10 gratis mallar för strategisk planering i ClickUp, Word och Excel

Strategisk planering är en av de viktigaste processerna i alla företag. Den skapar en färdplan för framtiden och ett ramverk mot vilket alla viktiga affärsbeslut kan fattas och vägas.

Men dess betydelse sträcker sig även längre än så. Alla typer av affärsplanering, från handlingsplaner till sprintplaner och resursplanering, härrör i slutändan från den övergripande strategiska planen. Det innebär framför allt en sak: du måste få din strategiska planeringsprocess rätt.

För att nå dit måste du börja någonstans. De många resurserna relaterade till planering är en bra start. Men mer specifikt behöver du en mall som kan hjälpa dig att mata in information, bearbeta den informationen och komma fram till en plan som alla i organisationen kan följa.

Hur den perfekta mallen ser ut beror på dina behov och vilken programvara du redan har. Därför delar vi i den här guiden våra 10 favoritmallar för strategisk planering som du kan börja använda (nästan) omedelbart.

Vad är en mall för strategisk planering?

En mall för strategisk planering är en färdplan för ditt företags roadmap. Den ger företagsledare de exakta steg som behövs för att skapa en plan som kan skissera företagets närmaste och långsiktiga framtid.

I bästa fall är mallen ett mätbart verktyg som alla som är involverade i planeringsprocessen kan följa. Den hjälper dig att fastställa var du befinner dig och vart du vill gå.

Och, vilket är lika viktigt, det hjälper dig att konsolidera den informationen till en genomförbar, mätbar och lättbearbetad strategisk plan som alla i organisationen kan använda.

Visualisera och hantera din produktplan i ClickUp Timeline View

Det finns naturligtvis ingen enkel bästa mall för affärsstrategi. Precis som en projektplan kan skilja sig från en produktplanering, behöver du en mall som passar ditt arbetssätt och den typ av planering du gör.

Därför presenterar denna guide inte bara en, utan 10 gratis planeringsmallar som täcker en rad olika behov.

Vad kännetecknar en bra mall för strategisk planering?

En bra mall för strategisk planering uppfyller några viktiga mål:

Den fastställer en tydlig tidsplan för planeringsprocessen.

Den beskriver målen för den strategiska planen och härleder åtgärder och strategier utifrån dessa mål.

Den beskriver tydligt de enskilda taktikerna och den övergripande affärsstrategin som ligger till grund för dessa mål.

Den fastställer ett sätt att mäta framstegen och resultaten av planens genomförande

Den beskriver tydliga ansvarsområden för enskilda uppgifter relaterade till planeringsprocessen.

Den innehåller kontrollpunkter och möjligheter för teamet att granska och justera efter behov.

Den är tillräckligt anpassningsbar för att du ska kunna göra justeringar som gör planen mer relevant för din organisation och din affärsplaneringsprocess.

Det viktigaste är dock att mallen för strategisk planering effektiviserar hela processen. Medan detaljerna är viktigast i processer som kapacitetsplanering, bör affärsstrategisk planering fokusera på ett bredare perspektiv som hjälper alla berörda parter att snabbt få en överblick över planen och dess koppling till verksamheten.

10 mallar för strategisk planering som du kan använda för ditt team

Om alla strategiska planer har samma mål kan man tro att de flesta av dem är nästan identiska. Men det är inte fallet.

Precis som vid projektplanering kan olika mallar leda till mycket olika resultat. Därför är det bäst att överväga några gratis mallar för strategisk planering innan du väljer den som passar bäst för ditt företag och din situation. För att hjälpa dig att komma igång är här våra 10 favoriter som du kan använda för din nästa strategiska plan.

1. ClickUp-mall för strategisk färdplan

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för strategisk färdplan

Det är en grundläggande mall med stor potential. ClickUps mall för strategisk färdplan hjälper dig att visualisera hur din organisation kan genomföra sin strategiska plan, med anpassningsbara fält som sträcker sig från varaktigheten för enskilda uppgifter till framstegen för dessa uppgifter, deras inverkan och hur lätta de är att genomföra.

I ClickUp kan du visa din strategiska färdplan som en framstegsvy. Men när uppgifter och deadlines har tilldelats enskilda uppgifter kan du också se en tidslinje eller till och med en arbetsbelastningsvy för att säkerställa fortsatt framsteg. Även om det i första hand är en listbaserad mall, gillar vi särskilt Gantt-diagrammet som ett sätt att se hur de enskilda uppgifterna interagerar med varandra i förhållande till den större tidslinjen.

2. ClickUp-mall för strategisk tidsplan

Ladda ner denna mall ClickUp mall för strategisk tidsplan

Om du ser din strategiska planering som ett sätt att överbrygga klyftan mellan ditt företags nuvarande och önskade framtida tillstånd, är detta mallen för dig. Den är mer komplex än den listbaserade mallen som nämns ovan och ger dig en mer nyanserad strategisk färdplan när den väl är upprättad.

ClickUps mall för strategisk tidsplan är som standard ett Gantt-diagram med sektioner för enskilda avdelningar. Därifrån kan du visa en framstegstavla och beskriva din aktuella kapacitet. Samtidigt hjälper ett antal anpassade fält dig att planera bättre genom var och en av dessa insatser:

Slutförande %

Ansträngning

Förväntat resultat

Impact

Strategisk framstegsplan

Teammedlemmar

Det kanske inte är rätt mall om du just har börjat med strategisk planering. Men för erfarna ledare som vill ta planeringsprocessen till nästa nivå är det precis rätt mall.

3. ClickUp Grand Strategy Matrix Template

Ladda ner denna mall ClickUp Grand Strategy Matrix Template

Den är enkel men snygg. Med ClickUps mall för övergripande strategimatris kan du skapa en fyrdelad översikt över den strategiska miljön som omger din organisation, med ett ramverk som är utformat för att hjälpa dig att förstå hur vägen till din organisations framtid kan se ut.

Hur du når dit är förstås upp till dig. Kvadranterna kan användas för en enkel SWOT-analys eller för mer komplexa planeringsprocesser, som att hitta marknadens tillväxtnischer och möjligheter i en tuff konkurrensmiljö. Vissa av dessa alternativ är förinställda i mallen, medan andra kan anpassas för att passa just din marknadsplan eller vad du än behöver för din strategiska planeringsprocess.

4. ClickUp-mall för strategisk planering på whiteboard

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för strategisk planering på whiteboard

För de visuella tänkarna bland oss är denna mall för strategisk planering från ClickUp ett perfekt val. Framför allt är det en visuell färdplan som enkelt visar inte bara vilka steg som är nödvändiga för strategisk planering, utan också hur dessa steg kan (och bör) flöda in i varandra i sammanhanget av det större projektet.

Naturligtvis kan du fortfarande tilldela olika uppgifter och steg till enskilda medlemmar i teamet för att hålla ansvarsområdena intakta och tydliga. Men mallens flödesschema och whiteboard-känsla innebär också att du smidigt kan justera processen efter behov.

Diagrammets färgkodning säkerställer att alla som arbetar med det har en tydlig överblick över vad som behövs och när.

5. ClickUp-mall för strategisk marknadsföringsplan

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för strategisk marknadsföringsplan

En strategisk plan är inte bara relevant för hela organisationen. En solid affärsstrategi är lika viktig för enskilda enheter, och denna mall visar hur dessa skillnader kan yttra sig.

Tänk på denna mall för strategisk marknadsföringsplan från ClickUp som ett mer praktiskt sätt att planera dina marknadsföringsinsatser. Standardlistan är sorterad efter OKR-metoden (Objectives and Key Results), där uppgifterna sorteras efter definierade övergripande mål för den större marknadsföringsinsatsen.

Men det är bara början. Med anpassade fält kan du definiera de kanaler genom vilka du ska genomföra planen, medan tidslinjevyn hjälper dig att hålla koll på framstegen. Och naturligtvis kan du med hjälp av framstegstavlan se hur de steg du har definierat i slutändan leder till att du uppnår dina strategiska mål.

6. ClickUp-mall för strategisk plan för evenemang

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för strategisk plan för evenemang

Att planera ett evenemang är ett hårt arbete, och otaliga uppgifter måste utföras för att säkerställa att det blir framgångsrikt. En mall för strategisk planering för evenemanget kan däremot ge en tydlig översikt över de uppgifter som behöver utföras och de som redan är utförda, samt hur allt hänger ihop för att uppnå de centrala målen.

ClickUps mall för strategisk evenemangsplanering uppnår detta genom ett brett utbud av anpassningsbara fält, från kanal till budget, hashtags, tonfall och mycket mer. Den är utformad för att planera flera evenemang samtidigt, som alla överlappar varandra för att skapa en evenemangsbaserad strategi som hjälper dig att lyfta ditt företag eller din marknadsföringsstrategi.

På grund av komplexiteten gillar vi särskilt den tavelbaserade vyn Event Status. Denna mall för strategisk planering ger en enkel översikt över var alla händelser befinner sig och vad som fortfarande behöver göras.

Naturligtvis kan list- och kalenderbaserade vyer också vara till hjälp för att komma in på några av de djupare nyanserna i evenemangsplanering.

7. ClickUp-mall för handlingsplan

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för handlingsplan

Strategisk planering är inte allmänt omtyckt, delvis eftersom den tenderar att vara teoretisk. Både mål och uppgifter tenderar att vara högtflygande för en verklig affärsstrategi, med fokus på helhetsbilden snarare än de praktiska behoven hos organisationen eller dina affärspartners.

Det är en viktig anledning till varför vi älskar ClickUps mall för handlingsplan. Det är ett anteckningsbaserat system som delar upp alla nödvändiga uppgifter för att driva din strategiska plan framåt i tre sektioner:

Att göra

Doing

Done

Inom den strukturen delas uppgifterna in i dagliga, veckovisa, månatliga och kvartalsvisa genomgångar för att ta hänsyn till deras varierande komplexitet och tidsplaner. Resultatet är en enkel översikt över allt som behöver göras, som också på ett utmärkt sätt lyfter fram befintliga framgångar och utförda uppgifter så att hela teamet kan se och fira dem. Det är vad man kallar en strategisk plan.

8. ProjectManager Word-mall för strategisk planering

Via ProjectManager

Tänk om vi sa att du kan skapa en strategisk plan helt och hållet i MS Word? Det är precis vad den här mallen syftar till, genom lättförståeliga avsnitt som alla är utformade för att effektivisera affärsstrategin så mycket som möjligt:

En sammanfattning som introducerar sammanhanget och bakgrunden till den strategiska planen.

En plats för dina visioner och målsättningar som förankrar din plan i organisationens kärna.

En SWOT-analys för att göra en ärlig bedömning av din organisation och dess omgivning (tänk på vision)

Affärsmål för att definiera exakt vad den strategiska planen ska uppnå

En marknadsföringsplan som beskriver den marknadsföringsmässiga sidan av affärsstrategin för att nå dessa mål

En verksamhetsplan som fungerar som en praktisk färdplan för att uppnå dina mål

Finansiella prognoser för framtiden med målen för affärsstrategin (och affärstillväxten)

Teamet som kommer att ansvara för genomförandet av den strategiska, marknadsförings- och operativa planen

Tänk på att denna plan kan anpassas efter dina behov. Den kräver lite mer manuellt arbete än några av de andra exemplen i denna guide, men kan ge en bra översikt över den plan du bygger upp.

9. PowerPoint-mall för strategisk planering

Via Slide Team

Om en del av din strategiska planeringsprocess inkluderar presentationer för intressenter (och för de flesta organisationer är det så), varför inte gå direkt till den programvara där dessa presentationer så småningom kommer att äga rum?

Denna mall är i grunden en tidsplan som liknar de andra vi har diskuterat ovan. Denna affärsstrategimall fokuserar på de enskilda milstolpar som behövs för att komma från målsättning till genomförande. Men den är utformad speciellt för PowerPoint, med anpassningsalternativ som gör det enkelt att dyka in och justera.

Nedladdningen är gratis och enkel, och anpassningen kräver endast grundläggande PowerPoint-kunskaper. Tidslinjen är som standard inställd på ett år, så du kan behöva göra några justeringar om din strategiska plan sträcker sig över flera år i din vision.

10. Excel-mall för strategisk planering

Via Eloquens

MS Excel är inte alltid användarvänligt, men dess cellbaserade uppbyggnad har en enorm anpassningspotential. Det är därför inte förvånande att vår sista mall i Excel också är ett av de mest omfattande alternativen i denna guide för dina affärsstrategiska behov.

Arbetsbladet är uppdelat i tre områden eller flikar:

Målidentifiering för att identifiera viktiga element som mål för din organisation genom fokuserad brainstorming.

Målsättning med hjälp av SMART-mallen (specifik, mätbar, uppnåelig, relevant och tidsbestämd) för affärsmål.

Handlingsplanering, omvandling av dessa mål till taktik och uppföljning av taktikens framsteg mot att uppnå dina mål.

Tänk på att detta, tack vare att det är ett MS Excel-dokument, i huvudsak är ett internt planeringsdokument och inte avsett för extern presentation. Men inom den kontexten kan de viktigaste elementen i denna affärsstrategimall vara till stor hjälp för att få och hålla din strategiska planering på rätt spår.

Vem har nytta av strategisk planering?

Organisationer: Oavsett om det är en ideell organisation, ett nystartat företag eller ett multinationellt företag, kan alla organisationer dra nytta av strategisk planering. En sådan plan erbjuder ett tydligt ramverk för beslutsfattande, ger en färdplan för tillväxt, identifierar potentiella möjligheter och risker och underlättar bättre kommunikation inom hela organisationen.

Ledningsgrupper: Ledningen för alla organisationer har stor nytta av strategisk planering, eftersom den ger dem en överblick över organisationens nuvarande situation och en vision om vart de vill nå. Den hjälper till att identifiera viktiga mål och sätta upp riktmärken för att följa upp framstegen.

Effektivisera din strategiska planering med ClickUp

Det är omöjligt att utarbeta en strategisk plan på egen hand. Oavsett organisation är det troligtvis ett teamarbete. Så varför inte utöka teamet med rätt verktyg?

Det är ingen överdrift: rätt mall för strategisk planering kan vara avgörande för processen. Oavsett om du försöker uppnå affärsmål, göra konkurrensanalyser eller utföra SWOT-analyser, kan en tydlig översikt göra det enkelt att skapa en plan som hela organisationen kan följa.

Och när den mallen är gratis? Desto bättre.

Och här är det bästa: programvaran som driver de flesta av mallarna vi har delat ovan, ClickUp, är också gratis att prova. Det är ett projektlednings- och produktivitetsverktyg som är utvecklat för team, vilket fungerar perfekt om det projektet är din nästa plan för att skapa din övergripande affärsstrategi.

Är du redo att komma igång? Prova ClickUp gratis idag.