15 programvaror för projektledning och samarbete för team 2025

Hur samarbetar ditt team för närvarande inom projektledning? Om du fortfarande befinner dig i en mardröm med att spåra återkommande uppgifter, jaga missade samtal och sitta i ändlösa Zoom-möten, är det dags att överväga samarbetsverktyg för projektledning.

Projektgruppens medlemmar behöver effektivare sätt att kommunicera och samarbeta. Projektledare behöver också effektivisera sina arbetsflöden så att de lättare kan hantera omfattande att göra-listor och leverera projekt framgångsrikt. Det är här moderna samarbetsverktyg för projektledning kommer in i bilden.

I denna guide hittar du de bästa onlineverktygen för projektledning. Varje verktyg är fullspäckat med viktiga projektledningsfunktioner, inklusive realtidssamarbete, möjlighet att spåra flera projekt och tredjepartsintegrationer för allt från snabbmeddelanden till delning av projektuppdateringar.

Om du är nybörjare när det gäller projektledningsprogramvara kan det vara lätt att bli överväldigad av alla alternativ för samarbetsverktyg för projekt. Det finns många produktivitetsappar som lovar att hjälpa dig att maximera din dag, men alla levererar inte resultat.

När du börjar leta efter projektledningsprogram och verktyg för teamsamarbete bör du leta efter funktioner som:

Uppgiftshantering: Leta efter samarbetsverktyg som gör det möjligt att skapa, delegera, spåra och hantera uppgifter i hela teamet.

Kommunikation i realtid: Sluta vänta på e-post och återuppringningar. De bästa Sluta vänta på e-post och återuppringningar. De bästa onlineverktygen för samarbete integrerar kommunikationsfunktioner som videokonferenser , gruppchattar och diskussionsforum för att driva konversationen framåt.

Dokumenthantering: Fildelning är ett utmärkt sätt att förbättra Fildelning är ett utmärkt sätt att förbättra samarbetet teamet , särskilt om du kan dela filer och samtidigt arbeta på samma dokument inom plattformen. Effektiv dokumentsamarbete är en nödvändig funktion i den plattform du väljer.

Skalbarhet: När ditt team växer behöver du ett verktyg som kan växa med dig.

Integrationsmöjligheter: Din Din programvara för teamsamarbete måste kunna anslutas till alla dina favoritappar och plattformar, utöka deras funktionalitet och göra dem mer integrerade i din vardag.

Bra användarupplevelse: Naturligtvis bör alla projektledningsprogram du väljer vara lätta att använda och ha ett intuitivt gränssnitt. Ju snabbare du kan använda det effektivt, desto större positiv inverkan kommer det att ha på ditt arbetsliv.

Gratis plan: De flesta verktyg erbjuder gratis provperioder eller demoversioner. Vissa, som ClickUp, har till och med en De flesta verktyg erbjuder gratis provperioder eller demoversioner. Vissa, som ClickUp, har till och med en plan som är gratis för alltid . Utnyttja dessa för att se hur verktyget fungerar i din dagliga verksamhet. Involvera teammedlemmarna i testningen och samla in deras feedback innan du fattar ett slutgiltigt beslut.

Att välja rätt samarbetsverktyg för projektledning kan förändra ditt teams arbete. Ta dig tid att noggrant utvärdera dina alternativ – du kommer att tacka dig själv när dina projekt flyter på smidigare än någonsin!

De 15 bästa programvarorna för samarbetsbaserad projektledning

Är du redo att välja det bästa samarbetsverktyget för projekt för att hålla koll på komplexa projekt? Vi har tittat på några av de mest populära samarbetsverktygen för projektledning på marknaden och lyft fram våra tio bästa rekommendationer för högproduktiva team.

1. ClickUp (Bäst för integrerad samverkan, arbete och projektledning)

Kom igång med ClickUp Få en samlad översikt för att bättre kunna förutse och organisera ditt dagliga arbete, påminnelser och kalenderhändelser med ClickUp Home.

ClickUp är en allt-i-ett-lösning för projektledning, oavsett om du hanterar projekt ett i taget eller jonglerar med flera användare och många projektplaner samtidigt. Den superanvändarvänliga plattformen gör det möjligt för projektteam och utvecklingsteam att dela upp komplexa projekt i mindre uppgifter och lagra all information på en centraliserad plattform.

Teamets samarbetsfunktioner är också oöverträffade, eftersom alla kan komma åt data i realtid och hålla sig uppdaterade medan projektledarna arbetar sig igenom att göra-listan.

Med virtuella whiteboardtavlor, chatt i realtid med ljud- och videosamtalsfunktioner och dokumentation för samarbete hjälper ClickUp projektteam att få mer gjort snabbare.

Projektledningsplattformen har också utmärkta anpassnings- och integrationsalternativ. Det innebär att projektteam kan koppla den till sin befintliga teknikstack och effektivisera arbetsflöden, vilket eliminerar repetitiva administrativa uppgifter så att teammedlemmarna kan fokusera sin energi och sina ansträngningar på sina specialkunskaper.

Team som vill komma igång snabbt kommer att uppskatta plattformens kostnadsfria projektledningsmallar, som skapar nya arbetsytor på några sekunder. Kom igång med ClickUps projektledningsmall!

Ladda ner denna mall ClickUps projektledningsmall, med avancerade funktioner för komplexa behov

Det finns mycket att uppskatta med gratis, lättanvänd programvara för projektledning som är utformad för att hjälpa projektteam att uppnå stora mål på kortare tid.

ClickUps bästa funktioner

Virtuella ClickUp-whiteboards kopplade till uppgifter, dokument och chatt för brainstorming och processdiskussioner i realtid som snabbt kan leda till handling.

AI-driven uppgiftskapande, projektuppdateringar, mötesprotokollssammanfattningar etc. med ClickUp Brain så att teamen alltid har koll på läget.

ClickUp Chat integrerar snabbmeddelanden och ljud-/videosamtal med uppgifter och dokument, så att teammedlemmarna aldrig tappar bort sammanhanget.

Detaljerade rapporteringsverktyg hjälper projektledare att fördjupa sig i teamets data, följa framstegen och få feedback om saker som uppgiftstid och produktivitetstrender i tidigare projekt, så att ledarna kan fatta bättre datadrivna beslut om nästa projekt eller identifiera hinder i ett pågående projekt.

Med över 1 000 integrationsalternativ kan teammedlemmar koppla ClickUp till onlineverktyg för samarbete som Google Drive, Microsoft Teams, Slack, Loom, Microsoft Office och många fler.

Begränsningar för ClickUp

Vissa av ClickUps arbetsytor är ännu inte tillgängliga på mobila enheter, men uppdateringar är på gång.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. AdaptiveWork (bäst för resurshantering mellan team)

Via AdaptiveWork

Som projektledningsplattform kan AdaptiveWork (tidigare Clarizen) hjälpa projektledare att effektivisera sina arbetsprocesser, automatisera uppgifter och främja bättre kommunikation. Med samarbetsprogramvaran kan projektledare till exempel skapa detaljerade Gantt-diagram och projektplaner med några få klick, så att oklara milstolpar och vaga tidsplaner hör till det förflutna.

AdaptiveWork ger realtidsöverblick över varje uppgift, så att teamen kan följa framstegen i alla delar av projektet. Detta främjar transparens i arbetet, håller projektets intressenter informerade och bidrar till att skapa ansvarskänsla och laganda.

Det är också en utmärkt plattform för projektsamarbete för teamhantering, som gör det möjligt för teammedlemmarna att dela uppdateringar och snabbt anpassa sig till förändringar.

AdaptiveWorks bästa funktioner

Kapacitetsplaneringsverktyg och resurshantering kan hjälpa projektledare att se vem som är tillgänglig och vem som är överbokad i varje projekt.

Portföljhantering gör det möjligt för projektledaren att centralisera arbetet mellan team, avdelningar och plattformar så att allt finns precis där det behövs.

Robusta funktioner för efterfrågehantering gör det möjligt för projektledare att spåra, hantera och prioritera arbetet så att ingenting går förlorat i virrvarret.

Begränsningar för AdaptiveWork

Detta kostnadsfria samarbetsverktyg för projektledning är fullspäckat med funktioner, och det kan ta lite tid att vänja sig vid alla dessa alternativ.

Priser för AdaptiveWork

Ring för en offert

AdaptiveWorks betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 530 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 170 recensioner)

3. Proofhub (bäst för kreativa teamsamarbete)

via Proofhub

Proofhbub är ett användarvänligt program för projektledning och teamsamarbete som är utformat för att effektivisera kommunikationen och förbättra produktiviteten. Detta verktyg för projektsamarbete håller ordning på allt samtidigt som det spårar projektets framsteg och håller teammedlemmarna uppdaterade. Team kan använda samarbetsprogrammet för att skapa uppgifter, spåra framsteg, sätta deadlines och visa tidslinjer på Kanban-tavlor.

Det finns även praktiska diskussionsforum där teammedlemmarna kan bidra med sina idéer. Genom att använda dessa samarbetsverktyg med online-korrekturläsningsfunktioner kan teamet samarbeta i realtid med dokument, design och mycket mer. Teammedlemmarna påskyndar godkännandeprocessen och undviker hinder i revisionshistoriken samtidigt som alla får möjlighet att komma med sina idéer.

Proofhubs bästa funktioner

Enkel uppgiftshantering gör det möjligt för projektledare att registrera och delegera uppgifter samtidigt som de anpassar arbetsvyerna efter projektteamets preferenser.

Onlineverktyg för samarbete gör det möjligt för projektledare att snabbt inleda konversationer och skicka feedback direkt på plattformen.

Board View hjälper teammedlemmarna att visualisera projektets framsteg och upptäcka eventuella hinder som hindrar teamet från att komma vidare.

Begränsningar i Proofhub

Plattformen för projektsamarbete erbjuder mycket begränsade integrationsmöjligheter, vilket innebär att projektledare kan tvingas ge upp sina favoritverktyg och plattformar för samarbete för att istället hitta en lösning inom Proofhub.

Priset kan vara ett problem för vissa, eftersom det inte finns något gratisabonnemang för att testa samarbetsfunktionerna.

Priser för Proofhub

Essential : 45 dollar per månad, faktureras årligen

Ultimate Control: 89 dollar per månad, faktureras årligen

Betyg och recensioner av Proofhub

G2: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)

4. Height (bäst för samarbete med externa team)

via Height

Height:s samarbetsverktyg för projektledning betonar enkelhet. Börja med att hantera uppgifter i kalkylblad och omvandla dem sedan med ett klick till en Kanban-tavla, ett Gantt-diagram eller en kalender. Projektledare kan centralisera all projektinformation inom plattformen genom uppgifter, vilket gör att allt hålls organiserat och att en fullständig historik över framstegen finns tillgänglig för intressenterna.

Height:s programvara för projektsamarbete hjälper också teammedlemmarna att hålla fokus och vara produktiva med uppdateringar i realtid allteftersom projektet fortskrider.

De bästa funktionerna

Med snabbmeddelanden kan team samarbeta i realtid, med uppdateringar om projektstatus och inbyggda medier för att lägga till sammanhang.

Ett intuitivt gränssnitt gör det enkelt för team att ta till sig samarbetsprogramvaran och börja använda den redan från första dagen.

Gästsamarbete gör det möjligt för teammedlemmar att bjuda in kunder , entreprenörer och andra projektintressenter för att ge feedback på uppgifter och hantera projekt samtidigt som resten av projektdata förblir säker.

Höjdbegränsningar

Som en av de nyare projektledningsprogramvarorna och verktygen för teamsamarbete erbjuder Height färre integrationsalternativ än andra plattformar.

Höga priser

Gratis

Team: 6,99 dollar per medlem och månad

Företag: Begär en offert

Höjdbetyg och recensioner

G2: n/a

Capterra: n/a

5. Miro (bäst för visuellt samarbete)

Via Miro

Miro erbjuder digital samverkan på en visuell plattform. Som ett virtuellt whiteboardverktyg gör Miro det möjligt för team att brainstorma, planera och samarbeta i realtid. Detta gör denna programvara för projektsamverkan särskilt populär bland kreativa byråer. Den har ett intuitivt gränssnitt med ett utmärkt utbud av mallar för att kickstarta projektteamets brainstormingprocess.

Miro kan hjälpa ett projektteam att släppa loss sin kreativitet utan att behöva befinna sig i samma rum. Det finns till och med virtuella klisterlappar och roliga interaktiva diagram för att kickstarta projektsamarbetet online.

Miros bästa funktioner

Med hjälp av verktyg för realtidssamarbete online kan team utbyta idéer med varandra, även om de befinner sig på olika platser.

Miros bibliotek är fullt av dussintals färdiga mallar för teamsamarbete.

Grundläggande integrationsalternativ ansluter till populära verktyg som Jira, Trello och Slack.

Miro-begränsningar

Det är ett utmärkt verktyg för projektsamarbete, men funktionaliteten är ganska begränsad. Du måste koppla denna samarbetsprogramvara till andra projektledningsappar för att få ut mesta möjliga av den.

Miro-priser

Gratis

Startpris: 8 dollar per medlem och månad, faktureras årligen

Företag: 16 dollar per medlem och månad, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för en offert

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 4 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 300 recensioner)

6. Freedcamp (bäst för kundsamarbete)

Via Freedcamp

Freedcamps programvara för projektsamarbete passar team av alla storlekar, från småföretag till stora organisationer. Den täcker alla grundläggande funktioner, såsom att låta dina teammedlemmar skapa uppgifter, sätta deadlines och hantera projekt med anpassningsbara vyer.

Till skillnad från vissa av de programvarualternativ för projektsamarbete som vi har listat har denna plattform inbyggda CRM-verktyg och faktureringsfunktioner. Detta gör den till ett av de bästa verktygen för projektsamarbete för dem som också behöver hjälp med kundhantering.

Freedcamps bästa funktioner

Tidsspåraren ger insikt i var arbetstiden går åt och vad du ska fakturera kunderna för.

Med hjälp av en ärendehanterare kan projektledare identifiera problem och tilldela dem till de bästa problemlösarna.

Wiki-funktionen med sökfunktion förbättrar kunskapshanteringen och samlar organisationens dokumentation på ett centralt ställe, tillgängligt för alla teammedlemmar.

Projektledare kan markera vissa uppgifter som privata, vilket ger medlemmarna större kontroll över vad andra kan se på deras att göra-lista.

Freedcamps begränsningar

Det inbyggda CRM-systemet erbjuder inte lika många funktioner som en dedikerad CRM-plattform skulle göra.

Projektverktygen för samarbete tillåter inte att du tilldelar uppgifter till flera teammedlemmar.

Priser för Freedcamp

Gratis

Fördel: 1,49 dollar per användare och månad, faktureras årligen

Företag: 7,49 dollar per användare och månad, faktureras årligen

Enterprise: 16,99 dollar per användare och månad, faktureras årligen

Freedcamp-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (460+ recensioner)

7. Flock (Bäst för kommunikation mellan små projektgrupper)

via Flock

Flock är en mjukvaruplattform för kommunikation och projektsamarbete som fokuserar på enkla, budgetvänliga projektledningsverktyg. Den lovar att bygga ett teamekosystem som förhindrar distraktioner och onödiga kontextbyten.

Med Flock kan team kommunicera i realtid via kanaler och direktmeddelanden, vilket främjar samarbete och lagarbete. Plattformens delade att göra-lista hjälper team att hantera sina uppgifter mer effektivt och håller alla på samma sida.

Det finns utmärkta integrationsalternativ för att minska repetitiva uppgifter och öka produktiviteten.

Flock bästa funktioner

Fildelning håller informationen säker och organiserad oavsett vem som behöver den.

Delade att göra-listor gör det möjligt för team att skapa och hantera sina uppgiftslistor gemensamt.

Denna plattform för projektsamarbete integreras med de flesta vanliga produktivitetsappar och -tjänster, så att teammedlemmarna kan centralisera data från andra plattformar.

Flock-begränsningar

Även om det har robusta kommunikationsfunktioner kan vissa användare tycka att projektledningsfunktionerna är något bristfälliga.

Flock-priser

Gratis

Fördel: 4,50 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta oss för en offert

Flock-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (235+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

8. Slack (bäst för projektsamarbete i realtid)

Via Slack

Slack är ett mycket använt kommunikations- och projektsamarbetsverktyg som kan kopplas till populära projektledningsplattformar som Asana och Trello. Med Slack kan team kommunicera via dedikerade projektkanaler och direktmeddelanden, vilket skapar snabbare och effektivare kommunikation.

För ännu mer funktionalitet kan teammedlemmar integrera bots för att skicka påminnelser, hjälpa till med schemaläggning eller meddela teammedlemmar när de har taggats.

Slack erbjuder också utmärkt fildelning så att projektteam kan komma åt viktiga dokument närhelst det behövs.

Slacks bästa funktioner

Kraftfull sökfunktion gör det möjligt för teammedlemmarna att komma åt tidigare konversationer så att ingenting går förlorat.

Skapa olika kanaler för team, avdelningar och projekt så att alla kan hålla sin kommunikation organiserad.

Slack integreras med kalenderappar, så du kan enkelt se var människor befinner sig eller vad de arbetar med utan att lämna Slack.

Slacks begränsningar

Slack är ett av de bästa onlineverktygen för samarbete när du behöver snabb kommunikation inom teamet , men det saknar viktiga projektledningsfunktioner som andra verktyg för projektsamarbete har.

Priser för Slack

Gratis

Fördel: 7,25 $/månad

Business+: 12,50 $/månad

Företag: Kontakta oss för en offert

Betyg och recensioner av Slack

G2: 4,5/5 (över 31 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

9. Podio (bäst för kommunikation inom projektteam)

via Podio

Podio samlar projektdata och lägger in den i en vackert designad plattform för samarbetsprojektledning. I Podio kan du skapa arbetsytor och appar som är anpassade efter ditt teams behov, vilket skapar en skräddarsydd yta för projektledning och teamkommunikation.

Podio integreras med andra plattformar för att automatisera arbetsflödet och eliminera repetitiva, tidskrävande uppgifter. Det innebär mer tid för det du älskar att göra och mindre tid som går åt till administration.

Podios bästa funktioner

Anpassade vyer gör det möjligt för projektteamet att få uppdateringar om projektets framsteg på det sätt som passar dem bäst, utan att missa något.

Onlineverktyg för samarbete integreras med alla de stora aktörerna inom teknik, inklusive Google Drive, Evernote, Zendesk och många fler.

Erbjuder tidsspårning och grundläggande CRM-funktioner, vilket gör det till en allt-i-ett-plattform för organisationer.

Podios begränsningar

Även om anpassningsmöjligheterna är fantastiska kan vissa användare tycka att anpassningsnivån är komplex och tidskrävande.

Några av de bästa samarbetsverktygen finns inte tillgängliga i gratispaketet.

Podios priser

Gratis

Plus: 11,20 $/månad

Premium: 19,20 $/månad

Podio-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (460+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 300 recensioner)

10. Bit. ai (Bäst för fildelning mellan team)

Bit. ai är en samarbetsplattform där team kan arbeta tillsammans och hantera sina dokument, projekt, uppgifter, kontakter, anteckningar och mycket mer på en central arbetsplats. Det molnbaserade systemet gör det möjligt för team att lagra och dela dokument med varandra på ett säkert sätt samtidigt som de håller ordning, vilket möjliggör smidigare samarbete mellan distribuerade team.

Det hjälper team att skapa en enda källa till sanningsenlig projektinformation, vilket möjliggör snabb åtkomst till de senaste och mest relevanta uppgifterna när det behövs.

Bit. ai bästa funktioner

Flera arbetsytor för olika funktioner och team

Smart sökning med hjälp av nyckelord, titlar, beskrivningar och källa

Integrationer med SharePoint, OneDrive, Google Drive och Box

Bit. ai-begränsningar

Obegränsat antal dokument är en betalfunktion.

Priser för Bit.ai

Gratis

Fördel: 8 $/månad per medlem

Företag: 15 USD/månad per medlem

Bit. ai-betyg och recensioner

G2: 4/5 (15+ recensioner)

Capterra: 5/5 (5+ recensioner)

11. Asana (bäst för teamsamarbete)

via Asana

Asana är en mångsidig plattform för projektledning som gör det enkelt för team att organisera, följa upp och hantera arbetet. Den erbjuder funktioner som uppgiftsfördelning, projektplaner och automatisering av arbetsflöden för att öka produktiviteten och förbättra samarbetet.

Med Asana kan projektledare skapa detaljerade projektplaner, sätta prioriteringar och se till att alla arbetar mot gemensamma mål.

Asanas bästa funktioner

Tidslinje ( Gantt-diagram ) visualiserar projektplaner, så att teamen kan planera och justera scheman efter behov.

Workflow Builder kan automatisera rutinuppgifter och skapa anpassade arbetsflöden för att effektivisera processer och minska manuellt arbete.

Integrationer kopplar samman Asana med andra viktiga verktyg som Slack, Microsoft Teams och Google Drive för att skapa en sammanhängande arbetsmiljö.

Asanas begränsningar

Mindre anpassningsbarhet jämfört med vissa andra projektledningsverktyg

Vissa användare kan initialt uppleva att det stora antalet funktioner är överväldigande och att det tar tid att anpassa sig till plattformen.

Asanas prissättning

Personligt: Gratis

Startpaket: 8,50 $/månad per användare

Avancerat: 19,21 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise +: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 10 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 200 recensioner)

via Trello

12. Trello (bäst för Kanban-inspirerat samarbete i projekt)

Trello är ett användarvänligt projektledningsverktyg som använder Kanban-tavlor, listor och kort för att hjälpa team att organisera uppgifter och projekt. Dess visuella tillvägagångssätt gör det enkelt att följa framsteg och samarbeta effektivt.

Projektledare kan skapa detaljerade projektpaneler, tilldela uppgifter och sätta deadlines, vilket säkerställer tydlighet och ansvarstagande inom teamet.

Trellos bästa funktioner

Anpassningsbara tavlor som du kan skräddarsy efter dina projektbehov, vilket möjliggör flexibel organisering av uppgifter och arbetsflöden.

Power-Ups (integrationer) med verktyg som Slack, Google Drive och Jira för att effektivisera processer

Butler-automatisering för att automatisera repetitiva uppgifter, minska manuellt arbete och öka effektiviteten

Trellos begränsningar

Trello är utmärkt för enkla projekt, men saknar kanske de avancerade funktioner som krävs för komplexa projektledningsbehov

Trellos prissättning

Gratis

Standard: 6 $/månad per användare

Premium: 12,50 $/månad per användare

Trello-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 13 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 300 recensioner)

13. Jira (bäst för mjukvaru- och teknikteam)

via Jira

Jira är ett robust projektledningsverktyg som främst är utformat för mjukvaruutvecklingsteam. Det underlättar agil projektledning, problemspårning och felrapportering, vilket gör det möjligt för team att planera, spåra och släppa mjukvara på ett effektivt sätt.

Projektledare kan använda Jira för att skapa detaljerade färdplaner, hantera sprintar och övervaka framsteg för att säkerställa att projektet levereras i tid.

Jiras bästa funktioner

Stöd för Scrum- och Kanban-tavlor gör det möjligt för team att hantera arbetsflöden och visualisera framsteg på ett effektivt sätt.

Anpassningsbara arbetsflöden matchar ditt teams processer, vilket garanterar flexibilitet och kontroll över projektledningen.

Avancerade rapporteringsfunktioner ger tillgång till realtidsinformation med anpassningsbara rapporter och instrumentpaneler för att övervaka teamets prestanda och projektets hälsa.

Jiras begränsningar

Funktionernas komplexitet kan innebära en brant inlärningskurva för nya användare, vilket kräver tid för att bli skicklig.

Det är kanske inte den mest användbara programvaran för icke-IT-team.

Priser för Jira

Gratis (upp till 10 användare)

Standard: 7,53 $/månad per användare

Premium: 13,53 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jira-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 15 000 recensioner)

14. Microsoft Teams (bäst för Microsoft 365-användare)

via Microsoft Teams

Microsoft Teams är en samarbetsplattform som kombinerar chatt, videomöten, fillagring och applikationsintegration. Den möjliggör smidig kommunikation och samarbete inom projektgrupper, vilket förbättrar produktiviteten och lagarbetet.

Projektledare kan organisera möten, dela dokument och samarbeta i realtid, vilket säkerställer att alla håller kontakten och är informerade.

Microsoft Teams bästa funktioner

Integrerade Office 365-appar låter dig samarbeta på Word-, Excel- och PowerPoint-dokument direkt i plattformen.

Dedikerade kanaler för olika projekt eller avdelningar hjälper till att organisera konversationer och resurser på ett effektivt sätt.

Enkel mötesplanering och inspelning underlättar kommunikation och informationsdelning.

Begränsningar i Microsoft Teams

Vissa användare kan tycka att gränssnittet är komplicerat, och integrationen med verktyg som inte kommer från Microsoft kan vara utmanande.

Priser för Microsoft Teams

Gratis

Betalda planer som en del av Microsoft 365-prenumerationen, som börjar på 4 USD/månad per användare.

Betyg och recensioner av Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (över 15 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 9 700 recensioner)

15. Basecamp (bäst för enkel projektledning i små team)

via Basecamp

Detta är en programvara för projektledning och samarbete som syftar till att förenkla projektuppföljningen. Den centraliserar all projektkommunikation, uppdateringar, att göra-listor etc. för att förbättra transparensen och samarbetet inom teamen.

Detta är ett användarvänligt och intuitivt verktyg för projektledning och samarbete, perfekt för små team som arbetar tillsammans med enkla projekt. Du kan också spara ofta använda att göra-listor som mallar, vilket sparar tid i framtida projekt.

Basecamps bästa funktioner

Kommunikationsfunktioner som anslagstavlor, chatt och incheckningar förbättrar teamets kommunikation och samarbete under hela projektet.

Projektstackar med dra-och-släpp-funktion hjälper team att spåra projekt på portföljnivå.

Interaktiva Hill Charts och Kanban-liknande kort gör det enklare att spåra uppgifter.

Begränsningar i Basecamp

Oförmågan att se milstolpar och beroenden gör uppgiftshanteringen svår.

Ingen inbyggd tidrapportering

Priser för Basecamp

Gratis

Plus: 15 $/månad per användare

Pro Unlimited: 349 $/månad för en organisation

Betyg och recensioner av Basecamp

G2 : 4,1/5 (över 5 300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 14 400 recensioner)

Att hantera projekt utan rätt verktyg kan kännas som att jonglera med för många bollar samtidigt. Samarbetsverktyg för projektledning är utformade för att göra teamarbetet smidigare, effektivare och mindre stressigt. Här är några skäl till varför ditt projektteam bör överväga att använda dem:

Centraliserad kommunikation: Inga fler förlorade e-postmeddelanden eller spridda uppdateringar. Samarbetsverktyg erbjuder en enda plattform där alla diskussioner, uppdateringar och filer finns samlade, vilket gör det enkelt för alla att hålla sig uppdaterade. Enkel uppgiftshantering: Med en tydlig översikt över vem som gör vad och när är det mindre risk att teamen missar deadlines. De flesta : Med en tydlig översikt över vem som gör vad och när är det mindre risk att teamen missar deadlines. De flesta plattformar för uppgiftshantering har funktioner för aviseringar och påminnelser som hjälper till att hålla koll på läget. Samarbete i realtid: Oavsett om ditt team arbetar på distans, hybrid eller på plats, gör dessa verktyg det möjligt för alla att samarbeta i realtid och hålla tempot uppe. Dokumentdelning och lagring: Dela enkelt filer, hantera versioner och se till att teamet alltid har tillgång till de senaste : Dela enkelt filer, hantera versioner och se till att teamet alltid har tillgång till de senaste projektdokumenten. Ökad ansvarskänsla: Genom att tilldela uppgifter och följa upp framstegen säkerställer du att alla känner till sina ansvarsområden, vilket gör att hela teamet kan hålla sig på rätt spår.

Genom att använda samarbetsverktyg för projektledning kan team minska missförstånd, hålla ordning och fokusera på att leverera framgångsrika projekt.

Hitta den bästa programvaran för projektsamarbete för ditt team

Att ha rätt verktyg för projektsamarbete har stor inverkan på ditt teams framgång. Och den bästa projektledningsprogramvaran kan vara en katalysator för bättre teamarbete och produktivitet när den innehåller alla viktiga funktioner från de bästa onlineverktygen för samarbete, men är integrerad direkt i din befintliga projektledningsplattform.

Du kan börja uppleva konsten att samarbeta inom projektledning redan idag, helt gratis, med ClickUp.

ClickUp är ett omfattande samarbetsverktyg för projektledning som sömlöst integrerar uppgiftshantering, samarbete och kommunikation i en lättanvänd plattform. Dess robusta funktioner gör att du kan planera ditt nästa projekt samtidigt som hela teamet hålls samordnat och på rätt spår.

Börja uppnå fantastiska resultat med ClickUp. Prova det idag genom att registrera dig för Free Forever Plan!