De 15 bästa kreativa projektledningsprogrammen 2025

Kreativa projekt är utmanande och kan ibland verka omöjliga att hantera. Det är därför så många team förlitar sig på den bästa programvaran för kreativ projektledning för att ta projekt från idé till färdigställande.
Även om varje kreativt projekt innefattar många steg, kan rätt programvara hjälpa dig att få kontroll över allt så att du kan hålla deadlines, undvika flaskhalsar och ge teamen möjlighet att vara kreativa utan att arbetsflödet blir för krångligt.
Lyckligtvis finns det många alternativ, och här tittar vi på de 15 bästa projektledningsprogrammen för 2023. Vi går igenom de viktigaste funktionerna, fördelarna, nackdelarna och hur du väljer det bästa programmet för dina behov.
Läs vidare och upptäck en lista över kraftfulla verktyg som du kan lägga till (eller ersätta) din nuvarande teknikstack. ⚡️
Hur olika branscher använder kreativa projektledningsprogram
Låt oss vara ärliga – det finns massor av olika byråer, företag och organisationer som är beroende av kreativt arbete. Och med det arbetet följer ett behov av att hantera dessa projekt. Oavsett om det handlar om kreativa annonser, texter, design, ljud eller bildmaterial behöver designteam kreativa projektledningsprogram för att nå målet.
Så här använder branschen denna programvara för att arbeta bättre som ett team:
Spåra tid och utgifter
Teamledare måste hålla reda på den tid som läggs på ett kreativt projekt. Detta hjälper till att skapa en redovisning av de pengar som används till saker som material och arbetskraft.
Tilldela uppgifter
Att tilldela uppgifter eller deluppgifter till andra teammedlemmar gör det enklare att samarbeta med alla andra i projektet. Det gör att du kan hålla koll på framstegen för varje individ eller team, vilket resulterar i ett smidigt och framgångsrikt projekt.
Allt-i-ett-hantering
Ett projektledningsprogram ger dig möjlighet att skapa ett dokumentbibliotek där alla filer som rör ditt projekt kan förvaras på ett och samma ställe. Detta gör det enklare för dig och dina teammedlemmar att komma åt alla dokument om projektet utan krångel.
Effektiva statusuppdateringar
Kreativa team behöver ofta lämna regelbundna uppdateringar, särskilt när kunderna begär det. Du kan skicka dessa uppdateringar via e-post eller sms och se till att alla är uppdaterade om hur deras uppgifter och projektet i stort fortskrider.
Input från flera källor
Det är också viktigt att importera information från flera källor och använda den för att fatta bättre beslut. Det innebär att du kan kombinera all relevant information från e-postmeddelanden, kalkylblad, programvaruloggar, dokument och mer för att ta fram den åtgärdsplan som passar bäst för ditt projekt.
De 15 bästa kreativa projektledningsprogrammen
1. ClickUp
ClickUp har en unik användarupplevelse som gör det mycket bekvämt att använda för alla typer av projekt, inklusive marknadsföringsprojekt. Denna plattform erbjuder hundratals anpassningsbara funktioner och över 15 sätt att visa ditt arbete – dessa funktioner är avgörande för växande företag eftersom de ger ditt team den flexibilitet som behövs när de växer.
Förutom de anpassningsbara funktionerna låter ClickUp dig också skapa och spara egna mallar för att spara tid och hålla processen konsekvent. Om du behöver hjälp med att komma igång kan du kolla in mallcentret för en mängd färdiga mallar .
Viktiga funktioner
- ClickUp Notepad: Detta är en exklusiv funktion i programvaran där du kan skapa ett textbaserat projekt. Den kan användas av företag som är verksamma online och behöver interagera med sin kundbas.
- ClickUp Mind Maps: Mind mapping kräver en viss skicklighet, och medlemmarna i ditt team kommer att ha stor nytta av den här funktionen. Den gör det möjligt för användare att bygga upp en online-närvaro genom att publicera idéer, tankar eller processer istället för att bara använda ord.
- ClickUp Docs: Med den här funktionen kan du skapa ett projekt och tilldela det till en annan teammedlem. Programvaran hjälper dig att organisera dina dokument så att användarna enkelt kan hitta dem.
- ClickUp Forms: ClickUp Forms hjälper dig att skapa onlineformulär för ditt företag. Onlineformulären har olika fält där användarna kan ange den information som krävs. Dessa fält blir sedan en del av databasen och är tillgängliga för dina teammedlemmar.
- ClickUp Whiteboards : Denna funktion liknar Mind Maps, men passar bäst i ett team. Det är ett verktyg för samarbetsbaserad projektledning där du kan lägga till anteckningar och dela dina idéer med andra teammedlemmar.
Fördelar
- Helt anpassningsbar plattform
- Anpassade statusar och anpassade fält
- Färdiga mallar och möjlighet att spara egna mallar (kolla in dessa kreativa mallar!).
- Över 1 000 integrationer
- Mobilapp
Nackdelar
- Begränsad visning av ClickUp i mobilapplikationen
- Inlärningskurva på grund av antalet tillgängliga funktioner
Priser
- Gratis Forever-plan: Passar bäst för personligt bruk
- Obegränsad plan: Passar bäst för ett litet team. Du måste betala en månatlig prenumerationsavgift på 7 dollar per medlem.
- Affärsplan: Passar bäst för medelstora företag. En månatlig prenumerationsavgift på 12 dollar per medlem krävs för att komma igång.
Betyg
- G2-betyg : 4,7 av 5 stjärnor
- Capterra-betyg : 4,7 av 5 stjärnor
2. Paymo
Paymo är en molnbaserad applikation för samarbete på whiteboard. Den är idealisk om du letar efter en app med obegränsad lagringskapacitet, högkvalitativa presentationer och förbättrad produktivitet, eftersom den stöder molnlagring.
Viktiga funktioner
- Tidsspårning: Du kan spåra tiden som läggs på specifika uppgifter med hjälp av Paymos tidsspårare.
- Planering och schemaläggning: Det finns olika metoder för att planera möten, evenemang och andra uppgifter.
- Teamsamarbete: Du kan dela whiteboard med Dropbox, Box.com, Google Drive eller OneDrive.
- Anpassning: Erbjuder flerspråkigt gränssnitt och global support
Fördelar
- Samarbete i realtid
- Kraftfullt verktyg för tidrapportering
- Molnbaserad
Nackdelar
- Användargränssnittet är inte lika intuitivt som vissa andra på listan.
- Högre inlärningskurva
Priser
- Gratis:
- Startpaket: 4,95 $ per månad
- Litet kontor: 9,95 dollar per månad
- Företag: 20,79 dollar per månad
Betyg
- G2-betyg: 4,6 av 5 stjärnor
- Capterra-betyg: 4,7 av 5 stjärnor
3. Flow
Flow är ett webbaserat kommunikationsverktyg som stöder klisterlappar och liknande typer av markeringar som förbättrar snabb visuell projektledning för alla typer av projekt.
Viktiga funktioner
- Taggning: Du kan lägga till olika taggar till dina idéer och dela dem med dina teammedlemmar.
- Planering och schemaläggning: Du kan ställa in återkommande kalenderhändelser, inklusive checklistor, för alla dina team.
- Skalbarhet: Flow ser skalbarhet som mycket användbart för stora team som har flera projekt och har en självhostad funktion. Detta gör att du kan skapa nya applikationsinstanser för varje projekt som du har eller behöver hantera.
Fördelar
- Perfekt för effektiv teamorganisation
- Över 300 anslutningar för sömlös integration med Microsoft-produkter
- Flexibiliteten att vara en online- eller hybridapplikation som passar dina funktionsbehov
Nackdelar
- Saknar en centraliserad koordinator som underlättar centraliserad distribution och övervakning.
Priser
- Flow Basic: Månadsavgift på 6 dollar per användare
- Flow Plus: Månadsavgift på 8 dollar per användare
- Flow Pro: Månadsavgift på 10 dollar per användare
Betyg
- G2-betyg: 4,3 av 5 stjärnor
- Capterra-betyg: 4,6 av 5 stjärnor
4. Asana
Asana är en utmärkt projektledningsapp med ett strömlinjeformat och enkelt gränssnitt som låter dig skapa uppgifter, att göra-listor och projekt, tilldela dem till vem som helst och spåra deras framsteg.
Viktiga funktioner
- Anpassningsbara instrumentpaneler: Kraftfulla instrumentpaneler för att övervaka dina framsteg, vilket gör det enkelt att se vilka områden som behöver fokus och förbättras.
- Fokusläge och individuella uppgiftslistor: Tilldela uppgifter och följ framstegen på ett och samma ställe. Filtrera enkelt din uppgiftslista efter aktualitet eller vikt och lägg snabbt till och hoppa mellan funktioner och tilldelare.
- Prioritering: Prioritera uppgifter med dra-och-släpp-funktionen eller använd etiketter för att effektivisera ditt arbete.
Fördelar
- Lätt att använda
- Integreras med Google Kalender och Gmail
- Anpassningsbar, med ett lättanvänt gränssnitt
- Gratis provversion tillgänglig
Nackdelar
- Begränsat till uppgifter, att göra-listor och projekt
- Saknar ett centraliserat spårningssystem
Priser
- Grundläggande: Det är gratis och lämpligt för nybörjare.
- Premium: En månatlig prenumerationsavgift på 10 USD per användare eller 13,49 USD vid årlig fakturering.
- Företag: Lämpligt för team och företag som behöver hantera arbete över flera initiativ. Debiterar en månatlig prenumerationsavgift på 24,99 dollar per användare eller 30,49 dollar vid årlig fakturering.
Betyg
- G2-betyg: 4,3 av 5 stjärnor
- Capterra-betyg: 4,4 av 5 stjärnor
5. Smartsheet
Smartsheet är ett verktyg för uppgiftshantering som gör det möjligt att organisera och samarbeta kring stora projekt och uppgifter. Du kan skapa uppgifter, arbetsflöden, anteckningar och instrumentpaneler och enkelt utveckla en delad kalender för att hålla allt synkroniserat.
Viktiga funktioner
- Projektresurshantering: Designa team, lägg till, hantera och spåra teammedlemmar
- Integrerad samverkan: Förbättrar samarbetet mellan team genom att låta dem dela ark, kalkylblad, dokument och andra filer i realtid.
- Effektiviserat lösningscenter: Lösningscentret gör det möjligt för dig att identifiera dina affärs- och arbetsbehov för att effektivt få tillgång till rätt hjälp och resurser. Du kan också skapa din egen arbetsyta och ställa in anpassade mallar som passar ditt kreativa arbetsflöde.
Fördelar
- Tillgänglighet av ledningspanel
- Stöder uppgifter, att göra-listor och anteckningar
- Integrerade samarbetsfunktioner
- Stöder kalender- och tidshanteringsfunktioner
- Dela enkelt filer med kollegor
Nackdelar
- De visuella komponenterna kunde vara mer anpassningsbara.
- Vissa tycker att användargränssnittet är svårt
Prissättning
- Grundläggande: Gratis
- Fördel: Kostar 14 dollar per månad för privat bruk.
- Företag: Kostar 25 dollar per månad per användare
Betyg
- G2-betyg: 4,4 av 5 stjärnor
- Capterra-betyg: 4,5 av 5 stjärnor
6. Monday. com
Monday.com är en idealisk app för projekt som måste levereras i tid med minimalt krångel. Appens huvudsyfte är att erbjuda ett smidigt och enkelt sätt för projekt, team och organisationer att samarbeta.
Viktiga funktioner
- Ett intuitivt användargränssnitt: Appen är utformad för att vara enkel att använda, så oavsett om du använder en stationär dator eller en mobil enhet kan du synkronisera dina scheman med dina kalendrar.
- Prioritering av personalhantering: Du kan ange VIP-status och andra specifika persongrupper. Du kan ställa in dessa grupper så att de endast delar dina kalendrar, vilket respekterar andras integritet.
- Rapportering och analys: Du kan se antalet accepterade bokningar och de som inte accepterats. Du kan också se detaljerade analyser om vem som accepterat en position, vilken tid den var schemalagd för och vem som avbokat sin bokning.
Fördelar
- Integrerad mobilapp för enkel schemaläggning
- Stöder sociala kalendrar
- Enhetlig schemaläggning
- Stöder tids- och textanteckningar
Nackdelar
- Dashboardpanelerna måste modifieras
- Gränssnittet som behövs för att publicera på sociala medier
Priser
- Enterprise-plan: Gratis
- Grundläggande: En månatlig prenumerationsavgift på 8 dollar per användare.
- Standard: En månatlig prenumerationsavgift på 10 dollar per användare.
Betyg
- G2-betyg: 4,7 av 5 stjärnor
- Capterra-betyg: 4,6 av 5 stjärnor
7. Notion
Notion är ett fantastiskt, öppen källkodsprogram för produktivitet som gör det möjligt för användare att samarbeta i projekt och uppgifter samtidigt som det erbjuder ett användarvänligt gränssnitt.
Viktiga funktioner
- Strängbaserad anteckningsfunktion: Organisera anteckningar efter strängar och sök enkelt i hela appen.
- Flytande Kanban-vy: Denna funktion visar dina uppgifter, projekt och att göra-listor i en flytande, lättnavigerad kortlayout.
- Markdown-stöd: Markdown-stöd låter dig formatera dina anteckningar med syntaxmarkering och formateringsmönster.
Fördelar
- Fungerar på olika enheter
- Den har ett överskådligt gränssnitt med inbyggda anpassningsmöjligheter.
- Lätt att använda
Nackdelar
- Textformatering är svårt via kopiera/klistra in
- Det tar tid att komma igång, särskilt när det gäller teamsamarbete.
Priser
- Personligt: Gratis
- Personligt pro: Kostar 4 dollar per månad per användare eller 5 dollar om fakturering sker årligen.
- Team: Kostar 8 dollar per användare och månad eller 10 dollar om fakturering sker årligen.
- Enterprise: Abonnemangsavgiften är 15 dollar per användare och månad.
Betyg
- G2-betyg: 4,6 av 5 stjärnor
- Capterra-betyg: 4,8 av 5 stjärnor
8. nTask
nTask är ett verktyg för uppgiftshantering som syftar till att möjliggöra teamsamarbete och uppgiftshantering i en och samma applikation. Det har flera funktioner, bland annat uppgiftslistor, fördefinierade tavelmallar och tidrapportering.
Viktiga funktioner
- Kanban-tavla: Ett visuellt sätt att spåra uppgifter med hjälp av kort och flytta dem mellan olika kolumner.
- Uppgiftshantering : Gör det möjligt för flera användare att slutföra en uppgift gemensamt.
- Tidsspårning: Detta gör att du kan spåra hur mycket tid du lägger på varje uppgift.
- Problem-/felspårning: Gör det möjligt att skapa, hantera och spåra problem relaterade till ditt projekt.
Fördelar
- Utmärkt kundsupport och feedback-system
- Ett användarvänligt gränssnitt som gör att du alltid har kontroll över allt
- Fantastiska mobilappar för att komma åt uppgifter när du är på språng
- Videokonferensutrustning
Nackdelar
- Kräver mer anpassnings- och formateringsalternativ
- Inget plugin för Outlook
Priser
- Premium: Perfekt för personer som är nya inom projektledning. Kostar 3 dollar per användare och månad med en 14-dagars premiumtestperiod.
- Företag: Kostar 8 dollar per användare och månad med en 14-dagars premiumtestperiod.
- Enterprise: Innehåller alla funktioner i affärsplanen och kostar 15 dollar per användare och månad.
Betyg
- G2-betyg: 4,4 av 5 stjärnor
- Capterra-betyg: 3,9 av 5 stjärnor
9. ProProfs Projects
ProProfs Projects är ett utmärkt projektledningsverktyg som har tillräckligt med funktioner för att passa även de mest krävande behoven. Det är också lämpligt för distansarbetare.
Viktiga funktioner
- Uppgiftslistor: Ett visuellt sätt att spåra uppgifter med färgkodning som representerar deras status.
- Uppgiftshantering: Inkluderar en robust projektkalender med förfallodatum för uppgifter som forskningsprojekt, rapporter och utvärderingar.
- Samarbetsverktyg: Låter dig dela företagsresurser mellan flera team för att slutföra olika projekt på ett smidigt sätt.
- Milstolpsuppföljning: Håller reda på olika planeringsstadier och tidsramar för varje milstolpe.
Fördelar
- Lätt att använda tack vare sitt enkla gränssnitt
- Utmärkta rapporteringsfunktioner
- Perfekt för distansarbetare
Nackdelar
- Saknar anpassningsfunktioner
- Inga mallar tillgängliga
Priser
- Essentials: 2 dollar per användare och månad eller 480 dollar per år
- Premium: 4 dollar per användare och månad eller 960 dollar per år
Betyg
- G2-betyg: 4,4 av 5 stjärnor
- Capterra-betyg: 4,7 av 5 stjärnor
10. FunctionFox
FunctionFox är ett robust projektledningsverktyg som fungerar i flera webbläsare och mobila enheter. Det har utvecklats för att tillgodose användarnas behov genom att tillhandahålla enkla, intuitiva och prisvärda verktyg som hjälper till att effektivisera deras dagliga arbetscykler.
Viktiga funktioner
- Rapporter: Innehåller en mängd information som ger detaljerad inblick i uppgifter, budgetar och andra delar av din verksamhet.
- Verktyg för projektuppföljning: Hjälper dig att hålla koll på uppgifter och granskningar.
- Synkronisering: Låter dig synkronisera projekt, uppgifter och filer mellan alla enheter.
- Uppgiftshantering: En uppgiftslista som håller reda på varje aktivitet i ett projekt med så mycket mer än bara hantering av uppgifter som förfallodatum, bilagor, kommentarer och anteckningar.
- Samarbetsverktyg: Gör det möjligt att organisera alla teammedlemmar för olika projekt med hjälp av dra-och-släpp-funktionen.
Fördelar
- Pålitlig kommunikation
- Lätt att använda och integrera med andra system
Nackdelar
- Användarnavigeringen kan vara förvirrande
Priser
- Grundläggande: Gratis och tillåter upp till 10 användare
- Standard: 7,50 dollar per användare och månad
- Premium: 14,50 dollar per användare och månad
- Företag: I genomsnitt 20 dollar per användare och månad
Betyg
- G2-betyg: 4,4 av 5 stjärnor
- Capterra-betyg: 4,5 av 5 stjärnor
11. Hive
Hive är ett webbaserat projektledningsprogram. Det är utformat för att hjälpa människor att hantera projekt och uppgifter genom att spåra tid, arbete, resurser och deadlines.
Viktiga funktioner
- Åtgärdskort: Hjälper dig att specificera åtgärder som ska vidtas
- Flexibla projektvyer: Gör det möjligt att organisera projekt utifrån typen av arbete som ingår.
- Projektledning: Låter dig tilldela uppgifter till teammedlemmar, spåra varje
- Tidsspårning: Håller reda på den tid som läggs på varje uppgift.
- Resursuppföljning: Ett omfattande verktyg för resurshantering
- Bilagahanterare: Organisera och hantera olika typer av bilagor som du kan använda i ditt projekt.
Fördelar
- Över 50 inbyggda integrationer
- Tvåfaktorsautentisering
- Obegränsat antal uppgifter
Nackdelar
- Begränsad mobil funktionalitet
- Omöjlighet att skapa beroende uppgifter
Priser
- Hive Solo: Gratis och tillåter upp till 2 användare
- Hive Teams: 16 USD per användare och månad eller 12 USD vid årlig fakturering för obegränsat antal användare
- Hive Enterprise: 25 dollar per användare och månad
Betyg
- G2-betyg: 4,6 av 5 stjärnor
- Capterra-betyg: 4,5 av 5 stjärnor
12. Planview Clarizen
Planview Clarizen är ett projektledningsprogram som kan hantera projekt, uppgifter och tid på tre sätt: efter projekt, team och tid.
Viktiga funktioner
- Salesforce-integration: Integreras med Salesforce så att du kan använda programvaran för att hantera ditt Salesforce-team.
- Schemaläggning: Skapar ett schema för ditt projekt, din uppgift eller din tid.
- Uppgiftshantering: Skapa uppgifter och tilldela dem till teammedlemmar
- Tidsspårning: Håll koll på tiden som läggs på varje uppgift
Fördelar
- Enkel design och lättanvänt gränssnitt
- Flexibel tidsregistreringsfunktion
- Alternativ för tvåfaktorsautentisering
- Mycket konfigurerbar administratörspanel
Nackdelar
- Begränsad mobil funktionalitet
- Kan vara långsammare att köra
Priser
- Enterprise-plan: 45 USD per användare och månad
- Obegränsad plan: 60 dollar per användare och månad
Betyg
- G2-betyg: 4,2 av 5 stjärnor
- Capterra-betyg: 4,2 av 5 stjärnor
13. Ziflow
Ziflow är ett onlineverktyg som gör det möjligt för administratörer att hantera användare, e-post och uppgifter på tre sätt: efter användare, projekt och uppgift. Administratören kan skapa anpassade fält för att samla in de uppgifter som behövs för att framgångsrikt hantera användarkonton, e-post och uppgifter. Administrationsteamet kan också visa detaljerad projektinformation för sitt Ziflow-konto genom att öppna en instrumentpanel. Instrumentpanelen hjälper till med flera vyer, till exempel en tidslinje över händelser.
Viktiga funktioner
- Centraliserad tillgångshantering: Inkluderar CRM för tillgångar, bilagor, filer och kontakter.
- Automatisering av arbetsflöden: Automatisera e-postgodkännande, online-inloggning, signatur och signaturgodkännande
- Intagsformulär: Registrera och lagra besökares uppgifter; samla in krav, idéer och feedback.
- Centraliserat samarbete och granskning: Fakturering och granskningshantering skapas, signeras och sparas automatiskt.
Fördelar
- Flexibel användarhantering
- Brett utbud av anteckningsformer, videokontroll
- Bekvämt gränssnitt
Nackdelar
- Vissa rapporterar problem med att visa anteckningar och ladda ner PDF-filer.
- Längre laddningstider krävs
Priser
- Personligt: Gratis
- Startpaket: 18 dollar per användare och månad
- Företag: 45 dollar per användare och månad
- Enterprise: 60 dollar per användare och månad
Betyg
- G2-betyg: 4,5 av 5 stjärnor
- Capterra-betyg: 4,7 av 5 stjärnor
14. Avaza
Avaza är ett verktyg för bokföring och projektledning som förenar dessa två områden för att hjälpa dig att slutföra uppgifter snabbare.
Viktiga funktioner
- Dashboards för projektets framsteg: Visualiserar projektets plats, uppgiftsstatus och kostnadsdiagram.
- Projektbudgetering: Organisera och följ upp budgeten per projekt, kund, plats och individ.
- Tidrapportering och fakturering: Programmet registrerar den tid som läggs på projekt med fakturering och fakturering.
Fördelar
- Automatisera processer
- Genererar fakturor från kostnadsberäkningar och övervakar projektkostnader
- Integrerade projektlednings- och samarbetsverktyg
Nackdelar
- Deluppgifter saknar förfallodatum
Priser
- Gratis plan: 0 $
- Startup-plan: 9 dollar per användare och månad
- Grundläggande plan: 19 dollar per användare och månad
- Affärsplan: 39 dollar per användare och månad
Betyg
- G2-betyg: 4,5 av 5 stjärnor
- Capterra-betyg: 4,6 av 5 stjärnor
15. RedBooth
RedBooth är ett projektledningsprogram som låter dig skapa och hantera dina projekt från vilken enhet som helst. Det är mycket skalbart och lätt att använda. Det låter dig också lägga till röstkommandon för kontextkänslig hjälp.
Viktiga funktioner
- API: Integreras med andra tjänster som Dropbox och Google Docs
- Samarbetsredigering: Dela filer och kalkylblad med andra medlemmar
- Agila metoder: Mycket anpassningsbara och integrerade med programvarans agila metoder.
- Chat/meddelanden: Skicka och ta emot filer, e-post och videomeddelanden
Fördelar
- Tillhandahållande av virtuella arbetsytor
- Avancerade rapporteringsverktyg
- Tillhandahållande av privat moln
Nackdelar
- Det kan vara svårt att spåra arbetskapaciteten per anställd när man rapporterar problem.
- Vissa användare tycker att instrumentpanelen är förvirrande.
Priser
- Grundläggande plan: 13 dollar per användare och månad
- Affärsplan: 30 dollar per användare och månad
- Enterprise-plan: 60 dollar per användare och månad
Betyg
- G2-betyg: 4,4 av 5 stjärnor
- Capterra-betyg: 4,4 av 5 stjärnor
Utforma ditt arbetsliv med ClickUp
Projektledningsprogram är ett viktigt verktyg för alla företag, eftersom de flesta projekt har en lång tidsplan och måste hanteras effektivt och automatiskt.
Den ideala projektledningsprogramvaran måste därför ha alla moderna och väsentliga funktioner som gör att du kan hantera ditt projekt felfritt utan att behöva lägga ner för mycket onödig energi.
När du samarbetar med och leder ett kreativt team av designers, copywriters och så vidare behöver du ett kraftfullt och flexibelt projektledningsverktyg som kan anpassas efter deras arbetsflödespreferenser och ge dem de anpassningsbara funktioner de behöver för att låta sin kreativitet flöda!
I så fall är ClickUp det bästa valet