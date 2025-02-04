De 15 bästa kreativa projektledningsprogrammen 2025

Kreativa projekt är utmanande och kan ibland verka omöjliga att hantera. Det är därför så många team förlitar sig på den bästa programvaran för kreativ projektledning för att ta projekt från idé till färdigställande.

Även om varje kreativt projekt innefattar många steg, kan rätt programvara hjälpa dig att få kontroll över allt så att du kan hålla deadlines, undvika flaskhalsar och ge teamen möjlighet att vara kreativa utan att arbetsflödet blir för krångligt.

Lyckligtvis finns det många alternativ, och här tittar vi på de 15 bästa projektledningsprogrammen för 2023. Vi går igenom de viktigaste funktionerna, fördelarna, nackdelarna och hur du väljer det bästa programmet för dina behov.

Läs vidare och upptäck en lista över kraftfulla verktyg som du kan lägga till (eller ersätta) din nuvarande teknikstack. ⚡️

Hur olika branscher använder kreativa projektledningsprogram

Låt oss vara ärliga – det finns massor av olika byråer, företag och organisationer som är beroende av kreativt arbete. Och med det arbetet följer ett behov av att hantera dessa projekt. Oavsett om det handlar om kreativa annonser, texter, design, ljud eller bildmaterial behöver designteam kreativa projektledningsprogram för att nå målet.

Så här använder branschen denna programvara för att arbeta bättre som ett team:

Spåra tid och utgifter

Teamledare måste hålla reda på den tid som läggs på ett kreativt projekt. Detta hjälper till att skapa en redovisning av de pengar som används till saker som material och arbetskraft.

Tilldela uppgifter

Att tilldela uppgifter eller deluppgifter till andra teammedlemmar gör det enklare att samarbeta med alla andra i projektet. Det gör att du kan hålla koll på framstegen för varje individ eller team, vilket resulterar i ett smidigt och framgångsrikt projekt.

Allt-i-ett-hantering

Ett projektledningsprogram ger dig möjlighet att skapa ett dokumentbibliotek där alla filer som rör ditt projekt kan förvaras på ett och samma ställe. Detta gör det enklare för dig och dina teammedlemmar att komma åt alla dokument om projektet utan krångel.

Kreativa team behöver ofta lämna regelbundna uppdateringar, särskilt när kunderna begär det. Du kan skicka dessa uppdateringar via e-post eller sms och se till att alla är uppdaterade om hur deras uppgifter och projektet i stort fortskrider.

Input från flera källor

Det är också viktigt att importera information från flera källor och använda den för att fatta bättre beslut. Det innebär att du kan kombinera all relevant information från e-postmeddelanden, kalkylblad, programvaruloggar, dokument och mer för att ta fram den åtgärdsplan som passar bäst för ditt projekt.

De 15 bästa kreativa projektledningsprogrammen

1. ClickUp

ClickUp har en unik användarupplevelse som gör det mycket bekvämt att använda för alla typer av projekt, inklusive marknadsföringsprojekt. Denna plattform erbjuder hundratals anpassningsbara funktioner och över 15 sätt att visa ditt arbete – dessa funktioner är avgörande för växande företag eftersom de ger ditt team den flexibilitet som behövs när de växer.

Förutom de anpassningsbara funktionerna låter ClickUp dig också skapa och spara egna mallar för att spara tid och hålla processen konsekvent. Om du behöver hjälp med att komma igång kan du kolla in mallcentret för en mängd färdiga mallar .

Skapa den perfekta arbetsytan för teamets idéer och arbetsflöden med ClickUp Whiteboards.

Viktiga funktioner

ClickUp Notepad : Detta är en exklusiv funktion i programvaran där du kan skapa ett textbaserat projekt. Den kan användas av företag som är verksamma online och behöver interagera med sin kundbas.

ClickUp Mind Maps : Mind mapping kräver en viss skicklighet, och medlemmarna i ditt team kommer att ha stor nytta av den här funktionen. Den gör det möjligt för användare att bygga upp en online-närvaro genom att publicera idéer, tankar eller processer istället för att bara använda ord.

ClickUp Docs : Med den här funktionen kan du skapa ett projekt och tilldela det till en annan teammedlem. Programvaran hjälper dig att organisera dina dokument så att användarna enkelt kan hitta dem.

ClickUp Forms : ClickUp Forms hjälper dig att skapa onlineformulär för ditt företag. Onlineformulären har olika fält där användarna kan ange den information som krävs. Dessa fält blir sedan en del av databasen och är tillgängliga för dina teammedlemmar.

ClickUp Whiteboards : Denna funktion liknar Mind Maps, men passar bäst i ett team. Det är ett : Denna funktion liknar Mind Maps, men passar bäst i ett team. Det är ett verktyg för samarbetsbaserad projektledning där du kan lägga till anteckningar och dela dina idéer med andra teammedlemmar.

Fördelar

Helt anpassningsbar plattform

Anpassade statusar och anpassade fält

Färdiga mallar och möjlighet att spara egna mallar (kolla in dessa kreativa mallar !).

Över 1 000 integrationer

Mobilapp

Nackdelar

Begränsad visning av ClickUp i mobilapplikationen

Inlärningskurva på grund av antalet tillgängliga funktioner

Priser

Gratis Forever-plan : Passar bäst för personligt bruk

Obegränsad plan: Passar bäst för ett litet team. Du måste betala en månatlig prenumerationsavgift på 7 dollar per medlem.

Affärsplan: Passar bäst för medelstora företag. En månatlig prenumerationsavgift på 12 dollar per medlem krävs för att komma igång.

Betyg

G2-betyg : 4,7 av 5 stjärnor 4,7 av 5 stjärnor

Capterra-betyg : 4,7 av 5 stjärnor 4,7 av 5 stjärnor

2. Paymo

Paymo är en molnbaserad applikation för samarbete på whiteboard. Den är idealisk om du letar efter en app med obegränsad lagringskapacitet, högkvalitativa presentationer och förbättrad produktivitet, eftersom den stöder molnlagring.

via Paymo

Viktiga funktioner

Tidsspårning : Du kan spåra tiden som läggs på specifika uppgifter med hjälp av Paymos tidsspårare.

Planering och schemaläggning : Det finns olika metoder för att planera möten, evenemang och andra uppgifter.

Teamsamarbete : Du kan dela whiteboard med Dropbox, Box.com, Google Drive eller OneDrive.

Anpassning: Erbjuder flerspråkigt gränssnitt och global support

Fördelar

Samarbete i realtid

Kraftfullt verktyg för tidrapportering

Molnbaserad

Nackdelar

Användargränssnittet är inte lika intuitivt som vissa andra på listan.

Högre inlärningskurva

Priser

Gratis :

Startpaket : 4,95 $ per månad

Litet kontor : 9,95 dollar per månad

Företag: 20,79 dollar per månad

Betyg

G2-betyg : 4,6 av 5 stjärnor

Capterra-betyg: 4,7 av 5 stjärnor

3. Flow

Flow är ett webbaserat kommunikationsverktyg som stöder klisterlappar och liknande typer av markeringar som förbättrar snabb visuell projektledning för alla typer av projekt.

via Flow

Viktiga funktioner

Taggning : Du kan lägga till olika taggar till dina idéer och dela dem med dina teammedlemmar.

Planering och schemaläggning : Du kan ställa in återkommande kalenderhändelser, inklusive checklistor, för alla dina team.

Skalbarhet: Flow ser skalbarhet som mycket användbart för stora team som har flera projekt och har en självhostad funktion. Detta gör att du kan skapa nya applikationsinstanser för varje projekt som du har eller behöver hantera.

Fördelar

Perfekt för effektiv teamorganisation

Över 300 anslutningar för sömlös integration med Microsoft-produkter

Flexibiliteten att vara en online- eller hybridapplikation som passar dina funktionsbehov

Nackdelar

Saknar en centraliserad koordinator som underlättar centraliserad distribution och övervakning.

Priser

Flow Basic : Månadsavgift på 6 dollar per användare

Flow Plus : Månadsavgift på 8 dollar per användare

Flow Pro: Månadsavgift på 10 dollar per användare

Betyg

G2-betyg: 4,3 av 5 stjärnor

Capterra-betyg: 4,6 av 5 stjärnor

4. Asana

Asana är en utmärkt projektledningsapp med ett strömlinjeformat och enkelt gränssnitt som låter dig skapa uppgifter, att göra-listor och projekt, tilldela dem till vem som helst och spåra deras framsteg.

via Asana

Viktiga funktioner

Anpassningsbara instrumentpaneler : Kraftfulla instrumentpaneler för att övervaka dina framsteg, vilket gör det enkelt att se vilka områden som behöver fokus och förbättras.

Fokusläge och individuella uppgiftslistor: Tilldela uppgifter och följ framstegen på ett och samma ställe. Filtrera enkelt din uppgiftslista efter aktualitet eller vikt och lägg snabbt till och hoppa mellan funktioner och tilldelare.

Prioritering: Prioritera uppgifter med dra-och-släpp-funktionen eller använd etiketter för att effektivisera ditt arbete.

Fördelar

Lätt att använda

Integreras med Google Kalender och Gmail

Anpassningsbar, med ett lättanvänt gränssnitt

Gratis provversion tillgänglig

Nackdelar

Begränsat till uppgifter, att göra-listor och projekt

Saknar ett centraliserat spårningssystem

Priser

Grundläggande : Det är gratis och lämpligt för nybörjare.

Premium : En månatlig prenumerationsavgift på 10 USD per användare eller 13,49 USD vid årlig fakturering.

Företag: Lämpligt för team och företag som behöver hantera arbete över flera initiativ. Debiterar en månatlig prenumerationsavgift på 24,99 dollar per användare eller 30,49 dollar vid årlig fakturering.

Betyg

G2-betyg: 4,3 av 5 stjärnor

Capterra-betyg: 4,4 av 5 stjärnor

Bonus: Se hur Asana står sig i jämförelse med Monday.com!

5. Smartsheet

Smartsheet är ett verktyg för uppgiftshantering som gör det möjligt att organisera och samarbeta kring stora projekt och uppgifter. Du kan skapa uppgifter, arbetsflöden, anteckningar och instrumentpaneler och enkelt utveckla en delad kalender för att hålla allt synkroniserat.

via Smartsheet

Viktiga funktioner

Projektresurshantering : Designa team, lägg till, hantera och spåra teammedlemmar

Integrerad samverkan : Förbättrar samarbetet mellan team genom att låta dem dela ark, kalkylblad, dokument och andra filer i realtid.

Effektiviserat lösningscenter: Lösningscentret gör det möjligt för dig att identifiera dina affärs- och arbetsbehov för att effektivt få tillgång till rätt hjälp och resurser. Du kan också skapa din egen arbetsyta och ställa in anpassade mallar som passar ditt : Lösningscentret gör det möjligt för dig att identifiera dina affärs- och arbetsbehov för att effektivt få tillgång till rätt hjälp och resurser. Du kan också skapa din egen arbetsyta och ställa in anpassade mallar som passar ditt kreativa arbetsflöde

Fördelar

Tillgänglighet av ledningspanel

Stöder uppgifter, att göra-listor och anteckningar

Integrerade samarbetsfunktioner

Stöder kalender- och tidshanteringsfunktioner

Dela enkelt filer med kollegor

Nackdelar

De visuella komponenterna kunde vara mer anpassningsbara.

Vissa tycker att användargränssnittet är svårt

Prissättning

Grundläggande : Gratis

Fördel : Kostar 14 dollar per månad för privat bruk.

Företag: Kostar 25 dollar per månad per användare

Betyg

G2-betyg: 4,4 av 5 stjärnor

Capterra-betyg: 4,5 av 5 stjärnor

6. Monday. com

Monday.com är en idealisk app för projekt som måste levereras i tid med minimalt krångel. Appens huvudsyfte är att erbjuda ett smidigt och enkelt sätt för projekt, team och organisationer att samarbeta.

Viktiga funktioner

Ett intuitivt användargränssnitt : Appen är utformad för att vara enkel att använda, så oavsett om du använder en stationär dator eller en mobil enhet kan du synkronisera dina scheman med dina kalendrar.

Prioritering av personalhantering : Du kan ange VIP-status och andra specifika persongrupper. Du kan ställa in dessa grupper så att de endast delar dina kalendrar, vilket respekterar andras integritet.

Rapportering och analys: Du kan se antalet accepterade bokningar och de som inte accepterats. Du kan också se detaljerade analyser om vem som accepterat en position, vilken tid den var schemalagd för och vem som avbokat sin bokning.

Fördelar

Integrerad mobilapp för enkel schemaläggning

Stöder sociala kalendrar

Enhetlig schemaläggning

Stöder tids- och textanteckningar

Nackdelar

Dashboardpanelerna måste modifieras

Gränssnittet som behövs för att publicera på sociala medier

Priser

Enterprise-plan : Gratis

Grundläggande : En månatlig prenumerationsavgift på 8 dollar per användare.

Standard: En månatlig prenumerationsavgift på 10 dollar per användare.

Betyg

G2-betyg: 4,7 av 5 stjärnor

Capterra-betyg: 4,6 av 5 stjärnor

Se hur Monday står sig mot Asana!

7. Notion

Notion är ett fantastiskt, öppen källkodsprogram för produktivitet som gör det möjligt för användare att samarbeta i projekt och uppgifter samtidigt som det erbjuder ett användarvänligt gränssnitt.

via Notion

Viktiga funktioner

Strängbaserad anteckningsfunktion : Organisera anteckningar efter strängar och sök enkelt i hela appen.

Flytande Kanban-vy : Denna funktion visar dina uppgifter, projekt och att göra-listor i en flytande, lättnavigerad kortlayout.

Markdown-stöd: Markdown-stöd låter dig formatera dina anteckningar med syntaxmarkering och formateringsmönster.

Fördelar

Fungerar på olika enheter

Den har ett överskådligt gränssnitt med inbyggda anpassningsmöjligheter.

Lätt att använda

Nackdelar

Textformatering är svårt via kopiera/klistra in

Det tar tid att komma igång, särskilt när det gäller teamsamarbete.

Priser

Personligt : Gratis

Personligt pro : Kostar 4 dollar per månad per användare eller 5 dollar om fakturering sker årligen.

Team : Kostar 8 dollar per användare och månad eller 10 dollar om fakturering sker årligen.

Enterprise: Abonnemangsavgiften är 15 dollar per användare och månad.

Betyg

G2-betyg: 4,6 av 5 stjärnor

Capterra-betyg: 4,8 av 5 stjärnor

8. nTask

nTask är ett verktyg för uppgiftshantering som syftar till att möjliggöra teamsamarbete och uppgiftshantering i en och samma applikation. Det har flera funktioner, bland annat uppgiftslistor, fördefinierade tavelmallar och tidrapportering.

via nTask

Viktiga funktioner

Kanban-tavla : Ett visuellt sätt att : Ett visuellt sätt att spåra uppgifter med hjälp av kort och flytta dem mellan olika kolumner.

Uppgiftshantering : Gör det möjligt för flera användare att slutföra en uppgift gemensamt. : Gör det möjligt för flera användare att slutföra en uppgift gemensamt.

Tidsspårning : Detta gör att du kan spåra hur mycket tid du lägger på varje uppgift.

Problem-/felspårning: Gör det möjligt att skapa, hantera och spåra problem relaterade till ditt projekt.

Fördelar

Utmärkt kundsupport och feedback-system

Ett användarvänligt gränssnitt som gör att du alltid har kontroll över allt

Fantastiska mobilappar för att komma åt uppgifter när du är på språng

Videokonferensutrustning

Nackdelar

Kräver mer anpassnings- och formateringsalternativ

Inget plugin för Outlook

Priser

Premium : Perfekt för personer som är nya inom projektledning. Kostar 3 dollar per användare och månad med en 14-dagars premiumtestperiod.

Företag : Kostar 8 dollar per användare och månad med en 14-dagars premiumtestperiod.

Enterprise: Innehåller alla funktioner i affärsplanen och kostar 15 dollar per användare och månad.

Betyg

G2-betyg: 4,4 av 5 stjärnor

Capterra-betyg: 3,9 av 5 stjärnor

9. ProProfs Projects

ProProfs Projects är ett utmärkt projektledningsverktyg som har tillräckligt med funktioner för att passa även de mest krävande behoven. Det är också lämpligt för distansarbetare.

via ProProfs Project

Viktiga funktioner

Uppgiftslistor : Ett visuellt sätt att spåra uppgifter med färgkodning som representerar deras status.

Uppgiftshantering : Inkluderar en robust projektkalender med förfallodatum för uppgifter som forskningsprojekt, rapporter och utvärderingar.

Samarbetsverktyg : Låter dig dela företagsresurser mellan flera team för att slutföra olika projekt på ett smidigt sätt.

Milstolpsuppföljning: Håller reda på olika planeringsstadier och tidsramar för varje milstolpe.

Fördelar

Lätt att använda tack vare sitt enkla gränssnitt

Utmärkta rapporteringsfunktioner

Perfekt för distansarbetare

Nackdelar

Saknar anpassningsfunktioner

Inga mallar tillgängliga

Priser

Essentials : 2 dollar per användare och månad eller 480 dollar per år

Premium: 4 dollar per användare och månad eller 960 dollar per år

Betyg

G2-betyg: 4,4 av 5 stjärnor

Capterra-betyg: 4,7 av 5 stjärnor

10. FunctionFox

FunctionFox är ett robust projektledningsverktyg som fungerar i flera webbläsare och mobila enheter. Det har utvecklats för att tillgodose användarnas behov genom att tillhandahålla enkla, intuitiva och prisvärda verktyg som hjälper till att effektivisera deras dagliga arbetscykler.

via FunctionFox

Viktiga funktioner

Rapporter: Innehåller en mängd information som ger detaljerad inblick i uppgifter, budgetar och andra delar av din verksamhet.

Verktyg för projektuppföljning : Hjälper dig att hålla koll på uppgifter och granskningar.

Synkronisering : Låter dig synkronisera projekt, uppgifter och filer mellan alla enheter.

Uppgiftshantering : En uppgiftslista som håller reda på varje aktivitet i ett projekt med så mycket mer än bara hantering av uppgifter som förfallodatum, bilagor, kommentarer och anteckningar.

Samarbetsverktyg: Gör det möjligt att organisera alla teammedlemmar för olika projekt med hjälp av dra-och-släpp-funktionen.

Fördelar

Pålitlig kommunikation

Lätt att använda och integrera med andra system

Nackdelar

Användarnavigeringen kan vara förvirrande

Priser

Grundläggande : Gratis och tillåter upp till 10 användare

Standard : 7,50 dollar per användare och månad

Premium : 14,50 dollar per användare och månad

Företag: I genomsnitt 20 dollar per användare och månad

Betyg

G2-betyg : 4,4 av 5 stjärnor

Capterra-betyg: 4,5 av 5 stjärnor

11. Hive

Hive är ett webbaserat projektledningsprogram. Det är utformat för att hjälpa människor att hantera projekt och uppgifter genom att spåra tid, arbete, resurser och deadlines.

via Hive

Viktiga funktioner

Åtgärdskort : Hjälper dig att specificera åtgärder som ska vidtas

Flexibla projektvyer: Gör det möjligt att organisera projekt utifrån typen av arbete som ingår.

Projektledning : Låter dig tilldela uppgifter till teammedlemmar, spåra varje

Tidsspårning : Håller reda på den tid som läggs på varje uppgift.

Resursuppföljning : Ett omfattande verktyg för resurshantering

Bilagahanterare: Organisera och hantera olika typer av bilagor som du kan använda i ditt projekt.

Fördelar

Över 50 inbyggda integrationer

Tvåfaktorsautentisering

Obegränsat antal uppgifter

Nackdelar

Begränsad mobil funktionalitet

Omöjlighet att skapa beroende uppgifter

Priser

Hive Solo : Gratis och tillåter upp till 2 användare

Hive Teams : 16 USD per användare och månad eller 12 USD vid årlig fakturering för obegränsat antal användare

Hive Enterprise: 25 dollar per användare och månad

Betyg

G2-betyg : 4,6 av 5 stjärnor

Capterra-betyg: 4,5 av 5 stjärnor

12. Planview Clarizen

Planview Clarizen är ett projektledningsprogram som kan hantera projekt, uppgifter och tid på tre sätt: efter projekt, team och tid.

via Planview Clarizen

Viktiga funktioner

Salesforce-integration : Integreras med Salesforce så att du kan använda programvaran för att hantera ditt Salesforce-team.

Schemaläggning : Skapar ett schema för ditt projekt, din uppgift eller din tid.

Uppgiftshantering : Skapa uppgifter och tilldela dem till teammedlemmar

Tidsspårning: Håll koll på tiden som läggs på varje uppgift

Fördelar

Enkel design och lättanvänt gränssnitt

Flexibel tidsregistreringsfunktion

Alternativ för tvåfaktorsautentisering

Mycket konfigurerbar administratörspanel

Nackdelar

Begränsad mobil funktionalitet

Kan vara långsammare att köra

Priser

Enterprise-plan : 45 USD per användare och månad

Obegränsad plan: 60 dollar per användare och månad

Betyg

G2-betyg : 4,2 av 5 stjärnor

Capterra-betyg: 4,2 av 5 stjärnor

13. Ziflow

Ziflow är ett onlineverktyg som gör det möjligt för administratörer att hantera användare, e-post och uppgifter på tre sätt: efter användare, projekt och uppgift. Administratören kan skapa anpassade fält för att samla in de uppgifter som behövs för att framgångsrikt hantera användarkonton, e-post och uppgifter. Administrationsteamet kan också visa detaljerad projektinformation för sitt Ziflow-konto genom att öppna en instrumentpanel. Instrumentpanelen hjälper till med flera vyer, till exempel en tidslinje över händelser.

via Ziflow

Viktiga funktioner

Centraliserad tillgångshantering: Inkluderar CRM för tillgångar, bilagor, filer och kontakter.

Automatisering av arbetsflöden: Automatisera e-postgodkännande, online-inloggning, signatur och signaturgodkännande

Intagsformulär: Registrera och lagra besökares uppgifter; samla in krav, idéer och feedback.

Centraliserat samarbete och granskning: Fakturering och granskningshantering skapas, signeras och sparas automatiskt.

Fördelar

Flexibel användarhantering

Brett utbud av anteckningsformer, videokontroll

Bekvämt gränssnitt

Nackdelar

Vissa rapporterar problem med att visa anteckningar och ladda ner PDF-filer.

Längre laddningstider krävs

Priser

Personligt : Gratis

Startpaket : 18 dollar per användare och månad

Företag : 45 dollar per användare och månad

Enterprise: 60 dollar per användare och månad

Betyg

G2-betyg: 4,5 av 5 stjärnor

Capterra-betyg: 4,7 av 5 stjärnor

14. Avaza

Avaza är ett verktyg för bokföring och projektledning som förenar dessa två områden för att hjälpa dig att slutföra uppgifter snabbare.

via Avaza

Viktiga funktioner

Dashboards för projektets framsteg : Visualiserar projektets plats, uppgiftsstatus och kostnadsdiagram.

Projektbudgetering : Organisera och följ upp budgeten per projekt, kund, plats och individ.

Tidrapportering och fakturering: Programmet registrerar den tid som läggs på projekt med fakturering och fakturering.

Fördelar

Automatisera processer

Genererar fakturor från kostnadsberäkningar och övervakar projektkostnader

Integrerade projektlednings- och samarbetsverktyg

Nackdelar

Deluppgifter saknar förfallodatum

Priser

Gratis plan : 0 $

Startup-plan : 9 dollar per användare och månad

Grundläggande plan : 19 dollar per användare och månad

Affärsplan: 39 dollar per användare och månad

Betyg

G2-betyg : 4,5 av 5 stjärnor

Capterra-betyg: 4,6 av 5 stjärnor

15. RedBooth

RedBooth är ett projektledningsprogram som låter dig skapa och hantera dina projekt från vilken enhet som helst. Det är mycket skalbart och lätt att använda. Det låter dig också lägga till röstkommandon för kontextkänslig hjälp.

via RedBooth

Viktiga funktioner

API : Integreras med andra tjänster som Dropbox och Google Docs

Samarbetsredigering: Dela filer och kalkylblad med andra medlemmar

Agila metoder : Mycket anpassningsbara och integrerade med programvarans agila metoder.

Chat/meddelanden: Skicka och ta emot filer, e-post och videomeddelanden

Fördelar

Tillhandahållande av virtuella arbetsytor

Avancerade rapporteringsverktyg

Tillhandahållande av privat moln

Nackdelar

Det kan vara svårt att spåra arbetskapaciteten per anställd när man rapporterar problem.

Vissa användare tycker att instrumentpanelen är förvirrande.

Priser

Grundläggande plan : 13 dollar per användare och månad

Affärsplan : 30 dollar per användare och månad

Enterprise-plan: 60 dollar per användare och månad

Betyg

G2-betyg : 4,4 av 5 stjärnor

Capterra-betyg: 4,4 av 5 stjärnor

Utforma ditt arbetsliv med ClickUp

Projektledningsprogram är ett viktigt verktyg för alla företag, eftersom de flesta projekt har en lång tidsplan och måste hanteras effektivt och automatiskt.

Den ideala projektledningsprogramvaran måste därför ha alla moderna och väsentliga funktioner som gör att du kan hantera ditt projekt felfritt utan att behöva lägga ner för mycket onödig energi.

När du samarbetar med och leder ett kreativt team av designers, copywriters och så vidare behöver du ett kraftfullt och flexibelt projektledningsverktyg som kan anpassas efter deras arbetsflödespreferenser och ge dem de anpassningsbara funktioner de behöver för att låta sin kreativitet flöda!

I så fall är ClickUp det bästa valet – njut av ett elegant användargränssnitt, få tillgång till hundratals avancerade funktioner, mallar och mycket mer! 🎨👩‍🎨