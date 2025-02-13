De 10 bästa programvarorna för marknadsföringskalendrar 2025 (gratis och betalda)

Om ditt team är som de flesta marknadsföringsteam, jonglerar du med flera kalendrar, röriga kalkylblad och mängder av innehåll med överlappande segment och oförenliga mål. Och du slösar bort produktivitet. Var inte som de flesta marknadsföringsteam.

Du kan välja mellan dussintals betalda och gratis programvaror för marknadsföringskalendrar som underlättar ditt liv. Den rätta hjälper dig att slippa kaoset och effektivisera din marknadsföring en gång för alla. 🙌

Lita på oss, det här vill du inte skjuta upp. Vi har gjort det svåra arbetet och valt ut de 10 bästa programvarorna för marknadsföringskalendrar. Allt du behöver göra är att hitta den som passar dig bäst och ta din marknadsföring till nästa nivå. 🌻

Vad ska du leta efter i programvara för marknadsföringskalendrar?

Marknadsföringskalenderprogram handlar om förenkling. Du vill ha något som underlättar dina marknadsföringsaktiviteter på alla fronter.

Vi kommer inte att tråka ut dig med alla detaljer, men vi har lyft fram några viktiga funktioner i marknadsföringskalenderverktyg om du är nyfiken: 👀

Överskådlighet: Leta efter ett verktyg som ger överskådlighet för alla som är involverade i marknadsföringskampanjen, helst med olika behörighetsnivåer.

Anpassningsbar : De bästa kalendrarna har anpassningsbara statusar, uppgifter, instrumentpaneler och mycket mer.

Vyer: Din Din marknadsföringskalenderprogramvara online bör ha vyer för att organisera din projekttidslinje, budget och marknadsföringsprocesser över flera projekt.

Integrationer: En marknadsföringskalender som integreras med alla arbetsverktyg i din arsenal – från Zoom och Slack till Microsoft PowerPoint och Google Sheets – är ett måste.

Pris: Behöver du gratis programvara för marknadsföringskalendrar eller har du råd att lägga pengar på ett dyrare verktyg? Oavsett vilket, leta efter en marknadsföringskalender till rätt pris.

Automatisering: Vem vill spendera hela dagen med att göra repetitiva uppgifter? Välj en Vem vill spendera hela dagen med att göra repetitiva uppgifter? Välj en marknadsföringskalender med automatisering för enkla eller repetitiva vardagsuppgifter.

Använd färdiga automatiseringsrecept eller anpassa dem efter dina behov, så att ditt team kan fokusera på det som är viktigast.

Listan kunde fortsätta, men om du är som vi har du förmodligen saker att göra. Dessutom har vi lyft fram de bästa funktionerna i varje programvara på listan, så du är redo!

De 10 bästa programvarorna för marknadsföringskalendrar

Är du redo att få hela teamet på samma sida och börja nå dina marknadsföringsmål? Du förtjänar att hantera dina kampanjer utan 32 kalkylblad, 22 onödiga teammöten, 17 granskningsrundor och 10 sista minuten-ändringar. Nu kör vi.

Dra och släpp uppgifter i ClickUps kalendervy

Är du förvånad över att se ClickUp högst upp på vår lista? Förmodligen inte. Och ja, vi är partiska. Men det här är inte den enda listan där ClickUp hamnat på första plats. I år röstades ClickUp till exempel fram som nummer 1 inom projektledningsprogramvara 2023 på G2! Och vi lovar att det finns en god anledning till den placeringen. 🏅

ClickUp är ett projektledningsverktyg med några av de bästa programvarorna för marknadsföringskalendrar som finns. Det hjälper dig att konsolidera dina marknadsföringsprojekt, spåra deras tidslinjer, optimera arbetsflöden och få ut det mesta av dina marknadsföringsinsatser.

Men ClickUp gör så mycket mer än att hjälpa dig att skapa marknadsföringskalendrar – här är några av de många verktyg du får tillgång till:

Med funktionen för omformulering kan du skriva om stora mängder innehåll så att det passar din specifika ton.

ClickUp har hundratals verktyg, och den här listan skulle kunna bli ENORM. Men vi sa att vi inte är här för att slösa bort din tid, och det menar vi. För vem gillar långa listor egentligen?

En av de mest värdefulla funktionerna som ClickUp erbjuder som marknadsföringskalender är kalendervyn. Det är ett flexibelt planeringsverktyg som är utformat för att hjälpa dig att prioritera ditt arbete, skapa tidslinjer, visualisera ditt teams arbetsflöde och deadlines samt hantera teamledningen som den proffs du är.

Behöver du skapa en innehållskalender för att hålla koll på innehållsplanering, marknadsföring och strategi? Självklart. Och en SEO- och digital marknadsföringskampanjkalender för att uppnå de konverteringar du lovat dina aktieägare? Vi fixar det. Vill du lägga till några emojis för att få dig att le? Klart. 🙂

Åh, och nämnde vi att vi har ett gratisabonnemang som gäller för alltid? Ja, det också.

ClickUps bästa funktioner:

Använd över 15 anpassningsbara, interaktiva vyer och format, inklusive Kanban-vy, Gantt-diagramvy och ClickUp-kalendervy.

Uppdateringar i realtid av uppgiftshantering, kommunikation och checklistor för alla teammedlemmar

Gratis mallar för sociala mediekalendrar, e-postmarknadsföringskampanjer, finansiella mått, innehållsstrategier och mycket mer för att underlätta alla dina marknadsföringsinitiativ.

Automatisering för att effektivisera rutinarbetet och hålla din marknadsföringsplan på rätt spår

Över 1 000 integrationer med verktyg som Asana, Slack, Microsoft Excel, Airtable, Monday.com, Trello, Salesforce och många fler ✨

Online- och offline-lägen, appar för alla enheter och överskådliga visuella kalendrar hjälper dig att hålla koll på ditt projekt när som helst.

Begränsningar för ClickUp:

Vissa recensioner nämner en inlärningskurva när man lär sig alla funktioner (löses med gratis handledningar).

ClickUp AI är inte tillgängligt i Free Forever-planen (gratis provperiod kommer snart).

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. CoSchedule

via CoSchedule

CoSchedule Marketing Calendar är ett program som hjälper dig att få mer gjort på mindre tid. Det hjälper dig att organisera alla dina marknadsföringsuppgifter på ett ställe och gör det enklare att kontrollera processen från start till mål.

CoSchedule har flera gratisverktyg tillgängliga i sin gratispaket och integreras med de bästa projektledningsverktygen och CRM-programvarorna för att göra ditt liv enklare. Det är populärt bland marknadsföringsteam och byråer som vill organisera sig och visa sina intressenter att de kan hålla deadlines.

CoSchedules bästa funktioner:

Marknadsföringskalendern ger en överskådlig bild av alla dina marknadsföringskampanjer på en enda instrumentpanel.

Samarbetsbaserad uppgiftsplanering säkerställer att ditt team håller deadlines över hela linjen.

Fungerar bra för innehållsmarknadsförare, med verktyg som mallar för redaktionella kalendrar och optimering av innehåll för sociala medier.

AI-drivna verktyg för idégenerering hjälper dig att brainstorma ämnen för inlägg på sociala medier som tilltalar din målgrupp 🎯

Begränsningar för CoSchedule:

Vissa användare rapporterar att avsaknaden av projekt och marknadsföringskampanjer med flera datum kan göra det nödvändigt att duplicera projekt.

Gratis funktioner täcker inte allt som de flesta användare behöver, och de betalda abonnemangen är för dyra för vissa.

Priser för CoSchedule:

Gratis

Pro: 29 $/månad per användare

Marknadsföringspaket: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av CoSchedule:

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Bonus: Kolla in vår lista över de bästa alternativen till CoSchedule

3. Optimizely

via Optimizely

Optimizely handlar om att frigöra den digitala potentialen hos marknadsförings- och produktteam. Det är utformat för att optimera projektledning, marknadsföring, innehållsmarknadsföring och e-handel på sociala medier, vilket hjälper företag att förfina sina digitala upplevelser. Optimizelys plattform för innehållsmarknadsföring ger ditt team en enda arbetsyta och marknadsföringskalender från vilken ni kan planera, samarbeta och genomföra kampanjer från start till mål.

De flesta av Optimizelys avancerade funktioner kräver att du begär prisuppgifter för olika planer, men varumärkets plattform för innehållsmarknadsföring har ett gratisalternativ som gör att små team kan komma igång direkt. Och med flera vyer och anpassningsfunktioner underlättar det samarbetet i projekt av alla storlekar. 🤝

Optimizelys bästa funktioner:

Marknadsföringskalenderprogramvara gör det enkelt att hålla koll på dina kreativa projekt, innehållsskapande och marknadsföring.

AI-driven programvara hjälper till att optimera innehållet i marknadsföringskampanjer för att spara tid för ditt team.

Effektiviserar arbetsförfrågningar och intagsformulär för att automatisera skapandet av uppgifter

Verktyg för hantering av digitala tillgångar gör att du kan spara tid och slippa onödigt arbete när du skapar marknadsföringsinnehåll.

Innehållsredigeraren erbjuder ett samarbetsverktyg för att förbättra nytt och befintligt innehåll innan det publiceras.

Programvara för flaggning av funktioner för att minska trycket på ingenjörerna

Optimizelys begränsningar:

Vissa recensioner rapporterar svårigheter att filtrera artiklar och innehåll.

Vissa företag rapporterar klagomål om att sökmotorfunktionen inte fungerar.

Optimizely-priser:

Start: Gratis för <5 användare

Hantera : 79 $/månad per användare

Skapa : Minst 20 användare, kontakta oss för prisuppgifter

Orchestrate: Minst 30 användare, kontakta oss för prisuppgifter

Optimizely-betyg och recensioner:

G2: 4,2/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,0/5 (1 recension)

4. Sprout Social

via Sprout Social

Sprout Social är utformat för att hjälpa företag och byråer av alla storlekar att få ut mesta möjliga av sina insatser på sociala medier. Det gör det enklare att engagera din målgrupp, schemalägga publiceringar, granska insikter och utforma lösningar för dina marknadsföringskampanjer.

Sprout har appar för de flesta enheter, förenklar dina marknadsföringskampanjer med effektivt samarbete och får ut det mesta av social handel. Den har också en intuitiv kalender för innehåll på sociala medier för planering och schemaläggning av sociala medier. Den är utformad för att hjälpa dig att hitta och schemalägga innehåll att dela samtidigt som du samarbetar med ditt team. ⚡

Sprout Socials bästa funktioner:

Användarna uppskattar det tydliga och lättillgängliga gränssnittet med viktiga schemaläggningsfunktioner som är tillgängliga för alla medarbetare.

Mallar för innehållsskapande och marknadsföring erbjuder högkvalitativa designer som är lätta att implementera.

Schemaläggningssystemet gör att du kan hålla igång inläggen hela tiden.

Unika aviseringar för varje social plattform så att dina foton och inlägg har rätt storlek och format.

Begränsningar för Sprout Social:

Vissa recensioner rapporterar problem med att förbli inloggad med Chrome-tillägget.

Användarrecensioner nämner att man måste kompostera inlägg separat för varje plattform.

Priser för Sprout Social:

Standard: 249 $/månad per användare

Professional: 399 $/månad per användare

Avancerad: 499 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Sprout Social-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 500 recensioner)

5. Kapost

via Kapost

Kapost är ett molnbaserat marknadsföringsoperativsystem för B2B-marknadsförare. Det är utformat för att effektivisera digitala marknadsföringsfunktioner och samordna din organisations kanaler, verktyg och team för att göra marknadsföringskampanjer mer effektiva.

Med tillgång till en visuell instrumentpanel, en analysöversikt och AI-drivna verktyg för innehållsstrategi hjälper Kapost dig att utveckla innehåll under hela köparens resa. Den har användbara marknadsföringskalenderfunktioner som hjälper dig att hantera kampanjer, utvärderingar och innehåll på ett överskådligt sätt.

Kaposts bästa funktioner:

Systemet har inbyggda roller, behörigheter och arbetsflöden som gör att dina projekt flyter på smidigare.

Skapa redaktionella kalendrar med omfattande detaljer och flera medarbetare

Ställ in specifika arbetsflöden för varje steg i din innehållsskapandeprocess

Tilldela smidigt intressenter till varje projekt eller arbetsflöde för granskning

Kaposts begränsningar:

Prisplanen är för dyr för vissa användare och småföretag.

Bristen på integration med andra verktyg är ett problem för vissa användare.

Kapost-priser:

Kapost Marketing Operating System: 3 500 dollar/månad

Kapost-betyg och recensioner:

G2: 4,0/5 (40+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (15+ recensioner)

6. Semrush

via Semrush

Semrush är en svit med över 50 produkter, verktyg och tillägg för att optimera synligheten online och marknadsföringshanteringen. Den har verktyg för SEO, sökning, sociala medier, målgruppsundersökningar och data från hela världen.

Ett av dess många verktyg är en enkel marknadsföringskalender som är utformad för att samla och spåra alla dina kampanjer i ett gemensamt arbetsutrymme.

Semrush är populärt bland marknadsföringschefer i företag av alla storlekar och kan integreras med Google och andra plattformar för uppgiftshantering. Oavsett om du vill göra en konkurrentanalys, tjäna pengar på din webbplats eller öka din sociala publik kan denna plattform hjälpa dig.

Semrushs bästa funktioner:

Verktyg för att effektivisera sökordsforskning, hantering av bakåtlänkar och webbplatsgranskning 🛠️

AI-genererade sökordsförslag för att förbättra webbplatsens ranking och marknadsföringskampanjernas framgång

Rankingbevakning gör det enkelt att se hur framgångsrika sökordsförslag och implementeringar är.

Ger en mångfacetterad bild av sökmotormarknadsföring och lyfter fram möjligheter till förbättringar.

Semrushs begränsningar:

Priserna är för höga för vissa användare och småföretag.

Recensioner rapporterar funktioner som är låsta bakom ”tilläggspaket” som kostar extra pengar att få tillgång till.

Semrush-priser:

Gratis

Obegränsat: 5 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Semrush-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

7. StoryChief

via StoryChief

StoryChief är en lösning för innehållsmarknadsföring för B2B-innehållsbyråer och marknadsföringsteam. Den är utformad för att optimera innehållsmarknadsföring, centralisera dina artiklar, förbättra innehållet i sociala medier och utöka din publik.

En av våra favoritfunktioner är StoryChiefs mall för innehållskalender, som ger dig och ditt team en tydlig överblick över er webbplats, blogg och sociala medier, från planering till publicering.

StoryChief är populärt bland innehållsmarknadsförare, B2B SaaS-företag, tech-startups och innehållsteam och är utformat för att förbättra samarbetet och kommunikationen inom marknadsföringsbyråer. Det erbjuder också AI-driven innehållsskapande för att hjälpa dina teammedlemmar att få bort det mesta av skrivandet. ✨

StoryChiefs bästa funktioner:

Skapa enkelt innehållskampanjer genom att samla projekt och uppgifter i ämnesbaserade nav.

Samarbeta med flera teammedlemmar för att hålla igång arbetsflödena och få innehållsbriefingar gjorda snabbare.

Få en översikt över vad som händer med dina marknadsföringskampanjer med hjälp av innehållskalenderns månadsvy.

Automatisera publiceringen av innehåll på dina sociala medieplattformar för att säkerställa regelbundna uppdateringar som håller dina användare engagerade.

Få praktiska insikter och analyser om framgången för dina innehållskampanjer.

StoryChiefs begränsningar:

Vissa användare rapporterar bristande flexibilitet för förstasidan på deras företagsblogg.

Saknar integration med populära verktyg som Trello

Priser för StoryChief:

Privatpersoner: 40 $+/månad

Team: 140 $+/månad för fyra användare

Byrå: 400 $+/månad för 25 användare

StoryChief-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (30+ recensioner)

8. Planable

via Planable

Planable är ett samarbetsverktyg för marknadsföring i sociala medier som är utformat för att hjälpa team att nå sina mål snabbare. Denna lösning har förhandsgranskning av innehåll, Giphy-integration och redaktionella kalendrar som hjälper dig att publicera innehåll i sociala medier utan problem.

Planable är populärt bland företag av alla storlekar och erbjuder rimliga priser som startups och små team har råd med. Det gör det möjligt för teammedlemmar, kunder och intressenter att samarbeta och kommunicera smidigt så att alla får mer tid över till afterwork. 🍻

Planables bästa funktioner:

Välj mellan flera vyer för att hitta det bästa sättet att organisera ditt projekt.

Samarbeta med kollegor och kunder utan att alla inblandade behöver lära sig något nytt.

Användarna rapporterar att programvaran är snabb att installera, vilket förhindrar förseningar i befintliga projekt.

Automatiserade inlägg i sociala kampanjer gör det enkelt att hålla dina konton aktiva även när du inte är det.

Planables begränsningar:

Vissa användare rapporterar brist på analysverktyg och behov av sekundär programvara för att spåra inläggens prestanda.

Massinlägg saknar anpassningsalternativ

Planable-priser:

Gratis

Obegränsat: 5 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Planable betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 300 recensioner)

9. Hootsuite

via Hootsuite

Hootsuite är ett program för marknadsföring och hantering av sociala medier som hjälper varumärken att hantera sin närvaro på sociala medier. Det är utformat för att hjälpa dig att optimera sociala kampanjer, förbättra upplevelsen av social handel och hålla ordning på dina kundkonversationer från en enkel instrumentpanel. Innehållskalendern hjälper dig och ditt team att planera och genomföra innehållsmarknadsföring och kampanjer i alla kanaler från början till slut.

Med flera funktioner, AI-driven innehållsskapande och samarbetsverktyg som håller dina teammedlemmar på samma sida är Hootsuite ett förstahandsval för många företag. Dessutom får du tillgång till branschledande certifieringar för hela ditt team. 🎓

Hootsuites bästa funktioner:

Använd AI för att skapa innehåll och underlätta skrivandet av inlägg på sociala medier

Analysera resultaten av dina marknadsföringskampanjer på sociala medier från en enda instrumentpanel med överskådliga vyer.

Använd ett enkelt marknadsföringskalenderverktyg för att hjälpa alla att se aktiviteter och kommande uppgifter som är kopplade till ditt projekt.

Integration med de bästa sociala plattformarna och CRM-programvaran hjälper dig att hålla ordning på ditt arbete.

Hootsuite-begränsningar:

Priserna kan vara för höga för vissa småföretag och team som letar efter ett enkelt verktyg för marknadsföringskalendrar.

Recensioner nämner att schemalagt innehåll ibland inte publiceras, vilket skapar problem med deras marknadsföringskampanjer.

Hootsuite-priser:

Professionell: 99 $/månad per användare

Team: 249 $/månad för tre användare

Företag: 739 $/månad för fem användare

Anpassad för företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Hootsuite-betyg och recensioner:

G2: 4,1/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 000 recensioner)

10. Sendible

via Sendible

Sendible är en plattform för hantering av sociala medier som är utformad för att hjälpa byråer att hantera flera sociala mediekonto för sina kunder. Den är utformad för att organisera alla dina sociala konton i en centraliserad hubb, vilket gör det enklare att genomföra framgångsrika marknadsföringsstrategier.

Denna kraftfulla lösning för hantering av sociala medier erbjuder även funktioner som hjälper företags marknadsföringsteam att analysera sina varumärken och spåra resultat på alla ledande plattformar. Den är optimerad för produktivitet och samarbete på alla nivåer.

Och den förbättrade kalendern för sociala medier gör det enkelt att visuellt hantera din sociala strategi från en samarbetsinriktad hubb för ditt marknadsföringsteam. 🤩

Sendibles bästa funktioner:

Planera och hantera flera sociala konton från en enda kontrollpanel för att spara tid.

Granska dynamiska rapporter om kampanjresultat för att hjälpa dina team att imponera på dina kunder.

Utformad för stora byråer och flera team

Anpassningsbara publiceringsfunktioner hjälper dig att skapa inlägg på sociala medier precis som du vill ha dem.

Sendibles begränsningar:

Vissa recensioner rapporterar svårigheter att redigera schemalagda inlägg via appen.

Misslyckade inläggsmeddelanden skickas inte till e-post, vilket skapar problem för vissa kampanjansvariga.

Priser för Sendible:

Skapare: 29 $/månad per användare

Traction: 89 $/månad för fyra användare

White Label: 399 $/månad för 10 användare

Sendible-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Inga fler missade deadlines!

Marknadsföringskalenderprogramvaran på denna lista hjälper dig att lämna missade deadlines bakom dig och nå organisatorisk nirvana. Tricket är att hitta ett program och hålla fast vid det tillräckligt länge för att alla i ditt team ska lära sig hur man använder dess funktioner.

Och glöm inte att hitta en med många funktioner och integrationer med alla dina andra verktyg!

När du är redo att få ordning på saker och ting och arbeta smartare, inte hårdare, skaffa ClickUp Marketing Calendar Template och förverkliga dina mål. Du kommer att vara glad att du gjorde det. 🙂