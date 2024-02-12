Scaled Agile Framework (SAFe) för affärsmässig agilitet: Allt du behöver veta

Inget projekt är någonsin en soloprestation. Det är ett samarbetsmästverk som uppnås genom att individer harmoniserar tillsammans som en musikergrupp. Den som leder denna ensemble är projektledaren – en skicklig dirigent som orkestrerar gruppen.

Men vad händer om denna lilla grupp musiker förvandlas till en stor orkester? När företag eller projekt växer krävs nya metoder för projektledning.

Här hjälper Scaled Agile Framework (SAFe) till att överskrida gränserna för traditionell projektledning. Läs vidare när vi skalar av lagren av SAFe för att se hur det hjälper organisationer att skala ett agilt ramverk över team och till och med hela företaget för att uppnå maximal effektivitet.

Vad är Scaled Agile Framework (SAFe)?

Scaled Agile Framework, eller SAFe, är ett omfattande och skalbart agilt ramverk som utvecklats för att hantera och genomföra stora, komplexa projekt som involverar flera team. Det delar principer, bästa praxis och procedurmässiga arbetsflöden som gör det möjligt för organisationer att anamma agila metoder som Lean, Scrum eller Kanban på ett mer skalbart sätt.

Den är mycket användbar inom mjukvaruutveckling och produktledning i företag, eftersom dessa områden kräver affärsmässig flexibilitet samtidigt som högkvalitativa produkter och uppgraderingar måste släppas iterativt och i rätt tid.

Vilka är kärnelementen i Scaled Agile Framework?

Eftersom SAFe främst utvecklades för att bygga agila team, värdesätter det samarbete, samordning och synkronisering i sin kärna. SAFe använder värdeflöden och agila releasetåg (ART) för att säkerställa detta.

Värdeflöden

Värdeflöden är en uppsättning heltäckande processer som en organisation kan använda för att skapa ett kontinuerligt flöde av värde för interna och externa intressenter.

Dessa visuella verktyg visar alla steg, aktiviteter och processer som ingår i slutanvändarens idé, utveckling, leverans och konsumtion av produkten eller tjänsten. De belyser också eventuella förbättringsområden eller outnyttjade möjligheter.

Värdeflödenas tvärfunktionella karaktär gör dem till ett utmärkt verktyg för att samordna team, förstå beroenden och säkerställa gemensamma ansträngningar för att uppnå övergripande mål. En sådan värdedriven inriktning gör affärsprocesser och arbetsflöden mer meningsfulla för slutanvändarna.

Agile Release Trains (ART)

Agile Release Train (ART) är en grundläggande enhet i SAFe. ART är team bestående av erfarna och tvärfunktionella agila team och intressenter. De utformar, utvecklar och levererar lösningar till värdeflödet. Dessa självstyrande agila team arbetar inom en fast, tidsbegränsad rytm som kallas Program Increment (PI).

Den domänöverskridande planeringen av PI innebär att Agile release trains samlas för att utveckla en gemensam mission. Varje PI varar vanligtvis i cirka 8–12 veckor och säkerställer kvalitet genom kontinuerlig iteration, testning och periodiska inspektioner.

Värdeflöden och agila releasetåg utgör ryggraden i skalbara agila metoder. De är de viktigaste elementen i SAFe som säkerställer transparens, strategisk inriktning, agil leverans och en kontinuerlig lärandekultur.

Vilka är de fyra nivåerna i SAFe?

SAFe fungerar på fyra nivåer som beror på organisationens storlek, fokusområden och mognad. Den fyrstegsstruktur som gör det enklare att implementera skalbara agila metoder omfattar:

Teamnivå

Denna nivå, även känd som Essential SAFe-konfigurationen, handlar främst om utvecklingsgruppernas aktiviteter. Denna samling av tvärfunktionella utvecklingsgrupper arbetar med att leverera värde inom en definierad tidsram, känd som en sprint eller en iteration.

Utvecklingsteamen utnyttjar agila metoder som Scrum, Kanban eller Extreme Programming (XP) för att uppnå dessa mål och hantera sitt arbete. Denna nivå är idealisk för mindre organisationer med färre än tre agila team. En sådan struktur hjälper dem att anta agila principer även utan bildandet av Agile Release Train (ART), som är dedikerade, långsiktiga, tvärfunktionella team som arbetar mot ett enda mål.

Programnivå

Programnivån fokuserar på att samordna agila team för att leverera större lösningar för ett gemensamt problem eller en marknadslucka. Här ser du framväxten av ART, som består av 50 till 125 medlemmar uppdelade i undergrupper för att synkronisera och leverera värde inom ett planeringsintervall (PI).

Stor lösningsnivå

Den övergripande lösningsnivån är en överordnad nivå jämfört med programnivån, eftersom den innefattar två eller flera ART:er som samordnar utvecklingen och leveransen av mer komplexa lösningar. Den innehåller ytterligare element som lösningsbackloggar, värdeflöden och arkitektoniska banor för att samordna team och projekt för disciplinerad agil leverans.

Portföljnivå

Portföljnivån är den högsta nivån i den skalbara agila strukturen. Den anpassar strategin och genomförandet i hela organisationen efter dess affärsmål. Den samlar värdeflöden, program och stora lösningar för att bilda tematiska portföljer. Genom att använda lean och agil portföljdrift och -hantering minskas tiden till marknaden och rätt lösning släpps vid rätt tidpunkt för förstärkta affärsresultat.

Alla agila team arbetar inom dessa hierarkiska arbetssystem som en rysk docka av affärsmässig agilitet. Sammankopplingen mellan de olika nivåerna stöder skalbarhet och informationsflöde för att skapa och leverera lösningar och kontinuerligt uppnå organisatoriska mål.

Drivande principer bakom Scaled Agile Framework

SAFe hämtar inspiration från olika lean- och agile-principer. Några av de viktigaste principerna i SAFe är:

Lean-Agile-principer

En lean-agil inställning är grunden för SAFe. Det har lean-styrning och betonar en kultur av kundfokus, kontinuerlig förbättring, smidigt samarbete och kontinuerlig lösningsutveckling. Det uppmuntrar utvecklingsteam att anta agila principer med en touch av lean-principer för att öka responsiviteten mot kundernas krav.

Ekonomisk översikt

SAFe tar hänsyn till tidens ekonomiska värde. Det betonar vikten av att leverera resultat tidigt och ofta för att skapa differentiering och förbättra lönsamheten. Samtidigt syftar det till att minska förseningar, sänka kostnader, planera lanseringar och leverera iterativt för att maximera avkastningen.

Systemtänkande

SAFe betraktar en organisation som ett sammanlänkat system med ömsesidigt beroende processer och rutiner. Det uppmuntrar systemtänkande som klargör hur enskilda enheter inom organisationen bidrar till affärsresultaten och hur en förändring i en del kan påverka andra.

Ta hänsyn till variabilitet

I stället för att motverka variationer rekommenderar SAFe att man omfamnar dem. Man rekommenderar att man använder innovation och strategiska ingripanden för att hantera förändringar och anpassa sig när projektet närmar sig sitt slut.

Integrerade inlärningscykler

SAFe främjar stegvis utveckling genom snabba, integrerade inlärningscykler. Cyklerna tar hänsyn till kundernas feedback och rekommendationer för att kontinuerligt förbättra produkten. Dessa cykler förbättras med varje iteration, vilket gör produkten mycket anpassningsbar och lyhörd för förändrade krav eller marknadsförhållanden.

Objektiva milstolpar

Med SAFe fastställer teamen realistiska milstolpar baserade på en objektiv utvärdering av fungerande system. En sådan modell gör det möjligt för teamen att anpassa sig till förändrade krav, intressenternas förväntningar och framsteg som gjorts under utvecklingsprocessen.

Underlätta värdeflödet

SAFe föreslår ett oavbrutet värdeflöde genom att begränsa pågående arbete (WIP), minska batchstorleken och hantera köernas längd. Det rekommenderar också att ineffektivitet och redundans elimineras genom att använda agila mallar och Kanban-tavlor för att upprätthålla en jämn takt i arbetet. Dessa strategier kommer att effektivisera arbetsflödet och påskynda projektets slutförande.

Övervaka uppgifter och projekt med ett enda ögonkast och dra och släpp uppgifter, sortera och filtrera enkelt med ClickUps helt anpassningsbara Kanban Board-vy

Tillämpa och synkronisera rytmen

SAFe säkerställer att teamen är samordnade och samarbetar effektivt med hjälp av en konsekvent arbetsrytm som kallas kadens. Detta inkluderar händelser som sprintplanering, sprintgranskning och sprintretrospektiv i början och slutet av varje sprint eller iteration. Förutom samarbete och samordning hjälper kadensen till att identifiera affärsmöjligheter eller utvecklingsutrymme.

Lås upp den inneboende motivationen

Ledare som implementerar den skalbara agila strukturen måste försöka frigöra kunskapsarbetarnas inneboende motivation. Detta kan göras genom att erbjuda attraktiv ersättning, dela konstruktiv feedback, erbjuda projektansvar och belöna excellens.

Decentralisera beslutsfattandet

SAFe främjar utvecklingen av självorganiserande, autonoma team. Decentraliseringen av beslutsfattandet innebär att dessa tvärfunktionella team ges befogenhet att fatta snabba, effektiva och tidskritiska beslut utan att behöva vänta på ledningen. Genom att ge dina team befogenheter på gräsrotsnivå blir ditt företag mer flexibelt och effektivt.

Organisera utifrån värde

Denna skalbara agila princip sätter kundfokuserat värde i centrum för all affärsverksamhet och alla beslut. SAFe beskriver system och processer som fokuserar på att leverera värde till kunderna och reagera snabbt på deras föränderliga behov.

Inbyggd kvalitet

Även om SAFe prioriterar snabb värdeleverans, minskar det inte produktkvalitetens betydelse. Fokus på kvalitet är inbyggt i SAFe med en robust kvalitetsbedömnings- och granskningsmekanism för projektgenomförande och utvecklingsprocesser. Endast när produkten klarar dessa kvalitetskontroller vid olika kontrollpunkter släpps den till kunden.

Fördelar med att använda Scaled Agile Framework i din organisation

Nu när du har en gedigen förståelse för SAFe och dess underliggande principer kan vi ta en titt på det värde det tillför din organisation. Här är några fördelar med SAFe:

Skalbarhet

SAFe uppstod ur behovet av att skala agilt för att hantera komplexa projektkrav. Skalbarhet är därför dess främsta fördel. Ramverket är utformat för att tillgodose kraven hos stora företag eller verksamheter som erbjuder mycket dynamiska produkter. Det ger en strukturerad metod för att skala agila principer och metoder över olika nivåer, team och värdeflöden för att uppnå önskade resultat.

Snabbare time-to-market

SAFe uppmuntrar iterativ och inkrementell lean produktutveckling. Sådana produktlanseringar, där den senaste versionen överträffar den föregående, gör det möjligt för företag att kontinuerligt och ofta leverera värde till kunderna. Detta resulterar i snabbare time-to-market för produkter eller funktioner. Den mycket responsiva produktutvecklings- och distributionsmekanismen kan också ge företag en konkurrensfördel.

Smidigare samarbete och enhetlig samordning

Lean agile leadership samlar olika utvecklingsteam, avdelningar och nivåer inom organisationen på samma plattform. Genom att binda ART:er och PI:er med gemensamma mål främjar SAFe samordning mellan olika team, bryter ner silos och förbättrar den totala effektiviteten i hela organisationen.

Ökad produktivitet

Eftersom SAFe fokuserar på värdeleverans och minimerar slösaktiga aktiviteter lägger det grunden för ökad produktivitet i verksamheten. Genom att strategiskt samordna teamen och eliminera ineffektivitet kan teamen arbeta effektivt och uppnå målen på ett mer effektivt sätt.

Ökat engagemang hos medarbetarna

SAFe förbättrar medarbetarnas engagemang genom att ge teamen möjlighet att ta ansvar för sitt arbete och motivera dem inifrån, vilket ökar deras arbetsglädje. Dessutom eliminerar det överflödiga och onödiga arbetsmoment, vilket ger teamen frihet att ägna sig åt mer krävande eller komplexa uppgifter.

Kvalitetsförbättring

Inbyggd kvalitet är ett av de viktigaste elementen i SAFe. För att säkerställa detta använder ramverket metoder som testdriven utveckling, kontinuerlig integration och regelbundna inspektioner för att uppfylla höga kvalitetsstandarder. Sådana proaktiva kvalitetsförbättrande åtgärder minskar fel och förbättrar den övergripande produktkvaliteten.

Anpassningsförmåga

SAFe följer en iterativ och inkrementell metod för produkt- eller funktionsutveckling och implementering. Genom att göra detta i snabba sprintar kan företag snabbt reagera på förändrade marknadsförhållanden, kundkrav eller feedback. Den resulterande kulturen av kontinuerlig förbättring säkerställer att teamen snabbt kan anpassa sig till förändrade behov och omedelbart leverera enligt förväntningarna.

Få snabba insikter om dina teams sprintar med ClickUp Sprint List-vyn

Riskminskning

SAFe:s strukturerade karaktär, i kombination med betoningen på regelbunden planering och inspektion, möjliggör tidig riskdetektering och riskminimering. Genom att ta itu med sådana problem tidigt i utvecklingsprocessen förhindras att de snöar in och äventyrar projektet som helhet.

Hantera utmaningarna med att skala upp agilt arbete

Även om SAFe lovar många fördelar, har det också en del utmaningar. Att förbereda sig för dessa i förväg kan underlätta en framgångsrik implementering och införande av SAFe. Med detta i åtanke, här är några vanliga utmaningar som företag kan möta:

Motstånd mot förändring

SAFe gör ditt företag motståndskraftigt mot förändringar, men räkna med ett visst motstånd mot dessa förändringar. Team och individer som är vana vid traditionella och befintliga projektledningsmetoder kanske inte är lika öppna för de störningar som en organisationsomfattande förändring medför.

Lösning:

Främja en kultur av öppen kommunikation

Informera dina anställda om hur de kan dra nytta av att införa SAFe.

Involvera intressenterna i beslutsprocessen och fortsätt att framhålla de förväntade fördelarna för att skapa momentum för övergången.

Genomför omfattande utbildnings- och introduktionsprogram för att driva på införandet. Uppmuntra SAFe-certifieringar för att utveckla en agil miljö.

Organisatoriska silos

SAFe betonar tvärfunktionellt och tvärdomänsamarbete. För att möjliggöra detta är det absolut nödvändigt för företag att bryta ner silos. Traditionella företag med äldre system kan dock ha fast rotade datasilos mellan avdelningar och team som kan hindra implementeringen av SAFe.

Lösning: Använd projektledningsprogramvara för att centralisera data och eliminera silos. Förutom effektiv datahantering kan projektledningsverktyg underlätta samarbete genom att samla individer från olika team och avdelningar på samma plattform.

Beroendehantering

I takt med att antalet team ökar, ökar också komplexiteten i de underliggande uppgifterna och aktiviteterna. Det är möjligt att skala upp verksamheten, men det kan bli allt svårare att hantera beroenden. Dessutom måste dessa beroenden samordnas för att säkerställa synkroniserad leverans. Om detta inte görs kan det leda till förseningar och hinder för kontinuerlig leverans.

Lösning:

Planera regelbundna PI-planerings möten för att identifiera och hantera beroenden.

Ge teamen möjlighet att samarbeta och fatta beslut självständigt för att förhindra att beroenden hindrar framsteg.

Anordna regelbundna sprintar för att följa och övervaka framstegen och hantera eventuella beroenden.

Skalbarhetsproblem

Även om SAFe erbjuder fyra implementeringsnivåer är det endast möjligt att skala upp agila metoder inom en viss storlek. Det som fungerar för ett litet team behöver inte nödvändigtvis fungera lika bra i storskaliga implementationer.

Lösning:

Använd ART för att hantera större team och skala upp i små, stegvisa steg.

Upprätta riktmärken för att nå nästa SAFe-nivå, till exempel övergång till Large Solution Level när du har tio eller fler ART:er.

Granska kontinuerligt organisationsstrukturen och anpassa dina skalningstekniker utifrån resultat och feedback.

Överdriven betoning på processer

SAFe följer en strukturerad metod för affärsprocesser. Även om ett sådant fokus på processer kan förbättra resultaten, kan en strikt efterlevnad av dessa också hindra samarbete och anpassningsförmåga.

Lösning:

Främja ett agilt tankesätt genom att betona flexibilitet framför rigiditet.

Uppmuntra teamen att undersöka ”varför” bakom processerna så att de kan bryta sig ur processdrivna mönster och föreslå innovativa och kontextuella arbetsflöden.

Lägg till teammedlemmar i diskussioner och samarbeta med ClickUp Chat på ett och samma ställe så slipper du hoppa mellan olika program

Upprätthålla kommunikationen

Kommunikation är grundläggande för SAFe. Dålig kommunikation mellan team, ledare, ledning och intressenter kan leda till missförstånd och äventyra allt. Varje missförstånd kan hota samordningen och påverka resultaten.

Lösning: Ett projektledningsverktyg kan underlätta synkrona och asynkrona kommunikationskanaler.

Hur implementerar man ett Scaled Agile Framework?

Implementeringen av SAFe innefattar en rad väl genomtänkta och avsiktliga strategier – från bildandet av scrumteam till fullfjädrad portföljhantering. Det är mycket att hantera.

Lyckligtvis är projektledning på ClickUp en katalysator som påskyndar och underlättar denna övergång. Här är en översikt över hur det går till:

Dela upp mål, uppgifter, agila poäng och projektstatus i den mycket anpassningsbara ClickUp 3. 0 Dashboard

Uppgiftshantering

Med sina kraftfulla funktioner för uppgiftshantering hjälper ClickUp agila team att planera, övervaka och utföra olika aktiviteter. Oavsett om det gäller PI-planering eller backlog-hantering kan teamen få en överblick över arbetet och följa framstegen med hjälp av en enda instrumentpanel.

Flera vyer

Gruppera, filtrera eller dölj uppgifter i ClickUp 3. 0 Gantt-diagram för att spåra och koppla samman arbetsflöden i allt ditt arbete

De olika vyerna i ClickUp visar projektdetaljer över modifierbara parametrar. Dessa ger struktur åt en agil miljö och underlättar samarbete. Du kan till exempel använda Kanban-tavlor för vyer på teamnivå, Gantt-diagram för release- och sprintplanering, whiteboards för testning och mycket mer. Varje vy erbjuder ett nytt perspektiv och nya insikter i utvecklingsprocessen.

Samarbete

Samarbeta med teammedlemmar i ClickUp Docs för att anpassa teckensnitt, lägga till uppgiftsrelationer eller länka till uppgifter direkt i dokumentet

När det gäller samarbete är ClickUp den perfekta plattformen för team av olika storlek och kapacitet att arbeta tillsammans. Med ClickUp Docs kan team dela filer och dokument mellan alla intressenter och eliminera avdelningssilos. Samtidigt hjälper realtidskommunikation via snabbmeddelanden, kommentarer, tilldelning av uppgifter etc. teamen att arbeta tillsammans.

Uppgiftsberoenden

Lägg till beroenden direkt i uppgiften i ClickUp för att säkerställa att arbetet slutförs i rätt ordning och följer den specifika tidsplanen

SAFe-projektledning lägger tonvikt på beroendehantering, vilket är möjligt med ClickUp. ClickUps funktioner, som tidslinjer och swimlanes, tydliggör relationerna mellan uppgifter och aktiviteter. Denna överskådlighet gör det enklare att samordna beroenden och prioritera olika uppgifter för att hantera ett oavbrutet värdeflöde.

Anpassade statusar

Sök, ställ in eller sortera uppgiftsstatusar i ClickUp-listvyn för att se framstegen i allt arbete

ClickUp låter användare definiera anpassade statusar för att anpassa arbetsflödet enligt SAFe-terminologi och definierade steg. På så sätt kan utvecklingsteamet skräddarsy projektstatus som "I PI-planering", "Blockerad av beroende", "Redo för inspektion" etc. och anpassa sig till SAFe-processerna. Det möjliggör också spårning av framsteg för att matcha SAFe-ceremonier och milstolpar.

Mallar

Ladda ner den här mallen Använd mallar för agil projektledning på ClickUp

Med ClickUp behöver agila praktiker inte längre slösa tid på att uppfinna hjulet på nytt. På ClickUp hittar du ett bibliotek med mallar för agil projektledning som är 100 % anpassningsbara efter projektets specifikationer. Gör några små justeringar, så är du redo att sätta igång med SAFe-miljön!

Vi har bara skrapat på ytan av hur ClickUp stöder SAFe-implementering. Detta allt-i-ett-projektledningsverktyg hjälper agila team med planering, samordning och kommunikation. ClickUp hjälper inte bara till att bekämpa utmaningar vid SAFe-implementering, utan tillhandahåller också verktyg för att följa SAFe-principerna.

Man kan till och med säga att ClickUp är din genväg till en framgångsrik SAFe-implementering.

Kontakta våra experter för att få veta mer om hur ClickUp hjälper till att förverkliga SAFe .

Vanliga frågor

1. Vad är Scaled Agile Framework (SAFe)?

Scaled Agile Framework (SAFe) är ett mycket använt agilt ramverk som utvecklats för att hjälpa företag att implementera agila och lean-principer i storskaliga projekt. Det hjälper företag att se bortom enskilda team för att uppnå större mål.

2. Hur skiljer sig SAFe från andra agila ramverk?

Till skillnad från Kanban och Scrum, som fokuserar på teamets kapacitet, betonar SAFe skalbarhet och samordning. Det använder lean-agila principer, roller, ceremonier, milstolpar etc. för att hantera utmaningarna i stora företag. Det följer också en fyrnivåers hierarkisk organisationsstruktur för att samordna och leda olika team för att uppnå organisationens mål.

3. Hur kan jag framgångsrikt implementera SAFe i min organisation?

Implementeringen av SAFe kräver noggrann planering och engagemang på organisationsnivå. Implementeringen kommer att genomföras i följande faser: