Agil projektledning: principer, struktur och metoder 2025

Vill du lära dig mer om agil projektledning?

Agil projektledning är en modern projektledningsmetod som delar upp ditt projekt i mindre, mer hanterbara delar. Du arbetar med var och en av dessa delar under 1–2 veckors intervaller som kallas sprintar, vilket hjälper dig att enkelt införliva kundfeedback och göra projektändringar.

Som ett resultat har ett antal företag börjat använda den agila metoden, vilket gör den till en av de vanligaste projektledningsmetoderna idag. Användningen av agila metoder inom mjukvaruutvecklingsteam ökade från 37 % år 2020 till 86 % år 2021.

Men vad är agil projektledning egentligen?

I den här artikeln har vi samlat allt du behöver veta om att hantera agila projekt.

Letar du efter ett enkelt sätt att hantera ditt agila team på ett och samma ställe? Hämta ClickUps mall för agil hantering gratis här!

Låt oss sätta igång!

Vad är agil projektledning?

Agil projektledning är en modern projektledningsmetod som dramatiskt förbättrar projektens effektivitet, anpassningsförmåga och framgångsgrad. Den delar upp ditt projekt i korta tvåveckorsutvecklingscykler som kallas sprints.

Agile är mycket framgångsrikt eftersom det aktivt involverar kunderna i utvecklingsprocessen genom att skapa kontinuerliga feedbackloopar för dem. De senaste projektledningslösningarna har börjat införliva Agile-funktioner och -egenskaper för att underlätta denna produktivitetsförbättring.

Vad är skillnaden mellan traditionell projektledning och Agile?

Traditionella projektledningsmetoder som Waterfall innebär att man arbetar i månader (och till och med år) i sträck för att leverera en slutlig fungerande produkt. I Agile sker dock kontinuerliga releaser av den fungerande programvaran varannan vecka.

Visst, med vattenfallsmetoden kan du arbeta utan avbrott, men det kräver att du har stort förtroende för dig själv! Är du verkligen så säker på att dina kunder kommer att älska alla funktioner som du har ägnat månader/år åt att utveckla?

Agila tekniker hjälper ditt team att snabbt göra ändringar i projektet i linje med förändrade kundbehov och projektförhållanden.

Till skillnad från traditionella projektledningsmetoder som vattenfallsmetoden, välkomnar Agile förändringar och tar gärna emot feedback från kunder och användarberättelser i sin utvecklingsprocess. Anpassningsförmåga, produktivitet och kundfokus är kärnan i metoden.

Det är därför det kallas agilt!

Kolla in vår detaljerade jämförelse mellan Agile och Waterfall för att få en bättre uppfattning om hur dessa metoder skiljer sig åt.

Varför misslyckas traditionell mjukvaruutveckling?

Traditionella metoder överskrider nästan garanterat sina budgetar och tidsplaner. Dessutom är kunderna alltid mindre nöjda med programvara som utvecklats med denna metod.

Det finns två huvudsakliga skäl till varför det är felaktigt:

1. Orealistiska och rigida planer

”Här är årsplanen. Gör så här”

I grund och botten är det så traditionell mjukvaruutveckling fungerar.

En tvärfunktionell grupp av ledande befattningshavare beslutar hur programvaran ska se ut och fastställer en tidsplan och budget. De uppmanar projektledaren att utarbeta en projektplan för att slutföra projektet inom dessa tids- och budgetramar.

Top-down-planer är dock orealistiska eftersom de inte tar hänsyn till synpunkter från de personer som faktiskt kommer att utföra det praktiska arbetet i projektet.

Rigida planer är också kontraproduktiva eftersom de gör det svårt att snabbt ändra arbetet när något går fel. Dessutom sätter de enorm press på utvecklarna, vilket påverkar deras produktivitet.

Vill du vara produktiv när du arbetar hemifrån men är osäker på hur? Här är 10 tips som kan hjälpa dig .

2. Felaktiga antaganden

Varje projekt börjar med en vision om hur resultatet ska se ut. Denna vision baseras på vissa antaganden om vad som skulle vara mest användbart för kunden.

Men det är just vad de är: antaganden.

Efter projektstarten kanske du upptäcker att flera av dessa antaganden inte stämmer med verkligheten. Och när du levererar projektet kanske kunderna ändrar sig om vad de vill ha.

Det kan få dig att riva ditt hår, vi förstår det.

Det är en helt acceptabel reaktion.

Men det är också helt normalt kundbeteende. Man kan inte förvänta sig att kunderna ska vara 100 % klara över vad de vill ha.

Först när de har provat produkten kan de ge meningsfull feedback.

Sanningen är att människor inte är särskilt bra på att förutsäga vad de vill ha.

Det enda sättet för en kund att verkligen veta vad som är användbart för dem är genom att faktiskt använda produkten.

En vanlig utmaning inom traditionell utveckling är att man lägger månader på att bygga ett verktyg baserat på antaganden om vad kunderna vill ha.

Och om du har fel?

Dina kunder avvisar din produkt och du förlorar miljoner dollar i projektarbete.

Detta slöseri var alltför vanligt innan företagen började implementera agila metoder.

Med hjälp av ett stort antal acceptanstester hjälper Agile dig att arbeta nära slutanvändarna och ändra projektets inriktning utifrån deras feedback. Detta har en enorm inverkan på slutproduktens framgång och kvalitet.

Du bygger bokstavligen en produkt för kunderna och av kunderna!

Varför dela upp ditt arbete?

När du delar upp ditt projekt i mindre segment kan du snabbt släppa varje segment till din kundbas när det är klart. Detta hjälper dig att få omedelbar feedback från kunderna för varje sprint och göra nödvändiga ändringar och korrigeringar direkt.

Hur hjälper det?

Med kontinuerlig förbättring och kontinuerlig integration av produktfunktioner baserat på kundfeedback minskar risken för att leverera något som inte motsvarar kundens slutliga förväntningar. Dessutom skapar du självorganiserande team som hanterar sig själva när du gör ändringarna omedelbart.

Hur långa är sprints?

Till skillnad från vattenfallsmetoden är agila sprintar vanligtvis korta och pågår mellan två och fyra veckor. Denna korta ledtid säkerställer att saker och ting går snabbt och att du kan implementera feedback så snart som möjligt.

Vilka är fördelarna med agil projektledning?

Har du någonsin undrat varför agil projektledning är så populärt?

Det beror på att projektledningsmetoden fungerar!

Här är en närmare titt på några av de många fördelarna du får när du byter till ett agilt ramverk:

1. Bättre kundnöjdhet

Till skillnad från andra ledningsmetoder är hög kundnöjdhet måttet på ett agilt projekts framgång.

Istället för att anta vad en kund kan vilja ha eller behöva, samarbetar den agila metoden aktivt med kunden för att ge dem en produkt som de är nöjda med. Detta beror till stor del på den sprintbaserade metoden, där du har regelbundna intervall för att ta hänsyn till användarnas berättelser och åsikter i alla projektfaser.

2. Ökad anpassningsförmåga

Till skillnad från andra projektledningsmetoder välkomnar Agile förändring.

Det är en extremt anpassningsbar projektledningsmetodik som gör att du enkelt kan hantera plötsliga förändringar i projektets omfattning och funktioner!

Är du osäker på vad projektomfattning är? Läs mer om projektomfattning.

3. I tid och inom budget

Anpassningsförmåga hjälper projektteam att utveckla ett gemensamt beslutsfattande för att göra avvägningar mellan tids- och budgetbegränsningar och projektmål. Detta leder till att projekten genomförs snabbare och håller sig inom budget.

Kostnadsbesparingar och tidsbesparingar?

Det bästa av två världar!

4. Bättre lagarbete

Eftersom denna metodik prioriterar samarbete ansikte mot ansikte, resulterar den i bättre lagarbete. Alla arbetar aktivt tillsammans för att göra kunden nöjd och tillgodose användarnas önskemål.

Dessutom är Scrum-möten den perfekta platsen för ditt team att bygga upp kemin och lösa eventuella olösta frågor eller problem.

5. Ökad motivation

Agiles sprintbaserade metod är det perfekta sättet att höja teamets moral. Eftersom de bara arbetar med mindre, kortsiktiga projektmål kan de slutföra dem snabbt och känna en känsla av prestation. Detta kommer att motivera dem att fortsätta och slutföra fler sprintar snabbare!

Se det så här:

Eftersom du delar upp ditt projekt i kortare, mer uppnåeliga delmål kan du slutföra fler delmål. Och det innebär att du kan belöna dig själv mer.

Bonus: Kolla in våra guider om agila mätvärden och KPI:er samt agila story points! 💜

Vilka företag använder agil projektledning?

Agile-metoden har exploderat i popularitet under det senaste decenniet och används i stor utsträckning inom mjukvaruutveckling.

Den används nu av företag, inklusive Fortune 100-företag (IBM), medelstora företag (Red Hat) och nystartade företag (ClickUp).

Även om Agile främst används inom mjukvaruutveckling, används det också inom områden som professionella tjänster, tillverkning, finansiella tjänster, hälso- och sjukvård etc.

Få de bästa tipsen om agil projektledning från agila experter

Vilka är de 12 principerna för agilt?

Agile Manifesto är ett dokument som har utvecklats av Jeff Sutherland och Martin Fowler. Det är en samling kunskaper som definierar vad Agile-metoden står för och vilka dess vägledande principer är.

Kundnöjdhet måste alltid vara din högsta prioritet. Det enda sättet att uppnå detta är genom tidig och kontinuerlig testdriven, hållbar utveckling. Var alltid öppen för förändrade produktkrav , även om de kommer i ett sent skede av utvecklingsprocessen. Dessa iterativa (återkommande) förändringar hjälper dig att bättre möta kundens behov och önskemål. Leverera ofta fungerande resultat som produkter och tjänster. Det är det enda sättet att få kontinuerlig feedback från kunderna och anpassa nästa version efter vad kunderna verkligen behöver. Det viktigaste kännetecknet för ett framgångsrikt projekt är en fungerande produkt eller lösning som tillfredsställer kundens behov. Sträva efter testdriven hållbar utveckling. Ditt agila team måste kunna upprätthålla en konstant takt och hög kvalitet på arbetet på obestämd tid. Kontinuerligt engagemang för teknisk excellens hjälper dig att anpassa dig efter kundernas feedback och leverera en slutprodukt som uppfyller deras behov. aktivt samarbeta för kontinuerlig förbättring. Att aktivt arbeta tillsammans är det enda sättet att få en tydlig, gemensam förståelse för att implementera kundfeedback. Teammedlemmar och projektintressenter måstesamarbeta för kontinuerlig förbättring. Att aktivt arbeta tillsammans är det enda sättet att få en tydlig, gemensam förståelse för att implementera kundfeedback. Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem det stöd och den miljö de behöver för att få arbetet gjort. Personliga samtal ansikte mot ansikte är det mest effektiva sättet att samarbeta kring projekt. Vi är ju alla lite trötta på videomöten just nu! Det bästa projektarbetet kommer från självorganiserande team. När team kan hantera sig själva behöver de mindre övervakning och ditt projekt kan gå snabbare framåt. Enkelhet är ett centralt element i det agila ramverket. Enkelhet kan ses som att man skär bort alla onödiga steg och procedurer från den allmänna ledningsprocessen. Kom ihåg att regelbundet utvärdera ditt teams framsteg. Använd detta för att finjustera dina framtida sprintar och processer.

Hur hjälper dessa principer?

Agile Manifesto ger dig en mycket tydlig bild av vad en framgångsrik produkt bör vara. Så länge den uppfyller dina kunders önskemål är det en bra produkt. Genom att betona en hållbar, stegvis och iterativ approach till mjukvaruutveckling kan du stödja ständiga förändringar utan att fastna eller bli utbränd. Detta hjälper dig att upprätthålla hög kvalitet i ditt arbete.

Eftersom ditt team har ständig kontakt med dina kunder finns det ingen risk att de missförstår vad dina kunder verkligen behöver från en produkt.

Genom att följa ett anpassningsbart projektramverk för förändrade krav kan du dessutom prioritera kundernas önskemål, även om de först meddelat dig detta i ett senare skede. Nu slipper du stressa över ändringsönskemål i sista minuten!

När du minskar onödiga steg och processer blir det lättare att öka takten för att hantera förändrade projektkrav.

Vilka är de fyra kärnvärdena i Agile?

De fyra kärnvärdena i den agila metoden är:

Här är en sammanfattning av varje del:

A. Kundsamarbete är nyckeln

Manifestet för Agile prioriterar också kundnöjdhet framför kontraktsförhandlingar.

Denna agila värdering innebär att det enda sättet att verkligen tillfredsställa kunden är att kontinuerligt involvera dem i den testdrivna utvecklingsprocessen.

Ditt projektteam måste regelbundet vända sig till din kundbas för att få praktisk erfarenhet av hur produkten utvecklas. Det är sedan upp till ditt team att justera projektet enligt kundens rekommendationer.

Denna kontinuerliga samarbetsprocess är det enda sättet att skapa en slutprodukt som uppfyller kundens produktkrav.

Visst, du kan försöka läsa deras tankar för att ta reda på vad de vill, men vi är inte säkra på hur framgångsrikt det kommer att vara!

B. Omfamna förändring

De flesta andra projektledningsmetoder betraktar förändringar som en onödig ökning av projektkostnaderna. Detta gör agil projektledning till den bästa projektledningsmetoden för ideella organisationer, särskilt för dem som planerar evenemang!

Så är dock inte fallet med agila projekt.

Agile Manifesto utgår från att förändring är det enda sättet att eliminera slöseri och uppnå kontinuerlig förbättring.

Det beror på att de initiala antagandena om ett projekt ofta visar sig vara felaktiga. Och när så är fallet leder försöken att anpassa projektkraven till dessa felaktiga antaganden till undermåliga produkter som ingen egentligen vill ha!

ahem vikbara smartphones ahem

Det är därför varje agil sprint ger ditt team gott om möjligheter att granska varje projektutvecklingsfas och enkelt göra ändringar i dem, vilket ger dig större flexibilitet.

C. Individer före programvara

En av de största fördelarna med Agile Manifesto är att det prioriterar individer och interaktioner framför mjukvaruprodukter och processer.

Varför?

Oavsett hur komplexa och avancerade dina agila verktyg och processer är, kommer det alltid att finnas en mänsklig faktor inblandad. Och det är just denna mänskliga faktor som är avgörande för att förstå kundernas behov och anpassa sig efter dem.

D. Fungerande programvara framför omfattande dokumentation

Agile prioriterar att leverera fungerande programvara eller en fungerande prototyp framför att noggrant dokumentera allt.

När du till exempel har tidspress lägger agila metoder tonvikten på att leverera värde, det vill säga att leverera en färdig slutprodukt snarare än att dokumentera vad du gör för framtida referens.

Varför?

Du kan alltid dokumentera saker senare, men om du inte prioriterar att leverera slutprodukten kommer du att missa din deadline!

Det betyder dock inte att denna projektmetodik betraktar dokumentation som värdelös. Även om den inte prioriterar den i samma utsträckning som vattenfallsmetoden, är dokumentation viktigt för att granska sprints och försöka optimera dem.

Du behöver väl något att se tillbaka på och vara stolt över?

Om du vill ha en mer detaljerad beskrivning av dessa värden, läs vår detaljerade guide om agila värden .

Hur är ett agilt team uppbyggt?

Ett agilt team är vanligtvis en liten enhet med en produktägare som leder arbetet och hjälper teamet att förstå vad kunderna behöver. Projektledaren ansvarar i sin tur för att utvecklingsgruppens medlemmar utför sitt arbete på rätt sätt.

Det bästa med den agila metodiken är dock att den kan anpassas till hela din affärsverksamhet. Det är därför du sällan hittar två företag som tillämpar agil metodik med exakt samma teamuppbyggnad!

Vill du ha mer information om hur agila team arbetar? Här är vår kompletta guide .

Vilka olika metoder finns det för agil projektledning?

Det finns massor av variationer på den agila projektledningsmetoden.

De fyra mest populära är dock:

Här är en kort sammanfattning av varje del:

1. Scrum-projektledning

Scrum-projektledning är en populär agil utvecklingsmetod.

Scrum-ramverket kännetecknas av:

En Scrum-mästare (projektledare) och ett självorganiserande Scrum-team

Att dela upp hela produktens livscykel i separata tidsintervaller som kallas sprints.

Ett Scrum-team som arbetar i sprintar som varar från en till fyra veckor

Tvärfunktionella grupper med överlappande ansvarsområden

Bäst för: Längre projekt som ständigt utvecklas och förändras. Till exempel utveckling av en ny mjukvaruprodukt när du är osäker på vad användarna vill ha.

På ClickUp älskar vi Scrum. Det är en av anledningarna till att vi också älskar att skriva om det!

För en snabb översikt, läs vår artikel som jämför Agile och Scrum .

Och om du är riktigt nyfiken på Scrum har vi massor av resurser som förklarar vad det är och hur det fungerar.

För att komma igång rekommenderar vi följande artiklar:

Vad är Scrum-projektledning?

Vad är en Scrum-master?

Vad är Scrum-roller?

Vad är Scrum-artefakter?

Vad är Scrum-värden?

2. Kanban

Kanban är en visuell agil metodik som råkar låta som Marie Kondos senaste organiseringsmetod.

Kanban-metoden kännetecknas av:

Här är våra utförliga guider om Kanban-projektledning och Kanban-tavlor .

3. Lean mjukvaruutveckling

Lean mjukvaruutveckling är en annan ofta använd metod för agil projektledning. Som du kanske gissat från namnet handlar det om att ta bort onödiga överflödiga delar från dina projekt.

Här är en snabb överblick över några av Lean-principerna:

Minimera slöseri och onödiga aktiviteter i alla projektfaser

Fokusera på värdet för slutkunden och optimera helheten snarare än små delar

Förenkla och förkorta livscykeln för mjukvaruutveckling

Att ge enskilda teammedlemmar möjlighet att själva arbeta med projektaktiviteter (något som vanligtvis inte förekommer i ett vattenfallsprojekt)

Bäst för: Att förenkla nuvarande processer och leverera endast det som är värdefullt (inte allt som är möjligt). Om till exempel utvecklingstiderna är för långa och användarna inte tar till sig nya funktioner kan du använda Lean-principerna för att lösa detta.

Om du undrar vad dessa principer är, här är vår guide om Lean-principer .

4. XP (Extreme Programming)

Extreme Programming, en form av agil projektledning, kännetecknas av:

Med fokus på de tekniska aspekterna av mjukvaruutveckling i synnerhet

Skapa konsekventa projektfaser för mjukvaruutvecklare

Prioritera personliga samtal inom tvärfunktionella team

Bäst för: De flesta komplexa mjukvaruutvecklingsprojekt

Om du är nyfiken på XP, här är vår artikel om vad XP är i Agile .

Hur fungerar agil projektledning?

Den agila projektledningsmetoden kan delas upp i två olika processer: planering och sprints.

Här är en steg-för-steg-guide till båda:

1. Projektplanering

Precis som med alla andra metoder börjar den agila processen med projektplaneringsmöten.

Till skillnad från vattenfallsmetoden lägger den agila metoden dock tonvikten på flexibilitet och minimalt slöseri.

Därför bör din agila planeringsfas inte vara onödigt utdragen och detaljerad. Följ bara dessa tre enkla steg:

Projektets vision

Här följer en kort beskrivning av projektets omfattning, milstolpar och leverabler. Den belyser produktvisionen, de eftersträvade produktspecifikationerna och hur produkten kommer att tillgodose kundernas behov.

Produktplan

Din produktplan visar alla funktioner som du planerar att lägga till i produktspecifikationerna. Den beskriver också hur varje funktion är fördelaktig och hur den hjälper kunden.

De flesta färdplaner innehåller också en ungefärlig tidsplan för när varje funktion förväntas släppas.

Produktbacklog

En produktbacklogg innehåller alla punkter i din produktplan. Det är dock inte en konkret lista över backloggposter. De flesta team lägger till funktioner i denna backlogg när ändringar görs och nya funktioner efterfrågas.

Till skillnad från vattenfallsmetoden prioriterar den agila processen förändring. Därför ska du aldrig betrakta din projektplan och din backlog som oföränderliga. Se dem istället som en grov skiss som du kommer att fortsätta att redigera allteftersom det agila projektet fortskrider.

Här är två andra viktiga begrepp att tänka på:

Releaseplan

Varje projekt har flera releaseplaner i olika stadier. Varje plan innehåller en uppsättning funktioner som ska släppas under en specifik utvecklingscykel, kallad sprint. Det är som en färdplan för dina kunder, som ger dem en uppfattning om vad som väntar (och vad de kan se fram emot!).

Inkrement

Detta är resultatet i slutet av den agila sprinten, till exempel en ny funktion som har utvecklats.

2. Sprints

Sprints är ryggraden i alla agila processer. Det är korta utvecklingscykler som kan variera från några dagar till ett par veckor.

Så här hjälper de dig:

De delar upp ditt projekt i mindre, mer hanterbara delar. Istället för att fokusera på ett långsiktigt mål delar ditt team upp projektet i mindre delmål som är lättare att uppnå. Detta leder i sin tur till kontinuerliga leveranser och ökad känsla av prestation och motivation!

Sprints ger ditt team möjlighet att kontinuerligt omvärdera projektet i varje enskild utvecklingsfas. Detta gör det enklare för dig att ta hänsyn till kundernas feedback och göra ändringar.

Det finns också fyra viktiga möten som är kopplade till sprints. Här är en kort översikt över varje möte:

Sprintplanering

Sprintplaneringsmötena inleds med att projektgruppen enas om projektets mål och resultat. De går igenom vem som ska utföra vilka uppgifter och den förväntade tidsramen för denna sprint. Under sprintplaneringsfasen skapas sprintbackloggen.

Backloggen är ryggraden i ditt projekt!

För att förstå detta bättre, läs vår detaljerade artikel om sprintbackloggar .

Dagliga scrummöten

Dagliga stand-up -möten är en central del av Scrum-ramverket.

Detta Scrum-möte är vanligtvis ett kort 15-minuters samtal ansikte mot ansikte som ger dina Scrum-team en daglig statusuppdatering om vad som händer.

I Scrum-metoden är det möten som dina mjukvaruteam har dagligen för att diskutera föregående dags utveckling och planera framåt. De går igenom hinder, saker de lärt sig och eventuella tillägg till backloggen.

Sprintgranskning

Sprintgranskningen är ett möte där teamen presenterar projektleveranserna från en agil sprint för projektets sponsor, andra intressenter och kunderna. Produktägaren spelar en aktiv roll här och samlar in feedback från intressenterna och kunderna och uppdaterar produktbackloggen därefter.

För en omfattande översikt över detta möte, läs vår artikel om sprintgranskningar.

Sprintretrospektiv

Sprintretrospektivet äger rum i slutet av varje sprint. Det är då projektteamet går igenom hela processen för att ta reda på vad som fungerade och vad som inte fungerade. Det är ett utmärkt sätt att avgöra vad som behöver ändras i framtida sprints för att uppnå optimal kundnöjdhet.

Läs mer om sprintretrospektiv.

3. Användarberättelser

Ett annat viktigt inslag i den agila metoden är att skapa användarberättelser kring de funktioner eller produkter du arbetar med. Det tvingar utvecklare, projektägare och produktchefer att gemensamt fundera över hur användaren kommer att reagera när hen använder funktionen.

På så sätt sätter du dig i dina kunders situation istället för att tänka åt dem. Vi skulle inte bli förvånade om agila team fick superhöga poäng på empati-tester som ett resultat!

Vanligtvis är användarberättelser korta och beskrivande uttalanden. Dessa kan sparas i din uppgiftsbeskrivning tillsammans med den funktion du arbetar med, eller i listbeskrivningen i ClickUp.

Här är ett enkelt exempel på en användarberättelse:

Som < > vill jag < > så att <> .

Med användarberättelser förändras samtalet från att skriva detaljerade krav till att diskutera hur funktionen kommer att användas och vad den kan göra.

När du skriver användarberättelser, fråga dig: ”Vad kommer användaren att göra, och vad kommer det att hjälpa dem att uppnå?”

Ibland kan detta variera beroende på användningsfallet. Ofta genomför teamen denna aktivitet tillsammans med alla berörda intressenter (t.ex. projektets sponsor) i början av ett projekt eller en sprint.

Om du vill ha en detaljerad beskrivning av hur alla dessa delar hänger ihop, läs vår artikel som förklarar agil mjukvaruutveckling och agil miljöt .

Hinder med agila metoder

Agil projektledning är en av de mest användbara ledningsmetoderna, men en agil miljö passar inte alla team eller organisationsstrukturer.

Här är tre argument mot att införa Agile:

Om din ledningsgrupp och dina projektledare är oerfarna och ovana vid att hantera plötsliga förändringar

Om ledningen i ditt företag kulturellt sett känner sig mer bekväm med att arbeta med rigida, standardiserade arbetsprocesser

Om ditt företag har en vild västern-inställning till nya processer och inte har infört några bästa praxis.

Det betyder dock inte att traditionella organisationer aldrig kommer att kunna anpassa sig till en agil projektledningsmiljö.

Här är tre saker du kan göra för att förbereda dig för en agil miljö:

Utveckla tydliga processer

Inkonsekvenser i agila processer och metoder röstades fram som det största hindret för agil implementering av 46 % av de tillfrågade i State of Agile Report. Om ditt företag ska införa agil metodik är det viktigt att se till att de viktigaste intressenterna är på plats och att man har en välorganiserad strategi.

Överväg agil utbildning och certifieringar:

Ackrediterade utbildningsorganisationer som Project Management Institute och Agile Alliance ger dig den agila coachning och de resurser du behöver för att fräscha upp din agila tankegång. När du väl har satt igång tankarna och klarat deras PMI-ACP-examen har du allt du behöver för att bli en agil praktiker eller till och med en agil mentor.

För mer information om detta, kolla in de 7 bästa certifieringarna inom agil projektledning.

Använd rätt verktyg för agil projektledning:

Verktyg som ClickUp är utvecklade för agila projektledningsmetoder. När du väl har börjat använda dem kommer du utan problem att kunna övergå från dina befintliga ledningsmetoder och snabbt anamma ett skalbart agilt ramverk!

Här är vår guide till de bästa agila verktygen för att få en bättre bild av vad du bör arbeta med.

Slutsats

Det är ingen hemlighet att agil projektledning är en av världens mest populära projektledningsmetoder.

Det är enkelt och snabbt att hjälpa ditt team att klara av sina uppgifter och projekt på nolltid!

Eftersom den betonar förändring som svar på kundernas feedback kan du dessutom vara säker på att du kommer att lansera en produkt som dina kunder älskar.

Om du vill börja använda agila projektledningsmetoder, varför inte prova en programvara som ClickUp?

Den innehåller allt du behöver för att hantera dina projekt och sprintar utan ansträngning! Registrera dig för ClickUps gratisversion idag.