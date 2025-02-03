De 10 bästa verktygen och applikationerna för prestationshantering 2025

Dagens anställda söker karriärer med utvecklingspotential. Samtidigt behöver ledningen anställda som gör sitt bästa för att ligga steget före konkurrenterna. Regelbundna prestationsutvärderingar tjänar båda dessa syften.
Programvara för prestationshantering gör det möjligt för chefer att utvärdera sina anställdas prestationer och utveckla förbättringsplaner som accelererar deras karriärutveckling. Det finns flera alternativ på marknaden, och många ser mycket lika ut. Men hur skiljer de sig åt?
Vad ska du leta efter i ett prestationshanteringsverktyg?
Dina anställdas karriärer och ditt företags hälsa är beroende av att du har en korrekt och pålitlig programvara för prestationshantering. Det finns många faktorer att ta hänsyn till när du väljer en produkt för ditt företag.
- Användarvänligt gränssnitt: Systemet ska vara enkelt att använda för både chefer och anställda.
- Anpassningsbarhet: Det finns många olika roller i ett företag. Den programvara du väljer bör vara tillräckligt flexibel för att passa alla funktioner som är relevanta för ditt företag.
- Regelbunden feedback: Anställda behöver regelbunden feedback för att kunna prestera på topp. Programvaran bör stödja dessa kommunikationskanaler.
- Utvecklingsplaner för anställda: En personlig utvecklingsplan kan göra stor skillnad för en anställds karriär. De verktyg du använder bör göra det möjligt för dig att skapa och hantera den.
- 360-graders insikter: Kollegor, underordnade och chefer har alla insikter i hur en anställd presterar. Den programvara du väljer bör göra det möjligt för alla att ge feedback.
- Prestationsmått och nyckeltal: Att mäta mått är det mest exakta sättet att bedöma prestationer. Välj ett program som har verktyg för att mäta de viktigaste måtten.
- Integration med andra system: Möjligheten att integrera med andra relevanta delar av din teknikstack förbättrar arbetsflödena.
De 10 bästa programvarorna för prestationshantering att använda 2024
För att hjälpa dig att hitta det bästa prestationshanteringssystemet för ditt företag har vi sammanställt en lista över några av de bästa alternativen på marknaden.
1. ClickUp – Bäst för uppföljning av prestationsmål
ClickUp är en allt-i-ett-lösning för projektledning med funktioner för prestationshantering. ClickUp gör det möjligt för team att sätta upp mål, följa framsteg, hantera uppgifter och samarbeta.
För att guida en medarbetare genom sin utvecklingsplan kan du sätta upp individuella mål och följa deras framsteg med hjälp av anpassningsbara statusar. Prioritera sedan dessa mål så att medarbetarna vet vad de mäts mot.
Med tidslinjevyer och instrumentpaneler ger ClickUp realtidsinsyn i måluppfyllelse och uppgiftsframsteg. Både chefer och medarbetare får en omfattande översikt över prestationsförbättringar.
Programvarans personalfunktioner täcker alla aspekter av personalhantering, inklusive rekrytering och karriärutveckling. Du kan använda ClickUp Performance Report Template för att presentera den övergripande utvecklingen för anställda och projekt.
ClickUps bästa funktioner
- Robusta verktyg för uppgiftshantering och samarbete
- ClickUp Goals för att spåra målen för medarbetarnas erkännande
- Anpassningsbara arbetsflöden och uppgiftsstatusar för en månatlig, kvartalsvis och årlig prestationsutvärderingsprocess
- Integration med olika tredjepartsappar, inklusive andra verktyg för prestationshantering för anställda
- Tidrapporterings- och rapporteringsfunktioner som stöder medarbetarnas framsteg
- ClickUp Forms för att skapa och skicka enkäter om medarbetarnas engagemang
Begränsningar för ClickUp
- Brant inlärningskurva i början
- Komplexa funktioner kan vara överväldigande för enkla projekt.
ClickUp-priser
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
2. PerformYard – Bäst för att spåra medarbetarnas resultat
PerformYard är en programvara för prestationshantering som effektiviserar och förbättrar processen för prestationsutvärdering, målsättning och utveckling av anställda. Systemet gör det möjligt för chefer att sätta upp och följa upp mål, nyckelresultat (OKR) och andra viktiga mått på anställdas prestationer. Du kan övervaka mål och framsteg både på individ- och organisationsnivå.
PerformYard erbjuder ett intuitivt gränssnitt för chefer att hantera sina anställda. Du kan ge regelbunden feedback genom anteckningar och genomföra strukturerade avstämningar och prestationsutvärderingar.
Programvaran syftar till att göra det möjligt för ledare att ha högkvalitativa enskilda samtal med sina anställda. Den främjar regelbundna avstämningar under hela året istället för isolerade årliga utvärderingar.
PerformYards bästa funktioner
- Målsättning och uppföljning för individer och team
- Kontinuerlig feedback och prestationsutvärderingar
- Analysverktyg för prestationsinsikter
- Integration med HRIS och andra verktyg
Begränsningar för PerformYard
- Begränsade integrationer
- Anpassningsalternativen kan vara överväldigande för små team.
Priser för PerformYard
- Medarbetarengagemang: 1–3 dollar/månad per person
- Prestationshantering: 5–10 dollar/månad per person
PerformYard-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 500 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (88 recensioner)
3. Engagedly – Bäst för talanghantering
Engagedly är en heltäckande plattform för talanghantering som stärker organisationer genom att öka medarbetarnas deltagande, framsteg och samarbete. Programvaran syftar till att hjälpa arbetsgivare att utveckla en kultur som fokuserar på tillväxt och utveckling på arbetsplatsen. Den uppmuntrar till kontinuerliga diskussioner mellan chefer och medarbetare.
Plattformen har verktyg som kan synkronisera individuella mål med affärsmål. Du kommer att kunna bygga upp en mer inspirerad och effektiv personalstyrka. Det finns verktyg som hjälper till med effektiv teamhantering, och enskilda medarbetare kan följa sina framsteg längs vägen.
Engagedlys bästa funktioner
- Målsättning och anpassning för anställda
- Feedback och erkännande i realtid
- Verktyg för lärande och utveckling
- Kompetensbedömningar och kompetensuppföljning
Engagedlys begränsningar
- Gränssnittet skulle kunna förbättras något.
- Begränsade integrationsalternativ
Engagedly-priser
- Från 5 000 dollar per år
Engagedly-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (76 recensioner)
4. Workhuman Conversations – Bäst för verksamhetsledning
Workhuman Conversations är en del av Workhumans programvarusvit för verksamhetshantering. Den fokuserar på att ge anställda kontinuerlig feedback och erkännande och möjliggör öppna diskussioner mellan personalen, så att de kan uttrycka sin uppskattning och ge feedback.
Programvaran uppmuntrar medarbetarna att berömma varandras arbete och ger cheferna möjlighet att uppskatta dem som överträffar sina mål.
Tanken är att öka moral och engagemang genom frekventa beröm och en positiv kultur. Programvaran integreras med andra applikationer, så att du kan interagera med andra anställda utan att lämna din primära arbetsapp.
Workhuman Conversations bästa funktioner
- Kontinuerliga prestationssamtal
- Socialt erkännande och belöningar
- Insikter om teamets och individernas prestationer
- Integration med andra kommunikationsplattformar
Begränsningar för Workhuman Conversations
- Begränsade anpassningsmöjligheter
- Priserna kan vara för höga för småföretag.
Priser för Workhuman Conversations
- Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter.
Workhuman Conversations betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (4 recensioner)
5. Bamboo HR – Bäst för HR-hantering
Bamboo HR är en omfattande plattform för HR-hantering. Den effektiviserar hanteringen av medarbetardata, dokumentation och prestationsutvärderingar. Programvaran erbjuder verktyg för vanliga HR-uppgifter, såsom introduktion, förmånsadministration och lönehantering.
Kärnplattformen har funktioner för att spåra sökande och sätta upp mål för anställda. Med anpassade formulär och ett intuitivt gränssnitt är det enkelt att komma igång med den grundläggande programvaran.
För prestationshantering möjliggör Bamboo HR feedbackundersökningar, kompetensbedömningar och kontinuerlig coaching. Var och en av dessa länkar direkt till medarbetarens profil inom den bredare plattformen. Detta gör det enklare att följa framstegen i deras prestationsförbättringsplan.
Bamboo HR:s bästa funktioner
- Centraliserad medarbetardatabas
- Självbetjäningsfunktioner för anställda
- Anpassningsbara rapporter och analyser
- Arbetsflöden för onboarding och offboarding
Begränsningar för Bamboo HR
- Tillfälliga prestationsproblem
- Avancerade funktioner kräver ytterligare inställningar.
Priser för Bamboo HR
- Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter.
Bamboo HR-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 1 500 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)
6. Lattice – Bäst för prestationsutvärderingar
Lattice är en programvara för prestationsutvärdering som stöder teamutveckling. Den har funktioner som underlättar målsättning, feedback och utvärderingar för både chefer och anställda.
Arbetsflödena är anpassningsbara, vilket gör det enkelt att konfigurera utvärderingscykler och feedbackfrågor. Chefer kan enkelt skapa OKR för medarbetare och ge feedback. Funktionen för regelbundna prestationsutvärderingar driver medarbetarnas utveckling.
Kontinuerlig utveckling är avgörande för medarbetarnas framsteg. Lattice gör det möjligt för chefer att ge kontinuerlig coaching, och medarbetarna kan begära eller ge feedback när som helst.
Funktioner som anonym beröm och spårning i realtid uppmuntrar intressenternas engagemang och feedback.
Lattices bästa funktioner
- Kontinuerlig prestationshantering
- 360-graders feedback och utvärderingar
- Målspårning och anpassning
- Kompetensutveckling och tillväxtplaner
Begränsningar med Lattice
- Användargränssnittet kan vara svårt att förstå
- Begränsade verktygsintegrationer
Lattice-prissättning
- Engagemang: 4 $/månad per person
- Grow: 4 $/månad per person
- Prestationshantering: 8 USD/månad per person
- OKR och mål: 8 USD/månad per person
- Prestationshantering och OKR & mål: 11 USD/månad per person
- Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter
Lattice-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)
7. Leapsome – Bäst för personalutveckling
Chefer kämpar ofta med fragmenterade system och manuella processer som hindrar prestationshanteringen. När detta händer leder det till bristande engagemang hos medarbetarna, hög personalomsättning och outnyttjad potential.
Leapsome är en plattform för personalutveckling som syftar till att lösa detta problem. Den erbjuder en allt-i-ett-lösning som förbättrar arbetskulturen i din organisation genom att ge insikter om medarbetarna och öka engagemanget.
Leapsomes viktigaste funktioner möjliggör meningsfull feedback som fokuserar på medarbetarnas utveckling. Processerna är skalbara för att hantera företag av alla storlekar och samtidigt ge enhetliga medarbetarupplevelser.
De flexibla, modulära systemen låter dig sätta ihop ett arbetsflöde som gör exakt vad du behöver och inget annat. Oavsett vilka delar du väljer kommer de alla att kopplas samman med en överlägsen analyslösning.
Leapsomes bästa funktioner
- Prestationsutvärderingar och feedback
- Medarbetarundersökningar och verktyg för engagemang
- Funktioner för lärande och utveckling
- Anpassningsbara granskningscykler och mallar
Leapsomes begränsningar
- Det förekommer ibland tekniska problem med plattformen.
- Begränsade integrationsalternativ
Leapsome-priser
- Från 8 $/månad per person
Leapsome-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (över 1 250 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (58 recensioner)
8. Grove HR – Bäst för automatisering av HR-uppgifter
Grove HR är en allt-i-ett-lösning för HR-programvara som kan automatisera manuella uppgifter för hela ditt företag. Den centraliserar centrala HR-funktioner, såsom onboarding, och hanterar medarbetardata på ett smidigt sätt. Medarbetarna kan enkelt begära ledighet eller få tillgång till utvärderingar.
Chefer har tillgång till en omfattande uppsättning verktyg för prestationshantering. De kan sätta upp och övervaka mål för medarbetarna baserat på automatiserade prestationsutvärderingar. Plattformen gör det enkelt att schemalägga dessa utvärderingar och hålla koll på resultaten.
Du får värdefull insikt i medarbetarnas prestationer genom 360-graders feedback. Kollegor, underordnade och chefer kan alla lämna konfidentiella omdömen om medarbetarens prestationer så att du kan bilda dig en helhetsbild.
Grove HR:s bästa funktioner
- Målsättning och prestationsuppföljning
- Funktioner för feedback och erkännande
- Planering av medarbetarnas utveckling
- Anpassningsbara prestationsindikatorer
Begränsningar för Grove HR
- Reducerade rapporteringsfunktioner
- Svårt att navigera på grund av ett komplicerat gränssnitt
Priser för Grove HR
- Essentials: Från 3 $/månad per person
- Perform: Från 4 $/månad per person
- Engage: Från 6 $/månad per person
Grove HR-betyg och recensioner
G2: 4,5/5 (69 recensioner)
Capterra: 4,4/5 (67 recensioner)
9. PeopleGoal – Bäst för medarbetarutveckling
PeopleGoal är ett prestationshanteringssystem som kopplar samman HR-processer i en enkel lösning. Ditt företag kan automatisera arbetsflöden och driva på medarbetarnas utveckling till ett överkomligt pris.
Eftersom företagskulturen varierar från företag till företag kan apparna som ingår i plattformen anpassas efter dina specifika behov. Dessa appar omfattar måluppföljning, prestationsutvärderingar, OKR, 360-graders feedback och mycket mer.
När det gäller prestation samordnar PeopleGoal individuella mål, teammål och företagsmål. Det ger opartisk 360-graders feedback för självinsikt. Efter en prestationsutvärdering kan du skapa personliga utvecklingsplaner som tar hänsyn till medarbetarnas och företagets mål.
För att öka engagemanget kan du skapa enkäter för att samla in feedback från medarbetarna. Med anpassade frågor kan du samla in information som är unik för din bransch eller verksamhet. Främja långsiktigt medarbetarengagemang med verktyg som hjälper dem att planera sin karriärväg.
PeopleGoals bästa funktioner
- Anpassningsbara arbetsflöden för prestationshantering
- Uppföljning och anpassning av medarbetarnas mål
- Feedback och erkännande i realtid
- Utvecklingsplaner och utbildningsvägar för anställda
Begränsningar för PeopleGoal
- Begränsade mallalternativ jämfört med andra verktyg för prestationshantering
- Den initiala installationen kräver viss vägledning.
Priser för PeopleGoal
- Från 4 $/månad per person
PeopleGoal-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (14 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (20 recensioner)
10. Actus – Bäst för medarbetarengagemang
Actus är en annan HR-mjukvarulösning med prestationshantering och medarbetarengagemang i fokus. Dess huvudsakliga funktion är att underlätta målsättning och samordning. Detta fungerar på individ-, team- och organisationsnivå och hjälper till att samordna allas mål.
Programvaran betonar vikten av både traditionella årliga utvärderingar och mer frekventa avstämningar. Den har verktyg som underlättar båda delarna och uppmuntrar meningsfulla samtal mellan chefer och anställda om deras styrkor och svagheter.
Programvarans inkluderande tillvägagångssätt gör det enkelt att samla in feedback från medarbetarens kollegor, underordnade eller chefer.
Programvaran integreras med andra HR-produkter för att ge en mer heltäckande lösning.
Actus bästa funktioner
- Verktyg för prestationshantering och utvärdering
- Kompetensbedömning och utvecklingsplanering
- Integration med HR-system
- Anpassningsbara rapporter och analyser
Actus begränsningar
- Primitivt gränssnitt som behöver moderniseras
- Priserna kan vara för höga för mindre organisationer.
Actus prissättning
- Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter.
Actus betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (13 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (58 recensioner)
Prioritera medarbetarnas engagemang med ett prestationshanteringssystem
Företag blomstrar när deras anställda förstår sina ansvarsområden, får objektiv feedback och kan se möjligheterna i sin karriärutveckling framför sig. Rätt programvara för prestationshantering och organisatoriska verktyg hjälper chefer att utvärdera prestationer under året så att teamen kan dra nytta av data.
ClickUps mångsidiga mallar, programvaruverktyg och tabeller kan utgöra grunden för dina nya prestationshanteringsplaner fram till slutet av 2024 och därefter. Registrera dig för ett gratis konto idag och få tillgång till ClickUps resurser för medarbetarhantering!