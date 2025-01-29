De 10 bästa programvarorna för prestationsutvärdering av anställda 2025

Prestationsutvärderingar av anställda är viktiga för både företag och personal. De ger cheferna möjlighet att ge konstruktiv feedback till sina anställda. Denna feedback visar anställda hur deras arbete bidrar till företagets mål och hjälper dem att växa och utvecklas professionellt.
Prestationsutvärderingar gör det också möjligt för företag att fastställa tydliga prestationsförväntningar och erkänna medarbetarnas prestationer för att stärka en kultur av uppskattning.
Vill du förbättra ditt företags processer för prestationsutvärdering? Överväg att prova programvara för prestationsutvärdering. Kolla in denna lista över de bästa programvarorna för prestationsutvärdering av anställda som finns tillgängliga för team under 2024.
Vad ska du leta efter i programvara för prestationsutvärdering?
När du letar efter rätt programvara för prestationsutvärdering bör du tänka på faktorer som:
- Användarvänlighet: Du vill ha en plattform som både chefer och anställda enkelt kan navigera i.
- Anpassningsalternativ: Leta efter programvara för prestationsutvärdering som du kan anpassa efter din organisations unika prestationsmått och mål.
- Integrationsmöjligheter: Hitta programvara som integreras sömlöst med andra verktyg som din organisation använder, till exempel projektlednings- eller HR-system, så att du slipper manuell dataöverföring.
- Robusta rapporterings- och analysfunktioner: Samla in datadrivna insikter som avslöjar trender, styrkor och förbättringsområden inom din personalstyrka.
De 10 bästa programvarorna för prestationsutvärdering
1. ClickUp
ClickUp är en unik lösning eftersom den är otroligt mångsidig. Det är inte specifikt en programvara för prestationsutvärdering av anställda, men den är tillräckligt kraftfull och mångsidig för att kunna användas som programvara för prestationsutvärdering av personalavdelningar (HR) i företag av alla storlekar och typer.
ClickUp kan användas som ett kraftfullt HR-program som hjälper dig att genomföra, analysera och implementera bättre prestationsutvärderingar av anställda. Många företag använder ClickUp som ett program för prestationshantering, och faktum är att denna mall för prestationsutvärdering är en av de mest nedladdade mallarna på plattformen.
ClickUp erbjuder många kostnadsfria mallar för prestationsutvärdering, vilket gör det enkelt att komma igång med att skapa processer för prestationsutvärdering och anpassa dem efter ditt teams behov.
ClickUps bästa funktioner
- ClickUp Goals gör det möjligt för anställda att engagera sig i sitt arbete och för arbetsgivare att följa deras framsteg. Du kan ställa in tidsplaner och mål och automatisera uppföljningen av framstegen. Skapa mappar för att följa ditt teams och dina individuella mål på ett och samma ställe. ClickUp integreras också väl med ett brett utbud av programvara för målsättning.
- Organisationsschemamallar hjälper dig att visualisera hela din teamstruktur. Du vet alltid vilka som är dina teamledare och vilka teammedlemmar som ansvarar för vilka uppgifter och projekt. När ansvar och hierarki är tydliga i teamledningen är det lättare att utforma relevanta och meningsfulla prestationsutvärderingar.
- Verktyg för medarbetarövervakning ger dig inte bara tidsuppföljning, utan också detaljerade produktivitetsrapporter. Chefer får prestationsdata i realtid och användbara insikter (kolla in vår guide om de bästa verktygen för medarbetarövervakning för Mac-användare!
- Verktyg och mallar för medarbetarengagemang uppmuntrar ansvarstagande och erkänner och belönar medarbetarnas prestationer. ClickUp erbjuder dussintals mallar för enskilda möten, HR-relaterade mallar, engagemangsundersökningar, handlingsplaner och mycket mer för att hålla dina medarbetare informerade och engagerade.
Begränsningar i ClickUp
- Plattformens många funktioner och stora mångsidighet kan innebära en viss inlärningskurva.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Betyg och recensioner av ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)
2. PerformYard
PerformYard är ett populärt verktyg för medarbetarutvärdering som gör det möjligt för företag att skapa och administrera prestationsutvärderingar. Det erbjuder även målhantering, regelbunden feedback och genomförande av engagemangsundersökningar.
Programvaran fokuserar på prestationsutvärdering men erbjuder även ytterligare funktioner som syftar till att förbättra medarbetarnas engagemang. Det är en flexibel och lättanvänd plattform för HR-personal.
PerformYards bästa funktioner
- Enkelt att skapa hierarki och tilldela granskare
- Kraftfull och mångsidig modul för målsättning
- Modernt användargränssnitt
- Lätt att anpassa
Begränsningar i PerformYard
- Kunde erbjuda bättre integrationer med mer populära verktyg för teamhantering och HR.
Priser för PerformYard
- Kontakta oss för prisuppgift
PerformYard-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 660 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (90 recensioner)
3. Connecteam
Connecteam passar utmärkt för mindre team och distansarbetande team och hanterar prestationshantering, men dess huvudfokus är medarbetarengagemang.
Det är en mobilanpassad applikation som hjälper team att förbättra sin kommunikation, effektivisera processer och spara tid.
Connecteams bästa funktioner
- Effektiv och prisvärd programvara för prestationsutvärdering
- Det finns gott om material för teamkommunikation och utbildning som är lätt att hitta.
- Kundtjänsten är mycket lyhörd
Begränsningar för Connecteam
- Appens schemaläggningsmodul är lite svår att använda och integrera med andra populära kalenderappar jämfört med andra program för prestationsutvärdering.
Priser för Connecteam
- Gratis
- Grundläggande: 29 $/månad per användare
- Avancerat: 49 $/månad per användare
- Expert: 99 $/månad per användare
Connecteam-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (39 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (290 recensioner)
4. BambooHR
BambooHR är ett av de mest kända och omfattande HR-systemen som används av små och medelstora företag för rekrytering, prestationsutvärdering och mycket mer. Det har funktioner för prestationshantering, men innehåller också viktiga HR-funktioner som integrerad lönehantering, sökandehantering, onboardingverktyg, semesterhantering och mycket mer.
Det är ett av de mest populära verktygen för företag som vill förse sina HR-team med en allt-i-ett-HR-lösning.
BambooHR:s bästa funktioner
- Utmärkta funktioner för tidrapportering och semesterrapportering
- Kraftfulla och anpassningsbara moduler för introduktion av nya medarbetare
- Lättanvända organisationsscheman
- Funktioner för medarbetarutvärdering, inklusive en process för prestationsutvärdering
Begränsningar för BambooHR
- Eftersom plattformen i hög grad är en allt-i-ett-lösning för HR, ligger fokus inte så mycket på funktioner för prestationsutvärdering, även om sådana finns.
Priser för BambooHR
- Kontakta oss för prisuppgifter
BambooHR-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 1 440 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)
5. Eloomi
Eloomi är en plattform för lärandehantering och lärandeupplevelser som också fungerar som ett prestationshanteringssystem. Även om den främst är utformad för utbildning och kompetensutveckling av anställda, kan den också fungera som programvara för prestationsutvärdering.
Det hjälper chefer att skapa automatiserade utvecklingsresor och optimerar 1-1-samtal genom att föreslå diskussionspunkter och åtgärdspunkter. Detta gör det till en utmärkt lösning för medarbetarutvärderingsprocesser.
Eloomis bästa funktioner
- Robust och mycket intuitivt
- 360-graders feedback
- Analys av kompetensgap och rekommenderade kurser
- Avancerad personal- och dataanalys
Eloomis begränsningar
- Ganska begränsade integrationsmöjligheter jämfört med andra programvaror för prestationshantering för anställda.
- Vissa användare rapporterar problem med anpassade arbetsflöden.
Priser för Eloomi
- Kontakta oss för prisuppgifter
Eloomi-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (31 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (90 recensioner)
6. Culture Amp
Culture Amp är en ny, robust plattform för medarbetarupplevelser med ett kulturfokuserat tillvägagångssätt. Med funktioner som omsättningsprognoser, färdiga enkäter, medarbetarengagemang och kraftfulla analyser kan arbetsgivare bygga upp en djup och omfattande förståelse för sina medarbetare.
Bättre 1-1-samtal, måluppföljning och feedback från flera källor finns också tillgängligt. Tack vare utmärkta måluppföljningsfunktioner blir prestationshanteringen enkel, smidig och sömlös för alla team.
Culture Amps bästa funktioner
- Självreflektioner och feedback från kollegor för förbättrade prestationsutvärderingar
- Automatisk synkronisering med HR-programvara och registersystem (BambooHR, Workday, Personio, Namely, etc. )
- Omfattande mallbibliotek för medarbetarengagemang eller för att följa upp medarbetarnas prestationer
Begränsningar med Culture Amp
- Något brant inlärningskurva jämfört med andra prestationshanteringsprogram i denna lista.
- Otillräcklig kompatibilitet och anpassningsmöjligheter
- Ingen kostnadsfri provperiod
Priser för Culture Amp
- Kontakta oss för prisuppgifter
Betyg och recensioner av Culture Amp
- G2: 4,6/5 (576 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (74 recensioner)
7. Workhuman
Workhuman är ett företag som specialiserar sig på humankapitalhantering med över 20 års erfarenhet inom området. Deras lösningar baseras på socialt erkännande, vilket ger medarbetarna möjlighet att utvärdera och belöna varandra för att skapa en starkare kultur och förbättra personalbehållningen.
Deras prestationsutvärderingsfunktioner är interkulturella och därför skalbara, med alternativ för över 30 olika språk.
Workhumans bästa funktioner
- AI-driven lösning för social analys i prestationshanteringssystemet
- Integreras med populära affärsverktyg som Microsoft Teams, Slack och Yammer.
- Öppet API möjliggör sömlös integration med flera system
Workhumans begränsningar
- Inga integrationer med HR- eller löneprogramvara
- Dyrt för små företag
Workhumans prissättning
- Kontakta oss för prisuppgifter
Workhuman-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (68 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (4 recensioner)
8. Cornerstone
Cornerstone är en kompetensfokuserad plattform som möjliggör nya sätt att arbeta. Detta prestationshanteringsverktyg omfattar prestationshantering, utbildningshantering, rekrytering, introduktion, medarbetarutveckling och mycket mer.
Cornerstone är ett program för prestationsutvärdering av anställda med mycket konfigurerbara funktioner och är en utmärkt lösning för frekventa samtal, undersökningar och utvärderingar. Utvärderingsprocessen kan automatiseras och integreras med mål och kompetensbedömningar.
Arbetsgivare kan enkelt identifiera kompetensbrister med hjälp av 180- och 360-graders feedback och självutvärderingar. Verktyg för successionshantering finns också tillgängliga.
Cornerstones bästa funktioner
- Intuitivt administratörsgränssnitt
- Praktiska checklistor
- Pulsundersökningar om engagemang
Begränsningar med Cornerstone
- Onboarding är komplext
- Vissa recensenter klagar på kundsupporten.
Cornerstones prissättning
- Kontakta oss för prisuppgifter
Cornerstone-betyg och recensioner
- G2: 3,9/5 (115 recensioner)
- Capterra: 4,1/5 (35 recensioner)
9. ClearCompany
ClearCompany är en heltäckande HR-lösning med robusta verktyg för prestationsutvärdering. Den är utformad för att automatisera, förbättra och effektivisera utvärderingsprocessen genom att genomföra bättre utvärderingar, förenkla utvärderingscykeln, förbättra medarbetarnas utveckling och få bättre feedback.
ClearCompany har utvärderingsmallar som flyttar fokus från rangordning och konservativ utvärdering till medarbetarnas utveckling och potential. Utvärderingscykelns arbetsflöden, format och skalor kan enkelt anpassas, och färdiga mallar gör processen snabbare och effektivare.
ClearCompanys bästa funktioner
- Mallar för alla standardformat för utvärdering
- Mobilvänlig och flerspråkig programvara för prestationsutvärdering
- Utmärkta verktyg för målplanering
- Färdiga rapporter
ClearCompany-begränsningar
- Rapporteringen är begränsad och kräver en del uppstädning.
- Långsam kundsupport
- Något långsam integration och onboarding
ClearCompany-priser
Kontakta ClearCompany för en prisuppgift.
ClearCompany-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (286 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (311 recensioner)
10. Lattice
Lattice är en robust plattform för personalutveckling som hjälper arbetsgivare att genomföra prestationsutvärderingar, sätta upp mål och genomföra undersökningar. Dess funktioner gör det möjligt för alla inblandade parter att skapa och delta i alla standardiserade utvärderingsformat, med snabba och smidiga cykler från projektbaserade till 360-gradersutvärderingar.
Denna programvara för prestationsutvärdering hjälper till att påskynda processen genom att lyfta fram sammanhanget från uppdateringar och feedback från kollegor, och möjliggör även justeringar under cykelns gång.
Lattices bästa funktioner
- Automatiska regler, inbyggda anteckningar och taggar samt färdiga mallar
- Sömlös integration med över 20 HR- och produktivitetsverktyg
- Transparent prissättning
- Ett av de bästa alternativen för prestationshanteringsprogramvara för växande företag och HR-team
Begränsningar i Lattice
- Komplex navigering och användarupplevelse som skulle kunna förbättras
Priser för Lattice
- Prestationshantering + OKR och mål: 11 USD/månad per användare
- Engagemang: +4 USD/månad per användare
- Grow: +4 USD/månad per användare
- Kompensation: +6 USD/månad per användare
Lattice-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (3 701+ recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (108 recensioner)
Hitta den bästa prestationshanteringsplattformen för ditt team
Varje företag har sin egen unika process för prestationsutvärdering. Därför är det så viktigt att hitta en programvara som bäst passar ditt teams behov. Den bästa programvaran för prestationshantering automatiserar dina viktigaste uppgifter för att spara tid och arbete för både anställda och arbetsgivare.
ClickUp är en av de mest rekommenderade lösningarna för prestationshantering på marknaden. Med den kan du automatisera processer för medarbetarutveckling och prestationsutvärdering samt se till att din process för medarbetarutvärdering alltid fungerar smidigt.
Om du fortfarande letar efter rätt verktyg för prestationshantering och talanghantering för ditt företag, prova ClickUp. Det är helt gratis, enkelt att automatisera och kommer med dussintals färdiga mallar för att förbättra din prestationshanteringsprocess.
Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag om du vill utvärdera medarbetarnas prestationer på ett enkelt och helt transparent sätt.