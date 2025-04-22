10 gratis storyboardmallar i Word, PDF och ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är en storyboardmall?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "En storyboardmall är ett grafiskt hjälpmedel som hjälper dig att visualisera helheten i mindre detaljer, scen för scen. " } } ] }

Du kan visserligen improvisera och hoppas på det bästa, men de mest framgångsrika videoprojekten och kreativa projekten är ofta resultatet av noggrann planering. Bakom varje filmscen eller populär TikTok-video finns en kreatör som noggrant planerat handlingen, dialogen och de visuella effekterna – oftast med hjälp av storyboardmallar.

I den här guiden delar vi med oss av vad som gör en bra storyboardmall och vad du ska tänka på när du överväger olika alternativ. Sedan ger vi dig en lista över våra favoriter bland gratis storyboardmallar som du kan prova. 📽️

Vad är en storyboardmall?

En storyboardmall är ett grafiskt verktyg som hjälper dig att visualisera helheten i mindre detaljer, scen för scen. Oavsett om du vill rensa ut komplexa idéer eller skapa en videostoryboard är det ett måste om du vill kartlägga din film eller ditt projekt.

Det är inte komplicerat att skapa storyboardpaneler, men ibland vill man ta en genväg och gå direkt till detaljerna. En tom storyboardmall tar hand om strukturen så att du kan fokusera på berättelsen. 📚

10 gratis professionellt designade storyboardmallar

Rätt storyboardmall kan göra det enklare att visualisera dina planer och uppnå dina mål – oavsett om det handlar om en önskad tagning eller scen, en förbättring av en produkt eller kampanj eller helt enkelt att bryta ner din designprocess. Upptäck några av våra favoritmallar för storyboards och hitta den perfekta arbetsytan för ditt nästa projekt.

1. ClickUp Storyboard-mall

Hämta gratis mall ClickUp Storyboard-mall

Låt oss börja med en modern variant av den traditionella filmstoryboardmallen. Denna storyboardmall från ClickUp hjälper dig att planera din kortfilm eller film bild för bild, så att du kan se hur handlingen utvecklas från ett ögonblick till nästa.

Du behöver inga kunskaper i Adobe Photoshop – dela bara en ritning eller modell av scenen och fyll i detaljerna nedan för att guida ditt team om exakt vad som behöver göras. Det finns utrymme för att lägga till åtgärder, dialog, interaktiva medier och ljud-/FX-prompter, och du kan även anpassa mallen för att lägga till ytterligare rutor om du behöver. 🔊

Använd den här storyboardmallen för video för att planera företagsvideor, personliga projekt, videokampanjer för sociala medier och mycket mer på ett visuellt sätt.

2. ClickUp-mall för story outline

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för storyboard

Alla storyboards behöver inte vara visuella. Om du gillar att organisera och har en mappvy är denna mall för storyboard från ClickUp ett utmärkt val. Den är utformad med författare och skribenter i åtanke, med en struktur som hjälper dig att skapa en fängslande berättelse. Men denna perfekta storyboardmall kan också användas för att skapa en videostoryboard!

Utnyttja anpassade statusar och fält för att skräddarsy ClickUps produktivitets- och organisationsfunktioner efter dina behov när du skriver romaner. Se snabbt och enkelt var kapitlet utspelar sig, vilka karaktärer som är inblandade och vilken del av handlingen det hänvisar till.

Få en överblick över hur ditt skrivande fortskrider med hjälp av färgkodade produktionsstadier och använd detta för att bestämma vad du ska arbeta med härnäst.

Att skriva en roman kräver en enorm investering av tid och energi. Att använda ClickUp som ett verktyg för att skapa storyboards online är ett utmärkt sätt att påskynda processen, så att du kan lägga mer energi på att komma på en fantastisk historia.

3. ClickUp-mall för kartläggning av användarberättelser

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för kartläggning av användarberättelser

För de flesta företag står användarupplevelsen högt på listan över områden som behöver förbättras. För att göra detta måste du först kartlägga användarens resa och identifiera alla kontaktpunkter som förekommer. Utan en skriftlig eller videobaserad storyboardmall kan processkartläggningen snabbt bli rörig.

Med denna mall för kartläggning av användarberättelser från ClickUp är det enklare än någonsin att visualisera användarens resa. 🛣️

Använd whiteboard-projektledning för att dela upp hela kundresan i mindre delar, med färgkodade sektioner som hjälper dig att se vilka steg som sker i vilket skede. Använd en digital klisterlapp (eller kort) för varje kontaktpunkt och flytta runt dem för att förstå din användares resa.

Du kan till och med konvertera korten direkt till uppgifter, vilket gör det enklare att tilldela ändringar och förbättringar till teammedlemmarna. Om ditt arbete innebär att förbättra användarupplevelsen kan en konceptkarta hjälpa dig att inte bara se användarens nuvarande väg, utan också snabbt föreslå uppgifter och åtgärder för att göra den ännu bättre.

4. ClickUp Mood Board-mall

Ladda ner den här mallen ClickUp Mood Board-mall

Innan du kan planera en fantastisk kampanjvideo eller ett marknadsföringsprojekt måste du komma på idéer. Mood Board-mallen från ClickUp ger dig ett ljust och fräscht sätt att omvandla dessa tankar till en visuell stilguide.

Denna storyboardmall är perfekt att ha till hands nästa gång du vill genomföra en kampanj eller beställa en video. Den fungerar också som en moodboardmall, eftersom den är utformad för att uppmuntra dig att tänka på din visuella identitet på olika sätt.

Som brainstormingmall finns det utrymme för att täcka din UI/UX, ikoner, illustrationer, webbplatsexempel, typografi och färgpalett. Du kan enkelt byta ut dessa teman mot andra med bara några få klick. Klistra in dina bilder, ikoner och färger för att skapa en visuell representation av dina idéer och inspiration.

Använd den här moodboard-mallen om du planerar ett projekt eller en kampanj som kräver kreativitet eller när du delar inspiration eller en designbrief med en medarbetare eller designer.

Bonus: Kolla in 10 gratis mallar för moodboards som hjälper dig att organisera dina idéer

5. ClickUp-mall för videostoryboard

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för videostoryboard

Att planera en videofilmning, redigering och produktion kan vara överväldigande. Med mallen för videoproduktionsprojekt från ClickUp kan du organisera dig och hålla koll på vad som händer – utan att behöva undra om en uppgift är i tid, försenad eller saknas helt.

Skapa en projektplan med olika avsnitt för varje del av videoproduktionsprocessen. Skapa uppgifter under den, tilldela dem, lägg till ett förfallodatum och bedöm påverkan och arbetsinsatsen. Lägg till en statusmarkering som visar var uppgiften befinner sig och få en korrekt bild av din videoproduktionsprocess. ✨

För marknadsförare och kreatörer som planerar ett videoprojekt är den här mallen ett måste. Den gör att du kan se allt på ett ögonblick och sedan klicka dig vidare till mer detaljerade uppgifter när du behöver dem.

6. ClickUp YouTube-videoproduktionsmall

Ladda ner den här mallen ClickUp YouTube-mall för videoproduktion

Det finns många steg involverade i att planera, skapa, redigera och publicera en fantastisk YouTube-video. Förenkla processen och se till att du inte glömmer något med hjälp av YouTube-videoproduktionsmallen från ClickUp.

Vår specialdesignade uppgiftsmall hjälper dig att täcka alla grunder, så att du har alla detaljer klara när det är dags att publicera. Lägg till videons föreslagna releasedatum, titel, nyckelord, taggar, miniatyrbild, banner för sociala medier och bildtext.

Du behöver också ett välskrivet manus för att planera din text och till och med de kameravinklar du tror att du kommer att använda. Tilldela manusförfattaren och redaktören uppgiften, så att det är tydligt vem som arbetar med vad.

Få en visuell påminnelse om var du befinner dig med produktionsförloppsindikatorn.

Använd den här produktionsuppgiftsmallen för att skapa och publicera mer optimerade YouTube-videor. Med hjälp av ClickUps kreativa projektledningsprogram behöver du aldrig mer oroa dig för att använda fel miniatyrbild eller glömma dina videotaggar.

7. Microsoft PowerPoint-mall för animerad storyboard från Power Production

via Power Production

Ofta kan de enklaste mallarna hjälpa dig att uppnå stora saker. Denna mall för animerad storyboard kan verka avskalad, men den har allt du behöver för att planera ditt nästa animationsprojekt på ett framgångsrikt sätt. 🚶

Låt dig inspireras att fylla det tomma utrymmet på detta storyboard med din kreativitet. Lägg till en handritad skiss av scenen i det övre fältet och använd fälten nedanför för att dela med dig av handling, dialog och anteckningar om kamerarörelser. Slutligen finns det utrymme att lägga till sekvensnumret nedanför.

Denna utskrivbara storyboardmall är idealisk om du arbetar med din egen storyboard för ett personligt projekt, ditt företag eller en kund. Använd den för att visualisera scenerna och dela dem med dina medarbetare och intressenter.

8. Microsoft Word-mall för kommersiellt storyboard från Template. Net

Om du är van att arbeta i Microsoft Word eller Apple Pages är denna mall för kommersiella storyboards ett utmärkt val. Den låter dig använda storyboard-metoden, men utan några av de extra funktioner som du får när du använder ett professionellt storyboard-verktyg.

Det finns utrymme för att anteckna berättelsens titel och tema, och sedan vilken del av berättelsen du refererar till. Kartlägg scenerna med utrymme för en skiss eller mockup. Dela också en beskrivning av scenen och eventuella anteckningar för produktionsteamet.

Prova den här mallen om du letar efter ett tomt dokument som du kan använda i Microsoft Word eller Apple Pages.

9. Enkel storyboardmall för Microsoft Word från SampleTemplates

via SampleTemplates

Alla arbetar inte bäst på ett visuellt sätt, och ibland kan ett mer traditionellt format hjälpa till att engagera intressenterna. Prova en mer textbaserad approach till storyboarding med en enkel storyboardmall.

Denna Microsoft Word-mall ger dig utrymme att beskriva varje scen, inklusive deltagare, dialog och eventuella nyckelord. Det är ett enkelt och smidigt sätt att beskriva händelseförloppet och ett användbart alternativ om du är bunden till att använda Microsoft-programvara i ditt arbete. 💻

Om du inte är en visuell planerare kommer du att uppskatta denna metod för storyboarding. Du kan anteckna liknande detaljer, men behöver inte lägga till några bilder.

10. Microsoft Word-storyboardmall från GetForms

via GetForms

Ibland är det bäst att hålla det enkelt och tydligt. Planera ditt nästa filmstoryboard eller kreativa projekt med hjälp av denna storyboardmall för Microsoft Word. Även om du använder streckfigurer kommer du långt med design- och textstoryboardmallar som denna.

På varje sida finns utrymme för dig att skissa sex scener, med en stor ruta för en skiss av din föreslagna scen och en annan där du kan beskriva berättelsen. Denna mall saknar vissa tekniska anvisningar för ljud, effekter och handling, men den är en bra utgångspunkt.

För video- eller kreativa skrivprojekt som är tunga på berättande och visuellt storytelling kan denna approach till storyboarding vara ett vinnande koncept. Med ett stort utrymme för berättande finns det plats för dig att dyka in i mer detaljer.

Bonus: Verktyg för att skapa innehåll med AI!

Vad kännetecknar en bra storyboardmall?

Professionellt designade storyboardmallar behöver inte vara komplicerade. Det är faktiskt bättre när de är enkla. En enkel design eller ett enkelt videostoryboard ger dig mer utrymme att vara kreativ och fokusera på detaljerna.

Din storyboardmall är en arbetsyta, så de bästa mallarna är minimalistiska, enkla och utformade med ett specifikt syfte i åtanke. När du funderar på vilken storyboardmall du ska använda, tänk på följande:

Storyboard-programvara: Kan du använda storyboard-mallen med ett verktyg som du kanske redan använder, till exempel ClickUp?

Användarvänlighet: Är storyboard-mallen lätt att använda? Kan du enkelt göra ändringar?

Ditt avsedda syfte: Passar storyboardmallen det du vill använda den till?

Samarbete: Är det enkelt för andra att samarbeta med dig på ord- eller videostoryboarden?

Delbarhet: Kan du enkelt dela din storyboardmall med intressenter?

Dina behov av storyboardmallar är sannolikt unika, så det finns ingen perfekt mall för alla kreatörer eller medarbetare. Använd dessa frågor som hjälp för att hitta den bästa storyboardmallen för dina mål.

Visualisera ditt arbete med en storyboardmall

Om du arbetar med ett kreativt video- eller marknadsföringsprojekt är storyboardmallar ett måste. Det är nästan omöjligt att planera en framgångsrik kreativ kampanj utan en sådan – särskilt om du sköter hela processen från början till slut.

Använd våra råd och dessa storyboardmallar för att hitta det bästa sättet att göra dina kreativa projekt ännu mer framgångsrika. Ta reda på vilken typ av gratis mall du behöver och hur du helst vill arbeta.

Oavsett om du är en visuell skapare eller föredrar en mer uppgifts- och mappbaserad approach har ClickUp allt du behöver för att planera dina projekt framgångsrikt. Från användarberättelsemappar till projektplaner för videoproduktion – i ClickUp hittar du de mallar du behöver.

Om du är redo att ta din produktion till nästa nivå, registrera dig gratis idag och använd våra storyboardmallar för att kickstarta din kreativa process. ✨