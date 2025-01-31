De 11 bästa programvarorna för medarbetarengagemang för undersökningar och mer under 2025

Välkommen till framtiden för engagemang på arbetsplatsen. Borta är tiden då ointresserade medarbetare satt instängda i sina bås och längtade efter fredagen. I dagens företagslandskap förstår organisationer vikten av medarbetarengagemang som en katalysator för framgång.
En studie från Gallup visade att ”medarbetarengagemanget i USA upplevde sin första årliga nedgång på tio år – från 36 % engagerade medarbetare 2020 till 34 % 2021”.
Så, vad kan du göra för att hålla ditt team engagerat?
Lyckligtvis har tekniken öppnat upp otroliga möjligheter för att främja medarbetarengagemang. Från pulsundersökningar som ger värdefulla insikter till interaktiva plattformar som väcker lagandan har området för medarbetarengagemang blomstrat till en digital trädgård full av möjligheter.
I den här artikeln undersöker vi de 11 mest anmärkningsvärda programvarualternativen för medarbetarengagemang. Låt oss dyka in!
Vilka funktioner bör du leta efter i en programvara för medarbetarengagemang?
När du väljer rätt programvara för medarbetarengagemang finns det mycket att tänka på. Men oroa dig inte!
Vi har tagit fram en enkel checklista med vad du bör leta efter. Ingen komplicerad jargong, bara tydliga riktlinjer som hjälper dig att hitta den perfekta programvaran för din organisations behov.
Du bör tänka på följande:
- Sömlösa integrationer: Se till att den programvara för medarbetarengagemang som du väljer fungerar bra tillsammans med dina befintliga system och verktyg. Du vill ha programvara som fungerar sömlöst tillsammans med din nuvarande HR-programvara och dina kommunikationskanaler.
- Användbar data: Medarbetardata är din bästa vän när det gäller att förbättra engagemanget. Leta efter verktyg för medarbetarengagemang som erbjuder robusta analys- och rapporteringsfunktioner. Data hjälper dig att visualisera undersökningsresultat, upptäcka trender och fatta datadrivna beslut.
- Användarvänligt gränssnitt: Vem gillar inte enkel navigering? En idealisk programvara för medarbetarengagemang bör ha responsiva och lättanvända instrumentpaneler. Håll utkik efter plattformar som prioriterar enkelhet utan att offra funktionalitet.
De 11 bästa programvarorna för medarbetarengagemang
Oavsett om du är teamledare eller HR-ansvarig med en brinnande önskan att revolutionera din arbetsplats är den här listan något för dig! Den hjälper dig att välja den bästa mjukvaran för medarbetarengagemang för att förvandla din organisation till en knutpunkt för produktivitet, samarbete och, viktigast av allt, medarbetarnöjdhet.
1. ClickUp
ClickUp är utan tvekan vårt förstahandsval och ett av de bästa programvaruverken för medarbetarengagemang med viktiga funktioner för rekrytering, introduktion och utveckling av medarbetare. Det erbjuder många HR-mallar, inklusive undersökningar om medarbetarengagemang, standardrutiner (SOP), prestationsutvärderingar, handlingsplaner och mycket mer.
ClickUp är inte bara en fantastisk programvara för HR och medarbetarengagemang, utan också ett komplett projektledningsverktyg där du kan interagera och samarbeta med resten av ditt team när som helst och var som helst.
ClickUps bästa funktioner
- Allt-i-ett-plattform: ClickUp är en centraliserad hubb för alla dina teamhanteringsbehov. Oavsett om det gäller projektledning, uppgiftshantering, dokumentdelning eller fjärrsamarbete, samlar ClickUp allt i ett smidigt och intuitivt gränssnitt – du behöver inte längre hoppa mellan olika verktyg.
- Mall för handlingsplan: ClickUp har en mall för handlingsplan för medarbetarengagemang som hjälper dig att identifiera och hantera medarbetarfrågor eller fördubbla strategier för att förbättra engagemanget på arbetsplatsen.
- Enkätsmall: Med ClickUp kan du skapa enkäter om medarbetarengagemang och få användbar feedback från medarbetarna som kan hjälpa dig att förbättra den övergripande medarbetarupplevelsen.
- Arbetsytor: Med ClickUp kan du skapa, gå med i och växla mellan flera arbetsytor med unika användningsfall för teamet. Arbetsytor är den högsta nivån i ClickUps lagringshierarki. Arbetsytor består av utrymmen som innehåller mappar fyllda med uppgiftslistor.
- Vyer: ClickUp erbjuder över 15 anpassningsbara vyer, såsom listor, tavlor, kalendrar och mycket mer, så att du kan visualisera uppgifter, projekt och arbetsflöden i ditt önskade format.
Begränsningar för ClickUp
- Vissa vyer är inte tillgängliga på mobila enheter.
- Alla funktioner för medarbetarengagemang ingår inte i gratispaketet.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Företag: Anpassade priser tillgängliga – om du behöver programvara för att hålla dina medarbetare engagerade, kontakta ClickUps säljteam så hjälper de dig att komma igång när du är redo.
ClickUp kundbetyg
- G2: 4,7/5 (över 6 700 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 600 recensioner)
2. WorkTango
WorkTango, tidigare känt som Kazoo, är en omfattande plattform för medarbetarupplevelser som engagerar, inspirerar och behåller medarbetare. Plattformen är lätt att navigera och kan anpassas efter ditt teams behov.
Med WorkTango får du tillgång till verktyg för att fira medarbetarnas prestationer, lyssna på och ta itu med deras bekymmer och fastställa tydliga prioriteringar för teamet.
WorkTangos bästa funktioner
- Medarbetarundersökningar och insikter
- Verktyg för erkännande, incitament och belöningar för medarbetare
- Mål och kontinuerlig feedback för medarbetarnas utveckling och framgång
- Integrationer med dina favoritplattformar för HR och samarbetsverktyg
WorkTangos begränsningar
- Användarna ville verkligen ha en sammanfattning efter att ha fyllt i enkäterna för att få mer användbara insikter.
- Något begränsat för HR-team som behöver ett mer robust verktyg för prestationshantering med kunskapscenterfunktioner.
Priser för WorkTango
Kontakta WorkTango för prisuppgifter.
WorkTango kundbetyg
- G2: 4,5/5 (över 500 recensioner)
- Capterra: 4,9/5 (över 120 recensioner)
3. Nectar
Nectar är en plattform för medarbetarerkännande som använder ekonomiska och sociala incitament för att förbättra medarbetarretentionen. Appen hjälper team att uppmärksamma lovvärt arbete, främja gemenskap, lyfta fram kärnvärden och lösa in belöningar.
Nectar fokuserar på att höja medarbetarnas moral och bygga ett sammanhängande distansarbeteam, vilket leder till minskad personalomsättning. Det använder också gamification för att engagera medarbetarna genom att uppmuntra dem att hylla sina kollegor och underlätta anpassade utmaningar som hälsoaktiviteter, feedbackenkäter och mycket mer.
Nectars bästa funktioner
- Integreras enkelt med din HRIS-lösning (Human Resources Information System).
- Analyser visar hur ofta medarbetare får eller ger erkännande
- Automatiserade arbetsjubileer för att stärka företagskulturen och medarbetarupplevelsen
- Schemalagda födelsedagshälsningar för bättre kommunikation med medarbetarna
- Gratis provversion tillgänglig
Nectar-begränsningar
- Begränsad eller helt otillgänglig i vissa länder
- Ibland långsam rapportgenerering
- Begränsade inbyggda integrationer
Nectar-prissättning
- Standard: 2,75 $/månad per användare
- Plus: 4 $/månad per användare
Nectar-kundbetyg
- G2: 4,7/5 (över 3 300 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 280 recensioner)
4. Awardco
I likhet med Nectar anser Awardco att belöningar på arbetsplatsen skapar en gladare miljö för medarbetarna och uppmuntrar dem att göra sitt bästa. Plattformen erbjuder ett incitamentsprogram där medarbetarna kan byta in sina belöningspoäng mot valfria presentartiklar från Amazon.
Awardcos bästa funktioner
- Funktion för att berömma kollegor
- Automatiserad firande av milstolpar för att öka medarbetarnas engagemang
- Livsstilsutgiftskonton för att engagera medarbetarna med mer värdefulla gåvor
- Integrationer av system för medarbetarengagemang med viktiga verktyg som Slack, Microsoft Teams, Workday och mer.
- Offline-erkännande via inlösbara belöningskoder
Begränsningar för Awardco
- Vissa användare tyckte att användargränssnittet var komplicerat.
- Det finns ingen arkivfunktion för att samla in användbara insikter.
- HR-team som är på resande fot kommer att sakna en mobilversion.
Priser för Awardco
Kontakta Awardco för prisuppgifter.
Awardco kundbetyg
- G2: 4,8/5 (över 1300 recensioner)
- Capterra: 4,9/5 (över 3800 recensioner)
5. 15five
15five beskriver sig själv som en mjukvara för kontinuerlig prestationshantering. Med relevanta funktioner som 360-graders prestationsutvärderingar, OKR-spårning, 1-mot-1-samtal och pulsbetyg skapar plattformen effektiva chefer, engagerade medarbetare och högpresterande företag.
Du kan också bygga en positiv företagskultur med appen genom att använda den för att ge ärlig feedback om medarbetarnas prestationer, genomföra livscykelundersökningar, få tillgång till engagemangsanalyser och mycket mer.
15five bästa funktioner
- Mallar för prestationsutvärdering
- Insikter om engagemanget i medarbetarupplevelsen
- Medarbetarundersökningar
- 360-graders feedback från medarbetarna
- Slacks, Teams och Google-integrationer
- High fives för kollegialt erkännande och uppskattning för kontinuerlig feedback
- OKR (mål och nyckelresultat) utbildning i prestationshantering
15five begränsningar
- Vissa användare uttryckte oro över kundservicen jämfört med andra programvaruverktyg för medarbetarengagemang.
- Recensenterna önskade att det fanns en milstolpsfunktion.
- Det finns ingen historik eller checklista över slutförda uppgifter.
Priser för 15five
- Engage: 4 $/månad per användare
- Perform: 8 $/månad per användare
- Fokus: 8 $/månad per användare
- Total plattform: 14 $/månad per användare
15five kundbetyg
- G2: 4,6/5 (över 1700 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (870+ recensioner)
6. Bonusly
Bonusly är en app för medarbetarengagemang som erbjuder erkännande och belöningar till medarbetare, både offentligt och privat.
Plattformen minskar friktionen mellan teamen och bidrar till en sund arbetsplatskultur genom att samla all beröm från chefer och kollegor i ett enkelt system för medarbetarerkännande. Bonusly hjälper också HR-team att sätta en standard för högpresterande ledarskap för andra medarbetare.
Bonuslys bästa funktioner
- Månatliga ersättningar
- Bonusflöde för en bättre medarbetarupplevelse
- Meningsfulla belöningar för medarbetare – presentkort, kontanter, välgörenhetsdonationer och mycket mer
- Interface hjälper till att upprätthålla engagerade medarbetare
- Integrationer med Slack, Okta, BambooHR och mer
Bonuslys begränsningar
- Begränsade möjligheter att lösa in poäng
- Ingen gratis programvara för medarbetarengagemang
- Komplicerade funktioner som skapar en brant inlärningskurva – vilket kan påverka dina anställdas upplevelse negativt.
Bonusly-prissättning
- Grundplan: 2,70 $/månad per användare
- Pro-plan: 4,50 $/månad per användare
- Anpassningsbar: Kan byggas för att passa dina behov
Bonusly kundbetyg
- G2: 4,8/5 (över 1900 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 1500 recensioner)
7. Fond
Fond, som nyligen förvärvades av Reward Gateway, är ett utmärkt verktyg för att uppmärksamma medarbetare och belöna deras hårda arbete. Lösningen för medarbetarengagemang gör det möjligt för kollegor att dela positiv feedback, få tillgång till exklusiva företagsrabatter och följa trender bland medarbetarna.
Med Fond kan du också använda tjänsteutmärkelser för att spåra arbetsjubileer och öka medarbetarnas engagemang.
Bästa funktioner
- Företagsrabatter
- Prestationsanalys
- Socialt erkännande
- Tjänsteutmärkelser
- Belöningspoäng
- Mycket anpassningsbara
- Familjedelning
- Integrationer och tillägg
Begränsningar
- Det finns begränsade möjligheter att lösa in poäng.
- Omvandlingen mellan poäng och pengar var inte intuitiv för vissa användare.
- Administratörerna sa att installationsprocessen tog ganska lång tid.
- Det finns ingen gratisversion, vilket gör det svårt att testa innan du köper.
Förmånliga priser
Kontakta Fond för prisuppgifter.
Goda kundbetyg
- G2: 4,7/5 (över 2500 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)
8. Culture Amp
Culture Amp är en ledande plattform för medarbetarengagemang som erbjuder unika funktioner som 1-on-1-möten och OKR-uppföljning för att hjälpa dig att bättre förstå medarbetarnas känslor, följa framsteg och driva optimal förändring för företaget.
Med Culture Amp kan du skapa ett program för medarbetarengagemang som betonar teamets välbefinnande och personlig inlärning.
Culture Amps bästa funktioner
- Prognos för personalomsättning
- Färdiga mallar för undersökningar
- Mål-/OKR-uppföljning
- Kompetenscoach
- Enskilda samtal mellan chefer och teamledare
- Kraftfull analys
- Feedback från flera källor – feedback från kollegor, feedback från chefer och självreflektion
- Integrationer
Begränsningar med Culture Amp
- Användarna tyckte att det var svårt att navigera i prisstrukturen.
- Culture Amp kräver att användarna loggar in igen varje gång de öppnar appen.
- Vissa användare tyckte inte om användargränssnittet för recensionsdelen och utbildningsmodulerna.
- Funktionen Shoutouts på Slack var lite komplicerad för vissa
- Vissa recensenter upptäckte att appen saktade ner webbplatsens prestanda.
Priser för Culture Amp
Kontakta Culture Amp-teamet för prisuppgifter.
Culture Amp kundbetyg
- G2: 4,6/5 (över 300 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 70 recensioner)
9. Outback Team Building
Outback Team Building är ett företag som erbjuder teambuilding och utbildning för virtuella och fysiska arbetsgrupper. Organisationen är inte en app för medarbetarengagemang i egentlig mening, men erbjuder över 60 utbildningslösningar för team och rekommenderas av mer än 14 000 grupper i Nordamerika.
Om du är osäker på var du ska börja med medarbetarengagemang erbjuder Outback Team Building en kostnadsfri konsultation för att hjälpa dig att bestämma dig.
Outback Team Building – bästa funktioner
- Virtuella och fysiska teambuildingaktiviteter
- Grupputbildnings- och utvecklingsprogram
- Gratis guider för medarbetarengagemang
- Mobilapp för iOS och Android
- Realtidsrankning för teambuilding-spel/utmaningar
Begränsningar för Outback Team Building
- Bristande prisöppenhet gör det svårt att bedöma kostnads-nyttoförhållandet.
Priser för Outback Team Building
Kontakta Outback Team Building för prisuppgifter.
Outback Team Building kundbetyg
- G2: Ej tillgängligt
- Capterra: Ej tillgängligt
10. SalesScreen
SalesScreen är en av de ledande lösningarna för medarbetarengagemang och är särskilt avsedd för säljteam. Programvaran använder gamification och kontinuerlig feedback för att uppmärksamma hårt arbete, införa ansvarstagande och öka produktiviteten.
SalesScreens bästa funktioner
- Datavisualiseringsverktyg för att spåra individuella och teamets KPI-mått
- Mynt och märken för att belöna medarbetare
- Automatiserad schemaläggning, 1:1-sessionsguider och resultatkort
- Hyllningar för att fira framgångar och öka engagemanget
- Gamification-funktioner som topplistor och turneringar mellan olika team
Begränsningar för SalesScreen
- Ingen gratisversion
- Vissa användare tyckte att användargränssnittet var komplicerat.
- Utvecklad speciellt för säljteam, så den här appen kanske inte passar alla.
- Ett litet bibliotek med tävlingsmallar och bilder
- Ingen privat teamchatt
Priser för SalesScreen
Kontakta SalesScreen för prisuppgifter.
SalesScreen-betyg
- G2: 4,8/5 (över 150 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)
11. Karma bot
Karma är ett populärt och lättanvänt verktyg för medarbetarengagemang som fungerar direkt i Slack. Karma fokuserar på erkännande och belöningar från kollegor och bidrar till att främja positivt beteende och skapa en teamkultur på arbetsplatsen.
Karma bästa funktioner
- Med Karma är det enkelt, direkt och interaktivt att uppmärksamma en kollegas hårda arbete. Användare kan belöna sina kollegor med ”karma-poäng” för goda gärningar på Slack, som kan användas för att få små belöningar.
- Chefer har tillgång till analyser och rapporter för att följa teamets prestationer.
- Karma hjälper till att skapa en transparent arbetskultur med öppen kommunikation för feedback och förslag.
- Det möjliggör anpassning av belöningssystem och prestationsrapporter.
- Integreras med andra verktyg som Trello, Jira och Github för smidig drift.
Karma-begränsningar
- Användarrecensioner tyder på att verktyget är starkt beroende av Slack, vilket kan begränsa Karmas användning till endast Slack-användare.
- Det stöder inte realtidsengagemang eller undersökningar om medarbetarnas tillfredsställelse.
Karma-prissättning
Karma har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 30 dollar per arbetsplats och månad.
Karma-betyg
- G2: 4,9/5 (över 30 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (3 recensioner)
ClickUp – ditt ultimata verktyg för medarbetarengagemang
ClickUp är en helhetslösning för medarbetarengagemang. Med sina viktiga funktioner och användarvänliga gränssnitt täcker appen hela medarbetarens livscykel och förändrar hur team samarbetar, kommunicerar och uppnår sina mål.
Det kombinerar också sömlöst projektledning, uppgiftsuppföljning, medarbetarkommunikation, talanghantering, samarbete och dokumentdelning – vilket eliminerar behovet av flera verktyg.
Är du redo att förändra din engagemangsstrategi och frigöra hela potentialen hos ditt team? Använd ClickUp som ditt system för medarbetarengagemang redan idag!