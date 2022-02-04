100 viktiga termer inom produktledning från A till Ö

Vad är produktledning?

För tio år sedan kunde man ha fått hundra olika svar på den frågan. Och på sitt eget sätt skulle alla ha varit rätt!

En produktchefs ansvarsområden har utvecklats till en mångsidig roll som kräver en kombination av UX-, teknik- och affärskunskaper för att följa hela produktens livscykel, från design till lansering – och till och med framtida uppdateringar.

Låter det som mycket? Det är för att det är det. 😳

Det är fortfarande en fantastisk tid att vara produktchef, eftersom det finns stor efterfrågan på dem och det alltid finns något nytt och spännande att lära sig i ett yrke som ständigt utvecklas.

Det är här denna produktledningsordlista kommer till nytta. 🤓

Antalet tillämpliga termer på denna lista varierar från person till person och beror på produktens behov, företagets storlek, budget och projektets tidsplan.

Men även om bara ett fåtal av dessa termer är relevanta för dig just nu, kan de övriga termerna hjälpa dig att identifiera tillväxtområden, föreställa dig vart din produkt är på väg och informera dig om hur produktchefer hjälper företag att nå sina mål.

A-E Acceptanskriterier för Epic

Acceptans Kriterier

Kundgodkänd, definition av färdig (DoD)

Acceptanskriterier är en uppsättning villkor som programvaran måste uppfylla för att accepteras av en kund eller intressent. I slutändan är det produktägarna som avgör om funktionen gör vad användarna vill att den ska göra, dvs. om den uppfyller sitt syfte enligt användarberättelsen.

Agile

Detta begrepp avser en produktutvecklingsmetodik där teamen arbetar med en serie uppgifter inom korta, hanterbara tidsramar som kallas sprints. Det finns 12 agila principer som kretsar kring frekvent feedback, kundnöjdhet, ökad hastighet i mjukvaruutvecklingen och flexibilitet.

Det krävs MYCKET för att skapa ett agilt produktteam, och många termer på denna lista hjälper dig att sätta ihop det!

Ta en närmare titt på alla 12 agila principer.

Agil produktutveckling

Agil mjukvaruutveckling, agil projektledning, agil mjukvaruhantering, agil projektledning, agil metodik, agil metod, agil approach, agil metod

Detta är en projektledningsteknik som gör det möjligt för utvecklare att skapa en fungerande produktmodell på bara några veckor.

Låter lite stressigt, eller hur? Faktum är att denna metod är extremt populär och varje team har sin egen speciella stil när det gäller sitt unika agila ramverk!

Ett agilt team delar upp sitt projekt i mindre utvecklingscykler som kallas iterationer eller sprints.

I slutet av varje sprint kan teamet leverera en fungerande produkt med endast de viktigaste funktionerna, som är redo för feedback och förslag från användarna. Teamet tar till sig dessa förslag och inkluderar dem i nästa sprint!

Denna cykel fortsätter tills du har skapat en slutgiltig programvara som gör dina kunder nöjda. Voilà!

Flera andra ramverk har utvecklats från agila metoder som Scrum , Kanban, Lean och XP.

ART: Agile Release Train

En Agile Release Train består av flera agila mjukvaruutvecklingsteam som arbetar med stora företagsprojekt. Detta kräver många personer, cirka 50–125 teammedlemmar som fokuserar på olika delar av projektet.

Precis som Scrum-team arbetar ett Agile Release Train i korta intensiva perioder, men till skillnad från Scrum-team varar dessa perioder mycket längre. 🤯

Alfatestning

Alfatestning är den första heltäckande testningen av en produkt för att säkerställa att produkten fungerar korrekt och gör vad den ska. Betrakta alfatestning som din första möjlighet att utvärdera prestanda och funktion hos din produktrelease.

B

Backlog

En backlog är en lista över nya funktioner, uppdateringar, buggfixar etc. som användaren behöver. Produktägaren ansvarar för att prioritera posterna i produktbackloggen och bestämmer vilka poster som behöver arbetas med i början av varje iteration.

Betatestning

Alfatestning är det första testet av produktens funktionalitet, medan betatestning är när riktiga användare testar produkten för eventuella buggar eller fel innan lanseringen. Om du betatestar befinner du dig i det sista steget innan produktlanseringen, så det är bäst att reda ut eventuella problem medan produkten fortfarande befinner sig i en kontrollerad miljö.

Om du också var teaterintresserad kan du se betatestningen som din sista generalrepetition inför premiären.

Buggar

Defekter

Buggar är oönskade eller oväntade beteenden i programvara och kan uppstå i vilket skede som helst av produktens livscykel, även efter lanseringen! Testare, användare eller kvalitetssäkringsingenjörer kan upptäcka buggar, och medan vissa kan åtgärdas omedelbart kan andra ta lite tid.

BI: Business Intelligence

Strategier för att hantera, analysera och tolka data för att fatta välgrundade beslut. Dessa data kommer vanligtvis från en rad olika källor, såsom branschrapporter, kundfeedback, användningsdata och konkurrentanalyser.

Burndown-diagram

Release Burndown Chart, Sprint Burndown Chart

Ett burndown-diagram hjälper agila projektledare att spåra hur mycket arbete som återstår i projektet och hur lång tid det tar att slutföra arbetet genom att mäta den återstående tiden i en sprint utifrån antalet oavslutade uppgifter.

Proffstips: Ett agilt projektledningsverktyg som ClickUp kan visa en prognostiserad framstegslinje på ditt burndown-diagram som visar hur projektets framsteg skulle se ut om ditt team arbetade i samma takt.

C

Churn

Kundbortfall

Detta är antalet eller procentandelen kunder som säger upp sina prenumerationer, inte använder eller väljer att inte förnya sitt abonnemang på din produkt. Detta kan i slutändan skada dina återkommande intäkter, så det är bäst att leta efter orsaken till problemet!

Fråga dina kunder om de har någon feedback eller några problem – det kan vara lätt att åtgärda!

Konkurrentanalys

Utvärdera styrkor och svagheter hos liknande produkter från direkta eller indirekta konkurrenter. Tänk på denna analys när du definierar dina unika värdeerbjudanden!

Konceptgranskning

Detta är den initiala idén för en ny produkt och processen där produktchefer och intressenter granskar olika produktkoncept för att besluta vilken version som skulle bli mest framgångsrik.

Kontinuerlig integration

CI, kontinuerlig leverans

Kontinuerlig integration är en agil metod där utvecklare kontinuerligt lägger till sin kod i huvudsystemet. Utvecklare arbetar självständigt med en funktion och när den är klar testas den för eventuella buggar. Efter att den har klarat det automatiska testet läggs den till i den slutliga programvaran.

Kontinuerlig distribution

I likhet med kontinuerlig integration och CI är kontinuerlig distribution en strategi för att minska tiden mellan att skriva kod och lägga till den i den slutliga programvaran. I likhet med automatiserad testning och automatiserade releaser bidrar denna agila metod till att säkerställa att fel och feedback kan hanteras i rätt tid.

Konverteringsfrekvens

Detta är andelen besökare på din webbplats, potentiella kunder eller klick som sedan blir betalande kunder för din tjänst. Tänk på detta som antalet kunder som köper något dividerat med det totala antalet kunder som besöker en butik.

Kundupplevelse

CX

Detta avser alla interaktioner som en kund har med ditt företag och hur de har fått kunden att känna om ditt företag i allmänhet. Detta inkluderar alla möten med produkten, kundens framgångsprocesser, marknadsföring, försäljning och reklam.

Kundfeedback

Detta är all information som en kund lämnar om sina erfarenheter av eller användning av din produkt. Genom att dela med sig av sin grad av nöjdhet med tjänsten eller produkten kan du och ditt team göra förbättringar eller åtgärda fel efter behov. Att proaktivt tillhandahålla en omröstning, enkät eller plats där kunderna kan dela med sig av sina omdömen kan hjälpa din produkt att behålla sin konkurrenskraft!

Kundlojalitet

Kundretentionsgrad, CRR

Med churn avses mätningen av kunder som inte förnyar sina avtal, medan kundretention är mätningen av hur många kunder som förnyar sina avtal eller prenumerationer. Det bästa sättet att upprätthålla en sund kundretention är att skapa en förtroendefull och engagerad relation mellan ditt företag och kunderna för att hålla dem engagerade och nöjda!

Kundframgång

Din produkt uppnår kundframgång när kunden kan lösa det problem som din produkt skapades för att lösa. Positiva recensioner, aktiv kundfeedback och hög kundlojalitet är bra indikatorer på att kundframgång har uppnåtts.

Tvärfunktionellt team

Ett tvärfunktionellt team består av medlemmar med olika kompetenser, talanger och intressen för att snabbt kunna leverera en ny produkt eller ta itu med ett särskilt problem.

D

DAU: Dagliga aktiva användare

Att hålla koll på antalet dagliga aktiva användare är ett vanligt sätt att mäta engagemanget för att avgöra kundernas lojalitet. Definitionen av en ”aktiv användare” bestäms av produktens funktion och användning, och även om högt engagemang kan verka vara målet, kan det också vara en indikator på flaskhalsar i arbetsflödet.

Andra vanliga engagemangsmått är veckovisa aktiva användare (WAU) och månatliga aktiva användare (MAU).

Beroendehantering

Beroenden beskriver relationen mellan en uppgift eller funktion och en annan och avgör när de kan slutföras. Det är viktigt att ta hänsyn till beroenden när du skapar din projektplan och övervakar ditt produktteams effektivitet, eftersom om uppgift B är beroende av uppgift A, kan uppgift B inte påbörjas förrän den uppgift den är beroende av är slutförd.

Design

Processen att visualisera, definiera, skapa och förbättra produkter för att lösa ett specifikt problem eller tillgodose en kunds behov.

Designers

Designers skapar produktens utseende, känsla och funktion. De ansvarar för att planera hur produkten och dess funktioner ska presenteras, samtidigt som de förbättrar användarupplevelsen och minskar friktionspunkter i framtida variationer. Vanligtvis är flera designers involverade i varje fas av produktutvecklingen, inklusive:

Produktdesigners

Användarupplevelsedesigners

Kundupplevelsedesigners

Interaktionsdesigners

Design Thinking

Detta är en människocentrerad designprocess som kräver att du förstår problemen och behoven hos den målgrupp du designar för. Tanken är att du genom att sätta dig in i situationen för de människor som din produkt riktar sig till bättre kan förutse problem och förnya din produkt, eftersom du är så väl insatt i vad dina kunder vill ha.

Designkoncept

Ditt designkoncept är en kort beskrivning av din produkts planerade design – tänk på det som en kort presentation av din produkt som förmedlar värdet av att designa just denna produkt. Ditt designkoncept bör:

Förmedla det problem som din produkt kommer att lösa

Definiera din målgrupp

Beskriv hur människor kommer att använda produkten

Utveckling

Processen att skapa en ny produkt, implementera en ny iteration eller lägga till funktioner för att förbättra kundens upplevelse av din befintliga produkt.

Utvecklare

Medan designers skapar produktens utseende, känsla och funktion, är det utvecklarna som ansvarar för att förverkliga dessa planer.

Digital transformation

Digital adoption

Uppgradering av traditionella affärsprocesser för att dra nytta av nya digitala tekniker. Detta används för att göra företag mer effektiva, tillgängliga för fler kunder och skalbara. Denna process kan ta flera år att genomföra och kräver en fokuserad strategi för att upprätthålla och förbättra företagets kundupplevelse.

Störning

Grundläggande ny produkt

Innovativ teknik, produkter eller tänkande som stimulerar en ny bransch eller marknad som konkurrerar med en befintlig.

Divergent tänkande

Brainstorming för att hitta nya, unika och kreativa sätt att lösa ett befintligt problem.

E

Ekosystem

En grupp separata produkter som är avsedda att användas tillsammans för att ge större värde eller för att lösa en grupp relaterade problem.

Epic

Epic Stories

En episk berättelse är en idé eller funktion som kan delas upp i mindre användarberättelser, precis som Harry Potters fantastiska år på Hogwarts är uppdelade i sju fantastiska böcker.

Inom produktutveckling kan ett epos med titeln ”Förbättra mobilgränssnittet” bestå av tre användarberättelser: ”Lägg till mobil kundvagn”, ”Optimera hastigheten” och ”Enhetlig typsnitt”.

Varje användarberättelse kan sedan delas upp i hanterbara uppgifter och kommer på grund av sin storlek att levereras över flera sprintar.

F-J Funktion till uppgifter som ska utföras

Funktion

Dina produktfunktioner är de egenskaper och förmågor som gör att din produkt fungerar och sticker ut bland andra liknande produkter på marknaden.

Funktionsgranskning

En funktionsgranskning är en genomgång av produktens funktioner (egenskaper och funktionaliteter) för att se hur många kunder som använder dem och hur ofta de används. Dessa granskningar presenteras ofta i form av diagram eller tabeller och informationen kan samlas in från enkäter, kundintervjuer, onlineanvändningsdata eller analysverktyg.

Funktionspoäng

Detta är ett annat sätt att rangordna funktioner baserat enbart på prestationsmått och utan att ta hänsyn till kundernas feedback eller recensioner. Funktionernas poäng bestäms av deras framgång inom områden som försäljning, kundlojalitet, effektivitet och utvecklingstid.

FDD: Feature Driven Development (funktionsdriven utveckling)

Detta agila ramverk strukturerar mjukvaruutvecklingsprocessen helt kring färdigställandet av funktioner. Det delar upp produktutvecklingen i mindre delar (funktioner) som syftar till att uppfylla olika kundfokuserade behov.

G

Gantt-diagram

Projektets tidsplan

Ett horisontellt stapeldiagram som visualiserar sekvensen av uppgifter inom projektets tidsplan och kan visa vilka uppgifter som är beroende av varandra. Varje uppgift har ett startdatum och ett slutdatum så att ditt team inte överskrider deadlines.

Mål

Sprintmål, iterationsmål

Inom produktledning kan målen vara mycket mer specifika än att bara färdigställa produkten i tid eller leverera en kvalitetsprodukt som människor kommer att använda. Varje sprint avslutas vanligtvis med ett specifikt mål, eller det önskade resultatet som Scrum-teamet vill uppnå med dessa uppgifter.

Det är vanligt att dessa mål är en fungerande modell av programvaran som kan visas för intressenterna.

Agila projektledningsverktyg som ClickUp har inbyggda funktioner som kan hjälpa dig att spåra dina sprintmål i realtid!

GOOB: Get-Out-Of-The-Building (ut ur byggnaden)

Kort sagt betyder denna förkortning att möta dina kunder där de befinner sig. Produktteam testar och använder ofta sina produkter i kontrollerade miljöer, men deras kunder gör inte det. Genom att lämna kontoret får du lära känna dina kunder i den miljö där de kommer att använda din produkt.

Detta är din strategiska och taktiska plan för hur ett företag avser att hantera en framgångsrik produktlansering. Planen omfattar prissättning, försäljningsstrategier, en kundresekarta, marknadsföring, budget, kundsupport och mycket mer.

H

Hårdvaruprodukt

Hårdvara avser de fysiska verktyg och den mekaniska utrustning som används för att utveckla eller använda din produkt. Detta kan omfatta de fysiska delarna av en dator och de element som behövs för att använda den, inklusive tangentbord, bildskärm eller mus.

I

Idéhantering

Detta är processen att samla in, sortera och analysera idéer som syftar till att förbättra din produkt. Idéerna kan komma från kundfeedback, partners eller internt och ha olika prioritet.

Idégenerering

Processen att skapa nya idéer och utveckla dem genom brainstorming, listor eller mind mapping.

Inkrementell produkt

Inkrementell innovation

Detta är en utvecklingsmodell där varje iteration bygger på den tidigare versionen utan att ersätta den. Även om varje ny version är en förbättrad variant av den tidigare, är den tidigare produkten fortfarande funktionell.

Intuitiv

Intuitiv design

En intuitiv produkt passar enkelt in i kundens befintliga mentala ramverk och arbetsvanor. Den känns naturlig att använda och är lätt att lära sig.

Integration

När en applikation kan integreras med en annan innebär det att de två programvarorna kan synkroniseras med varandras data och arbetsflöden.

J

JTBD: Jobs-To-Be-Done

Detta avser det arbete eller den uppgift som en kund försöker utföra för att bättre förstå de problem de står inför och deras motiv för att söka en lösning.

K-O Kaizen till Opportunity Score

Kaizen

Kaizen är ett koncept som innebär att man ständigt letar efter förbättringsområden baserat på teammedlemmarnas egna erfarenheter av att använda produkten.

Kanban

I stället för att arbeta i fasta och planerade iterationer som i Scrum, arbetar Kanban-team med prioriterade uppgifter när de kommer in. Det är ett mycket visuellt agilt ramverk med målet att ha en konstant arbetsflöde utan flaskhalsar.

Teamen sätter en gräns för antalet uppgifter som kan arbetas med samtidigt (kallas WIP-gräns), så att teamet inte multitaskar och saktar ner produktiviteten.

Kanban-tavla

Uppgiftstavla, whiteboard, anslagstavla

En Kanban-tavla är en fysisk eller visuell korkstavla som är uppdelad i 3–4 kolumner för att visualisera allt arbete inom projektet. Varje kolumn i en Kanban-tavla representerar en status för uppgiften, från ”Att göra”, ”Pågår” och ”Klar”.

I Kanban visualiseras varje uppgift som en klisterlapp eller ett kort. Varje gång en teammedlem slutför en uppgift flyttas kortet till relevant kolumn.

Kano-modellen

Prioritera produktfunktioner efter hur sannolikt det är att de kommer att tillfredsställa dina kunder. Genom att jämföra sannolikheten för tillfredsställelse med kostnaden för att utveckla funktionen kan ditt produktteam avgöra om det är strategiskt att lägga till den i roadmappen.

KPI: Nyckeltal

KPI:er är de mest inflytelserika kvantitativa måtten som används för att avgöra hur framgångsrik din produkt är. Finansiell framgång, intäkter, kundmått och antalet nya användare är vanliga KPI:er, men de viktigaste måtten för ditt företag beror på vilken typ av produkt du har och vilket unikt syfte den tjänar.

L

Lean produktutveckling

Lean Software Development

Principer och metoder som optimerar utvecklingsprocessen. Den är inspirerad av den lean-metod för tillverkning som Toyota introducerade på 50-talet.

Livstidsvärde

Kundens livstidsvärde, CLV, CLTV

Detta är den uppskattade totala intäkten som en kund genererar för ett företag under hela deras relation. På detta sätt kan företag fastställa kostnadseffektiviteten av att lägga till och stödja kunder över tid.

Livscykel

Varje fas i ett produkts livscykel, från den initiala idén till utveckling, iterationer, tillväxt och slutligen nedgång.

M

MRD: Marknadskravsdokument

Ett skriftligt dokument av produktchefen som strategiskt definierar efterfrågan och krav på en produkt. MRD inkluderar produktvision, målmarknad, användarpersonligheter, lösningar och möjliga intäkter för din produkt.

MVP: Minimum Viable Product (minimalt fungerande produkt)

Detta är en produkt i ett tidigt utvecklingsskede som har precis tillräckligt med funktioner för att uppfylla produktidén. Även med ett minimalt antal funktioner gäller att ju snabbare du kan locka kunder till din produkt, desto snabbare kan du få feedback och förbättra framtida versioner.

Mockup

Mockups är realistiska ritningar eller fysiska modeller av din produkt, men utan funktionalitet. De är en visuell representation eller beskrivning av vad teamet föreställer sig för produkten.

MRR: Månatlig återkommande intäkt

Beräkningen av intäkter som genereras varje månad, eller alla löpande intäkter dividerade med ett månatligt tal.

N

Behovsanalys

Identifiera de områden där dina kunder behöver en lösning. Detta kräver att du lär dig mer om och visar empati för dina kunder för att förstå de problem de står inför och hur din produkt kan fylla luckan.

NPS: Net Promoter Score

Det här är en metod där man använder en enkel enkät för att mäta kundernas nöjdhet med din produkt. Genom att upprepade gånger be kunderna betygsätta din produkt på en skala från 0 till 10 i olika skeden av kundresan kan du få ett mer generellt eller detaljerat betyg.

O

OKR: Mål och nyckelresultat

I likhet med KPI:er används mål och nyckelresultat (OKR) för att mäta dina produktresultat, men OKR bygger på att man sätter upp tydliga mål eller målsättningar som man följer upp och utvärderar inom en fastställd tidsram.

Möjlighetspoäng

Denna strategi används för att identifiera funktioner som kunderna anser nödvändiga men som de också har svårt att använda effektivt. Genom att kontinuerligt leta efter möjligheter i din produkt kan du öka kundlojaliteten och samtidigt attrahera nya kunder!

P-T Pivot to Theme

Pivot

Att ändra din affärsstrategi eller inriktning på grund av upptäckter om din produkts marknad, brister i din ursprungliga strategi eller konkurrenspress.

Prioritering

Rangordna poster eller initiativ i din backlog efter viktighet för att bestämma vilka som ska utvecklas härnäst.

Produkt

Det är därför vi finns här! Din produkt är en vara eller tjänst som löser ett problem eller tillgodoser ett behov hos kunden. En produkt kan vara en nedladdningsbar eller fysisk vara, gratis eller köpbar – eller en kombination av båda!

Produktupptäckt

Produktupptäckt bygger på en djup förståelse för kunderna för att skapa produkter som löser viktiga problem som de regelbundet står inför. En omfattande förståelse för vad dina kunder behöver kan hjälpa dig att prioritera de produkter du utvecklar och säkerställa att det finns en marknad för dem.

Produktanalys

Objektiva kvantitativa data som samlas in av inbyggda verktyg för att förstå hur kunderna använder dina produkter. Dessa analyser kan omfatta den tid användarna lägger på att utföra vissa åtgärder, en karta över användarens resa med din produkt eller vilka funktioner som används mest.

Produktledd tillväxt

Detta är användningen av en produkt som det primära lockbetet för att attrahera kunder. Ett företag kan erbjuda begränsad användning av sina produkter gratis med möjlighet att lägga till fler funktioner mot en extra kostnad eller erbjuda en gratis provperiod där nya kunder kan använda en produkt i full utsträckning under en fast tidsperiod innan de får möjlighet att betala för åtkomst igen.

Produktchef

En produktchef bistår det agila teamet med utvecklingsprocessen från start till mål. Deras huvudsakliga ansvarsområden omfattar:

hantera problem i utvecklingsprocessen

säkerställa att teamet håller projektets deadlines

samarbeta med andra avdelningar inom företaget, såsom försäljning, marknadsföring och kundservice

Produktdrift

Dina produktoperativa roller finns till för att hjälpa tvärfunktionella team att arbeta effektivt. De kan hjälpa till med kundintervjuer för forskning, övervaka kvalitetssäkringskontroller, effektivisera utvecklingsprocesser eller arbeta tillsammans med supportteam.

Produktägare

Ägare

Dessa är de viktigaste medlemmarna i ett Agile- eller Scrum-team. De bestämmer visionen och funktionerna för den slutliga programvaran, men funktionerna väljs inte på en impuls!

De analyserar noggrant kundernas behov och krav och lägger till dessa punkter i produktbackloggen, tar emot feedback från kunderna och vidarebefordrar den till utvecklingsteamet.

Detta dokument beskriver hela utvecklingsprocessen. Det innehåller produktens funktioner, design, beskrivning och detaljer om leveransen. Dokumentet redogör för allt som produkten måste ha innan den kan släppas eller anses färdig.

Produktplan

En produktplan är en kortfattad översikt över hela projektplanen. Istället för att dränka dig i detaljer ger en produktplan dig en översikt över produktschemat, viktiga milstolpar och mål.

Genom att lyfta fram de viktigaste delarna av din plan hjälper roadmapping ditt team att hålla sig på rätt spår med kommande uppgifter.

Produktspecifikation

Detta dokument liknar en PRD, men är mer koncist och rakt på sak. Det kan innehålla ritningar eller viktig information om produktens målgrupp, men tjänar främst till att besvara varför produkten eller funktionen utvecklas, vilka mål den har och hur dess framgång kommer att mätas.

Prototyp

En mockup är en ritning eller fysisk representation av hur en produkt kommer att se ut, medan en prototyp är en tidig modell som är tillräckligt utvecklad för att kunderna ska kunna testa dess funktionalitet.

Q

Kvalitetssäkring

Detta är ett företags process för att säkerställa och förbättra kvaliteten på sina produkter i alla stadier av produktutvecklingen. Kvalitetssäkring är ett proaktivt tillvägagångssätt för att hjälpa företag att leverera högkvalitativa produkter med en positiv användarupplevelse.

R

Lanseringsplan

En releaseplan visar alla funktioner som kommer att ingå i nästa release, tillsammans med ett beräknat releasedatum, och sträcker sig vanligtvis över en period på några månader. Tänk på den som en filmtrailer för ett agilt projekt.

Retrospektiv

Retrospektivt möte, sprintretrospektiv

En retrospektiv är ett Scrum-möte där teamet analyserar sin prestation i slutet av sprinten.

Teamet använder agila mätvärden, diagram och rapporter för att se var de utmärker sig och var de behöver förbättras.

I stället för att manuellt spåra agila mätvärden erbjuder agila projektledningsverktyg som ClickUp exakta grafer och diagram som hjälper ditt team att driva igenom en sprintretrospektiv.

S

Scrum

Scrum-projektledning

Scrum är en agil metodik där team arbetar i korta arbetsperioder på cirka 2–4 veckor, så kallade sprintar, för att leverera en produkt som är redo för kundfeedback.

Scrum-team fastställer planer och håller regelbundna möten för att säkerställa att alla vet vad de ska göra och för att hålla koll på processen inom sprinten.

Split-test & A/B-test

Tester för att jämföra prestandan hos två varianter med varandra. A/B-tester används ofta inom produktledning för att identifiera det alternativ som presterar bäst. Om till exempel två varianter av ett nytt användargränssnitt testas, vinner den variant som engagerar användarna mest A/B-testet.

Sprint

Iterationer

Sprints är korta arbetsperioder som hjälper teamen att hålla sig på rätt spår under produktutvecklingen. De varar vanligtvis i cirka 2–4 veckor och omfattar flera uppgifter som hjälper dig att nå nästa viktiga milstolpe i projektets tidsplan. Skapa och hantera enkelt dina egna sprints i ClickUp!

Stage-Gate

Stage-Gate-processen

Detta är processen att dela upp din produktutvecklingsprocess i olika faser eller ”steg”, inklusive omfattning, affärsplan, utveckling, testning och lansering. Genom att granska framstegen i dessa steg kan du avgöra hur produkten ska gå vidare till nästa fas.

Intressent

Detta avser alla utanför teamet som är kopplade till projektet. Det kan vara en investerare, kundansvarig, säljteam eller kund.

Story Points

En story point är en enhet som tilldelas en användarberättelse för att uttrycka hur mycket tid och energi som krävs för det arbetet. Ett högre tal indikerar alltså en svårare uppgift som kräver mer tid. Detta är en relativ uppskattningsteknik, vilket innebär att talen tilldelas varje uppgift genom jämförelse med andra liknande uppgifter.

SWOT-analys

SWOT-analys är en planeringsmetod för att strategiskt och proaktivt överväga möjliga styrkor, svagheter, möjligheter och hot mot din produkt. Din produkts styrkor och svagheter är ofta interna faktorer, medan möjligheter och hot relaterar till externa faktorer (dvs. marknaden, konkurrenter, möjliga trender).

T

Teknisk produktchef

Den tekniska produktchefen arbetar närmare ingenjörsteamen än försäljnings- eller affärsteamen och har en teknisk bakgrund för att kunna bistå med utvecklingsaspekterna av projektet.

Tema

Produkttemat är en mycket övergripande plan för din produkt. Detta kan vanligtvis sammanfattas med ditt produktmål eller som svaret på frågan ”vilket problem löser denna produkt?”.

U-Z Användningsfall till Zeta-poäng

Användningsfall

Detta är ett enkelt och mycket troligt scenario som förklarar hur en kund skulle använda din produkt för att lösa ett problem. Även om det rör sig om hypotetiska exempel är de tillräckligt vanliga för att vara trovärdiga och relaterbara, och de hjälper till att bevisa behovet och värdet av olika delar av din produkt.

Användarundersökning

Processen att förstå kundernas behov genom att observera hur de utför uppgifter, använder andra produkter och genom att lära sig deras tankeprocesser.

UX: Användarupplevelse

En sammanfattning av dina kunders interaktioner med en produkt. Din UX kommunicerar hur en person upplevde att använda din produkt, deras inställning till att använda den, hur lätt det var och vilka utmaningar det innebar.

Användarprofil

Din användarprofil är en fiktiv kund som representerar den ideala användaren av din produkt. Det är en omfattande översikt över din målgrupp, inklusive ålder, yrke, karriärstadium, eventuellt geografisk plats och vanliga problem som de står inför.

Användarflöden

Detta är visuella representationer av den väg en användare kommer att ta när hen utför uppgifter i en applikation. Kartläggning av användarflödet, som vanligtvis visas i ett diagram eller en tabell, hjälper team att skapa mer intuitiva gränssnitt och optimera den process som kunderna kommer att genomgå för att utföra en uppsättning uppgifter.

Användarberättelse

Användarmål

Detta är en kort beskrivning av en specifik produktfunktion eller en funktion som kunderna skulle finna användbar. Typiska användarberättelser kan se ut ungefär så här:

”Som (användarnamn/typ) vill jag (göra något) så att jag kan (uppnå ett mål).”

I grund och botten en informell förklaring av funktioner som någon vill ha i systemet.

V

Värdeerbjudande

Unikt värdeerbjudande

Detta är det förslag som förmedlar syftet, fördelarna och det som skiljer din produkt från andra på marknaden. Det används för att övertyga kunderna att välja din produkt framför andra liknande produkter och förmedlar vad som gör din produkt mer värdefull eller konkurrenskraftig.

Kundens röst

Detta är den allmänna termen för feedback och kvalitativa eller kvantitativa data som relaterar till dina kunders behov eller det problem som din produkt syftar till att lösa.

W

Vattenfall

Detta är en långsiktig linjär utvecklingsmetod där varje fas sker i sekvens och varje fas måste slutföras innan nästa fas kan påbörjas. Det är en mycket stegvis process som börjar med att samla in nödvändiga dokument och fastställa kraven, för att sedan gå vidare till design, kodning, testning osv. utan överlappningar.

Wireframe

En wireframe liknar en mockup eller prototyp, men är en grundläggande representation av din produkt – med den skillnaden att den endast kommunicerar dess funktion. Det är ofta en mycket enkel webbsida som endast syftar till att ordna funktioner och visa hur användarna faktiskt kommer att använda din produkt.

Y

YOY: År-över-år

Processen att jämföra ett års data med samma uppsättning data från föregående år.

Z

Zeta Score

Zeta-modellen, Z-Score-formeln Den poängformel som ett företag använder för att fastställa sannolikheten för konkurs.

Nu kan jag mina... viktiga produktledningsbegrepp 🎶

Okej, det var inte exakt A-Ö, men det var alla bokstäver utom X! Ganska nära, om vi får säga det själva. 💅🏼

Kanske har du redan memorerat denna ordlista från början till slut, eller kanske fanns det några nya termer som du kan överväga! Oavsett vilket, betrakta denna lista som din språngbräda inom produktledning – inte som mållinjen. Du kan se var du befinner dig och hur du kan ta din produktledning vidare, och vem älskar inte att växa 1 % varje dag? 😉

Dessutom kan ClickUp hjälpa dig att omsätta dessa idéer i handling för att förbättra din nuvarande produktledningsstrategi. Spara tid, effektivisera dina processer och kommunicera med ditt team på en och samma plattform! Vi ses där, vänner. 🥳