10 exempel på varumärkesriktlinjer som hjälper dig att bygga ett inspirerande varumärke

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är varumärkesriktlinjer?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Varumärkesriktlinjer är ett dokument som definierar hur ditt varumärke ska kommuniceras i olika kanaler. Det fastställer inte bara visuella utan även verbala och skriftliga kommunikationsregler. " } } ] }

Varumärkesriktlinjer är grundstenen för alla starka varumärken på marknaden. De spelar en viktig roll för att bygga upp kundernas förtroende och skapa enhetlighet kring varumärket.

Och det är något du inte kan ignorera, eftersom framgången för ditt varumärkes budskap beror på konsekvens. Det är en av de saker som lockar din målgrupp att köpa från dig gång på gång.

Dessutom är det uppenbart att modern marknadskommunikation i hög grad är beroende av flera kommunikationskanaler. Och varumärkeskonsistens knyter samman alla dessa kanaler.

I den här artikeln lär du dig vad varumärkesriktlinjer innehåller. Men viktigast av allt är att du hittar olika exempel på varumärkesriktlinjer och några mallar för varumärkesprofilering som hjälper dig att skapa dina egna riktlinjer.

Vad är varumärkesriktlinjer?

Varumärkesriktlinjer är ett dokument som definierar hur du ska kommunicera ditt varumärke i olika kanaler. Det fastställer inte bara visuella regler utan även muntliga och skriftliga kommunikationsregler.

Med solida varumärkesriktlinjer kommer tonen i ditt budskap att konsekvent uttrycka ditt varumärke. Det kommer att påverka hur dina kunder upplever dina produkter. Och som ett resultat kommer det att bidra till att avgöra hur kunderna upplever värdet av dina produkter.

Kunder känner igen varumärken med starka varumärkesriktlinjer. Dessutom är dessa riktlinjer en del av din varumärkesidentitet. Utan dem skulle du inte ha ett varumärke som talar till dina kunder på ett unikt sätt. Och du skulle med all säkerhet inte kunna konkurrera med dina konkurrenter.

Du skulle också få problem med att upprätthålla en enhetlig image för ditt varumärke. Dina kanaler och teammedlemmar – marknadsförare, designers och webbutvecklare – kan nämligen vara spridda överallt.

Och varför är ett enhetligt varumärkesimage viktigt? Ett varumärke som ser och låter sammanhängande ger en känsla av trygghet och pålitlighet, och båda dessa känslor driver försäljningen.

10 exempel på varumärkesriktlinjer som kan hjälpa dig att komma igång med inspiration

Nu när du vet var du kan hitta några användbara mallar kan det vara bra att se några bra exempel på varumärkesriktlinjer. Här har du 10 exempel på varumärkesriktlinjer som kan inspirera dig när du sammanställer dina varumärkesriktlinjer med våra mallar.

Besök vår varumärkessida för att ladda ner alla våra varumärkesresurser.

ClickUps varumärkesresurser kan laddas ner från vår varumärkessida. Från logotypen och ikonerna till ett urval av skärmdumpar från vår app – allt finns tillgängligt för dig i denna kompletta varumärkesstilguide.

Vi har också inkluderat regler för användning av ClickUps logotyp, färgpalett och typsnitt. Om du behöver mer information om hur du delar vår logotyp och anger våra varumärken, se våra varumärkesriktlinjer.

Via Spotify

Spotify inleder sina designriktlinjer med att ange hur metadata från plattformen – till exempel ett albums namn eller omslag – ska åtföljas av varumärket. Riktlinjerna anger också hur Spotify-innehåll ska bäddas in, länkas till och spelas upp.

Dessa regler är logiska eftersom Spotifys verksamhet i hög grad är beroende av att upphovsrätten respekteras. Men varumärkets designriktlinjer innehåller fler instruktioner – om användningen av Spotifys logotyp och dess variationer, färgpalett och typsnitt.

Spotifys design- och varumärkesguide innehåller många tips om vad man ska göra och inte göra. Du kan också ladda ner varumärkets logotyp och ikoner, vilket garanterar att de ser likadana ut oavsett var de visas.

Via Netflix

Vissa av Netflix varumärkesresurser är endast tillgängliga genom att logga in på deras varumärkesplattform. Men vissa av dessa resurser och riktlinjer är tillgängliga för alla – de som rör placering av logotyp och ordmärke.

Det är därför Netflix offentliga varumärkesguide fokuserar på visuella aspekter som färg och avstånd. Riktlinjerna presenterar också olika saker man bör och inte bör göra samt exempel, vilket förbättrar förståelsen och gör dem lättare att slå upp.

Via Slack

Slack publicerade sina varumärkesstilguider i sin mediekit. Den senare består av nedladdningsbara produktskärmdumpar, logotyper och foton på Slacks ledningsgrupp, andra anställda och kontor.

Men vi kan lätt hävda att Slacks mediekit är en del av dess varumärkesriktlinjer. Precis som alla andra exempel på varumärkesriktlinjer föddes båda ur behovet av att forma Slacks varumärkesimage, eller hur?

Slacks nedladdningsbara varumärkesriktlinjer är ganska omfattande. Men de är också tydliga, välorganiserade och lätta att läsa. Texten är välbalanserad med vitrymd och lagom mycket bilder, vilket tillsammans med de valda typsnitten gör den mycket tilltalande.

Via Zendesk

Zendesks varumärkesteam döpte sina varumärkesriktlinjer till ”Brandland”. Och de är lika breda i sitt omfång som namnet är kreativt.

Riktlinjerna innehåller de mest traditionella elementen i en sådan resurs. Men de innehåller också många andra element, såsom filminspelning, marknadsföringsplanering, kontorsdesign och regler för märkesvaror, vilket är ovanligt i varumärkesriktlinjer.

Via Conklin Media

Ett av de mest utmärkande inslagen i Conklins varumärkesriktlinjer är varumärkets persona. Det är vem varumärket skulle vara om det var en person, och i Conklins fall är det Spiderman med två barn.

Conklins varumärkesspecialister skapade en persona genom att bryta ner varumärkets värden till adjektiv. Därefter valde de en karaktär vars personlighet matchade dessa adjektiv – Spiderman.

Slutligen tillförde specialisterna erfarenhet och visdom till karaktärens egenskaper för att göra den mer mogen. Och nu skapar Conklins skribenter webbtexter genom att föreställa sig vad pappa Spiderman skulle säga.

Via Checkr

Checkr inleder sina varumärkesriktlinjer med att ange sitt ”grundläggande kreativa koncept”, som är ”tydlighet”. Detta koncept är den idé som ligger till grund för hela företagets varumärkesupplevelse.

Riktlinjerna anger också varumärkets egenskaper – eller värderingar – och innehåller:

Ett nedladdningsbart logokit

Instruktioner för hur du använder logotypen

En förklaring av hur de fotografier de använder ska upplevas

En nedladdningsbar färgpalett

Varumärkets typsnitt

Via PartnerStack

Förutom specifikationer för logotyp, färg och typsnitt fokuserar PartnerStacks varumärkesriktlinjer på varumärkets röst och ton. Så även om de inte inkluderade en varumärkesprofil i riktlinjerna kan PartnerStacks teammedlemmar fortfarande förstå hur de ska kommunicera varumärket.

Allt de behöver göra är att ha i åtanke de röstegenskaper som beskrivs i varumärkesriktlinjerna.

Via SEO London

SEO. London är en liten SEO-byrå med två anställda, men de är fullt medvetna om vikten av varumärkesbyggande. Därför anlitade de en designbyrå för att ta fram ett komplett varumärke för sin webbplats och logotyp.

Det första steget som designbyrån tog var att definiera SEO. Londons varumärkesriktlinjer. Som ett resultat skiljer sig SEO. Londons webbplats från konkurrenternas, som använde färdiga grafiska lösningar istället för att utveckla egna varumärkesriktlinjer.

Via Fashion League

Fashion League har inte skapat ett separat dokument med sina varumärkesriktlinjer. Men deras mission statement och kärnfärg är så starka att man kan förstå varumärkets djärva ton från dem.

Färgen lila är iögonfallande i Fashion Leagues innehåll. Den symboliserar kraft och stämmer helt överens med varumärkets mission.

Checklista för viktiga varumärkesriktlinjer

Inspirerade av några fantastiska exempel på riktlinjer för varumärkesröst har vi sammanställt denna checklista åt dig. Den pekar ut element som bör ingå i dina varumärkesriktlinjer, så använd den när du sammanställer eller granskar ditt dokument.

1. Vår mission

Varför startade du ditt företag från början? Vad är syftet med din verksamhet? Och vilken skillnad vill du att ditt varumärke ska göra i dina kunders liv?

Din mission är unik och konsekvent över tid. Och det är därför du måste inkludera den i dina varumärkesriktlinjer. Förklara den tydligt och objektivt med enkla ord, så att alla i ditt team förstår.

Anpassa de återstående elementen i dokumentet med varumärkesriktlinjer till det gemensamma syfte som din mission representerar.

2. Varumärkesvärden

Vilka är ditt företags principer, etik och övertygelser? Vilka är grundpelarna för allt du gör i din organisation? Och vad står ditt team för i affärslivet?

Ett av dina varumärkesvärden kan till exempel vara hållbarhet. Det innebär att du vill attrahera kunder som identifierar sig med hållbara företag som ditt. Dina budskap måste därför spegla ditt engagemang för hållbarhet.

Översätt dina varumärkesvärden till de bilder och ord du använder i din marknadskommunikation. Det som dina kunder ser och de ord de hör och läser om ditt varumärke är nämligen lika viktiga. Dessutom styr dina värden ditt teams beslut och aktiviteter när det gäller alla varumärkeselement.

3. Målgrupp

Vilka är läsarna eller lyssnarna av ditt innehåll? Hur gamla är de? Vad arbetar de med? Och vilka problem står de inför – särskilt sådana som du kan lösa med din produkt?

Genom att svara på dessa frågor kan du utveckla din köparprofil eller målgrupp. Denna profil hjälper ditt team att effektivt kommunicera varumärkets identitet till dina potentiella och befintliga kunder.

PROFFSTIPSDefiniera din köparprofil under din marknadsföringsplaneringsprocess och dokumentera definitionen i dina varumärkesriktlinjer.

4. Varumärkets röst

Inkludera dina redaktionella riktlinjer i dina varumärkesriktlinjer. Det är det språk – visuellt och skriftligt eller muntligt – som dina teammedlemmar måste använda. Det är också det språk som väcker känslor och stämningar hos din målgrupp.

Vissa varumärken är till exempel sofistikerade eller formella, medan andra är avslappnade och ibland till och med roliga. Vissa är direkta, djärva eller provocerande, medan andra är neutrala. En varumärkesidentitet kan vara pedagogisk, medan andra är underhållande.

Men oavsett vilka exempel på varumärkesriktlinjer du beskriver, gör det ur två perspektiv. Förtydliga till exempel hur ditt team måste hänvisa till produktens fördelar och, framför allt, dess begränsningar. Ange vilka termer och uttryck som ska användas i motsats till förbjudna, och förklara även interpunktion.

Sammantaget kommer dina redaktionella riktlinjer att ge intrycket att en enda person har skrivit allt ditt innehåll. Och det är konsekvens.

5. Färgpalett

Färger har betydelser, och betydelser sänder ett budskap till din målgrupp. Välj därför din färgpalett noggrant och klokt. Förklara sedan i din varumärkesstilguide varför du gjorde det valet, eftersom den bakomliggande anledningen är det budskap du vill förmedla i din kommunikation.

Dessutom påverkar ett varumärkes färgpalett utformningen av din webbplats och alla visuella element som ditt team skapar. Men det hjälper dem också att skapa och upprätthålla ett enhetligt visuellt uttryck för ditt varumärke i alla kanaler.

6. Bilder

Får ditt innehåll innehålla fotografier, illustrationer eller båda? Och vad gäller videor och animationer? Får ditt innehåll innehålla något av dessa också?

Gör allt detta tydligt i din varumärkesstilguide, eftersom dina bilder stöder ditt budskap. Och ditt team måste veta hur dessa resurser ska se ut, var de finns och när de ska användas.

7. Typsnitt, logotyp och slogan

Förutom vilka ord som ska användas måste din varumärkesstilguide specificera hur dessa ord ska se ut grafiskt. Vi pratar om vilka typsnitt ditt team måste använda i olika kommunikationskanaler, både online och offline.

Och vi pratar om teckensnittsfärger, storlekar och teckenavstånd. Dessutom måste dina riktlinjer för teckensnitt informera dina teammedlemmar om när de ska använda fetstil och kursiv stil.

Slutligen, inkludera din logotyp (och logotypens användning), dess variationer och det visuella utseendet på din slogan i dina varumärkesriktlinjer. Se till att alla är visuellt tilltalande, lätta att läsa och tillgängliga.

PROFFSTIPSGlöm inte att länka till dina varumärkesriktlinjer från dina kreativa briefs i ditt grafiska designflöde!

Mallar för varumärkesriktlinjer som hjälper dig att komma igång direkt

Innan vi diskuterar vårt urval av exempel på varumärkesriktlinjer, låt oss titta på några mallar för varumärkesriktlinjer som kan påskynda din process.

1. ClickUp varumärkesriktlinjer (dokument) mall

Dokumentera tydligt ditt varumärkes utseende och känsla med denna heltäckande mall.

Denna mall för varumärkesstilguide ger dina varumärkesriktlinjer utseendet av ett tryckt dokument. Den är väl lämpad för att skapa ett företags första varumärkesriktlinjer. Eftersom det är en mall för nybörjare innehåller den många instruktioner om hur du fyller i den och inkluderar alla dina varumärkeselement.

2. ClickUp-mall för varumärkesriktlinjer för whiteboard

Visualisera dina varumärkesriktlinjer i whiteboard-vyn för att enkelt se färger, texter, logotyper och mer.

Välj den här mallen om ditt team gillar att arbeta med whiteboard-liknande dokument. Den är visuellt tilltalande, och om dina teammedlemmar har ett starkt visuellt minne kommer de att komma ihåg dina varumärkesriktlinjer utan problem.

Börja med att använda exempel på varumärkesriktlinjer från dina favoritorganisationer eller inkludera dina egna i denna lättanvända mall.

3. Mall för varumärkesriktlinjer för ClickUp

Organisera dina varumärkesinitiativ och skapa en enkel process för interna eller externa resurser för att hålla dig informerad.

Använd den här mallen för att organisera ditt projekt för utveckling av varumärkesriktlinjer. Den underlättar hanteringen av uppgifter, dokumentet med varumärkesstilguide, andra leverabler och projektets framsteg.

Mallen innehåller flera projektvyer, såsom uppgiftslista, kalender, schema och tidslinje. Växla mellan dem för att definiera projektfaser och prioriteringar, scheman och till och med tilldela uppgifter.

Mallen är också lämplig för att utveckla varumärkesprojekt för dina kunder. Den gör att du kan hålla dem uppdaterade om projektets framsteg och be om deras godkännande av projektets resultat.

Kom igång med din varumärkesstilguide med denna användbara mall!

Börja bygga ett inspirerande varumärke idag

Du kommer inte ångra att du investerat tid och pengar i att ta fram starka, tydliga och välorganiserade varumärkesriktlinjer. Ta en närmare titt på de exempel på varumärkesriktlinjer som vi har delat med dig.

Om du behöver hjälp med att organisera eller dokumentera din strategi för varumärkesriktlinjer kan vi hjälpa dig. Besök ClickUp Template Center för att prova någon av de hundratals marknadsföringsmallar som du kan använda gratis!