KPI:er vs mätvärden: Vad de är och hur man spårar dem

Vad är en nyckeltal (KPI)?

En nyckeltal är ett kvantifierbart mått som låter ditt företag veta hur väl det uppnår sina viktigaste affärsmål. Det viktigaste ordet här är ”viktigaste”, eftersom dessa indikatorer endast riktar sig mot centrala affärsmål och målsättningar.

Dessutom är de flesta KPI:er specifika och mätbara, så att du enkelt kan mäta ditt företags prestanda.

Om Bart till exempel ville bli en bättre elev skulle en bra KPI vara något i stil med ”antal kvarsittningar” istället för något vagt som ”mängden problem”.

Varför?

”Antal frihetsberövanden” är mer specifikt och lättare att mäta än ”mängden problem”!

Vill du ha mer konkreta och mindre "Barty"-liknande exempel? Oroa dig inte, vi kommer att ge dig massor av KPI-exempel om en minut!

Varför är KPI:er viktiga?

KPI:er hjälper dig att utvärdera ditt företags prestanda genom att visa hur väl du uppnår dina viktigaste affärsmål.

Eftersom dessa prestationsindikatorer visar hur väl du uppnår dina centrala affärsmål kan du enkelt övervaka din organisations och ditt teams prestationer när det gäller att uppnå dessa viktiga mål.

Spåra KPI:er med KPI-programvara!

Vad är några vanliga exempel på KPI:er?

Precis som OKR hjälper nyckeltal organisationer att hålla koll på hur de presterar i förhållande till sina egna mål och målsättningar, och de kan variera från företag till företag.

Kom ihåg att olika företag kan använda olika prestationsindikatorer för att spåra sina framsteg i att uppnå sina KPI-mål.

Låt oss till exempel säga att Smithers har ansvaret för att se till att Mr Burns företag tjänar mer pengar.

Smithers har dock ett problem här:

Vad använder han för att spåra detta?

Vad använder han som nyckel prestationsindikator för detta?

Bör han använda indikatorer som nettovinstmarginal?

Eller är total intäkt en bättre indikator?

På samma sätt kommer olika företag att välja olika nyckeltal, även om de fokuserar på prestanda över samma KPI-mål som att tjäna mer pengar!

Här är några vanliga KPI-exempel för olika typer av KPI-mål:

Försäljning tillväxt: procentuell försäljningstillväxt under en viss period

Försäljningscykelns längd : genomsnittlig tid mellan första kontakten och när säljaren avslutar en affär.

Konverteringsgrad för leads till kunder: procentandel konverterade leads

E-handelsmått: mått relaterade till dina e-handelsaktiviteter

Organisk webbtrafik: mängden trafik som din webbplats lockar till sig

Kostnad för kundförvärv: den totala kostnaden för att förvärva en kund

Öppningsfrekvens för e-post: procentandel öppnade e-postmeddelanden jämfört med totalt antal skickade e-postmeddelanden i dina e-postmarknadsföringskampanjer.

KPI:er för sociala medier: olika mätvärden för dina interaktioner på sociala medier

Fritt kassaflöde: belopp som återstår efter investeringar

Skuldsättningsgrad: förhållandet mellan företagets totala skulder och eget kapital.

Kostnad för sålda varor: kostnaden för att tillverka de produkter som ett företag säljer.

Personalomsättning: procentandel av anställda som har slutat i förhållande till det totala antalet anställda.

Intäkter per anställd: genomsnittliga intäkter som varje anställd genererar

Kostnad per anställning: den totala kostnaden för att anställa varje medarbetare

E. Exempel på SEO-KPI:er

Avvisningsfrekvens: Andelen besökare som lämnar webbplatsen utan att utföra någon åtgärd. Obs! Alla rapporteringsverktyg för SEO-KPI mäter avvisningsfrekvensen.

Engagemangsgrad: förhållandet mellan engagerade sessioner på en webbplats och det totala antalet sessioner.

Sidor per session: det genomsnittliga antalet sidor som användarna besöker under en session.

Vi kunde fortsätta... men du fattar nog!

Om du vill ha en omfattande lista över KPI:er för ditt företag kan du läsa vår artikel om viktiga affärsmetriker!

Hur skiljer sig nyckeltal och affärsmål åt?

KPI:er och mål kan verka liknande, men det är de inte.

Ett mål är ett medel för att uppnå ett syfte, medan en KPI används för att mäta hur du uppnår dina mål och syften.

Tänk på det så här:

Om Barts mål var att bli en bättre elev, är ”minska antalet kvarsittningar med 50 %” ett mål han måste uppnå för att nå sitt mål.

KPI:n här är ”antal kvarhållanden”, eftersom det är den mätvärdet du använder för att mäta hans framsteg i att uppnå det målet.

Vad är mätvärden?

Mätvärden är kvantifierbara mått som hjälper dig att identifiera hur ditt företag presterar. De används dock för alla aspekter av företagets prestanda och till skillnad från KPI:er handlar de inte bara om affärsmål.

Du har mätvärden som täcker alla aspekter av ditt företags prestanda!

Eftersom mätvärden täcker allt bör du, när du utvärderar mätvärden och KPI:er, betrakta KPI:er som en hyperfokuserad delmängd av affärsmätvärden.

Vad är några exempel på mätvärden?

Alla KPI:er som vi listade tidigare kan användas som mätvärden i ditt företag!

Kom ihåg att den enda verkliga skillnaden mellan mätvärden och KPI:er är:

Om mätvärdet är inriktat på ett centralt affärsmål eller en central affärsmål, är det en KPI.

Om mätvärdet inte är inriktat på ett kärnmål kallas det bara ett mätvärde.

Är det fortfarande värt att spåra mätvärden eftersom de inte spårar viktiga mål?

Det är som att fråga Homer om en tre dagar gammal munk fortfarande är värd att äta – även om den inte är lika färsk!

Naturligtvis är mätvärden fortfarande värdefulla!

Även om affärsmetriker kanske inte är inriktade på dina viktigaste affärsmål, är de ändå mycket viktiga för din verksamhet.

Låt oss till exempel säga att Krusty the Clown ville utöka sin onlineverksamhet och att en av hans KPI:er var ”antal inkommande leads”.

Men när tiden gick och han spårade sina KPI:er upptäckte han att hans inkommande leads minskade – vilket visade honom att det fanns ett problem.

Men det är allt. Det är allt som hans KPI-mått kan berätta för honom.

Den kan belysa hur han står inför ett viktigt problem – men inte varför det uppstod.

Det är där de andra affärsmätvärdena kommer in.

Kom ihåg att denna minskning kan ha skett av flera olika skäl, till exempel:

Felaktiga målsidor

Trasiga länkar

Långsam sidladdningstid

Och mycket mer!

För att komma till botten med detta kommer Krusty troligen behöva logga in på Google Analytics och gå igenom affärsmätvärden som:

Klicka på konverteringar

Avvisningsfrekvens

Tid på sidan

Antal sessioner

På så sätt ger mätvärden och KPI:er tillsammans ditt företag en korrekt bild av hur det går och vad du kan göra för att allt ska fortsätta fungera smidigt!

3 steg för att fastställa och spåra effektiva KPI-mått

Okej, det är alltså tydligt att KPI:er är lika viktiga för företag som munkar är för Homer.

Men hur går man tillväga för att skapa och spåra dem?

Det måste ju trots allt vara detaljerade, kvantifierbara mått, eller hur?

Du kommer troligen att behöva en expert för att hantera dem!

Nej.

Att definiera KPI:er för ditt företag är inte raketforskning!

Allt du behöver göra är att följa dessa enkla steg:

Steg 1. Välj rätt typ av KPI:er

Alla effektiva KPI:er innehåller tre gemensamma komponenter.

De är:

Specifikt

Mätbar

Relevant

Låter detta bekant i förhållande till SMART-metoden för målsättning?

Det är det!

Att fastställa KPI:er är dock en något annorlunda process.

Men oroa dig inte.

Att skapa KPI:er som har alla dessa tre komponenter är en barnlek!

Här är en närmare titt på varje komponent och varför den är viktig:

A. Dina KPI:er bör vara specifika

KPI:er ska vara exakta indikatorer på din prestation när det gäller att uppnå vissa mål och målsättningar. Eftersom de ska hjälpa dig att enkelt avgöra hur du ligger till, måste de vara väl definierade.

Låt oss återgå till vårt exempel med Bart som vill bli en bättre student, där han hade två alternativ för att fastställa en indikator-KPI:

Antal frihetsberövanden Mängden problem

Alternativ ett är utmärkt eftersom det är mycket fokuserat.

Det ger Bart en tydlig bild av vad han behöver följa upp för att avgöra om han har blivit en bättre student eller inte.

Problemet med alternativ två är att det är mycket vagt:

Vad utgör problem?

Vilka aktiviteter ingår i det?

Eftersom det inte finns några enkla sätt för Bart att svara på dessa frågor kommer han att ha svårt att använda dem för att avgöra om han faktiskt blir en bättre elev!

B. Dina KPI:er måste vara mätbara

Kom ihåg att KPI:er hjälper dig att spåra din prestation.

Och för att kunna spåra något måste det finnas någon form av kvantifierbar mått kopplad till det.

Tänk på det.

Är det enkelt att mäta antalet frihetsberövanden du deltar i? Ja.

Kan du enkelt mäta ”hur mycket problem du hamnar i”? Inte riktigt.

Varje KPI du sätter upp måste vara mätbar för att du enkelt ska kunna spåra hur det går och kontrollera om allt är på rätt spår.

C. Dina KPI:er måste vara relevanta

Detta är förmodligen den viktigaste komponenten i alla bra KPI:er.

Eftersom du använder KPI:er för att spåra hur bra du presterar måste din KPI-mätvärde vara relevant för det du gör.

Till exempel är ”antalet avstängningar” en relevant prestationsindikator för någon som vill bli bättre i skolan.

Men ”antal konsumerade godisar” är det inte!

På samma sätt måste dina affärskPI:er vara relevanta för de affärsmål du spårar. Du kan inte förvänta dig att använda marknadsföringsmått för att utvärdera dina HR-processer, eller hur?

Steg 2: Använd rätt KPI-instrumentpanel

Nu vet du hur du ställer in rätt typ av mätvärden.

Men det är bara halva jobbet!

Nu måste du spåra dem för att se hur du presterar.

Och även om det fortfarande är möjligt att använda penna och papper för att anteckna KPI-mått, är det inte det rätta alternativet.

Varför?

Det är ineffektivt, riskabelt och kan tvinga dig att arbeta hårdare än du egentligen behöver!

Ungefär som att anställa Homer på ett kärnkraftverk!

Om du verkligen vill spåra dina KPI:er effektivt behöver du en specialiserad KPI-instrumentpanel.

