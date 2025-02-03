De 10 bästa verktygen och applikationerna för prestationshantering 2025

Dagens anställda söker karriärer med utvecklingspotential. Samtidigt behöver ledningen anställda som gör sitt bästa för att ligga steget före konkurrenterna. Regelbundna prestationsutvärderingar tjänar båda dessa syften.

Programvara för prestationshantering gör det möjligt för chefer att utvärdera sina anställdas prestationer och utveckla förbättringsplaner som accelererar deras karriärutveckling. Det finns flera alternativ på marknaden, och många ser mycket lika ut. Men hur skiljer de sig åt?

Vad ska du leta efter i ett prestationshanteringsverktyg?

Dina anställdas karriärer och ditt företags hälsa är beroende av att du har en korrekt och pålitlig programvara för prestationshantering. Det finns många faktorer att ta hänsyn till när du väljer en produkt för ditt företag.

Användarvänligt gränssnitt: Systemet ska vara enkelt att använda för både chefer och anställda.

Anpassningsbarhet: Det finns många olika roller i ett företag. Den programvara du väljer bör vara tillräckligt flexibel för att passa alla funktioner som är relevanta för ditt företag.

Regelbunden feedback: Anställda behöver regelbunden feedback för att kunna prestera på topp. Programvaran bör stödja dessa kommunikationskanaler.

Utvecklingsplaner för anställda: En personlig utvecklingsplan kan göra stor skillnad för en anställds karriär. De verktyg du använder bör göra det möjligt för dig att skapa och hantera den.

360-graders insikter: Kollegor, underordnade och chefer har alla insikter i hur en anställd presterar. Den programvara du väljer bör göra det möjligt för alla att ge feedback.

Prestationsmått och nyckeltal: Att mäta mått är det mest exakta sättet att bedöma prestationer. Välj ett program som har verktyg för att mäta de viktigaste måtten.

Integration med andra system: Möjligheten att integrera med andra relevanta delar av din teknikstack Möjligheten att integrera med andra relevanta delar av din teknikstack förbättrar arbetsflödena.

De 10 bästa programvarorna för prestationshantering att använda 2024

För att hjälpa dig att hitta det bästa prestationshanteringssystemet för ditt företag har vi sammanställt en lista över några av de bästa alternativen på marknaden.

1. ClickUp – Bäst för uppföljning av prestationsmål

Skapa ett effektivt prestationshanteringssystem i ClickUp

ClickUp är en allt-i-ett-lösning för projektledning med funktioner för prestationshantering. ClickUp gör det möjligt för team att sätta upp mål, följa framsteg, hantera uppgifter och samarbeta.

För att guida en medarbetare genom sin utvecklingsplan kan du sätta upp individuella mål och följa deras framsteg med hjälp av anpassningsbara statusar. Prioritera sedan dessa mål så att medarbetarna vet vad de mäts mot.

Med tidslinjevyer och instrumentpaneler ger ClickUp realtidsinsyn i måluppfyllelse och uppgiftsframsteg. Både chefer och medarbetare får en omfattande översikt över prestationsförbättringar.

Programvarans personalfunktioner täcker alla aspekter av personalhantering, inklusive rekrytering och karriärutveckling. Du kan använda ClickUp Performance Report Template för att presentera den övergripande utvecklingen för anställda och projekt.

Ladda ner den här mallen Få en överblick över hur ditt team presterar med ClickUps mall för prestationsrapport.

ClickUps bästa funktioner

Robusta verktyg för uppgiftshantering och samarbete

ClickUp Goals för att spåra målen för medarbetarnas erkännande

Anpassningsbara arbetsflöden och uppgiftsstatusar för en månatlig, kvartalsvis och årlig prestationsutvärderingsprocess

Integration med olika tredjepartsappar, inklusive andra verktyg för prestationshantering för anställda

Tidrapporterings- och rapporteringsfunktioner som stöder medarbetarnas framsteg

ClickUp Forms för att skapa och skicka enkäter om medarbetarnas engagemang

Begränsningar för ClickUp

Brant inlärningskurva i början

Komplexa funktioner kan vara överväldigande för enkla projekt.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. PerformYard – Bäst för att spåra medarbetarnas resultat

Via PerformYard

PerformYard är en programvara för prestationshantering som effektiviserar och förbättrar processen för prestationsutvärdering, målsättning och utveckling av anställda. Systemet gör det möjligt för chefer att sätta upp och följa upp mål, nyckelresultat (OKR) och andra viktiga mått på anställdas prestationer. Du kan övervaka mål och framsteg både på individ- och organisationsnivå.

PerformYard erbjuder ett intuitivt gränssnitt för chefer att hantera sina anställda. Du kan ge regelbunden feedback genom anteckningar och genomföra strukturerade avstämningar och prestationsutvärderingar.

Programvaran syftar till att göra det möjligt för ledare att ha högkvalitativa enskilda samtal med sina anställda. Den främjar regelbundna avstämningar under hela året istället för isolerade årliga utvärderingar.

PerformYards bästa funktioner

Målsättning och uppföljning för individer och team

Kontinuerlig feedback och prestationsutvärderingar

Analysverktyg för prestationsinsikter

Integration med HRIS och andra verktyg

Begränsningar för PerformYard

Begränsade integrationer

Anpassningsalternativen kan vara överväldigande för små team.

Priser för PerformYard

Medarbetarengagemang: 1–3 dollar/månad per person

Prestationshantering: 5–10 dollar/månad per person

PerformYard-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (88 recensioner)

3. Engagedly – Bäst för talanghantering

Via Engagedly

Engagedly är en heltäckande plattform för talanghantering som stärker organisationer genom att öka medarbetarnas deltagande, framsteg och samarbete. Programvaran syftar till att hjälpa arbetsgivare att utveckla en kultur som fokuserar på tillväxt och utveckling på arbetsplatsen. Den uppmuntrar till kontinuerliga diskussioner mellan chefer och medarbetare.

Plattformen har verktyg som kan synkronisera individuella mål med affärsmål. Du kommer att kunna bygga upp en mer inspirerad och effektiv personalstyrka. Det finns verktyg som hjälper till med effektiv teamhantering, och enskilda medarbetare kan följa sina framsteg längs vägen.

Engagedlys bästa funktioner

Målsättning och anpassning för anställda

Feedback och erkännande i realtid

Verktyg för lärande och utveckling

Kompetensbedömningar och kompetensuppföljning

Engagedlys begränsningar

Gränssnittet skulle kunna förbättras något.

Begränsade integrationsalternativ

Engagedly-priser

Från 5 000 dollar per år

Engagedly-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (76 recensioner)

4. Workhuman Conversations – Bäst för verksamhetsledning

via Workhuman

Workhuman Conversations är en del av Workhumans programvarusvit för verksamhetshantering. Den fokuserar på att ge anställda kontinuerlig feedback och erkännande och möjliggör öppna diskussioner mellan personalen, så att de kan uttrycka sin uppskattning och ge feedback.

Programvaran uppmuntrar medarbetarna att berömma varandras arbete och ger cheferna möjlighet att uppskatta dem som överträffar sina mål.

Tanken är att öka moral och engagemang genom frekventa beröm och en positiv kultur. Programvaran integreras med andra applikationer, så att du kan interagera med andra anställda utan att lämna din primära arbetsapp.

Workhuman Conversations bästa funktioner

Kontinuerliga prestationssamtal

Socialt erkännande och belöningar

Insikter om teamets och individernas prestationer

Integration med andra kommunikationsplattformar

Begränsningar för Workhuman Conversations

Begränsade anpassningsmöjligheter

Priserna kan vara för höga för småföretag.

Priser för Workhuman Conversations

Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter.

Workhuman Conversations betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (4 recensioner)

5. Bamboo HR – Bäst för HR-hantering

Via Bamboo HR

Bamboo HR är en omfattande plattform för HR-hantering. Den effektiviserar hanteringen av medarbetardata, dokumentation och prestationsutvärderingar. Programvaran erbjuder verktyg för vanliga HR-uppgifter, såsom introduktion, förmånsadministration och lönehantering.

Kärnplattformen har funktioner för att spåra sökande och sätta upp mål för anställda. Med anpassade formulär och ett intuitivt gränssnitt är det enkelt att komma igång med den grundläggande programvaran.

För prestationshantering möjliggör Bamboo HR feedbackundersökningar, kompetensbedömningar och kontinuerlig coaching. Var och en av dessa länkar direkt till medarbetarens profil inom den bredare plattformen. Detta gör det enklare att följa framstegen i deras prestationsförbättringsplan.

Bamboo HR:s bästa funktioner

Centraliserad medarbetardatabas

Självbetjäningsfunktioner för anställda

Anpassningsbara rapporter och analyser

Arbetsflöden för onboarding och offboarding

Begränsningar för Bamboo HR

Tillfälliga prestationsproblem

Avancerade funktioner kräver ytterligare inställningar.

Priser för Bamboo HR

Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter.

Bamboo HR-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

6. Lattice – Bäst för prestationsutvärderingar

Via Lattice

Lattice är en programvara för prestationsutvärdering som stöder teamutveckling. Den har funktioner som underlättar målsättning, feedback och utvärderingar för både chefer och anställda.

Arbetsflödena är anpassningsbara, vilket gör det enkelt att konfigurera utvärderingscykler och feedbackfrågor. Chefer kan enkelt skapa OKR för medarbetare och ge feedback. Funktionen för regelbundna prestationsutvärderingar driver medarbetarnas utveckling.

Kontinuerlig utveckling är avgörande för medarbetarnas framsteg. Lattice gör det möjligt för chefer att ge kontinuerlig coaching, och medarbetarna kan begära eller ge feedback när som helst.

Funktioner som anonym beröm och spårning i realtid uppmuntrar intressenternas engagemang och feedback.

Lattices bästa funktioner

Kontinuerlig prestationshantering

360-graders feedback och utvärderingar

Målspårning och anpassning

Kompetensutveckling och tillväxtplaner

Begränsningar med Lattice

Användargränssnittet kan vara svårt att förstå

Begränsade verktygsintegrationer

Lattice-prissättning

Engagemang: 4 $/månad per person

Grow: 4 $/månad per person

Prestationshantering: 8 USD/månad per person

OKR och mål: 8 USD/månad per person

Prestationshantering och OKR & mål: 11 USD/månad per person

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Lattice-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

7. Leapsome – Bäst för personalutveckling

Via Leapsome

Chefer kämpar ofta med fragmenterade system och manuella processer som hindrar prestationshanteringen. När detta händer leder det till bristande engagemang hos medarbetarna, hög personalomsättning och outnyttjad potential.

Leapsome är en plattform för personalutveckling som syftar till att lösa detta problem. Den erbjuder en allt-i-ett-lösning som förbättrar arbetskulturen i din organisation genom att ge insikter om medarbetarna och öka engagemanget.

Leapsomes viktigaste funktioner möjliggör meningsfull feedback som fokuserar på medarbetarnas utveckling. Processerna är skalbara för att hantera företag av alla storlekar och samtidigt ge enhetliga medarbetarupplevelser.

De flexibla, modulära systemen låter dig sätta ihop ett arbetsflöde som gör exakt vad du behöver och inget annat. Oavsett vilka delar du väljer kommer de alla att kopplas samman med en överlägsen analyslösning.

Leapsomes bästa funktioner

Prestationsutvärderingar och feedback

Medarbetarundersökningar och verktyg för engagemang

Funktioner för lärande och utveckling

Anpassningsbara granskningscykler och mallar

Leapsomes begränsningar

Det förekommer ibland tekniska problem med plattformen.

Begränsade integrationsalternativ

Leapsome-priser

Från 8 $/månad per person

Leapsome-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1 250 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (58 recensioner)

8. Grove HR – Bäst för automatisering av HR-uppgifter

Via Grove HR

Grove HR är en allt-i-ett-lösning för HR-programvara som kan automatisera manuella uppgifter för hela ditt företag. Den centraliserar centrala HR-funktioner, såsom onboarding, och hanterar medarbetardata på ett smidigt sätt. Medarbetarna kan enkelt begära ledighet eller få tillgång till utvärderingar.

Chefer har tillgång till en omfattande uppsättning verktyg för prestationshantering. De kan sätta upp och övervaka mål för medarbetarna baserat på automatiserade prestationsutvärderingar. Plattformen gör det enkelt att schemalägga dessa utvärderingar och hålla koll på resultaten.

Du får värdefull insikt i medarbetarnas prestationer genom 360-graders feedback. Kollegor, underordnade och chefer kan alla lämna konfidentiella omdömen om medarbetarens prestationer så att du kan bilda dig en helhetsbild.

Grove HR:s bästa funktioner

Målsättning och prestationsuppföljning

Funktioner för feedback och erkännande

Planering av medarbetarnas utveckling

Anpassningsbara prestationsindikatorer

Begränsningar för Grove HR

Reducerade rapporteringsfunktioner

Svårt att navigera på grund av ett komplicerat gränssnitt

Priser för Grove HR

Essentials: Från 3 $/månad per person

Perform: Från 4 $/månad per person

Engage: Från 6 $/månad per person

Grove HR-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (69 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (67 recensioner)

9. PeopleGoal – Bäst för medarbetarutveckling

Via PeopleGoal

PeopleGoal är ett prestationshanteringssystem som kopplar samman HR-processer i en enkel lösning. Ditt företag kan automatisera arbetsflöden och driva på medarbetarnas utveckling till ett överkomligt pris.

Eftersom företagskulturen varierar från företag till företag kan apparna som ingår i plattformen anpassas efter dina specifika behov. Dessa appar omfattar måluppföljning, prestationsutvärderingar, OKR, 360-graders feedback och mycket mer.

När det gäller prestation samordnar PeopleGoal individuella mål, teammål och företagsmål. Det ger opartisk 360-graders feedback för självinsikt. Efter en prestationsutvärdering kan du skapa personliga utvecklingsplaner som tar hänsyn till medarbetarnas och företagets mål.

För att öka engagemanget kan du skapa enkäter för att samla in feedback från medarbetarna. Med anpassade frågor kan du samla in information som är unik för din bransch eller verksamhet. Främja långsiktigt medarbetarengagemang med verktyg som hjälper dem att planera sin karriärväg.

PeopleGoals bästa funktioner

Anpassningsbara arbetsflöden för prestationshantering

Uppföljning och anpassning av medarbetarnas mål

Feedback och erkännande i realtid

Utvecklingsplaner och utbildningsvägar för anställda

Begränsningar för PeopleGoal

Begränsade mallalternativ jämfört med andra verktyg för prestationshantering

Den initiala installationen kräver viss vägledning.

Priser för PeopleGoal

Från 4 $/månad per person

PeopleGoal-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (14 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (20 recensioner)

10. Actus – Bäst för medarbetarengagemang

Via Actus

Actus är en annan HR-mjukvarulösning med prestationshantering och medarbetarengagemang i fokus. Dess huvudsakliga funktion är att underlätta målsättning och samordning. Detta fungerar på individ-, team- och organisationsnivå och hjälper till att samordna allas mål.

Programvaran betonar vikten av både traditionella årliga utvärderingar och mer frekventa avstämningar. Den har verktyg som underlättar båda delarna och uppmuntrar meningsfulla samtal mellan chefer och anställda om deras styrkor och svagheter.

Programvarans inkluderande tillvägagångssätt gör det enkelt att samla in feedback från medarbetarens kollegor, underordnade eller chefer.

Programvaran integreras med andra HR-produkter för att ge en mer heltäckande lösning.

Actus bästa funktioner

Verktyg för prestationshantering och utvärdering

Kompetensbedömning och utvecklingsplanering

Integration med HR-system

Anpassningsbara rapporter och analyser

Actus begränsningar

Primitivt gränssnitt som behöver moderniseras

Priserna kan vara för höga för mindre organisationer.

Actus prissättning

Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter.

Actus betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (13 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (58 recensioner)

Prioritera medarbetarnas engagemang med ett prestationshanteringssystem

Företag blomstrar när deras anställda förstår sina ansvarsområden, får objektiv feedback och kan se möjligheterna i sin karriärutveckling framför sig. Rätt programvara för prestationshantering och organisatoriska verktyg hjälper chefer att utvärdera prestationer under året så att teamen kan dra nytta av data.

ClickUps mångsidiga mallar, programvaruverktyg och tabeller kan utgöra grunden för dina nya prestationshanteringsplaner fram till slutet av 2024 och därefter. Registrera dig för ett gratis konto idag och få tillgång till ClickUps resurser för medarbetarhantering!