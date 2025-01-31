De 11 bästa programvarorna för medarbetarengagemang för undersökningar och mer under 2025

Välkommen till framtiden för engagemang på arbetsplatsen. Borta är tiden då ointresserade medarbetare satt instängda i sina bås och längtade efter fredagen. I dagens företagslandskap förstår organisationer vikten av medarbetarengagemang som en katalysator för framgång.

En studie från Gallup visade att ”medarbetarengagemanget i USA upplevde sin första årliga nedgång på tio år – från 36 % engagerade medarbetare 2020 till 34 % 2021”.

Så, vad kan du göra för att hålla ditt team engagerat?

Lyckligtvis har tekniken öppnat upp otroliga möjligheter för att främja medarbetarengagemang. Från pulsundersökningar som ger värdefulla insikter till interaktiva plattformar som väcker lagandan har området för medarbetarengagemang blomstrat till en digital trädgård full av möjligheter.

I den här artikeln undersöker vi de 11 mest anmärkningsvärda programvarualternativen för medarbetarengagemang. Låt oss dyka in!

Vilka funktioner bör du leta efter i en programvara för medarbetarengagemang?

När du väljer rätt programvara för medarbetarengagemang finns det mycket att tänka på. Men oroa dig inte!

Vi har tagit fram en enkel checklista med vad du bör leta efter. Ingen komplicerad jargong, bara tydliga riktlinjer som hjälper dig att hitta den perfekta programvaran för din organisations behov.

Du bör tänka på följande:

Sömlösa integrationer : Se till att den programvara för medarbetarengagemang som du väljer fungerar bra tillsammans med dina befintliga system och verktyg. Du vill ha programvara som fungerar sömlöst tillsammans med din nuvarande HR-programvara och : Se till att den programvara för medarbetarengagemang som du väljer fungerar bra tillsammans med dina befintliga system och verktyg. Du vill ha programvara som fungerar sömlöst tillsammans med din nuvarande HR-programvara och dina kommunikationskanaler

Användbar data : Medarbetardata är din bästa vän när det gäller att förbättra engagemanget. Leta efter verktyg för medarbetarengagemang som erbjuder robusta analys- och rapporteringsfunktioner. Data hjälper dig att visualisera undersökningsresultat, upptäcka trender och fatta datadrivna beslut.

Användarvänligt gränssnitt: Vem gillar inte enkel navigering? En idealisk programvara för medarbetarengagemang bör ha responsiva och lättanvända instrumentpaneler. Håll utkik efter plattformar som prioriterar enkelhet utan att offra funktionalitet.

De 11 bästa programvarorna för medarbetarengagemang

Oavsett om du är teamledare eller HR-ansvarig med en brinnande önskan att revolutionera din arbetsplats är den här listan något för dig! Den hjälper dig att välja den bästa mjukvaran för medarbetarengagemang för att förvandla din organisation till en knutpunkt för produktivitet, samarbete och, viktigast av allt, medarbetarnöjdhet.

Välkomna nya medarbetare med stil med den allmänna mallen för introduktion av medarbetare från ClickUp.

ClickUp är utan tvekan vårt förstahandsval och ett av de bästa programvaruverken för medarbetarengagemang med viktiga funktioner för rekrytering, introduktion och utveckling av medarbetare. Det erbjuder många HR-mallar, inklusive undersökningar om medarbetarengagemang, standardrutiner (SOP), prestationsutvärderingar, handlingsplaner och mycket mer.

ClickUp är inte bara en fantastisk programvara för HR och medarbetarengagemang, utan också ett komplett projektledningsverktyg där du kan interagera och samarbeta med resten av ditt team när som helst och var som helst.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Vissa vyer är inte tillgängliga på mobila enheter.

Alla funktioner för medarbetarengagemang ingår inte i gratispaketet.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Anpassade priser tillgängliga – om du behöver programvara för att hålla dina medarbetare engagerade, kontakta Anpassade priser tillgängliga – om du behöver programvara för att hålla dina medarbetare engagerade, kontakta ClickUps säljteam så hjälper de dig att komma igång när du är redo.

ClickUp kundbetyg

G2 : 4,7/5 (över 6 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 600 recensioner)

2. WorkTango

via WorkTango

WorkTango, tidigare känt som Kazoo, är en omfattande plattform för medarbetarupplevelser som engagerar, inspirerar och behåller medarbetare. Plattformen är lätt att navigera och kan anpassas efter ditt teams behov.

Med WorkTango får du tillgång till verktyg för att fira medarbetarnas prestationer, lyssna på och ta itu med deras bekymmer och fastställa tydliga prioriteringar för teamet.

WorkTangos bästa funktioner

Medarbetarundersökningar och insikter

Verktyg för erkännande, incitament och belöningar för medarbetare

Mål och kontinuerlig feedback för medarbetarnas utveckling och framgång

Integrationer med dina favoritplattformar för HR och samarbetsverktyg

WorkTangos begränsningar

Användarna ville verkligen ha en sammanfattning efter att ha fyllt i enkäterna för att få mer användbara insikter.

Något begränsat för HR-team som behöver ett mer robust verktyg för prestationshantering med kunskapscenterfunktioner.

Priser för WorkTango

Kontakta WorkTango för prisuppgifter.

WorkTango kundbetyg

G2 : 4,5/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 120 recensioner)

3. Nectar

via Nectar

Nectar är en plattform för medarbetarerkännande som använder ekonomiska och sociala incitament för att förbättra medarbetarretentionen. Appen hjälper team att uppmärksamma lovvärt arbete, främja gemenskap, lyfta fram kärnvärden och lösa in belöningar.

Nectar fokuserar på att höja medarbetarnas moral och bygga ett sammanhängande distansarbeteam, vilket leder till minskad personalomsättning. Det använder också gamification för att engagera medarbetarna genom att uppmuntra dem att hylla sina kollegor och underlätta anpassade utmaningar som hälsoaktiviteter, feedbackenkäter och mycket mer.

Nectars bästa funktioner

Integreras enkelt med din HRIS-lösning (Human Resources Information System).

Analyser visar hur ofta medarbetare får eller ger erkännande

Automatiserade arbetsjubileer för att stärka företagskulturen och medarbetarupplevelsen

Schemalagda födelsedagshälsningar för bättre kommunikation med medarbetarna

Gratis provversion tillgänglig

Nectar-begränsningar

Begränsad eller helt otillgänglig i vissa länder

Ibland långsam rapportgenerering

Begränsade inbyggda integrationer

Nectar-prissättning

Standard : 2,75 $/månad per användare

Plus: 4 $/månad per användare

Nectar-kundbetyg

G2 : 4,7/5 (över 3 300 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 280 recensioner)

4. Awardco

via Awardco

I likhet med Nectar anser Awardco att belöningar på arbetsplatsen skapar en gladare miljö för medarbetarna och uppmuntrar dem att göra sitt bästa. Plattformen erbjuder ett incitamentsprogram där medarbetarna kan byta in sina belöningspoäng mot valfria presentartiklar från Amazon.

Awardcos bästa funktioner

Funktion för att berömma kollegor

Automatiserad firande av milstolpar för att öka medarbetarnas engagemang

Livsstilsutgiftskonton för att engagera medarbetarna med mer värdefulla gåvor

Integrationer av system för medarbetarengagemang med viktiga verktyg som Slack, Microsoft Teams, Workday och mer.

Offline-erkännande via inlösbara belöningskoder

Begränsningar för Awardco

Vissa användare tyckte att användargränssnittet var komplicerat.

Det finns ingen arkivfunktion för att samla in användbara insikter.

HR-team som är på resande fot kommer att sakna en mobilversion.

Priser för Awardco

Kontakta Awardco för prisuppgifter.

Awardco kundbetyg

G2 : 4,8/5 (över 1300 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 3800 recensioner)

5. 15five

via 15Five

15five beskriver sig själv som en mjukvara för kontinuerlig prestationshantering. Med relevanta funktioner som 360-graders prestationsutvärderingar, OKR-spårning, 1-mot-1-samtal och pulsbetyg skapar plattformen effektiva chefer, engagerade medarbetare och högpresterande företag.

Du kan också bygga en positiv företagskultur med appen genom att använda den för att ge ärlig feedback om medarbetarnas prestationer, genomföra livscykelundersökningar, få tillgång till engagemangsanalyser och mycket mer.

15five bästa funktioner

Mallar för prestationsutvärdering

Insikter om engagemanget i medarbetarupplevelsen

Medarbetarundersökningar

360-graders feedback från medarbetarna

Slacks, Teams och Google-integrationer

High fives för kollegialt erkännande och uppskattning för kontinuerlig feedback

OKR (mål och nyckelresultat) utbildning i prestationshantering

15five begränsningar

Vissa användare uttryckte oro över kundservicen jämfört med andra programvaruverktyg för medarbetarengagemang.

Recensenterna önskade att det fanns en milstolpsfunktion.

Det finns ingen historik eller checklista över slutförda uppgifter.

Priser för 15five

Engage: 4 $/månad per användare

Perform: 8 $/månad per användare

Fokus: 8 $/månad per användare

Total plattform: 14 $/månad per användare

15five kundbetyg

G2 : 4,6/5 (över 1700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (870+ recensioner)

6. Bonusly

via Bonusly

Bonusly är en app för medarbetarengagemang som erbjuder erkännande och belöningar till medarbetare, både offentligt och privat.

Plattformen minskar friktionen mellan teamen och bidrar till en sund arbetsplatskultur genom att samla all beröm från chefer och kollegor i ett enkelt system för medarbetarerkännande. Bonusly hjälper också HR-team att sätta en standard för högpresterande ledarskap för andra medarbetare.

Bonuslys bästa funktioner

Månatliga ersättningar

Bonusflöde för en bättre medarbetarupplevelse

Meningsfulla belöningar för medarbetare – presentkort, kontanter, välgörenhetsdonationer och mycket mer

Interface hjälper till att upprätthålla engagerade medarbetare

Integrationer med Slack , Okta, BambooHR och mer

Bonuslys begränsningar

Begränsade möjligheter att lösa in poäng

Ingen gratis programvara för medarbetarengagemang

Komplicerade funktioner som skapar en brant inlärningskurva – vilket kan påverka dina anställdas upplevelse negativt.

Bonusly-prissättning

Grundplan : 2,70 $/månad per användare

Pro-plan : 4,50 $/månad per användare

Anpassningsbar: Kan byggas för att passa dina behov

Bonusly kundbetyg

G2 : 4,8/5 (över 1900 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1500 recensioner)

7. Fond

via Fond

Fond, som nyligen förvärvades av Reward Gateway, är ett utmärkt verktyg för att uppmärksamma medarbetare och belöna deras hårda arbete. Lösningen för medarbetarengagemang gör det möjligt för kollegor att dela positiv feedback, få tillgång till exklusiva företagsrabatter och följa trender bland medarbetarna.

Med Fond kan du också använda tjänsteutmärkelser för att spåra arbetsjubileer och öka medarbetarnas engagemang.

Bästa funktioner

Företagsrabatter

Prestationsanalys

Socialt erkännande

Tjänsteutmärkelser

Belöningspoäng

Mycket anpassningsbara

Familjedelning

Integrationer och tillägg

Begränsningar

Det finns begränsade möjligheter att lösa in poäng.

Omvandlingen mellan poäng och pengar var inte intuitiv för vissa användare.

Administratörerna sa att installationsprocessen tog ganska lång tid.

Det finns ingen gratisversion, vilket gör det svårt att testa innan du köper.

Förmånliga priser

Kontakta Fond för prisuppgifter.

Goda kundbetyg

G2 : 4,7/5 (över 2500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

8. Culture Amp

via Culture Amp

Culture Amp är en ledande plattform för medarbetarengagemang som erbjuder unika funktioner som 1-on-1-möten och OKR-uppföljning för att hjälpa dig att bättre förstå medarbetarnas känslor, följa framsteg och driva optimal förändring för företaget.

Med Culture Amp kan du skapa ett program för medarbetarengagemang som betonar teamets välbefinnande och personlig inlärning.

Culture Amps bästa funktioner

Prognos för personalomsättning

Färdiga mallar för undersökningar

Mål-/OKR-uppföljning

Kompetenscoach

Enskilda samtal mellan chefer och teamledare

Kraftfull analys

Feedback från flera källor – feedback från kollegor, feedback från chefer och självreflektion

Integrationer

Begränsningar med Culture Amp

Användarna tyckte att det var svårt att navigera i prisstrukturen.

Culture Amp kräver att användarna loggar in igen varje gång de öppnar appen.

Vissa användare tyckte inte om användargränssnittet för recensionsdelen och utbildningsmodulerna.

Funktionen Shoutouts på Slack var lite komplicerad för vissa

Vissa recensenter upptäckte att appen saktade ner webbplatsens prestanda.

Priser för Culture Amp

Kontakta Culture Amp-teamet för prisuppgifter.

Culture Amp kundbetyg

G2 : 4,6/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 70 recensioner)

9. Outback Team Building

via Outback Team Building

Outback Team Building är ett företag som erbjuder teambuilding och utbildning för virtuella och fysiska arbetsgrupper. Organisationen är inte en app för medarbetarengagemang i egentlig mening, men erbjuder över 60 utbildningslösningar för team och rekommenderas av mer än 14 000 grupper i Nordamerika.

Om du är osäker på var du ska börja med medarbetarengagemang erbjuder Outback Team Building en kostnadsfri konsultation för att hjälpa dig att bestämma dig.

Outback Team Building – bästa funktioner

Virtuella och fysiska teambuildingaktiviteter

Grupputbildnings- och utvecklingsprogram

Gratis guider för medarbetarengagemang

Mobilapp för iOS och Android

Realtidsrankning för teambuilding-spel/utmaningar

Begränsningar för Outback Team Building

Bristande prisöppenhet gör det svårt att bedöma kostnads-nyttoförhållandet.

Priser för Outback Team Building

Kontakta Outback Team Building för prisuppgifter.

Outback Team Building kundbetyg

G2 : Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

10. SalesScreen

via SalesScreen

SalesScreen är en av de ledande lösningarna för medarbetarengagemang och är särskilt avsedd för säljteam. Programvaran använder gamification och kontinuerlig feedback för att uppmärksamma hårt arbete, införa ansvarstagande och öka produktiviteten.

SalesScreens bästa funktioner

Datavisualiseringsverktyg för att spåra individuella och teamets KPI-mått

Mynt och märken för att belöna medarbetare

Automatiserad schemaläggning, 1:1-sessionsguider och resultatkort

Hyllningar för att fira framgångar och öka engagemanget

Gamification-funktioner som topplistor och turneringar mellan olika team

Begränsningar för SalesScreen

Ingen gratisversion

Vissa användare tyckte att användargränssnittet var komplicerat.

Utvecklad speciellt för säljteam, så den här appen kanske inte passar alla.

Ett litet bibliotek med tävlingsmallar och bilder

Ingen privat teamchatt

Priser för SalesScreen

Kontakta SalesScreen för prisuppgifter.

SalesScreen-betyg

G2 : 4,8/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

11. Karma bot

via Karma bot

Karma är ett populärt och lättanvänt verktyg för medarbetarengagemang som fungerar direkt i Slack. Karma fokuserar på erkännande och belöningar från kollegor och bidrar till att främja positivt beteende och skapa en teamkultur på arbetsplatsen.

Karma bästa funktioner

Med Karma är det enkelt, direkt och interaktivt att uppmärksamma en kollegas hårda arbete. Användare kan belöna sina kollegor med ”karma-poäng” för goda gärningar på Slack, som kan användas för att få små belöningar.

Chefer har tillgång till analyser och rapporter för att följa teamets prestationer.

Karma hjälper till att skapa en transparent arbetskultur med öppen kommunikation för feedback och förslag.

Det möjliggör anpassning av belöningssystem och prestationsrapporter.

Integreras med andra verktyg som Trello, Jira och Github för smidig drift.

Karma-begränsningar

Användarrecensioner tyder på att verktyget är starkt beroende av Slack, vilket kan begränsa Karmas användning till endast Slack-användare.

Det stöder inte realtidsengagemang eller undersökningar om medarbetarnas tillfredsställelse.

Karma-prissättning

Karma har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 30 dollar per arbetsplats och månad.

Karma-betyg

G2 : 4,9/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (3 recensioner)

ClickUp – ditt ultimata verktyg för medarbetarengagemang

ClickUp är en helhetslösning för medarbetarengagemang. Med sina viktiga funktioner och användarvänliga gränssnitt täcker appen hela medarbetarens livscykel och förändrar hur team samarbetar, kommunicerar och uppnår sina mål.

Det kombinerar också sömlöst projektledning, uppgiftsuppföljning, medarbetarkommunikation, talanghantering, samarbete och dokumentdelning – vilket eliminerar behovet av flera verktyg.

Är du redo att förändra din engagemangsstrategi och frigöra hela potentialen hos ditt team? Använd ClickUp som ditt system för medarbetarengagemang redan idag!