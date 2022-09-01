8 bästa metoder för att skapa ett effektivt arbetsflöde för sociala medier

Sociala medier är i ständig förändring. Det som fungerade igår kanske inte fungerar idag, och det som fungerar idag kanske inte fungerar imorgon. Därför är det viktigt att ha ett arbetsflöde för sociala medier som du kan lita på för att hålla din innehållsstrategi organiserad och effektiv.

Det finns ingen universallösning som passar alla företag, men det finns några bästa praxis som kan hjälpa dig att skapa ett arbetsflöde för sociala medier som fungerar för dig. Här är åtta av dem som du kan implementera för att skapa ett effektivt och framgångsrikt arbetsflöde för sociala medier.

Vad är ett arbetsflöde för sociala medier?

Ett arbetsflöde för sociala medier är ett system för att hantera skapandet, publiceringen och marknadsföringen av dina inlägg på sociala medier. Det hanteras av olika medlemmar i teamet för sociala medier och omfattar alla steg som ingår i att skapa, förbereda, publicera och marknadsföra ditt innehåll, från idé till analys.

De bästa arbetsflödena för sociala medier är flexibla och anpassningsbara; de kan justeras efter behov för att passa den föränderliga miljön. De bör också vara lätta att använda och förstå för att hjälpa ditt team att hantera sina uppgifter på sociala medier så effektivt som möjligt.

Fördelarna med ett effektiviserat arbetsflöde för sociala medier

Det finns många fördelar med att ha ett arbetsflödeshanteringssystem för sociala medier, bland annat:

Effektiviserar processen för att skapa innehåll , vilket sparar dig värdefull tid.

Säkerställer att allt ditt innehåll är av hög kvalitet, felfritt och slagkraftigt

Hjälper dig att bättre mäta resultaten av dina (sociala) mediekampanjer

Resursfördelningen blir mycket enklare

Förhindrar redundans och dubbelarbete

Innan vi går in på specifika metoder för arbetsflöden i sociala medier ska vi gå igenom några allmänna aspekter som du bör tänka på när du kommer igång:

Håll det enkelt. Det sista du vill ha är ett invecklat, bysantinskt system som ingen förstår eller vet hur man använder. Håll ditt arbetsflöde för sociala medier så enkelt som möjligt så att det är lätt för alla i ditt team att använda.

Gör det flexibelt och anpassningsbart . Ditt arbetsflöde för sociala medier bör vara tillräckligt flexibelt för att kunna anpassas till den ständigt föränderliga miljön på sociala medier och ditt team. Det bör vara enkelt att lägga till nya steg eller ta bort onödiga steg efter behov.

Automatisera där det är möjligt . Automatisering kan hjälpa dig att spara mycket tid och ansträngning när det gäller arbetsflödet för sociala medier. Leta efter sätt att automatisera repetitiva uppgifter, såsom att schemalägga inlägg eller skicka påminnelser.

Använd mallar för sociala medier . Arbetsflödesmallar kan hjälpa dig att spara tid genom att effektivisera processen för att skapa innehåll. Genom att skapa mallar för populära innehållstyper, såsom blogginlägg eller infografik, kan du skapa ditt innehåll snabbare. Ett bra sätt att skapa mallar är att ta ditt innehåll, ändra bakgrunden på fotot och spara det för framtida bruk. Då får du en bank med element som du kan experimentera med eller skapa med.

Spåra dina framsteg. Se till att du spårar dina framsteg så att du kan se vad som fungerar och vad som inte fungerar. Detta hjälper dig att finjustera ditt arbetsflöde och din strategi för sociala medier och göra nödvändiga ändringar.

Nu när du har en allmän förståelse för arbetsflöden för sociala medier kan vi dyka in i specifika bästa praxis för att skapa ett som fungerar för dig och ditt team.

8 bästa metoder för att skapa ett effektivt arbetsflöde för sociala medier

1. Fastställ roller och ansvarsområden

Det första steget i att skapa ett arbetsflöde för sociala medier är att fastställa vilka som ska vara involverade och vilka roller och ansvarsområden de ska ha. Detta hjälper dig att säkerställa att alla är på samma sida och känner till sin roll och sina bidrag i processen.

Här är några roller som kan samarbeta inom hantering av sociala medier:

Sociala medier-ansvarig: Sociala medier-ansvariga ansvarar för att hantera de dagliga aktiviteterna på sociala mediekanaler, skapa effektiva strategier för sociala medier och säkerställa ett smidigt arbetsflöde för teamet. Detta kan innefatta uppgifter som att publicera innehåll, svara på kommentarer och övervaka analyser (även om detta återigen beror mycket på organisationen).

Innehållsskapare: Denna roll är för dem som hjälper till att förverkliga innehållsidéer och Denna roll är för dem som hjälper till att förverkliga innehållsidéer och skapa innehåll för marknadsföringsteam. Det behöver inte vara begränsat till specifikt innehåll för sociala medier, eftersom de också kan återanvända annat innehåll, till exempel blogginlägg, för sociala medier. Ett exempel skulle kunna vara att dela upp ett blogginlägg i mindre bitar för Instagram-berättelser.

Community manager : En community manager ansvarar för att bygga upp en community. Det gör de genom att moderera konton på sociala medier, hjälpa till att skapa en stark närvaro på sociala medier och interagera med communityn. De ansvarar för att bygga upp en relation med publiken på flera plattformar, svara på kommentarer och meddelanden, övervaka negativa åsikter och svara på frågor, samtidigt som de använder varumärkets röst.

Designer: Designers skapar visuellt innehåll för inlägg på sociala medier och kan också vara involverade i Designers skapar visuellt innehåll för inlägg på sociala medier och kan också vara involverade i filmning och redigering av videor . För att uppnå större effektivitet måste en designer samarbeta med copywritern och innehållsskaparen , och i de flesta organisationer är dessa två roller mycket symbiotiska.

Analytiker: Analytikern ansvarar för att analysera resultatet av varje kampanj i sociala medier och marknadsföringsinsatser. Detta innefattar uppgifter som att spåra mätvärden, genomföra undersökningar, förse ditt team med viktiga data och skriva rapporter.

Alla dessa roller är inte relevanta för alla företag, så du måste anpassa ditt team efter dina specifika behov. När du har bestämt vem som ska vara med är det dags att börja skapa ditt arbetsflöde för innehåll på sociala medier.

Optimera ditt arbetsflöde med AI-verktyg för sociala medier!

Hur är det med specifika situationer?

Det finns några specifika situationer som du kan behöva ta hänsyn till när du skapar ditt arbetsflöde för sociala medier. Här är några exempel:

Om du arbetar med flera teammedlemmar måste du fastställa vem som är ansvarig för varje uppgift. Denna punkt var värd att upprepa eftersom många team som arbetar med sociala medier förbiser denna aspekt och inte lägger tillräckligt mycket uppmärksamhet på att fördela ansvaret.

När du samarbetar med externa leverantörer måste du fastställa tydliga riktlinjer för deras arbete – deadlines, leveranser, förväntningar och så vidare. Dessa riktlinjer måste också omfatta saker som varumärkets röst och ton. Få saker är mer tidskrävande och produktivitetshämmande än att ständigt behöva redigera och övervaka innehåll för att upprätthålla varumärkets konsistens.

Chansen är stor att du kommer att arbeta med flera sociala mediekonto, så du måste skapa separata arbetsflöden för var och en av dem. Det betyder inte att du måste skapa ett omfattande arbetsflöde för varje konto – utan snarare att det måste ta hänsyn (ordvits avsedd) till varje sidas särdrag. En kundsupportsida har inte samma krav som, till exempel, en varumärkessida.

Hur är det med juridiska avdelningen, HR och andra intressenter? När bör de involveras?

Det här avsnittet handlar mer om godkännandeprocesser än om arbetsflödet för sociala medier i sig, men det är ändå värt att förtydliga.

Bör HR och juridikavdelningen vara involverade i ditt arbetsflöde? Det beror helt på organisationens storlek, de gemensamma målen för hela organisationen och innehållets omfattning. Om målet med innehållet är att stärka arbetsgivarvarumärket bör HR definitivt vara involverat från början på grund av sin expertis och kunskap om organisationen. Juridikavdelningen bör involveras för att säkerställa att innehållet är upphovsrättsligt säkert och juridiskt korrekt.

2. Planera i förväg: Bestäm vad du vill publicera och när

Nästa bästa praxis handlar om planering. Du bör ha en initial idé om vilken typ av innehåll du vill publicera och veta när du ska publicera det. Detta hjälper dig att hålla ordning, följa planen och vara förberedd.

För att göra detta måste du skapa en innehållskalender. En kalender för sociala medier är ett verktyg som hjälper dig att planera och schemalägga ditt innehåll. Det kan vara så enkelt som ett kalkylblad eller ett onlineverktyg som Google Kalender eller en kalendervy i ClickUp.

Använd ClickUp Content Management Template för att skapa innehållskalendervyer för hela ditt marknadsföringsteam. Ge specifika vyer för e-post-, sociala medier- och bloggteamet som alla kan använda separat, men som också ger insikt i hela innehållskalendern.

Vi kommer att gå in på detta senare i artikeln, så här är några tips för att skapa en innehållskalender:

Börja med att brainstorma idéer för innehåll på sociala medier. Det kan vara blogginlägg, bilder, infografik eller videor.

När du har några idéer kan du börja bestämma tidsplanen och planera när du vill publicera dem. Tänk på saker som nyhetscykeln, helgdagar och andra händelser som kan påverka ditt innehåll.

När du har en plan kan du börja tilldela uppgifter för att skapa innehåll och schemalägga inlägg i sociala medier i din kalender för sociala medier och annat visuellt innehåll. Detta kan innefatta att skriva blogginlägg, utforma visuellt material för olika sociala plattformar eller spela in videor.

Se till att lämna lite flexibilitet i din kalender. Saker förändras och du kan behöva justera dina planer. Det är alltid en bra idé att lämna lite utrymme för händelser som du inte kände till. Anta att det är den 7 augusti och du får reda på att den 8 augusti är Internationella kattdagen, men kalendern är fullbokad med varumärkesinlägg. Du vill väl inte vara den där personen som måste göra allt för att klämma in några söta kattbilder mellan varumärkesinläggen?

3. Skapa din strategi för sociala medier utifrån ditt arbetsflöde

Strategier för sociala medier skapas utifrån ett teams arbetsflöde och inte tvärtom. I grund och botten måste du ta hänsyn till logistiska aspekter som skapande, distribution och övervakning av innehåll innan du skissar på en strategi. Anledningen är ganska enkel – genom att göra detta kan du skapa en strategi som är anpassad efter ditt teams behov, styrkor och begränsningar.

Det mest grundläggande exemplet i detta avseende skulle vara att planera ett visuellt tungt innehållsinitiativ utan att ha den nödvändiga bandbredden för att stödja det. ”Bandbredd” betyder inte nödvändigtvis X antal designers för Y antal visuella tillgångar. Tyvärr finns det ingen formel för detta. Det innebär också att arbeta med copywriters, redaktörer, godkännare och så vidare. Kommer du ihåg den symbios mellan designer och copywriter som jag nämnde tidigare? Den spelar också en roll här.

När det gäller några allmänna tips för att skapa en strategi för sociala medier kring ditt arbetsflöde, bör du tänka på följande:

Definiera dina mål: Vad vill du uppnå med din strategi för sociala medier?

Undersök din målgrupp : Vem försöker du nå med din strategi?

Välj rätt plattformar: Vilka sociala mediekanaler ska du fokusera på, och hur ska du använda var och en av dem för sociala kampanjer?

Skapa engagerande innehåll: Vilken typ av innehåll kommer att tilltala din målgrupp, och hur ska du skapa inlägg?

Planera din distribution: Hur ska du få ut ditt innehåll på sociala medier till din målgrupp?

Övervaka och justera. : Hur kommer du att följa upp och mäta framgången för dina Hur kommer du att följa upp och mäta framgången för dina marknadsföringskampanjer på sociala medier?

Som en bra utgångspunkt visar bilden nedan några av de frågor du kan ställa dig själv när du utvecklar din strategi för sociala medier:

4. Lär känna dina sociala medieplattformar

När det gäller sociala medier finns det många olika plattformar att välja mellan. Varje plattform har sina egna styrkor och svagheter, så innan du börjar skapa ditt innehåll för sociala medier måste du välja rätt plattform för din strategi.

Här är några saker att tänka på när du väljer en plattform för sociala medier:

Mål: Vad vill du uppnå med din strategi för sociala medier? Konverteringar? Varumärkeskännedom? Leadgenerering? Om du till exempel vill öka konverteringarna är Twitter kanske inte rätt plattform. Eller så är det det, beroende på vem du frågar.

Målgrupp: Vem försöker du nå med din strategi för sociala medier? Hänger din målgrupp på Twitter eller LinkedIn? Eller kanske Reddit?

Innehåll: Vilken typ av innehåll kommer att tilltala din målgrupp? Infografik? Vitböcker? Blogginlägg? Infografik, vitböcker och blogginlägg delas som Instagram Stories.

Denna tankeprocess kommer att spara dig mycket huvudvärk på lång sikt. Hur frestande det än kan vara att vara överallt, finns det bara en viss mängd högkvalitativt innehåll som ett team kan producera. Sprid inte ut dig för mycket – fokusera på ditt teams styrkor och de platser där du vet att din målgrupp finns.

5. Använd ett verktyg för hantering av sociala medier för att schemalägga inlägg

Och nu kommer vi till en av de bästa delarna av vår blogg ser framåt och märker att det är mer än halva artikeln kvar – logistiken bakom publicering på sociala medier!

Man kan säga att schemaläggning av inlägg är en av grundpelarna i ett stabilt arbetsflöde för sociala medier, och det finns goda skäl till det. Det mest uppenbara är att du på så sätt kan säkerställa att ditt innehåll är konsekvent och publiceras regelbundet. Det är väl helt logiskt, eller hur?

Planable för hantering av sociala medier

Via Planable

Vissa plattformar har inbyggda funktioner för att schemalägga innehåll, men det finns ändå starka skäl att använda ett dedikerat verktyg för hantering av sociala medier, som Planable. Med ett schemaläggningsverktyg kan du nämligen schemalägga inlägg för alla dina sidor på ett och samma ställe, istället för att logga in på varje plattform och göra det manuellt.

Att schemalägga dina inlägg i förväg är dessutom ett utmärkt sätt att säkerställa att ditt innehåll är konsekvent och publiceras regelbundet. Det är dock viktigt att komma ihåg att du också bör vara beredd att publicera inlägg i realtid infoga anekdot om Internationella kattdagen.

Så, hur kan Planable hjälpa dig att skapa det perfekta arbetsflödet? På många sätt, men låt oss fokusera på två för tillfället: Planables godkännandesystem och samarbetsfunktioner.

Planable har fyra godkännandearbetsflöden (Inget, Valfritt, Obligatoriskt och Flernivå) som är utformade för att passa team av alla storlekar. Detta godkännandesystem säkerställer att inget innehåll publiceras innan det är 100 % klart och att det når relevanta beslutsfattare innan det släpps ut i världen. Det kan göra skillnaden mellan att ett inlägg fastnar i godkännandelimbo och att det publiceras i tid.

Sedan finns det samarbetsfunktionerna. Eftersom Planable efterliknar känslan och flödet i sociala medier visas feedback direkt bredvid de inlägg som behöver uppmärksammas i form av kommentarer och svar. Där kan du tagga teammedlemmar och kunder för att dela deras tankar och lägga till material (bilder, text, vad som helst).

ClickUp för att effektivisera dina innehållsaktiviteter och spåra kampanjer

Använd ClickUps över 15 vyer för att visualisera och planera mediekampanjer.

Ett annat lika bra verktyg för att utveckla ett effektivt arbetsflöde för sociala medier är ClickUp. ClickUp är ett projektledningsverktyg som hjälper team att hålla ordning och vara effektiva. Det ger teammedlemmarna en plats där de kan följa sitt arbete, kommunicera med varandra och samarbeta i projekt.

ClickUp erbjuder också verktyg för att hantera deadlines, tilldela uppgifter och följa upp framsteg. Med sina flexibla funktioner och intuitiva gränssnitt gör ClickUp det enkelt att hantera alla projekt, stora som små. Du kan också använda deras färdiga och anpassningsbara mallar för att förbättra ditt nuvarande arbetsflöde för sociala medier. Sammantaget är det ett utmärkt verktyg att använda tillsammans med Planable för att skapa ett idiotsäkert arbetsflöde för ditt team.

6. Hoppa inte över godkännandeprocessen

Det är viktigt att ha en godkännandeprocess i ditt arbetsflöde för sociala medier. Detta gäller särskilt om du arbetar med ett team. Genom att ha ett konsekvent godkännandearbetsflöde kan du säkerställa att allt ditt innehåll är av hög kvalitet och i linje med varumärket.

Det finns några saker att tänka på när du skapar en godkännandeprocess:

Vem bör vara involverad?

Vid vilken tidpunkt bör godkännandeprocessen äga rum?

Hur kan godkännandeprocessen hjälpa dig att uppnå dina mål?

Vem bör vara involverad i godkännandeprocessen?

Svaret på denna fråga varierar beroende på ditt team och dina mål. Det finns dock några nyckelpersoner som alltid bör vara involverade:

Innehållsskapare/copywriter: Självklart, eller hur? Denna person bör vara delaktig i godkännandeprocessen för att säkerställa att innehållet uppfyller alla krav.

En ämnesexpert : För att ge feedback om innehållets korrekthet. Särskilt användbart i känsliga kampanjer med höga insatser eller när det finns mycket innehåll som måste publiceras och behöver noggrann korrekturläsning.

En redaktör: Säkerställer att innehållet är felfritt och, i vissa fall, i linje med varumärket.

Den slutgiltiga beslutsfattaren (godkännaren): Den person som säkerställer att innehållet uppfyller företagets policy och godkänner innehållet.

7. Ha tydliga riktlinjer för publicering

När det gäller sociala medier är det viktigt att ha tydliga riktlinjer för inlägg. Detta gäller särskilt om du arbetar i ett team. Med riktlinjer för inlägg kan du säkerställa att allt ditt innehåll är av hög kvalitet, uppfyller företagets policy och återspeglar varumärkets ton.

Några saker att tänka på när du skapar riktlinjer för inlägg:

Vilken röst/ton bör användas?

Vilka ämnen bör behandlas?

Vilken typ av innehåll bör publiceras?

Hur ofta ska innehåll publiceras?

8. Överväg arbetsflödesdiagram

Alternativt kan du också överväga ett arbetsflödesdiagram för sociala medier. Det fina med processdiagram är att de inte bara beskriver de uppgifter som ingår i en process (som en att göra-lista med en början och ett slut), utan också kan hjälpa dig att visualisera data och inlägg på sociala medier, beslutsprocesser och till och med viktiga milstolpar i en given process.

Fantastiskt, eller hur?

Och visualisering är bara en av många fördelar. Denna dokumentation kan hjälpa alla inblandade att förstå processen och hänvisa till den när det behövs för att påskynda arbetet.

Är du redo att få ditt arbetsflöde att fungera för dig?

Ett arbetsflöde för sociala medier är (och bör alltid vara) en viktig del av alla strategier för sociala medier.

Kom ihåg att fastställa tydliga roller, ha tydliga riktlinjer och alltid skapa din strategi för sociala medier utifrån ditt arbetsflöde efter bästa förmåga. Genom att följa dessa metoder i kombination med verktyg för arbetsflödet i sociala medier kan du säkerställa att ditt team levererar innehåll snabbt utan att kompromissa med kvaliteten.

Mer specifikt, Planables starka fokus på hantering av sociala medier och effektivisering av samarbetsprocesser, samt ClickUps funktioner och mallar för projektledning inom sociala medier.

Lyckligt arbete!

Marco Guiliani är innehållsmarknadsförare på Planable, med expertis inom innehållsskrivning, SEO och copywriting.