12 agila mallar för projekt i ClickUp, Excel och Google Sheets

Projektledare ansvarar för att skapa och övervaka projektprocesser relaterade till planering, organisering, genomförande, rapportering och övervakning, för att nämna några. Dessutom ansvarar de för att kommunicera uppdateringar till kunder och intressenter i rätt tid.

För agila team är pressen ännu större! Den agila metodiken inom projektledning fokuserar på ständiga produktförbättringar genom en serie sprintar. Och om du tänker på varje sprint som ett miniprojekt, så tar arbetet aldrig slut. 😳

Det är därför agil projektledningsprogramvara och anpassningsbara mallar är så värdefulla för tvärfunktionella team. Tillsammans förbättrar dessa resurser teamsamarbetet, effektiviserar processer, främjar projektets transparens och håller helt enkelt saker och ting i rörelse.

Vi har gått igenom tusentals mallar på webben för att hitta de allra bästa! Läs vidare för att få tillgång till och ladda ner 12 agila mallar för dina favoritprojektledningsstilar och programvaror, inklusive ClickUp, Microsoft och Google Sheets.

Vad är agil projektledningsmetodik?

Agil projektledning är särskilt populärt bland mjukvaruutvecklingsteam och använder en iterativ metod för att kontinuerligt leverera projektförbättringar under hela projektets livscykel. Fördelen med flera iterationer (upprepade cykler) är att det främjar anpassningsförmåga och snabbhet när teamen arbetar mot projektets slutförande.

Tanken är att dela upp stora projekt i mindre och mer hanterbara faser med jämna mellanrum, så kallade sprintar. Sprintar varar mellan en vecka och en månad och kan hjälpa dig att kontinuerligt införliva kundernas feedback i dina produktuppdateringar.

Planera agila projekt i ClickUp Skapa sprintar som sträcker sig från en vecka till en månad med den agila metoden i ClickUp.

Det finns faktiskt ett helt agilt manifest som fastställer 12 viktiga principer för tillvägagångssättet – och kundens röst står högst upp på listan. Denna metodik stöder idén att det enda sättet att uppnå total kundnöjdhet är genom frekvent leverans av högkvalitativ, fungerande programvara.

Du kan sammanfatta dessa 12 principer i fyra agila värden:

Individer och interaktioner framför processer och verktyg Fungerande programvara framför omfattande projektdokumentation Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar Hantera förändringar genom att följa en plan

Att starta ett projekt kräver en hel by – där kundens, mjukvaruutvecklingsteamets och projektledarens insatser kompletterar varandra. Att anamma den agila metodiken kan kännas svårt om du inte är van vid tempot och kraven, men mallar är ett utmärkt sätt att hantera dessa utmaningar och ge dig ett försprång i denna nya (för dig) metod!

Eller, om du är en erfaren och sann agil entusiast, predikar du förmodligen redan mallarnas fördelar! Här är 10 av våra favoritmallar för några av de ledande gratisprogrammen för projektledning.

12 kostnadsfria agila projektledningsmallar

Oavsett hur väl du känner till agil projektledning är en flexibel mall i kombination med kraftfull programvara nyckeln till att implementera strömlinjeformade processer på regelbunden basis. Dessa mallar är utformade för att hjälpa dig att utnyttja funktionerna i ditt projektledningsverktyg till fullo och övergå till den agila metoden så snabbt som möjligt.

Få tillgång till någon av dessa 12 agila projektledningsmallar från ClickUp, Microsoft, Excel och Google Sheets för att planera roadmaps, skapa sprints, spåra uppgifter och leverera värdefulla produkter.

1. Mall för agil projektledning från ClickUp

Ladda ner den här mallen Agil projektledningsmall från ClickUp

Precis som hela ClickUps mallbibliotek är ClickUps mall för agil projektledning fullspäckad med funktioner som hjälper ditt team att ge och tillämpa feedback, ställa om vid behov och arbeta tillsammans i en organiserad och samarbetsinriktad miljö.

Nyckeln till effektiv och ändamålsenlig agil projektledning är att se till att alla delar fungerar smidigt tillsammans. Att förbereda teamet för framgång i detta arbete kan vara en av de mest tidskrävande faktorerna, men på bara några minuter kan denna omfattande mall anpassa ditt team till den agila projektledningsmetoden med hjälp av 30 – ja, 30 – anpassade statusar, två anpassade fält, 10 taggar, 13 ClickApps, åtta projektvyer, två automatiseringar och mycket mer. 🤩

Denna mall är mycket omfattande, men ClickUp guidar dig genom varje steg. När du tillämpar denna agila mall på din arbetsyta uppmanas du att namnge din yta, importera data och ange viktiga deadlines. Därifrån börjar ditt projekt redan ta form.

Få tillgång till färdiga mappar för Scrum-hantering, Intag, Roadmaps, Epics, Outbound Backlog och mycket mer. I varje mapp kan du komma åt fler färdiga listor, lägga till nya uppgifter och visualisera ditt projekt i ClickUps anpassningsbara list-, tavel-, kalender- och arbetsbelastningsvyer. Denna mall är ett komplett paket, så om du är redo att satsa på den agila metoden, låt denna mall visa vägen!

2. Agil Scrum-hanteringsmall från ClickUp

Ladda ner den här mallen Agil Scrum-hanteringsmall från ClickUp

Scrum-ramverket har sina rötter i den agila projektledningsmetoden och används ofta av tvärfunktionella team för att hålla ordning, ta ansvar för sina roller och kommunicera bättre. Om du tänker på ordet agilt som ett brett, övergripande begrepp, är Scrum en av många grenar som härstammar från den större filosofin.

Precis som agil projektledning är Agile Scrum sprintfokuserat och använder snabba och frekventa tester och utveckling för att dela upp större projekt i flera kortare tidsramar.

Samarbete är kärnan i alla ClickUp-funktioner, och Agile Scrum Management Template från ClickUp är inget undantag. Den gör det möjligt för ett självorganiserande scrumteam att skapa sprints, samarbeta kring uppgifter och automatisera repetitiva åtgärder för att hålla projektet på rätt spår.

I den här mallen hittar du:

30 anpassade uppgiftsstatusar

Anpassade fält

Taggar

13 ClickApps

Sex projektvyer

Automatisering

Och mycket mer! Inklusive färdiga listor för Backlogs, Sprints och Retrospectives. Dessutom ett praktiskt ClickUp Doc-dokument som hjälper dig att komma igång.

Ladda ner den här mallen Planera, följ upp framsteg och hantera resurser under sprintplaneringen med hjälp av ClickUps agila sprintplaneringsmall.

Det är enkelt att hålla dina sprintar igång när du använder denna agila sprintplaneringsmall från ClickUp. Sätt upp realistiska förväntningar baserat på teamets förmågor, följ sedan upp framstegen och hantera resurserna under varje sprint med lätthet. Slutligen, granska skillnaden mellan beräknade timmar och faktiska timmar under sprintretrospektivet för att säkerställa att alla mål uppnås snabbt och effektivt!

Denna mall innehåller uppgifter för att planera sprintar, sätta upp mål, hantera resurser, följa upp framsteg och mycket mer. Dessutom är den lätt att anpassa efter behoven hos vilket team eller företag som helst! Börja använda denna mall för att maximera effektiviteten i din agila process och ta kontroll över varje sprint.

4. Agil marknadsföringsmall från ClickUp

Ladda ner den här mallen Agil marknadsföring är nyckeln till att förbli konkurrenskraftig i den ständigt föränderliga digitala världen.

Marknadsföringsprocesser kan vara svåra att hantera, så låt Agile Marketing Template från ClickUp effektivisera ditt arbete! Denna mall ger dig en struktur för kreativa kampanjer, hjälper dig att mäta deras framgång och gör det lättare att brainstorma nya idéer. Du får också en överskådlig bild av hela marknadsföringsteamets uppgifter.

Agil marknadsföring innebär att man använder den agila metodiken för att skapa mer effektiva och verkningsfulla marknadsföringsstrategier. Genom samarbete kan ditt team arbeta tillsammans för att genomföra projekt snabbt och effektivt med fantastiska resultat.

5. Agil berättelsemall från ClickUp

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps agila berättelsemall för att anpassa individuella mål till större mål för maximal effektivitet.

ClickUps Agile Story Template är skräddarsydd för agila utvecklingsteam som vill förbättra effektiviteten och samarbetet. Den hjälper till att organisera projektfunktioner eller krav, så kallade Agile stories eller user stories, genom att tillhandahålla en strukturerad metod.

Genom agila burndown-diagram och visualiseringar möjliggör denna mall uppföljning av framsteg, vilket säkerställer transparens och anpassningsförmåga. Dessutom anpassar mallen individuella mål till övergripande projektmål, vilket främjar maximal effektivitet.

Oavsett om den används för interna projekt eller kundorienterade produkter, gör ClickUps Agile Story Template det möjligt för team att hålla sig organiserade och påskynda projektets slutförande. Den blir en värdefull tillgång för agil utveckling och hjälper till med planering, organisation och framgångsrik leverans av högvärdiga produkter.

6. Mall för agil teamplanering från ClickUp

Ladda ner den här mallen Kommunicera din produktstrategi med intressenterna med hjälp av en agil produktplanmall.

Agile Roadmap Template från ClickUp fungerar som ett dynamiskt verktyg för agila team som vill kommunicera produktstrategin effektivt med intressenterna. Mallen är utformad för flexibilitet och gör det enkelt att justera planerna när teamen får insikter om marknaden och produktdynamiken.

Med denna mall kan agila team:

Visualisera färdplanen på tidslinjen: Mallen möjliggör en tydlig visualisering av teamets färdplan över en tidslinje, vilket ger en strategisk översikt. Planera sprints med uppskattningar: Agila team kan planera sprints med uppskattningar av arbetsinsats och komplexitet, vilket säkerställer realistiska och uppnåbara mål. Spåra framsteg och anpassa planer: Mallen underlättar kontinuerlig framstegsspårning, vilket gör det möjligt för team att anpassa planer dynamiskt baserat på realtidsinsikter och förändrade krav.

7. Mall för vattenfallsprojektledning från ClickUp

Ladda ner den här mallen Projektledningsmetoden vattenfall innebär en väl definierad ordning för genomförandet, där projektfaserna inte går vidare förrän de har fått slutgiltigt godkännande.

ClickUps mall för vattenfallsprojektledning är skräddarsydd för systematisk projektgenomförande och följer de väl definierade faserna i vattenfallsmetoden.

Mallen organiserar uppgifterna i mätbara faser, säkerställer att de slutförs i tid och ger insyn i framstegen i varje steg. Den är idealisk för dem som värdesätter struktur och möjliggör effektiv projektledning med fokus på sekventiell progression utan att kompromissa med kvaliteten eller missa deadlines.

8. Excel-mall för agilt Gantt-diagram

Agil Gantt-diagrammall från Microsoft

Den agila Gantt-diagrammallen från Microsoft hjälper team att dela upp flerstegsuppgifter och projekt i ännu mindre åtgärder med färgkodade kategorier i ett mycket visuellt Gantt-diagram med hjälp av Microsoft 365.

Funktioner som mallar för projektplanering, användarberättelser och produktbacklog med utbrändhetsdiagram i denna agila projektledningsmall ger faktiska och prognostiserade insikter om tid och resurser som används mellan sprints.

Sammantaget är denna mall utformad för att hjälpa agila team att visuellt kommunicera framsteg till interna och externa intressenter, spåra tid och sprintmilstolpar samt identifiera projektteamets resurser baserat på tidsplaneringsprognoser.

9. Google Sheets Agile Scrum Projects Reporting Template

Agil Scrum-projektrapporteringsmall för Google Sheets

Google Sheets är gratis att använda för personligt bruk med ett Google-konto, vilket gör denna anpassningsbara mall för rapportering av agila Scrum-projekt för Google Sheets till en kostnadseffektiv lösning för användare som redan har ett konto och vill implementera agila processer. Mallen har flera kalkylbladsidor för att spåra agila projekt och kategorier i olika kolumner för att visa uppgiftsstatus, prioriteringar, sprintdatum, uppgifts-ID och mer.

10. Office Timeline Agile Project Plan Template

Agil projektplanmall från Office Timeline

Mallen Agile Project Plan från Office Timeline hjälper dig att identifiera utmaningar och implementera snabba lösningar genom att ordna dina uppgifter i ett Gantt-diagram med hjälp av PowerPoint. Det som är intressant och skiljer denna mall från de andra på listan är att den kommer med en redigerbar Agile-releasplan speciellt för PowerPoint, så att du visuellt kan gå igenom dina strategiska möjligheter. Denna mall kan vara användbar som komplement till en annan Agile-mall eller din Agile-projektledningsprogramvara som ett visuellt hjälpmedel under möten eller presentationer med intressenter eller chefer.

11. Excel-mall för agil Kanban-tavla

Agil Kanban-tavla för Excel

Denna Kanban-tavla-mall för Excel kan också anpassas för Google Sheets och har skapats för att hjälpa team att anamma den agila metodiken på ett så enkelt sätt som möjligt. Med separata fält för uppgifter som är Att göra, Pågående eller Klart hjälper denna mall mjukvaruutvecklare att visualisera hela projekt, sätta tydliga gränser för pågående arbete och maximera sin effektivitet.

12. Enkel mall för agil projektledning i Google Sheets

Enkel agil projektledningsmall för Google Docs

Kalkylblad är ett viktigt verktyg för alla projektledare, men det kan ta mycket tid och många försök att utforma en nästan perfekt tabell för varje enskilt projekt – särskilt om det inte är din föredragna arbetsstil. Denna enkla agila projektledningsmall löser detta problem med en färdig tabell i Google Docs.

Som namnet antyder är denna mall enkel att använda med en intuitiv och ren designstruktur för att kartlägga en tydlig tidsram för dina kommande sprintar. Tänk på denna mall som dina stödhjul för den agila metodiken. Även om du kan dela upp uppgifter i sprintar, story points och status, är denna mall bättre lämpad för mindre agila projekt, snabb informationsdelning och visuella presentationer.

Agilitet möter effektivitet med agila projektledningsmallar

Oavsett din erfarenhet av agil projektledning är hjälp alltid välkommen. Se mallarna som en tillgång för att komma igång med ditt projekt på ett så produktivt sätt som möjligt, snarare än enbart en resurs för projektledare som fortfarande lär sig metodiken.

Satsa på en mall som passar din agila projektledningsprogramvara, är helt anpassningsbar, samarbetsinriktad och fullspäckad med hundratals funktioner som hjälper dig att enkelt ta dig igenom varje sprint.

AKA, satsa på ClickUp!

Visualisera agila arbetsflöden med ClickUp Board-vyn och ställ in tavlor efter status, förfallodatum, prioritet och mer för att bättre samordna ditt team.

ClickUp är den ultimata produktivitetsplattformen för agila team av alla storlekar som vill centralisera sitt arbete i olika appar, automatisera processer och hantera projektets tidsplaner – allt på ett och samma ställe. Med samarbetsverktyg för projektledning som Docs, Whiteboards och över 15 anpassningsbara vyer i ett kraftfullt arbetsområde är ClickUp den enda mjukvarulösningen som gör det möjligt för team att agera på sina idéer så fort de uppstår.

…Och om det inte är själva sinnebilden av den agila metodiken, så vet jag inte vad som är det!

Få tillgång till obegränsat antal uppgifter och medlemmar, över 1 000 integrationer, hundratals färdiga mallar och avancerade funktioner när du registrerar dig för ClickUp idag!