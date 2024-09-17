Gratis SWOT-analysmallar i Word, PPT, Excel och ClickUp

Att driva ett framgångsrikt företag innebär utmaningar som gör det svårt att sticka ut i någon nisch. Idag, mer än någonsin, kan dina konkurrenter enkelt få tillgång till samma information och innehåll som du från internet.

Därför behöver du en strategi som hjälper dig att växa ditt företag mitt i den hårda konkurrensen. Det bästa och enklaste sättet att starta tillväxtprocessen är att genomföra en SWOT-analys för ditt företag.

Denna analys gör det möjligt för dig att förenkla projektets avsedda mål och lyfta fram de externa och interna faktorer som avgör hur dessa mål uppnås. Som ett resultat kan du koppla befintliga åtgärder till planer.

I den här guiden utforskar vi de bästa SWOT-analysmallarna och hur du kan använda dem för att få värdefulla affärsinsikter!

Vad är SWOT-analys?

SWOT-analys är ett strukturerat ramverk som organisationer använder för att utvärdera sin strategiska affärsplanering och konkurrensposition. Analysen bryter ner de externa och interna faktorerna för nuvarande och framtida affärspotential.

Den är strukturerad för en faktabaserad, realistisk och datadriven bild av styrkor och svagheter hos en individ, ett företag eller en organisation. SWOT är en förkortning som står för styrkor, svagheter, möjligheter och hot. De två första faktorerna är interna faktorer, medan de senare är externa faktorer.

Styrkor : Din plats, immateriella rättigheter, personalresurser, ekonomi etc. som bidrar till din affärsframgång.

Svagheter : Faktorer som gör att företaget hamnar på efterkälken i förhållande till konkurrenterna. Det kan handla om eftersläpningar eller missöden som är inbäddade i din bransch.

Möjligheter : Marknadstillväxt och trender som du kan dra nytta av för att öka vinsten, bli innovativ och följa reglerna (Kolla in dessa mallar för gap-analys!) : Marknadstillväxt och trender som du kan dra nytta av för att öka vinsten, bli innovativ och följa reglerna

Hot: Potentiella risker såsom naturkatastrofer, innovationsutmaningar och en atmosfär som kan påverka din verksamhet negativt.

Vanligtvis använder företag SWOT-analys för att:

Upptäck unika styrkor jämfört med konkurrenterna Analysera prestationsområden där konkurrenterna utmärker sig Upptäck möjligheter för tillväxt i din verksamhet Identifiera potentiella problem och utmaningar som kan störa verksamheten.

Gratis SWOT-analysmallar i Word, Excel, PPT och ClickUp

1. ClickUp Whiteboard SWOT-mall

Ladda ner denna mall Anpassa den retrospektiva whiteboardmallen i ClickUp för en praktisk SWOT-analys.

De som gillar att göra listor kommer att uppskatta de tidsbesparande verktygen i ClickUp Whiteboards! Whiteboards är zoombara arbetsytor som hjälper dig att visuellt arbeta igenom komplexa begrepp för effektiv SWOT-analys.

I verkligheten är det en utmanande process att hantera stora mängder data. Den nybörjarvänliga mallen Introduction to Whiteboards från ClickUp löser detta problem genom att skapa ett enda utrymme där du kan samla alla idéer, källor och bilder för att måla upp en fullständig analys. Här är några sätt att maximera värdet av din SWOT-analys-whiteboard:

Samarbeta med projektledare vid nästa affärsstrategimöte eller asynkront.

Lägg till tankekartor för att dela upp stora begrepp i hanterbara delar.

Skapa separata avsnitt för OKR, KPI och andra interna data som referens.

Infoga platshållare för saknad information eller feedbackförfrågningar.

Konvertera whiteboardobjekt till uppgifter och rita relationer

Skapa checklistor för att komma ihåg spontana tankar

ClickUp samlar dina idéer och lösningar så att du kan fokusera på rätt aktiviteter, men också ha viktig information inom räckhåll för att kunna återkomma till den senare. Ju mer du spårar dina lärdomar och resurser på en och samma plattform, desto mer kommer du att se SWOT-analysen som det självklara verktyget för strategisk planering.

Proffstips: När du har laddat ner mallen rekommenderar vi att du väljer Retrospektiv mall från din alternativlista. Märk dina rutor och anpassa dem sedan efter ditt eget arbetssätt!

Kolla in vår nybörjarguide till ClickUp Whiteboards för snabba tips om hur du kommer igång!

2. ClickUp personlig SWOT-analysmall

Ladda ner denna mall Genomför en praktisk SWOT-analys med ClickUps mall för personlig SWOT-analys för att fatta välgrundade beslut.

Med ClickUps mall för personlig SWOT-analys kan du brainstorma och lista åtgärder kring din SWOT-analys. Den gör det möjligt för dig att organisera och gruppera anpassade uppgifter. Spåra framstegen för dessa uppgifter med hjälp av anpassade statusar.

Lägg till anpassade fält som inkluderar länk till kalkylblad, slutförandegrad, mål och tidsplan. Med den här mallen kan du också ställa in anpassade vyer som listvy, Gantt-diagramvy och uppgifter i en kalendervy baserat på arbetsbelastning.

3. ClickUp-mall för konkurrensanalys

Ladda ner denna mall Förstå affärslandskapet och skapa planer för tillväxt och expansion med ClickUps mall för konkurrensanalys.

Håll ett öga på konkurrenterna med ClickUps mall för konkurrensanalys. Använd denna interaktiva whiteboardmall där du kan lägga till idéer, anteckningar eller visuella element i de fyra kvadranterna medan du bygger affärsstrategier för nya produkter eller tjänster.

Mallen hjälper dig att brainstorma med ditt team för att bygga upp en kunskapsbas om dina konkurrenter och marknadstrender samt identifiera potentiella hot och möjligheter.

4. ClickUp SOAR-analysmall

Ladda ner denna mall ClickUps SOAR-analysmall SOAR-analys används för att identifiera en organisations styrkor, möjligheter, ambitioner och resultat.

På samma sätt som en SWOT-analys används SOAR-analysen för att identifiera en organisations styrkor, möjligheter, ambitioner och resultat. Denna analysmetod ger värdefull insikt i organisationens nuvarande tillstånd samt potentiella förbättringsområden. Genom att förstå organisationens styrkor och svagheter kan det bli lättare att identifiera möjligheter till utveckling och tillväxt.

ClickUps SOAR-analysmall hjälper organisationer att objektivt utvärdera sin prestanda genom att ta hänsyn till både interna och externa faktorer som bidrar till framgång. Den gör det möjligt att identifiera konkreta och abstrakta områden som behöver förbättras, som sedan kan undersökas ytterligare och åtgärdas genom en strategisk planeringsprocess.

5. Microsoft Word Manager SWOT-analysmall från Template.net

Mallen för SWOT-analys i Google Docs Manager används för att analysera en individs styrkor och svagheter när denne tilldelas en ledande roll. Den hjälper också chefer att självkontrollera sina uppgifter och genomföra en handlingsplan för att hjälpa andra att utvecklas genom att inse att nyckeln till framgång i affärslivet är teamets insatser.

Med denna mall kan du hjälpa dig själv och andra att förbättra flera aspekter av deras yrkesliv. Du kan uppmuntra potentiella chefer att förbli starka så att de kan leda effektivt från en position av styrka genom att registrera en personlig inventering av deras affärsinteraktioner och effekten av deras position.

6. Microsoft Word-mall för SWOT-analys av marknadsföring från Template.net

Via Template.net

När du förstår ditt företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot blir det mycket enklare att utveckla marknadsföringsstrategier som passar dina specifika behov. Det guidar ditt marknadsföringsteam till de bästa metoderna för att positionera varumärket och produkterna för affärsframgång.

Denna mall har ett avsnitt som kategoriserar tjänster eller produkter utifrån viktiga teman som funktionalitet, kapacitet och kvalitet, vilket hjälper dig att kommunicera med kunderna och positionera varumärket på ett adekvat sätt.

Mallen för SWOT-analys inom marknadsföring innehåller redan förslag på innehåll, så du behöver inte längre börja från scratch!

7. Microsoft Word-mall för SWOT-analys inom hälso- och sjukvård från Template.net

Via Template.net

Att leda en vårdinrättning innebär olika utmaningar. Med SWOT-analysmallen för hälso- och sjukvård som utgångspunkt för att skapa din egen företagsbedömning får du ett nödvändigt dokument som gör det möjligt för dig att utvärdera din institutions styrkor och svagheter. Den visar dig helhetsbilden av sjukhuset och hjälper dig att bedöma, sammanställa och utvärdera de betydande influenser som motverkar eller stöder dina strategiska mål.

Identifiera dina svagheter och bygg vidare på dina styrkor. Förstå möjligheterna och skilj dem från hoten, och utarbeta en handlingsplan för att få ut det mesta av varje situation.

Kolla in dessa verktyg för projektledning inom hälso- och sjukvården!

8. Microsoft Word-mall för SWOT-analys av hemmabaserade företag

Via Microsoft

Få en förståelse för branschen, marknadens storlek och tillväxtmöjligheter genom att skapa en omfattande marknadsanalys för ditt hembaserade företag. Denna SWOT-mall för affärsplanering i Microsoft Word hjälper dig att definiera din affärsplan, utvärdera dina konkurrenter, identifiera potentiella kunder, fastställa ditt företags värde på marknaden och mycket mer.

Det gör att du kan identifiera interna och externa faktorer som påverkar din verksamhet så att du kan överväga hur du kan tillföra mervärde till din verksamhet för att möta marknadens förväntningar.

9. Excel-mall för konkurrenskraftig SWOT-analys

Via Microsoft

Med denna konkurrenskraftiga SWOT-analysmall i Excel kan du utvärdera ditt företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot i förhållande till dina konkurrenter. Istället för SWOT-matrislayouten är det ett enkelt kalkylblad med olika kolumner för att jämföra med tre konkurrenter.

Mallen gör det möjligt för dig att utveckla en detaljerad analys av dina konkurrenter med SWOT-strukturen för att identifiera resultat som vilka möjligheter dina konkurrenter kanske missar. Den hjälper dig att bygga upp en etablerad konkurrensbild och gör det möjligt för ditt team att fatta strategiska planeringsbeslut.

10. Excel-mall för SWOT-analys av affärsplan

Via Microsoft

Använd mallen för att tilldela ansvariga personer och deadlines för de kritiska uppgifter som ska slutföras när du utarbetar en affärsplan. Du kan också analysera och planera för ditt kommande affärsmål eller produktlansering.

Denna SWOT-mall ger dig möjlighet att analysera din affärsplan och identifiera dess styrkor och svagheter. Din styrka kan till exempel vara att du som ledare har gedigna kunskaper i bokföring, vilket innebär att du kan sköta bokföringen och hantera företagets utgifter utan att behöva lägga dig i. Din svaghet kan dock vara att du har svårt att hantera för många aktiviteter samtidigt, vilket gör att du utför uppgifter av sämre kvalitet. Och dina hot kan vara att din leverantör ofta är sen.

11. PowerPoint Diamond SWOT-mall från SlideModel

Via SlideModel

Diamond SWOT-analysmallen med 5 bilder är en enkel och lättanvänd PowerPoint-presentation med en platt design. Diamanten delar upp kategorierna i fyra sektioner med olika färger för att varje sektion ska sticka ut. Den erbjuder en unik layout för användarna samtidigt som externa och interna faktorer visas sida vid sida.

Med denna SWOT-mall kan du förbereda en presentation på bara några minuter genom att helt enkelt ersätta platshållarinnehållet. Ikonerna och formerna i denna mall kan redigeras med ett brett utbud av anpassningsbara funktioner.

Bilderna är också återanvändbara och kan enkelt anpassas till andra presentationers stil och tema. Dessutom kan du ändra färgen och lägga till önskade effekter på bilden.

12. PowerPoint-mall för SWOT-analys av företag från SlideModel

Via SlideModel

Mallen för SWOT-analys för företag är en introducerande, redigerbar presentation för affärsplanering och marknadsföringsstrategier. Den hjälper team att diskutera affärsidéer och lösningar. Det är en PowerPoint-presentation med fem bilder som visar en kort översikt samt fyra layouter för detaljer.

Slidelayouten i denna mall visar en blomma i mitten medan fyra segment bildar ett kronblad. Varje segmentkronblad innehåller platshållare för att visa textinnehåll som rör SWOT-analysparametrar.

Du kan enkelt göra designändringar eller infoga extra funktioner för personliga vyer. Det är ett utmärkt alternativ för att utarbeta affärsutmaningar och beslutsprocesser.

Varför är SWOT-analys viktigt för agila företag?

Företag som inte känner till sin position på marknaden saknar konkurrensfördelar inom sin bransch. Detta gör SWOT-analysen till en viktig del av alla framgångsrika företag.

Det strukturerade ramverket hjälper företag att identifiera, analysera och förstå centrala frågor som påverkar organisationen och hur man hittar lämpliga lösningar.

Genom att göra en personlig SWOT-analys kan du identifiera företagets styrkor, svagheter, olika möjligheter som du kan utnyttja och risker som kan påverka verksamheten negativt.

Bonusmallar: BSC-mallar

Exempel på SWOT-analys

Att förstå dina styrkor, svagheter, möjligheter och hot är nyckeln till strategisk planering för alla team i alla branscher. SWOT-analysmallar är ett viktigt verktyg i din planeringsverktygslåda. För att illustrera hur detta kan fungera i praktiken ska vi undersöka två specifika scenarier: ett för ett marknadsföringsteam och ett för ett mjukvaruutvecklingsteam.

SWOT-analys för ett marknadsföringsteam

Styrkor:

Erfarna och kreativa teammedlemmar

Stark närvaro online

Varierande och föränderliga marknadsföringsstrategier

Svagheter:

Begränsad budget för annonskampanjer

Låg varumärkeskännedom jämfört med konkurrenterna

Beroende av tredjepartsplattformar för online-närvaro

Möjligheter:

Ökad användning av sociala medieplattformar

Potentiella samarbeten med influencers som är relevanta för produkten

Ökande marknadsintresse för miljövänliga och hållbara metoder

Hot:

Ökning av antalet konkurrenter

Snabba förändringar i marknadsföringstrender

Stränga regler för data och integritet

Åtgärder:

Utnyttja kreativiteten och erfarenheten hos marknadsföringsteamets medlemmar för att optimera budgetanvändningen och utveckla kostnadseffektiva marknadsföringsstrategier.

Öka varumärkeskännedomen genom att samarbeta med influencers och utnyttja nya sociala medieplattformar.

Framtidssäkra strategier genom att hålla dig uppdaterad om marknadsföringstrender och förändringar i regelverket.

SWOT-analys för ett mjukvaruutvecklingsteam

Styrkor:

Kompetent team med olika specialiseringar

Bevisad erfarenhet av att leverera kvalitetsprogramvara i tid

Starka kundrelationer

Svagheter:

Beroende av några få nyckelmedlemmar i teamet

Begränsad erfarenhet av utveckling av mobilappar

Svårigheter att balansera flera projekt samtidigt

Möjligheter:

Ökande efterfrågan på utveckling av mobil- och webbappar

Möjligheter till partnerskap med andra teknikföretag

Ökande intresse för AI och maskininlärning

Hot:

Brist på skickliga utvecklare på marknaden

Snabba tekniska framsteg

Mycket konkurrensutsatt marknad

Åtgärder:

Utveckla en successionsplan och erbjud tvärutbildning för att hantera beroendet av nyckelpersoner i teamet.

Utveckla dina kunskaper eller anställ ny talang för utveckling av mobilappar för att möta den ökande efterfrågan på marknaden.

Balansera projekt effektivt genom att använda projektledningsverktyg och eventuellt samarbeta med tekniska partnerföretag.

Genom att identifiera SWOT för dina team och vidta lämpliga åtgärder kan du se till att ditt team fokuserar på att utnyttja styrkor, åtgärda svagheter, ta tillvara möjligheter och mildra hot, och därmed lägga grunden för framgång.

Läs mer: Diagram exempel för alla typer av projekt

Vem har nytta av att använda en SWOT-analys?

SWOT-analys är en strategisk planeringsteknik som hjälper till att identifiera ett företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot i en given situation. Här är några exempel på team som kan ha stor nytta av att använda en SWOT-analys:

Ledningsgrupper: För chefer kan en SWOT-analys ge värdefulla insikter om det aktuella läget för deras team eller projekt. Den kan också hjälpa till att identifiera områden som kan förbättras och utveckla strategier för att dra nytta av möjligheter.

Säljteam: För säljteam kan en SWOT-analys hjälpa till att identifiera områden där de utmärker sig och områden som behöver förbättras. Den kan också ge insikter om marknadstrender och potentiella hot mot verksamheten.

Förstå konkurrensen med SWOT-analysmallar

Att känna till styrkor, svagheter, möjligheter och hot som är förknippade med ditt företag eller projekt är ett viktigt första steg för att implementera och hantera en framgångsrik handlingsplan. När din SWOT-analys är klar är det viktigt att du har effektiva SWOT-verktyg för att planera, automatisera, hantera och rapportera om din affärs- eller projektplan.

Utnyttja ClickUp för att utveckla konsekventa projektaspekter, öka samarbetet och förbättra hastigheten med skalbara alternativ som matchar individuella arbetspreferenser. Förbättra synligheten för olika prioriteringar, håll ditt team och dig själv ansvariga och se till att det inte finns några luckor.

Prova ClickUp gratis idag!