Agilt team: Vad det är och hur man bygger och hanterar det

{ "@context": "https://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Vad är ett agilt team?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Ett agilt team är ett specialiserat projektteam som är skapat för att hantera de mindre utvecklingscyklerna i agil projektledning. " } },{ "@type": "Question", "name": "Hur kan ett agilt team öka din produktivitet?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Agila team är små, självständiga team där varje medlems bidrag värdesätts. Eftersom den agila teamstrukturen möjliggör snabba leveranstider är det lättare att hålla sig inom budgeten. " } }] }

Vill du förstå vad ett agilt team är och lära dig hur man blir ett?

Eftersom många företag använder den agila metoden för sina projekt har den snabbt blivit den självklara ledningsmetoden för ökad produktivitet.

Men vad är ett agilt team? Och hur kan ditt team bli ett?

Här är allt du behöver veta.

Låt oss börja.

Vad är ett agilt team?

Ett agilt team är ett specialiserat projektteam som är sammansatt för att hantera behoven inom agil projektledning.

Innan vi går in på att förklara det agila teamets struktur är det dock viktigt att förstå vad agil projektledning är:

Vad är agil projektledning?

Agil projektledning är en modern projektledningsmetod som delar upp ett helt projekt i mindre utvecklingscykler. När du delar upp ditt projekt i mindre cykler kan du kontinuerligt införliva kundernas feedback och ge dem en slutprodukt som de är nöjda med.

Dessa cykler, eller ”sprints”, tilldelas sedan olika, oberoende agila projektteam i ditt företag för att öka hastigheten och effektiviteten.

Baserat på Agile Manifesto prioriterar denna ledningsprocess testdriven utveckling som svar på kundernas feedback.

Hur hjälper dessa sprintar?

Med dessa sprintar kan du dela upp ditt projekt för att införliva kundfeedback på alla nivåer.

Om du till exempel arbetar med en app kan du utveckla en funktion under varje sprint. När varje funktion (sprint) är klar kan du be dina kunder att testa den och ge dig feedback om vad de gillar och inte gillar.

Efter att ha införlivat deras feedback kan du gå vidare till nästa funktionsuppsättning (sprint)!

Hur hjälper det?

Eftersom du inte antar vad en kund vill ha, kan du ge dem en slutprodukt som faktiskt har skapats med deras input!

Det agila teamets struktur

Agila team är vanligtvis små, högpresterande team med 5–11 medlemmar med kompletterande kompetenser. Till skillnad från andra projektteam måste agila projektteam vara mycket anpassningsbara och självständiga.

Varför?

Eftersom de måste hantera föränderliga kundkrav i varje fas av projektet!

För att uppnå den teamdynamiken är de vanligtvis strukturerade så här:

A. Produktägare

Produktägaren är länken mellan kunden och teamet. De övervakar hela verksamheten och samlar in feedback från kunderna. De vidarebefordrar kundernas krav till projektteamet och ser till att teamet håller fokus på dessa krav.

B. Projektledare

Projektledaren håller teammedlemmarna ansvariga och hjälper dem när det behövs. Cheferna får kundfeedback från produktägaren och guidar teamet genom sprinten.

C. Teammedlemmar

Teammedlemmarna är de som arbetar med projektet. De är i stort sett självständiga, men projektledaren kan vägleda dem så att de fokuserar på sina uppgifter och aktiviteter.

D. Projektets intressenter

Även om de inte nödvändigtvis är involverade i utvecklingen av projektet har projektets intressenter en koppling till det.

Intressenterna inkluderar medlemmar med olika kompetensområden, såsom seniora projektledare, marknadsförare och supportmedlemmar, vars insatser styr projektet i rätt riktning.

En anteckning om Scrum-teamet

Kom ihåg att agil projektledning är en bred ledningsstil som har många variationer.

Av dessa varianter är Scrum-metoden en av de mest populära agila metoderna. Till skillnad från andra varianter av agilitet har Scrum en mycket specifik teamstruktur.

Här är en närmare titt på Scrum-processen och hur teamet byggs upp:

Scrum-processen – Precis som den Precis som den agila processen delar Scrum upp ett stort projekt i mindre delar som projektteamen (Scrum-teamen) hanterar en efter en.

Scrumteamet – Det perfekta Scrumteamet består vanligtvis av 5–6 medlemmar. Projektledaren blir ”Scrum Master” och håller dagliga – Det perfekta Scrumteamet består vanligtvis av 5–6 medlemmar. Projektledaren blir ”Scrum Master” och håller dagliga Scrum-möten för att hålla teammedlemmarna på rätt spår.

Hur skiljer sig ett agilt team från andra team?

Traditionella projektgruppers aktiviteter är mycket rigida och strukturerade.

Vanligtvis är hela avdelningar involverade i dessa system, vilket kan förlänga ett projekts livslängd till över tre till fyra månader!

Så här förbättrar Agile de traditionella metoderna:

A. Bättre rustade för att hantera förändrade kundbehov

Traditionella projekt tar vanligtvis inte hänsyn till kundernas feedback förrän produkten redan är färdig och släppt.

Detta gör att teamen kan arbeta utan avbrott, men det kan också leda till att kunderna får en produkt som inte uppfyller deras behov.

Eftersom den agila utvecklingsprocessen ger dina kunder gott om möjligheter att ge feedback är det enkelt att skräddarsy en slutprodukt efter deras behov. Du skapar inte en produkt utifrån vad du tror att de vill ha – du involverar dem faktiskt!

Traditionella team har inte kapacitet att göra frekventa förändringar av produkten.

Men agila team är – ja – ”agila”! De är strukturerade för att snabbt kunna anpassa sig till förändringar i riktning i linje med kundernas feedback.

B. Bättre ansvarstagande

Ett av de största problemen med traditionell projektledning är bristen på ansvarstagande. När stora projekt genomförs av stora grupper av människor är det lätt för medarbetarna att inte veta exakt vilken roll de har eller vad som förväntas av dem.

Med agila metoder vet dock alla exakt vad de ska göra.

Varför?

Eftersom teamet är så litet är det lätt för alla att veta exakt vad de har tilldelats Med en projektledare (eller Scrum-mästare) och produktägare som övervakar arbetet kan de få snabb feedback på sitt arbete direkt.

Eftersom agila leveranser kan förändras kontinuerligt inom så korta tidsramar måste dessutom alla HÅLLA koll på allt för att få saker gjorda i tid!

Hur kan ett agilt team öka din produktivitet?

Agila team är små, självständiga team där varje medlems bidrag värdesätts. Eftersom den agila teamstrukturen möjliggör snabba leveranstider är det lättare att hålla sig inom budgeten.

Tidigare var den agila metoden begränsad till mjukvaruutveckling, men så är inte längre fallet.

Agil mjukvaruutveckling är inte det enda sättet att dra nytta av denna metod.

Agile kan hjälpa alla team!

Så här gör du:

1. Snabbare leveranstider

När du delar upp dina projekt i mindre, hanterbara delar blir de lättare att ta itu med.

Eftersom agila metoder är utformade för att hantera förändrade projektkrav, påverkar feedback inte den agila leveransen på samma sätt som traditionella projekt påverkas.

2. Kostnadsfördelar med agila team

Eftersom den agila teamstrukturen möjliggör snabba leveranstider är det lättare att hålla sig inom budgeten.

Tänk på det.

Eftersom du har förmågan att hantera förändrade krav kommer utökade arbetsuppgifter inte att påverka ett agilt teams resultat på samma sätt som ett traditionellt team påverkas.

3. Bättre arbetsmoral bland medarbetarna

Eftersom agila team är små, självständiga team värdesätts varje medlems bidrag. Alla, från agila teammedlemmar till intressenter, har en viktig roll att spela, vilket kan öka deras känsla av tillfredsställelse.

Eftersom projektledare endast ska styra teamet i rätt riktning är det dessutom upp till teamet att själv få saker gjorda. Detta ökar deras självförtroende och höjer deras allmänna moral.

4. Leverera högkvalitativa projekt som uppfyller kundernas behov

Det ultimata testet på produktivitet är en slutprodukt som kunderna älskar!

Eftersom dina högpresterande team ständigt får feedback från kunderna om alla sina sprintreleaser kan du ge dina kunder en slutprodukt som uppfyller deras behov.

Mät ditt agila teams produktivitet med dessa 12 agila mätvärden! 💜

Hur man blir ett agilt team

En ny fallstudie från ClickUp visar att 51 % av amerikanska arbetstagare upplever att de förlorar minst en timme varje dag på grund av ineffektivitet på jobbet.

Om du följer dessa agila bästa praxis kan du bygga högpresterande team som är skapade för snabbt och effektivt arbete.

Här är en genomgång av hur man blir ett agilt team:

1. Presentera metodiken och reglerna

Innan ditt team blir ett agilt team måste de förstå vad agila metoder är, eller hur?

Förklara metodiken och teamrollerna och gå igenom varför du byter till denna ledningsmetod. Beskriv fördelarna och hur den skiljer sig från det de redan gjorde.

Att klargöra detta från början gör det lättare för ditt team att anamma det agila tankesättet.

2. Planera din första månad

När du har förklarat den agila processen för dem kan du börja bygga upp en agil miljö.

Det första steget är att välja ett projekt, skapa en produktbacklog och dela upp den i sprintar (din produktbacklog är alla uppgifter du kommer att arbeta med i ett projekt). Gå också igenom hur många sprintteam du kommer att ha och vad varje team kommer att arbeta med.

Det är viktigt att inkludera ditt team i denna sprintplaneringsprocess och få deras synpunkter.

Varför?

Genom att involvera dem här vänjer du dem vid att ta större ansvar för att få saker gjorda själva.

3. Bestäm teamets roller

Därefter bestämmer du rollerna för medlemmarna i ditt sprintteam.

Det är viktigt att först välja en produktägare och sedan projektledare för varje sprint. Vanligtvis bör din produktägare vara någon som är bekant med den agila metodiken och har erfarenhet av att hantera kunder och vidarebefordra feedback.

Dina projektledare kan vara erfarna medarbetare som du så småningom vill göra till chefer eller Scrum-mästare.

Det betyder dock inte att ditt agila projektteam ska vara oerfaret.

Kom ihåg att medlemmarna i ditt sprintteam måste vara självständiga och ha kompletterande kompetens.

Därför är det en bra idé att ha ett testprojekt som hjälper alla att anamma det agila tankesättet i en riskfri agil miljö. Detta kommer att stärka deras självförtroende och hjälpa dem att bättre förstå sina roller i teamet samtidigt som de hanterar behoven inom agil projektledning.

4. Håll regelbundna möten

En viktig del av att bygga en agil miljö är att hålla regelbundna möten.

Detta håller alla informerade om utvecklingsprocessen och gör att alla tar ansvar.

Agil ledning har vanligtvis två olika typer av regelbundna teammöten:

Dagliga standup-möten: Det här är dagliga möten där man går igenom vad man gjorde igår, vad man ska göra idag och vad man behöver hjälp med. Det är ett bra tillfälle att utvärdera hur det går och bygga upp teamdynamiken.

Sprintretrospektiv: Det här är utvärderingsmöten som hålls efter att en sprint har slutförts. Här går man igenom hur sprinten gick, vad som gick fel, vad man tyckte om och mycket mer. Det är ett utmärkt sätt att få den information man behöver för att ta itu med nya användarberättelser (sprints) i framtiden.

5. Använd en agilbaserad projektledningsprogramvara

Om du vill implementera alla dessa steg behöver du rätt projektledningsprogramvara. Den hjälper dig att centralisera alla dina agila processer så att du enkelt kan hålla koll på allt.

Ett bra agilt projektledningsverktyg hjälper dig att:

Utveckla och underhåll din produktbacklogg

Planera och följ upp dina sprintar

Kommunicera med ditt team

På så sätt kommer du utan problem att kunna implementera den agila metoden i alla dina projekt!

Hur man hanterar ett agilt team med ClickUp: Den ledande plattformen för agil projektledning

Man kan inte leda ett agilt team utan rätt agilt verktyg, eller hur?

Det är därför ClickUp har skapats för agil projektledning!

ClickUp är världens högst rankade gratis projektledningsverktyg. Det används av både privatpersoner, stora företag och småföretag och har massor av funktioner som hjälper dig att hålla dina agila projekt på rätt spår!

ClickUp är superenkelt att använda och hjälper dig att bli ett agilt team på nolltid.

Så här hjälper ClickUp ditt agila team:

1. Anpassa dig till olika ledningspreferenser med flera vyer

En idealisk agil miljö är mycket anpassningsbar till förändringar.

Därför måste ditt agila ledningsverktyg också spegla detta!

Lyckligtvis är det precis vad du får med ClickUp.

I stället för att använda ett stelt hanteringsverktyg som tvingar dig att anpassa dig till dess gränssnitt, ger ClickUp dig flera vyer som du kan anpassa till ditt team!

Så här ser dessa vyer ut:

1) Nödvändiga uppgiftsvyer

ClickUp har två obligatoriska uppgiftsvyer som anpassar sig till olika projektledningsmetoder:

A. Board View

ClickUps tavelvy är perfekt för fans av den agila Kanban-metoden. Den hjälper dig att snabbt flytta runt uppgifter för att hålla jämna steg med de agila utvecklingsprinciperna. Allt du behöver är en snabb blick för att avgöra i vilka faser dina projekt befinner sig och flytta runt dem direkt!

B. Listvy

Detta är en utmärkt översikt för projektledare som hanterar sitt arbete med GTD-inspirerade att göra-listor. Här listas dina teammedlemmars uppgifter i en enkel checklista. Allteftersom du gör framsteg kan du bocka av dina uppgifter och gå vidare till nästa sprint.

ClickUp

2) Box View

Box-vyn är den perfekta vyn för alla agila team. Det är en översikt på hög nivå över alla uppgifter som ditt team för närvarande arbetar med.

Hur du använder den här vyn för agila team

Projektledare kan använda det för att få en överblick över allt som pågår. Eftersom sprintens uppgifter sorteras efter ansvarig kan projektledare omedelbart se vad varje teammedlem arbetar med och göra nödvändiga ändringar.

ClickUps kalendervy hjälper projektledare att snabbt planera och hantera sitt arbetsschema. Du kan kolla alla dina kommande uppgifter och snabbt förbereda dig för dem.

Använda denna vy med agila team:

Du kan använda den här vyn för sprintplanering och för att hålla koll på dina kommande uppgifter. Du kan till och med använda den för att identifiera när du kan lägga till poster från din backlog.

Eftersom agil utveckling handlar om förändring och anpassning kan en projektledare till och med växla mellan olika kalendervyer.

Projektledare kan visa sin kalender som:

Dagar: För att visa projektuppgifter som är schemalagda på ett visst datum

4 dagar: För att visa schemalagda uppgifter under en rullande fyra dagarsperiod

Vecka: För att se ditt veckoschema för sprintar

Månadsvis: För att titta på din projektplan för nästa månad

ClickUps "Me"-läge markerar endast kommentarer, deluppgifter och uppgiftslistor som tilldelats dig. Detta minimerar distraktioner och hjälper dig att fokusera bättre på dina uppgifter.

2. Spåra dina agila sprintar med sprintlistor

Om du vill hantera sprints effektivt måste du skapa sprintlistor, eller hur?

Så här gör du i ClickUp:

Med ClickUp kan du hålla koll på alla dina projekt, uppgifter och deluppgifter med checklistor. På så sätt kan du skapa sprintlistor som delar upp leveranserna för en viss period. Bara kryssa av punkterna på listorna när du går vidare till nästa sprint.

Du kan enkelt göra din sprintplanering och till och med lägga till scrumpoäng till var och en av dessa listor för att enkelt hantera din produktbacklog.

Agila teamledare kan också använda dessa checklistor som referens i sina scrummöten med sina utvecklingsteam.

Så här skapar du ett agilt arbetsflöde!

3. Håll koll på dina projekt visuellt med agila dashboards

När du följer agila metoder är det viktigt att visuellt hålla koll på all din data. Det gör det enkelt att snabbt få en överblick över dina leveranser och agera utifrån dem.

Så här gör du i ClickUp:

ClickUps dashboards är perfekta för att få en överblick över ditt agila teams aktiviteter. Du kan lägga till dina sprintlistor och uppgifter i dessa dashboards för att se hur arbetet fortskrider.

Här är en närmare titt på de olika saker du kan spåra:

Med ClickUps hastighetsdiagram kan du snabbt avgöra hur snabbt dina uppgifter slutförs. Det delar upp dina uppgifter i veckovisa eller tvåveckorsintervall och deras genomsnittliga hastighet visas här.

ClickUp grupperar också automatiskt dina sprintlistdata så att det blir enklare att lägga till dem i dina diagram!

B. Burndown-diagram

Med ClickUps burndown-diagram kan du se hur väl ditt team presterar i förhållande till målet. På så sätt kan du enkelt se hur mycket arbete som återstår.

Här är vad ett burndown-diagram visar:

Målprogression : Den ideala takten för att slutföra uppgifter som krävs för att hålla dina deadlines.

Prognoserad framsteg : Din aktuella trend baserat på uppgifter som för närvarande är slutförda.

Aktiva: Det faktiska antalet uppgifter som för närvarande är slutförda.

Burnup-diagram visar vad som har slutförts i förhållande till ditt återstående omfattning.

På så sätt kan du summera vad du har åstadkommit hittills och motivera ditt team att nå målet.

Med ClickUps kumulativa flödesschema kan du visualisera och följa projektets framsteg över tid. Eftersom dina uppgifter är färgkodade efter status kan du snabbt se var saker och ting står och omedelbart identifiera flaskhalsar!

Agil leverans handlar om att vara snabb och effektiv, eller hur?

Men vad händer om ditt team tar för lång tid på sig att agera på dina kommentarer?

Hur ska du hålla dina projekt på rätt spår?

Så här kan du använda ClickUp för att förhindra att detta händer:

Med projektledningsprogramvaran kan du omedelbart omvandla en kommentar till en uppgift och tilldela den till en teammedlem. De får ett meddelande om detta och det dyker till och med upp i deras uppgiftsfält så att de kan sätta igång direkt.

När de är klara med det kan de markera kommentaren som löst för att undvika onödiga uppföljningar.

Aktivt teamsamarbete är en av de viktigaste delarna i alla agila projektledningsprogram. Ditt team måste kunna använda det snabbt för att kommunicera projektuppdateringar och samarbeta under utvecklingsprocessen.

Så här implementerar du det med ClickUp:

Varje uppgift har en egen kommentarsektion som hjälper ditt team att utbyta filer och idéer. De kan även tagga personer och dela projektuppdateringar för att hålla projektet igång.

Projektledningsprogramvaran kan också integreras med massor av kommunikationsverktyg, som Slack och Skype, för att säkerställa att effektiv projektkommunikation alltid är bara ett klick bort!

6. Hantera olika agila projektfaser med anpassade statusar

Det fina med agila metoder är att de kan tillämpas på massor av olika områden.

Det spelar ingen roll om det gäller försäljning, marknadsföring eller webbplats-/mjukvaruutveckling – du kan tillämpa Agile på allt!

Men bara för att du kan använda samma metodik för olika projekt betyder det inte att de är identiska.

Varje projekt har sina egna nischspecifika faser och krav. Vårt agila verktyg måste kunna hantera dessa variationer.

Så här hjälper ClickUp dig:

Traditionella projektledningsverktyg ger dig vanligtvis en standarduppsättning projektstatusar. Med ClickUp kan du dock anpassa dem!

På så sätt slipper du fastna i en förutbestämd uppsättning statusar som inte återspeglar dina projektfaser på ett korrekt sätt.

Varför skulle det vara ett problem?

Tänk dig att använda samma uppsättning statusar för både dina blogginlägg och dina mjukvaruutvecklingsprojekt!

Men med ClickUps anpassningsbara statusar är det inget problem.

Du kan vara så kreativ och detaljerad som du vill – ”redaktionell granskning”, ”betatestning”, ”wireframing”, ”kvalitetskontroll” – det är helt upp till dig!

Men det är inte alla funktioner som ClickUp har.

Detta projektledningsverktyg ger dig också användbara funktioner som:

Slutsats

Att bli ett agilt team är ett av de enklaste sätten att öka produktiviteten, minska ledtiderna och förstå kunderna bättre.

Om du vill börja använda den agila metodiken, varför inte prova ett projektledningsprogram som ClickUp?

Den innehåller allt du behöver för att enkelt hantera ditt agila team och dina projekt! Registrera dig för ClickUp idag!