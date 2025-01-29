De 10 bästa programvarorna för prestationsutvärdering av anställda 2025

Prestationsutvärderingar av anställda är viktiga för både företag och personal. De ger cheferna möjlighet att ge konstruktiv feedback till sina anställda. Denna feedback visar anställda hur deras arbete bidrar till företagets mål och hjälper dem att växa och utvecklas professionellt.

Prestationsutvärderingar gör det också möjligt för företag att fastställa tydliga prestationsförväntningar och erkänna medarbetarnas prestationer för att stärka en kultur av uppskattning.

Vill du förbättra ditt företags processer för prestationsutvärdering? Överväg att prova programvara för prestationsutvärdering. Kolla in denna lista över de bästa programvarorna för prestationsutvärdering av anställda som finns tillgängliga för team under 2024.

Vad ska du leta efter i programvara för prestationsutvärdering?

När du letar efter rätt programvara för prestationsutvärdering bör du tänka på faktorer som:

Användarvänlighet : Du vill ha en plattform som både chefer och anställda enkelt kan navigera i.

Anpassningsalternativ : Leta efter programvara för prestationsutvärdering som du kan anpassa efter din organisations unika prestationsmått och mål.

Integrationsmöjligheter : Hitta programvara som integreras sömlöst med andra verktyg som din organisation använder, till exempel projektlednings- eller HR-system, så att du slipper manuell dataöverföring.

Robusta rapporterings- och analysfunktioner: Samla in datadrivna insikter som avslöjar trender, styrkor och : Samla in datadrivna insikter som avslöjar trender, styrkor och förbättringsområden inom din personalstyrka.

De 10 bästa programvarorna för prestationsutvärdering

ClickUps över 15 vyer ger organisationer en heltäckande lösning för varje team.

ClickUp är en unik lösning eftersom den är otroligt mångsidig. Det är inte specifikt en programvara för prestationsutvärdering av anställda, men den är tillräckligt kraftfull och mångsidig för att kunna användas som programvara för prestationsutvärdering av personalavdelningar (HR) i företag av alla storlekar och typer.

ClickUp kan användas som ett kraftfullt HR-program som hjälper dig att genomföra, analysera och implementera bättre prestationsutvärderingar av anställda. Många företag använder ClickUp som ett program för prestationshantering, och faktum är att denna mall för prestationsutvärdering är en av de mest nedladdade mallarna på plattformen.

ClickUp erbjuder många kostnadsfria mallar för prestationsutvärdering, vilket gör det enkelt att komma igång med att skapa processer för prestationsutvärdering och anpassa dem efter ditt teams behov.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Plattformens många funktioner och stora mångsidighet kan innebära en viss inlärningskurva.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

2. PerformYard

via PerformYard

PerformYard är ett populärt verktyg för medarbetarutvärdering som gör det möjligt för företag att skapa och administrera prestationsutvärderingar. Det erbjuder även målhantering, regelbunden feedback och genomförande av engagemangsundersökningar.

Programvaran fokuserar på prestationsutvärdering men erbjuder även ytterligare funktioner som syftar till att förbättra medarbetarnas engagemang. Det är en flexibel och lättanvänd plattform för HR-personal.

PerformYards bästa funktioner

Enkelt att skapa hierarki och tilldela granskare

Kraftfull och mångsidig modul för målsättning

Modernt användargränssnitt

Lätt att anpassa

Begränsningar i PerformYard

Kunde erbjuda bättre integrationer med mer populära verktyg för teamhantering och HR.

Priser för PerformYard

Kontakta oss för prisuppgift

PerformYard-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 660 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (90 recensioner)

3. Connecteam

via Connecteam

Connecteam passar utmärkt för mindre team och distansarbetande team och hanterar prestationshantering, men dess huvudfokus är medarbetarengagemang.

Det är en mobilanpassad applikation som hjälper team att förbättra sin kommunikation, effektivisera processer och spara tid.

Connecteams bästa funktioner

Effektiv och prisvärd programvara för prestationsutvärdering

Det finns gott om material för teamkommunikation och utbildning som är lätt att hitta.

Kundtjänsten är mycket lyhörd

Begränsningar för Connecteam

Appens schemaläggningsmodul är lite svår att använda och integrera med andra populära kalenderappar jämfört med andra program för prestationsutvärdering.

Priser för Connecteam

Gratis

Grundläggande: 29 $/månad per användare

Avancerat: 49 $/månad per användare

Expert: 99 $/månad per användare

Connecteam-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (39 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (290 recensioner)

4. BambooHR

Via BambooHR

BambooHR är ett av de mest kända och omfattande HR-systemen som används av små och medelstora företag för rekrytering, prestationsutvärdering och mycket mer. Det har funktioner för prestationshantering, men innehåller också viktiga HR-funktioner som integrerad lönehantering, sökandehantering, onboardingverktyg, semesterhantering och mycket mer.

Det är ett av de mest populära verktygen för företag som vill förse sina HR-team med en allt-i-ett-HR-lösning.

BambooHR:s bästa funktioner

Utmärkta funktioner för tidrapportering och semesterrapportering

Kraftfulla och anpassningsbara moduler för introduktion av nya medarbetare

Lättanvända organisationsscheman

Funktioner för medarbetarutvärdering, inklusive en process för prestationsutvärdering

Begränsningar för BambooHR

Eftersom plattformen i hög grad är en allt-i-ett-lösning för HR, ligger fokus inte så mycket på funktioner för prestationsutvärdering, även om sådana finns.

Priser för BambooHR

Kontakta oss för prisuppgifter

BambooHR-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 440 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

5. Eloomi

via Eloomi

Eloomi är en plattform för lärandehantering och lärandeupplevelser som också fungerar som ett prestationshanteringssystem. Även om den främst är utformad för utbildning och kompetensutveckling av anställda, kan den också fungera som programvara för prestationsutvärdering.

Det hjälper chefer att skapa automatiserade utvecklingsresor och optimerar 1-1-samtal genom att föreslå diskussionspunkter och åtgärdspunkter. Detta gör det till en utmärkt lösning för medarbetarutvärderingsprocesser.

Eloomis bästa funktioner

Robust och mycket intuitivt

360-graders feedback

Analys av kompetensgap och rekommenderade kurser

Avancerad personal- och dataanalys

Eloomis begränsningar

Ganska begränsade integrationsmöjligheter jämfört med andra programvaror för prestationshantering för anställda.

Vissa användare rapporterar problem med anpassade arbetsflöden.

Priser för Eloomi

Kontakta oss för prisuppgifter

Eloomi-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (31 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (90 recensioner)

6. Culture Amp

via Culture Amp

Culture Amp är en ny, robust plattform för medarbetarupplevelser med ett kulturfokuserat tillvägagångssätt. Med funktioner som omsättningsprognoser, färdiga enkäter, medarbetarengagemang och kraftfulla analyser kan arbetsgivare bygga upp en djup och omfattande förståelse för sina medarbetare.

Bättre 1-1-samtal, måluppföljning och feedback från flera källor finns också tillgängligt. Tack vare utmärkta måluppföljningsfunktioner blir prestationshanteringen enkel, smidig och sömlös för alla team.

Culture Amps bästa funktioner

Självreflektioner och feedback från kollegor för förbättrade prestationsutvärderingar

Automatisk synkronisering med HR-programvara och registersystem (BambooHR, Workday, Personio, Namely, etc. )

Omfattande mallbibliotek för medarbetarengagemang eller för att följa upp medarbetarnas prestationer

Begränsningar med Culture Amp

Något brant inlärningskurva jämfört med andra prestationshanteringsprogram i denna lista.

Otillräcklig kompatibilitet och anpassningsmöjligheter

Ingen kostnadsfri provperiod

Priser för Culture Amp

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Culture Amp

G2: 4,6/5 (576 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (74 recensioner)

7. Workhuman

via Workhuman

Workhuman är ett företag som specialiserar sig på humankapitalhantering med över 20 års erfarenhet inom området. Deras lösningar baseras på socialt erkännande, vilket ger medarbetarna möjlighet att utvärdera och belöna varandra för att skapa en starkare kultur och förbättra personalbehållningen.

Deras prestationsutvärderingsfunktioner är interkulturella och därför skalbara, med alternativ för över 30 olika språk.

Workhumans bästa funktioner

AI-driven lösning för social analys i prestationshanteringssystemet

Integreras med populära affärsverktyg som Microsoft Teams, Slack och Yammer.

Öppet API möjliggör sömlös integration med flera system

Workhumans begränsningar

Inga integrationer med HR- eller löneprogramvara

Dyrt för små företag

Workhumans prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Workhuman-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (68 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (4 recensioner)

8. Cornerstone

via Cornerstone

Cornerstone är en kompetensfokuserad plattform som möjliggör nya sätt att arbeta. Detta prestationshanteringsverktyg omfattar prestationshantering, utbildningshantering, rekrytering, introduktion, medarbetarutveckling och mycket mer.

Cornerstone är ett program för prestationsutvärdering av anställda med mycket konfigurerbara funktioner och är en utmärkt lösning för frekventa samtal, undersökningar och utvärderingar. Utvärderingsprocessen kan automatiseras och integreras med mål och kompetensbedömningar.

Arbetsgivare kan enkelt identifiera kompetensbrister med hjälp av 180- och 360-graders feedback och självutvärderingar. Verktyg för successionshantering finns också tillgängliga.

Cornerstones bästa funktioner

Intuitivt administratörsgränssnitt

Praktiska checklistor

Pulsundersökningar om engagemang

Begränsningar med Cornerstone

Onboarding är komplext

Vissa recensenter klagar på kundsupporten.

Cornerstones prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Cornerstone-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (115 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (35 recensioner)

9. ClearCompany

via ClearCompany

ClearCompany är en heltäckande HR-lösning med robusta verktyg för prestationsutvärdering. Den är utformad för att automatisera, förbättra och effektivisera utvärderingsprocessen genom att genomföra bättre utvärderingar, förenkla utvärderingscykeln, förbättra medarbetarnas utveckling och få bättre feedback.

ClearCompany har utvärderingsmallar som flyttar fokus från rangordning och konservativ utvärdering till medarbetarnas utveckling och potential. Utvärderingscykelns arbetsflöden, format och skalor kan enkelt anpassas, och färdiga mallar gör processen snabbare och effektivare.

ClearCompanys bästa funktioner

Mallar för alla standardformat för utvärdering

Mobilvänlig och flerspråkig programvara för prestationsutvärdering

Utmärkta verktyg för målplanering

Färdiga rapporter

ClearCompany-begränsningar

Rapporteringen är begränsad och kräver en del uppstädning.

Långsam kundsupport

Något långsam integration och onboarding

ClearCompany-priser

Kontakta ClearCompany för en prisuppgift.

ClearCompany-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (286 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (311 recensioner)

10. Lattice

via Lattice

Lattice är en robust plattform för personalutveckling som hjälper arbetsgivare att genomföra prestationsutvärderingar, sätta upp mål och genomföra undersökningar. Dess funktioner gör det möjligt för alla inblandade parter att skapa och delta i alla standardiserade utvärderingsformat, med snabba och smidiga cykler från projektbaserade till 360-gradersutvärderingar.

Denna programvara för prestationsutvärdering hjälper till att påskynda processen genom att lyfta fram sammanhanget från uppdateringar och feedback från kollegor, och möjliggör även justeringar under cykelns gång.

Lattices bästa funktioner

Automatiska regler, inbyggda anteckningar och taggar samt färdiga mallar

Sömlös integration med över 20 HR- och produktivitetsverktyg

Transparent prissättning

Ett av de bästa alternativen för prestationshanteringsprogramvara för växande företag och HR-team

Begränsningar i Lattice

Komplex navigering och användarupplevelse som skulle kunna förbättras

Priser för Lattice

Prestationshantering + OKR och mål : 11 USD/månad per användare

Engagemang : +4 USD/månad per användare

Grow : +4 USD/månad per användare

Kompensation: +6 USD/månad per användare

Lattice-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (3 701+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (108 recensioner)

Hitta den bästa prestationshanteringsplattformen för ditt team

Varje företag har sin egen unika process för prestationsutvärdering. Därför är det så viktigt att hitta en programvara som bäst passar ditt teams behov. Den bästa programvaran för prestationshantering automatiserar dina viktigaste uppgifter för att spara tid och arbete för både anställda och arbetsgivare.

