunkter, vilket minskar den tid som läggs på dokumentation efter mötet. Dess förmåga att generera strukturerat innehåll gör det användbart för startups som hanterar stora mängder intern information.

Notion AI:s bästa funktioner

Automatisera innehållsorganisation genom AI-driven strukturering

Analysera PDF-filer, bilder och databaser för att extrahera viktiga slutsatser och åtgärdspunkter.

Optimera arbetsflödeseffektiviteten med intelligent uppgiftshantering

Upprätthåll en sammankopplad kunskapsbas med AI-driven kategorisering

Skriv och översätt innehåll till flera språk, inklusive japanska, spanska och tyska.

Begränsningar för Notion AI

Komplex databashantering kan bromsa prestandan

Begränsad offlinefunktionalitet för AI-drivna funktioner

API-begränsningar påverkar anpassade automatiseringsinställningar

Priser för Notion AI

Gratis

Plus: 12 $/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Notion AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 5 950 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (2 460+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion AI?

Det fungerar som en enhetlig arbetsyta där du kan kombinera olika element som text, bilder, tabeller, databaser och multimediainnehåll på ett smidigt sätt. Oavsett om du planerar ett projekt, hanterar uppgifter, tar anteckningar eller skapar en personlig wiki kan Notion anpassas efter dina specifika behov.

7. Hugging Face (Bäst för utveckling av anpassade AI-modeller och implementering av maskininlärning)

via Hugging Face

Hugging Face tillhandahåller ett ekosystem av AI-verktyg som kan användas för att utveckla, träna och distribuera AI-modeller för att driva din startups innovation. Förtränade modeller finns tillgängliga för uppgifter som språkbearbetning, bildigenkänning och dataanalys. Företagare kan finjustera befintliga modeller eller bygga anpassade lösningar som passar deras behov.

Hubben gör det möjligt för ditt team att snabbt komma åt och dela avancerade NLP-, datorvisions- och ljudmodeller. Startups kan utnyttja detta omfattande bibliotek för att bygga prototyper utan att behöva uppfinna hjulet på nytt.

Hugging Face bästa funktioner

Få tillgång till ett stort arkiv med förtränade AI-modeller och hantera AI-arbetsflöden med inbyggd versionskontroll.

Visa upp AI-drivna appar genom Spaces och skapa interaktiva demos för att analysera kundfeedback.

Hantera AI-arbetsflöden med inbyggd versionskontroll

Integrera avancerad NLP med hjälp av Transformers Library, som innehåller modeller som BERT, GPT-2 och BLOOM.

Skala AI-implementeringar enkelt med Inference Endpoints, som garanterar prestanda med låg latens.

Begränsningar för Hugging Face

Modelloptimering kan vara komplicerat för icke-tekniska användare.

Anpassad hantering av datamängder kräver ytterligare inställningar.

Hugging Face-priser

Gratis

Pro: 9 $/månad per användare

Enterprise: Från 20 $/månad per användare

Hugging Face-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (980+ recensioner)

🧠 Rolig fakta: Mika, världens första AI-VD, utnämndes av det polska dryckesföretaget Dictador för att leda viktiga projekt och driva tillväxt. Även om effekterna fortfarande är oklara visar detta drag på AI:s växande roll inom företagsledning.

8. Perplexity AI (Bäst för realtidsforskning och intelligent informationssyntes)

via Perplexity

Perplexity AI är en konversationsbaserad sökmotor som är utformad för att leverera kontextualiserade, citerade svar i realtid. Den gör det möjligt för startups att samla in, analysera och sammanfatta komplex information med uppdateringar i realtid. Detta AI-verktyg bearbetar frågor och levererar källhänvisade svar, vilket gör forskningen snabbare och effektivare.

Det hjälper företag att sammanställa data från flera källor, skapa sammanfattningar och organisera viktiga resultat. En inbyggd kunskapsbas gör det möjligt för team att lagra och hämta värdefulla insikter för pågående projekt.

Perplexity AI:s bästa funktioner

Använd naturligt språk för att hämta verifierad information med inbyggda verifieringsverktyg.

Skapa forskningssammanfattningar för snabba och praktiska insikter

Samla in branschspecifik affärsdata, analysera trender och förbättra din strategiska planering.

Använd uppföljningsinteraktioner för att fördjupa dig i ämnen när nya frågor dyker upp.

Begränsningar för Perplexity AI

Tillgången till branschspecifik data varierar.

Export av detaljerade marknadsundersökningsrapporter kräver manuell formatering

Begränsningar i API-användningen kan påverka integrationen med externa verktyg.

Priser för Perplexity AI

Gratis

Pro: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Perplexity AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (890+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Perplexity AI?

Det gör ett fantastiskt jobb med att använda den kontext jag ger det och externa webbsökningar. Deras innovationshastighet är häpnadsväckande. De kan integrera de senaste modellerna, vilket gör Perplexity till en så hållbar AI-produkt och gör det enkelt att använda de bästa modellerna som finns.

📖 Läs också: Hur kan AI hjälpa småföretag?

9. Glean (Bäst för kunskapsupptäckt inom företag och optimering av intern sökning)

via Glean

Glean förbättrar kunskapshanteringen genom att hjälpa team att söka, organisera och hämta information från hela företaget. Ett centraliserat system bearbetar interna dokument, e-postmeddelanden och resurser för att göra relevant innehåll lätt att hitta.

Sökresultaten anpassas efter dina roller och åtkomstnivåer, vilket säkerställer att rätt information är tillgänglig för rätt personer. Naturlig språkbehandling (NLP) underlättar komplexa sökningar, medan indexering i realtid säkerställer att innehållet förblir uppdaterat.

Ta del av de bästa funktionerna

Utnyttja Vector för naturliga språksökningar som ger personliga resultat baserade på din roll och dina projekt.

Hämta personliga resultat baserat på åtkomstnivåer

Indexera innehåll i realtid för att säkerställa att data är aktuella

Automatisera komplexa arbetsflöden med flera steg med hjälp av Next-Gen Prompting, som möjliggör ett smidigt arbetsflöde.

Glean-begränsningar

Den initiala installationen kräver omfattande konfiguration.

Storskalig indexering kräver ytterligare datorresurser

Integration med äldre system kan kräva anpassad utveckling.

Glean-prissättning

Gratis

Pro: 14,49 $/månad per användare

Samla in betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 950 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (730+ recensioner)

🔍 Visste du att? EU:s AI-lag, världens första omfattande AI-lag, antogs i december 2023 för att säkerställa att AI-utvecklingen är i linje med EU:s värderingar och regler.

10. DALL-E (Bäst för AI-driven skapande av visuellt innehåll och generering av varumärkesresurser)

via OpenAI

DALL-E genererar bilder från textbeskrivningar, vilket gör det möjligt för företag att skapa anpassade bilder utan traditionella designverktyg. Du kan definiera stilar, justera kompositioner och producera flera variationer från en enda prompt. Det ger högupplösta resultat och erbjuder verktyg för bakgrundsborttagning, objektmanipulation och formatkonvertering.

Anpassade varumärkeselement kan införlivas i genererade bilder för att upprätthålla visuell konsistens. Systemet stöder batchbearbetning, vilket gör skapandet av innehåll i stor skala mer effektivt.

DALL-E:s bästa funktioner

Skapa bilder från detaljerade textprompter

Upprätthåll varumärkets konsistens med stil Anpassning

Skapa flera bildvarianter från en enda inmatning

Redigera och manipulera bilder med inbyggda verktyg

Bearbeta bilder i batcher för skalbar innehållsskapande

Begränsningar för DALL-E

Vissa uppmaningar ger inkonsekventa bilddetaljer

Komplexa kompositioner kräver flera förfiningar

Användningsbegränsningar gäller för genereringskrediter.

Priser för DALL-E

Gratis

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

DALL-E-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (675+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (95+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om DALL-E?

DALL-E är den snabbaste och största AI-modellen för att generera högkvalitativa bilder utifrån våra uppmaningar. Den har en mycket enkel och intuitiv instrumentpanel för att generera våra bilder smidigt. Den kan förstå mycket komplexa uppmaningar och generera våra bilder med stor noggrannhet. Den är kompatibel med alla våra webbläsare och enheter.

⚙️ Bonus: Utforska AI-podcasts för ditt startup-företag för att hålla dig informerad om branschtrender, upptäcka innovativa användningsfall och få värdefulla insikter från experter om hur du kan utnyttja AI för tillväxt.

Börja smart, växa med ClickUp

Startups behöver AI-verktyg som verkligen förbättrar teamets produktivitet. Många verktyg erbjuder värdefulla funktioner, men att hantera projekt, organisera kunskap och främja smidigt samarbete ska inte kännas som en ständig utmaning. AI-verktyg för startups ska förenkla skalningen, inte komplicera den.

Det är där ClickUp sticker ut.

AI-driven automatisering hanterar repetitiva uppgifter, så att ditt team kan fokusera på arbete med stor påverkan. Smart kunskapshantering håller allt organiserat, medan ClickUp Brain ger prediktiva insikter som hjälper till med planering och innehållsskapande.

