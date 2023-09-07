Marknadsföringsplaneringsprocessen: steg för steg

Vill du lära dig mer om de olika stegen i marknadsföringsplaneringsprocessen? Att hantera ett marknadsföringsprojekt är lite som att hantera en snabbmatsrestaurang.

Du har mycket begränsad tid på dig att förbereda produkten (kampanjen). Och du måste samordna med medarbetare som har helt andra arbetsuppgifter. Om du gör det rätt kommer du att locka massor av lojala (och hungriga) kunder.

I den här artikeln tittar vi på den strategiska marknadsföringsplaneringsprocessen, hur du kan implementera den i ditt företag och det bästa verktyget som hjälper dig genom hela processen.

Beställ! Nu kör vi.

Vad är en marknadsföringsplan?

En marknadsföringsplan är ett dokument som visar ditt företags marknadsföringsstrategi för den kommande månaden, kvartalet eller året.

Här är vad en marknadsföringsplan innehåller när du packar upp den:

Din nuvarande marknadsföringsaktivitet och position

En detaljerad översikt över ditt marknadsföringsmål och affärsmål

En beskrivning av kundernas behov

De mått du behöver spåra (ROI, antal potentiella kunder osv.)

Och vad händer när du skapar en fantastisk marknadsföringsplan? Du kommer att kunna hålla fokus på ditt marknadsföringsmål och även skapa en lika fantastisk marknadsföringsstrategi. Så här kan du skapa en marknadsföringskampanj som kan göra även proffsen avundsjuka!

Fördelarna med marknadsföringsplaneringsprocessen

Marknadsföringsinsatser kan, när de görs på rätt sätt, ge betydande positiva effekter som kan kickstarta ditt företags framgång. Här är några fördelar med proaktiv marknadsföringsplanering.

Lär dig mer om de bästa marknadsföringsverktygen för nya företag!

Ger riktmärken och ansvarsskyldighet

Genom planeringsprocessen kan du sätta upp riktmärken och skapa en färdplan för din marknadsföringsstrategi för att nå dina affärsmål. Genom att synliggöra detta kan hela teamet ta ansvar för sina handlingar och uppgifter. Det säkerställer också att allt fungerar smidigt eftersom alla vet vad som händer och hur de behöver samarbeta.

Uppmuntrar teamsamarbete

Eftersom marknadsföringsplaneringsprocessen sannolikt kommer att omfatta flera avdelningar och kräva en hel del samarbete, öppnar den upp för kommunikation mellan avdelningarna och förenar organisationen. Genom att involvera ditt team tidigt kan du också vara realistisk i din planering.

Redigera innehåll tillsammans med andra samtidigt i ClickUp Docs

Minskar risken

Nu har du en marknadsföringsstrategi. Genom att ha en planeringsprocess på plats har du nu ett ramverk för att få en översikt över målmarknaden, konkurrensfördelar och marknadssegmentering. Detta gör att du kan vara bättre förberedd på riskfaktorer som du kanske inte har förutsett.

Utmanar dina övertygelser och antaganden

Eftersom affärslivet ständigt förändras kan du med hjälp av en marknadsföringsplaneringsprocess fortsätta att anpassa mer effektiva strategier. Genom att kontinuerligt finslipa dina marknadsföringsinsatser kan du stöta på nya verktyg och tekniker, införliva nya idéer från olika teammedlemmar och utmana dina standardrutiner.

Vilka är stegen i marknadsföringsplaneringsprocessen?

Att skapa en marknadsföringsplan för första gången kan verka komplicerat, men det är faktiskt väldigt enkelt. Planeringsprocessen blir 100 gånger enklare att hantera när du delar upp den i dessa sex steg:

Dokumentera dina affärsmål

Gör marknadsundersökningar

Definiera din köpare/kundprofil

Fastställ en marknadsföringsbudget

Identifiera en marknadsföringsstrategi

Plan era marknadsföringskampanjen

Låt oss titta närmare på varje steg.

1. Dokumentera dina affärsmål

Innan du planerar en marknadsföringsstrategi bör du och ditt marknadsföringsteam be ledningen att tydliggöra företagets mål.

Idealt sett bör alla storskaliga affärsmål och målsättningar sträcka sig över 18–24 månader. Detta ger dig tillräckligt med tid för att utveckla marknadsföringsinitiativ som är i linje med dessa övergripande affärsmål.

Använd målmappar för att enkelt organisera dina mål i ClickUp

Låt oss säga att du är marknadschef för Los Pollos Hermanos från Breaking Bad. Företagets ägare, Gus Fring, har kanske som mål att öka restaurangens intäkter till 3 miljoner dollar under nästa år.

Du måste skapa ett SMART marknadsföringsmål som kan bidra till hans affärsmål. Till exempel:

Få 20 % fler återkommande kunder

Öka försäljningen av varma kycklingsmörgåsar med 35 %

Öka intäkterna från leverans och distribution för andra produkter 😉

Är du nyfiken på SMART-mål? Kolla in vår guide för tips om hur du skapar ett bra affärsmål.

När du har bestämt dig för målet kan marknadsföringsprojektverktyg som ClickUp hjälpa dig att dokumentera och följa upp det. I ClickUp är mål övergripande behållare som kan delas upp i mindre delmål, så kallade mål. Mål kan mätas i enheter som siffror, $$$, sant/falskt och uppgiftslistor.

Bonus: Marknadsföringsverktyg för småföretag

När du uppnår dina mål uppnår du också ditt marknadsföringsmål. ClickUp uppdaterar automatiskt procentandelen av framstegen i realtid när du uppnår målen. Detta kan motivera dina sälj- och marknadsföringsteam när de ser siffrorna stiga varje dag!

Hämta snabbt viktig data på en enda skärm med Dashboards i ClickUp.

Vill du övervaka fler marknadsföringsmått?

ClickUp är fullspäckat med funktioner som dina team behöver för att hantera ditt projekt eller marknadsföringsprogram. Dess dashboards är rätt väg att gå. Varje unik dashboard erbjuder många anpassade widgets som låter dig spåra marknadsförings-KPI:er och alla marknadsföringsmål.

Spåra försäljning, konverteringsfrekvens, engagemang i sociala medier och mycket mer med hjälp av linjediagram, stapeldiagram, cirkeldiagram, batteridiagram eller det diagram som bäst visualiserar dina data!

Vill du komma dit snabbare? Använd ClickUp Content Management Template för att enkelt spåra dina innehållsmål, budgetar och resurser på ett och samma ställe. Skaffa denna mall för innehållsbranding gratis!

2. Genomför en marknadsföringsrevision och undersökning

Det är dags för en ordentlig tillbakablick. Du måste titta på alla marknadsföringsbeslut och initiativ som du har tagit under de senaste åren. Dessutom måste du gå igenom gamla rapporter för att se vilka marknadsföringsstrategier som fungerade och vilka som inte gjorde det.

Men varför?

Med hjälp av en marknadsföringsrevision kan du undvika de problem som din marknadsföringsavdelning har stött på tidigare. Ta Gus på orden: ClickUp Docs låter ditt team samarbeta i realtid med revisioner, marknadsundersökningar och årliga marknadsföringsplaner. Det är som Google Docs, men mycket bättre!

Du kan inte bara bädda in listor, tabeller, bilder och videor, utan också tilldela åtgärdsbara uppgifter direkt i ett ClickUp Doc. Och för att göra ditt jobb ännu enklare låter ClickUp dig spara ditt arbete som en marknadsföringsplanmall som du kan använda senare!

Efter granskningen måste du fastställa var du befinner dig på marknaden och vilka marknadstrender som råder. Fråga ditt team:

Är dina kunder priskänsliga?

Har nya konkurrenter bromsat tillväxten i ditt företag?

Har du en konkurrensfördel jämfört med andra företag?

Men varför begränsa feedbacken till ditt företag? Dina kunders och klienters åsikter är också viktiga.

Det är ju trots allt de som kommer att använda dina produkter eller tjänster. Med formulärvyn kan du skapa detaljerade kundundersökningsformulär snabbare än du hinner säga Heisenberg.

Skapa formulär för att samla in information och effektivisera uppgiftskapandet i ClickUp

Välj mellan olika textfält, etiketter, frågor och mer. ClickUp låter dig dela dessa formulär offentligt och samlar sedan in svaren i verktyget. På så sätt kan du direkt agera på deras svar genom att inkludera deras synpunkter i marknadsföringsplanen.

3. Definiera din köparprofil

Hur väl känner du egentligen dina kunder? I denna fas måste du ta till dig marknadssegmentering. Vad är det?

I grund och botten måste du identifiera de olika typerna av kunder på din målmarknad. Sedan måste du begränsa ditt fokus till en specifik målgrupp. Därefter måste du skapa en köparprofil. Det är en fiktiv representation av din ideala kund på din målmarknad. Fråga ditt team:

Vem är den här personen?

Vilka är deras behov och prioriteringar?

Hur fattar de beslut?

Var arbetar de?

Hur mycket tjänar de?

Vad gillar de, och vad avskyr de?

Vilka medier konsumerar de?

Du måste verkligen sätta dig in i deras tankesätt så att du kan skräddarsy din marknadsföringsstrategi så att den tilltalar dem på bästa sätt. Los Pollos Hermanos har till exempel fastställt en köparprofil som heter Walt, som är en medelålders kemilärare på gymnasiet.

Nu när du har en uppfattning om vem han är, hur han beter sig och vad han vill ha, kan du marknadsföra dig bättre mot honom! Men hur skapar man en köparprofil? Två ord: Mind Maps.

Skapa, redigera och dela flödesscheman enkelt med funktioner som ClickUp Mind Maps.

Att rita tankekartor i ClickUp kan hjälpa ditt marknadsföringsteam att organisera sina tankar och idéer när de skapar en persona. Placera bara en central idé och lägg till relevanta tankar när de dyker upp.

Och kom ihåg att ju mer detaljerad personlighetens tankekarta är, desto bättre. Om du känner dina kunder väl kan du skapa en personlig men ändå strategisk marknadsföringsplan som når din målgrupp.

4. Fastställ en budget

Du kanske har massor av coola strategiska marknadsföringsidéer, men om de inte ryms inom din marknadsföringsbudget är det nästan omöjligt att genomföra dem. Och även om du slår till med en stor investering för att genomföra dem finns det inga garantier för att du kommer att tjäna stora pengar i slutändan.

Hur mycket ska du lägga på din strategiska marknadsföringsplan? Det ideala är att avsätta 7–15 % av företagets intäkter till marknadsföringsavdelningen, men det finns ingen universell regel.

Tänk dock på att alla initiala marknadsföringsaktiviteter kan vara kostsamma. Detta inkluderar att skaffa en logotyp, varumärke och skapa en kampanj från grunden. Hur håller du koll på alla dina marknadsföringskostnader?

I ClickUp kan varje uppgift ha ytterligare detaljer som kallas anpassade fält. Med dessa fält kan du registrera data som telefonnummer, etiketter, kryssrutor och mer.

Lägg till, dölj eller visa ett befintligt anpassat fält från en listvy i ClickUp

I det här fallet kan du spåra budgeten och kostnaden för varje marknadsföringsaktivitet och uppgift med fältet "Pengar". Dessutom kan du med kolumnberäkningar automatiskt summera dina utgifter för att se om de ligger i linje med din budget.

Så inga fler halvmesyrer när du skapar din strategiska marknadsföringsplan!

Bonus: Programvara för marknadsföringskalender!

5. Identifiera en marknadsföringstaktik

Nu när du vet exakt hur dina kunder ser ut är det dags att välja rätt distributionskanaler där de tillbringar mest tid. Din målgrupp måste ju se din annons, eller hur?

Låt oss ta några plattformar där du kan implementera din strategiska plan och de bästa taktikerna för var och en:

Låt oss titta tillbaka på Walt. Eftersom vi har fastställt att han får all sin information från TV, bör våra marknadsföringsinsatser fokusera på att skapa en fantastisk reklamfilm:

Kom ihåg att budskapet i din strategiska marknadsföringskampanj ska spegla kundernas behov. I det här fallet ska reklamen försäkra målgruppen om att deras mat är av hög kvalitet och färsk – 99,99 % färsk.

Du behöver dock inte fokusera alla dina taktiker på en enda plattform. En sund marknadsföringsmix mellan offline- och onlinemedier säkerställer att alla får ditt budskap. Nu är det upp till ditt marknadsföringsteam att bestämma vilken väg de vill gå. Du kan till exempel skapa och publicera nytt innehåll på din blogg, hålla automatiserade webbseminarier och samtidigt marknadsföra offlineinnehåll för att konvertera din publik. Med ClickUps chattvy kan du diskutera taktik och försäljningsavtal, bifoga bilder/videor och tilldela uppgifter i din marknadsföringsmix.

Chat-vyn lagrar alla dina kommentarer i ClickUp så att du snabbt kan hitta alla konversationer.

6. Planera marknadsföringskampanjen

Nu har vi äntligen nått slutet av den strategiska marknadsföringsplaneringsprocessen. När du har fastställt marknadsföringsplanen är det dags att lista alla uppgifter som måste utföras för att genomföra den.

Hur gör man?

Med ClickUps Gantt-diagram kan du skapa en dynamisk tidslinje för dina marknadsföringskampanjaktiviteter från start till mål. Gantt-vyn låter dig visualisera start- och slutdatum för varje uppgift, samt alla viktiga milstolpar längs vägen.

Uppdatera projekt enkelt med ett enkelt dra-och-släpp-kommando i ClickUps Gantt-vy.

Med uppgiftsberoenden kan du ange i vilken ordning du vill slutföra dina uppgifter. Allt du behöver göra är att dra en linje mellan två uppgifter, så är du klar!

Nu kan ditt marknadsföringsteam inte arbeta med en beroende uppgift förrän de har slutfört den föregående uppgiften. Behöver du arbeta med en digital marknadsföringskalender? Du kan schemalägga alla dina marknadsföringsaktiviteter via ClickUps kalendervy.

Det är superenkelt att schemalägga inlägg eller uppgifter och justera förfallodatum – allt du behöver göra är att dra och släppa.

Obs! Eftersom den strategiska marknadsföringsprocessen kräver att ditt team är snabbt på fötterna erbjuder ClickUp mallar för marknadsföringsplaner för din innehållskalender, SEO-hantering, kampanjspårning, kampanjkalender, A/B-testning och grafisk design.

Använd bara marknadsföringsplanmallen så är du redo att börja planera på några sekunder! Observera dock att ClickUp inte bara är byggt för den strategiska planeringsprocessen, utan kan hjälpa till med alla marknadsföringsprocesser, från genomförande till övervakning.

Så ClickUp har fler funktioner? Här är vad ClickUp har att erbjuda:

Vem har nytta av att använda en marknadsföringsplan?

Planera din marknadsföringsstrategi med ClickUp

Så vad är hemligheten bakom en bra strategisk planeringssession? Allt du behöver göra är att ta reda på vad dina kunder vill ha, fastställa en tids- och resursbudget, brainstorma om det bästa sättet att betjäna dina kunder, och det är allt. Vi sa ju att det är precis som i restaurangbranschen. 😁

Eftersom de flesta restauranger har avancerad utrustning som hjälper dig, behöver du också en dedikerad programvara för marknadsföringsautomatisering och ett projektverktyg som ClickUp! Från måluppföljare till instrumentpaneler och tidslinjer – här finns allt du behöver för att komma igång med dina marknadsföringsplaner.

Skaffa ClickUp gratis idag och skapa perfekta marknadsföringskampanjer!

Vill du ha fler tips? Läs vår expertsammanfattning för att få fler idéer om marknadsföringshantering.