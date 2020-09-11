De 7 bästa certifieringarna inom agil projektledning (2025)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Vad är en certifiering inom agil projektledning?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"En certifiering i agil projektledning är en formell bekräftelse på en persons färdigheter och förmåga att hantera projekt effektivt i en agil miljö. "}},{"@type":"Question","name":"Varför behöver du en certifiering i agil projektledning?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Att erhålla en certifiering i agil ledning visar ditt engagemang för denna projektmetodik. Under den individuella utbildningen lär du dig agila tekniker för att leda och framgångsrikt slutföra projekt. Detta hjälper dig att förbättra dina färdigheter, kunskaper och förmågor."}},{"@type":"Question","name":"Vilken är den bästa certifieringen inom agil projektledning?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Certifieringar inom agil projektledning varierar beroende på karriärväg, men oftast är det PMP- och CSM-certifieringar. PMP är bra för att få fotfäste som chef inom ett visst område, medan CSM är idealiskt för agila scrum-ramverk. "}},{"@type":"Question","name":"Är PMI-ACP bättre än PMP? ","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"ACP är inriktat på en agil metod för projektledning, medan PMP fokuserar på traditionella projektledningsmetoder med ett bredare omfång. Både ACP- och PMP-certifieringar används för att verifiera kunskaperna hos professionella projektledare. "}}]}

Är du intresserad av att skaffa en certifiering inom agil projektledning?

Den agila metodiken erbjuder många fördelar.

Högre kvalitet på produkterna, bättre projektkontroll, ökad avkastning och, viktigast av allt, nöjdare kunder.

Finns det något bättre sätt att lära sig allt om agil projektledning än att skaffa en certifiering? Du blir också en certifierad agil professionell, vilket ger mervärde till ditt CV.

Men känner du dig osäker när du ska välja rätt agil certifiering?

Det behöver det inte vara!

I den här artikeln får du lära dig vad en certifiering inom agil projektledning är och varför du behöver en. Vi presenterar också sju utmärkta certifieringar som du kan skaffa och hur du faktiskt kan använda din certifiering för att bli en effektiv agil projektledare under 2021.

Låt oss börja.

Vad är en certifiering inom agil projektledning?

En certifiering inom agil projektledning är en formell bekräftelse på en persons färdigheter och förmåga att hantera projekt effektivt i en agil miljö.

Att skaffa en certifiering inom agil projektledning ger inte bara mervärde till ditt CV, utan hjälper dig också att ta ett steg vidare i att hantera projekt med agilitet.

Men vad är agil projektledning?

Inom agil projektledning utvecklar du ett projekt i sprints.

Vänta... "sprint" som i löpning?

Absolut inte!

Det är bara ett smart ordspel från skaparna av Agile.

Till skillnad från traditionell projektledning delas ett stort projekt i den agila metoden upp i mindre utvecklingscykler som kallas sprintar.

I slutet av varje sprint tar du emot kundens feedback, implementerar ändringarna i nästa cykel och levererar sedan produkten.

Fördelen?

Denna kontinuerliga förbättring gör att kunderna aktivt involveras i utvecklingsprocessen, vilket hjälper dig att utveckla en produkt som passar deras behov perfekt.

Varför behöver du en certifiering inom agil projektledning?

Att erhålla en certifiering inom agil ledning visar ditt engagemang för denna projektmetodik. Under den individuella utbildningen lär du dig agila tekniker för att leda och framgångsrikt slutföra projekt. Detta hjälper dig att förbättra dina färdigheter, kunskaper och förmågor.

För att hjälpa dig undvika det, låt oss ta en titt på tre viktiga skäl till varför du behöver en certifiering inom agil projektledning:

1. Förbättra dina kunskaper inom agil projektledning

För att hantera ett agilt projekt måste du känna till dess grundläggande begrepp, såsom:

Det finns två sätt att lära sig dessa:

Genom att hantera agila projekt

Anmäla sig till ett särskilt certifieringsprogram

Det är bra att lära sig på jobbet, men det kan vara svårt att hitta möjligheter att göra det. Varför skulle ett företag anställa en chef utan erfarenhet av agilt arbete för att leda ett agilt projekt?

Om du dessutom begränsar dig till att lära dig på jobbet kan det ta månader innan du har tillägnat dig den kunskap som krävs.

Men i ett särskilt certifieringsprogram lär du dig dessa begrepp mycket snabbare!

Fördelen?

Genom att lära dig dessa agila begrepp förbättrar du dina färdigheter och får ett försprång när det gäller att hantera projekt i en agil miljö.

2. Visar ditt engagemang för rollen

Att skaffa en certifiering inom agil ledning visar ditt engagemang för denna projektmetodik.

Under den individuella utbildningen lär du dig agila tekniker för att hantera och slutföra projekt på ett framgångsrikt sätt. Detta hjälper dig att förbättra dina färdigheter, kunskaper och förmågor.

Det visar naturligtvis arbetsgivare att du är engagerad i att bemästra Agile, vilket ökar dina chanser att bli en Agile-projektledare.

3. Hjälper dig att enkelt hantera agila projekt

En professionell inom agil projektledning förväntas övervinna alla hinder som står i vägen för ett framgångsrikt projekt. Det kan handla om allt från att implementera agila principer till att helt enkelt genomföra agila ceremonier.

Så hur övervinner du dessa hinder?

Enkelt: med en kurs i agil ledning!

Dessa projektledarutbildningar lär dig strategier för att hantera utmaningar på rätt sätt. Det hjälper dig också att bli bättre rustad att identifiera problem innan de förvärras, vilket sparar både tid och andra resurser!

Vilken är den bästa certifieringen inom agil projektledning?

Certifieringar inom agil projektledning varierar beroende på karriärväg, men oftast är det PMP- och CSM-certifieringar. PMP är bra för att få fotfäste som chef inom ett visst område, medan CSM är idealiskt för agila scrum-ramverk.

De 7 bästa certifieringarna inom agil projektledning 2021

Hur väljer man bäst en certifieringskurs?

Förmodligen inte den bästa idén här...

Du vill väl välja något som passar dina behov, eller hur?

För att hjälpa dig att hitta den certifiering som passar dig bäst har vi sammanställt en lista med sju noggrant utvalda certifieringar inom agil projektledning.

För varje agil certifiering kommer vi att gå igenom:

Vilket projektledningsinstitut erbjuder den?

De områden som täcks

Vilka är förutsättningarna?

Hur mycket det kostar

1. PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)

PMI Agile Certified Practitioner-certifieringen har skapats av agilister och erkänner formellt en persons kunskaper och färdigheter inom agila principer och tekniker. Den behandlar olika agila metoder såsom Scrum, Kanban och Extreme Programming (XP).

Examen Agile Certified Practitioner består av 120 flervalsfrågor och har en tidsgräns på 3 timmar.

Observera: För att behålla certifieringen PMI Agile Certified Practitioner måste du samla 30 professionella utvecklingsenheter (PDU) inom agila ämnen vart tredje år.

Är PMI-ACP bättre än PMP?

ACP är inriktat på en agil metod för projektledning, medan PMP fokuserar på traditionella projektledningsmetoder med ett bredare tillämpningsområde. Både ACP- och PMP-certifieringar används för att verifiera kunskaperna hos professionella projektledare.

Vad är en PDU?

En PDU är en enhet som inrättats av Project Management Institute för att mäta en individs professionella utveckling.

Erbjuds av

Project Management Institute.

Områden som omfattas

Certifieringen Agile Certified Practitioner omfattar ämnen som:

Agila principer och tankesätt

Värdedriven leverans

Agil uppskattning

Teamets prestanda

Kontinuerlig förbättring

Förutsättningar för certifiering

Förutsättningarna för detta certifieringsprogram är:

En sekundär examen

21 timmars utbildning i agila metoder

12 månaders allmän projekterfarenhet inom de senaste 5 åren

Observera: En aktuell PMP-certifiering (Project Management Professional) eller PgMP ( Program Management Professional ) kan uppfylla detta krav.

8 månaders erfarenhet av agila projekt under de senaste 3 åren

Priser

För medlemmar i Project Management Institute: 435 dollar

För icke-medlemmar: 495 dollar

2. PRINCE2-certifieringar inom agil projektledning

PRINCE2 Agile Project Management-certifieringarna är en kombination av Agile-metodiken och PRojects IN Controlled Environments 2 (PRINCE2). De är utformade för att lära yrkesverksamma hur man hanterar projekt när man arbetar i en Agile-miljö.

PRINCE2 Agile erbjuder två certifieringsnivåer:

PRINCE2 Agile Foundation: en certifiering på grundnivå som täcker agila tekniker och ramverk.

PRINCE2 Agile Practitioner: lär individer hur man kombinerar projektstruktur, styrning och kontroll med agila metoder och tekniker.

PRINCE2 Agile Foundation-certifieringsprovet består av 50 objektiva frågor och har en tidsgräns på 1 timme. Agilepm Practitioner-certifieringsprovet är ett prov med 50 frågor och öppen bok, med en tidsgräns på 150 minuter.

Erbjuds av

AXELOS Ltd.

Områden som omfattas

Denna certifieringskurs består av moduler som:

Översikt över PRINCE2 Agile

Teman och processer i en agil miljö

Scrum, Kanban och Lean start-up

PRINCE2 Agile – fallstudie och aktiviteter

Förutsättningar för certifiering

Det finns inga formella krav för certifieringen Agilepm Foundation.

För certifieringen Agilepm Practitioner måste du dock ha en av följande certifieringar:

PRINCE2 Foundation (eller högre)

PRINCE2 Agile Foundation

Projektledningskvalifikation (PMQ)

Certified Associate in Project Management (CAPM)

IPMA (International Project Management Association) nivå A, B, C och D

Priser

För onlinekursen PRINCE2 Agile Foundation & Practitioner: 1555 dollar

För blandat paket: 1860 dollar

3. Certifierad Scrum Master (CSM)

Certifieringen Certified Scrum Master är idealisk för personer som vill leda ett Scrum-team.

Denna certifiering lär dig hela Scrum-ramverket: olika roller i projektteamet, händelser och artefakter. Denna agila kurs kan hjälpa dig att bli den perfekta personen för att leda ett Scrum-team.

För att få en certifiering som Certified Scrum Master måste du delta i en klassrumsutbildning. I slutet av utbildningen måste du göra ett öppet bokprov. Provet består av 50 flervalsfrågor och har en tidsgräns på 1 timme.

Erbjuds av

Scrum Alliance.

Områden som omfattas

Certifieringen Certified Scrum Master omfattar ämnen som:

Agile- och Scrum-ramverk

Scrum-teamets roller

Scrums värde och händelser

Scrum-artefakter

Förutsättningar

Det finns inga förkunskapskrav för denna agila certifiering.

Priser

1000–1400 dollar.

4. Certifierad SAFe Agilist (Scaled Agile)

Certified SAFe ( Scaled Agile Framework ) Agilist är en grundläggande certifiering som lär dig hur du implementerar SAFe för att skala upp agil utveckling i en organisation.

Certifieringsprovet är ett slutet prov med 45 frågor och en tidsgräns på 90 minuter. Innan du gör provet måste du delta i en tvådagarsutbildning i Leading SAFe.

Erbjuds av

Scaled Agile.

Områden som omfattas

Denna certifiering i agil projektledning omfattar områden som:

Grunderna i Scaled Agile Framework

Affärsmässig agilitet

Programinkrementplanering

Lean portföljhantering

Förutsättningar för certifiering

Minst 5 års erfarenhet av mjukvaruutveckling , testning, affärsanalys, produkt- eller projektledning

Erfarenhet av Scrum-ramverket

Priser

Pris från 725 dollar.

Observera: Det första examensförsöket ingår i kursavgiften, förutsatt att du gör det inom 30 dagar efter kursens slut. Varje omtagning kostar 50 dollar.

5. Professional Scrum Master-certifieringar (PSM)

Professional Scrum Master erbjuder tre certifieringsnivåer:

Professional Scrum Master I: för att validera kunskapen om Scrum-ramverket och dess tillämpning

Professional Scrum Master II: lär dig att använda Scrum-ramverket för praktisk tillämpning

Professional Scrum Master III: för dig som har klarat PSM I- och II-bedömningarna och planerar att bemästra Scrum-metoden.

Certifieringsprovet för:

PSM I innehåller 80 frågor med en tidsgräns på 60 minuter.

PSM II innehåller 30 frågor med en tidsgräns på 90 minuter.

PSM III innehåller 33 frågor med en tidsgräns på 120 minuter.

Erbjuds av

Scrum.org

Områden som omfattas

Professional Scrum Master-certifieringarna täcker områden som:

Scrum-ramverk

Mentorskapsteam

Kontinuerlig förbättring och leverans

Portföljplanering

Förutsättningar för certifiering

Det finns inga formella krav för dessa certifieringar.

Ja.

Priser

För Professional Scrum Master I-bedömning: 150 dollar

För Professional Scrum Master II-bedömning: 250 dollar

För Professional Scrum Master III-bedömning: 350 dollar

6. Certifierad agil projektledare (IAPM)

Certifieringen Certified Agile Project Manager är för chefer som vill förbättra sina kunskaper och färdigheter inom agil projektledning.

För att kunna göra certifieringsprovet måste du registrera dig hos International Association of Project Managers. När betalningen och registreringen är klar får du ett e-postmeddelande med inloggningsuppgifterna för att göra provet.

Observera: Dessa certifieringar är endast giltiga i sex månader.

Erbjuds av

Internationella projektledarföreningen.

Områden som omfattas

Denna certifiering baseras på Agile PM Guide 2. 0.

Vad är Agile PM Guide 2. 0?

Det är en omfattande guide som täcker begreppen i varje agilt ramverk (Scrum, Kanban och Extreme Programming).

Förutsättningar för certifiering

Det finns inga formella förkunskapskrav för denna kurs i agil projektledning.

Tidigare erfarenhet av projektledning kan vara mycket användbar.

Priser

Priset beräknas utifrån din nationalitet:

För USA: 650,00 CHF (689,414 USD)

För Storbritannien: 562,00 CHF (475,85 £)

7. ICAgile Certified Professional – Agile Certified Coaching (ICP-ACC)

Certifieringen Agile Certified Coaching hjälper individer att lära sig grunderna i att vara en agil coach. Den täcker också begrepp som hjälper dig att enkelt leda ett agilt team .

Det finns inget specifikt certifieringsprov för att erhålla denna certifiering. Efter att ha slutfört denna ICAgile-ackrediterade utbildningskurs med godkänt resultat tilldelas du certifieringen.

Dessa utbildningskurser förmedlar den kunskap och de färdigheter som krävs för certifieringen. En utbildningskurs omfattar vanligtvis 21 timmars undervisning under tre dagar.

Erbjuds av

The International Consortium of Agile.

Områden som omfattas

Denna agila certifiering fokuserar främst på:

Agila principer och metodik

Agilt tankesätt

Rollen som agil coach

Ansvar för en agil coach

Förutsättningar för certifiering

Det finns inga förkunskapskrav för denna certifiering.

Priser

Priset för certifieringen beror på vem som tillhandahåller utbildningen.

Hur du använder din certifiering i agil projektledning

Du har valt rätt certifiering för dig och är nu certifierad agil projektledare.

Men räcker det?

Varför?

Att hantera ett agilt projekt är ingen lätt uppgift.

Du har uppgifter, möten, milstolpar, dokumentation och mycket mer.

En certifiering förbereder dig för att hantera dessa, men du behöver också en plattform för smidig genomförande.

Allt du behöver är ett kraftfullt verktyg som ClickUp som gör det enkelt att hantera agila projekt!

Men vad är ClickUp?

ClickUp är det högst rankade verktyget för agil Scrum-projektledning i världen.

Oavsett om det handlar om att hantera projekt och samarbeta med ditt agila team, så har ClickUp a-l-l-t du behöver!

Så här gör ClickUp det superenkelt för dig att hantera projekt:

1. Anpassade uppgiftsstatusar för olika projektbehov

Projektets status hjälper dig att avgöra i vilket skede ditt projekt befinner sig.

Men när du är begränsad till endast en uppsättning standardstatusar kan du hamna med en hel del irrelevanta sådana.

Det är därför ClickUp låter dig skapa anpassade uppgiftsstatusar som hjälper dig att återspegla dina projektfaser på ett korrekt sätt!

För olika projekt kan du skapa olika statusar. ”Buggtestning”, ”Dokumentgranskning” och ”Grammatikkontroll”! Du kan vara så detaljerad och kreativ som du vill!

Det bästa?

Allt du behöver är en snabb blick på en uppgifts status för att veta i vilket skede den befinner sig!

Varje ClickUp-uppgift har en egen kommentarsektion.

Denna coola sida hjälper dig att:

Diskutera din arbetsmetod

Dela enkelt relevanta filer och länkar

Ta itu med problem och frågor i rätt sammanhang

Tagga projektgruppens medlemmar för säker uppföljning

Omvandla kommentarer till åtgärdspunkter och tilldela dem till specifika teammedlemmar

Med ClickUps kommentarer kan du undvika missförstånd och förbättra ditt teamarbete.

Nej, tänk om.

Eftersom ClickUp sparar alla dina kommentarer, omnämnanden, länkar och bilagor kan du enkelt komma åt dem senare.

I ClickUps chattvy kan du senare gå igenom viktiga konversationer för att reda ut eventuella oklarheter eller tvister. Den ger en fullständig översikt över alla konversationer du har haft med ditt projektteam.

3. Flera vyer som passar olika projektstilar

ClickUps flera vyer hjälper dig att återspegla alla dina projektbehov på ett korrekt sätt.

Oavsett om det gäller agil, Scrum, Kanban-projektledning, Extreme Programming eller någon annan projektledningsmetodik kan ClickUp enkelt anpassas till det.

Här är en närmare titt på vad ClickUp erbjuder:

A. Obligatoriska uppgiftsvyer

ClickUp erbjuder två nödvändiga uppgiftsvyer som kan anpassas till ditt agila projekt:

Om du gillar Kanban-metoden är detta rätt val för dig. Du kan snabbt flytta enskilda uppgifter med dra-och-släpp-gränssnittet i enlighet med principerna för den agila metoden.

I listvyn listas uppgifterna som GTD-liknande att göra-listor, en under en annan. Du kan försöka utföra uppgifterna i ordning och bocka av dem allteftersom du går igenom denna enkla checklista.

En agil projektledare kan använda Box view för att omedelbart få en översikt över allt som händer i organisationen.

Hur?

Eftersom alla uppgifter sorteras efter ansvarig person kan du snabbt få en överblick över allas arbetsbelastning och fördela uppgifterna därefter.

Känns det som en tråkig uppgift att hantera ditt projekts schema?

Inte längre!

Med ClickUps kalendervy kan du planera och hantera ditt projektschema på nolltid.

Du kan även växla mellan olika kalendervyer, till exempel:

Dagar : för att visa alla schemalagda projektuppgifter på ett visst datum

4 dagar : för att visa dina uppgifter som är schemalagda under en rullande fyra dagars period

Vecka : för en översikt över ditt veckoschema för projektet

Månadsvis: för en översikt över vad som väntar under nästa månad

Med ClickUps Me Mode kan du snabbt se alla uppgifter, kommentarer och deluppgifter som endast tilldelats dig. Detta hjälper dig att blockera distraktioner och fokusera bättre på ditt projektarbete.

Vad mer?

Du kan till och med anpassa ditt personliga utrymme genom att helt enkelt markera de objekt (kommentarer, deluppgifter, checklistor) som du vill se i ditt Me Mode.

4. Arbetsflödesautomatisering för att automatisera repetitiva uppgifter

Har du någonsin önskat att det fanns en magisk formel som kunde hjälpa dig att automatisera repetitiva manuella uppgifter?

Det är precis vad du får med ClickUps automatiseringsfunktion!

(Inget Harry Potter-snack här, bara ren mjukvarugeni. )

Med ClickUp kan du automatisera repetitiva och återkommande uppgifter, vilket hjälper dig att spara tid så att du kan fokusera på viktiga uppgifter.

Så här fungerar ClickUps arbetsflödesautomatisering:

När en trigger aktiveras och villkoret är uppfyllt, utförs en förinställd åtgärd automatiskt.

ClickUp erbjuder över 50 fördefinierade automatiseringar, men du kan också enkelt skapa egna anpassade automatiseringar.

Här är några av de fördefinierade automatiseringarna:

Ändra automatiskt vem som är ansvarig när statusen för en uppgift ändras

Tilldela automatiskt nya uppgifter till specifika teammedlemmar

Använd en mall och taggar för att spara tid när du skapar en uppgift

Uppdatera uppgiftens prioritet automatiskt när dess checklista är klar

Lägg upp en kommentar när alla deluppgifter inom en uppgift är markerade som avslutade.

Visst!

För mer information om våra förinställda automatiseringar, klicka här.

5. Agila instrumentpaneler för en visuell översikt över dina projekt

ClickUps Dashboard ger dig en tydlig bild av allt som händer i din arbetsmiljö. Ungefär som ett rymdskepps kontrollcenter.

Hur?

Dashboards ger en översiktlig bild av hela ditt projekt. Du kan övervaka dem för att säkerställa att allt fortskrider smidigt.

Du kan också anpassa den med olika grafer, till exempel:

Burnup-diagram : visar de uppgifter som hittills har slutförts

Burndown-diagram : se vilket arbete som återstår att slutföra i ett projekt

Kumulativa arbetsflödesdiagram : följ projektets framsteg över en viss tidsperiod

Hastighetsdiagram : hjälper dig att fastställa den genomsnittliga slutförandegraden för dina uppgifter

Vänta... det här är inte alla funktioner i ClickUp!

Detta mångsidiga agila verktyg erbjuder massor av andra funktioner, till exempel:

Teamrapportering : detaljerade rapporter för insikter om ditt interna eller distansbaserade teams prestanda

Flera uppdragstagare : tilldela snabbt flera teammedlemmar till valfri uppgift

Pulse : visa din arbetsplats timvisa aktivitet för valfri dag

Prioriteringar : prioritera uppgifter efter hur brådskande de är

Beroenden : känn till den korrekta ordningen för de uppgifter som ska utföras

Dokument : skapa och dela projektdokument med medlemmarna i ditt projektteam

Mål : håll ditt Scrum- eller Agile-team motiverat med mål och målsättningar

Slutsats

Nu är du bekant med olika certifieringar inom agil projektledning.

Då borde det väl inte vara så svårt att välja, eller hur?

Gå igenom certifieringarna vi har listat här och välj den som passar dig bäst.

Men kom ihåg att det inte räcker med att skaffa en certifiering.

Du måste också använda den på rätt sätt!

Oavsett om du är en erfaren projektledare eller precis har börjat, med verktyg som ClickUp som hjälper dig med agil projekt- och teamledning, kommer du säkert att hitta alla funktioner som hjälper dig att bli en rockstjärna inom agil projektledning!

Den innehåller allt du behöver för att bli en stjärna inom agil projektledning!

Registrera dig idag!