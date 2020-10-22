Den ultimata guiden till Scrum-projektledning (2025)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Vad är Scrum-projektledning?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Scrum är en modern projektledningsmetodik som delar upp ditt projekt i olika utvecklingscykler, så kallade sprints, som vanligtvis varar i 2–4 veckor för att hjälpa dig att snabbt nå dina mål. "}},{"@type":"Question","name":"Hur skiljer sig Scrum från traditionell projektledning?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"I traditionell projektledning arbetar du med projektet som en helhet. Med Scrum utvecklar du varje funktion separat och när varje funktion är klar presenterar du den för dina kunder. "}},{"@type":"Question","name":"Vilka är elementen i Scrum?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Scrum-projektledning är uppdelad i tre element: artefakter, roller och händelser. "}},{"@type":"Question","name":"Vilka är fördelarna med scrum?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Scrum ger bättre kundnöjdhet, större anpassningsförmåga och bättre lagarbete. "}}]}

Är du redo att lära dig mer om Scrum-projektledning?

Scrum kan låta som en svår vetenskaplig metodik som kräver tre examina från Harvard för att förstå, men så är det inte! Det är faktiskt en av de mest effektiva och strömlinjeformade projektledningsmetoderna som används idag.

Scrum-projektledning innebär att man delar upp ett komplext projekt i små, hanterbara delar som kallas sprints. I slutet av varje sprintcykel presenterar du ditt projekt för dina kunder och tar med deras feedback innan du går vidare till nästa cykel.

Det kommer att göra underverk för din produktivitet och förvandla ditt mjukvaruutvecklingsteam till ett A-team!

I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om Scrum-projektledning för att hjälpa dig att förstå hur du får ut mesta möjliga av det.

Låt oss börja.

Vad är Scrum-projektledning?

Scrum är en modern projektledningsmetodik som delar upp ditt projekt i olika utvecklingscykler, så kallade sprintar, som vanligtvis varar i 2–4 veckor för att hjälpa dig att snabbt nå dina mål.

När varje sprint är avslutad presenterar du den för din intressent (vanligtvis kunden), som ger dig feedback om vad de gillar och inte gillar. Du kan sedan införliva deras feedback innan du går vidare till nästa sprint.

Vad står Scrum för?

Scrum kan verka som en förkortning för något komplicerat, men så är det inte.

Scrum är helt enkelt ett begrepp som lånats från rugbysporten. I rugby samlas spelarna i en tät formation som kallas scrum. Eftersom Scrum-projektledning kräver att teammedlemmarna är så tätt sammansvetsade, användes detta rugbybegrepp för att beskriva det.

Eftersom dessa team måste ha en så stark sammanhållning är Scrum det perfekta sättet att övervinna de flesta utmaningar som virtuella team står inför i samband med projektledning på distans.

Hur skiljer sig Scrum från traditionell projektledning?

I traditionell projektledning arbetar du med projektet som en helhet. Med Scrum utvecklar du varje funktion separat och när varje funktion är klar presenterar du den för dina kunder.

Om du till exempel utvecklar en enhet för dina kunder skulle du lägga ett år på utvecklingsarbetet, vilket kan innefatta konceptualisering, kodning och testning av maskinen.

Du skulle bara presentera det för dina kunder när det var klart.

Detta gör att du kan arbeta utan avbrott, men det finns ett viktigt problem:

Eftersom du har utvecklat verktyget utan någon faktisk kundinput som vägledning för utvecklingen finns det ingen garanti för att de kommer att gilla det.

Tänk på det: Hur ofta gillar kunderna varenda enda funktion som du lanserar?

Oftast har de några klagomål, eller hur?

Scrum-projektledning kan lösa detta.

Kolla in vår jämförelse mellan Waterfall och Scrum för att lära dig mer.

Vad är Scrum-processen?

Med Scrum utvecklar du varje funktion separat, och när varje funktion är klar presenterar du den för dina kunder. De ger dig feedback, och du kan införliva den feedbacken innan du går vidare till andra produktfunktioner.

På så sätt blir din kund aktivt involverad i utvecklingsprocessen, och den slutliga mjukvaruprodukten blir av högre kvalitet, eftersom den utvecklas noggrant med kundens behov i åtanke.

Resultatet?

En kund som denna:

Vad bygger Scrum på?

Scrum är en agilbaserad projektledningsmetodik som utvecklades av Ken Schwaber och Jeff Sutherland i början av 90-talet. De skrev också Scrum Guide, som förklarar hur Scrum-metoden, även känd som vattenfallsmetoden, fungerar.

Vänta lite...

Vad är Agile projektledning ?

Det är ett ledningsramverk som baseras på sprintmetoden.

Och för att bättre förstå agil utveckling behöver du läsa igenom Agile Manifesto.

Vad är Agile Manifesto ?

Det är en kort sammanfattning av vad Agile står för och de Agile-principer som styr det.

Känner du dig lite vilsen? Klicka här för en djupare inblick i agila utvecklingsmetoder .

Alla agila metoder följer Agile Manifesto och delar upp stora företagsprojekt i mindre sprintar för att kunna införliva användarfeedback på alla nivåer.

Vänta, vad menar du med agila metoder?

Finns det mer än en metod för agil projektledning?

Ja!

Scrum är bara ännu en agil metod.

Det finns massor av andra agila metoder, såsom Kanban, Lean, Extreme Programming (XP) och många fler!

Det bästa med varje metodik är att du kan kombinera dem för att göra dem mer effektiva. Du kan till exempel kombinera Scrum och Kanban för att skapa ett mer strömlinjeformat arbetsflöde för agil mjukvaruutveckling.

Vad är skillnaden mellan Scrum och Agile?

Scrum-team är i allmänhet mindre och mer erfarna än Agile-team. Dessutom tenderar de att vara mer självständiga, där Scrum Master tar på sig en coachande roll istället för en auktoritär projektledarroll.

För en mer detaljerad jämförelse mellan Scrum och Agile, klicka här.

Vilka är elementen i Scrum?

Scrum-projektledning delas upp i tre delar: artefakter, roller och händelser. Dessutom är de inte lika förvirrande som grundämnena i det periodiska systemet!

De är bara viktiga komponenter i Scrum-metoden:

En Scrum-artefakt är ett centralt verktyg som ger ditt Scrum-projekt den fokusering som behövs för att hålla det på rätt spår. Den består av produktbackloggen, sprintbackloggen och produktinkrementet.

Här är de viktigaste artefakterna som används i Scrum:

Produktbacklog: En En produktbacklog är en komplett lista över arbetsuppgifter som du måste slutföra i ett projekt. Det är i princip en checklista över vad hela ditt virtuella team måste göra. Eftersom du regelbundet måste ta hänsyn till kundernas feedback måste varje produktbackloguppgift ständigt uppdateras och modifieras.

Observera: Produktbacklogg-poster visas vanligtvis som användarberättelser. Användarberättelser är beskrivningar av produktfunktioner ur kundens perspektiv. En användarberättelse säkerställer att utvecklarna utvecklar backloggposter med användarens perspektiv i åtanke.

Sprintbacklog: En En sprintbacklog är en lista över alla produktbacklogposter som hela teamet kommer att försöka genomföra under en viss sprint.

Inkrement: Inkrementet är den användbara slutprodukten som släpps efter varje sprint. Det är i huvudsak din sprints leverans i Scrum-ramverket.

Det finns tre individuella roller som är gemensamma för alla Scrum-team:

Produktägare

Scrum Master

Utvecklingsteam

Här är en närmare titt på varje Scrum-roll och de tekniska färdigheter de bidrar med:

1. Vem är produktägaren i Scrum-metoden?

Produktägaren är den huvudsakliga beslutsfattaren i ett Scrum-team. De ansvarar för att utveckla en produktvision (hur programvaran ska se ut i framtiden) och hantera produktbackloggen.

Produktägarna får också feedback från intressenterna och vidarebefordrar den till hela teamet.

2. Vad är en Scrum Master?

Scrum Master har rollen som projektledare i Scrum-team. De är dock inte auktoritära som en "chef", utan fungerar snarare som en tjänande ledare. De ser till att alla som är involverade i projektet förstår Scrum-processen och är överens om det agila ramverket.

Obs: Eftersom Scrum-mästarrollen kan skilja sig från den traditionella projektledarrollen rekommenderas det att alla chefer genomgår Scrum-utbildning för att bli certifierade Scrum-mästare från en organisation som PMI, Scrum.org eller Scrum Alliance.

3. Vem ingår i utvecklingsteamet?

Medlemmarna i mjukvaruutvecklingsteamet arbetar aktivt med ett Scrum-projekt. Det är de som ansvarar för att leverera den fungerande mjukvaran i slutet av din aktuella sprint. Ett utvecklingslag består i genomsnitt av 3–7 medlemmar.

Obs: Ett Scrum-team är ett tvärfunktionellt team, vilket innebär att det består av teammedlemmar med specialiserade färdigheter som kodning, design, copywriting, kvalitetskontroll etc.

Scrum kommer att förvandla ditt utvecklingsteam till A-Team, men tyvärr finns det ingen plats för B. A Baracus!

C. Vilka är de 5 Scrum-händelserna?

Scrum har en uppsättning repetitiva händelser eller Scrum-ceremonier som stöder Agile-ramverket och metodiken. De är:

Här är en snabb överblick över dem och vad som händer under varje möte:

1. Sprint

Sprints är korta tidsperioder under vilka allt Scrum-arbete utförs. Dessa tidsramar varar vanligtvis i cirka 2–4 veckor. Under denna tidsram arbetar hela teamet med sprintbackloggen för att slutföra en inkrementell utveckling.

2. Sprintplaneringsmöte

Under ett sprintplaneringsmöte går projektteamet igenom produktbackloggen för att bestämma vilka uppgifter som ska försökas genomföras under en Scrum-sprint. Dessa planerade arbetsuppgifter kallas sprintmål eller iterationsmål.

3. Dagligt Scrum-möte

Daily Scrum är ett kort dagligt möte för att uppdatera alla om sprintens framsteg. Det är i allmänhet korta Scrum-ceremonier. Den rekommenderade längden på varje Daily Scrum bör vara högst 15 minuter.

Obs: Daily Scrum kallas också Daily Standup.

4. Sprintgranskningsmöte

En sprintgranskning är ett Scrum-möte som hålls i slutet av sprinten. Syftet med detta Scrum-möte är att visa det slutliga sprintinkrementet för dina intressenter. Under sprintgranskningen presenterar du en fungerande produkt för intressenterna.

5. Sprint Retrospective Meeting

Sprintretrospektivet genomförs i slutet av varje sprint. Under detta Scrum-möte går man igenom problem som uppstått under tidigare sprints och diskuterar möjliga förbättringar inför nästa sprint.

Obs! Det finns ytterligare två Scrum-möten som kan hållas av ditt rapporterande team:

Backlog refinement : används för att besluta om varje backlog-objekt eller användarberättelse för den kommande sprinten.

Releaseplaneringsmöte: releaseplanering gör det möjligt för teamen att ta reda på vilka funktionella krav de ska arbeta med under flera kommande sprintar

Bonus: Storyboard-mallar!

Varför använda Scrum?

Har du någonsin undrat varför Scrum är ett så populärt agilt ramverk?

För det hjälper dig att slam-dunk dina projekt!

Vilka är fördelarna med Scrum?

Scrum erbjuder:

Bättre kundnöjdhet

Mer anpassningsförmåga

Bättre lagarbete

Ökad motivation

Låt oss ta en titt.

1. Bättre kundnöjdhet

Till skillnad från andra projektledningsmetoder involverar Scrum-ramverket aktivt kunden i produktutvecklingsprocessen. På så sätt behöver du inte gissa vad kunden vill ha – du samarbetar faktiskt med dem.

Fördelarna?

Ett slutgiltigt, fungerande produkt som har skapats av dina kunder, för dina kunder, i varje steg. Den kommer att tillgodose alla deras behov och göra dem överlyckliga!

2. Större anpassningsförmåga

Eftersom du kan införliva feedback i slutet av varje cykel är Scrum-arbetet extremt anpassningsbart till förändringar.

Den gör det möjligt för ditt projektteam att hantera plötsliga kundkrav, förändringar i teamstrukturen och utökade arbetsuppgifter utan att få ett nervöst sammanbrott!

3. Bättre lagarbete

Eftersom ett Scrum-team är så litet och självorganiserande måste teammedlemmarna aktivt arbeta tillsammans för att underlätta leveransen av mjukvaran. Detta säkerställer att alla måste involvera varandra och samarbeta effektivt under hela projektets livscykel.

4. Ökad motivation

När ditt projektteam arbetar med små, kortsiktiga mål med sprints är det lättare för dem att känna en känsla av tillfredsställelse och prestation.

Tänk på det.

De står inte inför en enorm lista med uppgifter som måste utföras på en gång. Istället försöker de sig på en iterativ metod genom att ta itu med delar av Scrum-arbetet i taget – vilket gör att hela projektet verkar mer genomförbart!

Hur hanterar man Scrum-processen?

Hur ser du till att ditt Scrum-projekt går lika smidigt som Emirates förstaklass?

Det är viktigt att ta hand om Scrum-artefakter, händelser och roller, men det räcker inte.

Visst, du kan gå en omfattande Scrum-utbildning för att bli certifierad Scrum-mästare, men det räcker inte heller!

Om du verkligen vill dra nytta av denna typ av agil projektledningsmetodik behöver du rätt agil Scrum-programvara.

Varför?

Agile-programvaran ger ditt utvecklingsteam ett samlat utrymme för att hantera alla sina Scrum-aktiviteter. På så sätt behöver de inte slösa tid på att växla mellan flera appar för att få en helhetsbild av vad som pågår!

Agil programvara hjälper dig att:

Hantera dina kommande sprintar

Analysera teamets prestationer i tidigare projekt

Hantera din backlog, användarberättelser och berättelsepoäng

Förbättra teamsamarbetet med dina agila teammed lemmar och dina intressenter

Förhandla om prioriteringar med ditt Agile-team

Leverera högkvalitativa resultat med varje sprint

Så vilket Agile-verktyg finns det som gör det lika enkelt som att äta en bit tårta att hantera Scrum?

Det bästa verktyget för agil och Scrum-hantering för 2021: ClickUp

ClickUp är världens högst rankade verktyg för agil projektledning. Det används av mer än 200 000 team, från nystartade företag till stora företag över hela världen, och hjälper dig att snabbt anpassa dig till Scrum-metoden:

ClickUp har massor av funktioner som hjälper dig med Scrum- och Agile-projekt, till exempel:

Hantera Kanban, Scrum och listpreferenser med flera vyer

Spåra innehållet i dina sprintar med sprintlistor

Övervaka uppgiftsförloppet med Agile Dashboards

Håll koll på uppgiftsstadier med anpassade statusar

Underlätta omedelbar kommunikation med tilldelade kommentarer

Här är en snabb överblick över hur dessa funktioner hjälper Scrum och Agile mjukvaruutveckling:

1. Flera vyer för att hantera olika projektkrav

De flesta projektledningsverktyg är som Soup Nazi från Seinfeld.

De tvingar dig att anpassa dig till det gränssnitt de använder. På så sätt måste din Scrum-process och teamet anpassa sig till det verktyget – inte tvärtom.

Och om du inte vill det?

Men vänta lite!

Eftersom Scrum handlar om kontinuerlig förbättring och anpassning till projektförändringar, borde inte ditt Scrum-verktyg också kunna anpassas till dessa förändringar?

Lyckligtvis erbjuder ClickUp dig flera vyer som du kan anpassa till ditt teams Scrum-arbetsflöde.

Här är en detaljerad beskrivning av dessa synpunkter:

ClickUp har två obligatoriska uppgiftsvyer för att hantera två av de vanligaste projektledningsstilarna:

Om dina Scrum-team gillar GTD-stilens att göra-listor, då är detta rätt vy för dem. Här listas komplexa uppgifter i en checklista som kan bockas av allteftersom du gör framsteg.

Det är den perfekta vyn för att hålla koll på Sprint-listor för flera uppgifter under en sprintplanerings- eller releaseplaneringssession. Eftersom alla uppgifter listas efter varandra kan du snabbt ta itu med var och en i tur och ordning.

Dessa listor är verkligen en livräddare, särskilt under kritiska perioder!

Om du vill kombinera Scrum och Kanban är det här rätt vy för dig. Denna uppgiftstavla är dock också utmärkt om du bara vill ha vissa Kanban-funktioner i din Scrum-tavla.

Här läggs dina uppgifter ut på en Kanban-tavla där du kan dra och släppa dem för att göra snabba justeringar.

Med denna uppgiftstavla förbättrar du projektets synlighet, eftersom dina teammedlemmar alltid kan se vem som är ansvarig för specifika uppgifter.

Tycker du inte att det är jobbigt att vara den som stör andra med frågor om vad de arbetar med?

Box-vyn är utmärkt för översikter på hög nivå av ditt teams uppgifter, eftersom de sorteras efter ansvarig.

Produktägaren och projektledaren kan använda denna vy för att enkelt hålla reda på vem som arbetar med vad, precis som på en uppgiftstavla.

Vill du verkligen utsätta dig för besväret att skriva om alla dina komplexa uppgifter i en fysisk kalender?

ClickUps kalendervy är utmärkt för gemensamt beslutsfattande. Den kan hjälpa produktägaren och projektledaren att planera sina sprintuppgifter. Den är också ett praktiskt sätt att bestämma när du kan lägga till backlog-objekt till din Scrum-sprint.

För ökad flexibilitet kan en agil projektledare visa sin kalender som:

Dagar: visa alla uppgifter som är schemalagda för ett visst datum

4 dagar: titta på ditt uppgiftsschema över en rullande fyra dagars period

Vecka: visa ditt veckoschema för sprintar

Månadsvis: visar din projektplan på månadsbasis

Slutligen kan du se allt arbete som är just för dig!

ClickUps Me Mode är det perfekta sättet att endast hålla koll på uppgifter, kommentarer och listor som tilldelats dig. På så sätt distraheras du inte av andra teammedlemmars uppgifter och kan fokusera bättre.

2. Sprintlistor för att enkelt hålla koll på dina sprints

Eftersom Scrum och Agile-mjukvaruutveckling kretsar kring sprintar måste din kostnadsfria projektledningsmjukvara kunna samordna dem på ett effektivt sätt.

ClickUp kan skapa Sprint-listor för att dela upp leveranserna för varje Scrum-sprint. Eftersom dessa i huvudsak är checklistor kan du snabbt bocka av dem allteftersom du gör framsteg.

Din produktägare kan till och med lägga till Scrum-storypoäng till varje lista för att bättre kunna avgöra hur lång tid det kommer att ta att beta av varje produktbackloggpost.

Eftersom de är så lätta att läsa och använda kan en Agile-coach enkelt använda dem för att utbilda flera team i Scrum-projektledning.

3. Agila instrumentpaneler för visuella översikter av dina mjukvaruprojekt

Scrum-team är som Formel 1-mästare!

Borde de inte ha lika coola instrumentpaneler som i F1-bilar?

ClickUp ger dig supercoola instrumentpaneler för detaljerade översikter över ditt projekts framsteg.

Varför behöver du visuella översikter?

Vad föredrar du:

Tittar du igenom stora mängder data i ett kalkylblad eller detaljerade grafer som noggrant visar dina framsteg över tid?

Så här hjälper ClickUps dashboards Scrum-projektledning:

ClickUps hastighetsdiagram hjälper dig att spåra hur snabbt du slutför dina uppgifter.

Alla dina uppgifter delas upp i tvåveckors- eller veckoperioder, och deras genomsnittliga hastighet visas här. ClickUp kan också automatiskt gruppera Sprint List-data för att göra det enklare att lägga till.

De är användbara under ett sprintplaneringsmöte eftersom de i huvudsak förutsäger hur mycket arbete ditt team kan hantera under nästa sprint.

Teamen använder ett release- och sprint-burndown-diagram för att följa hur deras agila team presterar i förhållande till en mållinje. ClickUps burndown-diagram visar också hur mycket arbete som återstår.

Release burndown-diagrammet visar olika mått, såsom:

Målprogression: den ideala takten för att slutföra uppgifter och nå ditt inkrement

Prognoserad framsteg: ditt teams befintliga framstegstakt baserat på slutförda uppgifter

Aktiv: det aktuella antalet slutförda uppgifter

Burnup-diagram visar hur mycket arbete ditt mjukvaruutvecklingsteam redan har slutfört.

På så sätt kan projektledare hänvisa till denna tabell under Daily Scrum för att motivera sitt team att slutföra arbetet snabbt, särskilt under kritiska perioder.

ClickUps kumulativa flödesscheman visar uppgiftsframsteg över flera tidsramar.

Dina uppgifter delas in i olika färger baserat på deras aktuella status. Detta hjälper dig att snabbt identifiera flaskhalsar och ingripa för att lösa dem.

Kom ihåg att Scrum-metoden inte bara är lämplig för produktutveckling.

Många andra team använder det också!

Även om Scrum-metoden i stort sett är densamma, har varje team och projekt sina egna specifika behov och projektfaser.

Till exempel skiljer sig projektfaserna för en mjukvaruutvecklingsprocess och ett marknadsföringsprojekt åt avsevärt, eller hur? Mjukvaruprojekt har en fas som kallas ”kvalitetskontroll”, vilket är något som är helt okänt inom de flesta marknadsföringsavdelningar.

Därför bör din projektledningsprogramvara kunna skapa anpassade statusar för varje projekt.

Det är precis vad ClickUp gör...

Som vi sa, vi är inga soppa-nazister!

Kolla in denna tavelvy för ett marknadsföringsprojekt.

Hur ofta händer det att uppgifter faller mellan stolarna?

Särskilt när du lämnar en kommentar i ditt projektverktyg, men alla glömmer bort den – tills det är dags.

Det här problemet är löst idag!

Eftersom Scrum-metoden handlar om snabba leveranstider måste din kommunikation också vara blixtsnabb.

Du har väl inte råd att vänta i timmar på att ditt team ska agera på din feedback?

Med ClickUp är det inga problem!

Med ClickUps Assigned Comments kan du konvertera kommentarer till uppgifter och tilldela dem till en teammedlem. ClickUp meddelar sedan teammedlemmen om dessa kommentarer, och de visas även i deras meddelanden och på startsidan. När de har slutfört uppgiften kan de även markera kommentaren som löst för att undvika onödiga uppföljningar!

Ganska häftigt, eller hur?

Men det är inte alla funktioner som ClickUp har.

Du får massor av extrafunktioner för framgångsrik projektledning:

Mål : skapa teammål och dela upp dem i delmål för varje agilt projekt.

Prioriteringar : hjälper dig att prioritera brådskande uppgifter och skapa en prioriterad lista över ärenden. hjälper dig att prioritera brådskande uppgifter och skapa en prioriterad lista över ärenden.

Gantt-diagram : för att snabbt kartlägga projektets framsteg för att snabbt kartlägga projektets framsteg

Beroenden : utför alltid dina uppgifter i rätt ordning enligt utför alltid dina uppgifter i rätt ordning enligt projektplanen

Detaljerad rapportering : visa upp ditt teams prestationer i sprintretrospektiva möten visa upp ditt teams prestationer i sprintretrospektiva möten

Anpassade åtkomsträttigheter : för att involvera kunder och intressenter i ditt projektutrymme för att involvera kunder och intressenter i ditt projektutrymme

Kraftfulla mobilappar för iOS och Android : hantera ditt arbete när du är på resande fot hantera ditt arbete när du är på resande fot

Slutsats

Scrum-projektledning kan verka skrämmande, men med rätt programvara behöver det inte vara så!

Den kan hjälpa dig att omedelbart öka din produktivitet och enkelt bygga komplexa produkter. Och eftersom du vill hantera mjukvaruprojekt med det mest effektiva verktyget som finns, är det dags att registrera dig för ClickUp.

Den innehåller allt du behöver för att hantera dina Agile-teamets mål, Scrum-ceremonier, Scrum-tavlor och produktbackloggposter!