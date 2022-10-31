Du har gjort ett gott intryck med din ansökan. Nu är det dags att förbereda sig för nästa steg: intervjufrågorna för produktchefer!

Det finns inget som kan ersätta förberedelser inför en intervju, men det betyder inte att det måste vara en tidskrävande process. Mellan nervositet och spänning är det bästa du kan göra inför din produktchefintervju att dyka upp väl förberedd.

Anpassa ClickUps mall för intervjusituationen för att organisera dina tankar och svar medan du läser igenom denna guide!

Samla alla dina intervjuresurser på ett ställe i ClickUp Doc.

Vad letar arbetsgivare efter hos en produktchef?

En rekryteringschef letar efter potentiella produktchefer som vet hur man löser problem. En stark kandidat till produktchefskanalen känner därför till sina KPI:er och mätvärden, samarbetar med tvärfunktionella team och utvecklar produktstrategier som tjänar företagets kunder och produktvision.

Produktchefer hanterar tvetydiga och nya utmaningar. De är naturligtvis nyfikna och ställer många frågor – rätt frågor – för att få produkten färdigställd. Deras dagliga arbetsuppgifter inkluderar att samordna lanseringsprocessen och produktens livscykel. Företag behöver flexibla produktchefer som förstår både de tekniska och designmässiga kraven för sina produkter.

Kan du leda produktgruppsmöten för att driva produktplanering och utveckling? Har du metoder för att planera din tid medvetet? Känner du dig bekväm med att säga nej till förfrågningar som ligger utanför ditt ansvarsområde?

Genom att kommunicera vad du kan bidra med till teamkulturen och produktrollen visar du din potentiella arbetsgivare vilken positiv inverkan du kommer att ha på företaget.

Effektivisera produktstrategimöten i ClickUps kalendervy.

Läs om de bästa certifieringarna inom produktledning !

50 frågor och svar från intervjuer med produktchefer

Under rekryteringsprocessen för produktchefer är det viktigt att visa upp dina kritiska tänkande, tekniska färdigheter och kommunikationsförmåga. Detta ger rekryteringschefen en helhetsbild av dig och dina erfarenheter.

När du går igenom frågorna, tänk tillbaka på specifika erfarenheter och prestationer som har format din professionella utveckling. Din intervjuare vill veta vilket värde och vilka resultat du har åstadkommit i tidigare roller: ökad produktionseffektivitet, intäktsökning eller bättre teamledning.

Med dessa svar i bakfickan kan du svara med självförtroende och slippa stressen inför intervjun!

Vilka frågor kan du förvänta dig vid en produktchefintervju? Från tekniska till beteendemässiga intervjufrågor – vi har allt du behöver!

1. Vad tar du hänsyn till när du skapar produktplaner?

Produktchefer bygger och förbättrar framtiden. Produktplanen är en strategisk handlingsplan som definierar produktens OKR, funktioner, positionering, tidsplan och bidragsgivare som behövs för att bygga och leverera en produkt. Här går du igenom en översiktlig sammanfattning av vad du kommer att ansvara för.

Om du har svårt att komma igång med att öva på svaren, fråga dig själv följande: Vad är det för problem vi försöker lösa och hur ska vi nå dit?

Dela nya funktioner med ett offentligt ClickUp Doc

Kolla in ClickUps produktledningsordlista för att friska upp dina kunskaper om relevanta termer eller få inspiration till dina svar!

2. Vilka förändringar skulle du göra i vår produkt och varför?

Företag interagerar med sina kunder för att få värdefull feedback om sina produkter. Det är viktigt för företagets hälsa och dess totala inverkan på kundupplevelsen. Rekryteringschefen ställer denna fråga för att förstå ditt sätt att tänka kring produktdesign och utveckling.

Denna insikt ger dem en bild av de funktioner du skulle prioritera och din strategiska approach som i slutändan kommer att gynna målmarknaden och affärsmålen.

3. Hur prioriterar du uppgifter?

Tid är vår mest värdefulla tillgång, men ändå den som hanteras sämst. En produktchef har sin egen arbetsbörda, men är också ansvarig för produktens övergripande framsteg. Rekryteringschefer vill veta hur du aktivt hanterar konkurrerande prioriteringar, hinder och oundvikliga tekniska fallgropar.

Produktprioritering hjälper team att fatta beslut snabbare. Här är några situationer att tänka på när du ska formulera ett svar:

Insamling av data, konkurrensanalys och kommentarer från olika intressenter

Utveckla ett prioriteringsramverk med återanvändbara mallar för produktledning

Planera en sprint

Tips: Skapa ett dokument med produktkrav med hjälp av ClickUps mall för produktkrav och öva på att arbeta med produktfunktioner, planer och processer!

Samarbeta med team och intressenter i produktutvecklingsprocessen i ClickUp.

Prova dessa extra mallar för produktkravsdokument!

4. Beskriv din process för att förbättra en sjunkande mätvärde.

Produktchefer har ett ansvar att optimera teamets prestanda. Därför är det viktigt att veta om du uppfyller, överträffar eller ännu inte når produktvisionen och kundernas behov. Rekryteringschefer vill veta vilka produktmått du har varit aktivt delaktig i att utveckla.

Ge först rekryteringschefen kontext till mätvärdet och varför det är viktigt. Beskriv sedan din dataanalysprocess i detalj. Här är några exempel på produktmätvärden som du kan använda för att svara på denna intervjusfråga:

Antal dagliga aktiva användare och månatliga aktiva användare

Månatlig återkommande intäkt (MRR)

Användarengagemang/användning

Avgångsfrekvens

5. Hur skulle du leda ett team som arbetar i olika tidszoner?

Högeffektiva produktteam ger full insyn i sin planering och sina aktiviteter så att arbetsuppgifter kan överlämnas snabbare. I skärningspunkten mellan allt detta finns produktchefen. Denna person bör tydligt kommunicera förväntningar och visioner så att alla medarbetare är redo att sätta igång med arbetet utan att vara förvirrade över vad som händer.

Beskriv dina bästa metoder för att skapa förutsättningar för teamets framgång! Några exempel att tänka på:

Bryta ner silos med kommunikationskanaler

Använd moderna och relevanta produktledningsverktyg

Standardisering av produktprocesser och informationsdelning

6. Vilken programvara har du använt i dina tidigare roller?

Ofta inkluderar rekryteringschefer en lista över verktyg som de för närvarande använder i jobbannonsen. Om du är bekant med någon av de nämnda programvarorna, förklara kortfattat dina kunskaper om verktyget. Om någon av programvarorna är ny för dig är detta ett tillfälle att visa att du är öppen för att lära dig och använda dem.

Nämn alla programvaror för roadmapping, verktyg för användarundersökningar och appar för teamkommunikation som du har haft stor framgång med. Målet är att visa hur ovärderlig programvara är för en framgångsrik produktlansering och teamets produktivitet.

Samordna teknikteamet och produktmedarbetarna med ett enda ClickUp-dashboard.

Lär dig varför produktteam använder ClickUp för att förenkla produktledningen!

7. Hur förklarar du tekniska begrepp för icke-tekniska team?

Produktchefer samarbetar med olika avdelningar, såsom marknadsföring, ekonomi, försäljning och support, för att samla in idéer och åsikter som ligger till grund för produktstrategin. Dessa grupper är inte bekanta med produktfunktionernas komplexitet och specifika egenskaper, därför är det viktigt att informationen är tillgänglig för att samarbetet ska fungera.

Här är några exempel på hur du kan svara på intervjufrågor om kommunikationsmetoder för produktchefer:

Lista olika sätt att använda visuella hjälpmedel som skärminspelningar och digitala whiteboardtavlor för att förklara begrepp.

Olika kommunikationskanaler för att hålla alla team på samma sida

Hur du skulle beskriva fördelarna och nyttan med produktens funktioner

Kommunicera produktproblem snabbare med hjälp av ClickUp Clip.

8. Beskriv din ideala produktledningsprocess.

Detta är ett inblick i hur det skulle vara att arbeta med dig en onsdagseftermiddag under ett produktutbildningsmöte.

Eller de steg du skulle ta för att genomföra användarundersökningar i personliga intervjuer med målgruppen.

Eller hur du skulle minimera riskerna samtidigt som du förbättrar teamets arbetsflöde.

Välj relevanta exempel för att illustrera din process och utgå från rollkraven i jobbannonsen. Detta är en öppen produktledningsintervjufråga, så missa inte chansen att visa hur du skulle kunna tillföra värde till deras organisation!

9. Kan du berätta om ett misstag du har gjort?

Denna beteendeinriktade intervjusfråga är djupt rotad i hur du skulle hantera utmanande situationer. Alla gör misstag, och rekryteringschefer vet detta. Men i slutändan hjälper ditt svar dem att avgöra om du har de interpersonella och produktledningsmässiga färdigheter som krävs för att lyckas i rollen.

Skriv ner några exempel på situationer där du har gjort ett misstag och vad du har lärt dig av det. Det är viktigt att inte fastna i misstaget. Fokusera på de steg du tog, de ramverk du satte upp och resultatet av det hela.

Skapa checklistor i ClickUp för att organisera sprintplaneringen.

10. Vad behöver du från din chef för att lyckas?

Arbetsgivare frågar om dina förväntningar på chefer för att förstå vilken ledarstil du föredrar. Det visar om dina värderingar stämmer överens med teamet och företaget. Använd dessa tips för att formulera ett genomtänkt svar:

Vilka egenskaper hos tidigare chefer har hjälpt dig att utvecklas i din karriär?

Hur vill du få omedelbar feedback och erkännande?

Hur ofta föredrar du att ha enskilda samtal med din chef?

Hur viktigt är det för dig med öppenhet?

Arbetar du bäst självständigt?

Nedan finns ytterligare 40 frågor att gå igenom och öva på svaren till!

11. Vad tycker du mest om med produktledning?

12. Vilka mätvärden på en instrumentpanel skulle du följa för produkt X?

13. Vad gillar du med vår produkt?

14. Vilka egenskaper letar du efter i ett starkt produktledningsteam?

15. Beskriv hur du har samarbetat med ett designteam för att leverera en produkt eller funktion.

16. Hur har du hanterat produktfel/utmaningar eller dålig feedback?

17. Vilka utmaningar har du stött på när du har arbetat på distans?

18. Hur går du tillväga för att göra en kostnads-nyttoanalys?

19. Hur kommunicerar du möjligheter till ingenjörer?

20. Om en teammedlems kapacitet inte tillåter konkurrerande prioriteringar, hur avgör du vad du ska fokusera på?

21. Hur skulle du mäta framgången för produkt X?

22. Hur samarbetar du med marknadsförings- och säljteamet för att leverera en produkt?

23. Vilka är de bästa sätten att kommunicera med ledningen?

24. Hur vet du om dina användare är nöjda med din produkt?

25. Vilka är dina idealiska metoder för kundundersökningar?

26. Hur ser du på att introducera nya användare till din produkt?

27. Varför vill du arbeta som produktchef?

28. Hur ser dina dagliga aktiviteter ut som produktchef?

29. Hur skulle du hantera ett problem tillsammans med en ingenjör?

30. Hur går du tillväga när du granskar mätvärden?

31. Hur skulle du förklara produktledning för en person utan teknisk kunskap?

33. Hur säger du nej till önskemål om funktioner eller förslag?

34. Hur skulle du förklara produktutmaningar?

35. Vad är viktigast: att få en produkt klar i tid eller att få en produkt klar enligt plan?

36. Skadar eller hjälper olika åsikter teamets prestanda?

37. Berätta om en situation när du var tvungen att bygga upp eller motivera ett team.

38. Hur väljer du vilken uppgift du ska fokusera på bland olika intressenter på ledningsnivå?

39. Vad har gjort X-produkten framgångsrik?

40. Berätta om en situation då du hanterade en svår intressent.

41. Hur skapar du samstämmighet mellan tekniska och designfunktioner?

42. Hur bestämmer du vad som ska byggas och vad som inte ska byggas?

43. Berätta om en situation då du var tvungen att påverka en viktig beslutsfattare.

44. Berätta om en situation då du löste ett problem för kunderna.

46. Vad är nyckeln till ett bra användargränssnitt?

47. Berätta om en situation då du löste ett problem för kunderna.

48. Hur vet du om en produkt är väl utformad?

49. Finns det någon produkt som du skulle vilja se förbättrad? Hur skulle du göra det?

50. Har du några frågor till mig?

Få fler agila intervjufrågor och svar !

Vad händer härnäst?

När du reflekterar över dina tidigare prestationer och arbetserfarenheter behöver du ett ställe där du kan samla dina tankar och svar. Använd ClickUp för att dokumentera alla dina resurser, så att du är extra väl förberedd inför din nästa produktchefintervju!