10 kostnadsfria mallar för balanserade styrkort för ditt företag

Om du vill förbättra ditt företags resultat måste du hantera en stor mängd data, vilket kan vara överväldigande. Men oroa dig inte, mallarna för balanserade styrkort hjälper dig att hantera detta med lätthet. 🙌

De gör det möjligt för dig att inte bara hålla koll på all data utan också utvärdera resultaten och förmedla dem till ledningen på ett tydligt och koncist sätt. Med ett så väl genomtänkt utvärderingssystem kan du fatta välgrundade kollektiva beslut och utforma strategier på ett mer effektivt sätt.

Vi presenterar 10 av våra favoritmallar för balanserade styrkort med deras viktigaste funktioner och fördelar. Det bästa är att de alla är gratis att använda!

Vad är en mall för balanserad styrkort?

Mallarna för balanserade styrkort är färdiga ramverk för strategisk planering. Du kan använda dem för att kommunicera affärsmål, utveckla strategier och följa framsteg inom fyra viktiga områden:

Ekonomi: avkastning, vinst och intäkter Kundperspektiv: Kundnöjdhet Interna processer: Produktivitet och tid till marknaden Lärande och tillväxt: Anställdas prestationer och kompetens

Med balanserade styrkort kan du samla in viktig information från ledare inom dessa fyra områden, särskilt deras mål och initiativ. De ger dig en tydlig bild av ditt företags totala prestanda och identifierar svaga punkter samt de som ger dig en konkurrensfördel.

Mallar för balanserade styrkort är dokument som kan anpassas till olika scenarier och målgrupper. De gör det möjligt att samla all information på ett ställe och underlättar smidig kommunikation och samarbete mellan olika sektorer och befattningsnivåer.

💡 Proffstips: Lär dig hur du skapar en instrumentpanel som samlar all din data på ett ställe. Se hur. 👇🏼

Vad kännetecknar en bra mall för balanserad styrkort?

En väl utformad mall för affärsscorecard är:

Enkelt : Enkelt, rakt på sak och lätt att förstå

Handlingsbar : Innehåller specifika och uppnåbara mått

Omfattande : Inkluderar alla fyra perspektiv på ett framgångsrikt sätt.

Anpassad efter din strategi : Speglar ditt företags värderingar och mission

Relevant: Uppdaterad och föremål för regelbundna granskningar och revideringar

Om mallen utformas och används på rätt sätt kan du planera och prioritera uppgifter för att säkerställa framgång och stabil tillväxt så att du når dina strategiska mål. Du kan också använda detta dokument för att utvärdera effektiviteten hos tidigare initiativ och skapa mer effektiva initiativ i framtiden.

10 kostnadsfria mallar för balanserade styrkort i Excel och ClickUp

Börja med en av våra 10 favoritmallar för balanserade styrkort i ClickUp, Excel eller PowerPoint och spara värdefull tid. De låter dig fokusera på mer angelägna frågor, som att få ditt företag att blomstra. 🌻

Tänk på att vissa av dessa mallar inte följer det exakta ramverket för balanserade styrkort, men de är relevanta för en eller flera av dess fyra viktiga aspekter.

1. ClickUp-mall för balanserad styrkort

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för balanserad styrkort

Låt dig inte luras av denna whiteboard-malls enkelhet. Om den används på rätt sätt kan den vara ett kraftfullt verktyg med potential att förändra ditt företag.

För att börja använda ClickUps mall för balanserad styrkort, se de korta instruktionerna till höger. Som mallen antyder är det första steget att definiera den övergripande visionen för ditt företag. Om du redan har en kan den fungera som en påminnelse och förbereda alla parter för den kommande diskussionen.

Därefter bör ledarna inom sina respektive områden fastställa sina mål och nyckeltal (OKR) och komma fram till initiativ som fungerar för alla inblandade. Dela upp dem i steg och tilldela ansvar till varje teammedlem.

Förutom vanlig text kan du i mallen inkludera checklistor för att enklare prioritera uppgifter. Du kan också lägga till interaktiva element som banners, knappar och länkar för att göra innehållet mer visuellt tilltalande och informativt.

När mallen är ifylld fungerar den som en karta över ditt företags resa mot innovation och tillväxt. Det är ett utmärkt sätt att presentera framtida strategiska mål för intressenterna och få alla att dra åt samma håll.

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsmeddelanden eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

2. ClickUp-mall för balansräkning

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för balansräkning

En sund ekonomi är grunden för alla företag. Därför måste du hantera den med största omsorg och precision.

Med ClickUps balansräkningsmall kan du hålla koll på din ekonomiska situation. Det är ett dokument som består av olika fält och tabeller som du kan använda för att utvärdera din ekonomiska hälsa. Det innehåller följande kategorier:

Finansiella tillgångar, såsom kontanter och fordringar

Icke-finansiella tillgångar, inklusive mark, utrustning och infrastruktur

Skulder och skuldsättning, nämligen banklån, leasingavtal och skatter

Nettovärde, dvs. totala tillgångar minus totala skulder

Det är mycket enkelt att använda mallen. Fyll i alla fält och skapa egna om det behövs, beräkna sedan summorna för att se var du står. Du kan lägga till uppgifter och bädda in länkar till dokument där du spårar försäljningen av enskilda produkter.

Om du lägger till en anpassad jämförelsetabell i den här mallen kan du jämföra aktuella siffror med tidigare kvartal med hjälp av denna balanserade styrkortmodell. Du kan också jämföra dem med branschstandarder och dina konkurrenter. Med all information samlad på ett ställe kan du och ditt team alltid hålla er uppdaterade och fatta kloka ekonomiska beslut baserade på data.

💡Proffstips: Be ClickUp Brain att extrahera data och insikter från externa filer. Sluta slösa tid på rutinarbete!

3. ClickUp-mall för övergripande strategimatris

Ladda ner denna mall ClickUp Grand Strategy Matrix-mall

Alla företag strävar efter att överträffa sina konkurrenter, säkra en betydande marknadsandel och öka vinsten. Men för att lyckas med det måste man alltid hålla ett öga på marknaden och anpassa sig efter den.

ClickUps mall för övergripande strategimatris består av ett två-två-rutnät, med marknadens tillväxttakt på ena sidan och konkurrensposition på den andra i denna balanserade styrkortmodell. Efter att ha bearbetat siffrorna placerar du dig själv i matrisen bredvid dina konkurrenter. Du kan se exakt hur mycket värde du tillför marknaden, identifiera dina styrkor och svagheter, fastställa områden som kan förbättras och kontrollera noggrannheten i dina prognoser.

Det är lätt att gå vilse i allt arbete och fokusera för mycket på specifika uppgifter. Med den här mallen kan du se helheten, effektivisera din strategiska planering, komma närmare dina primära mål och ta över marknaden.

4. ClickUp-mall för affärsmodell

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för affärsmodell

Baserat på ett välkänt ramverk med samma namn är Business Model Canvas Template från ClickUp ett omfattande verktyg för utveckling av affärsplaner. Oavsett om du vill skapa en ny eller dokumentera din befintliga affärsmodell underlättar mallen för balanserad styrkort ditt arbete genom att tillhandahålla detaljerade riktlinjer.

Det består av nio komponenter, som var och en representerar en viktig fråga rörande hantering av affärsprocesser:

Värdeerbjudande: Vad kommer du att erbjuda dina kunder? Viktiga resurser: Vad behöver du för att uppnå ditt värdeerbjudande? Kundsegment: Vilka är målgruppen? Kanaler: Hur når du din målgrupp? Kundrelationer: Hur kommer du att interagera med dina kunder? Nyckelaktiviteter: På vilket sätt kommer du att uppnå dina mål och strategiska målsättningar? Viktiga partners: Vem kommer du att samarbeta med? Kostnadsstruktur: Hur mycket kommer allt detta att kosta dig? Intäktsström: På vilka sätt kommer du att tjäna dina vinster?

Med all denna kunskap snyggt organiserad i en enda mall kan du effektivt planera och genomföra dina affärsaktiviteter. Genom att skapa en tydlig färdplan för att uppnå dina mål från början i ditt balanserade styrkort säkerställer du att ditt företag tar fart i rätt riktning och att du samtidigt tar hänsyn till kundens perspektiv.

5. ClickUp-mall för marknadsföringsstrategi

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för marknadsföringsstrategi

Jämfört med att starta ett nytt företag kan det verka enkelt att lansera en ny produkt. Men precis som alla andra affärsprojekt kräver det noggrann planering.

ClickUps mall för marknadsföringsstrategi hjälper dig att lansera en ny produkt, funktion eller tjänst med denna balanserade styrkort som Doc. Medan de tidigare mallarna var nybörjarvänliga kräver denna mer avancerade kunskaper på grund av sin komplexitet.

Mallen för balanserad styrkort delar upp marknadsföringsprocessen i sex huvudsteg, som var och en består av olika deluppgifter:

Upptäckt : Strategikarta för kundresan, konkurrensanalys

Analys : Produktplan , prisstrategi

Forskning : Finansiella prognoser, riskanalys av strategiska mål

Planering : Produkt-GAP-analys, schema för lansering av funktioner

Implementering : Plan för kundengagemang och leadgenerering

Rapportering: Försäljningsrapport, engagemangsanalys

Du kan anpassa uppgifter, uppdatera deras status och fastställa beroenden till andra uppgifter, men också lägga till checklistor och andra bilagor som hjälper dig att slutföra uppgifterna.

Du minimerar riskerna och ökar chanserna att lyckas med din produkt på marknaden om du har ett strukturerat ramverk och tar itu med alla dessa punkter innan du lanserar din produkt.

6. ClickUp-mall för projektstatistik

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för projektstatistik

För smidig projektgenomförande, använd ClickUps mall för projektstatistik. Denna mall för balanserad resultatkort är nybörjarvänlig och fullspäckad med användbar information och funktioner för alla teammedlemmar.

De baseras på listor med uppgifter och deluppgifter, organiserade efter status (”Att testa”, ”Pågår” osv.). Så här kan du hantera dem:

Definiera mål och mätmetoder för varje uppgift och märk dem med färgkodade kategorier. Tilldela teammedlemmarna uppgiftsmål Sätt deadlines för att öka ansvarstagandet Lägg till prioritetsetiketter för varje uppgift för att ange hur brådskande den är. Fastställ nyckeltal

För smidigare teamsamarbete kan användarna lägga till kommentarer, filer och checklistor till uppgifterna. De kan spåra sin tid på tre sätt (med hjälp av en timer, genom att ange ett tidsintervall eller det totala antalet arbetade timmar) och enkelt registrera fakturerbara timmar. Användarna behöver inte hantera flera olika verktyg, såsom tidsspårare, meddelandeappar och dokument med mätvärden. Istället är det enkelt att hantera de flesta aspekterna av ett projekt i appen.

Med denna mall har teammedlemmarna alltid en exakt översikt över arbetsomfånget och framstegen för varje projekt. De kan hänvisa till den varje gång de behöver något att arbeta med. Med ett ögonkast vet de exakt vad som måste göras och när, istället för att behöva fråga sina kollegor.

7. ClickUp-mall för finansiell förvaltningsstrategi

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för finansiell förvaltningsstrategi

Excel-ark kan vara en rimlig tillfällig lösning för kontoplanering, men de saknar många funktioner. För en heltäckande lösning, använd ClickUps mall för finansiell förvaltningsstrategi.

Det är en allt-i-ett-lösning som gör att du kan spåra betalningar, fakturor, offerter, ersättningar eller andra aspekter av din ekonomiska situation.

De består av listor organiserade i kluster efter typ. I kolumnerna kan du se förfallodatum och ändra status för varje post. Oavsett om det gäller en person på lönelistan eller en kommande inköpsorder kan du visa ytterligare information genom att klicka på postens namn. Du kan lägga till anpassade kolumner och välja mellan dussintals alternativ – från enkel text och kryssrutor till formler och förloppsindikatorer.

Precis som i de tidigare mallarna är det enkelt att lägga till prioritetsetiketter, taggar och kommentarer för att underlätta kommunikationen. Använd kalendervyn för att övervaka kommande deadlines och minska risken för förseningar och straffavgifter.

Denna mall är ett kraftfullt verktyg för finansiell planering – särskilt för företag med begränsade resurser. Optimera din budget för att uppnå långsiktig framgång och missa aldrig viktig information om din finansiella situation.

Analysera data i realtid och få AI-drivna insikter med ClickUp Brain.

8. ClickUp-mall för analys av intressenter

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för intressentanalysmatris

ClickUps mall för intressentanalys är ett enkelt rutnät som täcker två dimensioner: intressenternas intresse och den makt eller inflytande de har över ditt företag. De kan få höga eller låga poäng på båda dimensionerna, vilket ger totalt fyra grupper.

När du har identifierat dina intressenter bör du samla in data om dem, till exempel deras förväntningar och behov. Dra och släpp sedan varje namn i en av grupperna och vidta åtgärder därefter:

Hantera noggrant: Hög kraft + högt intresse Håll dig nöjd: Hög effekt + låg ränta Håll dig informerad: Låg effekt + högt intresse Övervaka: Låg effekt + lågt intresse

Kartläggning av intressenter är en integrerad del av alla företags strategiska initiativ. Tack vare ClickUps mall för strategikarta kan du enkelt hantera detta. Genom att fastställa var varje part befinner sig i matrisen kan du veta hur du ska fördela resurserna för att tillgodose deras behov.

9. Creately Excel-mall för balanserad styrkort

Prova en annan visuell approach med Createlys mall för balanserad styrkort.

Om du föredrar kalkylblad kan du kolla in denna mall för balanserad styrkort för Excel från Creately. Den har ett annat format än den vanliga två-två-matrisen .

Det är en tabell med fyra rader som anger de fyra väsentliga affärsfunktionerna, vilket är ganska enkelt, eller hur? Men de fyra kolumnerna representerar mål, mått och målsättningar.

Mål är avgörande för framgången för din strategikarta och ditt balanserade styrkort, och i tabellen kan du visa detta genom att inkludera dem i individuella färgglada ellipser. Den har också ett separat avsnitt där du kan beskriva ditt företags mission och vision, så att du känner till dina viktigaste prestationsindikatorer.

Förutom csv kan du exportera mallen i andra format, såsom jpeg, svg och pdf.

10. SlideModel PowerPoint-mall för balanserad styrkort

Anpassa de viktigaste aspekterna av ditt företag med SlideModels enkla PowerPoint-mall för balanserad styrkort.

Om du behöver en förenklad version för att presentera för en bredare publik kan du överväga SlideModels mall för balanserad styrkort för PowerPoint. Liksom ClickUps mall är denna strategikarta uppdelad i fyra kvartal, som var och en representerar en viktig affärsfunktion och sätter visionen och strategin i centrum.

Till skillnad från ClickUp saknar den särskilda fält för specifika mål och målsättningar. Även om du bör inkludera några av dem i presentationen behöver du inte gå in på detaljerna varje gång. Det beror på vem du presenterar för och av vilken anledning – om det är för att få en finansiell överblick eller för att mäta viktiga prestationsindikatorer.

För att ladda ner och använda mallen måste du registrera dig på webbplatsen. Du kan välja mellan tre olika layoutversioner.

Mallar för balanserade styrkort – en översikt

Här är en sammanfattning av alla mallar och hur varje mall kan vara till nytta för ditt företag:

Mall Fördelar ClickUp-mall för balanserad styrkort Belyser tillväxtmöjligheter inom viktiga områden med ditt företags mission och strategikarta i åtanke. ClickUp-mall för balansräkning Låter dig övervaka din finansiella hälsa, tillsammans med alla dina tillgångar och skulder i ett balanserat styrkort. ClickUp Grand Strategy Matrix-mall Visar din position på marknaden och hur du står dig i jämförelse med dina konkurrenter. ClickUp-mall för affärsmodell Ger dig detaljerade riktlinjer för att effektivt utveckla nya affärsmodeller. ClickUp-mall för marknadsföringsstrategi Hjälper dig att framgångsrikt lansera nya produkter och minska relaterade risker. ClickUp-mall för projektstatistik Säkerställer problemfri projektledning och genomförande för alla teammedlemmar. ClickUp Finanshanteringsstrategi Ger ett omfattande ramverk för balanserade styrkort för organisationen av finansiella transaktioner. ClickUp Stakeholder Analysis Matrix Systematisera dina intressenter för att säkerställa smartare resursfördelning och strategisk planering. Excel-mall för balanserad styrkort Gör det möjligt för dig att mäta effektiviteten i din affärsstrategiska planering med hjälp av Excel-kalkylblad. PowerPoint-mall för balanserad styrkort Förenklar ramverket för balanserade styrkort, vilket gör det mer lämpligt för specifika presentationer.

Mallar för balanserade styrkort – ett betygskort för ditt företag

Även om de flesta av oss brukade frukta betygskorten i skolan, kan vi inte förneka att de var otroligt hjälpsamma. De gav oss och lärarna vägledning och ökade vår motivation.

Precis som ett betygskort visar en mall för balanserad styrkort vilka områden som kräver mer insatser och uppmärksamhet, oavsett om det är ur ett kundperspektiv eller för dina investerare. Men till skillnad från i skolan kan underlåtenhet att göra detta inte bara göra dina föräldrar besvikna, utan också leda till att ditt företag går i konkurs.

För att förhindra sådana dystra scenarier kan du använda en av dessa mallar för balanserade styrkort som strategikarta och övervaka framsteg eller prestationsmått inom viktiga affärsområden. Om du använder dem på rätt sätt kan du fatta bättre, datadrivna beslut och driva ditt företag till framgång. ✨