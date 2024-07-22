10 kostnadsfria mallar för teamutvecklingsplaner i Excel och ClickUp

Oavsett om du arbetar med personalfrågor, är företagsledare eller chef är ditt team högsta prioritet. Att investera tid och ansträngning för att säkerställa deras framgång innebär gladare medarbetare. Det leder också till mer betydande prestationer på företagsnivå.

Men hur bygger man ett team som blomstrar, når nya höjder och löser problem i ljusets hastighet? ⚡

Ett effektivt sätt är att skapa utvecklingsplaner. Dessa planer kan hjälpa till med allt från att främja nya färdigheter till successionsplanering och talangutveckling.

Utvecklingsplaner är inte bara till för team. De är otroligt användbara för att bygga upp dina egna färdigheter och bli en bättre ledare.

Oavsett om du är intresserad av professionell teamutveckling eller personlig utveckling, kommer denna lista med 10 gratis mallar för utvecklingsplaner att hjälpa dig att lägga grunden för framgång.

Vad är en mall för utvecklingsplan?

En utvecklingsplan är ett ramverk som är utformat för att förbättra färdigheter, stödja tillväxt och öka produktiviteten. Dessa planer innehåller vanligtvis en uppdelning av de färdigheter som ska arbetas med, en handlingsplan som vägleder processen, nödvändiga resurser och en tidsram.

Utvecklingsplaner skapas gemensamt av både medarbetaren och den direkta chefen. Båda parter bidrar med synpunkter på de färdigheter och processer som krävs för att uppnå de önskade utvecklingsmålen. ?

De flesta utvecklingsplaner börjar med en diskussion om professionella mål. Därefter lyfts styrkor och talanger fram samtidigt som svagheter identifieras. Dessa fungerar som grund för vad den anställde redan gör bra och var förbättringar kan göras.

Baserat på dessa diskussioner bör medarbetaren och chefen sedan utforska utvecklingsmöjligheter. Med utgångspunkt från karriärmålet utarbetas en handlingsplan med specifika steg. Detta inkluderar att överväga vilka typer av resurser som behövs, inklusive utbildningsprogram och workshops.

Mallar för utvecklingsplaner eliminerar gissningar från processen. De organiserar idéer och steg inom handlingsplanen. De tillhandahåller också ett ramverk och ett spårningssystem för att hantera framstegen längs vägen.

Använd en utvecklingsplanmall för att spara tid och börja utforma en färdplan till framgång för varje enskild medarbetare. ?

Vad kännetecknar en bra mall för utvecklingsplaner?

Utvecklingsplaner är en viktig komponent för framgång och förhindrar stagnation för anställda som har haft samma roll under lång tid. De skapar också en miljö som fokuserar på kontinuerliga prestationer och lärande.

En bra mall för utvecklingsplaner ska:

Skapa en tydlig organisation : Leta efter mallar för utvecklingsplaner som innehåller organisationsscheman och tabeller för att hålla reda på kompetens och åtgärder.

Ange professionella mål tydligt : För att skapa en lärandekultur, välj en mall som fokuserar på styrkor och hur man utvecklar nya färdigheter och som låter dig tydligt beskriva de önskade målen.

Ha en handlingsplan : En plan är bara så bra som dess genomförbara steg. Leta efter mallar som enkelt visar en färdplan och steg för att uppnå det övergripande målet.

Anpassningsmöjligheter : De bästa mallarna är de som du kan anpassa efter dina affärsbehov.

Automatisera uppgifter: En bra utvecklingsplanmall innehåller funktioner för att automatisera uppgifter baserat på stegen i din utvecklingsplan.

10 mallar för utvecklingsplaner att använda

Använd följande mallar för medarbetarutvecklingsplaner för att hjälpa medarbetarna att lära sig nya färdigheter, skapa handlingsplaner med fokus på mål och bygga en mer produktiv arbetsmiljö. Anpassa varje mall efter ditt företags specifika behov.

Gå igenom processen regelbundet – även som en del av omstruktureringen av affärsprocesser – för att skapa en kultur präglad av lärande och produktivitet.

1. ClickUp-mall för personlig utvecklingsplan

Ladda ner denna mall ClickUp Personlig utvecklingsplan Tem

ClickUps mall för personlig utvecklingsplan (PDP) gör det enkelt att identifiera områden som kan förbättras, skapa en handlingsplan och följa upp framsteg på ett och samma ställe.

Börja med att sätta upp ett mål för din nuvarande roll, identifiera befintliga kompetenser och fastställa utvecklingsbehov. Använd ClickUp Docs för din brainstormingprocess. ?

Sätt sedan upp uppnåeliga delmål och uppgifter för din professionella utvecklingsplan. Dessa bör vara mätbara och det är en bra idé att avsätta tid för att regelbundet se över dem. Håll dig ansvarig genom att tilldela varje uppgift en anpassad status, till exempel Mål uppnått, Inte påbörjat, På vänt eller På rätt spår.

Använd de olika anpassade vyerna för att övervaka dina framsteg. I vyn Handlingsplan kan du se allt på din att göra-lista och en steg-för-steg-plan för dina utvecklingsmål. I vyerna PD per kvartal och Framstegsspårare kan du övervaka dina framsteg längs vägen.

2. ClickUp-mall för utvecklingsplan för anställda

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för utvecklingsplan för anställda

Med ClickUps mall för medarbetarutvecklingsplan kommer ditt team att utveckla nya färdigheter och öka medarbetarnas prestanda. Använd mallen för karriärutvecklingsplan för att skapa anpassade och omfattande färdplaner för både medarbetaren och hela teamet. ?️

Börja med att utvärdera de aktuella färdigheterna hos varje person i teamet. Använd ClickUp Goals för att skapa en lista med mätbara mål. Identifiera resurser, hantera den kunskap som varje teammedlem behöver och utarbeta en handlingsplan baserad på de långsiktiga målen.

Denna mall gör det enkelt att genomföra prestationsutvärderingar och förenklar introduktionsprocessen för nya medarbetare. Använd färgkodade uppgiftsstatusar för att spåra framsteg. Ändra vyerna för att se framstegen för hela avdelningen som helhet.

Det är även möjligt att hoppa in i individuella planer och sammanfattande utvärderingar av anställda för att övervaka individuella framsteg.

Tidsregistreringsfunktioner och automatiseringar (som e-postaviseringar) ser till att alla håller sig till schemat och låter dig justera handlingsplanen efter behov för att hålla utvecklingsprogrammet på rätt spår.

Om någon i teamet hamnar efter, schemalägg automatiskt uppföljningsmöten för att diskutera hur man kan lösa problemen och upprätthålla dina medarbetares utvecklingsplaner.

3. Mall för affärsutvecklingsplan från ClickUp

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för affärsutvecklingsplan

Med personliga utvecklingsplaner och utvecklingsplaner för anställda kan du bygga upp färdigheter från grunden, men ibland behöver du en affärsmässig strategi för tillväxt. Med ClickUps mall för affärsutvecklingsplan kan du skapa affärsplaner för hela ditt företag.

Denna utvecklingsplanmall är idealisk för nystartade företag och företag som växer, och låter dig fokusera på kompetensutveckling och företagsmål. Börja med att bestämma vilka dina affärsmål är. Skapa sedan projekt eller ClickUp Spaces för att representera varje mål. ?

Dela upp målet i hanterbara uppgifter för varje teammedlem. Tilldela behörigheter så att partners, konsulter eller utbildare kan få tillgång till vissa projekt. Kategorisera uppgifter för att hålla ordning och ställ in aviseringar för att få varningar när saker och ting rör sig genom pipelinen.

Använd tavelvyn för att se uppgiftsförloppet eller hoppa in i Gantt-diagrammet för att skapa ett schema för uppgifterna. Kalendervyn gör det enkelt att se om du ligger i fas, medan tabellvyn visar vilket steg varje uppgift befinner sig i processen.

4. ClickUp-mall för karriärväg

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för karriärväg

Främja karriärutveckling och förbättra personalbehållningen med ClickUps mall för karriärvägar.

Denna mall gör det enkelt att sätta upp tydliga mål, lyfta fram befintliga färdigheter och identifiera nya certifieringar för utveckling. Det är också enkelt att fastställa omfattningen av utvecklingsprocessen och etablera metoder för att mäta framgång.

Börja med att identifiera utvecklingsbehovet hos varje enskild medarbetare i teamet. Därefter beskriver du vilka resurser de behöver för att nå sina mål. Det kan handla om tillgång till onlinekurser, professionella utbildningsseminarier eller mentorsprogram.

Skapa en tidslinje för att följa upp mål och medarbetarnas utveckling. Kategorisera uppgifter utifrån hur mycket arbete de kräver, vilken inverkan de har och aktuell status. Lägg till anpassade fält för att anpassa mallen efter dina medarbetares specifika behov.

5. ClickUp SMART Goal Action Plan Template

Ladda ner denna mall ClickUp SMART Goal Action Plan Template

Organisera dig och skapa en steg-för-steg-strategi för att uppnå dina utvecklingsmål med SMART Goal Action Plan Template från ClickUp. Denna kostnadsfria mall skapar ordning i kaoset genom att skapa en enkel struktur och tidsplan för dina utvecklingsmål.

Skapa en ny uppgift för varje ny färdighet eller mål du vill uppnå. Tilldela prioriteringar så att du kan fokusera din tid och dina ansträngningar där de behövs mest.

Organisera dina uppgifter i dagliga eller veckovisa sprintar för att hålla dig till schemat. Övervaka framstegen genom att dyka in i olika vyer, från uppgiftslistor och Gantt-diagram till översikter.

Dela upp din färdplan ytterligare med anpassade fält. Märk upp uppgifter baserat på den avdelning eller kompetens du siktar på.

Lägg till en rangordning för uppgiftens komplexitet för att snabbt se vilka uppgifter som kräver mycket arbete och vilka som är lätta att utföra. Uppgiftstyp och måluppfyllelse ger insikt i vad du arbetar med och hur du utvecklas. ?️

6. ClickUp 30-60-90 dagars utvecklingsplanmall

Ladda ner denna mall ClickUps mall för 30-60-90-dagarsplan

Stöd professionell utveckling och bygg ett team av superstjärnor med ClickUps 30-60-90-dagarsmall. Mallen är utformad för att förenkla onboarding- och utvecklingsprocesser och kan användas för att skapa SOP:er för utbildning över olika avdelningar.

Definiera tydligt målsättningsprocessen, inklusive fokus på SMART-mål. Skapa sedan steg-för-steg-procedurer som utbildare och anställda kan följa under de kommande 30–60–90 dagarna. Slutligen, följ upp framstegen och sätt upp utvärderingar för att kontinuerligt förbättra processen.

Funktioner som flera ansvariga gör det enkelt att följa framstegen, även när flera personer är involverade i en uppgift. Det effektiviserar också teamkommunikationen för bättre samarbete. Beroenden markerar uppgifter som måste slutföras först för att andra uppgifter ska kunna genomföras.

7. ClickUp-mall för daglig handlingsplan

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för daglig handlingsplan

Ett sätt att säkerställa personlig utveckling är att bygga in kortsiktiga mål och utbildning i de dagliga aktiviteterna. Använd ClickUps mall för daglig handlingsplan för att identifiera kompetensluckor och dela upp komplexa utvecklingsprogram i dagliga, lättsmälta uppgifter.

Den största fördelen med denna mall är att målen blir en viktig del av vardagen. De är inte bara abstrakta saker att sträva efter då och då.

Den dagliga planen uppmuntrar medarbetarna att träna och utveckla sina färdigheter varje dag för att uppnå de övergripande målen. ?

Eftersom huvudmålet är uppdelat i dagliga uppgifter kan du använda prioriteringsverktyg för att markera vad som måste göras först. Beroenden listar tydligt uppgifter som hindrar framsteg inom andra områden så att medarbetarna vet vad de behöver ta itu med.

8. ClickUp-mall för personlig produktivitet

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för personlig produktivitet

Som teamledare är det lätt att fastna i att bara fokusera på att stödja deras utvecklingsprogram. Glöm inte att arbeta med dig själv och avsätta tid för din egen utveckling.

Använd ClickUps mall för personlig produktivitet för att hålla koll på dina egna affärsmål och framsteg längs vägen.

Ställ in dagliga påminnelser för månatliga mål och skapa dagliga att göra-listor. Inkludera mål för din karriär eller dagliga produktivitetsvanor för alla aspekter av ditt liv. Se till att uppgifterna är tidsbegränsade så att du kan följa framstegen och hålla dig till schemat.

9. Mall för individuell professionell utvecklingsplan av Slideteam

via Slideteam

En annan mall som hjälper till att lägga upp en utvecklingsplan för enskilda medarbetare är mallen för individuell utvecklingsplan från Slideteam. Använd denna mall för professionell utvecklingsplan för att fastställa kriterier för ett utbildningsprogram och övervaka framgången.

De är utformade som presentationer och ger en visuell översikt över utbildningsprogrammet. Lyft fram kompetenser, diskutera färdigheter och fastställ mål med några enkla bilder. ??‍?

Effektivisera beslutsprocessen genom att fastställa tydliga riktlinjer och ramverk för utbildning inom alla avdelningar. När du är redo att genomföra handlingsplanen kan du använda ett projektledningsverktyg som ClickUp.

10. Excel-mall för medarbetarutvecklingsplan från PeopleGoal

via PeopleGoal

PeopleGoals Excel-mall för utvecklingsplaner är ett sätt att skapa en produktiv miljö för engagerade medarbetare. Detta projektledningsverktyg skapar en utgångspunkt för din utbildningsplan.

Arbeta tillsammans med medarbetaren för att fylla i fälten för karriärmål, färdigheter, kunskaper och personliga egenskaper. Fastställ sedan potentiella distraktioner och dela upp varje steg baserat på mer detaljerad information.

Skapa utbildningsprogram för personlig utveckling och medarbetarnas utveckling

Oavsett om du utformar SOP:er för introduktion och utbildning eller arbetar med en enskild anställd för att driva på utvecklingen finns det en utvecklingsplanmall som passar dina behov. Varje mall är anpassningsbar och ingår i ett stort projektledningsutrymme. På så sätt kan du fastställa mål, övervaka framsteg och fira milstolpar på ett och samma ställe.

Registrera dig på ClickUp idag och skapa en mer produktiv arbetsmiljö för dig själv och dina anställda. Det är enklare än någonsin att utveckla nya färdigheter och skapa en gladare arbetsplats. ✨