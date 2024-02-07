Hur man utvecklar en unik varumärkesidentitet 2025

När du tänker på ett favoritvarumärke kommer du förmodligen att tänka på dess specifika egenskaper, såsom färg, logotyp, hur deras reklam låter och den typ av bilder du associerar med dem. Det är varumärkesidentiteten som spelar in.

Tänk på din varumärkesidentitet som ditt varumärkes ansikte utåt. Det är det som skiljer ditt varumärke från alla andra på marknaden.

Att skapa en identitet för ditt varumärke kräver tid, svett och kreativitet.

Använd den här guiden för att lära dig hur du skapar en oförglömlig varumärkesidentitet som speglar ditt varumärkes DNA.

Vad är varumärkesidentitet?

Varumärkesidentitet är en viktig del av en varumärkesstrategi. Den gör det möjligt för dig att förmedla rätt bild av ditt varumärke till dina kunder genom att aktivt forma ditt varumärke med hjälp av text, bilder och annat.

Din varumärkesidentitet måste innehålla olika varumärkeselement, såsom:

Varumärkets värderingar, övertygelser och mission

Hur ditt varumärke kommunicerar med produkten (din varumärkesröst)

Hur användarna känner när de interagerar med ditt varumärke (din varumärkespersonlighet)

Hur kunderna uppfattar ditt varumärke (din varumärkesuppfattning och positionering)

Att arbeta med din varumärkesidentitetsdesign är en bra utgångspunkt för att visa ditt varumärkes personlighet.

Varför är varumärkesidentitet viktigt för ditt företag?

En väldefinierad varumärkesidentitet:

Kopplar din produkt/tjänst till ditt varumärke

Gör ditt varumärke omedelbart igenkännbart

Skapar ett outplånligt intryck hos dina kunder

Skapar en solid grund för förbättrad varumärkeslojalitet

Differentiera ditt varumärke i en hav av likformighet

Företag har en stilguide för varumärket med tydligt definierade riktlinjer för att säkerställa enhetlighet mellan alla varumärkeselement.

Betrakta detta som en helig graal för dina grafiska formgivare, copywriters osv.

4 exempel på stark varumärkesidentitetsdesign

Varumärkesidentitet har utvecklats över tid från att ursprungligen bara ha varit symbolbaserad.

Det handlar inte längre bara om att skapa en logotyp som kan placeras på t-shirts, kaffekoppar och andra varumärkesprodukter.

Idag innebär skapandet av en varumärkesidentitet att man bygger upp varumärkets personlighet och använder en varumärkeshanteringsstrategi för att förstärka varumärkets historia.

Låt oss titta närmare på fyra exempel på varumärkesidentitet som är värda att ta efter.

Fyra exempel på varumärkesidentitet som inspirerar dig

1. Glossier

Glossier visuella identitet bygger på en enkel approach med en minimalistisk färgpalett bestående av vitt och mjukt rosa.

Glossers varumärkesidentitet utstrålar ärlighet och transparens med sitt minimalistiska typsnitt.

Designen vid varje kontaktpunkt är behaglig för ögat, genomtänkt och ren.

Varje varumärkeselement – från produktförpackningen till den kraftfulla bloggen – uppmuntrar till ärliga samtal med kunderna.

Viktigaste punkter för din varumärkesstrategi:

Använd din varumärkesidentitet för att hjälpa din målgrupp:

Utveckla en konsekvent image för ditt varumärke genom bilder, ord och text.

Ha kul (med tanke på att varumärket är inom skönhetsbranschen) på deras resa med varumärket.

2. Airbnb

Använd Airbnbs varumärkesidentitet som exempel för att lära dig hur du skapar en konsekvent varumärkesupplevelse via Design Studio.

En stark varumärkesidentitet utstrålar varumärkets personlighet i varje interaktion – ett typexempel är Airbnb.

Från att använda en konsekvent färgpalett till att få typografin perfekt, är Airbnbs varumärkesprofilering helt rätt. Faktum är att allt med varumärket förstärker konceptet "tillhörighet", från den unika "Belo"-logotypen och verklighetstrogna bilder till det enkla användargränssnittet och den tydliga kommunikationen.

Viktiga punkter för din varumärkesstrategi:

Lär dig mer om vad som är ditt varumärkes ”varför”.

Använd en enhetlig vision (i detta fall tillhörighet) vid varje kontaktpunkt med din varumärkesidentitet.

Visionen bör också återspeglas i din användarupplevelse på olika plattformar, kanaler och i kreativa uttryck.

Fortsätt att lyssna på dina kunders feedback och införliva den om den är relevant, så att din målgrupp känner sig hörd och ditt varumärke blir mer relaterbart.

3. Oatly

Var modig och lekfull, precis som Oatlys varumärkesidentitet

Oatly är ett varumärke som bygger på ett engagemang för hållbarhet och transparens.

Varumärkets marknadsföringskampanjer använder ofta humor och kreativitet för att engagera kunderna med sin distinkta varumärkesröst. Oatlys förpackningar och övergripande varumärkesprofil har en minimalistisk designestetik med rena linjer, enkel typografi och en grundläggande färgpalett.

Denna designstrategi återspeglar varumärkets fokus på naturliga ingredienser och enkelhet.

Viktiga punkter för din varumärkesstrategi:

Oatly drar sig inte för att diskutera utmaningarna med hållbar livsmedelsproduktion, vilket gör att företaget kan bygga upp ett förtroende hos sin målgrupp.

Varumärkets strategi för varumärkesbyggande är innovationsdriven; det är villigt att ta risker med iögonfallande typsnitt och utmana konventioner med unik förpackningsdesign.

Om du är osäker på hur du ska vara djärv, fundera på följande: Om ditt varumärke var en person, vilken personlighet skulle det ha?

4. Headspace

Headspaces varumärkesidentitet är starkt knuten till dess rena och intuitiva design via Anna Charity

Headspaces varumärkespersonlighet kännetecknas av en känsla av mindfulness och lycka hos användare av guidad meditation.

Den använder en ren och modern typografi som är lätt att läsa och speglar varumärkets fokus på enkelhet och tydlighet. Dessutom kännetecknas Headspaces visuella stil av rena linjer, enkla illustrationer och en minimalistisk estetik.

Det mest intressanta inslaget i Headspaces varumärkesidentitet är dock dess färgpalett – som utnyttjar mycket vitt utrymme varvat med färgklickar (eller energi).

Viktiga punkter för din varumärkesstrategi:

Varje element i ditt visuella varumärke måste ha en betydelse – till exempel symboliserar den orange pricken i Headspaces logotyp en känsla av balans och lugn och representerar pannans tempel.

Varumärket använder färg för att visa på en lekfullhet utan att det blir störande; illustrationerna och typografin har mjuka kanter, vilket signalerar en mjuk ton och röst.

Hur man skapar en unik och minnesvärd varumärkesidentitet

Vill du bygga en varumärkesidentitet som tilltalar din målgrupp?

Följ dessa fem steg:

Steg 1. Undersök och reflektera

Det första steget i att skapa en minnesvärd varumärkesidentitet är att förstå:

Vilka är dina mest engagerade målgrupper, vad vill de ha, vilka är deras problem och vad gillar de på ett djupare plan?

Utmaningarna med din mest framgångsrika målgrupp

Ditt eget värdeerbjudande och din mission

Ditt varumärkes egenskaper och inneboende personlighet

Utnyttja tjänsterna från en erfaren specialist på varumärkesidentitet för att genomföra en omfattande målgruppsanalys och prata med din kundtjänst och dina säljare för att få realtidsdata om vad som får dina kunder att stanna kvar.

Denna information hjälper dig att utforma riktlinjer för ditt varumärke – en resurs som bör vara lättillgänglig för dina designers, innehållsförfattare, utvecklare och andra.

Det är här ClickUp kommer till sin rätt. Oavsett om du vill skapa en varumärkesidentitet för ditt företag eller för en kund, kan du använda programvara som ClickUp Marketing Project Management-verktyget för att påskynda processen och hålla alla informerade.

Projektledningsverktyget ClickUp hjälper dig att hantera alla steg i skapandet av en varumärkesidentitet.

Använd filter i ClickUps listvy för att sortera uppgifter efter status, prioritet och flera andra anpassade fält för att få en skräddarsydd överblick över ditt arbete

Att skapa en varumärkesidentitet innefattar flera steg och komponenter, vilket gör det svårt att följa varumärkesprocessen. För att bygga en stark varumärkesidentitet måste du hålla koll på alla varumärkeselement, såsom bilder, text och animationer, och följa olika uppgifter som hanteras av olika teammedlemmar.

ClickUp samlar alla uppgifter, resurser och tillgångar så att teamen kan övervaka varje steg när varumärkesriktlinjerna skapas.

Dessutom gör ClickUps uppgiftshanteringsfunktion det möjligt för dig att uppnå ett övergripande mål – att organisera processen för att skapa din varumärkesidentitet efter olika uppgiftstyper.

Förenkla dina uppgifter med ClickUp Task View

Använd den för att anpassa dina uppgifter och deluppgifter efter behoven i ditt projekt och din målgrupp med några få klick.

Steg 2. Arbeta med viktiga varumärkeselement som din målgrupp kan relatera till

Du har gjort din research för att identifiera vad ditt varumärke står för och vad din målgrupp förväntar sig.

Nästa steg är att skapa ett ”moodboard” för alla delar av ditt varumärke, till exempel:

Skapa en logotyp som korrekt representerar ditt varumärkes värderingar, mission och personlighet

Slutför färgpaletten baserat på de känslor som din valda färgpalett väcker hos publiken.

Välj en rad olika färgpaletter som visar din varumärkespersonlighet, till exempel: primär palett sekundär palett bakgrundsfärg textfärg

Experimentera med typsnitt för att se vilket som bäst återspeglar ditt varumärkes känsla och välj sedan en uppsättning typsnitt som ska användas konsekvent i alla dina kundkontakter.

Få rätt ton och röst genom att fokusera på vad du bör och inte bör göra när det gäller språk, utformning och formatering av innehållet, och använd specifika ord som bäst lyfter fram vad ditt varumärke står för.

Designa förpackningen och andra bildrelaterade designelement för att sätta tonen för ditt varumärke

Det krävs ansträngning för att säkerställa att alla dessa element följs i alla dina varumärkesuppgifter. Här hjälper ClickUp Docs dig att organisera din varumärkesidentitet.

Så här gör du:

ClickUp Docs hjälper dig att samla alla dina idéer, inklusive bilder, filer, länkar etc., på ett ställe och dela dem med ditt team. Du kan använda kapslade sidor, bädda in bokmärken, lägga till tabeller och använda formateringsalternativ för att anpassa Docs efter dina behov.

Se till att dina kommentarer syns genom att tilldela kommentarer till användare direkt i uppgifter i ClickUp och få en snabb överblick över tilldelade kommentarer i en checklista

Du kan dessutom använda samma dokument för att skriva dina varumärkesriktlinjer, redigera i realtid, tagga personer i kommentarer, formatera efter behov och dela med teamet med ett enda klick. I Docs kan du också tilldela åtgärdspunkter, chatta direkt med dina teammedlemmar och snabbt lösa eventuella tveksamheter.

Samarbeta med teammedlemmar i ClickUp Docs för att anpassa teckensnitt, lägga till uppgiftsrelationer eller länka till uppgifter direkt i dokumentet

Med ClickUp Docs kan du omvandla text till spårbara uppgifter direkt. Dessutom kan du länka dem och uppgifterna till varandra så att du inte behöver göra samma ändringar igen.

Steg 3: Samla ihop dina varumärkeselement

Du har gjort grovjobbet.

Nu är det dags att samla alla dina varumärkeselement på ett ställe – i form av varumärkesriktlinjer, mallar och ett varumärkesdesignkit.

Anta att du vill att din varumärkesidentitet ska vara konsekvent i dina sociala medier och andra marknadsföringsmaterial. I så fall måste du hjälpa alla dina team – från kundtjänst och försäljning till marknadsföring och produktutveckling – att få tillgång till varumärkesriktlinjerna och varumärkespaketet med ett enda klick.

Låt oss säga att du vill skapa varumärkesmodeller för din kund. Det räcker inte att bara involvera dina marknadsförings- och varumärkesteam.

Du behöver ditt designteam, utvecklare och innehållsförfattare för att kunna se vad som händer i realtid.

I det här sammanhanget kan du överväga att använda ClickUp Whiteboards – ett sätt att samarbeta för att skapa produktmodeller som är tillräckligt bra för att du ska kunna få framgångsrika marknadsföringssamarbeten:

Använd denna whiteboard Skapa kopplingar mellan former med ClickUp Whiteboards

Kom ihåg att din varumärkesidentitetsdesign och varumärkesröst är sammankopplade.

Om din slutprodukt inte stämmer överens med din varumärkespersonlighet kommer dina investeringar att vara förgäves. För att säkerställa att alla dina team är på samma sida föreslår vi att du skapar en varumärkesbok som alla kan följa och använder mindmapping-programvara för att brainstorma gemensamt.

Få ditt team att samarbeta och skapa varumärkesriktlinjer från grunden – med alla varumärkeselement i boken – med hjälp av ClickUp Brand Guidelines Whiteboard:

Använd denna whiteboard Starta dina designmöten tillsammans med ClickUp Whiteboards

Steg 4: Definiera och genomför din varumärkesstrategi

Du har nästan nått slutet av din varumärkesprocess – det fjärde steget är att se till att ditt varumärke framställs på ett konsekvent sätt i alla kontaktpunkter – din webbplats, sociala medier, e-postmeddelanden osv.

Här är några tips att följa när du implementerar din varumärkesstrategi:

Fundera över hur ditt varumärke kommer att utvecklas – visuellt.

Anpassa din varumärkesstrategi efter den aktuella kanalen (t.ex. reklam, sociala medier, e-postmarknadsföring, internkommunikation osv.).

Konceptualisera hur ditt innehåll kommer att spegla ditt varumärkes visuella identitet i termer av tonfall samt utseende och känsla.

Skapa en varumärkesstilguide med följande i åtanke: hur dina kunder uppfattar ditt varumärke din organisations styrkor, svagheter, möjligheter och hot hur ditt varumärkes image ser ut vilka dina varumärkes viktigaste affärsmål är vad som är ditt varumärkes unika röst vilken typ av produkt/tjänst du erbjuder

hur dina kunder uppfattar ditt varumärke

din organisations styrkor, svagheter, möjligheter och hot

hur ditt varumärkesimage ser ut

Vilka är ditt varumärkes viktigaste affärsmål?

vad som är ditt varumärkes unika röst

den typ av produkt/tjänst du erbjuder

Du kan också använda ClickUps mallar för varumärkesriktlinjer för att bygga ett starkt varumärke.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för varumärkesprofilering för att hantera ditt nästa varumärkesinitiativ.

Ett starkt varumärke kännetecknas av en visuell identitet, eftersom människor bearbetar bilder 60 000 gånger snabbare än text. Men i den dagliga stressen kan din varumärkesberättelse ibland ta en felaktig vändning – i form av en dåligt redigerad bild, en felaktig illustration, okänslig text osv.

ClickUp Branding-mallen hjälper dig att utveckla en lättföljd process som håller koll på ditt arbete och ditt team. Använd den här mallen för att kommunicera ditt varumärkes historia, värderingar och mission utan att slösa tid eller komplicera saker.

En annan bra mall är Brand Guidelines Template från ClickUp. Använd den för att specificera alla dina element, såsom logotyp, färger, varumärkesröst, typsnitt etc., och säkerställa att ditt varumärkes värderingar, identitet och budskap är konsekventa genom hela processen.

Ladda ner den här mallen Använd mallen för varumärkesbok för att samla alla dina idéer på ett ställe.

Om du letar efter något mer omfattande för att skapa en enhetlig identitet över alla kanaler kan du använda ClickUps mall för varumärkesbok. Denna mall hjälper dig att organisera idéer, visualisera tillgångar och spåra framsteg.

Steg 5: Övervaka, analysera och upprepa

Det sista steget i att skapa en solid varumärkesidentitet kräver ständig övervakning och spårning av ditt varumärkes påverkan på användarna.

Följ dessa tips för att säkerställa att din målgrupp ser positivt på din varumärkesidentitet:

Spåra konversationer och omnämnanden i sociala medier

Undersök kunder

Använd analyser för att se hur användarna interagerar med ditt varumärke.

Om det blir svårt att hålla koll på dina varumärkesmål kan du använda ClickUp Goals till din fördel.

Att skapa ett minnesvärt varumärke som din målgrupp kommer att minnas börjar med att spåra dina varumärkesidentitetsmål – ett område där ClickUp Goals hjälper enormt mycket:

Låt inte teamet avvika från din varumärkesidentitet med ClickUp Goals

Använd denna ClickUp-funktion för att skapa spårbara mål för ditt team, så att de kan hålla kursen och uppnå resultat snabbare utan att kompromissa med kvaliteten.

De sju elementens roll i varumärkesidentiteten

Din varumärkesidentitet är din varumärkesimage – det betyder att det finns en visuell aspekt av varumärkespositionering som du inte får ignorera.

Vanligtvis består ett varumärkes visuella identitet av sju nyckelelement, nämligen:

1. Logotyp

Pixars logotyp är en av de mest ikoniska logotyperna som finns

Din varumärkesidentitet börjar med en enkel logotypdesign.

Om du vill förstå kraften i ett visuellt varumärkeslogotyp, tänk på följande:

Om någon nämner ett swoosh-märke tänker du på varumärket Nike. Och vem känner inte igen McDonald's ikoniska gyllene bågar?

Det är kraften i att integrera din varumärkespersonlighet i din varumärkesidentitet.

En strategiskt utformad logotyp stannar kvar hos kunden för alltid. Så här gör du för att lyckas:

Måste väcka en känsla

Bör vara enkel och minimalistisk

Måste vara strategiskt driven

Det måste ges tid att skapa och bör inkludera ständiga iterationer.

2. Varumärkets färgpalett

Varumärkets färger har också en betydande inverkan på din varumärkesidentitet. Kunderna kopplar psykologiskt till olika färger.

Till exempel förknippas gult med känslor av lycka, rött med passion, grönt med naturen och så vidare.

Den färgpalett du väljer bör få dina kunder att omedelbart associera den med ditt varumärkes image. En färgpalett med gult och rött får dig till exempel automatiskt att tänka på McDonald’s.

De mest visuellt tilltalande varumärkena följer dessa tips om varumärkesfärger i alla marknadsföringsmaterial och kampanjer:

Säkerställ färgkonsistens i bilder, grafisk design och varumärkets typsnitt

Använd en färgpalett för att skapa stämningen för varumärket i sin helhet – specifika färger (som varma, ljusa färger) påverkar betraktarens känslor positivt och stimulerar både glädje och energi.

Utnyttja en kompletterande färgpalett för att göra den mer igenkännlig.

Välj högst fyra komplementfärger som korrekt återspeglar din varumärkespersonlighet.

3. Varumärkets typsnitt

Om varumärkets färger är dess visuella identitet, är typsnitt dess röst.

Du använder text för att forma ditt varumärkes ton och stil. När det gäller typografi finns det två typer – logotypsnitt och varumärkessnitt – som du måste välja mellan.

Coca-Colas logotypsnitt är till exempel ett klassiskt exempel på ett logotypsnitt. Coca-Colas unika kursiva skrift är omedelbart igenkännlig och används exklusivt för företagets logotyp.

Coca Colas logotypsnitt är välkänt via ThoughtCo

Googles varumärkessnitt, ”Product Sans”, är ett bra exempel på ett varumärkessnitt. Google har också en distinkt logotyp, men snittet ”Product Sans” används i olika delar av varumärkets visuella identitet, till exempel i rubriker på webbplatsen, marknadsföringsmaterial och produkterna.

Så här får du ut mesta möjliga av ditt varumärkes typografi:

Se till att ditt team följer specifika varumärkesriktlinjer för vilka typsnitt som ska användas.

Använd ett typsnitt som kan skapa en koppling till dina kunders tankar och stämning.

Välj ett typsnitt som passar din varumärkespersonlighet. Till exempel passar moderna sans serif-typsnitt bäst för varumärken med en modern prägel, och handskrivna typsnitt är perfekta för varumärken med en lekfull, ung personlighet.

4. Varumärkesbilder

En stark varumärkesidentitet bygger på de känslor den väcker hos betraktaren. Starka bilder är en viktig del av detta.

För att din varumärkesidentitetsdesign ska bli framgångsrik, följ dessa tips:

Varje bild, illustration och foto du använder måste vara väl genomtänkt och konsekvent i termer av det budskap den förmedlar.

Anpassa varumärkets image till innehållets ton och varumärkets personlighet

Använd rena, högkvalitativa och professionella bilder för att öka igenkänningsfaktorn och förbättra varumärkets koppling.

5. Varumärkets typografi

Din varumärkestypografi, som består av typsnitt och teckensnitt, förmedlar ditt varumärkes personlighet genom text. Precis som din logotyp och färgpalett bör ditt val av typografi stämma överens med din varumärkesidentitet.

Följ dessa typografitips för bästa resultat:

Förstå varför du vill använda en viss typografi; till exempel ger skripttypsnitt ett mer personligt intryck.

Försök att inte använda för många olika typsnitt och storlekar.

När du bestämmer saker som radlängd och avstånd, tänk på läsbarheten.

Se till att din typografi är läsbar och lätt att förstå så att användarupplevelsen blir positiv. Du kan göra detta genom att testa den på olika skärmstorlekar.

6. Varumärkets former och mönster

Varumärkets former och symboler är viktiga visuella element som ger ditt varumärke en fördel. Använd dessa tips för att välja former och mönster som passar ditt varumärke estetiskt:

Välj former och mönster som: Svarar mot din målgrupps föränderliga behov Är relevanta för deras aktuella krav Stämmer överens med ditt varumärkes budskap och vision

Välj mångsidiga former och mönster som lättare anpassar sig till olika skärmar och plattformar.

Glöm inte ditt varumärkes färgpalett när du väljer former och mönster.

Se till att formerna är skalbara.

Testa och experimentera med mönstren tills du hittar rätt.

7. Slogans och taglines

Slogans och taglines ökar också ditt varumärkes attraktionskraft i hög grad. En tagline består vanligtvis av färre än sju ord, medan en slogan består av nio ord eller fler.

Båda dessa textelement måste sammanfatta ditt varumärke i ord. De bör vara enkla och korta.

Även om dina slogans kan ändras beroende på vilken produkt eller tjänst du marknadsför, är din tagline mer permanent. Så länge båda är slagkraftiga och catchy i sin utformning och träffar rätt när det gäller att beskriva varumärket, är du redo att sätta igång.

Kommunicera ditt varumärkes syfte – och förbättra varumärkesupplevelsen – med ClickUp

Ett bra varumärke skapar varumärkesbilder; ett fantastiskt varumärke fokuserar på att förbättra företagets identitet. En fantastisk varumärkesidentitet uppstår inte av en slump – den byggs upp medvetet, alltid med varumärkets egenskaper i åtanke.

Ge ditt visuella varumärke en makeover – använd ClickUp och se till att ditt varumärke syns och kommer ihåg.

Vanliga frågor

1. Vilka är de viktigaste elementen i en varumärkesidentitet?

De viktigaste elementen i varumärkesidentiteten är företagets logotyp, färgpalett (inklusive primära och sekundära färger), varumärkets typsnitt, varumärkets röst, ton och mycket mer.

2. Hur skapar man en framgångsrik varumärkesidentitet?

Att skapa en framgångsrik varumärkesidentitet är en process i fem steg:

Genomför marknadsundersökningar för att lära dig mer om dina målkunder, ditt värdeerbjudande och ditt varumärkes egenskaper.

Utveckla de olika elementen i ditt varumärke – från logotyp och färger till typsnitt och ton – i enlighet med din varumärkespersonlighet.

Samla alla dina varumärkeselement på ett ställe i form av varumärkesriktlinjer, mallar och ett varumärkesdesignkit.

Definiera och genomför din varumärkesstrategi för att säkerställa att ditt varumärke framställs på ett konsekvent sätt i alla kontaktpunkter, såsom webbplats, sociala medier, e-postmeddelanden etc.

Övervaka och spåra ditt varumärkes genomslagskraft i sociala medier och omnämnanden via kundundersökningar, analyser etc. för att mäta hur användarna interagerar med ditt varumärke.

3. Hur hjälper ClickUp till att etablera en stark varumärkesidentitet?

Programvaran ClickUp Brand Management gör det enklare att skapa en varumärkesidentitet. Den erbjuder funktioner för att:

Spara din varumärkesstilguide via ClickUp Docs.

Hantera varumärkestillgångar och andra visuella element med hjälp av ClickUp Tasks.

Skapa marknadsföringsmaterial på rekordtid från grunden med hjälp av färdiga ClickUp-mallar för varumärkesprofilering.

Samarbeta för att kartlägga varumärkets mission med varumärkesdesignen med hjälp av ClickUp Whiteboards.

Spåra varumärkesidentitetsmål med hjälp av ClickUp Goals

När alla dina varumärkesidentitetsresultat är strömlinjeformade blir det mycket enklare att skapa en stark varumärkesimage.