De 10 bästa programvarorna för kundsamarbete 2025

Kunder är mystiska varelser – ungefär som katter. ?‍⬛

De har många åsikter, och ibland tror du att du vet vad de vill, men det visar sig att du inte alls gör det.

Om du kan förbättra samarbetet med dina kunder och få deras synpunkter tidigare och oftare kan du undvika att slösa tid på tillgångar som kanske inte godkänns. Med bättre programvara för kundsamarbete kan du förbättra dina processer, öka din lönsamhet och få varje projekt att rulla på smidigt.

Lär dig vad du ska leta efter i programvara för kundsamarbete och gör dig redo att börja använda ett av de 10 bästa samarbetsverktygen som finns tillgängliga just nu. Dessa 10 alternativ kommer att göra alla dina kundprojekt lite varmare och mer positiva.

Vad är programvara för kundsamarbete?

Programvara för kundsamarbete är ett molnbaserat program som gör det möjligt för dig att skicka onboarding-dokument, projektplaner, frågor, korrektur, leveranser och rapporter till dina kunder. De flesta program för samarbete är webbaserade, men vissa erbjuder även mobilappar.

Tanken bakom programvara för kundsamarbete är att du och din kund kan kommunicera inom programvarans gränssnitt, vilket gör att du kan hålla koll på kundens önskemål, feedback och projektleveranser på ett och samma ställe. Så att allt är snyggt och prydligt. ?

Öka produktiviteten med samarbetsbaserad uppgiftshantering genom att tilldela uppgifter, tagga kommentarer och dela skärminspelningar på en och samma plattform.

Men vi har alla haft kunder som inte velat lära sig nya program. Därför integreras vissa program för kundsamarbete med de verktyg som du och din kund redan använder, vilket gör det enkelt att importera e-postmeddelanden, Slack-meddelanden, fildelning och mycket mer.

Allt är fortfarande snyggt och prydligt – även om din kund är lite kaotisk.

Detta är våra måste-ha-funktioner för programvara för kundsamarbete. Även om många av de verktyg vi lyfter fram nedan kan göra mycket mer, kommer dessa fyra grundläggande funktioner att göra ditt samarbete smidigare:

Enkel fildelning: Du behöver skicka kontrakt, korrektur och andra filer till dina kunder för godkännande, så din programvara bör göra det enkelt att ladda upp och komma åt de vanligaste filtyperna. Du behöver skicka kontrakt, korrektur och andra filer till dina kunder för godkännande, så din programvara bör göra det enkelt att ladda upp och komma åt de vanligaste filtyperna.

Intuitiva kommunikationsverktyg: Funktioner som snabbmeddelanden, omnämnanden och delade dokument ger hjälp i realtid med ditt kundsamarbete i en plattform för uppgiftshantering. Funktioner som snabbmeddelanden, omnämnanden och delade dokument ger hjälp i realtid med ditt kundsamarbete i en plattform för uppgiftshantering.

Rollbaserade behörigheter: Genom att kunna sätta gränser för vad din kund har tillgång till säkerställer du att de inte ser hur arbetet går till eller har möjlighet att hantera projekt utanför sitt specifika arbetsområde.

Integrationer: Om du redan använder andra kommunikationsverktyg, som Slack för meddelanden eller Zoom för videosamtal, se till att din programvara för kundsamarbete kan integreras med dessa program så att du enkelt kan importera din kundkommunikation.

Nu när du känner till minimikraven för programvara för kundsamarbete kan du bekanta dig med 10 verktyg som uppfyller maximikraven. Dessa 10 verktyg för projekt- och uppgiftshantering har de funktioner som byråer och professionella tjänsteföretag behöver för att kommunicera med sina kunder.

Välj ett samarbetsverktyg som hela teamet kommer att älska så att de kan få jobbet gjort, följa projektets framgång och förbättra kundlojaliteten.

Samarbeta med kunderna om idéer, diskutera leveranser, tilldela uppgifter och skapa fantastiska dokument eller wikis med kommentarer i realtid – allt på ett och samma ställe i ClickUp.

Om du vill hantera hela kund- och projektcykeln på ett och samma ställe behöver du ett ClickUp-arbetsutrymme.

ClickUp är dels ett projektledningsverktyg, dels ett verktyg för online-samarbete, dels ett CRM-verktyg och dels ett rapporteringsverktyg – i princip är det en komplett verktygslåda för ditt team. ?️ ?

Detta är några av de bästa programvarorna för team- och kundsamarbete som finns på marknaden, med funktioner som delade dokument, whiteboards, snabbmeddelanden, kommentarer i realtid, fildelning och omnämnanden. Du kan också dela tillgångar som videor, kalkylblad, wireframes och webbsidor, så att din kund och ditt team alltid har den kontext de behöver.

Och med ClickApps för arbetshantering, tidrapportering och rapportering kan du hålla koll på ditt teams arbetsbelastning. För projektledare gör ClickUp det enkelt att förebygga utbrändhet hos medarbetarna och övervaka projektstatus för att undvika att budgeten för kundprojekten spricker.

Förutom en webbaserad app finns ClickUp även som mobilapp för iOS eller Android. Den integreras också med dina favoritverktyg och låter dig importera data från andra projekt- och uppgiftshanteringsprogram – inklusive Asana, Trello, Jira, Todoist, monday.com, Wrike och Basecamp – med ett enda klick.

Bästa funktioner

Med ClickUp CRM kan du se din försäljningspipeline och övervaka dina kunders engagemang. Du kan också integrera det med dina e-postmeddelanden för att nå ut till kunder, starta onboardingprocessen och skicka projektuppdateringar från ett och samma ställe. Och med en CRM-mall kan du snabbt och enkelt börja använda den här funktionen.

ClickUp Docs och ClickUp Whiteboard är perfekta för kreativa team. De underlättar projektsamarbetet , även för team som arbetar på distans. Du kan brainstorma, redigera tillsammans, kommentera och använda funktioner för uppgiftshantering för att tilldela arbete i realtid, så att ditt team och din kund är på samma sida redan från början av processen. Det finns inget behov av skärmdelning eftersom allas Doc- eller Whiteboard-vy uppdateras i realtid.

ClickUp AI låter dig automatisera ditt arbete, inklusive att skicka automatiska uppdateringar till kunder när ett projekt är klart för granskning. Det är det första AI-verktyget någonsin som är specialbyggt för alla roller i din organisation, så att hela ditt team kan arbeta snabbare och mer effektivt.

Begränsningar

Det kan ta lite tid att lära sig alla funktioner i ClickUp för nya användare.

Alla funktioner i webbappen är för närvarande inte tillgängliga i mobilappen.

Prissättning

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 dollar per medlem och månad

Företag: 12 dollar per medlem och månad

Företag: Anpassad prissättning

Clickup AI: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Teamwork

via Teamwork

Teamwork gör drömmen till verklighet! Och Teamwork – verktyget för kundsamarbete – gör kundarbetet till en dröm. ?

Detta byråinriktade program har verktyg för att skapa projektpaneler, schemalägga uppgifter, övervaka teamets arbetsbelastning, fastställa projektets omfattning, sätta upp milstolpar, introducera kunder, spåra timmar, generera fakturor och få kundernas godkännande.

Från början av kundens resa till dess att de godkänner den allra sista leveransen hjälper denna app dig att hantera projekt för olika kunder och se till att de håller sig inom tidsramen och budgeten.

Bästa funktioner

Genom att ladda upp korrektur kan du följa kundens feedback i sitt sammanhang och se hur projektets tillgångar utvecklas.

Genom att lägga till kund användare kan du kontrollera deras åtkomst till projektet, så att de kan se projektets framsteg och lägga till kommentarer till uppgifter som du har gett dem åtkomst till.

Tidsregistreringsfunktioner registrerar alla dina fakturerbara minuter och gör det enkelt att skapa fakturor.

Begränsningar

Det finns ingen iOS-app, vilket kan vara frustrerande för Mac-användare som föredrar att arbeta på sin telefon eller surfplatta.

Vissa användare rapporterar att det var tidskrävande att introducera sina team, och att det kan vara svårare att lära kunderna att använda programvaran jämfört med interna teammedlemmar.

Prissättning

Gratis för alltid

Startpaket: 5,99 $ per medlem och månad

Leverans: 9,99 dollar per medlem och månad

Grow: 19,99 dollar per medlem och månad

Skala: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 800 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Teamwork!

3. Runrun. it

Vem styr världen? Projektledare. ?

Runrun.it är ett samarbetsverktyg som hjälper dig med enkla projektpaneler, automatiseringar och AI som varnar dig om ditt projekt hamnar ur kurs. Du kan välja mellan Kanban, Gantt-diagram och att göra-listor för att se dina projekt på ditt sätt.

Det erbjuder också tydliga bilder som hjälper dig att förstå dina projektdata och övervaka dina framsteg och framgångar. Du kan använda dessa bilder för att kommunicera dina framgångar till dina kunder, och du kan bjuda in kunder att visa tavlor och uppgifter.

Runrun.it är framför allt lätt att använda, så även de mest teknikfientliga kunderna kommer inte att vara rädda för att använda dina verktyg för kundsamarbete. Det finns som webbaserad app, iOS-app och Android-app, så du kan använda det från vilken enhet som helst.

Bästa funktioner

Användarvänliga projektpaneler gör det möjligt för dina teammedlemmar och kunder att följa projektets framsteg och se vilka uppgifter som kräver deras uppmärksamhet.

Rapporter om kostnader, timmar per projekt och arbetsinsats per uppgift hjälper dig att fatta mer strategiska beslut om framtida projekt.

Automatiseringar gör det enklare att planera projekt och följa upp framsteg.

Begränsningar

Vissa användare rapporterar att kommentargränssnittet inte visas tydligt, vilket kan leda till att teammedlemmar och kunder missar meddelanden.

Rapporterings- och analysfunktionerna är begränsade jämfört med vissa av de andra verktygen på denna lista.

Prissättning

Gratis

Företag: 8 dollar per medlem och månad

Företag: 25 dollar per medlem och månad

Betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (135+ recensioner)

4. ProofHub

via ProofHub

I stort sett alla molnbaserade projektledningsprogram hjälper till att effektivisera distansarbete. Men ProofHub lägger extra fokus på verktyg för distribuerade team med robusta kommunikationsfunktioner och deadlines som automatiskt anpassas efter dina kunders och teammedlemmars tidszoner.

Så oavsett var du arbetar kan du samarbeta med andra. ?

ProofHub är ett av de bästa verktygen för kundsamarbete och innehåller en komplett uppsättning verktyg för projektledning, rapportering och administration som hjälper dig att hantera dina projekt från start till mål. Det stora biblioteket med integrationer – bland annat Slack, Dropbox, Google Drive och One Drive – innebär att du kan dela resurser med dina kunder på den plattform de föredrar.

Dessutom uppdateras det löpande i ditt teams ProofHub-arbetsyta.

Bästa funktioner

Externa förfrågningar gör det möjligt för kunder att skicka in formulär och begära buggfixar, ändringar av leveranser eller helt nya leveranser.

Anpassade roller gör att du kan ställa in olika behörigheter för kunder och teammedlemmar så att varje person bara har tillgång till det de behöver.

Robusta verktyg för kund- och teamsamarbete inkluderar kommentarer med omnämnanden, e-postintegrationer och chattalternativ för enskilda personer och grupper där du kan kommunicera snabbt via snabbmeddelanden och hålla koll på projektets tidsplaner.

Begränsningar

Många användare rapporterar att alternativen för att ställa in dina meddelandepreferenser är begränsade, vilket kan göra det svårt att organisera och prioritera dina aviseringar.

Denna programvara innehåller inte budgeteringsverktyg, och om du vill omvandla en tidrapportering till en faktura måste du lägga till en integration med Freshbooks eller QuickBooks.

Prissättning

Essential: 45 dollar per månad

Ultimat kontroll: 89 dollar per månad

Betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)

5. Kantata

via Kantata

Kantata är skräddarsytt för byråer. Det förstår hela livscykeln för ett byråprojekt, från pitchen till kontraktet till kampen mot den fruktade scope creep. ?‍♂️

Denna projektledningsplattform underlättar inte bara kommunikationen mellan din kund och ditt team, utan har också avancerade analysverktyg som håller reda på risker, antaganden, problem och beroenden, samt dina intäkts- och kostnadsmål.

Om du behöver justera din strategi, lösa ett problem eller utfärda en ändringsorder kan du se det med ett ögonkast – du behöver inte längre bläddra igenom tråkiga kalkylblad med ett förstoringsglas. ?️‍♀️

Kantata finns med ett API utvecklat för Salesforce eller med ett öppet API så att du kan köra programmet med de verktyg du redan använder.

Bästa funktioner

Bjud in kunderna att se projektets milstolpar och ge godkännanden under arbetets gång istället för i slutet av projektet.

Automatisera dina arbetsflöden och skapa återanvändbara mallar som gör att du snabbt kan planera projekt.

Se ditt projekts tidsplan, omfattning och budget sida vid sida för att hålla allt på rätt spår.

Begränsningar

Vissa användare uppger att programmet kan vara svårt att navigera i och önskar att det hade mer intuitiva funktioner som dra-och-släpp och en ångra-funktion.

Andra användare rapporterar långa laddningstider och begränsade integrationsmöjligheter.

Prissättning

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (1 325+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (595+ recensioner)

Kolla in dessa presentidéer till kunder!

6. Workzone

via Workzone

Workzone är ett projektledningsprogram med avancerade spårnings- och rapporteringsfunktioner samt säkra kundportaler. Precis som alla projektledningsprogram kan du skapa projektpaneler och tilldela uppgifter, men det är funktioner som arbetsbelastnings- och kostnadsspårning som gör detta program särskilt bra för byråer.

Du kan se dina kundprojekt i deras egna arbetsytor (eller zoner), eller så kan du se en översikt över alla dina kundprojekt och deras status, vilket gör det enkelt att avgöra vilket projekt som behöver din uppmärksamhet först.

Så när det känns som att alla dina kunder vill ha din uppmärksamhet samtidigt, kan du se vem som behöver dig mest.

Bästa funktioner

Säkra kundportaler gör det möjligt för dig att skapa en varumärkesupplevelse för dina kunder och ställa in olika behörigheter för olika användare.

Projektpaneler visar alla dina kundprojekt samtidigt så att du vet vilka som ligger i fas och vilka som behöver extra uppmärksamhet.

En praktisk introduktionsprocess säkerställer att du snabbt lär dig att använda programvaran och att din arbetsyta konfigureras med alla funktioner som ditt team behöver och inga som de inte behöver.

Begränsningar

Programmet är helt webbaserat och har ingen mobilapp.

Det finns ingen gratisversion, och kostnaden kan vara för hög för användare som bara behöver grundläggande funktioner.

Prissättning

Team: 24 dollar per medlem och månad

Professionell: 34 dollar per medlem och månad

Företag: 43 dollar per medlem och månad

Betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 190 recensioner)

7. Monday. com

Om du någonsin har haft en dålig måndag är det kanske dags att skaffa Monday.com.

Denna plattform för uppgiftshantering och samarbete kan hjälpa dig att starta måndagen – och alla andra arbetsdagar – på rätt sätt genom att göra det enklare att se vad du och ditt team behöver göra.

Visst, den här onlinearbetsplatsen är inte lika underhållande som filmen ”Office Space”, men vilken onlinearbetsplats är det? ?

Du kan använda monday.com för att främja bättre samarbete mellan kunder och team genom att bjuda in teammedlemmar och kunder till projektforum, tilldela uppgifter och dela filer. Denna projektledningsprogramvara gör det enklare för ditt team att samarbeta och kommunicera med dina kunder.

Bästa funktioner

Med projektpaneler och uppgiftskort kan du planera ditt projekt och tilldela uppgifter till teammedlemmar, frilansare eller kunder, eller dela filer för att hålla samarbetsprocessen igång.

Anpassade instrumentpaneler spårar projektets framsteg, budget och tidsplan med tydliga visuella hjälpmedel som diagram och grafer.

Med automatiseringar kan du ställa in regler av typen ”om detta, då det” för att utlösa uppgifter eller aviseringar när du slutför vissa steg, så att du till exempel automatiskt kan meddela kunder när leveranser är tillgängliga för granskning.

Begränsningar

Vissa användare uppger att automatiseringsfunktionerna kan fungera felaktigt, vilket gör att du måste ta bort och återskapa felaktiga uppgifter manuellt.

Andra användare rapporterar att det kan vara svårt att ställa in och redigera inställningar för aviseringar.

Prissättning

Gratis

Grundläggande: 8 dollar per medlem och månad

Standard: 10 dollar per medlem och månad

Pro: 16 dollar per medlem och månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 070 recensioner)

8. Trello

via Trello

Trello är ett populärt namn inom projektledning. ?

Alla som har använt projektledningsverktyg under de senaste 10 åren känner säkert igen Trellos layout. Den baseras på agila processer och använder en Kanban-tavla för att hjälpa team att upprätthålla ett produktivt samarbete.

Du kan skapa olika tavlor för vart och ett av dina kundprojekt och sedan visa hela projektets tavla eller visa kommande uppgifter i en att göra-lista eller kalendervy. Detta program är utmärkt för kundintroduktion, projektplanering och uppföljning av projektets framsteg.

Det är mycket anpassningsbart. Du kan justera din tavla så att den passar ditt arbetsflöde, och du kan bjuda in kunder till deras egen tavla så att de kan se sina projektdokument och granska uppgifter.

Bästa funktioner

Med Trello-tavlor kan du organisera ditt projekt, schemalägga uppgifter och tilldela uppgifter till dina teammedlemmar eller kunder.

Med mallar kan du snabbt och enkelt skapa projektpaneler för dina kunder – allt du behöver göra är att fylla i uppgifterna.

Hundratals integrationer gör att du kan ansluta dina favoritappar, som Jira, Slack, Microsoft Teams, Dropbox och Google Docs.

Begränsningar

Programmet har inga inbyggda rapporterings- eller analysfunktioner, vilket kan göra det svårt att följa projektets framgång utan att lägga till en integration.

Trello har begränsade automatiseringsfunktioner och passar bättre för planering av enkla projekt än komplexa projekt med flera beroenden.

Prissättning

Gratis

Standard: 5 dollar per medlem och månad

Premium: 10 dollar per medlem och månad

Företag: 17,50 dollar per medlem och månad

Betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 340 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 22 680 recensioner)

9. AllClients

via AllClients

Om ditt team arbetar med små resurser är AllClients det CRM-system som håller dina relationer smidiga. ?‍♂️

Detta kundhanteringsverktyg har utformats med småföretag i åtanke. AllClients säger att de erbjuder ”allt du behöver och inget du inte behöver”. Översättning: Detta verktyg är enkelt att använda men inte lika funktionsrikt som några av de andra alternativen på denna lista.

För många småföretagare är det fortfarande allt du behöver. Du kan lagra dina kunders kontaktuppgifter i en kunddatabas och skicka e-post och SMS för att hålla kontakten.

Du kan också automatisera många av dina marknadsföringsuppgifter. Så även om du har ett litet team kommer ingenting att falla mellan stolarna.

Bästa funktioner

Inbyggda verktyg för e-postmarknadsföring och kommunikation hjälper dig att hålla kontakten med dina kunder utan att behöva betala för ett separat program för e-postmarknadsföring.

Automatiseringar gör det möjligt för dig att skicka uppföljningsmeddelanden och e-post, så att du kan hålla kontakten med kunderna utan att lägga ner extra tid.

Den användarvänliga designen gör det enkelt att komma igång med programmet direkt.

Begränsningar

Det finns en 14-dagars gratis provperiod, men ingen gratisplan för användare som endast behöver grundläggande funktioner.

Denna app erbjuder begränsade integrations- och anpassningsalternativ.

Prissättning

Välj: 24 dollar per månad

Premium: 48 dollar per månad

Elite: 96 dollar per månad

Betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (25+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (5+ recensioner)

10. Bit. ai

Om du letar efter en bättre lösning för fildelning för att skicka leveranser till kunder har Bit.ai dokumenten som behövs för att få det gjort. ?

Detta samarbetsverktyg fungerar lika bra för dina interna brainstorming-sessioner som för din kundhanteringsprocess.

Samarbetsfunktionerna gör det möjligt för dina teammedlemmar att arbeta tillsammans i realtid, oavsett om de befinner sig i samma rum eller i olika länder. När det är dags att dela arbetet kan du skicka det via en arbetsyta som du har skapat speciellt för din kund. Allt du behöver göra är att flytta över filen.

På så sätt ser dina kunder bara det du vill att de ska se, och du kan behålla dina interna processer för dig själv – din egen hemliga ingrediens. ?

Bästa funktioner

Interaktiva smarta dokument möjliggör samarbete i realtid från var som helst i världen med möjlighet att skapa tabeller, grafer, videor och bildfiler.

Wikis fungerar som en kunskapsbas där du kan lagra företagsinformation, dokumentera dina processer och policyer eller lägga till projektinformation för varje kund.

Kundarbetsytor håller dina projekt organiserade. Du kan bjuda in intressenter och flytta dokument mellan din interna arbetsyta och kundens arbetsyta när de är redo att delas.

Begränsningar

Vissa användare rapporterar att det kan vara svårt att skapa och dela dokument, och att betraktare måste vidta extra åtgärder för att få tillgång till dokument som delas med dem.

Plattformen är helt webbaserad, så det finns inga appar för datorer eller mobiler.

Prissättning

Gratis plan

Pro-abonnemang: 8 dollar per medlem och månad

Affärsplan: 15 dollar per medlem och månad

Betyg och recensioner

G2: 4/5 (19+ recensioner)

Capterra: 5/5 (8+ recensioner)

Nästa generations samarbete börjar med ClickUp

Det finns många program som kan hjälpa dig att hantera dina kundprojekt, men om du vill ta ditt kundsamarbete till nästa nivå behöver du whiteboards, delade dokument, snabbmeddelanden, kommentarer och allt annat som underlättar samarbete i realtid.

ClickUp är utvecklat för brainstorming. Det är utvecklat för delning. Det är utvecklat för samarbete. Det är utvecklat för allt som byråer och professionella tjänsteföretag behöver. ?

Förutom samarbetsfunktioner får du också avancerad projektledning, rapportering, resurshantering och integrationer med tusentals andra appar, allt på ett och samma ställe. Att hantera kundprojekt kan nu kännas mindre som att valla katter. ?‍⬛

Kom igång gratis för att se om ClickUp passar dina behov av programvara för kundsamarbete.