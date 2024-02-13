7 kostnadsfria mallar för marknadsföringsstrategier som du bör ha till hands

Att lansera en ny produkt eller tjänst är alltid spännande! Å ena sidan kan du knappt vänta med att visa världen de innovationer du har arbetat med, å andra sidan kan planeringen av de minsta detaljerna inför lanseringsdatumet hålla dig vaken om nätterna. 🌝

Oavsett om du lanserar din första produkt, relanserar en befintlig produkt eller utökar ditt sortiment behöver du en detaljerad marknadsföringsstrategi (GTM) för att säkerställa att satsningen blir en succé.

I den här artikeln presenterar vi några av de bästa mallarna för marknadsföringsstrategier för att samordna produktlanseringsaktiviteter.

Dessa välgjorda mallar kan erbjuda heltäckande stöd för att underlätta marknadsföringsstrategier, som kan handla om varumärkesbyggande, att hitta målgruppens smärtpunkter och att övertyga dem att köpa det du erbjuder.

Vad är en mall för marknadsföringsstrategi?

Att skapa en väl genomtänkt marknadsföringsstrategi är ett svårt jobb, även för marknadsföringsexperter med årtionden av erfarenhet. Det kräver att man tar hänsyn till dussintals faktorer innan en ny produkt eller tjänst lanseras, till exempel:

Förstå de aktuella trenderna på köparmarknaden

Begränsa de problem som din produkt kan lindra

Kolla in konkurrenterna

Öka varumärkeskännedomen

Minska tid och kostnader för marknadsintroduktion

En marknadsföringsstrategimall lägger grunden för planering och genomförande av marknadsföringsaktiviteter. Den standardiserar i princip hela processen och hjälper ditt team att snabbare komma fram till en solid strategi för produktpositionering. 🏃

Skickligt utformade mallar för marknadsföringsstrategier stöder en rad olika uppgifter för marknadsanalys, formulering av värdeerbjudande, produktdistribution, försäljningsstrategi, en definierad målgrupp och kommunikation. De kan också användas för andra ändamål, såsom företagsexpansion, omprofilering, produktavveckling, utformning av en prisstrategi och uppdateringar av produktsortimentet.

Skapa detaljerade KPI-dashboards i ClickUp för att analysera, visualisera och prioritera ditt arbete.

Förutom att spara tid kan en kvalitativ GTM-mall hjälpa dig att effektivisera marknadsföringsuppgifterna, så att du kan övervaka dem genom KPI-mått som försäljningscykelns längd och konverteringsfrekvens.

Vad du bör inkludera i din marknadsföringsstrategimall

Vad du inkluderar i din GTM-strategimall beror i slutändan på dina omedelbara mål och syften. Många chefer föredrar en kortsiktig GTM-plan som inkluderar aggressiva marknadspenetrationstaktiker för att säkerställa att lanseringen blir lönsam. Det finns också produktchefer som förlitar sig på långsiktiga strategier som kanske inte ger högsta avkastning på investeringen (ROI) direkt, men som förlänger produktens livscykel.

Här är några vanliga element som du kanske vill ha med i din marknadsföringsstrategimall:

Produktbeskrivning: Hjälper dig att beskriva produktens huvudsakliga funktioner och försäljningsargument. Marknadsanalys: Definierar marknadsföringsinsatser och GTM-strategi i termer av trender, risker, demografi, efterfrågan, möjligheter och direkta konkurrenter. Marknadsplan : Presenterar de varumärkes- och positioneringsstrategier (värdeerbjudande) som du kommer att använda för att marknadsföra din produkt. Prissättningsstrategier: Hjälper till att analysera marknadsfaktorer och lönsamhetsmål för att hitta lämpliga prissättningsmodeller. Kommunikationsplan : Fastställer dina interna och externa kommunikationsuppgifter samt teamets roller och ansvarsområden. KPI:er : Identifierar mätvärden som du kan använda för att mäta effektiviteten i din strategi. : Identifierar mätvärden som du kan använda för att mäta effektiviteten i din strategi.

7 mallar för marknadsföringsstrategier att kolla in

Vi har analyserat dussintals mallar för marknadsföringsstrategier och valt ut de sju bästa alternativen för att hjälpa dig att göra din produkt eller tjänst marknadsfärdig.

Dessa är branschens bästa ClickUp -mallar med inbyggda guider och anpassningsverktyg. Du får färdiga avsnitt, men du kan ändra dem efter behag för att säkerställa att mallen passar din marknadsföringsstrategi till punkt och pricka. ✅

1. ClickUp-mall för marknadsföringsstrategi

ClickUps mall för marknadsföringsstrategi hjälper dig att fastställa dina mål, skapa uppgifter och övervaka framstegen.

Vill du skapa en steg-för-steg-plan som börjar med idégenerering och slutar med en framgångsrik produktlansering? ClickUps mall för marknadsföringsstrategi erbjuder omfattande stöd när du skissar upp dina marknadsföringsaktiviteter i form av en checklista och håller ett vakande öga på varje uppgift. 🦅

Denna marknadsföringsmall låter dig gruppera uppgifter i olika steg för enkel organisation, navigering och uppföljning. Som standard börjar du med sex GTM-steg: Upptäckt, analys, forskning, planering, implementering och rapportering.

Inom varje steg finns ett antal olika uppgifter som du och ditt team kan vilja utföra. I upptäcktsfasen har du till exempel uppgifter som marknadsundersökningsplan, köparprofiler och användningsfall samt lönsamhetsanalys.

Uppgifterna är anpassningsbara – lägg till nya aktiviteter och ta bort eller redigera befintliga. Tilldela uppgifter till specifika teammedlemmar, ange förfallodatum och använd ett av ClickUps många anpassningsbara fält (rullgardinsmeny, datum, framsteg osv.) för att strukturera dina mål.

Skapa deluppgifter inom uppgifter och lämna anteckningar för att förbättra ditt teams effektivitet och dela upp mer komplexa aktiviteter i lättare hanterbara delar – i alla dina marknadsföringsinsatser.

Mallen erbjuder två vyer – Lista och Tavla – för att sortera dina uppgifter baserat på deras strategiska stadium. Listvyn är ett utmärkt layout för att spåra prioriterade uppgifter. Tavlevyn ( Kanban-tavla ) erbjuder ett mer visuellt perspektiv och låter dig flytta uppgiftskort från ett stadium till ett annat med en enkel dra-och-släpp-åtgärd.

Denna mall fokuserar på produktlanseringar, men eftersom den är mycket anpassningsbar kan du justera innehållet så att det passar scenarier som produktrelanseringar och större uppgraderingar.

2. ClickUp-mall för marknadsföringsstrategi på whiteboard

Använd ClickUps mall för marknadsföringsstrategi för att ta samarbetet till en ny nivå och visualisera din produktlansering eller expansion.

Om du och ditt team föredrar att visualisera uppgifter och aktiviteter framför checklistor kommer ni att gilla vad ClickUp Go-To-Market Strategy Whiteboard Template har att erbjuda.

Detta är en ClickUp Whiteboard -mall. Om du inte är bekant med plattformens Whiteboards-funktion är det i huvudsak en digital duk där du kan samla ditt team för att brainstorma och utveckla idéer i realtid, oavsett var du befinner dig.

Alla deltagare får tillgång till ett omfattande verktygsfält där de kan dela med sig av sina strategiska synpunkter, värdeerbjudanden, idéer för din målgrupp och allt annat du behöver för din marknadsföringsplan.

När det gäller ramverket har denna mall samma sex steg för dina GTM-arbetsflöden som vårt tidigare alternativ:

Upptäck Analys Forskning Planering Implementering Rapportering

Den enda skillnaden här är att stegen visas på en visuell tavla med ett dra-och-släpp-gränssnitt. Varje steg är färgkodat för enklare navigering och en mer överskådlig visning av din försäljnings- och marknadsföringsplan.

Tilldela uppgifter till dina kollegor genom de olika faserna, sätt deadlines och se hur pusselbitarna faller på plats för en framgångsrik produktlansering. Under varje uppgift finns klisterlappar där du kan skriva ytterligare instruktioner och riktlinjer som förbättrar teamkommunikationen. 🧩

Den största fördelen med Whiteboards mallar för marknadsföringsstrategier är att de kan anpassas efter dina behov. Du kan länka internt och externt innehåll till dokumentet, lägga till media efter eget val och skräddarsy det för att nå en nischmarknad.

3. ClickUp-mall för kommunikation av marknadsföringsstrategi

Skapa en sund marknadsföringsstrategi med ClickUps kommunikationsmall.

Att skräddarsy marknadsföringsstrategier är inte ett jobb för en enda person – processen kräver vanligtvis ett nära samarbete mellan olika avdelningar, från produktutveckling till marknadsföring. Med ClickUps mall för kommunikation av marknadsföringsstrategier kan du kartlägga din färdiga strategi i ett professionellt dokument som hela teamet kan ta del av. 🧑‍🤝‍🧑

Detta är en Doc-mall som är idealisk för att sammanställa omfattande kunskap genom standardiserade GTM-avsnitt som du måste fylla i. De första avsnitten kräver allmän information som företagets kontaktuppgifter, mission och vision samt en kort sammanfattning (kan vara abstrakt) av din plan.

Ju längre du kommer, desto mer specifika blir avsnitten. Om du till exempel har tillgång till marknadsundersökningsdata kan du fylla i avsnittet om situationsanalys, definiera dina intressenter och identifiera din målgrupp. Fyll i de avsnitt som är relevanta för dig och ta bort resten.

Tanken är att hjälpa alla som läser mallen att förstå de viktigaste detaljerna i GTM-processen. Det gör att du kan ge en översikt över projektets uppgifter fördelade på ansvariga, deadlines och uppgiftsdefinitioner. Ställ in fördefinierade mått i mallen för att mäta framstegen.

Din ekonomiavdelning kan också använda denna mall för att kontrollera fasvisa budgetfördelningar. Även om detta i huvudsak är en mall för internt bruk kan du dela den med externa intressenter, investerare och partners utan problem.

4. ClickUp-mall för strategisk marknadsföringsplan

Uppnå dina mål och nyckelresultat (OKR), planera dina marknadsföringsmål och håll dig inom budgeten med mallen för strategisk marknadsföringsplan från ClickUp.

Marknadsföring utgör en viktig del av alla GTM-strategier. ClickUps mall för strategisk marknadsföringsplan hjälper dig att skissa upp de exakta steg som krävs för att introducera din produkt för målgruppen och lösa eventuella problem med produktpositioneringen.

Med mallen kan du definiera marknadsföringsmål och nyckelresultat (OKR) , skapa uppgifter och följa framstegen. Den ger liv åt din marknadsföringsplan genom att erbjuda oöverträffad överskådlighet, organisation och utrymme för samarbete.

Nog med prat, låt oss se vad som gör den här mallen så bra. 😁

Denna marknadsföringsplanmall har två avsnitt:

OKR: Låter dig definiera dina : Låter dig definiera dina marknadsförings-KPI:er Marknadsföringsplan: Beskriver uppgifter relaterade till marknadsföringsinitiativ

Du kan koppla uppgifter till relevanta OKR:er och ange budgetar och deadlines för bättre översikt och samarbete. Mallen fungerar som en central knutpunkt för aktiviteter som:

Lägg till en eller flera ansvariga till varje uppgift

Fastställa deadlines för enskilda uppgifter i enlighet med lanseringsplanen

Identifiera och prioritera felsökningsuppgifter

Definiera vilka kanaler du ska använda (Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin osv.) för att marknadsföra din produkt.

Med mallen kan du ordna uppgifter i en kalender och skapa tidslinjer per månad, vecka eller dag. Följ framstegen för varje OKR genom flera vyer.

Vyn Viktiga resultat per kvartal visar till exempel hur dina marknadsföringsinsatser utvecklas kvartalsvis, vilket hjälper dig att göra justeringar efter hand. Vyn Progress Board i Kanban-stil omvandlar uppgifter till kort och sorterar dem efter status: Öppen, Planerad, Pågående, Avbruten och Slutförd.

Använd vyn Progress för att gruppera uppgiftskorten i statusbaserade kolumner eller vyn Timeline för en kronologisk checklista.

5. ClickUp-mall för marknadsanalys

Få värdefulla marknadsinsikter och visualisera din produkts prestanda med denna mall, där du enkelt kan jämföra den med andra produkter.

En viktig del av att bygga en vattentät GTM-strategi är att undersöka marknaden – du måste förstå dina konkurrenter, aktuella marknadstrender och kundernas behov för att kunna erbjuda något eftertraktat. Med ClickUps marknadsanalysmall kan du snabbt gå igenom denna process och ge ditt team den konkurrensfördel som krävs för att lyckas.

Denna mall erbjuder flera vyer, och alla fokuserar på fem typer av konkurrenter:

Direkt: De har samma produkter som du Indirekt: Deras produkter skiljer sig från vad du erbjuder men riktar sig till samma marknad. Potential: De finns inte på marknaden just nu, men kan komma att finnas där i framtiden. Framtid: De är som potentiella konkurrenter men kommer sannolikt att komma in på marknaden inom en snar framtid. Ersättning: De erbjuder ett alternativ till din produkt.

Med mallens vyer kan du observera dina konkurrenter objektivt och förstå hur du kan använda dina produkters styrkor för att locka rätt målgrupp. Konkurrentvyn är till exempel en lista över alla dina konkurrenter och deras produkter (eller för att lägga till din konkurrensfördel gentemot ett specifikt verktyg eller en specifik målgrupp).

Skapa en ny uppgift för varje konkurrent och beskriv deras prissättning, kundnöjdhet, kvalitetsbetyg och unika egenskaper för att uppskatta din produkts position gentemot var och en av dem.

Mallen kan vara användbar om du försöker hitta konkurrenskraftiga nischer med störst vinstpotential. Med vyn Growth Share Whiteboard kan du skapa en konkurrentmatris med fokus på relativ marknadsandel och tillväxttakt.

Använd färgkodade klisterlappar för att placera konkurrenter i rätt kvadrant och bestämma vilka segment som kan vara lukrativa investeringsmöjligheter.

6. Mall för marknadsföringsplan från ClickUp

Skissera din marknadsföringsstrategi med ClickUps mall för marknadsföringsåtgärdsplan.

Du behöver inte vara ett marknadsföringsgeni för att skapa och hantera förstklassiga marknadsföringskampanjer – allt du behöver är ClickUps mall för marknadsföringsåtgärdsplan. 🧙

Denna mall ger dig den ultimata kraften att effektivisera dina idéer, organisera ditt team och övervaka framsteg mot tidsplaner och milstolpar. Den erbjuder tre vyer: åtgärdsplanlista, per team och kalender.

Handlingsplanen Listvy visar alla dina uppgifter och deras detaljer. Här kan du lägga till och tilldela nya uppgifter, fastställa prioriteringar, ange förfallodatum och beskriva mål. Du kan bifoga filer till varje uppgift för att ge dina teammedlemmar ytterligare information och underlätta deras arbete.

Tack vare ClickUps anpassningsbara fält kan du justera listan så att den passar dina mål. Använd till exempel det anpassningsbara fältet Pengar för att fördela budgetar eller det anpassningsbara fältet Framsteg för att övervaka slutförandet av uppgifter.

Teamvyn är en Kanban-tavla som visar uppgifterna från den föregående vyn som kort. Denna tavla sorterar aktiviteterna i din handlingsplan utifrån tilldelade team, men du kan ändra detta till status, prioritet eller ett annat kriterium.

Med kalendervyn kan du visualisera teamets scheman och deadlines genom att lägga in uppgifter i kalenderform. Du kan själv anpassa den tidsperiod du vill observera, till exempel en eller flera dagar, veckor eller månader.

Denna vy är utmärkt för att identifiera förbättringsområden som kan optimera marknadsräckvidden eller avkastningen på investeringen i ett tidigt skede.

7. ClickUp-mall för digital marknadsföringsplan

Inget projekt är för komplicerat för ClickUps mall för dagliga åtgärdsplaner.

Oavsett om du lanserar en ny produkt eller tillkännager en betydande expansion eller omprofilering finns det knappast något bättre sätt att göra det på än med hjälp av digital marknadsföring.

Men framgång kommer inte av sig själv – du behöver en bra plan för att få ett försprång framför dina konkurrenter och stärka din närvaro online, och det är precis vad ClickUps mall för digital marknadsföring är till för.

Mallen hjälper dig att skissa upp dina mål för produktlanseringen, dela upp dem i uppgifter och fastställa prioriteringar. Behåll kontrollen över projektet med fyra vyer: Åtgärder, Mål, Tidsplan och Tavla.

I vyn Åtgärdssteg listas alla uppgifter som är relaterade till dina digitala marknadsföringsinsatser. Lägg till detaljer som ansvarig, prioritet, förfallodatum, avdelning och komplexitet för varje uppgift, så att ingen information faller mellan stolarna i din marknadsföringsstrategi.

Målvyn är en Kanban-tavla där du ser varje uppgift i form av ett kort. Som standard listar mallen uppgifter baserat på tilldelad avdelning, vilket hjälper avdelningschefer att hantera sina team bättre. Du kan också sortera uppgifter baserat på komplexitet, målframsteg och uppgiftstyp.

Tack vare dra-och-släpp-designen kan du snabbt flytta uppgiftskort från en kolumn till en annan och organisera dina arbetsflöden. Tidslinjevyn hjälper dig att hålla koll på dina scheman och deadlines, medan tavlavyn sorterar dina uppgiftskort efter status: Att göra, Pågående och Klar.

Mallar för marknadsföringsstrategier: bana väg för framgång

Enligt en rapport från McKinsey kan splittrade marknadsföringsstrategier orsaka en dominoeffekt i kristider. Ett bakslag kan försätta hela teamet i kaos och förvirring eftersom det inte finns några tydliga riktlinjer för vem som ska göra vad.

Våra listade ClickUp GTM-mallar kan förhindra sådana misslyckanden genom att centralisera ditt teams roller och ansvarsområden, tillhandahålla robusta övervakningsfunktioner och ge utrymme för justeringar. Så, ladda ner din favoritmall!

ClickUp erbjuder över 1 000 andra mallar som passar olika roller och användningsfall – utforska galleriet redan idag! 💗