10 gratis mallar för moodboards i PPT, Slides, Word och ClickUp

Det är slut med tiden då man skapade DIY-moodboards genom att stapla tidningar, klippa ut bilder och klistra in dem på stora tavlor. Visst var det ett roligt och praktiskt sätt att arbeta, men ärligt talat blev det väldigt tröttsamt ganska snabbt.

Numera är digitala moodboards det nya coola. De är inte bara roliga att använda, utan har också en ren och överskådlig digital yta där du kan samla och presentera dina idéer. ✨

Och om du inte vill börja från scratch ger en moodboard-mall dig en flygande start. Oavsett om du brainstormar idéer för varumärkesbyggande, designar ett nytt programvarugränssnitt eller kokar ihop en story för din nästa innehållsserie, hjälper dessa mallar dig att förverkliga dina kreativa idéer.

Och för att hjälpa dig att komma igång med ditt nästa projekt har vi samlat 10 av de bästa gratis mallarna för moodboards som hjälper dig att effektivisera din kreativa process. Låt oss ta en titt på dem.

Vad är ett moodboard?

En moodboardmall är en fördesignad digital duk som hjälper dig att organisera och presentera dina kreativa idéer. Istället för att börja med ett tomt blad börjar du med en struktur som visar var och hur du ska placera bilder, färger, typsnitt och andra designelement.

Dessa mallar har flera fördelar:

Förenkla moodboard-arbetet, särskilt om du är nybörjare och tycker att det är överväldigande att börja från scratch.

Snabba upp designprocessen eftersom den grundläggande strukturen redan finns på plats för att skapa moodboards.

Säkerställ en sammanhängande moodboard-presentation med gemensamma teman, känslor och berättelser.

Vad kännetecknar en bra mall för moodboard?

En bra designmall för moodboard ska inte bara vara visuellt tilltalande. Den ska också vara fullt funktionell. Låt oss gå igenom de viktigaste funktionerna att tänka på, så att den mall du väljer förstärker din kreativa process och ökar din produktivitet:

Tydlig och organiserad layout för effektiv kommunikation av idéer och konceptkartor

Dra-och-släpp-gränssnitt för att snabbt lägga till designelement (texter, foton osv.), ändra storlek på dem och flytta runt dem.

Anpassningsbara bakgrunder, färgscheman och typsnitt som passar ditt projekts stil.

Stöd för olika typer av innehåll som bilder, videor, former och klickbara länkar

Sömlös integration med bildbanker (för enkel åtkomst till högkvalitativa bilder) och projektledningsprogram (för att övervaka genomförandet) 🛠️

Kompatibla med olika enheter så att du kan komma åt och justera dem var som helst, när som helst.

Samarbetsverktyg för team som måste arbeta tillsammans med en mall

10 gratis mallar för moodboards

Att välja rätt mall innebär att hitta en som passar ditt projekt perfekt. Vi har 10 toppval som passar olika behov. Ta en titt på dessa gratis mallar och se vilken som passar dig bäst.

1. ClickUp-moodboardmall

Samla inspiration och idéer på ett färgglatt ställe

Arbetar du med ett kreativt projekt där du måste jonglera med detaljer som användarupplevelse, typografi och färgscheman? I så fall kommer du att älska ClickUps mall för moodboard.

Med den här mallen kan du samla dina inspirationer under följande kategorier: användargränssnitt, ikoner, illustrationer, webbplats, typografi och färgpalett. Eftersom den är skapad i ClickUp Whiteboards kan du enkelt anpassa den efter dina önskemål.

Du och ditt team kan samarbeta visuellt på samma duk med hjälp av pennan, markeringspennan och mind map-verktygen. Du kan också använda text, klisterlappar och kopplingar för att lägga till sammanhang till dina designidéer och dra kopplingar mellan dem.

Alla dessa funktioner är fantastiska, men det är inte ens det bästa. ClickUps projektledningsfunktioner gör att du smidigt kan gå från att brainstorma idéer till att genomföra dem, samtidigt som du håller koll på dina framsteg. ⏳

Denna mall är perfekt för grafiska formgivare, UI/UX-proffs och produktteam som vill effektivisera sina kreativa arbetsflöden och samtidigt hålla alla intressenter på samma sida.

2. ClickUp-mall för visionstavla

Med ClickUp Vision Board Template kan du enkelt samla, prioritera och följa upp produktidéer.

Om du någonsin har känt dig vilsen när du har försökt organisera en massa idéer vid planering av nya affärsprodukter eller omarbetning av befintliga, kan ClickUps mall för visionstavla hjälpa dig att reda ut tankarna.

De är utformade för att du ska kunna samla alla dina produktidéer på ett ställe och utvärdera vilka som är värda att genomföra och i vilken ordning. Det innebär att du för varje produktidé kan fundera igenom följande:

Produkt: Ditt produktnamn och vad det gör

Vision: Den effekt du vill uppnå med produkten

Målgrupp: Vem produkten är avsedd för

Behov: Vilket problem din produkt löser för målgruppen

Affärsmål: Hur produkten kommer att gynna ditt företag

Och med mallens mångsidiga vyer blir organiseringen en barnlek:

Lär dig hur du använder mallen med hjälp av informationen i vyn Börja här.

Lagra alla produktidéer i Vision Board

Samla produktidéer från ditt team med formuläret för produktvisioner.

Fokusera på de viktigaste produktidéerna med prioriteringsvyn.

Vem är den här mallen avsedd för? Produktteam och entreprenörer som vill effektivisera sin produktutvecklingsprocess genom organiserad idéskapande, tydlig kommunikation av produktmål och strategisk genomförande.

3. ClickUp Vision Whiteboard-mall

Hitta det perfekta tillståndet för ditt nästa projekt med denna mall för visionstavla.

Denna ClickUp Vision Whiteboard-mall bygger vidare på den tidigare mallen och tar dina samarbetsbaserade brainstormingsessioner till nästa nivå med en interaktiv whiteboard-mall.

Denna whiteboard-funktion handlar om kreativa, praktiska interaktioner i realtid så att du och ditt team kan forma och förfina er produktvision. Designers kan enkelt använda detta som inspiration för idéer till butiksinredning, texturprover, olika layouter, collageprover eller till och med för att skapa ett utrymme för produktfotografering.

Du kan visuellt ordna och organisera produktidéer med hjälp av foton, illustrationer och klisterlappar – och skapa en plan som alla kan förstå med ett ögonkast. 🗺️

Vill du säkerställa en givande brainstorming-session? Använd ClickUp Docs för att lägga upp och dela sessionens mål i förväg. På så sätt kommer alla teammedlemmar väl förberedda, med insikter och idéer – vilket i sin tur ökar produktiviteten under sessionen.

4. ClickUp Storyboard-mall

Bygg och visualisera din berättelsestruktur och flöden på ett ögonblick med ClickUps storyboardmall.

Oavsett om du är filmskapare, författare eller företagare som vill förbättra kundupplevelsen är ClickUps storyboardmall ett användbart verktyg för att strukturera dina kreativa arbetsflöden. Den erbjuder en dedikerad yta där du kan visualisera dina idéer och dela upp dem i tydliga och distinkta scener eller steg.

Kreativitet trivs med flexibilitet, och den här mallen har det. Du kan blanda scener för att finjustera berättelsens flöde och duplicera dem utifrån berättelsens längd. Oavsett om du arbetar med en kortfattad trestegsprocess eller en komplex kreativ process, anpassar sig den här storyboardmallen efter dina behov.

Om du arbetar med filmer, filmproduktioner och spel kan du använda rutan för varje scen som ett arkiv för att samla detaljer som handlingar, dialoger och ljudeffekter – så att inga detaljer går förlorade i översättningen.

Om du däremot är företagare eller arbetar i ett kundupplevelseteam kan du använda rutorna för att fånga viktiga kontaktpunkter, interaktioner och feedback för att analysera dina kunders resor och förbättra kundupplevelsen. 🤩

5. ClickUp-mall för story outline

Planera din nästa berättelse på ett mer organiserat sätt med ClickUps mall för berättelseöversikt.

Den här är för alla berättare. Om du gillar den tidigare storyboard-mallen kommer du att älska ClickUp Story Outline Template ännu mer.

Det är ingen hemlighet att berättande handlar om konst, men det är också en strukturerad vetenskap. Denna mall ger dina berättelser den strukturerade ryggrad de behöver, så att du kan lägga all din energi på det berättande som bara du kan göra.

Du kan använda dem för att skapa kapitelöversikter, dela upp dem i scener, organisera handlingar, skapa karaktärer och hantera platser.

Utöver dessa organisatoriska funktioner fungerar mallen för story outline också som en personlig ansvarspartner. Använd den för att ange deadlines för att slutföra olika scener i din story och spåra dina framsteg med statusar som Att göra, Pågår och Klar.

Denna mall finns här för att säkerställa att du inte bara är organiserad, utan också kan slutföra dina berättelser i tid. Tid är ju trots allt pengar. 💸

6. ClickUp-mall för användarberättelsekartläggning

ClickUp-mall för användarberättelsekartläggning

Har du svårt att förstå vad dina användare verkligen behöver när du planerar en produkt? Eller tycker du att det är svårt att få ditt team att enas om produktmål och prioriteringar?

Användarberättelsekartläggning är en beprövad metod för att visualisera och organisera uppgifter kring användarnas behov vid utveckling av en produkt. Utan en tydlig struktur kan det dock bli kaotiskt och överväldigande.

Det är precis här som ClickUps mall för användarberättelser kommer till nytta. Den är utformad för att förenkla processen för dig och ditt team genom att låta er fokusera på en enda produkt eller funktion åt gången.

Det hjälper dig att fördjupa dig i användarinteraktioner genom att kartlägga användarpersonligheter, användaraktiviteter, användarsteg för att utföra aktiviteter och de detaljer som användarna behöver för att slutföra varje steg. Detta gör det enkelt att identifiera områden som behöver förbättras så att ditt team kan rikta sina ansträngningar strategiskt.

Om du är en del av ett produktteam vars prioritet är att sätta användarnas behov i centrum, förtydliga deras resor och förstå vad som behöver förbättras, då är den här mallen något för dig.

7. ClickUp-mall för designboard

Planera och genomför dina designprojekt med ClickUps mall för designboard.

ClickUp Design Board Template är utvecklad för team och byråer som vill effektivisera sina designprocesser från planering till lansering. 📅

Det innehåller några av de allmänna uppgifterna för typiska designprojekt, såsom att fastställa projektmål och KPI:er, designforskning, brainstorming och produktlanseringar.

Du kan tilldela varje uppgift i designprocessen till en teammedlem, ange dess prioritet och lägga till en deadline. Dessutom kan du organisera och spåra uppgifter enligt:

Designfaser: Briefing, varumärkesbyggande, design, marknadsföring, lanseringsdag och feedback

Godkännandestatus: Väntande, godkänd och revidering

Revisionstyp: Ingen, mindre revision och större revision

Denna malls utmärkande egenskap är dess flexibla vyer som passar olika arbetsstilar och visualiseringspreferenser:

Projektöversikt: En lista över alla designuppgifter

Designprocess : En tavelvy över uppgifter grupperade efter designfaser

Efter prioritet: Visualisera uppgifter efter prioritetsnivå , med brådskande och högprioriterade uppgifter högst upp.

Efter status: En tavelvy för att uppdatera uppgiftsstatus och visualisera framsteg.

Revideringar: En lista över uppgifter som behöver revideras

Design tidslinje: Visuell layout av uppgifters varaktighet och deadlines

Om du vill hålla ordning på dina designprojekt – oavsett om det gäller grafisk design, webbdesign, appdesign etc. – är denna designidé-tavla precis vad du behöver.

8. Inspirerande mall för moodboard från Template.net

via Template.net

Om du letar efter ett verktyg för att skapa moodboards som motiverar dig att uppnå dina personliga och professionella mål, kan detta vara precis vad du behöver. Det är superflexibelt, så du kan lägga till citat, fotokollage eller emojis som gör dig glad och inspirerar dig.

Denna inspirationsboard kan laddas ner i olika format, till exempel Microsoft Word, Google Docs och Adobe Illustrator.

Du kan också välja att redigera den direkt på Template.nets webbplats, som har ett omfattande bibliotek med stockfoton, illustrationer, klistermärken och ramar. Och om du vill göra den ännu mer personlig kan du välja att ladda upp dina egna bilder.

9. Moodboard-presentationsmall från Beautiful. ai

via Beautiful. ai

Om du är inredningsarkitekt, modestylist eller fotograf och vill organisera och presentera dina idéer för ditt team eller dina kunder är Beautiful. ai:s mall för moodboard-presentationer det perfekta verktyget för jobbet.

Denna moodboard för inredningsdesign utmärker sig genom sin enkla och tydliga organisation. Den är indelad i viktiga sektioner som hjälper dig att kommunicera din projektvision:

Bakgrund: Definiera projektet, dess målgrupp och din kund. Detta ger sammanhang och säkerställer att alla får en helhetsbild.

Färger: Visa upp din valda färgpalett för att sätta stämningen och stilen för projektet.

Fotografi: Inkludera foton som stämmer överens med projektets vision, oavsett om de kommer från kunden eller din egen research.

Du kan enkelt anpassa denna mall i Beautiful.ai för andra användningsområden, såsom moodboards för mode och bröllop. När du är redo att dela den kan du exportera den till format som PowerPoint, JPG och PDF.

10. PowerPoint-mall för moodboard för varumärken från 24Slides

via 24Slides

När du startar ett omprofileringprojekt är det viktigt att ha en tydlig visuell riktning. Den här mallen hjälper dig att göra just det. Du kan lägga till bilder som färgpaletter, foton och unika illustrationer för att visa ditt team hur ditt nya varumärke kommer att se ut.

För att få igång din kreativitet ger mallen dig exempel som "Vintage Life", "The Cinema", "The Rainbow" och "Ocean" som inspiration till din omprofilering.

Om du redan är van vid att använda Microsoft PowerPoint kommer du att upptäcka att det är väldigt enkelt att anpassa den här mallen efter dina behov.

Bästa praxis för moodboards

Att skapa ett effektivt moodboard kräver mer än bara att samla och organisera bilder. Det handlar om genomtänkt kuratering och strategisk design. Här är några tips som kan hjälpa dig att skapa moodboards som sticker ut:

1. Börja med ett tydligt koncept: Innan du börjar, se till att du har en tydlig förståelse för vad du vill kommunicera med ditt moodboard. Det kan vara en projekts vision, varumärkets persona, designestetik eller story.

2. Definiera dina formande element: Identifiera de centrala element som kommer att forma ditt moodboard. Det kan vara bilder, färgpaletter, typografi, texturer, mönster eller till och med textanteckningar. Dessa element ska förmedla den stämning, atmosfär och stil som du försöker förmedla.

3. Välj en logisk struktur: Organisera ditt moodboard på ett sätt som är logiskt för betraktaren och överensstämmer med dina mål. Du kan välja att gruppera element efter färg, material, tema eller någon annan kategori. Det viktigaste är att se till att ditt moodboard är logiskt strukturerat och lätt att förstå.

4. Prioritera högkvalitativa bilder: Högupplösta bilder av hög kvalitet gör ditt moodboard mer professionellt och effektfullt. Bilder av låg kvalitet eller pixliga bilder kan distrahera från din vision.

5. Skapa sammanhang: Även om ditt moodboard kan innehålla olika element, bör det finnas ett enande tema eller en enhetlig estetik som knyter samman allt. Detta bidrar till att skapa en sammanhängande visuell berättelse och gör ditt moodboard mer effektivt.

6. Lämna utrymme för flexibilitet: En av de stora fördelarna med moodboards är att de kan utvecklas. Allteftersom dina idéer eller projekt utvecklas kan du behöva justera din moodboard. Se därför till att din board är flexibel och kan anpassas efter förändringar.

7. Använd en moodboard-mall: Om du är osäker på var du ska börja kan en moodboard-mall göra processen mycket enklare. Den ger dig en strukturerad utgångspunkt och kan spara tid.

8. Samarbeta: Om projektet involverar ett team, se till att få input från alla medlemmar. Detta säkerställer olika perspektiv och idéer och kan förbättra moodboardens totala effektivitet.

9. Håll fokus: Se till att din moodboard inte blir för rörig. Även om du vill visa upp olika element och idéer, undvik att lägga till för mycket så att det blir överväldigande och distraherar från huvudkonceptet.

Kom ihåg att ett välgjort moodboard inte bara inspirerar och informerar, utan också ger en visuell riktning och ett syfte som hjälper till att styra alla kreativa projekt mot framgång.

Förverkliga din vision med moodboards

Moodboards är användbara för att organisera och visualisera dina idéer, tankar och planer. Att välja rätt mockup för ditt projekt ökar ditt teams kreativitet och produktivitet.

Vill du öka din produktivitet ytterligare och förverkliga din egen vision för moodboards? ClickUps mallar för moodboards, som integreras sömlöst med projektledningsfunktioner, är utformade just för det. 🦾

Utöver moodboards har ClickUp ett omfattande (och gratis) mallbibliotek som passar för en rad olika affärsprocesser, så att du kan optimera alla aspekter av dina arbetsflöden.

Registrera dig på ClickUp idag för att komma igång!