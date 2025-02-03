De 10 bästa marknadsföringsverktygen för fastighetsmäklare 2025

97 % av köparna vänder sig till internet när de letar efter ett hem, och tiden då man förlitade sig på öppna hus och flashiga skyltar för att avsluta en affär är för länge sedan förbi. Lyckligtvis behöver du inte vara en guru inom digital marknadsföring för att hålla dig à jour med dessa nya trender. ?

Tack vare innovativ marknadsföringsprogramvara för fastighetsbranschen kan du enkelt samordna och optimera alla dina marknadsföringsaktiviteter. Dessa plattformar gör underverk för att öka synligheten för dina annonser, attrahera kvalificerade leads och i slutändan avsluta lukrativa affärer.

Vi presenterar de 10 bästa marknadsföringsverktygen för fastighetsbranschen 2024, noggrant utvalda utifrån deras rykte, mångsidiga funktioner, positiva användarrecensioner och förmåga att tillgodose fastighetsmäklares och marknadsförares allmänna och specifika behov.

Vad ska du leta efter i marknadsföringsprogramvara för fastighetsbranschen?

Här är de viktigaste egenskaperna att tänka på när du väljer de perfekta marknadsföringsverktygen för fastigheter:

Användarvänlighet: Marknadsföringsverktygen för fastighetsbranschen bör ha intuitiv navigering och ett användarvänligt gränssnitt för att minska inlärningskurvan och anpassningstiden. Många funktioner och anpassningsmöjligheter: Det ska underlätta hantering av annonser, leadgenerering, e-postmarknadsföring, hantering av sociala medier och skapande av virtuella rundturer. Verktygen ska också vara lätta att anpassa så att Det ska underlätta hantering av annonser, leadgenerering, e-postmarknadsföring, hantering av sociala medier och skapande av virtuella rundturer. Verktygen ska också vara lätta att anpassa så att de speglar din varumärkesidentitet och målgrupp. Integrationsmöjligheter: Verktyget bör kunna integreras med de verktyg du redan använder, till exempel CRM-system och digitala marknadsföringsverktyg som plattformar för marknadsföring i sociala medier och programvara för e-postmarknadsföring. Analys- och rapporteringsfunktion: Den ska göra det möjligt för dig att effektivt övervaka webbplatsens trafik och spåra resultatet av din marknadsföringsstrategi och kampanjer för fastigheter. Prissättning och skalbarhet: Det bör inte finnas några dolda kostnader eller extra avgifter. Prissättningen bör vara transparent och skalbar för att möta dina föränderliga behov. Support och utbildning: Företaget bakom marknadsföringsverktyget för fastigheter bör ha en responsiv och dedikerad kundsupport som kan hantera dina frågor eller tekniska problem.

Vissa marknadsföringsverktyg för fastighetsbranschen kan hjälpa dig att hantera och organisera kundinformation, spåra leads och automatisera kommunikationen över hela linjen. Andra marknadsföringsverktyg går ännu längre genom att hjälpa fastighetsmäklare att marknadsföra fastighetsannonser och skapa fängslande webbplatser, engagerande profiler på sociala medier eller uppslukande virtuella fastighetsvisningar.

Oavsett vilket du väljer kan verktygen vi presenterar nedan hjälpa dig att öka din försäljning och ge dig ett försprång framför dina konkurrenter.

Få en överblick över ditt fastighetsprojekt med ClickUp

Om du är en del av ett marknadsföringsteam inom fastighetsbranschen har du något att se fram emot. ClickUp erbjuder olika funktioner som är perfekta för att planera, samarbeta, genomföra och följa upp resultatet av dina kampanjer och projekt – speciellt för fastighetsföretag!

En annan fantastisk funktion som marknadsförare älskar: ClickUps mallar, som ger fastighetsmäklare ett försprång i alla projekt de arbetar med och sparar värdefull tid i processen. ⏳

Effektivisera din fastighetsmarknadsföring med ClickUps mall

ClickUp-mallen för fastighetsmarknadsföring är skräddarsydd för fastighetsteam som vill öka synligheten för sina objekt online. Du kan enkelt välja perfekta marknadsföringsplaner och kanaler, fastställa riktlinjer för varumärket och till och med skapa en pålitlig marknadsföringskalender för att hålla koll på alla dina fastighetsrelaterade affärsaktiviteter.

Bonus: Programvara för marknadsföringskalender!

För att komma igång lägger du till den fastighet du vill marknadsföra i mallen. Varje objekt har en separat uppgift där du kan lägga till foton och filer för att underlätta identifieringen.

Du får också en översikt över alla dina marknadsförda annonser! Mallen har många visningsalternativ som erbjuder olika perspektiv och insikter, som om du hade ditt marknadsföringscenter direkt till hands:

Kampanjlista: Grupperar listningen efter status för deras marknadsföringsinnehåll (till exempel: Att göra, Pågår, Behöver godkännande, Behöver revideras, Godkänt)

Spåra framstegen för dina fastighetskampanjer med ClickUp

ClickUp Board view : En Kanban-tavla som visar listningar som kort och organiserar dem enligt strategistadiet för deras associerade innehåll (idé, innehållsskrivning, design, granskning, publicering, utvärdering).

Se statusen för dina annonser i en Kanban-tavla

Schema-vy: Visar publiceringsschemat för ditt marknadsföringsinnehåll i en månatlig kalendervy. Listningarna tilldelas olika färger beroende på vilken typ av inlägg de marknadsförs med (blogg, sociala medier, : Visar publiceringsschemat för ditt marknadsföringsinnehåll i en månatlig kalendervy. Listningarna tilldelas olika färger beroende på vilken typ av inlägg de marknadsförs med (blogg, sociala medier, nyhetsbrev via e-post ).

Samla alla dina marknadsföringsdeadlines på ett ställe med ClickUp

ClickUps bästa funktioner

Över 1 000 anpassningsbara mallar

15+ visningar

Anpassade fält och taggar

Tillgängligt på webben och i mobilen

Tidrapportering och avancerad rapportering

Integrationer med över 1 000 populära verktyg och plattformar, såsom Slack, Calendly, Dropbox och Google Drive

Kartfunktioner för att placera markörer på objekt

Påminnelser och aviseringar

Begränsningar för ClickUp

Ibland förekommer buggar och tekniska problem på grund av frekventa uppdateringar.

Mobilappen har inte lika många funktioner som webbapplikationen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 5 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Business Plus : 19 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Angivna priser avser årsvis fakturering.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 6 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

2. Pipedrive

Via Pipedrive

Pipedrive är en populär CRM-programvara (customer relationship management) som är perfekt för mindre försäljningsföretag som vill förbättra sina processer och säkra fler affärer.

En av Pipedrives viktigaste funktioner är att centralisera kunddata till en enda tillgänglig plattform. Det hjälper dig att spåra leads i tratten, visualisera hela försäljningsprocessen och enkelt interagera med kunder i varje steg av försäljningsprocessen.

När det gäller fastighetsmarknadsföring kan Pipedrive vara ett ovärderligt verktyg för att organisera leads, oavsett om de genereras från din webbplats och sociala medier eller genom mer traditionella kanaler, såsom rekommendationer och anmälningar till öppet hus.

När du har lagt till en lead i ditt system och tilldelat en fastighetsmäklare till den, kan du med Pipedrive följa dess framsteg genom anpassningsbara steg i försäljningstratten fram till det magiska ögonblicket när du avslutar affären.

Plattformen möjliggör också smidigt samarbete mellan teammedlemmar eller fastighetsmäklare, som kan tilldela varandra uppgifter, dela dokument och kommunicera direkt inom plattformen.

Slutligen kan du med Pipedrives analysfunktioner spåra viktiga mätvärden som konverteringsfrekvenser och affärsvärden. Dessa värdefulla insikter kan vara ditt starkaste vapen när det gäller att finjustera marknadsföringsstrategier och upptäcka potentiella förbättringsområden för din fastighetsverksamhet.

Pipedrives bästa funktioner

Hantera leads och affärer

Spåra kundaktivitet

E-postintegration

Automatisera arbetsflöden

Insikter och rapporter

Olika integrationer med befintlig teknikstack

Begränsningar för Pipedrive

Pipedrive-priser

Essential : 9,90 $/månad per användare

Avancerat : 19,90 $/månad per användare

Professional : 39,90 $/månad per användare

Power : 49,90 $/månad per användare

Enterprise: 59,90 $/månad per användare

*Angivna priser avser årsabonnemang.

Pipedrive-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 500 recensioner)

3. Movavi

Ta fängslande skärmdumpar av din fastighet med MovaviVia Movavi

Movavi är känt för sina verktyg för video- och fotoredigering, skärminspelning och multimediekonvertering. Det viktigaste försäljningsargumentet för alla Movavis appar är deras användarvänlighet och intuitiva gränssnitt, vilket gör dem tillgängliga för nybörjare samtidigt som de har de funktioner som erfarna användare behöver för att skapa fantastiskt videoinnehåll.

Movavi kan vara ett värdefullt tillskott i din verktygslåda för fastighetsmarknadsföring. Med dess videoredigeringsprogram kan du skapa uppslukande videorundturer av fastigheter, vilket ger potentiella köpare en virtuell genomgång. Klipp och redigera filmen så mycket du vill och komplettera videomaterialet med musik, voiceovers och textöverlägg för att väcka fastigheten till liv direkt på skärmen.

Du kan också dra nytta av Movavis fotoredigeringsprogram för virtuell iscensättning – vilket garanterat ökar antalet leads. Ta bilder av lediga fastigheter och använd programvaran för att digitalt lägga till möbler och andra inredningsdetaljer, så att potentiella köpare kan visualisera hur utrymmet kan användas.

En annan idé för att locka köpare med hjälp av Movavis videoredigerare är att skapa korta highlight-reels. Ta de mest imponerande bilderna av fastigheten, lägg till bakgrundsmusik och textöverlägg och sammanställ dem till en kort, fängslande video.

Dela reelen på sociala medier eller skicka den i nyhetsbrev och se hur din publik omvandlas till leads.

Movavis bästa funktioner

Användarvänligt gränssnitt som passar både nybörjare och mer avancerade användare

Filter och specialeffekter i verktyg för fastighetsmarknadsföring

Video-, foto- och ljudredigerare

Alternativ för mediekonvertering

Stabilisering och rörelsespårning

Enkel delning och export till potentiella kunder eller andra fastighetsmäklare

Movavis begränsningar

Movavi-priser

Videoredigerare : 49,95 $/år

Videoredigerare + effektpaket : 155,95 $/år

Video Suite + Effect Packs: 237,95 $/år (för närvarande rabatterat till 94,95 $)

*Angivna priser avser personliga licenser.

Movavi-betyg och recensioner

4. Hubstaff

Via Hubstaff

Hubstaff har blivit känt för sin personalhanteringssvit som hjälper företag att hantera och spåra prestandan hos sina distansarbetande team. Men det gör mer än bara tidrapportering och övervakning av anställda!

Verktyget är fantastiskt för projektledning med sina inbyggda funktioner för teamkommunikation, personalplanering, lönehantering och fakturering samt produktivitetsanalyser. Hubstaff kan vara särskilt användbart för att hantera fastighetsprojekt, inklusive deras marknadsföringsaspekter.

Använd plattformen för att sätta deadlines, tilldela uppgifter och mäta framstegen i dina fastighetsföretags projekt.

Plattformens tidsspårningsfunktioner gör att du kan mäta den tid som läggs på uppgifter som innehållsskapande, hantering av sociala medier och kundkommunikation. Du kan använda den insamlade informationen för att identifiera flaskhalsar och förbättra produktiviteten i hela din fastighetsverksamhet.

Med Hubstaff kan du öka ansvarstagandet hos dina anställda eller fastighetsmäklare, särskilt de som arbetar på distans. Funktioner som aktivitetsnivåer och skärmdumpar säkerställer att alla teammedlemmar fokuserar på produktivt arbete och att projekten slutförs i tid.

Hubstaffs bästa funktioner

Tidrapportering med online-tidrapporter och tidsrapporter

Övervakning av anställda med GPS-positionering

Analys av personalstyrkan

Agil projektledning

Integration med olika verktyg för projektledning, redovisning, kommunikation och CRM

Hubstaffs begränsningar

Hubstaffs prissättning

Hubstaff Field Field Pro : 10 USD/månad per användare Desk Field : 12,50 USD/månad per användare Enterprise : tillgängligt efter kontakt

Field Pro : 10 USD/månad per användare

Desk Field : 12,50 $/månad per användare

Enterprise : tillgängligt efter kontakt

Hubstaff Time och Hubstaff Desk-moduler Gratis Starter : 5,83 $/månad per användare Pro : 8,33 $/månad per användare Enterprise : tillgängligt efter kontakt

Gratis

Startpaket : 5,83 $/månad per användare

Pro : 8,33 $/månad per användare

Enterprise: tillgängligt efter kontakt

Field Pro : 10 USD/månad per användare

Desk Field : 12,50 $/månad per användare

Enterprise: tillgängligt efter kontakt

Gratis

Startpaket : 5,83 $/månad per användare

Pro : 8,33 $/månad per användare

Enterprise: tillgängligt efter kontakt

*Angivna priser avser årsvis fakturering.

Hubstaff-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 400 recensioner)

5. SEMRush

Via Semrush

SEMRush har varit en stor stjärna inom SEO-världen under en längre tid, och det finns goda skäl till det. Det är ett av de mest använda verktygen för att genomföra sökordsanalyser, konkurrensundersökningar samt spåra och förbättra webbplatsers prestanda.

Om du förlitar dig på innehållsproduktion för att öka synligheten för dina fastighetsannonser och generera leads kan SEMRush ta din strategi till nästa nivå. Använd det för att upptäcka de mest relevanta sökorden inom fastighetsbranschen och optimera din fastighetswebbplats och ditt innehåll därefter. Dessutom kan du kika på vad dina konkurrenter håller på med och identifiera de områden där du kan sticka ut från mängden.

Eftersom fastighetsmarknadsföring ofta handlar om att marknadsföra fastigheter i specifika geografiska områden är SEMRushs lokala SEO-verktyg absolut banbrytande. Funktioner som Listing Management och Position Tracking kan bidra till att öka den lokala synligheten och generera fler leads. I slutändan handlar det om att nå rätt personer på rätt platser.

Slutligen gör SEMRushs funktioner för social hantering underverk för att öka kännedomen om ditt varumärke. Automatisera och schemalägg inlägg på sociala medier, spåra dina konkurrenters sociala aktiviteter och analysera din närvaro på plattformar som Instagram, Facebook, LinkedIn och Youtube för att få ut det mesta av dem.

SEMRush bästa funktioner

Sökordsanalys för fastighetsmäklare

Verktyg för innehållsmarknadsföring

Lokal SEO för regionala marknader

Marknadsrapporter och analyser

Betald annonsering

SEMRushs begränsningar

Priser för SEMRush

Pro : 99,95 $/månad

Guru : 191,62 $/månad

Företag: 374,95 $/månad

*Angivna priser avser årsbaserad fakturering.

SEMRush-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

6. Iconosquare

Spåra resultatet av dina kampanjer i sociala medier med IconosquareVia Iconosquare

Iconosquare är ett fantastiskt verktyg för fastighetsmarknadsförare som vill boosta sin närvaro på sociala medier. Plattformen erbjuder de bästa verktygen och funktionerna för att optimera marknadsföringen på sociala medier, mäta resultat och effektivt interagera med följare.

Verktyget gör det möjligt för dig att upprätthålla en konsekvent närvaro på olika sociala medieplattformar genom att schemalägga inlägg. Du kan också få dem publicerade automatiskt på flera plattformar samtidigt för maximal effekt.

När det gäller effekt kan du mäta den med Iconosquares kraftfulla analysverktyg. Spåra viktiga mätvärden som räckvidd, visningar, följartillväxt och engagemangsnivåer för att få en exakt bild av hur din strategi för sociala medier fungerar.

Du kan också få värdefull insikt om dina följare, till exempel deras demografiska information, engagemangsmönster och beteenden. Denna kunskap gör det möjligt för dig att skräddarsy ditt onlineinnehåll och den övergripande marknadsföringsstrategin för att komma närmare dina följare och så småningom omvandla dem till leads och kunder.

Iconosquares bästa funktioner

Schemalagd och automatisk publicering på flera sociala medieplattformar, inklusive Instagram, Facebook och TikTok

Avancerad analys och insikter om följarbasen och konkurrensen

Anpassade rapporter

Hantera leadgenerering och konversationer på sociala medier

Iconosquares begränsningar

Priser för Iconosquare

Pro : 49 €/månad

Avancerat : 79 €/månad

Enterprise: 139 €/månad

*Angivna priser avser årsabonnemang.

Iconosquare-betyg och recensioner

7. Wix

via Wix Editor X Design

Wix är en utmärkt plattform för att skapa den webbplats du alltid drömt om. Och du behöver inte vara ett kodningsgeni eller en erfaren webbutvecklare för att visa upp dina annonser och locka potentiella köpare. Tack vare drag-and-drop-redigeraren behöver du bara några musklick och lite fantasi för att designa en fängslande webbplats för ditt företag.

Du behöver inte skapa något från grunden, eftersom Wix har ett bibliotek med mallar som är särskilt utformade för fastighetsbranschen. Välj den mall som passar ditt varumärke och ditt syfte, anpassa den efter dina önskemål, så har du ett virtuellt showroom för dina objekt på nolltid!

När din webbplats är klar och annonserna publicerade kan du göra dem mer tilltalande genom att lägga till bildgallerier, interaktiva kartor och virtuella rundturer eller lyfta fram viktiga detaljer om fastigheterna. När du har fångat besökarnas intresse kan du omvandla dem till kunder genom att lägga till kontaktformulär och verktyg för att samla in leads på din webbplats.

Wix bästa funktioner

Webbdesign med en intuitiv dra-och-släpp-redigerare

Över 800 webbplatsmallar

Mobilapp för att bygga och hantera din webbplats

Professionella webbutvecklingstjänster

Wix begränsningar

Wix prissättning

VIP : 24,50 $/månad

Obegränsat : 12,50 $/månad

Kombination : 8,50 $/månad

Anslut domän: 4,50 $/månad

Wix betyg och recensioner

GetApp : 4,4/5 (över 9 000 recensioner)

G2: 4,2/5 (över 1 500 recensioner)

8. Podio

Exempel på Podio -plattformen

Podio är en plattform för projektledning och samarbete som kan vara en livlina för fastighetsmarknadsförare som hanterar flera fastigheter, leads och teammedlemmar. Den låter dig centralisera allt ditt arbete i högst anpassningsbara arbetsytor, som du kan skräddarsy efter dina behov genom att lägga till arbetsflöden och fält och automatisera manuella, arbetsintensiva uppgifter.

För att hålla koll på dina leads fungerar Podio även som CRM-programvara. Du kan lagra kundinformation och spåra dina kunders resa genom försäljningstratten, så att du aldrig missar en bra affär på grund av bristande organisation.

Samarbete är avgörande för framgången för alla fastighetsföretag, och Podio underlättar detta genom att tillhandahålla en central plattform där dina teammedlemmar kan dela information, brainstorma idéer och hjälpa varandra att avsluta affärer – allt i realtid.

Podios bästa funktioner

Projektledning

CRM

Programvara för socialt intranät

Samarbete

Arbetsflödeshantering

Affärsprocesshantering

Podios begränsningar

Podios prissättning

Gratis

Plus : 11,20 $/månad

Premium: 19,20 $/månad

*Angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Podio-betyg och recensioner

9. Workamajig

Hantera dina marknadsföringsprojekt för fastigheter med Workamajig

Workamajig är särskilt utformat för kreativa byråer och marknadsföringsteam och syftar till att vara en ”one-stop shop” för att effektivisera projekt-, resurs- och ekonomihantering samt samarbete mellan team och kunder.

Workamajig erbjuder en centraliserad samlingsplats för marknadsföringsverktyg där fastighetsmarknadsförare kan spåra leads och samla alla sina fastighetsannonser, innehållskalendrar och kundkommunikation på ett lättillgängligt ställe.

Programvaran underlättar också smidig kommunikation mellan teammedlemmarna, vilket eliminerar behovet av ändlösa e-postväxlingar och gör att du kan fokusera på det som är viktigt – att uppnå marknadsföringsmål och generera leads och försäljning.

Resurs- och ekonomihantering är ofta ett problem för mindre marknadsföringsteam, och skaparna av Workamajig förstår det mycket väl. Med deras marknadsföringsverktyg kan du övervaka budgetar och utgifter och optimera faktureringen för att hålla ordning på bokföringen.

För att förhindra flaskhalsar eller slöseri med resurser låter Workamajig dig hantera dina anställdas arbetsbelastning och spåra deras tillgänglighet. Det möjliggör optimal resursallokering och säkerställer att ditt team arbetar med full kapacitet för att uppnå dina KPI:er.

Workamajigs bästa funktioner

Projektledning

Tid- och uppgiftsuppföljning

Integrerade verktyg för redovisning och ekonomi

Programvara för projektintag

CRM för försäljning

Marknadsföringsresurs och verktyg för trafikhantering

Begränsningar för Workamajig

Priser för Workamajig

Internt : 41 $/månad per användare

Agentur : 41 $/månad per användare

Enterprise: tillgängligt efter kontakt

*Angivna priser gäller för team med 10 eller fler medlemmar.

Workamajig-betyg och recensioner

10. Basecamp

Exempel på Basecamp -produkt

Basecamps mission är att hjälpa företag att eliminera ”saker som ligger utspridda överallt”-metoden. Det erbjuder en centraliserad plattform för att effektivt hantera dina marknadsföringskampanjer för fastigheter och samarbeta med ditt team för att uppnå gemensamma mål.

Använd dess marknadsföringsverktyg för att hålla koll på olika marknadsföringsinitiativ, såsom att marknadsföra fastighetsannonser, driva kampanjer i sociala medier och skapa engagerande innehåll. Skapa separata projekt för varje marknadsföringskanal, tilldela uppgifter till dina teammedlemmar och sätt deadlines för att säkerställa maximal produktivitet.

Basecamps kalenderintegration gör det svårt att missa ett viktigt datum relaterat till dina marknadsföringsaktiviteter. Oavsett om det gäller en deadline för publicering av innehåll, ett öppet hus-evenemang eller lansering av en kampanj i sociala medier, sköter plattformen din tidshantering åt dig.

Basecamps bästa funktioner

Hem: en sida med översikt över dina projekt och uppdrag

Att göra-lista: för att spåra uppgifter och deadlines

Campfire: inbyggd gruppchatt

Dörrar: för integration med externa verktyg och tjänster

Schema: en översikt över viktiga händelser och deadlines

Begränsningar för Basecamp

Basecamp-priser

Basecamp : 15 USD/månad per användare

Basecamp Pro Unlimited: 299 $/år eller 349 $/månad

Basecamp-betyg och recensioner