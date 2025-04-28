Hur man skapar en 30-60-90-dagarsplan för introduktion

Dina nya medarbetare behöver tid – i vissa fall upp till 12 månader – för att lära sig hur organisationen fungerar och nå sin fulla prestationspotential inom en roll. Det är dock viktigt att ge dem förutsättningar att lyckas och tydliga mål att arbeta mot.

Det är här det är viktigt att skapa en 30-60-90-dagarsplan. Det är en strukturerad introduktionsplan för nyanställda, där mål och aktiviteter fördelas över perioder på 30, 60 och 90 dagar.

I den här artikeln visar vi dig hur du skapar denna plan och introducerar nya medarbetare i varje steg av deras introduktionsprocess.

Vad är en 30-60-90-dagarsplan?

En 30-60-90-dagarsplan är precis vad det låter som – ett dokument som beskriver viktiga milstolpar, genomförbara mål och högprioriterade uppgifter som nya medarbetare ska uppnå under de första 30, 60 och 90 dagarna av sin anställning. Den som anställt den nya medarbetaren ansvarar för att skapa planen.

Vad 30-60-90-dagarsplanen gör:

Den lyfter fram realistiska mål att uppnå under de första tre månaderna av en nyanställds anställning och delar upp dem i 30-, 60- och 90-dagarsperioder.

Förenklar vad den anställde bör fokusera på

Visar mätvärden för att mäta framgång efter 30, 60 och 90 dagar.

Hjälper nya medarbetare att maximera sin produktivitet och uppnå uppsatta delmål i linje med företagets mission.

Viktiga delar i en 30-60-90-dagarsplan

Det centrala konceptet för en bra 30-60-90-dagarsplan kretsar kring:

Omvandla större mål till mindre, mer hanterbara delmål

Sätt upp ett slutmål för 90 dagar med steg som ska uppnås efter 30 och 60 dagar.

Säkerställ att målen är uppnåeliga men ändå utmanande

Få nya medarbetare att engagera sig genom att låta dem utarbeta eller bidra till planen.

Anpassa planen efter företagets mission för att hjälpa nyanställda att förstå sin roll i organisationen och komma igång smidigt.

De fem delarna i en bra 30-60-90-dagarsplan

Innan vi lär oss hur man skapar en 30-60-90-dagarsplan, låt oss först se vad den innebär.

Vad gör en 30-60-90-dagarsplan bra? För det första måste den omedelbart klargöra organisationens förväntningar på den nyanställde.

En bra 30-60-90-dagarsplan har fem övergripande delar:

Mål: Ange företagets syfte, mission och tydliga mål på ett konkret och mätbart sätt. Kategorisera den nyanställdes mål i inlärningsmål, professionella mål, prestationsmål och personliga mål för bästa resultat. Fokus: Anger vad den nyanställde behöver fokusera på under varje fas för att hålla sig på rätt spår och arbeta mot strategiska mål. Prioriteringar: Identifierar viktiga uppgifter och projekt som den nyanställde behöver prioritera under varje 30-dagarsperiod för att hantera sin tid och sina framsteg på ett effektivt sätt. Mått på framgång: Definierar nyckeltal (KPI) för att mäta nyanställdas framgång, ger tydlighet om vad framgång innebär och hjälper dem att följa upp sina framsteg. Flexibilitet: Den bör vara tillräckligt flexibel för att kunna anpassas till förändrade omständigheter, så att nyanställda kan justera sina mål och prioriteringar i enlighet med företagets övergripande mål.

Integrera SMART-mål i din 30-60-90-dagarsplan

Sätt upp SMART-mål med ClickUp

För att din 30-60-90-dagarsplan ska fungera, försök att skriva SMART-mål. Din 30-60-90-dagarsplan bör ha specifika mål som är mätbara, uppnåbara, realistiska och tidsbundna:

Specifik : Definiera tydligt vad du vill uppnå under varje 30-, 60- och 90-dagarsperiod. Istället för att sätta upp ett vagt mål som ”förbättra projektets effektivitet” kan du till exempel sätta upp ett specifikt mål som ”minska projektets tidsplan med 10 %”.

Mätbar : Inkludera viktiga prestationsindikatorer för att följa dina framsteg, såsom projektets slutförande, kostnadsbesparingar, kundnöjdhetsbetyg etc.

Uppnåeligt : Sätt upp utmanande och realistiska mål. Att till exempel sträva efter att minska projektets tidsplan med 50 % på 30 dagar är kanske inte uppnåeligt, men en minskning med 10 % kan vara realistiskt.

Relevant : Se till att dina mål överensstämmer med företagets och projektets övergripande mål.

Tidsbegränsad: Sätt upp specifika deadlines för att uppnå varje mål så att du kan hålla fokus och följa framstegen över tid.

Hur man skriver en 30-60-90-dagarsplan i fem enkla steg

Det är enkelt att skapa en 30-60-90-dagarsplan så länge du följer dessa fem steg:

Steg 1: Skriv ner företagets mission

Företagets mission är grunden för din 30-60-90-dagarsplan. Identifiera därför företagets mål och milstolpar så att den nya medarbetaren förstår sin roll i det större sammanhanget.

Steg 2: Brainstorma om målen för de första 30 dagarna

Skriv ner vad du vill att personen ska uppnå under de första 30 dagarna. Som tumregel gäller:

Begränsa antalet mål till tre till fem.

Skriv ner en nyckeltal för varje mål som kartlagts för att mäta det noggrant.

Steg 3: Skapa mål för de första 60 respektive 90 dagarna

Kategorisera din 30-60-90-dagarsplan i spårbara mål med ClickUp Goals

Planera målen för de första 60 och 90 dagarna på samma sätt som du skapade målen för de första 30 dagarna. Tänk på att samma regler gäller som i föregående steg.

Steg 4: Lyft fram rätt resurser

Din 30-60-90-dagarsplan är bara så värdefull som de kompletterande resurser du tillhandahåller, till exempel:

Viktiga kontakter , dvs. teammedlemmar och intressenter för specifika aspekter av planen (vem den nyanställde bör kontakta för att uppnå målen eller för frågor de kan ha).

Utbildningsmaterial (Lista över handledningar, länkar till webbseminarier, dokument och andra resurser som hjälper den nyanställde att skaffa sig de kunskaper och färdigheter som krävs för att lyckas i sin roll)

Interna verktyg och system (Instruktioner för åtkomst till befintliga verktyg som organisationen använder)

Externa resurser (branschpublikationer, onlineforum, yrkesorganisationer etc. för att få värdefulla insikter och stöd)

Steg 5: Håll koll på framstegen

Den sista delen handlar om att utvärdera planens framsteg:

Uppnår den nyanställde sina mål?

Använder de de resurser du har beskrivit?

Tar de itu med utmaningarna direkt?

Är de överens om företagets mål?

Om allt detta verkar för jobbigt kan du använda ClickUps 30-60-90-dagarsmall för att komma igång med din introduktion med ett enda klick:

Ladda ner denna mall Använd denna ClickUp-mall för att planera framtida uppföljningar med nyanställda.

Denna mall säkerställer att dina nyanställda:

Är väl anpassade under de första tre månaderna med perfekt kartlagda personliga mål och affärsmål

Vidta åtgärder för nödvändiga introduktionsuppgifter med regelbundet granskade beteenden, färdigheter och kompetenser.

Kom snabbt igång

Dokumentera framsteg och spåra åtgärder från dag ett

Vi har tittat på hur man skapar en 30-60-90-dagarsplan. Låt oss nu förstå hur en rekryteringschef kan använda 30-60-90-dagarsplaner för att förbättra sin tidshantering, personalbehållning och rekryteringsprocesser.

Förbättra tidsplaneringen med 30-60-90-dagarsplaner

Varje 30-60-90-dagarsplan ser olika ut för olika individer. Det finns dock några tekniker som du kan använda för att få fördelar när det gäller tidshantering:

Ange uppgiftsprioritet med färgkodade flaggor

Prioritera : Ta hänsyn till vad du vill att din nya medarbetare ska prioritera. Använd färgade flaggor i viktiga uppgifter för att visa dem den relativa vikten av varje uppgift.

Självreflektion : Inkludera tid för reflektion i planen.

Strategisk utveckling : Dela in målen i tre delar – första månaden, andra månaden och tredje månaden, med mål som ökar i svårighetsgrad.

Lärande: Lägg till tid för att driva på professionell utveckling och främja kontinuerligt lärande.

Håll koll på dina månatliga uppgifter och hantera tiden som ett proffs med ClickUp Calendar View, som kan synkroniseras med din Google Kalender:

Missa aldrig viktiga uppgifter och deadlines med ClickUp Calendar

Hantera personalomsättning med hjälp av 30-60-90-dagarsplaner

Med 30-60-90-dagarsplanen kan du skapa ett bestående positivt intryck hos den anställde:

Starta en undersökning för att samla in feedback med hjälp av anpassningsbara formulär på ClickUp.

Medarbetarnas röst : När 30 dagar har gått, gör en undersökning bland de nyanställda och fråga dem om deras upplevelse av introduktionsprocessen. På så sätt känner de att deras röst är viktig för organisationen, vilket ökar engagemanget.

On-demand-innehåll : Lansera on-demand-innehåll som lyfter fram företagets kultur, värderingar och mission och uppmuntrar till meningsfulla relationer med medarbetarna.

Tydlighet: Att betona medarbetarnas roll i sin nya organisation under de första 90 dagarna lägger grunden för en lyckligare arbetsupplevelse. Samarbeta med medarbetaren och skapa en tydlig handlingsplan med tydliga instruktioner.

Relaterat: Mallar för övergångsplaner som förenklar ditt arbete

Använd 30-60-90-dagarsplanen för smart rekrytering och anställningsintervjuer

Ur en rekryteringschefs perspektiv kan en 30-60-90-dagarsplan förbättra rekryterings- och intervjusprocessen avsevärt. Så här fungerar det:

Utvärdera måluppfyllelse: Chefer kan använda planen för att bedöma kandidatens förståelse för rollen och hur de planerar att anpassa sina mål till organisationens mål under de första 30, 60 och 90 dagarna.

Förstå kandidatens anpassningsförmåga: Rekryteringschefer kan fråga kandidaten hur hen planerar att anpassa sitt tillvägagångssätt utifrån de specifika ansvarsområdena för rollen.

Lär dig mer om kandidatens resursförmåga: Chefer kan också använda planen för att diskutera hur kandidaterna skulle utnyttja tillgängliga resurser (t.ex. utbildning, verktyg och teamstöd) för att uppnå sina mål på ett effektivt sätt.

Utvärdera kandidatens problemlösningsförmåga: Chefer kan presentera hypotetiska scenarier och utmaningar och fråga kandidaterna hur de skulle anpassa sin strategi för att övervinna hinder under de första 90 dagarna.

Relaterat: Viktiga introduktionsdokument för nyanställda s 📂

Fördelarna med en 30-60-90-dagarsplan

En 30-60-90-dagarsplan är en blueprint för framgång – den identifierar viktiga milstolpar för nya medarbetare under deras första tid på jobbet.

Den drar paralleller till en produktivitetsplan – en plan som hjälper nya teammedlemmar att:

Vet vad som förväntas av dem

Hantera deras arbetsbelastning

Fokusera på målinriktade uppgifter

Ställ in rätt parametrar för framgång

Här är de största fördelarna med en 30-60-90-dagarsplan:

Ökad produktivitet

En strategisk introduktionsplan är avgörande för att öka produktiviteten. 61 % av nyanställda känner sig förberedda att ta sig an en ny roll efter att ha genomgått en strukturerad introduktion.

Onboardingplanen ger vägledning om hur den nyanställde kan komma igång snabbt och erbjuder tillgång till rätt resurser med ett enda klick. Teamet förstår vad som ska prioriteras och hur man får hjälp om man fastnar någonstans under onboardingprocessen:

Ökad produktivitet och bättre samordning inom teamet är biprodukter av en gedigen introduktionsprocess enligt Gallup

Använd en mall för en 30-60-90-dagarsplan för att hjälpa den nyanställde att förstå sin roll och få kontextuell hjälp.

Bättre sammanhållning i teamet

En smidig introduktionsprocess är möjlig med hjälp av teamet.

Teamet bör träffas och lära känna varandra tidigt för att bygga en stark grund. Integrera individuella samtal i din introduktionsprocess och hjälp teammedlemmarna att lära känna sina kollegor och intressenter.

Kom ihåg att tanken är att börja bygga viktiga relationer tidigt och skapa en känsla av lagarbete. Under tiden måste cheferna också klargöra målen och förklara hur organisationens mål passar in i teamets och individernas mål.

För att ge medarbetarna en gedigen förståelse för teamets aktiviteter och resultat, använd ClickUp Kanban Board-vyn för att visa alla teamets uppgifter och deras framsteg på ett ögonblick:

ClickUp Kanban Board låter dig gruppera uppgifter efter status

Konsekventa prestationsbedömningar

Cirka 61 % av de anställda skulle helst stanna kvar på sin nuvarande arbetsplats för att utvecklas och avancera i karriären:

Men du kan inte utveckla det du inte utvärderar, eller hur? Det är här en 30-60-90-dagarsplan lägger till prestationsutvärderingar i en chefs kalender och säkerställer att nyanställda utvärderas regelbundet.

Konsekventa utvärderingar möjliggör bättre bedömningar av nyanställdas framsteg och prestationer. Detta hjälper dem i sin tur att förbättra sina färdigheter, prestera optimalt och integreras väl i organisationen.

Siffrorna talar sitt tydliga språk: ”De anställda som får meningsfull prestationsstöd har betydligt högre nivåer av optimism, självförtroende, engagemang och produktivitet än de anställda som inte får det.”

Ladda ner denna mall Hantera dina 1:1-möten med teammedlemmarna med hjälp av ClickUps 1-on-1-mall.

Chefer kan ha strukturerade prestationssamtal med nyanställda med hjälp av ClickUps mall för 1:1-möten.

Denna Docs-mall hjälper chefer att mata in och spåra relevant information för nyanställda. Den innehåller fördefinierade sidor för anställdas roller, förväntningar och återkommande mötesagendor. För ännu bättre organisation kan du skapa underordnade sidor inom varje sida.

Förbereda medarbetarna för framgång

Dela företagets policyer, planer och annan användbar information med dina nyanställda via ClickUp Docs.

En 30-60-90-dagarsplan beskriver de första tre månaderna av en ny medarbetares anställning och introducerar dem till företagets policyer, teamarbete och affärsmål. Det är ett säkert sätt att hjälpa dina nyanställda att komma igång när de bockar av viktiga punkter vid 30-60-90-dagarsmilstolparna i sin plan.

Se till att nyanställda får en bra start genom att se till att de har tillgång till all nödvändig dokumentation: företagspolicyer, teamplaner, organisationsschema etc. Chefer och HR-team kan göra detta med delbara ClickUp Docs.

För att göra 30-60-90-dagarsplanen användbar, omvandla din plan till uppgifter för varje 30-dagarsperiod.

Använd ClickUp Tasks för att ställa in uppgifter och deluppgifter med respektive förfallodatum:

Ställ enkelt och snabbt in start- och slutdatum för en uppgift eller använd villkorliga inställningar för att upprepa datum eller skapa en ny uppgift efter slutförandet

När deadlines är fastställda, ge teamet många valmöjligheter – låt dem se uppgifterna i flera format och filtrera dem efter prioritet och status:

Du kan också lägga till kommentarer och länka uppgifter till dokument för att säkerställa att alla är informerade hela tiden:

Se till att dina kommentarer syns genom att tilldela kommentarer till användare direkt i uppgifter och få en snabb överblick över tilldelade kommentarer i en checklista

Slutligen kan du skapa fullfjädrade instrumentpaneler med dina teammål och teamets prestationsmått på plats och enkelt visualisera uppgiftsförloppet:

Samla dina teammål och se teamets insatser med ClickUp Dashboard

Hur en 30-60-90-dagarsplan ser ut för olika roller

En 30-60-90-dagarsplan är mångfacetterad, beroende på vem som använder den och för vilket syfte.

Men innan vi går in på det, låt oss först förstå när man ska göra en 30-60-90-dagarsplan:

Nya medarbetare : Rekryteringschefer bör skapa en plan när de introducerar en ny medarbetare för att underlätta övergångsperioden.

Befintliga anställda : Teamledare som vill införa nya initiativ eller rollförändringar måste använda en 30-60-90-dagarsplan för att erbjuda befintliga anställda en genomförbar väg framåt.

Potentiella anställda: Potentiella kandidater kan använda en 30-60-90-dagarsplan för att förbereda sig inför en intervju och visa sin seriösitet för rekryteringschefen.

Hur man skapar en 30-60-90-dagarsplan för chefer

Att använda en mall för en operativ plan är en självklarhet för chefer som vill förverkliga sina idéer från början.

För att förbättra sina ledaregenskaper måste chefer lägga till disciplin i sin arbetsstil genom att skapa en 30-60-90-dagarsplan, som kan se ut ungefär så här:

30 dagar

Mål: Att förbättra teamets tidsplaneringsförmåga med hjälp av en förbättrad implementeringsprocess:

Håll enskilda möten med teammedlemmarna för att förstå deras roller (och utmaningar).

Identifiera och implementera en möjlighet till processförbättring, till exempel bättre tidshantering.

Sätt upp kortsiktiga mål med teammedlemmarna som är anpassade efter de övergripande målen.

Upprätta regelbunden kommunikation med teamet för att följa upp framstegen.

60 dagar

Mål: Att utvärdera hur teamet utvecklas med sina tidsplaneringsfärdigheter.

Använd tidsspårning i ClickUp för att se exakt hur mycket tid teammedlemmarna lägger på varje uppgift.

Fortsätt med individuella möten för att hjälpa teamet att utvärdera sin prestation.

Använd tidsspårningsverktyg för att samla in realtidsdata om teamets prestationer.

Utvärdera resultaten av teamets förbättringar i relation till hur väl de hanterar sin tid.

Utvärdera resultaten av de kortsiktiga mål som identifierats under de första 30 dagarna.

Förfina kommunikationsplanen utifrån teamets synpunkter och direktrapporter.

Sätt upp medellånga mål som bygger på resultaten från de första 30 dagarna.

90 dagar

Mål: Att etablera en kultur av optimerad tidshantering för framtida projekt samtidigt som kvaliteten bibehålls:

Gör en SWOT-analys och ge övergripande feedback till teamet.

Genomför utbildningar i tidshantering för att åtgärda kompetensbristerna inom teamet.

Omvärdera behovet av att hålla möten utifrån teamets framsteg och behov.

Använd insikterna för att skapa en långsiktig strategisk plan som kan replikeras i framtiden.

Hur man skapar en 30-60-90-dagarsplan för produktchefer

Produktchefer kan utnyttja gratis projektledningsprogramvara för att påskynda sitt arbete utan att kompromissa med produktiviteten eller kvaliteten.

En strukturerad 30-60-90-dagarsplan är avgörande för att hjälpa nya produktchefer att snabbt förstå sina ansvarsområden och göra en positiv inverkan. Här är ett exempel på en plan som du kan använda som referens:

30 dagar

Att identifiera tre viktiga problemområden för kunderna och föreslå lösningar i nästa produktversion:

Genomför intervjuer med befintliga kunder för att samla in feedback om befintliga produkter.

Träffa teknikteamet för att förstå de tekniska aspekterna av produkten.

Analysera marknadstrender och konkurrerande produkter för att identifiera områden som kan förbättras.

Utveckla en plan för att hantera akuta kundfrågor eller produktproblem

Skapa ett dokument med produktkrav

Skapa produktkravsdokument på några sekunder med ClickUp Brain

60 dagar

För att ha en validerad prototyp klar för implementering:

Samarbeta med designteamet för att skapa wireframes för de föreslagna produktförbättringarna.

Genomför användartester med prototyperna för att validera de föreslagna lösningarna.

Arbeta med marknadsföringsteamet för att utveckla en kommunikationsstrategi för produktförbättringarna.

90 dagar

För att framgångsrikt lansera den uppdaterade produktversionen och mäta en 15-procentig ökning av kundnöjdheten baserat på feedback efter lanseringen:

Implementera produktförbättringarna i samarbete med teknikteamet.

Lansera den uppdaterade produkten och övervaka prestationsmått för att säkerställa önskad effekt.

Samla in feedback från kunder och interna intressenter om produktförbättringar

Börja planera för nästa produktiteration baserat på feedback och lärdomar från den aktuella iterationen.

Hur man skapar en 30-60-90-dagarsplan för chefer

Chefer och ledande befattningshavare kan också dra nytta av 30-60-90-dagarsplanen.

Här är ett exempel på en plan som du kan inspireras av för att förbättra den operativa effektiviteten med 20 % och öka teamets anpassning till företagets mål:

30 dagar

Genomför intervjuer med intressenter för att förstå aktuella utmaningar och möjligheter.

Identifiera snabba vinster för att visa ledarskapets inverkan

Implementera en kommunikationsstrategi för att samordna teamen med de strategiska målen

Använd arbetsplanmallar för att kartlägga övergripande mål och åtgärder för de första 90 dagarna.

Planera åtgärder och övergripande mål för teamet med hjälp av en av de många arbetsplanmallarna i ClickUp.

60 dagar

Sätt upp och led ett tvärfunktionellt team för att hantera en viktig operativ utmaning

Utveckla och implementera ett initiativ för processförbättring

Genomför en kompetensbedömning av teamet och starta riktade utbildningsprogram.

Uppdatera arbetsplanmallen med mätbara framsteg och justera målen för de kommande 30 dagarna.

90 dagar

Presentera en strategisk plan för nästa räkenskapsår baserad på insikter från de första 60 dagarna.

Lansera ett nytt produktinitiativ

Fastställ nyckeltal (KPI) och mätvärden för teamets framgång

Skapa en arbetsplan för nästa kvartal, inklusive detaljerade uppgifter och deadlines.

Hur man skapar en 30-60-90-dagarsplan för försäljningschefer

Försäljningschefer är redan vana vid att använda appar för måluppföljning för att uppnå sina månatliga eller kvartalsvisa mål. En 30-60-90-dagarsplan ger bättre resultat.

Här är ett exempel som är värt att titta på:

30 dagar

En ny försäljningschef ansluter sig till teamet. Deras mål för de första 30 dagarna bör alla relatera till inlärningsfasen, dvs. att genomföra utbildningsmoduler, följa med på försäljningssamtal och genomföra enskilda möten med teammedlemmar.

Under de första 30 dagarna fokuserar de på:

Lär dig mer om befintliga produkter och försäljningsprocesser

Möta tvärfunktionella intressenter

Förstå teamdynamiken

Bygga relationer med teammedlemmar

Bekanta dig med målgruppspersonligheter och ideala kundprofiler

Sammanfatta mötesanteckningar och omvandla dem till åtgärdsbara punkter med ClickUp Brain.

60 dagar

Vid dag 60 bör försäljningschefen ha:

Identifierade områden för prestationsförbättring i försäljningsprocessen

Genomförda förändringar, såsom införande av nya säljverktyg och förfining av säljargumentet

Sätt upp konkreta S.M.A.R.T-mål för de kommande 30 dagarna, till exempel att öka försäljningspipeline med 20 % och förbättra försäljningsteamets moral genom att utvärdera deras tidshanteringsmått under det första kvartalet.

90 dagar

Efter 90 dagar bör försäljningschefen ha:

Framgångsrikt genomförd plan för 15 % ökning av försäljningsintäkterna

Utveckla en långsiktig försäljningsstrategi baserad på dina iakttagelser och insikter från de första 90 dagarna.

Utnyttja formatet för 30-60-90-dagarsplanen för att följa framstegen och driva på kontinuerliga förbättringar.

Hur man skapar en 30-60-90-dagarsplan för dataanalytiker

Dataanalytiker kan använda en 30-, 60- eller 90-dagarsplan för att förstå och förbättra dataanalysmetodiken i sin organisation.

Här är ett exempel för din bekvämlighet:

30 dagar

Genomför utbildning i företagets verktyg och tekniker för dataanalys samt programvara för uppgiftshantering.

Delta i teammöten för att förstå aktuella projekt och bidra med idéer.

Granska bästa praxis för dataanalys och tillämpa dem i ditt arbete.

Genomför utbildningen och bidra till ett dataprojekt inom de första 30 dagarna.

60 dagar

Leda ett mindre dataanalysprojekt

Förbättra effektiviteten i dataanalysen med 10 %

Samarbeta med teammedlemmar för att effektivisera organisatoriska processer

Slutför projektet och presentera resultaten för teamet senast dag 60.

Få projektsammanfattningar med ClickUps AI Project Manager™

90 dagar

Implementera en ny strategi för datavisualisering

Öka effektiviteten i datavisualiseringen med 20 %

Samarbeta med IT-teamet för att integrera verktyg för smidig analys.

Fortsätt att förfina dina färdigheter och håll dig uppdaterad med nya verktyg.

Implementera strategin och samla in feedback från teamet senast dag 90.

Hur man skapar en 30-60-90-dagarsplan för IT-chefer

Nyanställda IT-chefer måste också ha en 30-60-90-dagarsplan klar för att få ett försprång i en ny affärsmiljö.

Här är ett exempel som hjälper dig att skapa en:

30 dagar

Bekanta dig med företagets IT-infrastruktur och projektplaneringsverktyg.

Samarbeta med teamet för att lära känna dem och deras arbetsstil.

Granska bästa praxis och policyer inom IT

60 dagar

Använd strategiskt tänkande för att planera och genomföra förbättringar av IT-infrastrukturen.

Arbeta med teammedlemmarna för att minska driftstopp med 10 %.

Slutför förbättringarna och granska framstegen senast dag 60.

Brainstorma och samarbeta med hjälp av ClickUp Whiteboard för att komma fram till en plan som bäst passar din organisations behov.

90 dagar

Utveckla en långsiktig IT-strategi

Öka den totala effektiviteten med 15 %

Samarbeta med andra avdelningar för att anpassa IT-målen till företagets mål.

Implementera strategin och samla in feedback från intressenterna senast dag 90.

Hur man skapar en 30-60-90-dagarsplan för nya medarbetare

Du kan skriva världens bästa jobbeskrivning, men nya medarbetare kommer ändå att känna sig överväldigade utan en introduktionsplan.

Här kan en strategisk 30-60-90-dagarsplan hjälpa nya medarbetare att komma igång från dag ett.

Här är ett exempel på en 30-60-90-dagarsplan för nya medarbetare som är värd att ta efter:

30 dagar

Genomför introduktionsutbildningen och vänj dig vid det nya jobbet

Visa att du förstår de viktigaste ansvarsområdena och företagskulturen.

Delta i isbrytande sessioner med teammedlemmarna för att bygga relationer.

Få omedelbara svar på alla dina frågor med ClickUp Brain.

60 dagar

Börja bidra till teamprojekt

Ta emot och dokumentera feedback från mentorer/teammedlemmar

Fortsätt att lära dig och ställa frågor

Delta i utbildningar för att förbättra dina färdigheter

Slutför tilldelade uppgifter och projekt senast dag 60.

90 dagar

Ta på dig mer ansvar och bidra med idéer

Slutför projekt och håll deadlines

Be om feedback från chefer och fortsätt att utvecklas i det nya jobbet.

Ge nya medarbetare den bästa möjliga starten med ClickUp

30-60-90-dagarsplanen är en tillgång i alla arbetsgivares verktygslåda. Den gör det möjligt för rekryteringsansvariga att enkelt introducera nyanställda, genomföra regelbundna prestationsutvärderingar och (bokstavligen) visa potentiella kandidater vad som förväntas av dem under de första 90 dagarna av anställningen (och därefter).

Att skapa rätt plan är dock lika viktigt som att se till att nya medarbetare kommer igång så snabbt som möjligt.

Använd ClickUp för att hjälpa nya medarbetare att omfamna förändringar, arbeta smart efter 90 dagar och reflektera över hur det går för dem med en genomtänkt 30-60-90-dagarsplan. Registrera dig gratis nu!

Vanliga frågor

1. Vad bör en 30-60-90-dagarsplan innehålla?

En 30-60-90-dagarsplan bör innehålla företagets aktuella mål och hur den anställde ska uppnå milstolparna efter 30, 60 och 90 dagar. Den bör också innehålla relevanta resurser, aktiviteter och utbildning som den nya anställde kan behöva för att nå målet.

2. Hur skapar jag en 30-60-90-dagars utbildningsplan?

Följ dessa steg för att skapa en 30-60-90-dagars utbildningsplan:

Steg 1: Skriv ner företagets mission med fokus på kort- och långsiktiga prioriteringar

Steg 2: Skriv ner de mål du vill uppnå under de första 30, 60 och 90 dagarna, tillsammans med viktiga mått för varje mål.

Steg 3: Lägg till alla relevanta resurser som den nyanställde behöver för att snabbt nå slutmålet, inklusive utbildningsmaterial, kontaktuppgifter till viktiga personer etc.

Steg 4: Följ upp framstegen med regelbundna prestationsutvärderingar

3. Hur skriver man en 30-60-90-dagarspresentation?

Använd dessa tips för att förbättra din presentation för 30–60–90 dagar: