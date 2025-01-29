De 10 bästa verktygen för hantering av sociala medier för byråer 2025

Med över 10 000 digitala byråer bara i USA har det aldrig varit viktigare för varumärken att ha en stark närvaro på sociala medier för att förbli konkurrenskraftiga.

Och för marknadsföringsbyråer som hanterar ett eller flera varumärken, från innehållsskapande till resultatrapportering, kan rätt verktyg hjälpa dig att göra just det. Från projektledningsprogramvara för planering, hantering och spårning av alla delar av ditt arbetsflöde på sociala medier till innehållssamarbete – dessa verktyg säkerställer att du maximerar ditt teams insatser och etablerar en vinnande innehållsstrategi.

Det är dags att ta dina sociala medier till nästa nivå. Här är 10 av de bästa verktygen för hantering av sociala medier för byråer som finns tillgängliga idag!

Verktyg för hantering av sociala medier hjälper byråer och företag att hantera sina konton på sociala medier mer effektivt.

Dessa verktyg erbjuder en rad funktioner, såsom:

Planera och schemalägg inlägg

Övervakning av sociala medier

Teamsamarbete

Analys och rapportering

Projektledning och kampanjhantering

Och mer

Sammantaget är de utformade för att minska den tid som läggs på tidskrävande arbete så att byråer kan fokusera på värdefullt arbete.

Vad kännetecknar ett bra verktyg för hantering av sociala medier?

Ett bra verktyg för hantering av sociala medier bör ha följande egenskaper:

Intuitivt användargränssnitt

En kalenderfunktion som ger en översikt över innehåll på flera plattformar

Feedback- och samarbetsfunktioner

Godkännandeprocesser med anpassade eller förinställda alternativ

Tillgängliga och skalbara priser

Varför ska din byrå använda ett verktyg för hantering av sociala medier?

Som byrå kan det vara svårt att hålla reda på flera kundkampanjer i olika sociala mediekanaler. Ett bra verktyg för hantering av sociala medier gör det möjligt för byråer att hitta lösningar för allt viktigt arbete: analysera data, mäta prestanda, samarbeta med kunder och skapa och distribuera innehåll.

Med det sagt, låt oss dyka in i 10 verktyg för hantering av sociala medier som kommer att hjälpa din byrå att nå nästa nivå. ? ?

1. ClickUp

Bäst för allt-i-ett-projektledning och teamsamarbete

Övervaka projektuppdateringar, hantera arbetsflöden och samarbeta med teamet, allt från din ClickUp Workspace.

ClickUp är en ledande plattform för projektledning och produktivitet. I grunden är ClickUp utformat som en allt-i-ett-lösning för projektledning som hjälper team att hålla koll på sina uppgifter, effektivt hantera alla delar av sitt arbetsflöde och nå sina mål.

Varför är detta verktyg användbart för marknadsföringsbyråer? Här är några skäl:

1️⃣ Helt anpassningsbar plattform fullspäckad med flexibla funktioner: Den erbjuder hundratals kraftfulla funktioner, ett användarvänligt gränssnitt och en helt anpassningsbar plattform. Det innebär att du kan konfigurera ClickUp på vilket sätt som helst för att passa dina projektbehov, användningsfall, preferenser och arbetsflöden, vilket gör detta verktyg till det perfekta valet för alla team, inklusive team som arbetar med marknadsföring på sociala medier.

2️⃣ Projektledning och teamsamarbete : Med ClickUp får marknadsföringsteam tillgång till avancerade funktioner för projektledning och samarbete. Välj mellan över 15 anpassade vyer för att organisera innehållsmarknadsföringsprojekt på ditt sätt, en svit av verktyg, inklusive ClickUp Docs för bloggar, wikis, SOP:er och andra dokumentationsbehov, samt samarbetswhiteboards för brainstorming, strategisk planering och kartläggning av koncept. Sociala mediechefer och team kan också ha stor nytta av ClickUps kalendervy, där de kan planera, samordna och hantera sina sociala medier och innehållskalender.

Schemalägg inlägg på sociala medier, bloggar och meddelanden tillsammans med dina andra uppgifter och möten med hjälp av kalendervyn i ClickUp.

3️⃣ Tillåter gäster som kunder och externa team: När det gäller kommunikation med kunder och externa team kan byråer bjuda in gäster att ansluta sig till deras arbetsyta och använda inställningarna för delning och sekretess för att kontrollera vad gästerna har tillgång till. Genom att ge kunderna tillgång till ClickUp kan du arbeta med dem inom plattformen och använda funktioner som Proofing, som gör det möjligt att kommentera bilder, videor och PDF-filer för att underlätta kommunikationen och påskynda feedback- och godkännandeprocessen.

Centralisera feedback och påskynda godkännandeprocesser med Proofing genom att tilldela kommentarer direkt på bilagor till uppgifter.

4️⃣ Ett bibliotek med anpassningsbara mallar: ClickUp erbjuder ett bibliotek med mallar för alla användningsområden, inklusive en mall för sociala medier på nybörjarnivå och en modern mall för sociala medier som ger ett solidt ramverk för ditt arbetsflöde i ClickUp. Det finns också en mall på avancerad nivå som hjälper dig att utveckla din strategi för sociala medier och hantera allt ditt arbete, dina team och dina kunder på ett och samma ställe – mallen för inlägg på sociala medier från ClickUp!

Mallen för sociala inlägg från ClickUp innehåller flexibla fördefinierade vyer, anpassade statusar, anpassade fält och mycket mer. Din personliga mall för sociala medier ger dig den perfekta grunden för att ansluta, strategisera och optimera ditt innehåll.

Oavsett om det gäller byråer, små team, stora företag eller något däremellan kan ClickUp hjälpa dig att hålla ordning och vara produktiv. Samla dina marknadsföringsprojekt på sociala medier och se till att de fungerar smidigt med detta allt-i-ett-verktyg för projektledning – det kan vara precis vad din byrå för sociala medier behöver.

Bästa funktioner

Över 15 anpassade vyer : 15+ anpassade vyer för att visualisera ditt arbete på ditt sätt, inklusive en kalendervy.

ClickUp Brain: Skapa Skapa AI-genererat innehåll med hjälp av ClickUps AI-verktyg.

Kalendervy : Hantera din sociala kalender, utveckla ditt innehåll för sociala medier och mycket mer i en enda vy.

Helt anpassningsbar plattform : Anpassa ClickUp efter dina behov. Använd det för : Anpassa ClickUp efter dina behov. Använd det för projektledning av webbplatser , innehållshantering och mycket mer.

Korrekturläsning : Snabba upp feedback- och godkännandeprocessen genom att göra anteckningar direkt på bilder, videor och PDF-filer och tagga teammedlemmar eller kunder.

Taggar : Lägg till anpassade taggar för att organisera dina uppgifter efter kategori.

Prioritetsflaggor : Markera dina uppgifter som brådskande, hög, normal och låg prioritet så att ditt team vet : Markera dina uppgifter som brådskande, hög, normal och låg prioritet så att ditt team vet vad som ska prioriteras.

Anpassningsbara mallar : Välj bland över 1 000 anpassningsbara mallar för alla användningsområden, inklusive : Välj bland över 1 000 anpassningsbara mallar för alla användningsområden, inklusive mallar för innehållskalendrar.

Mobilapp : ClickUp finns tillgängligt på mobilen. Få tillgång till ditt arbete när som helst och var som helst.

Integrationsmöjligheter: Anslut ClickUp till över 1 000 andra arbetsverktyg för att samla allt ditt arbete på ett ställe och effektivisera ditt arbetsflöde.

Prissättning

Gratis plan : För alltid

Obegränsat : 7 dollar per medlem/månad

Företag : 12 dollar per medlem/månad

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,7 av 5 (6 547 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (3 602 recensioner)

2. Planable

Bäst för innehållssamarbete

via Planable

Planable är ett verktyg för innehållsplanering och samarbete som hjälper marknadsföringsteam att planera, förhandsgranska, godkänna och samarbeta kring sitt innehåll på sociala medier.

Med Planable kan du enkelt dela idéer till inlägg med dina kollegor och kunder och få feedback i realtid på samma plats. Med deras senaste uppdatering, Universal Content, kan team skapa och samarbeta kring alla typer av innehåll: inlägg på sociala medier, nyhetsbrev, bloggar, produktbeskrivningar och allt däremellan.

Planable effektiviserar godkännandet av innehåll på flera sätt. Till att börja med kan användare av Planable välja mellan fyra godkännandeprocesser: Ingen, Valfri, Obligatorisk och Flera godkännandenivåer. Den sistnämnda gör det möjligt för användare att anpassa godkännandet efter den situation som passar dem bäst och lägger till ett extra säkerhetslager genom att inlägg går igenom en godkännandekedja innan de publiceras. Du kan till exempel ställa in så att ett inlägg först måste godkännas av kundens juridiska avdelning innan det publiceras.

Planables intuitiva gränssnitt gör också samarbetet mellan olika team enkelt. Ditt teams konversationer finns på en enda plattform, och du kan enkelt tagga andra medlemmar för att starta diskussioner eller granska innehåll. Det beror på att konversationerna visas direkt bredvid inlägget i fråga i form av kommentarer och svar.

Det finns också extern samverkan. Innehåll och kommentarer kan ställas in som "interna" tills du är 100 % säker på att de är klara för kundens godkännande. För kunderna finns det möjlighet att skapa en länk som leder direkt till inlägget, vilket gör det superenkelt för kunden att hoppa in och dela sina tankar i kommentarerna.

Oavsett om du är en mindre marknadsföringsbyrå eller har många olika kunder, erbjuder Planable verktyg för att effektivisera samarbetsprocesser och få bättre resultat från dina kampanjer. Du kan börja med att planera en produktlansering och använda Planable för att synkronisera innehållet från alla kanaler (sociala medier, blogg, e-post, banners etc.).

Bästa funktioner

Flerstegs- och anpassade godkännandeprocesser

Synkronisera och/eller justera inlägg för sociala medieplattformar (ännu inte tillgängligt för universellt innehåll)

Intuitiv och elegant kalendervy

Anpassningsbara filter för ditt innehåll som kan sparas som anpassade vyer.

Fem sätt att visa innehåll (rutnät, lista, flöde, kalender

Samarbete i realtid

Ett bildredigeringsverktyg i appen

Integration med de största sociala medieplattformarna

Prissättning

Gratis plan

Basic : 13 dollar per användare/månad

Pro : 26 dollar per användare/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,6 av 5 (548 recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (305 recensioner)

3. Hootsuite

Bäst för byråer som arbetar med innehållsskapande och rapportering

via Hootsuite

Hootsuite är ett av de äldsta och mest framstående verktygen för hantering av sociala medier som finns på marknaden. Hootsuite har gjort sig ett namn som en av de bästa lösningarna för byråer som vill investera i sina marknadsföringsinsatser på sociala medier.

Hootsuite har många funktioner som man kan förvänta sig av ett socialt medieverktyg i denna klass, inklusive schemaläggning av inlägg på sociala medier, övervakning, uppgiftshantering och resultatrapportering. Tack vare sin balanserade blandning av rapporterings- och projektledningsfunktioner är Hootsuite en bra lösning för byråer som jonglerar med resultat och kreativa projekt.

Bästa funktioner

Chefer kan tilldela specifika inlägg på sociala medier till specifika teammedlemmar.

Hootsuites kalender erbjuder tre sätt att visa kalendern (lista, vecka, månad) och två underordnade vyer (efter inläggsstatus eller socialt nätverk).

Detaljerade analys- och rapporteringsfunktioner

Begränsningar

Inget centraliserat mediebibliotek för att dela tillgångar

Relativt begränsade samarbetsfunktioner jämfört med andra verktyg

Höga priser

Ingen versionskontroll för inlägg

Det finns inget sätt att dela inlägg med gäster.

Prissättning

Professional: 99 $ per månad

Team: 249 dollar per månad

Företag: 739 dollar per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,1 av 5 (3 840 recensioner)

Capterra: 4,4 av 5 (3 412 recensioner)

4. Agorapulse

Bäst för hantering av sociala medier och projektledning

via Agorapulse

Agorapulse är en plattform för hantering av sociala medier som erbjuder funktioner för schemaläggning och uppgiftshantering. Det som skiljer Agorapulse från andra verktyg för sociala medier för byråer är dess utbud av marknadsföringsrelaterade nischer, från analys, nyckelordsövervakning och social lyssnande till projektledning.

Bästa funktioner

Visuell innehållskalender

Tillägg för delad kalender för extern samverkan

Täcker ett brett spektrum av marknadsföringsuppgifter på sociala medier.

Solida funktioner för projektledning på sociala medier

Begränsningar

Inget godkännande i flera steg

Brant inlärningskurva

Användargränssnittet kan förbättras

Prissättning

Gratis plan

Standard: 49 USD per användare/månad (faktureras årligen)

Professional: 79 USD per användare/månad (faktureras årligen)

Avancerat: 119 USD per användare/månad (faktureras årligen)

Anpassat: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,5 av 5 (871 recensioner)

Capterra: 4,6 av 5 (698 recensioner)

5. Sprout Social

Bäst för övervakning av sociala medier

via Sprout

Sprout Social är ett verktyg för hantering av sociala medier som är utformat för byråer. Med Sprout Social kan du enkelt hantera flera konton på en plattform och samarbeta mellan olika team. Du kan också mäta framgången för dina kampanjer med hjälp av dess detaljerade analys- och rapporteringsfunktioner.

Slutligen är en annan fantastisk funktion i Sprout Social dess omfattande resursbibliotek. Eftersom byråer per definition är beroende av resurser, erbjuder Sprouts resursbibliotek ett stort mervärde genom att tillhandahålla en hel underplattform där byråer kan dela, hantera och distribuera resurser med team och kunder.

Bästa funktioner

Smart inkorg för att snabbt sortera förfrågningar och arbete

Assetbibliotek med två visningsalternativ som möjliggör snabb och enkel hantering av tillgångar.

Omfattande analys-, social listening- och övervakningsfunktioner

Externt samarbete är enkelt och smidigt

Begränsningar

Höga priser för små byråer

Det går inte att gruppera inlägg i kalendern.

Ingen dra-och-släpp-funktion i kalendern

Prissättning

Standard: 249 $ per månad

Professional: 399 $ per månad

Avancerat: 499 $ per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,4 av 5 (2 367 recensioner)

Capterra: 4,4 av 5 (550 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Sprout Social!

6. Buffer

Bäst för integrationer, rapportering och hantering

via Buffer

Buffer har gjort sig ett namn tack vare sina många integrationer, men är också ett kraftfullt verktyg för byråer av alla storlekar.

Med Buffer kan du enkelt skapa och schemalägga inlägg på flera sociala mediekonto. Dess utmärkta analysverktyg låter dig spåra inläggens prestanda, rapportera om dina framsteg och jämföra dig med konkurrenterna. Dessutom gör dess funktion för massschemaläggning det till det perfekta verktyget för byråer med många kunder.

Bästa funktioner

Många integrationer, inklusive Canva

Kampanjspårning och -hantering; du kan skapa innehåll i kampanjfönstret och spåra schemalagda, publicerade, utkast till inlägg och godkännanden.

Har en prissättningsplan som är skräddarsydd för byråer.

Begränsningar

Det finns inga etiketter och taggar för inlägg, vilket är ganska viktigt i storskaliga sociala medieinitiativ.

Tillåter inte samarbete med externa team

Hootsuites godkännandeinfrastruktur är något begränsad i den meningen att användarna, förutom ett 1-till-1-godkännandearbetsflöde, inte kan strukturera godkännanden i olika nivåer.

Prissättning

Gratis plan

Essentials: 6 dollar per kanal/månad

Team: 12 dollar per kanal/månad

Byrå: 120 dollar för 10 kanaler/månad

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,3 av 5 (971 recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (1 390 recensioner)

7. Sendible

Bäst för små till medelstora byråer

via Sendible

Nästa på listan är Sendible, ett kraftfullt verktyg som är utformat för att hjälpa byråer att hantera sina sociala mediekonto. Sendible erbjuder en ganska varierad uppsättning funktioner, inklusive innehållskalendrar, automatiserade meddelanden och rapporteringsfunktioner. Dessutom gör Sendible det möjligt för användare att samarbeta med kunder och teammedlemmar i projekt i realtid.

Sendible har ett par funktioner som skiljer det från liknande verktyg, såsom DM-övervakning och en kundpanel. Den senare gör ett utmärkt jobb med att effektivisera team-kundhanteringen. Värt att nämna är också den inbyggda bildredigeraren och ämnesförslagen.

Bästa funktioner

Användare kan synkronisera och redigera inlägg på flera sociala medieplattformar istället för att redigera varje inlägg individuellt.

Intuitiv kalender för sociala medier som är mycket enkel att använda

DM-övervakning

Client Connect gör det möjligt för kunder att ansluta sina sociala medier till Client Dashboard utan att avslöja sina inloggningsuppgifter.

Anpassade godkännandeprocesser för kunder och sociala medier-team

Begränsningar

Mobilupplevelsen kan förbättras

Prissättning

Skapare: 29 dollar per månad

Traction: 89 dollar per månad

Skala: 199 dollar per månad

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,5 av 5 (832 recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (116 recensioner)

8. Senare

Bäst för byråer inom sociala medier och innehållsmarknadsföring

via Later

Later är ett utmärkt val för alla byråer som vill ta sin hantering av sociala medier till nästa nivå. Dess intuitiva schemaläggningssystem gör det möjligt för användare att planera och publicera innehåll på flera kanaler från ett och samma ställe, vilket sparar tid och arbete. Det erbjuder också kraftfulla analysfunktioner och SEO-verktyg.

Dessutom gör Later:s visuella mediebibliotek det enkelt att lagra och organisera visuellt innehåll, så att användarna snabbt kan hitta den perfekta bilden eller videon för sitt nästa inlägg. Med kraftfulla funktioner som dessa är det inte konstigt att Later har blivit ett av de mest populära verktygen för hantering av sociala medier för byråer.

Bästa funktioner

Integration med WordPress

Användarvänligt och överskådligt gränssnitt

Robust mediebibliotek som underlättar tillgångshantering för team och kundhantering

Stöder Link in Bio

Begränsningar

Ingen integration med Google Profile (tidigare Google My Business)

Något oflexibel prissättning. Till exempel sätter Starter- och Growth-planerna gränser på 30 respektive 150 inlägg per socialt mediekonto.

Startpaket begränsar analysdata till upp till tre månaders data.

Prissättning

Startpaket: 18 dollar per månad

Tillväxt: 40 dollar per månad

Avancerat: 80 dollar per månad

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,6 av 5 (289 recensioner)

Capterra: 4,4 av 5 (358 recensioner)

9. Planoly

Bäst för medelstora till stora byråer

via Planoly

Planoly är ett annat utmärkt val för byråer som vill optimera sitt arbetsflöde på sociala medier. Denna populära schemaläggningsplattform fungerar med Instagram, Pinterest, Twitter, Facebook och andra stora plattformar.

Planoly har ett enkelt visuellt gränssnitt som hjälper dig att samarbeta, planera kampanjer, spåra prestationsmått och analysera resultat. Planoly gör det också enkelt att skapa fantastiska bilder genom att erbjuda över sju miljoner stockfoton, grafik och varumärkesspecifika typsnitt.

Bästa funktioner

Stöder Link in Bio

Robust, inbyggd TikTok-videoplanerare

Stöder korspostering mellan plattformar (till exempel TikTok-videor till YouTube-kortfilmer)

Begränsningar

Den kostnadsfria provperioden varar endast i sju dagar.

Små byråer kan tycka att Planoly är otillgängligt eftersom Starter Plan sätter en gräns för antalet månatliga uppladdningar.

Prissättning

Startpaket: 13 dollar per månad

Tillväxt: 23 dollar per månad

Professional: 43 dollar per månad

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,3 av 5 (64 recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (46 recensioner)

10. Loomly

Bäst för analys och samarbete

via Loomly

Det sista verktyget i vår sammanställning av de bästa verktygen för sociala medier för byråer är Loomly.

Loomly erbjuder ett intuitivt användargränssnitt som gör det enkelt att schemalägga och publicera inlägg och låter användarna förhandsgranska inlägg på alla sina olika kanaler och ställa in automatiserade godkännandeprocesser med anpassningsbara roller och behörigheter.

Den senare funktionen ger byråns team större kontroll över sina kunders innehåll samtidigt som varumärkets konsistens säkerställs. Med Loomly kan byråer också analysera sitt innehålls prestanda med detaljerade rapporter om engagemang, räckvidd och andra mätvärden. Allt detta gör Loomly till det perfekta valet för byråer som vill förbättra sin effektivitet inom hantering av sociala medier.

Bästa funktioner

Stöder Snapchat-integration

Anpassningsbara arbetsflöden för teamet för godkännande och publicering av innehåll på sociala medier

Förslag på inlägg och RSS-flöden som inspirerar ditt team

Begränsningar

Inga arbetsytor eller mappar

Manuell publicering av inlägg på Instagram och Facebook

UI-problem med filter

Prissättning

Baspris: 35 dollar per månad

Standard: 7 dollar per månad

Avancerat: 172 dollar per månad

Premium: 359 dollar per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,6 av 5 (1 307 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (476 recensioner)

De bästa verktygen för hantering av sociala medier för byråer beror på deras specifika behov och storlek. Större byråer kan behöva mer avancerade lösningar med djupare automatisering och analysfunktioner.

Mindre byråer kan däremot nöja sig med enklare lösningar som erbjuder tillräckligt med funktioner för att utföra grundläggande uppgifter. Oavsett vilka behov du har finns det en plattform för schemaläggning av sociala medier som kan tillgodose dem – du behöver bara välja den som ger dig de funktioner och den flexibilitet som stödjer dina växande behov och din växande verksamhet!

Gästskribent:

Marco Giuliani är innehållsmarknadsförare på Planable och en ambitiös YouTuber. Hans expertis ligger inom innehållsskrivande, copywriting för sociala medier och neo-noir-grafiska romaner.