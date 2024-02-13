10 mallar för anställningsintervjuer: frågor och riktlinjer för rekryteringschefer

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är en intervjumall?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "En intervjumall är en förutbestämd disposition som en rekryterare eller rekryteringsansvarig använder som vägledning under intervjun. Den säkerställer att alla jobbsökande får samma intervjufrågor, vilket bidrar till att eliminera partiskhet genom att man håller sig till intervjumallen. " } }, { "@type": "Question", "name": "Vad kännetecknar en bra intervjumall?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "En bra intervjumall bör bekräfta information om en kandidats tekniska och organisatoriska färdigheter, tidigare arbetslivserfarenhet och möjligheter att lösa problem med specifika exempel från ditt team. Du vill inte bara ha en mall med frågor som du kan ställa för att upptäcka felaktiga svar. " } } ] }

En effektiv intervju kan göra skillnaden mellan en lyckad anställning och ett kostsamt misstag. Rekryteringschefer och rekryterare kan säkerställa att de genomför intervjuer på ett effektivt och rättvist sätt genom att använda en intervjumall.

Intervjumallar hjälper till att strukturera intervjun och skapar ett enhetligt ramverk för att ställa frågor till kandidaterna och dokumentera deras svar. De gör det också lättare att jämföra och kontrastera kandidaterna för att säkerställa att du anställer någon som passar utmärkt för din organisation.

Alla intervjumallar är dock inte likadana, och du bör utforska dina alternativ för att hitta en som passar dina intervjus behov. Låt oss undersöka vad intervjumallar är, vad en rekryteringsansvarig bör leta efter och 10 mallar för anställningsintervjuer som maximerar din process.

Vad är en intervjumall?

En intervjumall är en förutbestämd disposition som en rekryterare eller rekryteringsansvarig använder som vägledning genom intervjun. Den säkerställer att alla jobbsökande får samma intervjufrågor, vilket bidrar till att eliminera partiskhet genom att man håller sig till en intervjumall.

Detta gör det möjligt för alla berörda parter att göra mer rättvisa jämförelser mellan jobbsökande. Mallen för anställningsintervjuer standardiserar intervjufrågorna och hjälper rekryteringschefen att hålla sig till ämnet. Den bör också organisera intervjufrågorna och ge utrymme för feedback eller synpunkter om kandidaterna.

I de flesta fall börjar en mall för anställningsintervju med en ganska generisk uppsättning intervjufrågor. Den kan anpassas med frågor om ledarskapsförmåga, tidigare erfarenhet, personlighet, vad tjänsten innebär eller andra faktorer som de vill utforska.

De flesta mallarna innehåller också öppna frågor som uppmuntrar kandidaterna att svara utförligt och berätta mer om sig själva och sina relevanta färdigheter. Öppna frågor eller beteendefrågor i intervjun uppmanar kandidaterna att dra nytta av tidigare erfarenheter.

Men de ber också personen i anställningsintervjun att ge hypotetiska svar om hur de skulle hantera en specifik fråga på jobbet. Detta hjälper dig att eliminera potentiell partiskhet och skapa en struktur som gör det möjligt för intervjuare att välja den bästa kandidaten för jobbet.

Du kan också använda vår AI för att generera idéer för din intervjuprocess.

Vad kännetecknar en bra intervjumall?

En bra intervjumall bör bekräfta information om en kandidats tekniska och organisatoriska färdigheter, tidigare arbetslivserfarenhet och möjligheter att lösa problem med specifika exempel från ditt team. Du vill inte bara ha en mall med frågor som du kan ställa för att upptäcka felaktiga svar.

Andra faktorer som ingår i en bra intervjumall är:

Relevans : Mallen är relevant för branschen och den lediga tjänsten.

Anpassningsbarhet : Du måste anpassa en intervjumall så att den passar dig, därför är ett anpassningsbart dokument så viktigt.

Struktur : En intervjumall ska strukturera intervjutiden och guida dig genom processen från början till slut.

Objektivitet : Mallarna ska vara objektiva och eliminera så mycket partiskhet som möjligt, så att de faktiskt hjälper rekryterare att få en opartisk inblick i kandidaternas färdigheter, kvalifikationer och lämplighet.

Poängsystem : En intervjumall som innehåller ett poängsystem är praktisk och kan hjälpa rekryterare att utvärdera kandidaterna på ett mer objektivt sätt.

Feedback: Mallarna bör ha gott om utrymme för intervjuare att lägga till kommentarer och ge specifika exempel på varför en kandidat är fel eller rätt person för jobbet.

Laglig efterlevnad är en annan sak att tänka på när du letar efter en mall för intervjuer. Oavsett vad du väljer måste det följa lagliga och etiska riktlinjer för intervjuer, till exempel att undvika frågor som kan anses vara kränkande eller diskriminerande.

Med hänsyn till dessa faktorer kan du hitta en intervjumall som är anpassad efter dina rekryteringsbehov och som hjälper dig att hitta den bästa kandidaten för tjänsten.

10 mallar för anställningsintervjuer

För att underlätta för dig har vi sammanställt en lista över de 10 bästa intervjuprocesserna som hjälper dig genom processen så att du håller dig på rätt spår.

1. ClickUp-mall för intervjusprocessen

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för intervjusprocessen

Denna kostnadsfria ClickUp-mall för intervjuprocessen är idealisk om du vill ha en omfattande intervjumall. Mallen innehåller en steg-för-steg-process som täcker allt, inklusive intervjufrågor som hjälper dig att sätta tonen, allmänna och rollspecifika frågor samt en avslutningsprocess. De förskrivna intervjufrågorna kan enkelt anpassas efter din bransch eller arbetsbeskrivning.

Poängsystemet hjälper dig att utvärdera kandidaterna på ett rättvist sätt. Intervjumallen innehåller också ett praktiskt utrymme för att bifoga kandidatens ansökningsbrev och CV, så att rekryterarna snabbt kan se deras information på samma skärm. Det finns också ett användbart diagram för att göra anteckningar om referenskontroller.

De ger en översikt över intervjun i ett visuellt tilltalande format. Rekryterare kan visuellt följa kandidaterna från den första gallringen till den slutliga utvärderingen. Dokumentet hjälper till att automatisera en stor del av antecknings-, poängsättnings- och analysprocessen, vilket kan spara tid för rekryteringschefer och minska deras administrativa arbetsbörda.

Den kan också enkelt integreras med andra ClickUp-arbetsytor, så att teammedlemmarna kan samarbeta och dela information om kandidaterna för att göra rekryteringsprocessen mer strömlinjeformad och effektiv. Denna intervjumall är enkel att använda och kan anpassas efter din organisations behov. Det är ett värdefullt gratisverktyg som kan hjälpa dig att förbättra dina intervjufrågor och din intervjuprocess.

2. ClickUp-mall för intervjustyrning och rapportering

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för intervjuhantering och rapportering

ClickUps mall för intervjustyrning och rapportering har utformats för att hjälpa chefer och rekryterare att organisera intervjuprocessen. Mallen innehåller ett anpassningsbart intervjuschema och färdiga utvärderingsformulär som hjälper intervjuare att standardisera intervjun för alla kandidater.

Alla intervjuare har tillgång till samma information i ett centralt arkiv, vilket gör det enklare att hålla processen konsekvent även om det finns flera intressenter. Mallen har också en sammanfattande rapport som sammanställer all relevant intervjudata på ett ställe, vilket gör det enkelt att jämföra kandidaternas prestationer.

Chefer kan snabbt avgöra vilka kandidater som har de mest gedigna färdigheterna och identifiera de bästa kandidaterna för sina lediga tjänster. En av de största fördelarna med denna mall är att den möjliggör spårning av rekryteringsprocessen i realtid.

Alla berörda parter har omedelbar tillgång till realtidsdata, så att de kan följa varje kandidats framsteg och identifiera eventuella flaskhalsar i rekryteringsprocessen. Med denna mall kan intervjuare effektivisera processen och fatta mer välgrundade anställningsbeslut utifrån en mer effektiv intervjusprocess.

3. ClickUp-mall för mötesanteckningar

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för mötesanteckningar

ClickUp Meeting Notes Template är inte specifikt en mall för intervjuer, men den kan enkelt anpassas för att underlätta intervjuer. Mallarna för möten ger ett strukturerat format för att ta anteckningar under en intervju, med utrymme för att lägga till intervjufrågor eller skapa ett ramverk.

De kan innehålla avsnitt för anteckningar om kandidatens kvalifikationer, deras svar på beteendeintervjufrågor och annan relevant information. Rekryteringschefer och rekryterare kan använda mallen för att spåra viktig information och använda sina anteckningar senare för att fatta ett anställningsbeslut.

Med hjälp av kommentarfunktionen i mallen kan chefer och andra intressenter enkelt lägga till feedback i intervjunoteringarna eller ställa frågor som kan användas i kommande intervjuer. De kan lägga till denna information i realtid, vilket gör det enkelt att dela sina synpunkter på varje kandidat nästan omedelbart.

Detta kan bidra till att göra rekryteringsprocessen mer samarbetsinriktad. Om vissa intressenter inte kan närvara vid intervjun kan anteckningarna enkelt delas med dem så att de kan utvärdera dem senare. Med hjälp av mallen kan rekryteringsteamet samla in feedback från intervjuarna och använda den för att fatta ett välgrundat rekryteringsbeslut.

4. ClickUp-mall för anställningsavtal

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för anställningsavtal

När en kandidat har valts ut för den lediga tjänsten kan du använda ClickUps mall för anställningsavtal för att tydligt beskriva villkoren för anställningsförhållandet. Mallen är anpassningsbar, så rekryteringschefen kan se till att avtalet är skräddarsytt för den specifika tjänsten.

Ett anställningsavtal säkerställer att alla parter är överens om jobbet, vilket kan bidra till att undvika missförstånd i framtiden. Detta kan också vara ett användbart dokument att införliva i anställningsintervjun, eftersom det kan ge kandidaterna en tydligare förståelse för anställningsvillkoren.

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för rekrytering av kandidater

Mallen ClickUp Hiring Candidates centraliserar alla dina processer för att följa upp sökande. Mallen hjälper rekryterare och rekryteringschefer att följa upp och hantera lediga tjänster, kandidater och deras framsteg under hela rekryteringsprocessen.

Med denna mall kan rekryterare organisera kandidatinformation, schemalägga intervjuer och samla in feedback från intervjuarna. Den erbjuder även en mall för att automatisera chefers förfrågningar om att skapa nya tjänster, vilket gör det enklare att effektivisera onboardingprocessen.

6. ClickUp-mall för urvalsmatris för rekrytering

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för urvalsmatris för rekrytering

När du ska granska många kandidater för flera tjänster kan ClickUps mall för urvalsmatris för rekrytering hjälpa dig att effektivisera anställningsintervjuprocessen. Matrisen låter dig objektivt jämföra kandidater utifrån olika kriterier, såsom de väsentliga färdigheter, erfarenheter och egenskaper som krävs för tjänsten. Du kan utvärdera varje kandidat utifrån de färdigheter som krävs.

Ett visuellt betygssystem gör det enkelt att välja ut de bästa kandidaterna och jämföra dem sida vid sida. Du kan anpassa matrisen efter dina behov och effektivisera rekryteringsprocessen även när du anställer flera kandidater samtidigt – så att du hittar rätt person.

7. ClickUp-mall för anställningschecklista

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för anställningschecklista

Det finns mycket att tänka på när man anställer en ny medarbetare. Mallarna för anställningschecklista från ClickUp är ett omfattande verktyg som kan hjälpa dig att hålla ordning och slutföra den inledande introduktionsprocessen. Denna HR-mall innehåller en steg-för-steg-guide som täcker allt från att underteckna ett anställningserbjudande, delta i medicinska utvärderingar och läsa utbildningsmanualen.

Nya medarbetare kan bocka av punkterna och samarbeta med HR-teamet för att säkerställa att alla steg slutförs i tid. Mallen är enkel att använda och kan anpassas efter alla organisationers behov. Detta är ett värdefullt tillskott till din rekryteringsverktygslåda.

De kan hjälpa dig att se till att ingenting missas efter att du har valt den perfekta kandidaten.

8. ClickUp-mall för introduktion av nyanställda

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för introduktion av nyanställda

Om du vill ha en mer omfattande mall för att hantera processen för nyanställningar, kolla in ClickUps mall för nyanställningar. Det är en allt-i-ett-lösning för att effektivisera onboardingprocessen och se till att ingenting missas.

Mallen innehåller en steg-för-steg-process som täcker allt från pappersarbete till utbildning, tillsammans med anpassningsbara checklistor som du kan skräddarsy efter din process. Det finns också en lättanvänd Kanban-tavla som gör att du snabbt kan spåra och uppdatera nya anställdas framsteg.

Denna mall är ett utmärkt hjälpmedel för HR-chefer och teamledare som vill säkerställa att nyanställda får en omfattande introduktion, vilket i slutändan leder till högre arbetstillfredsställelse och produktivitet.

9. ClickUp-mall för företagskultur

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för företagskultur

Mallen för företagskultur från ClickUp är ett användbart verktyg för organisationer som vill definiera sin företagskultur och sina värderingar på ett samarbetsinriktat och delbart sätt. Mallen innehåller färdiga avsnitt och frågor som hjälper organisationer att utvärdera sin kultur, sina värderingar och sin mission.

Du kan enkelt uppdatera mallen och lägga till företagets tidslinje, mission statement och värderingar. Mallen gör det möjligt för ledningen att definiera dessa organisatoriska grunder och sedan enkelt dela dem med alla intressenter.

Det är ett utmärkt dokument att använda under introduktionen eller dela med potentiella kandidater under fasen före anställningsintervjun.

10. ClickUp-mall för utvärderingsrapport för potentiella anställda

Ladda ner denna mall ClickUp Mall för utvärderingsrapport för potentiella anställda

ClickUps mall för utvärdering av potentiella anställda kan hjälpa till att utvärdera kandidater under anställningsintervjuer. Mallen är skapad för utvärdering av anställda och kan enkelt anpassas så att rekryteringschefer och rekryterare kan bedöma kandidater utifrån fastställda kriterier.

Betygssystemet gör det enkelt att jämföra kandidater för att objektivt hitta den som passar bäst. Det finns extra utrymme för att lägga till feedback, och mallen är lätt att dela så att alla intervjuare kan hålla sig till en standardiserad bedömning.

Gå inte oförberedd till din nästa intervju

Intervjuprocessen är ett viktigt steg i urvalet av de mest lämpliga och bästa kandidaterna för en tjänst. Om den genomförs på rätt sätt kan rekryteringscheferna bedöma kandidaternas kompetens, erfarenhet, arbetsstil och kulturella passform inom organisationen.

Använd en av dessa 10 mallar och genomför en grundlig intervjuprocess så att du kan vara säker på att du anställer den perfekta kandidaten samtidigt som du minskar personalomsättningen och sparar tid och resurser för ditt team – och rekryterarna – på lång sikt.