Optimera arbetsflöden med agil mjukvaruutveckling

Vill du förstå agil mjukvaruutveckling och vilka verktyg du behöver för att implementera den?

Agil mjukvaruutveckling är ett av de mest effektiva sätten att effektivisera arbetsprocesser och tillgodose kundernas behov.

Den delar upp utvecklingsprocessen i mindre delar som kallas sprintar, som du arbetar med i intervaller på 1–2 veckor. Detta gör att du kan införliva kundernas feedback stegvis för att skapa en bättre produkt.

Men vad är det och hur implementerar man det?

I den här guiden går vi igenom allt du behöver veta om agil mjukvaruutveckling för att hjälpa dig att implementera den på ett effektivt sätt.

Vi lyfter även fram den bästa agila programvaran för 2021 för att hjälpa dig komma igång på enklast möjliga sätt!

Vad är agil metodik inom mjukvaruutveckling?

Agil mjukvaruutveckling är en modern projektledningsmetod som delar upp ett stort projekt i mindre delar för att få feedback från kunderna i varje steg. Detta hjälper kunderna att uppleva produkten i olika stadier och dela med sig av sina intryck och synpunkter. Resultatet blir en slutprodukt som kunderna verkligen älskar!

Denna metod riktar sig till:

Effektivisera arbetsprocesser

Hantera kundfeedback ofta

Uppmuntra testdriven utveckling

Öka teamsamarbetet

Hjälper dig att beställa pizza snabbare!

Okej, kanske inte det sista...

Kom dock ihåg att de mest framgångsrika innovationerna utvecklas i nära samarbete med kunderna.

Och det är precis vad Agile handlar om!

Vill du lära dig mer om agil metodik? Kolla in vår omfattande guide.

Vad är skillnaden mellan en agil metod och en vattenfallsmodell?

Till skillnad från andra utvecklingsmetoder, såsom vattenfallsmodellen, använder Agile en sprintbaserad metod för projektledning.

I stället för att arbeta med hela projektet i ett svep delar den agila modellen upp ditt mjukvaruprojekt i mindre utvecklingscykler (sprints) som fördelas mellan olika projektteam.

När varje utvecklingscykel är klar presenteras den för kunderna (testarna) för feedback. Du införlivar sedan synpunkterna från testarna innan du går vidare till nästa cykel.

För en mer detaljerad beskrivning av hur den agila metoden för mjukvaruutveckling skiljer sig från vattenfallsmetoden, klicka här .

Varför är Agile så populärt?

Det finns en enkel anledning till varför Agile är så populärt:

Det underlättar livet avsevärt för ditt mjukvaruutvecklingsteam och dina kunder!

Hur?

Genom att dela upp ditt mjukvaruprojekt i mindre cykler ökar du projektets flexibilitet. Ditt utvecklingsteam behöver inte längre införliva ändringar i hela projektet, utan gör dem bara för en utvecklingscykel.

På så sätt behöver du inte göra om allt från början om något går fel, som i Sonic-filmen som måste animeras om helt!

Genom att involvera dina kunder i mjukvaruutvecklingsprocessen kan du dessutom skapa en slutprodukt som exakt återspeglar deras behov och önskemål.

Få dessa agila tips från experter för att förbättra din agila utvecklingsprocess.

Vad är det agila manifestet?

År 2001 samlades 17 mjukvaruutvecklare, däribland Kent Beck, Jeff Sutherland, Martin Fowler, Ken Schwaber och Alistair Cockburn, för att skapa ett kort dokument som definierade vad Agile skulle vara.

För att bättre förstå den agila mjukvaruutvecklingscykeln är det viktigt att gå igenom det agila manifestet.

Det är en kort sammanfattning av de principer som styr den agila modellen.

Vilka är de 12 principerna för agil utveckling?

Dessa 12 agila principer, enligt Agile Alliance:

Kontinuerlig leverans

Utnyttja förändringar

Frekvent leverans

Företag och utvecklare arbetar tillsammans

Motiverade individer

Samtal ansikte mot ansikte

Fungerande programvara

Hållbar utveckling

Teknisk excellens

Enkelhet

Självorganiserande team

Regelbundna justeringar

Låt oss titta närmare på varje agil princip:

A. Principer för agil kundnöjdhet

Kundnöjdhet måste alltid vara din högsta prioritet. Det enda sättet att uppnå detta är genom kontinuerlig förbättring via testdriven utveckling. Var alltid öppen för förändrade krav, även om de kommer i slutet av utvecklingsprocessen. Dessa iterativa (återkommande) förändringar hjälper dig att alltid tillgodose kundens behov. Leverera fungerande programvara och tjänster ofta. Att regelbundet leverera programvaruprodukter till kunderna är det enda sättet att få kontinuerlig feedback.

B. Principer för agil kvalitet

Det viktigaste måttet på framgång är att utveckla fungerande programvara som exakt uppfyller kundens önskemål. Sträva efter hållbar testdriven utveckling. Ditt team måste kunna upprätthålla kvaliteten på dina inkrementella och iterativa processer under hela mjukvaruutvecklingscykeln (SDLC). Kontinuerligt engagemang för teknisk excellens och enkel design hjälper dig att anpassa dig efter kundernas feedback och tillgodose deras behov.

C. Principer för agilt teamarbete

Agila utvecklare och projektets intressenter måste samarbeta aktivt för att tydligt förstå och implementera kundernas feedback. Bygg alltid fungerande programvara kring motiverade människor och ge dem den agila miljö de behöver för att få jobbet gjort. Personliga samtal ansikte mot ansikte är det mest effektiva sättet att samarbeta inom Agile DevOps. Det bästa projektarbetet kommer från självorganiserande team. När agila team hanterar sig själva kan de göra snabba framsteg.

D. Principer för agil ledning

Enkelhet är en viktig del av agil projektledning. Enkelhet kan ses som att man eliminerar onödiga steg och procedurer från sin agila utvecklingsprocess. Kom ihåg att regelbundet utvärdera ditt teams framsteg. Det hjälper dig att finjustera varje framtida sprint och process.

Vilka olika agila metoder finns det?

Agil mjukvaruutveckling är en vanlig utvecklingsprocess i sig, men den är också grunden för många andra metoder för mjukvaruutveckling.

Tänk på det så här: Agile startade allt och alla gillade det så mycket att de ville prova sina egna versioner av det!

Lyckligtvis är dessa versioner inte lika ahem amatörmässiga som denna:

Här är en närmare titt på några populära metoder baserade på den agila idén:

Vilken är den mest populära agila metodiken?

Scrum är en av de mest populära agila metoderna.

Ett Scrum-team är ett tvärfunktionellt team som vanligtvis består av 5–7 erfarna och självständiga mjukvaruutvecklare. Teamet leds av en Scrum-master och kräver inte mycket övervakning tack vare sin lilla storlek. Teamet kan arbeta med komplexa teknikprojekt på egen hand.

Bonus: Lär dig mer om hur en Scrum master hanterar ett Scrum-team !

Liksom alla andra agila metoder delar Scrum-metoden upp produktens livscykel i mindre sprintar för att införliva feedback från slutanvändarna i olika stadier av utvecklingsprocessen.

Scrum-teamet håller också särskilda möten som kallas Scrum-ceremonier, som inkluderar dagliga standup-möten, sprintplanering, sprintgranskning och sprintretrospektiv.

Här är vår guide om Scrum-möten.

Eftersom Scrum-teamet vanligtvis är mycket erfaret passar denna mjukvaruutvecklingsmetodik bäst för mycket komplexa mjukvaruprojekt vars livscykel ständigt utvecklas och förändras.

Vi är faktiskt ganska säkra på att Scrum hade kunnat hantera alla vändningar och förändringar som den sista säsongen av Game of Thrones bjöd på!

Om de bara hade lyssnat på kundernas feedback under den säsongen medan de gjorde det... ugh.

Är du nyfiken på Scrum-projektledning? Klicka här för att lära dig mer.

Vad är Kanban-mjukvaruutveckling?

Kanban-programvaruutveckling är en utmärkt visuell agil metod.

De flesta projektteam använder Kanban-programvaruutveckling för att visualisera projektets framsteg och snabbt få en översikt över sina leveranser. I Kanban-metoden läggs alla dina uppgifter ut på en Kanban-tavla där du kan flytta runt dem och snabbt göra justeringar.

Denna metod för mjukvaruutveckling baseras på tre agila principer:

Visualisera alltid ditt arbetsflöde för att enkelt hålla koll på utvecklingen.

Begränsa mängden pågående arbete (WIP) för att effektivisera dina aktiviteter.

Skapa en iterativ metod som fokuserar på att testa och utveckla högprioriterade uppgifter först, innan du går vidare till mindre viktiga uppgifter.

Vill du veta hur Kanban kan påverka ditt företags arbetsflöde ? Den här artikeln har alla svar.

Vad är Lean-mjukvaruutveckling?

Lean mjukvaruutveckling är en annan populär agil utvecklingsmetodik.

Lean mjukvaruutveckling kännetecknas av att man minimerar alla slösaktiga, onödiga aktiviteter i utvecklingsflödet.

Här är det roliga: när du hör ordet "lean" tänker du förmodligen på något som har med bantning att göra, eller hur?

Och det är precis vad Lean-utveckling handlar om!

Målet med Lean-utveckling är att förenkla och förkorta din utvecklingscykel samtidigt som du ger dina kunder det bästa Lean-programvarusystemet som möjligt.

Det är som en snabb diet för ditt projekt – du blir av med allt överflödigt. Men den här gången är det en snabb diet som fungerar!

Vill du veta hur Lean fungerar? Den här artikeln förklarar alla sju principerna för Lean och den här artikeln ger en guide till Lean-projektledning.

Vad är Dynamic Systems Development Method (DSDM)?

DSDM är ett agilt ramverk som fokuserar på att leverera strategiskt anpassade affärsfördelar för bästa möjliga avkastning på investeringen.

Utvecklingsmetoden gör detta genom att dela upp ditt projekt i fyra typer av funktionella krav i fallande prioritetsordning:

Måste ha (M)

Bör ha (S)

Kan ha (C)

Kommer inte att ha (W)

Genom att först rikta dina resurser mot de högst prioriterade uppgifterna kan du få ut mesta möjliga affärsvärde av din utvecklingsprocess.

Förutom prioriteringsprocessen finns det åtta viktiga agila principer som styr denna utvecklingsmetodik:

Fokusera på kärnverksamhetens behov

Leverera i tid

Samarbeta ofta

Kompromissa aldrig med mjukvarukvaliteten

Bygg stegvis efter att ha lagt en solid grund

Delta i iterativ utveckling och testning

Kommunicera tydligt

Visa att du har kontroll över alla dina processer

Vad är extrem programmering (XP)?

Extrem programmering är en av de mest populära metoderna för mjukvaruutveckling. Namnet kommer från metoden att ta vanliga mjukvaruutvecklingsmetoder till sin yttersta gräns.

Och även om namnet kan låta som om det är skapat för studentfester, är det en extremt teknisk agil utvecklingsmetodik.

Extreme programming-metoden fokuserar på:

Leverera högkvalitativa mjukvaruprodukter ofta

Inkorporera kundfeedback under alla mjukvarutestcykler

Kontinuerligt samarbete med snabba återkopplingsloopar

Vill du veta hur det är att uppleva XP? Klicka här.

Vad är funktionsdriven utveckling (FDD)?

FDD Agile-rörelsen startade 1997 som en av de första agila metoderna för mjukvaruutveckling.

Liksom andra agila metoder är det slutgiltiga målet med FDD att skapa en fungerande produkt som tillfredsställer kundens behov. Detta görs genom att ta itu med varje funktion separat och få feedback från kunden om den.

Denna agila mjukvaruutvecklingsmetodik består av sex viktiga steg:

Utveckla en övergripande modell Skapa din funktionslista Planera dina funktioner Utforma dina funktioner Leverera dina funktioner Få feedback på dina funktioner

Observera: Det finns ett stort antal andra agila metoder som tjänar olika syften, inklusive Crystal, Scaled Agile Framework (SAFe) och Scrumban.

Läs den här artikeln för att lära dig mer om SAFe och Scrumban .

Vilka är fördelarna med agilt arbete?

Att anamma en agil utvecklingsmetodik kan hjälpa dig på flera sätt.

Här är några fördelar med agil utveckling:

Bättre kundnöjdhet

Mer anpassningsförmåga

Bättre budget- och tidshantering

Bättre teamarbete

Ökad motivation

Låt oss nu titta på hur viktigt det är för ditt företag:

1. Bättre kundnöjdhet

Det bästa med Agile DevOps är att det aktivt involverar kunderna i mjukvaruutvecklingsprocessen. På så sätt behöver du inte gissa vad de vill ha, utan kan istället involvera dem som testare av mjukvarudesign och utveckling!

Denna kontinuerliga integration av kundfeedback kommer att göra mjukvarutestningen mer effektiv och hjälpa dig att leverera en slutprodukt som kunderna är nöjda med.

Åter till det Sonic-exempel vi nämnde tidigare.

Om producenterna hade använt Agile skulle de ha inkluderat kundernas feedback i utvecklingsprocessen och undvikit allt besvär med att göra om hela animeringen!

Men ändå, beröm till producenterna för att de faktiskt lyssnar på fansen. Till skillnad från en viss fantasydrama som inte kommer att göra om sin senaste säsong inom den närmaste framtiden...

2. Ökad anpassningsförmåga

Eftersom den agila processen delar upp ditt projekt i sprintar är det en mycket anpassningsbar metod för mjukvaruutveckling.

När du behöver införliva kundfeedback behöver du inte göra om eller redigera hela projektet; du behöver bara göra om mjukvarutestningen för en sprint. Denna stegvisa metod för applikationsutveckling gör det mycket enklare att snabbt anpassa sig till plötsliga förändringar!

3. Bättre budget- och tidshantering

Eftersom agil modellering är så anpassningsbar hjälper den alla mjukvaruutvecklare att fatta snabba beslut om avvägningar mellan tids- och budgetbegränsningar. På så sätt får du snabbare leveranstider med bättre kostnadsfördelar när du utvecklar en mjukvaruarkitektur!

4. Bättre lagarbete

En agil utvecklingsmetodik prioriterar aktivt teamsamarbete, vilket innebär att den underlättar bättre teamarbete. Alla har en viktig roll att spela i agil programmering och måste samarbeta när de utvecklar programvara.

5. Ökad motivation

Eftersom Agile DevOps fokuserar på mindre, kortare cykler kan ett Agile-team slutföra uppgifter snabbt och känna en känsla av prestation. Detta kan motivera dem att fortsätta arbeta hårt med att utveckla programvara i framtiden!

När ska du inte använda Agile?

Även om den agila mjukvaruutvecklingsmetoden är utmärkt för ditt företag och dina kunder, kan du inte använda den för alla projekt.

Du kommer troligen inte att ha någon nytta av den agila metoden i följande situationer:

När ditt mjukvaruutvecklingsprojekt inte är så brådskande

När du saknar ett kompetent mjukvaruutvecklingsteam

När det inte finns någon väg för kontinuerligt kundsamarbete

Den bästa agila programvaran för dina produktutvecklingsaktiviteter

Agile-metoden kan hjälpa dig att effektivisera din mjukvaruutvecklingsprocess, men den räcker inte i sig.

Du behöver rätt verktyg för att kunna tillämpa metodiken!

Med rätt agilt projektledningsverktyg kan du :

Hantera sprintar

Spåra projektets framsteg

Samarbeta med ditt team

Involvera kunder och intressenter aktivt i din process

Lyckligtvis är ClickUp det perfekta projektledningsverktyget för att hantera den agila processen!

Vad är ClickUp ?

ClickUp är ett av världens högst rankade verktyg för agil projektledning. Det används av Google, Webflow och Airbnb och hjälper dig att övervaka din agila utvecklingsprocess och hantera dina uppgifter och sprintar på ett effektivt sätt.

Här är en närmare titt på hur ClickUp kan hjälpa dig att implementera agila metoder:

1. Hantera olika krav i agila projekt med flera vyer

Den agila tankesättet handlar om att anpassa sig till förändringar, eller hur?

Därför måste din agila miljö också spegla detta!

Lyckligtvis är det precis vad ClickUp erbjuder dig.

Istället för att använda ett agilt projektledningsverktyg som tvingar dig att anpassa dig till det, ger ClickUp dig flera vyer som du kan anpassa till ditt team!

Det skulle vara som om producenterna av Game of Thrones gav dig möjlighet att välja vem som skulle få sitta på tronen! Inga fler debatter eller meningsskiljaktigheter – alla skulle få vad de ville ha.

Här tittar vi närmare på dessa synsätt och hur de skapar en agil miljö som är förberedd för att hantera agila metoder:

ClickUp har två obligatoriska uppgiftsvyer för att anpassa sig till olika projektledningsmetoder:

Board view

Om du är ett fan av Kanban-processen är detta rätt vy för dig.

ClickUps Kanban-tavla hjälper dig att flytta uppgifter, visa projektstatus och snabbt hålla koll på din agila utvecklingsprocess. Ta bara en snabb titt på din Kanban-tavla för att se i vilket skede dina projekt befinner sig och flytta dem direkt!

Vi är säkra på att du inte kommer att tröttna på den här vyn.

Tyvärr.

Listvy

Detta är en bra översikt för personer som hanterar sitt arbete med GTD-inspirerade att göra-listor. Här listas dina uppgifter i en enkel checklista som du kan bocka av allteftersom du gör dem.

Du kan också använda listvyn för att snabbt hålla koll på dina Sprint-listor för olika uppgifter och användarberättelser. Eftersom de alla listas efter varandra kan du ta itu med dem i ordning.

Box View är den perfekta vyn för alla agila projektledare eller Scrum-mästare.

Varför?

Den ger chefer en översiktlig bild av alla uppgifter som deras projektteam arbetar med för tillfället. Eftersom sprintens uppgifter sorteras efter ansvarig kan en projektledare snabbt se vad alla arbetar med och göra eventuella justeringar av arbetsbelastningen.

ClickUps kalendervy hjälper Scrum-mästaren under sprintplaneringscyklerna. Använd den för att se alla dina kommande uppgifter och utveckla en effektiv och precis sprintplaneringsprocess.

Du kan till och med använda den för att identifiera när du kan lägga till saker från din produktbacklog och planera Netflix-maraton!

För ökad anpassningsförmåga vid sprintplanering kan en chef visa sin kalender som:

Dagar : För att visa projektuppgifter som är schemalagda på ett visst datum

4 dagar: För att visa schemalagda uppgifter under en rullande fyra dagars period

Vecka: För att se ditt veckoschema för sprintar

Månadsvis: För att se din roadmap för mjukvaruutvecklingsprojektet för nästa månad

ClickUps "Me"-läge visar endast kommentarer, deluppgifter och uppgiftslistor som tilldelats dig. Detta minimerar distraktioner och hjälper dig att fokusera bättre på dina uppgifter.

2. Spåra dina sprintar effektivt med Sprint Lists

ClickUp kan lägga till checklistor till flera projekt, uppgifter och deluppgifter. Detta hjälper dig att skapa sprintlistor som delar upp dina projektleveranser för en viss period. Du kan sedan enkelt bocka av punkter på dessa listor allteftersom ditt team gör framsteg.

Du kan till och med lägga till Scrum-poäng till varje lista för att uppskatta hur lång tid det kommer att ta att beta av resten av din produktbacklog.

Vänta, vad är Scrum-poäng?

Denna artikel förklarar detta och andra Scrum-artefakter.

Men det är inte allt.

Eftersom dessa listor är så lätta att förstå kan en agil coach använda dem för att lära ett agilt team att enkelt anamma ett disciplinerat agilt ramverk.

Önskar du inte att du hade haft sådana praktiska verktyg när du gick på universitetet?

Lär dig hur du skapar ett agilt ramverk i ClickUp!

3. Få en övergripande visuell översikt över dina projekt med agila instrumentpaneler

ClickUps dashboards är perfekta för översiktliga visuella sammanfattningar för agil projektledning. Lägg till dina sprintlistor och uppgifter i dessa dashboards för att snabbt se hur arbetet fortskrider.

Det blir ditt eget kontrollcenter, där du kan observera allt som händer. Ungefär som Saurons öga i Sagan om ringen... fast utan det läskiga!

Vilka agila mätvärden kan du använda för rapportering?

Med agil projektledningsprogramvara har produktägare tillgång till viktiga mätvärden för att mäta framgången för sitt agila projekt. Dessa mätvärden inkluderar hastighet, burndowns, burnups och kumulativa flöden.

Så här kan ClickUp hjälpa dig att spåra dessa agila mätvärden:

Hastighet

ClickUps hastighetsdiagram hjälper dig att snabbt fastställa hur snabbt dina uppgifter slutförs. Dina uppgifter delas upp i veckovisa eller tvåveckorsintervall och deras genomsnittliga hastighet visas.

Dessutom grupperar ClickUp automatiskt dina Sprint List-data för att göra det enklare att lägga till dem i varje diagram.

Burndown-diagram

ClickUps burndown-diagram hjälper dig att visualisera hur väl ditt team presterar i förhållande till målet. Det visar hur mycket arbete som återstår att göra.

Här är vad ClickUps burndown-diagram visar:

Målprogression: Den ideala takten för att slutföra uppgiften och hålla dina deadlines.

Prognos för framsteg: Din aktuella trend baserad på uppgifter som för närvarande är slutförda.

Aktiv: Det faktiska antalet uppgifter som du har slutfört hittills.

Burnup-diagram

Burnup-diagram visar vad som har slutförts i förhållande till din återstående omfattning.

Det hjälper dig att göra en sammanfattning av vad du har åstadkommit hittills för att motivera ditt agila team att nå era deadlines.

Kumulativa flödesscheman

ClickUps kumulativa flödesschema hjälper dig att visualisera och spåra projektets framsteg över tid. Eftersom uppgifterna är färgkodade utifrån deras status kan du enkelt spåra din sprintbacklog och produktbacklog.

Vill du gå en snabbkurs i agila mätvärden? Läs våra artiklar om kumulativt flöde , burndown , burnup och hastighetsdiagram .

Varje ClickUp-uppgift har en egen kommentarsektion som hjälper ditt team att utbyta dokument, idéer och memes!

För ökat samarbete kan du till och med tagga personer för omedelbara uppdateringar så att projektet fortskrider.

ClickUp kan också integreras med massor av kommunikationsverktyg som Slack och Skype för att säkerställa att effektiv kommunikation alltid är tillgänglig!

Oroar du dig för att ditt team tar för lång tid på sig att agera på dina kommentarer?

Långsam kommunikation och feedback är några av de enklaste sätten för mjukvaruutveckling att hamna på fel spår.

Lyckligtvis har ClickUp en enkel lösning för att snabba upp processen, i Formel 1-stil.

Med denna kostnadsfria projektledningsprogramvara kan du omedelbart omvandla en kommentar till en uppgift och tilldela den till dina teammedlemmar. Den tilldelade teammedlemmen kommer att meddelas om detta, och det kommer även att dyka upp i deras meddelanden för att hjälpa dem att komma igång.

När de är klara med det kan de markera kommentaren som löst för att undvika onödiga uppföljningar.

6. Hantera olika agila projektfaser med anpassade statusar

Alla agila mjukvaruutvecklingsprojekt är inte likadana.

Det är därför ditt agila projektledningsverktyg inte heller kan behandla dem på samma sätt!

Till skillnad från traditionella projektledningsverktyg som ger dig en standarduppsättning projektstatusar, låter ClickUp dig anpassa dem för varje enskilt projekt!

På så sätt slipper du fastna i en uppsättning statusar som inte korrekt återspeglar dina projektfaser.

Du kan vara så kreativ och detaljerad som du vill – ”betatestning”, ”parprogrammering”, ”brainstorming över ett par öl” – det är helt upp till dig!

Men det är inte alla funktioner som ClickUp har.

ClickUp ger dig också massor av andra funktioner för att hantera din agila process, till exempel:

Slutsats

Att använda agila metoder för mjukvaruutveckling är ett av de enklaste sätten att öka projektets effektivitet och bättre tillgodose kundernas behov.

Precis som att ”vara agil” handlar om att agera snabbt, handlar ”att anamma Agile” om att snabbt anpassa sig till förändringar i projektet samtidigt som man uppnår sina mål.

Och eftersom du inte kan hantera agila projekt utan rätt agilt verktyg, varför inte registrera dig för ClickUp redan idag?

Den kommer att effektivisera dina arbetsprocesser så att du blir lika agil som Usain Bolt, samtidigt som du får alla funktioner du behöver för att implementera Agile och bli lika framgångsrik som han!