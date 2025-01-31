De 10 bästa programvarorna för talanghantering inom HR 2025

Letar du efter ett sätt att lyckas med din talanghantering? Är du redo att ta din personalhantering till nästa nivå?

Du har kommit rätt! Vi har sammanställt recensioner av de tio bästa programvarorna för talanghantering, så att du kan hitta den som passar bäst för ditt team.

Talanghanteringsprogramvara kan hjälpa dig att utveckla din personalstyrka med effektiviserad introduktion och utbildning, prestationsuppföljning och utvärdering, automatiserade arbetsflöden och identifiering av medarbetare med hög potential.

Och, som du snart kommer att upptäcka, mycket mer!

Vad bör du leta efter i talanghanteringslösningar?

När du letar efter den bästa programvaran för talanghantering finns det några viktiga saker du bör tänka på.

Rätt funktionsuppsättning: Till exempel är Till exempel är programvara för att spåra sökande introduktion av nya medarbetare , prestationshantering, utbildning och utveckling samt successionsplanering ofta funktioner med högsta prioritet. Verktyg för anställning och rekrytering ingår ibland också i den listan.

Användarvänlighet: Om du har ett litet företag vill du inte spendera timmar eller dagar på att försöka lista ut hur programvaran fungerar. Å andra sidan, om du har ett företag på företagsnivå behöver du mer komplex programvara och bör förmodligen räkna med en inlärningskurva.

Djup integration: Om du redan arbetar med andra personalprogram och lönesystem är integration en prioritet.

Prisvärdhet: Du vill hitta en programvara som är prisvärd för ditt företag. Vi har inkluderat priser i våra recensioner nedan, så att du enkelt kan jämföra kostnaderna.

Skräddarsydd lösning: Om du har ett litet företag behöver du kanske inte alla funktioner som finns i ett talanghanteringssystem för stora företag.

Om du tar hänsyn till dessa viktiga punkter kommer du att kunna hitta den bästa talanghanteringsprogramvaran som fungerar bra (och får dig att le). ?

De 10 bästa programvarorna för talanghantering inom HR

Bra programvara för talanghantering är system som kan hjälpa dig att utveckla, engagera och vårda din personal. Idealiskt sett hjälper den till med sådant som prestationsutvärderingar, prestationshantering, strategier för talanghantering, medarbetarengagemang och en rad andra relaterade uppgifter inom talanghantering.

Vissa HR-programvarusystem inkluderar även rekryteringsprogramvara som underlättar anställningsprocessen och lönehanteringssystem.

1. ClickUp – Bra för HR-hantering

Anställ och hantera ditt ideala team med ClickUps HR-hanteringsplattform

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som hjälper team av alla storlekar och inom alla branscher att få mer gjort. Med över 1 000 integrationer och hundratals anpassningsmöjligheter gör ClickUp det enkelt att följa framsteg, samarbeta med teammedlemmar och uppnå dina mål.

ClickUp HR-funktionerna erbjuder verktyg för talanghantering som kan användas för att hantera medarbetardata, tid och mål. Skapa anpassade onboarding-arbetsflöden, spåra prestationer och anpassa prestationsgranskningsprocesser efter ditt teams behov.

Med ClickUps mall för prestationsutvärdering kan du skapa en anpassad process för prestationsutvärdering som passar ditt teams behov. Mallen innehåller anpassade statusar, anpassade fält och anpassade vyer som hjälper dig att spåra och utvärdera prestationer.

Du kan använda mallarna för prestationsutvärdering och utbildningsplanering för att sätta upp mål och skapa en tydlig väg till framgång. Du kan också dra nytta av en rad ytterligare HR-verktyg, såsom mallar för intervjuer, samarbetsfunktioner och mycket mer.

Om du letar efter bra programvarusystem för talanghantering med inbyggd programvara för hantering av medarbetarengagemang och övervakning av medarbetare, kolla in ClickUp!

De är flexibla, samarbetsinriktade och perfekta för talanghantering!

ClickUps bästa funktioner

Möjliggör en extraordinär grad av anpassning för att uppfylla unika affärskrav

Förenar olika funktioner på ett smidigt sätt för att säkerställa smidiga övergångar i arbetsflödet.

Ger teamen effektiva verktyg för samarbete

Erbjuder en robust AI för snabbare innehållsskapande och förbättrad kommunikation.

Dess mångsidighet gör att den passar en rad olika branscher och teamstorlekar.

Begränsningar för ClickUp

ClickUps gränssnitt är funktionsrikt, men kan vara överväldigande för förstagångsanvändare, vilket kan leda till en brant inlärningskurva.

De många anpassningsalternativen kan oavsiktligt leda till onödig komplexitet.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 USD/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Ytterligare 5 USD/månad per användare

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (8 314+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 761+ recensioner)

2. IBM Talent Management – Bra för molnbaserad HR

Via IBM Talent Management

IBM Talent Management är en svit av molnbaserade HR- och talanghanteringssystem som hjälper organisationer att attrahera, utveckla och behålla topptalanger.

Talanghanteringsprogramvaran erbjuder en omfattande uppsättning verktyg och tjänster som kan hjälpa företag av alla storlekar att förbättra sina talanghanteringsprocesser.

IBM Talent Managements bästa funktioner

Använder AI för att generera djupgående insikter som kan vägleda strategiska beslut.

Det användarvänliga gränssnittet gör det enkelt att snabbt lära sig verktyget.

Dess omfattande verktygssvit täcker flera aspekter av HR och talanghantering.

Erbjuder omfattande lösningar, vilket gör det lämpligt för företag av olika storlek.

Prioriterar medarbetarnas utveckling och engagemang

Begränsningar i IBM Talent Management

Den höga funktionaliteten kan göra att gränssnittet känns rörigt, vilket påverkar användarupplevelsen.

Integration med programvara som inte kommer från IBM är inte alltid smidig eller intuitiv för din talanghanteringsstrategi.

Priser för IBM Talent Management

Kontakta oss för prisuppgifter

IBM Talent Management – betyg och recensioner

G2: 3,5/5 (84+ recensioner)

Capterra: N/A

3. Trakstar Perform – Bra för rekryteringshantering

via Trakstar Perform

Trakstar är ett allt-i-ett-talanghanteringssystem som erbjuder fyra olika programvarualternativ: Trakstar Perform, Trakstar Hire, Trakstar Learn och Reviewsnap.

Trakstar Perform är ett program för talanghantering som även kan hjälpa till i rekryteringsprocessen. Det hjälper organisationer att anpassa individuella mål till företagets mål, motivera och behålla de bästa medarbetarna samt tillhandahålla data för att identifiera styrkor och utvecklingsområden.

Det är en anpassningsbar, molnbaserad programvara som integreras med andra HR- och talanghanteringssystem för att spåra sökande och mycket mer.

Trakstar Performs bästa funktioner

Erbjuder utmärkt kundsupport för att lösa problem snabbt

Plattformens höga anpassningsbarhet gör den väl lämpad för specifika affärsbehov (t.ex. medarbetarengagemang, ersättningshantering, uppföljning av sökande).

Integrationer med andra HR-system fungerar smidigt för en sammanhängande verksamhet.

Ger en balans mellan struktur och flexibilitet

Fokuserar på att samordna individuella mål och företagsmål

Begränsningar för Trakstar Perform

Vissa användare kan tycka att navigeringen är lite svår, särskilt när det gäller stora datamängder.

Det är inte alltid så enkelt att anpassa rapporter som användarna skulle önska.

Priser för Trakstar Perform

Kontakta oss för skräddarsydda priser

Trakstar Perform – betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (416+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (285+ recensioner)

4. Insperity PerformSmart – Bra för ansvarshantering

via Insperity PerformSmart

Insperity PerformSmart är skapat för företagare, chefer och HR-proffs och erbjuder funktioner för rekrytering, ersättning, utbildning i ansvarshantering, utbildning och utveckling samt utveckling av företagskultur.

PerformSmart har funktioner som prestationsutvärdering, målsättning/uppföljning, uppföljning av utvärderingscykler, självbetjäningsportaler och mycket mer.

Recensenterna uppskattar hur lätt plattformen är att använda för de anställda. Men om du letar efter något anpassningsbart som erbjuder många alternativ är detta kanske inte rätt programvara för dig.

Insperitys bästa funktioner

Plattformen är användarvänlig, vilket gör den enkel att använda även för användare som inte är tekniskt kunniga.

Erbjuder omfattande alternativ för att täcka en rad olika HR-funktioner, såsom uppföljning av sökande, medarbetarengagemang och andra verktyg för talanghantering.

Erbjuder omfattande funktioner för utbildning och utveckling

Innehåller verktyg för att förbättra utvecklingen av företagskulturen.

Fokuserar på prestationshantering och målsättning

Begränsningar för Insperity PerformSmart

Även om programvaran är utformad för företag av alla storlekar, kanske småföretag inte utnyttjar dess omfattande funktioner fullt ut.

Integrationen med andra HR- och talanghanteringssystem kan förbättras.

Priser för Insperity PerformSmart

Kontakta oss för prisuppgifter

Insperity PerformSmart – betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: 3,3/5 (7+ recensioner)

5. ClearCompany – Bra för personalanalys

via ClearCompany

Talanghanteringsplattformen ClearCompany är en plattform för HR-lösningar med full service. Om du vill hantera förmåner, löner, efterlevnad och administration på ett och samma ställe kan ClearCompany vara något för dig.

Kunderna är mestadels mycket positiva till dess system för att spåra sökande, och recensenterna uppskattar den hjälpsamma supporten och det användarvänliga gränssnittet. Och även om de uppskattar dess högpresterande funktioner, nämner många en inledande inlärningskurva som förbättras med tiden.

ClearCompany bästa funktioner

Erbjuder ett användarvänligt gränssnitt som förbättrar användarupplevelsen

Anpassningsbara för att möta unika företagsbehov

Mycket responsiva supportmedarbetare erbjuder värdefull hjälp

Integrerar förmåner, löne mallar , ersättningshantering, efterlevnad och talanghantering i en enda plattform.

Applåderade för sina högpresterande funktioner som ger effektiva lösningar

ClearCompany begränsningar

För vissa kan processen att konfigurera och hantera arbetsflöden vara tidskrävande.

Talanghanteringssystemets användargränssnitt och design kan verka föråldrade jämfört med mer moderna gränssnitt.

ClearCompany-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

ClearCompany-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (312+ recensioner)

6. Cegid TalentSoft – Bra för samarbetsbaserad rekrytering

via Cegid TalentSoft

Cegid TalentSoft, tidigare TalentSoft, är ett europeiskt molnbaserat program för talanghantering.

Sedan Cegid Talentsoft bytte ägare har dess betyg speglat en dramatisk förändring i kundnöjdheten. De två recensioner som G2 publicerat sedan dess visar på extremt missnöjda kunder. Capterras senaste recensioner är bara något mer uppmuntrande, med totalt tre som i genomsnitt får 3,6 stjärnor.

Cegid TalentSofts bästa funktioner

De erbjuder funktioner som är lämpliga för att hantera en mångfaldig personalstyrka.

Omfattande molnbaserade lösningar anpassade för europeiska marknader

Möjliggör strategisk talanghantering och planering

Främjar kontinuerligt lärande och utveckling

Begränsningar för Cegid TalentSoft

Användarbetygen har sjunkit något sedan förvärvet av Cegid jämfört med andra talanghanteringssystem.

Vissa användare kan uppleva svårigheter med navigeringen på grund av plattformens omfattande funktioner.

Priser för Cegid TalentSoft

Kontakta oss för prisuppgifter

Cegid TalentSoft – betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (26+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (67+ recensioner)

7. Remofirst – Bra för hantering av distansanställda

via Remofirst

Remofirst är en global arbetsgivare (EOR) som hjälper företag att anställa och hantera distansanställda från hela världen. De kan hjälpa till med din rekryteringsprocess och lönehantering, och har några funktioner för att öka medarbetarnas engagemang.

Företaget är känt för sina globala löne- och efterlevnadsfunktioner, men erbjuder också en rad HR-supportfunktioner, inklusive talanghantering, onboarding och offboarding.

Remofirst bästa funktioner

Känt för sin högt prisade kundservice som levererar snabba lösningar

Erbjuder en användarvänlig webbplats som förbättrar den övergripande användarupplevelsen.

Passar globala medarbetare, vilket gör det perfekt för företag med internationella team.

Specialiserat på globala funktioner för lönehantering, regelefterlevnad och ersättningshantering.

Erbjuder omfattande HR-supportfunktioner

Remofirst-begränsningar

Använder flera plattformar och inloggningar

Begränsade anpassningsmöjligheter utgör en utmaning

Fokus ligger på lönehantering och efterlevnad snarare än talanghanteringssystem.

Eftersom det är en relativt ny plattform kan den sakna vissa funktioner som finns i mer etablerade lösningar.

Remofirst prissättning

Employer of Record : 199 USD/månad+

Entreprenörer: 19 USD/månad per person

Remofirst betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 5/5 (2+ recensioner)

8. ADP Workforce Now – Bra för att belöna högpresterande medarbetare

via ADP Workforce Now

ADP Workforce Now är en allt-i-ett-programvarusvit för hantering av humankapital (HCM) baserad på molnet. Dess breda utbud av funktioner och verktyg hjälper företag att hantera anställda ”från rekrytering till pensionering”.

Plattformen erbjuder ett brett utbud av funktioner, inklusive talanghantering. Om du letar efter en allt-i-ett-plattform som omfattar talanghantering, löneadministration, administration och rekrytering, kan du överväga ADP Workforce.

ADP Workforce bästa funktioner

Hanterar enkelt stora datamängder, perfekt för större företag

Stöder företagets varumärkesprofilering inom plattformen för en enhetlig användarupplevelse

Uppdateras kontinuerligt för förbättringar och för att lägga till nya funktioner.

Erbjuder en allt-i-ett-plattform med talanghantering, sökandespårning, lönehantering, ersättningshantering, administration och rekrytering.

Erbjuder djup integration med andra HR-system

ADP Workforce begränsningar

Kräver formell utbildning, vilket kanske inte är det bästa för medarbetarnas engagemang.

De många programuppdateringarna kan leda till frekventa systemfördröjningar.

Användarna kan uppleva att systemet är något svårt att navigera i, särskilt när de söker efter specifika funktioner.

Programuppdateringar kan ibland störa etablerade arbetsflöden och processer.

ADP Workforce-prissättning

Välj: Kontakta oss för prisuppgifter

Plus: Kontakta oss för prisuppgifter

Premium: Kontakta oss för prisuppgifter

ADP Workforce Now – betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (3 311+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (6 305+ recensioner)

9. Deel – Bra för hantering av regelefterlevnad

via Deel

Den globala löneplattformen Deel erbjuder ett HR- och talanghanteringssystem med förvaltningsfunktioner som hjälper dig att hantera löner, efterlevnad och kontrakt i över 150 länder.

Letar du efter gratis programvara för talanghantering? Deel erbjuder en gratisversion av sitt program, och det kan vara värt att titta på.

Deel lägger dock inte särskilt stor vikt vid talanghanteringsfunktioner som prestandahantering eller övervakning av anställda. Av denna anledning är det kanske inte det bästa valet för företag och HR-chefer som vill hantera, utveckla och engagera topptalanger.

Deels bästa funktioner

Tillhandahåller automatiserade arbetsflöden för att effektivisera HR-processer

Kraftfullt löne- och efterlevnadssystem för att hantera globala team

Täcker HR-behov i över 150 länder, vilket gör det perfekt för internationella företag.

Erbjuder en gratis version av sitt program

Hjälper till med avtalshantering för internationella entreprenörer

Deel-begränsningar

Begränsade verktyg för medarbetarnas karriärutveckling och engagemang

Ofta förekommande missnöje bland anställda med lönesystemet

Kundservice och utbildning kan behöva förbättras

Även om det förenklar internationell rekrytering kan användarna stöta på svårigheter när det gäller vissa specifika länders krav.

Deel-prissättning

Deel HR: Gratis

EOR: 599 $+/månad

Entreprenörer: 49 $+/månad

Deel-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (708+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (79+ recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Deel!

10. Cornerstone OnDemand – Bra för medarbetarutveckling

via Cornerstone OnDemand

Cornerstone OnDemand HR Platform hjälper till att hantera medarbetarnas utveckling och engagemang. Och mycket mer. Den kan också integreras med andra program för att hjälpa dig att bygga det HR-talanghanteringssystem som passar bäst för ditt företag.

Cornerstone OnDemand arbetar med små och medelstora företag samt företag på företagsnivå. Kunderna uppskattar dess interaktiva utbildning och forum, men programvaran kräver viss utbildning eftersom den inte är lika användarvänlig som vissa andra.

Cornerstone OnDemands bästa funktioner

Erbjuder mycket interaktiv utbildning för att säkerställa effektiv användning av plattformen.

Erbjuder kundsupport dygnet runt för att lösa problem snabbt

Möjliggör anpassning av mallar för att möta unika företagsbehov

Hjälper till att hantera medarbetarnas utveckling och engagemang

Erbjuder djup integration med andra HR-system

Begränsningar för Cornerstone OnDemand

Det stora utbudet av funktioner kan göra att användargränssnittet verkar rörigt, vilket kan fördröja slutförandet av uppgifter.

Vissa användare kan tycka att anpassningsprocessen är lite komplex och tidskrävande.

Priser för Cornerstone OnDemand

Kontakta oss för prisuppgifter

Cornerstone OnDemand – betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (8+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (22+ recensioner)

Hur man väljer den bästa programvaran för talanghantering av anställda

I den här artikeln har vi granskat de 10 bästa programvarorna för talanghantering på marknaden. Dessa programvarulösningar erbjuder en rad olika funktioner och fördelar, bland annat:

Effektiviserad introduktion: Effektivisera introduktionsprocessen för nya medarbetare så att de får all information de behöver för att komma igång snabbt och effektivt.

Prestationsuppföljning: Följ upp medarbetarnas prestationer på många olika sätt, bland annat genom att följa upp mål, målsättningar och nyckeltal (KPI). Denna information kan användas för att identifiera områden där medarbetarna behöver ytterligare utbildning eller utveckling, och den kan också användas för att ge feedback till medarbetarna.

Feedback: Ge feedback till medarbetarna på ett konstruktivt sätt och i rätt tid, så att de kan förbättra sina prestationer. Och för att hålla medarbetarna motiverade och engagerade.

Identifiering av hög potential: Identifiera medarbetare med hög potential som är redo för befordran eller andra möjligheter. Du kan använda dessa data för att utveckla en successionsplan för din organisation och erbjuda riktad utbildning och utveckling till medarbetare med hög potential.

Vilka programvarusystem för talanghantering som är bäst för din organisation beror på de unika behoven hos ditt företag och din bransch. Men recensionerna av programvarorna ovan gör det mycket enklare att välja!

Optimera ditt system för talangutveckling och talanghantering

Efter att ha granskat de 10 bästa programvarorna för talanghantering på marknaden anser vi att ClickUp är det bästa valet för företag av alla storlekar. Det kan hjälpa dig att uppnå dina HR-mål och förbättra processeffektiviteten på ett sätt som är anpassat efter dina specifika behov.

Med sina kraftfulla funktioner, flexibla anpassningsalternativ och överkomliga priser kan ClickUp hjälpa dig att effektivisera din onboardingprocess, spåra medarbetarnas prestationer, ge feedback och identifiera medarbetare med hög potential.

Dessutom innehåller ClickUp kraftfull programvara för företagsledning som hjälper dig att hantera alla rörliga delar i ditt företag.

Gå med i ClickUp och börja utveckla ditt team redan idag!