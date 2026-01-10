Få företagsgåvor att fungera: Säg tack med dessa perfekta presentidéer till kunder!

Oavsett kvaliteten på den produkt eller tjänst du erbjuder, finns det inget som känns lika magiskt som en väl genomtänkt kundgåva. Precis som ett handslag beseglar en affär, kan noggrant utvalda gåvor förbättra affärsrelationer, öka kundlojaliteten och till och med förbättra avkastningen på investeringen genom fler rekommendationer och positiv feedback. 🍀

Med julen i antågande är det ett utmärkt tillfälle att uttrycka din uppskattning och tacksamhet gentemot dina värdefulla kunder och de starka partnerskap du har byggt upp. Men för att ta upp det uppenbara: Att välja rätt present kan vara en mardröm för företag!

Vi vill oftast ge bort något personligt som lämnar ett bestående intryck, men presentidéer till kunder i företagsvärlden tenderar att vara väldigt generiska och ytliga.

Låt oss åtgärda det och använda din presentbudget på ett bra sätt – vi har sammanställt:

Experttips för att förbättra din strategi för företagsgåvor

En lista med 25 genomtänkta presentidéer till kunder som passar olika smaker och prisklasser.

Vilka är fördelarna med gåvor till kunder?

Marknaden för företagsgåvor är ENORM och växer för varje år – vi pratar om en marknadsprognos på över 300 miljarder dollar år 2027! Så varför är det så viktigt att ge kunderna gåvor?

Anledningen: Du uttrycker inte bara tacksamhet utan stärker också B2B- och B2C-relationer, främjar kundlojaliteten och förbättrar ditt varumärkes image med en enkel men genomtänkt present. Det visar att du värdesätter kundernas stöd och är mån om att hålla dem nöjda.

På så sätt skapar du en starkare relation och solidaritet med dina kunder, vilket hjälper dig att behålla din ledande position på konkurrensutsatta marknader. Och med ett personligt meddelande på en kundgåva visar du att de är viktiga för dig.

Enligt en undersökning från Forbes upplevde över 80 % av de deltagande företagen bättre relationer med sina kunder tack vare företagsgåvor. Några konkreta fördelar är:

Kundlojalitet och långsiktiga partnerskap

Förbättrad varumärkeskännedom

Positiva omdömen om företaget och goodwill 🥳

Nya kunder (genom rekommendationer och positivt ryktesspridning)

Gåvor till kunder kan vara mer fördelaktiga om produkten är märkt med företagets varumärke – produkten fungerar som en subtil påminnelse om ditt företag och håller ditt varumärke synligt och relevant. Varumärkesprofileringen måste dock vara subtil, eftersom du inte vill ge ett billigt intryck av reklam – utan istället personliga gåvor som visar att du gör det lilla extra.

Strategi för företagsgåvor: Hur man hanterar kundgåvor

Innan vi dyker in i presentidéerna, låt oss utforska två bästa metoder för att förbättra din företags strategi för presentgivning:

Studera din kund: Att förstå kundens affärsbehov och företagskultur hjälper dig att vara mer lyhörd och omtänksam när du väljer kundgåvor. Om din kund till exempel värdesätter hållbara affärsmetoder kan de uppskatta miljövänliga personliga gåvor. Skaffa ett verktyg för kundrelationshantering (CRM) : Att hantera flera kunders behov och preferenser manuellt kan bromsa ditt PR- eller HR-team , därför är det viktigt att använda ett kraftfullt CRM-system för att hantera logistiken kring företagsgåvor.

Bli en mästare på att hantera företagsgåvor med ClickUp!

Du kommer att upptäcka att ClickUps CRM och Sales Teams Suites kan effektivisera din kundpresentcykel avsevärt – från brainstorming till slutlig kommunikation. Vi visar dig hur du bäst skickar och väljer presenter till kunder.

ClickUp är ett omfattande verktyg som hjälper dig att organisera dina kontakter, spåra interaktioner och hantera presentuppgifter på ett smidigt och effektivt sätt.

Hantera kunddata, personliga uppgifter och kommunikation i ClickUp från valfri enhet.

Med ClickUp kan du skapa detaljerade kundkonton som innehåller attribut som presentpreferenser, speciella datum och tidigare presentregister. Samla in kundinformation genom ClickUp Forms och använd Custom Fields för att gruppera den insamlade informationen så att allt blir enkelt att sortera och filtrera.

Förutom att fungera som en centraliserad kunddatahubb hjälper ClickUp dig att hantera arbetsflöden för företagsgåvor. Du kan:

Skapa uppgifter och checklistor: Planera och hantera uppgifter som är kopplade till kundgåvor så att inga detaljer förbises. Du kan skapa Planera och hantera uppgifter som är kopplade till kundgåvor så att inga detaljer förbises. Du kan skapa uppgiftsberoenden (som att beställa en gåva först efter godkännande från ledningen) för en ordnad gåvocykel.

Spåra kundinteraktioner : Utnyttja : Utnyttja över 15 ClickUp-vyer för att spåra kundrelationer genom att granska tidigare interaktioner, presenthistorik och intäktssiffror.

Spåra order och kvitton: ClickUp-vyer som tidslinje och kalender hjälper dig att visuellt hålla koll på orderdatum eller presentplaner.

Använd automatiseringar : Ställ in triggers för automatiska presentuppgifter. Du kan till exempel konfigurera systemet så att det skickar presentkuponger vid angivna tidpunkter eller efter specifika kundinteraktioner 🥰

Försäljnings-CRM-mall från ClickUp

Behöver du hjälp med att organisera dina leads och kunder? ClickUp har flera fördesignade CRM-mallar som hjälper dig att ordna kundlistor efter kontotyp, presentstatus eller andra parametrar. Sammantaget är denna kostnadsfria plattform ett måste om du behöver ha koll på CRM-arbetsflöden och skapa personliga presentupplevelser för kunderna.

25 trendiga presentidéer till dina kunder (+1 bonusartikel!)

Vi har undersökt några nya trender på marknaden för företagsgåvor, och det verkar som att allt fler kunder uppskattar miljövänliga, upplevelsebaserade och produktivitetshöjande gåvor.

Vi har noggrant valt ut 25 exceptionella presentidéer till kunder som hjälper dig att uttrycka din tacksamhet och uppskattning på ett minnesvärt sätt. 🎁

Men först har vi en fantastisk bonusartikel till dig!

Bonusval från oss: Ett års prenumeration på ClickUp

Även om detta inte är en vanlig present vid första anblicken, lyssna på oss! ClickUp, som ett allt-i-ett-verktyg för arbets- och produktivitetshantering, är en present som fortsätter att ge!

ClickUps mångsidiga funktioner stöder företag i alla branscher och av alla storlekar. Det kan gynna dina kunder både privat och professionellt genom att:

Öka produktiviteten genom att effektivisera arbetsuppgifter och använda anpassningsbara ClickUp Views för att organisera och övervaka alla typer av arbete.

Genom att ge bort ett ClickUp-årsprenumeration visar du att du bryr dig om dina kunders tillväxt och framgång. Det är mer troligt att det imponerar på kunder som hanterar mycket med små team och verkligen kan behöva en organisatorisk uppgradering!

Letar du efter andra presentidéer till kunder? Vi har vad du behöver! 😎

1. Ett handskrivet kort tillsammans med en ask med exklusiva chokladpraliner eller godis

Har du en begränsad budget? Du kan inte gå fel med en ask gourmetchoklad eller konfekt!

Njut av affärslivets söta sida med utsökta smaker och elegant förpackning. I en värld där en touch av lyx betyder mycket, erbjuder dessa chokladpraliner en härlig smak av förfining. De är som ett tecken på din uppskattning för kundens samarbete. 🍫

Valet av choklad beror på din budget, men vi rekommenderar att du lägger till ett handskrivet personligt meddelande. Använd ett vackert kalligraferat meddelande som medföljer alla kundgåvor, så kommer kunden att uppskatta den tid du lagt ner på gesten. Du kan till och med använda ClickUp AI, en skrivassistent, för att komma på skräddarsydda meddelanden!

2. Anpassad kalender

En kalender för kunder är en praktisk – men ändå perfekt – present. Dessa kalendrar är personifierade med ditt företags varumärke och påminner om ditt företag under hela året. Denna presentidé till kunder är ett bestående tecken på din uppskattning som kombinerar funktionalitet och varumärkeskännedom i ett enda, uppskattat paket. 🗓️

3. Presentlåda med hälsoprodukter

Efter långa dagar, månader och år i affärsvärlden längtar alla efter en stunds avkoppling och återhämtning. En presentuppsättning för välbefinnande är utformad för att ge en möjlighet att varva ner och prioritera egenvård.

Denna noggrant utvalda uppsättning kan innehålla artiklar som lugnande ljus, lyxiga badsalter och aromaterapioljor för att skapa en spaliknande upplevelse hemma. Det är en påminnelse om vikten av att ta en paus och ladda batterierna, vilket gör det till en meningsfull gåva för både hårt arbetande kunder och anställda. 🛀

4. Miljövänliga artiklar

Miljövänliga gåvor symboliserar de positiva förändringar du främjar, både i affärsvärlden och i den värld vi alla delar. 🌍

Företag som gör miljömedvetna val kan uppskatta hållbara produkter, såsom återanvändbara shoppingkassar, bambu-bestick och miljövänliga rengöringsprodukter, som gåvor.

Sådana gester visar att vi alla är Team Earth och uppmuntrar till ett ansvarsfullt och hållbart liv, vilket i sig är ett tydligt ställningstagande.

5. Elektronikorganiserare

En elektronikorganiserare är avsedd att skapa ordning och reda i vardagen. Den kan hålla prylar, kablar och tillbehör snyggt ordnade, vilket i slutändan sparar tid och minskar röran. 🛠️

Genom att ge detta i present till dina kunder ger du dem ett verktyg som förbättrar deras dagliga effektivitet och förenklar deras tekniska upplevelse. Denna gest symboliserar ditt engagemang för att göra dina kunders liv smidigare och mer organiserat.

6. Bordsklocka med tidsblockering

En annan produktivitetshöjande produkt på vår lista: en skrivbordsklocka med tidsblock (älskar hur det rimmar!) är inte bara ett sätt att hålla koll på tiden utan också ett kraftfullt verktyg för tidshantering. Denna eleganta klocka har även en Pomodoro-timer, som hjälper dina kunder att planera sin dag effektivt och fokusera bättre. ⏰

7. Smart anteckningsbok

En smart anteckningsbok är ett digitalt verktyg som gör det möjligt att digitalisera handskrivna anteckningar och skisser, så att de blir lättillgängliga på andra enheter. Denna produkt är perfekt för både kreativa personer och yrkesverksamma. Dessutom minskar den pappersanvändningen. 📝

8. Bärbar laptopstativ

Ett sätt att förbättra arbetsmiljön är att skaffa ett bärbart laptopstativ. Det kan justeras till perfekt höjd och vinkel, vilket ger ergonomisk komfort och hjälper användaren att hålla en bättre hållning. Det minskar belastningen vid långa arbetsdagar, vilket gör det till en utmärkt kundpresent! 💻

9. Självuppvärmande kaffemugg

Om kaffe ökar produktiviteten hos dina kunder, låt dem njuta av doften av en nybryggd kopp och den uppiggande första klunken koffein! Den innovativa självuppvärmande muggen ser till att dina kunders kaffe alltid har perfekt temperatur, från första klunken till sista droppen, så att de kan fokusera på sitt arbete utan avbrott. 🍵

10. Bok

Utifrån dina kunders arbete eller preferenser kan du ge dem en bok som skärper deras affärssinne. En insiktsfull läsning fylld med strategier, visdom och praktiska råd kan hjälpa dem att ta sin verksamhet till nya höjder. ⛰️

11. Kindle

Om du tycker det är svårt att välja bara en bok (eller om du har en större budget) kan du inte gå fel med en Kindle! Den öppnar dörren till ett helt bibliotek av möjligheter. Med tusentals titlar inom räckhåll kommer dina kunder att älska att utvidga sin litterära värld när det passar dem. 📱

12. Välgörenhetsdonation

I tacksamhetens och givandets anda har vi valt en meningsfull kundgåva som kan tilltala vissa genom att göra en välgörenhetsdonation. Notera de ändamål som din kund stöder och gör en välgörenhetsdonation i deras namn.

Det är en gåva som går bortom det materiella och som visar ditt engagemang inte bara för ert professionella partnerskap utan också för att göra världen bättre. 💌

13. Smartklocka

En smartklocka kan vara en av de bästa presentidéerna för kunder som värdesätter flexibilitet i arbetet och välbefinnande i allmänhet. Förutom att vara en personlig assistent på handleden hjälper den din kund att hålla koll på scheman, ta emot aviseringar och övervaka sin hälsa och kondition när hen är på språng. ⌚

14. Smart vattenflaska

Det är vanligt att stressade personer glömmer bort att dricka tillräckligt med vatten. Den smarta vattenflaskan är här för att ändra på det. Detta innovativa verktyg påminner användarna om att dricka vatten regelbundet, spårar deras vätskebalans och synkroniseras smidigt med smartphones.

Din värdefulla kund skulle ha en sak mindre att oroa sig för, eftersom denna affärsgåva hjälper dem att upprätthålla optimal hydrering under krävande scheman. 🥤

15. Onlinekurser

Om din kund är ett nystartat företag som försöker "slå igenom" i världen, är onlinekurser ett roligt sätt att hjälpa deras team att nå nästa nivå. Populära kurser inom företagsgåvor handlar om professionell kompetensutveckling, men vissa företag väljer också gåvor som främjar gemenskap, såsom kurser i matlagning, meditation eller nagelkonst. 💅

Denna typ av personliga gåvor kan ge intryck av att du ger en stark rekommendation om förbättringar – se därför till att det uppfattas som en genomtänkt gåva och inte som en bakvänd kundgåva.

16. Skrapkarta

Har du en kund som är resesugen? Då är en skrapkarta den perfekta duken för deras äventyr. För varje plats de besöker kan de skrapa bort ytan för att avslöja en färgsprakande bild under, vilket skapar en personlig resedagbok – och kanske får dem att tänka på dig under resans gång! 🗺️

17. Suckulenter

För dem som tillbringar större delen av sin tid på kontoret kan en touch av naturen vara en välkommen paus. Det är där suckulenta gåvor kommer in. Dessa tåliga och eleganta växter erbjuder mer än bara estetisk charm – de är en frisk fläkt i en annars hektisk arbetsdag och förvandlar alla kontorsutrymmen till en vacker oas. 🪷

18. Biljetter till ett escape room

Biljetter till escape rooms är inte bara en gåva, utan också en biljett till äventyr och samarbete. Både fysiska och virtuella escape rooms (de senare är perfekta för team som arbetar på distans ) utmanar alla teams problemlösningsförmåga och samarbetsförmåga, samtidigt som de har roligt. De främjar kamratskap, förbättrar kommunikationen och ger en minnesvärd teambuilding-upplevelse. 🎟️

19. Personlig padfolio

Om du vill göra en professionell gest med en personlig touch är den personliga padfolion precis vad du behöver. Den är mer än bara ännu ett affärstillbehör för att förvara dokument.

När du lägger till kundens namn eller initialer på produkten tillför det ett personligt budskap och en extra dimension, vilket visar din uppmärksamhet på detaljer och ditt engagemang för deras framgång. 🗂️

20. Smart ryggsäck

I en värld där människor alltid är på språng blir en ryggsäck en viktig följeslagare för att kunna bära med sig allt man behöver.

Du kan välja en stöldskyddad ryggsäck med företagets logotyp och fack för prylar och andra nödvändigheter. Gåvor till kunder som denna kan bli deras favoritresekompis och arbetskamrat, vilket förbättrar deras rörlighet och säkerställer att de alltid är välutrustade. 🎒

21. Tile-spårare

Tänk dig att aldrig mer behöva leta efter dina borttappade nycklar eller plånbok. Det är magin med Tile-trackern, en livräddande present för de där vardagliga stunderna när man undrar Var la jag den där? Med sin Bluetooth-spårningsteknik kommer din kund alltid att veta var deras tillhörigheter finns, vilket gör deras vardag lite enklare. 🏷️

22. Vitbrusmaskin

En vitbrusapparat är en bra present till stressade kunder.

Många har svårt att sova efter en lång och krävande arbetsdag. En vitbrusgadget erbjuder en rad olika ljud, från lugnande vitbrus till rogivande melodier. Denna affärsgåva gör det möjligt för dina kunder att anpassa sin sömnmiljö efter sina preferenser, så att de vaknar utvilade och redo att ta sig an varje ny dag med energi. 🎼

23. Ångestringar

Om du vill att din present ska främja mental hälsa kan spikiga ångestringar (även kallade sensoriska ringar) vara ett bra alternativ. De finns att köpa i bulk, är mycket prisvärda och kan vara mycket användbara för företagspersonal som är utsatta för stress och ångest eller som lider av ADHD. Dessa ringar aktiverar nervändar och tryckpunkter i fingrarna, vilket ger en lugnande effekt.

24. Graverad nyckelring

För kunder i den dynamiska fastighetsbranschen, där nycklarna är nyckeln till otaliga möjligheter, är en graverad nyckelring mer än bara en fyndig present. Den symboliserar din uppskattning för deras outtröttliga insatser för att öppna dörrar till hem och investeringar. Du kan få ett namn eller ett speciellt meddelande graverat på nyckelringen, beroende på kundens önskemål. 🗝️

25. Tillbehör för hälsa och hudvård

Vill du visa dina kunder lite extra omtanke? Prova att ge dem relevanta hälso- och hudvårdsprodukter! Dessa produkter är oftast lyxiga märkesvaror som syftar till att återställa balansen i kroppen och reparera hudskador orsakade av långa arbetsdagar och skärmtid.

Vi pratar om hälsotillskott, kylande ögon- och ansiktsmasker, fuktgivande serum och hårvårdstonics – det är unisexprodukter som alla älskar! 💆

Förenkla dina kundpresentplaner med ClickUp!

När du har bestämt dig för vad du ska ge bort, gör en noggrann plan för att presentera och leverera presenten inom rimliga tidsramar – ingen vill få en julklapp efter nyårsdagen!

Växla mellan den mångsidiga ClickUp 3. 0-tabellvyn och kalendervyn för att på bästa sätt visualisera allt ditt arbete.

Lyckligtvis blir det enkelt att hantera kundgåvor med ClickUp. Utnyttja detta projektledningsverktyg för att effektivisera gåvoprocesserna i varje steg av kundresan. Använd ClickUp för att:

Håll koll på ditt presentlager: Håll koll på vilka presenter du har till hands, vilka kunder som har fått vad och när. Ställ in påminnelser : Planera in påminnelser för uppgifter som att beställa eller skicka en present. Hantera din budget: Håll koll på dina presentutgifter och se till att du : Håll koll på dina presentutgifter och se till att du fördelar resurserna på ett bra sätt. Samarbeta med ditt team: Dela uppgiften att komma på idéer och hantera gåvor med ditt team, vilket främjar en känsla av enighet och delat ansvar under julhelgen.

Så registrera dig på ClickUp och förvandla den tråkiga uppgiften att ge presenter till en glädjefylld fest! 🎄