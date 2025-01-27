10 AI-verktyg för beslutsfattande för att hantera problem effektivt

Artificiell intelligens (AI) har bidragit till att skapa system som kan göra saker som en gång tillhörde science fiction-världen. Även om dagens AI kanske inte är ultrabevisst som Skynet från Terminator, så gör den det möjligt för oss att automatisera uppgifter och effektivisera affärsverksamheten.

Trots dessa betydande framsteg undrar många användare om AI-system kan replikera mänsklig intelligens och omdöme för kritiska beslut. Även om ingenting (ännu) kan ersätta mänsklig visdom, kan du definitivt använda AI-verktyg för beslutsfattande för att hitta lösningar snabbare!

När bristen på idéer blir mer av en förbannelse än en hälsosam utmaning, utnyttjar smarta team dessa AI-verktyg för att utforska datatrender och fatta välgrundade beslut i olika scenarier.

I den här guiden har vi sammanställt de 10 bästa AI-verktygen som kompletterar mänsklig insikt och hjälper till att förändra sättet vi fattar affärsbeslut på! 🤖

Vad är ett AI-verktyg för beslutsfattande?

Ett AI-verktyg för beslutsfattande avser all programvara som använder algoritmer baserade på artificiell intelligens för att utföra uppgifter inom områdena inlärning, analys och förståelse av aggregerade data, samt problemlösning. På grund av den analytiska karaktären hos dessa aktiviteter kan du förvänta dig att beslutscentrerade AI-system:

Programmera så att det i viss utsträckning efterliknar den mänskliga hjärnans funktion

Lär dig av data och utveckla prediktiva modeller från maskininlärning

Rationalisera och analysera data och vidta önskade åtgärder

Dessa verktyg kan hjälpa företag att få värdefulla insikter, till exempel om konsumentbeteende och förväntad efterfrågan – särskilt när det gäller datahantering. Vad är det som är så bra med sådana insikter, kanske du undrar? Ett ord – mönster.

AI är kanske inte lika kreativt som människor, men det kan upptäcka mönster som vi vanligtvis missar med hjälp av maskininlärningstekniker. Genom att samla in trender och analyser för stora datamängder ger det dig en bättre förståelse för det aktuella problemet, vilket i slutändan förbättrar kvaliteten på dina beslut.

När ett analytiskt AI-verktyg till exempel visar att ett ökande antal konsumenter köper en viss produkt kan du göra två viktiga saker: öka tillverkningen för att möta den prognostiserade efterfrågan eller dra nytta av produktens popularitet för att introducera den på globala marknader. 🌍

Vad ska du leta efter i ett AI-verktyg för beslutsfattande?

Här är några egenskaper att tänka på när du väljer ett AI-verktyg för att stödja affärsbeslut:

Kapacitet för dataanalys: Eftersom AI-drivet beslutsfattande kretsar kring datainsikter måste du hitta ett verktyg som är kompatibelt med den data du behöver analysera. Utvärderingsnoggrannhet: Alla AI-system är benägna att göra fel, men välutbildade verktyg har vanligtvis en hög noggrannhet som leder till bättre mätvärden och Alla AI-system är benägna att göra fel, men välutbildade verktyg har vanligtvis en hög noggrannhet som leder till bättre mätvärden och framgångsrika beslut. Felupptäckt: Med det här kan du inte gå fel. Hitta ett verktyg som kan upptäcka eventuella fel i dina arbetsflöden för att undvika misstag i projektet. Dataskydd : Se till att systemet följer dataskyddsbestämmelser och säkerhetsstandarder. Se till att systemet följer dataskyddsbestämmelser och säkerhetsstandarder. Generativa funktioner: Leta efter AI-verktyg som kan hjälpa dig att generera rapporter eller skapa innehåll (till exempel fallstudier) för att underlätta analytiska övningar. Flexibilitet: Försök att skaffa ett verktyg som alla i företaget kan använda, inte bara IT-avdelningen. Du kanske också vill se om den AI-programvara du valt är anpassad för specifika team, till exempel : Försök att skaffa ett verktyg som alla i företaget kan använda, inte bara IT-avdelningen. Du kanske också vill se om den AI-programvara du valt är anpassad för specifika team, till exempel mjukvaruutveckling eller kundtjänst

Baserat på ovanstående faktorer har vi sammanställt en lista över de 10 mest funktionella AI-verktygen för beslutsfattande. De kan hjälpa till med ett eller flera steg i problemlösningen, såsom datainsamling, bearbetning, optimering och förutsägelser. Läs igenom de enskilda recensionerna för att lära dig mer! 🌈

Väck kreativiteten, skapa mallar eller generera text i blixtsnabb hastighet med världens bästa brainstormingpartner.

Om du letar efter en helhetslösning för att förbättra dina beslutsprocesser – upptäck ClickUp! 🥰

Plattformen fungerar som en central knutpunkt för alla dina arbetsbehov, oavsett om det gäller projektledning eller agil planering. Men idag ska vi diskutera ClickUp AI – dess inbyggda AI-assistent som kan hjälpa företag att utvärdera projektdata och fatta smartare beslut.

Anta att du behöver undersöka och brainstorma idéer för en ny marknadsföringskampanj. Allt du behöver göra är att:

Starta ClickUp AI från verktygsfältet eller kommandocentret. Utforska över 100 rollspecifika, forskningsbaserade frågor Välj eller anpassa en prompt baserat på din roll och avsikt

Behöver du skriva en fallstudie eller en artikel? Med ClickUps funktion Write With AI kan du få rapporter, innehållsbeskrivningar och hela bloggar skrivna på några sekunder. Resultatet blir vanligtvis konsekvent eftersom ClickUp AI är välutbildad!

ClickUps AI-funktioner gör det enkelt för marknadsföringsteam att snabbt ta fram viktiga dokument som till exempel fallstudier.

Du kan också använda AI-assistenten för att skriva perfekt formaterade e-postmeddelanden, produktbeskrivningar och andra vardagliga saker för att spara tid.

ClickUp AI är utmärkt för att analysera och upptäcka fel i data. Det har ett öga för detaljer och kan hitta allt som låter fel i innehållet, inklusive grammatik, flöde och ton. Om du inte har tid att fördjupa dig i långa dokument innan du fattar ett beslut kan AI-verktyget:

Sammanfatta skriftligt innehåll, uppgiftsbeskrivningar och kommentarer

Extrahera åtgärdspunkter från den analyserade datan

Glöm inte att testa översättningsfunktionen i AI-verktyget!

Är du osäker på vad detta innebär? Låt ClickUp AI:s översättningsfunktion ta hand om det! Den kan översätta över 10 språk till engelska, vilket hjälper dig att utforska data från hela världen för beslutsfattande med bred räckvidd!

För beslut som ger dig kalla kårar kan du prova ClickUps ramverk för beslutsfattande för att analysera konkurrerande val objektivt.

Njut av en konsekvent och enhetlig process för beslutsfattande med ClickUp Decision Making Framework Document Template.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Det tar tid att utforska alla AI-funktioner, men ClickUps lättlärda resurser kan hjälpa dig.

Mobilappar har kanske inte AI-funktioner från början till slut

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/arbetsplatsmedlem/månad

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

2. Athenic AI (tidigare AskEdith)

Team som arbetar med grafer och mätvärden hela tiden kommer att älska den här! Athenic AI, tidigare AskEdith, är ett företagsinriktat verktyg som erbjuder självbetjäningsdataanalys.

Huvudsyftet är enkelt – att hjälpa team att fokusera mer på själva data istället för att lägga tid på att skapa kalkylblad och tabeller. Du kan hämta data för både produkter och den aktuella marknaden inom din bransch.

Anpassa din instrumentpanel och lägg till flera datagrafer på ett och samma ställe. Med hjälp av kohortretentionsanalys kan du visualisera de funktionella beroendena i produktdatauppsättningar med värmekartor. Använd detta verktyg även utanför marknadsföring och produktdataanalys med ERP-rapportering (Enterprise Resource Planning). Med denna funktion kan du tillhandahålla relevant företagsdata till teammedlemmar samtidigt, så att de enkelt kan skriva in frågor för att få svar. ❓

Athenic AI:s bästa funktioner

Intuitiv dataanalystjänst

Sammanför flera grafer på en enda instrumentpanel

Kohortretentionsanalys med värmekartor

ERP-rapportering

Begränsningar för Athenic AI

Kan ibland fungera långsammare

Grafikfunktionerna i den högre prisklassen skulle kunna förbättras

Athenic AI-prissättning

Starter : 10 USD/månad per plats

Pro : 60 USD/månad per licens

Företag: Anpassad

Athenic AI-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (mindre än fem recensioner)

3. Baseboard

Baseboard är ett annat AI-verktyg som erbjuder datavisualiseringsalternativ för att extrahera användbara insikter. Med hjälp av naturlig språkbehandling gör det möjligt för produkt- och dataanalysteam att skapa dashboards med intressanta statistiker och diagram.

Plattformen är enkel att använda och kräver ingen kodningserfarenhet. Den helt anpassningsbara instrumentpanelen gör det enkelt att designa diagram! 🍃

Dela dashboards med dina kollegor för att öka teamsamarbetet och tillsammans utvärdera samma mätvärden. Eftersom detta verktyg håller på att uppdateras kan du förvänta dig fler funktioner efter den fullständiga lanseringen.

Baseboards bästa funktioner

Högklassig grafisk datavisning

Lätt att använda utan kodningskunskaper

Anpassningsbara rapporter

Möjliggör delning av instrumentpaneler

Begränsningar för basplattor

Ännu inte tillgängligt för allmänheten

Baspris

Inga priser tillgängliga ännu

Betyg och recensioner av baseboards

Inga recensioner tillgängliga ännu

Kolla in dessa AI-kodningsverktyg!

Ge din affärsanalys en liten skjuts med AI Consulting Tools. Med möjligheten att tillhandahålla SWOT (styrkor, svagheter, möjligheter och hot), PESTEL (politiska, ekonomiska, sociala, tekniska, juridiska och miljömässiga faktorer), lean canvas och användarpersonarapporter stöder verktyget beslutsfattande med höga insatser.

Plattformen är främst utvecklad som ett AI-verktyg för HR- och marknadsföringsteam, men kan hjälpa till med både interna och externa beslut. Den utnyttjar företagsbeskrivningar samt kund- och marknadsdata för att skapa en SWOT-analys. Med hjälp av samma beskrivningar kan du få en PESTEL-analys som detaljerat beskriver yttre faktorer som kan påverka din nuvarande affärsverksamhet.

Denna plattform är också lämplig för agila team som behöver prognostisera personalplanering baserat på interna trender.

AI Consulting bästa funktioner

Omfattande interna och externa analyser

AI-driven rapportering

Stöder obegränsat antal användarprofiler

Begränsningar för AI-konsulting

Ingen gratisplan

Begränsad uppsättning rapporter

Priser för AI-konsulttjänster

Månadsvis : 12,99 $/månad

Årligt: 9,99 $/månad

Betyg och recensioner av AI-konsulttjänster

Inga recensioner tillgängliga ännu

5. Findly AI

Findly AI är ChatGPT för datanalysbaserat beslutsfattande. Plattformen är skapad för analytiker, säljare, konsulter och distansarbetande team och har ett användarvänligt chatbot-liknande gränssnitt där du bara skriver in en prompt för att få önskat resultat.

Med hjälp av Findly AI-assistenten kan du hålla koll på e-handelstrender. Du kan till exempel ta reda på vilka produkter som beställts/returnerats mest för att fatta beslut om påfyllning av lagret.

För vårdinrättningar ersätter Findly instrumentpaneler och tillhandahåller patientinformation i realtid samt status för medicinska förnödenheter i ett fråge- och svarsformat.

Team har också möjlighet att använda plattformen som ett datavisualiseringsverktyg och konvertera rådata till tabeller och diagram. Med Slack-integration kan du automatisera processen för att skicka datarapporter till specifika kanaler och hålla intressenterna informerade.

Findly AI:s bästa funktioner

Användarvänligt gränssnitt för frågor och svar

Flera användningsfall

Verktyg för datavisualisering

Praktiska integrationer med Google Analytics och Slack

Stöder CSV-export

Findly AI:s begränsningar

Det skulle vara fördelaktigt att lägga till fler integrationer.

Ingen prisöppenhet

Findly AI-priser

Gratis

Differentierade prisplaner från 49 €/månad

Findly AI-betyg och recensioner

Inga recensioner tillgängliga ännu

6. PlotGPT

Här är något som inte bara är inspirerat av ChatGPT utan också drivs av det – PlotGPT är en dataanalysator som hjälper dig att hitta och anpassa ChatGPT- och Chat GPT Plus-data för alla branscher.

Så länge du ger instruktioner för välkända marknader kommer PlotGPT att göra ett utmärkt jobb med att leverera korrekta resultat. Stärk dina beslutsfattande färdigheter med:

Interaktiva diagramliknande datamönster och korrelationer

Tabellinsikter

Infografik

En unik funktion här är att användarna får möjlighet att designa och redigera infografik med hjälp av VEGA-redigerare. Om du föredrar andra visualiseringsverktyg kan PlotGPT tillhandahålla originaldata i JSON-format för anpassad plottning.

Observera att denna produkt fortfarande är i sin linda, så du måste vänta tills funktionerna och prismodellerna har utformats mer tydligt. Använd vår samling av ChatGPT-promptmallar för att förbättra dina interaktioner med detta verktyg.

PlotGPT:s bästa funktioner

Användbart för skräddarsydda insikter inom olika branscher

Redigerbara infografiker

Provperiod tillgänglig

Informativa tabellrapporter

PlotGPT:s begränsningar

Insikter om mindre kända branschdata kan vara opålitliga

Betalningar accepteras endast via kreditkort.

Priser för PlotGPT

Månadsvis: 270 €/månad (för närvarande rabatterat till 39 €/månad)

PlotGPT-betyg och recensioner

Inga recensioner tillgängliga ännu

7. Hal9

Hal9 är ett annat lättanvänt AI-rapporteringsverktyg som tillhandahåller data på begäran för flera roller. Plattformen erbjuder förberedda uppmaningar som hjälper marknadsförings-, försäljnings- och logistikavdelningar att visualisera den information de behöver inom några minuter, vilket främjar datadrivna beslut om processförbättringar mellan team.

När du har fått önskat resultat kan du ange fler instruktioner för att göra visuella redigeringar. Med delbara länkar kan alla i din organisation komma åt de genererade graferna och diagrammen. Du kan ansluta Hal9 till en lokal databas eller använda den med CSV-filer.

Sammantaget är det en utmärkt nybörjarvänlig plattform för dem som är relativt nya när det gäller att arbeta med data och branschinsikter.

Hal9 bästa funktioner

Analys av flera avdelningar med generativ AI

Chat-aktiverade interaktioner med databaser

Stöder molninfrastruktur för företag

Delbara insikter

Hal9:s begränsningar

Användare kanske inte kan spara det slutliga resultatet i Python- eller CSV-format.

Den kostnadsfria versionen kan ha mycket begränsade funktioner.

Hal9-prissättning

Gratis

Kontakta oss för demo och prisuppgifter

Hal9-betyg och recensioner

Capterra: 4,5/5 (mindre än 10 recensioner)

8. Intellibase

Intellibase underlättar användarorienterat beslutsfattande genom att göra det möjligt för företag att lära sig mer om sina kunders behov. Med insikter som mest efterfrågade önskemål och supportärenden kan du enkelt bestämma vilka funktioner du ska arbeta med härnäst. Alla trender i kundernas önskemål får automatiskt en tagg och presenteras, vilket eliminerar behovet av att filtrera rådata. 🌝

Genom att använda nyckelord för varje datatyp kan du snabbt skapa roadmaps för att prioritera produkter som din målgrupp verkligen vill ha och förbättra kundernas framgångsgrad. Du kan till exempel använda nyckelordet ”integrationer” för att utforska förfrågningar om specifika integrationer.

Anslut dessutom Intellibase till verktyg som Slack, HubSpot och Zendesk för att kommunicera med kunder och hålla informationsflödet igång.

Intellibases bästa funktioner

Ger information om kundernas efterfrågetrender

Automatisk taggning av varje trend

Sökning efter specifika data med hjälp av nyckelord

Integrationer med plattformar som Slack och Zendesk

Intellibases begränsningar

Prenumerationspriserna kan vara i den högre prisklassen för småföretag.

Tillhandahåller endast kundrelaterad analys

Intellibase-prissättning

Startpaket : 860 $/år

Pro : 4 300 $/år

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Intellibase-betyg och recensioner

Gartner: 4,2/5 (mindre än 10 recensioner)

9. ChartAI

ChartAI är en färdig att använda programvara som drivs av GPT-4. Som namnet antyder är det mer ett diagramverktyg, men med fokus på att skapa visuella hjälpmedel som underlättar processbaserade beslut. Använd plattformen för att skapa:

Flödesscheman och tankekartor för att utforma processer

Entitetsrelationsdiagram

Sekvensdiagram

Gantt-diagram

Företag kan använda detta verktyg för att spara tid på att skapa visuella presentationer och få en tydlig förståelse för alla data de behöver. Från marknadsprognoser till branschtrender – allt som GPT-4 kan göra kan ChartAI också göra. 💪

När du prenumererar på ChartAI får du ett visst antal krediter eller svar som du kan använda under månaden. Ju högre prenumerationsplan du har, desto fler krediter får du.

ChartAI:s bästa funktioner

Fungerar samtidigt som ett diagram- och forskningshanteringsverktyg

Skapar visuella presentationer baserade på enkla uppmaningar

Innehåller olika diagrammallar

Videohandledning

Begränsningar för ChartAI

Den kostnadsfria planen tillåter endast upp till tre krediter.

Grafiken kan vara för enkel jämfört med konkurrerande produkter.

Priser för ChartAI

Hacker : 5 $/månad

Consultant : 24 $/månad med 150 krediter

Startup : 99 $/månad med 1 000 krediter

Enterprise: 900 $/månad med 10 000 krediter

ChartAI-betyg och recensioner

Inga betyg tillgängliga ännu

10. Smarter Sales

Företag som vill förbättra sin beslutsprocess när det gäller kundsamtal kommer att finna Smarter Sales mycket användbart! 🤝

För varje transkription av kundsamtal ger Smarter Sales feedback och insikter som hjälper dig att fatta bättre beslut för supportinitiativ. Med hjälp av de förslag som ges kan chefer identifiera förbättringsområden för agenter och fatta datastödda beslut om coaching.

För bättre optimering av arbetsflödet kan chefer chatta med personlig AI och skapa skräddarsydda diagram för att visa data från säljsamtal. Dessutom kan de dra nytta av automatiserade CRM-datainmatningar för ökad effektivitet.

Smarter Sales bästa funktioner

AI-genererad feedback för varje samtal

Insikter om teamets prestanda

Personlig AI-chatt

Integrationer med verktyg som Google Meet och Zoom

Begränsningar för smartare försäljning

Relativt ny produkt

Kan endast tillhandahålla data för transkriptioner av kundsupport

Smartare prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Smarter Sales-betyg och recensioner

Inga recensioner tillgängliga ännu

Använd ClickUp för stabilt stöd vid beslutsfattande

Som du säkert har märkt erbjuder många verktyg på vår lista omedelbar analys och stöd för datavisualisering för att förbättra beslutsfattandet. Användningen av AI i beslutsfattande är dock ett relativt nytt koncept, vilket är anledningen till att många av de presenterade produkterna fortfarande befinner sig i utvecklingsstadiet.

Om du behöver ett stabilt, topprankad AI-verktyg för att underlätta beslutsfattande, prova ClickUp. Det hjälper dig att utnyttja inte bara AI utan också flera projektledningsverktyg och mallar för alla typer av problemlösning! 😻