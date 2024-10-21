De 10 bästa programvarorna för hantering av jobbsökande (ATS) 2025

Att få tag på de bästa talangerna är avgörande för ditt företags framgång – men att hitta och rekrytera de bästa talangerna är otroligt tidskrävande. För att effektivisera rekryteringsprocessen förlitar sig många personalavdelningar, rekryterare och rekryteringschefer på programvara för hantering av jobbsökande (ATS).

HR-programvara kan hjälpa dig att formatera en jobbeskrivning, hitta potentiella kandidater från en större talangpool och hantera jobbansökningar. De bästa ATS-systemen använder också artificiell intelligens och algoritmer för att automatisera analysen av CV:n, vilket hjälper dig att sålla bland kandidaterna och skapa en kortlista med de som sticker ut från mängden med sina färdigheter och sin arbetserfarenhet.

Vissa system för hantering av jobbsökande hjälper till och med till med att boka intervjuer, skapa utvärderingar, skicka erbjudandebrev via e-post och introducera nya medarbetare.

Låt oss utforska hur rekryteringsverktyg som ATS-programvara automatiserar anställningsprocessen, optimerar ditt arbetsflöde och underlättar anställningsbeslut. Vi kommer också att lyfta fram de funktioner och egenskaper du bör ta hänsyn till och titta på några av de bästa ATS-systemen för att hjälpa dig att hitta det som passar dig bäst. ✨

Vad ska du leta efter i system för hantering av jobbsökande?

Bra rekryteringsprogramvara hjälper dig att hantera ansökningsprocessen från början till slut i din rekryteringsplan.

Här är några viktiga ATS-funktioner och egenskaper att tänka på när du letar efter rätt system för talanganskaffning för ditt företag:

Förenkla kandidatsökningen genom automatiserade jobbannonser på flera karriärwebbplatser och onlinejobbportaler.

Ett molnbaserat, optimerat system som du kan komma åt var som helst och från vilken enhet som helst.

En sökbar databas så att du enkelt kan hitta den kandidat du letar efter.

Anpassningsbara alternativ så att du kan se data på det sätt du föredrar.

En instrumentpanel som hjälper dig att följa upp hur du ligger till i förhållande till dina rekryteringsmål.

De 10 bästa programvarorna för hantering av jobbsökande

Lyckligtvis finns det många bra system för att spåra sökande för olika användningsområden. Vi har delat in leverantörerna i olika kategorier, beroende på vilka funktioner för talanghantering – eller kombination av uppgifter – du behöver.

Vissa rekryteringsverktyg är gratis, och om du har ett litet företag kan de vara precis vad du behöver. Andra programvaror för rekryteringshantering måste du betala för, så du måste bestämma om det är värt det för dig. ?

Låt oss gå igenom dem.

Bäst för hantering av sökande med projektledning

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUps heltäckande HR-plattform ger dig allt du behöver för att bygga ditt drömlag, utveckla deras talanger och hantera deras prestationer.

Använd denna kostnadsfria programvara för att spåra sökande för att få en tydlig bild av vilka lediga tjänster du behöver fylla i din organisationsplan. Planera sedan rekryteringsprocessen med ett verktyg för processkartläggning. Du kan skapa uppgifter för allt från att publicera jobb online och schemalägga videointervjuer i realtid till att skicka ut anställningserbjudanden och introducera dina nyanställda.

Systemet hjälper dig att hantera kandidatprofiler och deras kontaktuppgifter. Dessutom flyttar den inbyggda automatiseringen alla sökande genom din pipeline så att du kan identifiera den bästa kandidaten för jobbet.

Med ett utbud av kostnadsfria HR-mallar som stöd – från bemanningsplaner, ClickUp-mallen för rekryteringsimplementering, företagsprocessdokument och personalpolicyer till medarbetarundersökningar och mallar för korrigerande åtgärder – täcks alla aspekter av anställnings- och ledningsprocessen. ?

ClickUps bästa funktioner

Anpassade mallar hjälper dig att ta dig igenom varje steg i rekryteringsprocessen.

Anpassade statusar visar dig på ett ögonblick var du befinner dig i varje uppgift.

ClickUp CRM för att spåra sökande och organisera deras kontaktuppgifter

Anpassningsbara vyer gör det enkelt att se dina framsteg och mätvärden i detalj eller som en översikt.

Samarbetet är enkelt, så hela rekryteringsteamet kan arbeta tillsammans för att hitta rätt kandidat.

Det molnbaserade systemet innebär att du kan komma åt ditt system för hantering av jobbsökande var du än befinner dig.

Begränsningar i ClickUp

Det finns så många olika funktioner och anpassningsalternativ att det kan ta lite tid att lära sig alla.

Mobilappen har ännu inte alla funktioner som finns i desktopversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Breezy HR

Bästa kostnadsfria system för hantering av jobbsökande

via Breezy HR

Detta system för hantering av jobbsökande fungerar bra för små till medelstora företag som anställer under hela året, till exempel rekryteringsföretag, fysiska butiker och franchisekedjor.

Breezy hjälper dig att skapa en karriärsida och publicera dina lediga tjänster på mer än 50 ledande jobbsajter runt om i världen.

Varje prisnivå för denna ATS-programvara erbjuder fler funktioner. Till exempel erbjuder alla automatiserad publicering på jobbsajter och analys av CV, men de betalda planerna hjälper också till att automatisera förhandsgranskning av kandidater, hantera schemaläggning av intervjuer via videomöten och hantera andra repetitiva uppgifter.

Business-planen erbjuder ännu mer avancerade funktioner som jämförelse av kandidater, godkännande av jobb och hantering av erbjudanden. ?️

Breezy HR:s bästa funktioner

Systemet är enkelt och lätt att använda och anpassa.

Dashboarden och analysverktygen ger dig tillsammans massor av information.

Systemet möjliggör samarbetsbaserad rekrytering så att alla medlemmar i rekryteringsteamet kan delta.

Begränsningar för Breezy HR

I den kostnadsfria Bootstrap-versionen kan du endast se kandidater som har ansökt under de senaste 30 dagarna.

Det integreras inte med LinkedIn Recruiter, så du måste lägga till profiler manuellt.

Priser för Breezy HR

Bootstrap: Gratis

Startup: Från 157 USD/månad

Tillväxt: Från 273 USD/månad

Företag: Från 439 $/månad

Breezy HR-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 550 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 390 recensioner)

3. MightyRecruiter

Bästa kostnadsfria system för hantering av jobbsökande

via MightyRecruiter

MightyRecruiter är ett av de kostnadsfria systemen för hantering av ansökningar som är utformat för att hjälpa rekryteringschefen att hitta både aktiva arbetssökande och mer passiva kandidater.

MightRecruiter publicerar lediga tjänster på mer än 29 jobbportaler, inklusive LinkedIn, Glassdoor och CareerBuilder. Det söker också igenom dina sociala medier för att identifiera potentiella kandidater, vilket hjälper dig att utnyttja ditt nätverk.

När ansökningarna börjar komma in använder programvaran AI för att identifiera de mest kvalificerade jobbsökande och ta dem hela vägen till anställningsstadiet.

MightyRecruiters bästa funktioner

Hitta både aktiva och passiva kandidater från många olika plattformar.

Extrahera kandidatinformation direkt från sociala profiler

Integrera MightyRecruiter med ditt befintliga ATS-system

Skicka anpassade, automatiserade meddelanden till kandidaterna från systemet och samla allt på ett ställe.

Begränsningar för MightyRecruiter

Vissa användare skulle vilja se mer detaljerade rapporter.

Det finns inte många anpassningsmöjligheter för e-postmeddelanden till sökande.

Priser för MightyRecruiter

Gratis

Betyg och recensioner av MightyRecruiter

G2: 4,1/5 (25+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 60 recensioner)

4. Greenhouse

Bästa systemet för hantering av jobbsökande för medelstora till stora företag

via Greenhouse

Greenhouse erbjuder en strukturerad anställningsprocess som förbättrar effektiviteten så att du kan anställa rätt personer som hjälper dig att bygga upp din verksamhet. Genom att minska fördomar och främja inkludering säkerställer du större mångfald – och även mer kreativitet och affärsmässig påverkan.

Detta system för hantering av jobbsökande har ett starkt fokus på rättvisa och samarbete i anställningsprocessen. Det tar också hänsyn till kandidaternas upplevelse, från intervjun till introduktionen, och hjälper dem att snabbt integreras i sitt nya team.

Greenhouse bästa funktioner

Programvaran är mycket enkel att använda, även om du inte är en erfaren rekryterare.

Systemet hjälper dig att ställa in uppgifter för varje steg i processen och mäta din framgång i slutet.

Du kan skapa poängkort baserade på kandidaternas erfarenhet och andra faktorer som mjuka färdigheter, så att du enkelt kan identifiera de bästa personerna för olika jobbeskrivningar.

Rapporter och analyser håller alla informerade under rekryteringsprocessen.

Begränsningar för Greenhouse

Rapporteringsfunktionen kan förbättras, och du kan behöva använda en tredjepartsintegration för att få den information du vill ha på det sätt du vill ha den.

Användargränssnittet – särskilt instrumentpanelen – är inte så intuitivt som det kunde vara.

Priser för Greenhouse

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Greenhouse

G2: 4,4/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 650 recensioner)

5. BambooHR

Bästa systemet för hantering av jobbsökande för medelstora till stora företag

via BambooHR

BambooHR är ett komplett personaladministrationssystem som inkluderar programvara för hantering av jobbsökande. Systemet arbetar från en enda säker datakälla och stöder rekrytering och introduktion samt medarbetarnas prestationer, löner och förmåner.

Under anställningsprocessen hanterar detta system för hantering av ansökningar alla kandidaters uppgifter, inklusive deras kontaktinformation. Det håller också reda på detaljerna om tjänsten, såsom befattning och arbetsbeskrivning.

Statusuppdateringar visar exakt var kandidaten befinner sig i processen och deras aktuella betyg i kön för jobbet. Och som en extra påminnelse om hur deras ansökan fortskrider är det enkelt att gå tillbaka till den senaste kommunikationen med kandidaten. ?

BambooHR:s bästa funktioner

Automatiserar spårning och hantering av kandidatinformation, vilket sparar tid.

Hjälper dig att kommunicera med kandidaten i varje steg av processen och skapa en positiv upplevelse för dem.

Öppnar upp för samarbete med intressenter genom att tillåta anpassade behörigheter

Integreras med andra Bamboo-appar samt ATS-kompatibla externa appar, som Indeed, Greenhouse och Breezy.

BambooHR:s begränsningar

Vissa användare har rapporterat att supporten är långsam och inte alltid särskilt hjälpsam.

BambooHR integreras inte med QuickBooks Online, så om det är ditt redovisningssystem måste du mata in data manuellt eller använda en mellanhand för att överföra medarbetarinformation till QuickBooks.

Priser för BambooHR

Kontakta oss för prisuppgifter

BambooHR-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 450 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

6. Rippling

Bästa systemet för hantering av jobbsökande för nystartade företag

via Rippling

Rippling hjälper dig att hitta talanger från flera plattformar och sedan sätta upp anställningsprocesser och arbetsflöden för att hantera processen smidigt från början till slut.

Denna programvara för hantering av jobbsökande underlättar varje steg, från att anpassa intervjustadier efter erfarenhet till att schemalägga intervjuer i kalendrar som Outlook, Google och iCal.

När du är redo att anställa hjälper det dig att skicka anställningserbjudanden och alla relevanta dokument, såsom befattningsbeteckningar och arbetsbeskrivningar, till din nya medarbetare. Det registrerar också den nyanställde i alla nödvändiga system, såsom löne- och sjukförsäkring. ?

Ripplings bästa funktioner

Den lägger automatiskt till jobbannonser på plattformar som LinkedIn och Indeed.

Du kan anpassa rapporterna så att de visar den information du vill ha, till exempel den tid som finns tillgänglig för att tillsätta en tjänst eller feedback från kandidaterna.

Systemen för hantering av jobbsökande integrerar lärandehantering så att du snabbt kan få dina nyanställda att komma igång.

Rippling-begränsningar

Vissa kunder har klagat på att supporten under implementeringen kunde förbättras.

Du behöver använda en tredjepartsapp för prestationshantering.

Rippling-prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Rippling-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 2 700 recensioner)

7. JazzHR

Bästa systemet för hantering av jobbsökande för medelstora företag

via JazzHR

JazzHR riktar sig till medelstora och stora företag och hjälper dig att söka efter kandidater från flera jobbsajter med ett enda klick. Därefter använder programmet bedömningar och intervjuer för att rangordna kandidaterna enligt dina egna kriterier.

Du kan också använda plattformen för att få synpunkter på kandidaterna från alla i rekryteringsteamet för en verkligt samarbetsinriktad process.

En digital funktion för hantering av erbjudanden automatiserar och påskyndar introduktionen, medan tydlig arbetsgivarprofilering bidrar till att säkerställa att kandidaternas upplevelser är konsekventa och positiva vid varje kontaktpunkt. ?

JazzHR:s bästa funktioner

Alla prisplaner tillåter obegränsat antal användare.

Systemet gör det möjligt för dig att skapa anpassade lösningar som passar dina anställningsbehov.

JazzHR kan integreras med flera andra relaterade system, såsom JobTarget, Criteria och Recruiting. com

Begränsningar för JazzHR

Det integreras inte med webbplatser för fjärrtjänster som Fiverr eller Upwork, så det är inte lätt att hitta fjärrbaserade uppdragstagare.

Supporten svarar inte alltid snabbt när du rapporterar tekniska problem.

Priser för JazzHR

Gratis provperiod

Hero: 49 $/månad

Plus: 239 $/månad

Pro: 359 $/månad

JazzHR-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 450 recensioner)

8. Recruitee

Bäst för rekrytering av sökande

via Recruitee

Recruitee hjälper dig att skapa en karriärsida med ditt arbetsgivarvarumärke med hjälp av en lättanvänd redigerare. Därefter använder programmet flera rekryteringsverktyg, inklusive jobbsajter, delbara länkar på sociala medier och rekommendationer från anställda för att hitta kvalificerade kandidater.

Schemaläggaren underlättar planeringen av intervjuer, och intervjuprocesser och anteckningar i systemet säkerställer konsekvens och transparens. Detta gör också att allt finns på samma ställe för enkel åtkomst och underlättar samarbetet inom rekryteringsteamet. ?

Recruitees bästa funktioner

Automatisering och mallar underlättar ditt arbetsflöde och sparar tid.

Du kan anpassa dina rapporter och instrumentpaneler för att följa processen och enkelt se var optimering kan behövas.

Denna programvara för hantering av jobbsökande kan integreras med många andra plattformar, inklusive Google, Teams, Indeed och Zapier.

Begränsningar för Recruitee

Mobilapplikationen är inte lika fullt utvecklad som den för stationära datorer.

Funktionaliteten är anpassad efter den amerikanska marknaden och kan inte enkelt anpassas efter olika behov i rekryteringsprocesser i andra länder.

Priser för Recruitee

Gratis provperiod

Lansering: 224 $/månad

Skala: 399 $/månad

Lead: Kontakta oss för prisuppgifter

Recruitee-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 180 recensioner)

9. Bullhorn

Bäst för rekrytering av sökande

via Bullhorn

Bullhorn fokuserar på kandidatupplevelsen och på att skapa nära relationer. Detta kombineras med högteknologiska automatiserade lösningar som hjälper till att hitta rätt kandidater till rätt positioner.

Denna programvara för rekryteringshantering riktar sig till bemanningsföretag och stöder rekryterare genom hela rekryteringsprocessen, från att hitta kandidater till att fakturera kunder. Målet är att effektivisera din verksamhet och hjälpa dig att placera fler kandidater, vilket leder till ökad försäljning. ?

Med ett centraliserat system som hanterar jobb, kandidater och uppgifter kan du alltid se exakt var du befinner dig i processen. Du kan också ställa in påminnelser för att slutföra uppgifter vid vissa tidpunkter, så att du alltid är på rätt spår mot dina rekryteringsmål.

Bullhorns bästa funktioner

Det molnbaserade systemet är säkert och tillgängligt var du än befinner dig.

Det integrerade CRM-verktyget hjälper dig att hålla koll på dina kunders föränderliga behov.

Det finns ett starkt fokus på kundsupport och att hjälpa kunderna att få ut det mesta av systemet.

Bullhorns begränsningar

Gränssnittet är inte särskilt användarvänligt jämfört med andra rekryteringssystem på denna lista.

Det finns så många funktioner att det kan kännas överväldigande, särskilt för nya ATS-användare.

Priser för Bullhorn

Kontakta oss för prisuppgifter

Bullhorns betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 000 recensioner)

10. Recruit CRM

Bäst för rekrytering av sökande

via Recruit CRM

Recruit CRM är även utformat för bemannings- och rekryteringsföretag och automatiserar ditt rekryteringsflöde, vilket gör dig mycket mer effektiv.

Denna programvara för rekryteringshantering hämtar potentiella kandidater direkt från plattformar som Outlook, Gmail och LinkedIn. När de väl finns i systemet kan de nya kandidaterna uppdatera sin egen profilinformation med ett enda klick. Recruit CRM använder sedan AI för att gå igenom deras CV:n och välja ut de bästa kandidaterna. ?

Varje efterföljande prisplan ger dig möjlighet att spåra fler sökande. Business-planen erbjuder API-åtkomst och en Executive Search Report. Enterprise-planen möjliggör anpassad branding och SLA, obegränsad live-utbildning och en dedikerad account manager.

Recruit CRM:s bästa funktioner

Systemet för hantering av jobbsökande är intuitivt och enkelt att använda.

Dra-och-släpp-Kanban-tavlor gör det enkelt att visualisera din kandidatpipeline.

Programvaran är 100 % anpassningsbar, med mer än 5 000 tillgängliga integrationer.

Support- och utvecklingsteamen är extremt hjälpsamma och lyhörda.

Begränsningar för Recruit CRM

Vissa användare skulle vilja se fler automatiserings- och integrationsalternativ.

Rapporteringsfunktionen skulle kunna förbättras med några ytterligare funktioner.

Priser för Recruit CRM

Gratis provperiod

Pro: 85 USD/månad per användare

Företag: 125 USD/månad per användare

Enterprise: 165 USD/månad per användare

Recruit CRM-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (45+ recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 330 recensioner)

Gör rekryteringen enkel med programvara för hantering av jobbsökande

När du regelbundet rekryterar ny personal är det viktigt att hitta det mest effektiva sättet att göra det på. Ett system för hantering av jobbsökande hjälper dig att hantera din rekryteringsprocess från början till slut.

De samlar all information om dina kandidater på ett ställe, hjälper dig att sortera deras profiler och underlättar samarbetet med andra intressenter. En ATS automatiserar också uppgifter, underlättar ditt arbetsflöde och hjälper dig att fatta exceptionella anställningsbeslut för ditt företag. ✨

När du letar efter ett ATS-system som uppfyller alla dina anställningsbehov finns det inget bättre än ClickUp. Med ett stort utbud av mallar och information till hands hjälper det dig med alla aspekter av din verksamhet, från anställning till introduktion. ?

