Gratis mallar för innehållskalender för sociala medier i Excel och Sheets

Som marknadsförings- eller social media-ansvarig letar du ständigt efter metoder som ger dig en konkurrensfördel på marknaden. Att skapa auktoritativt, informativt och relevant innehåll är förmodligen ett område som du har investerat mycket i.

Men visste du att det är viktigt att skapa och publicera innehåll på sociala medier vid rätt tidpunkt? Ja, precis som med allt annat i livet handlar det om timing, även när det gäller innehållsmarknadsföring.

Så hur säkerställer du att du och ditt team producerar kvalitetsinnehåll i tid samtidigt som ni förblir konkurrenskraftiga och håller er uppdaterade om de ständigt föränderliga trenderna? Enkelt: planera i förväg och planera strategiskt!

I det här fallet kan du använda mallar för innehållskalendrar för att komma igång snabbare, planera ditt innehåll, ligga steget före trenderna och vara förberedd på eventuella strategiska förändringar.

Den här guiden visar dig hur du kan använda gratis mallar för innehållskalendrar till din fördel och lär dig sätt att ta din innehållsplanering och publicering till nästa nivå. 🚀

Vad är en mall för innehållskalender?

En mall för innehållskalender är ett schema som gör att du kan planera och organisera innehåll i förväg. På så sätt kan du följa framstegen i ditt innehållsskapande, identifiera luckor och mäta dina resultat mot specifika mål.

Innehållskalendrar är avgörande för sociala medier-chefer, eftersom de hjälper till att säkerställa att allt innehåll publiceras vid rätt tidpunkt och på rätt plats.

Sociala medier-chefer hanterar sin innehållsplanering och publicering med hjälp av olika verktyg som Google Sheets, Excel och annan projektledningsprogramvara. Även om dessa verktyg är effektiva för att hantera innehåll kan de vara ganska svåra att använda, särskilt för dem som inte är tekniskt kunniga.

Därför har vi sammanställt en lista över de 10 bästa gratis mallarna för innehållskalendrar som du kan använda för att planera dina inlägg och innehållsidéer på sociala medier.

10 gratis mallar för innehållskalender för sociala medier 2025

1. Mall för innehållskalender

Ladda ner den här mallen Släng de tråkiga kalkylbladen och använd ClickUps mall för innehållskalender för att planera, organisera och spåra innehåll under hela året.

ClickUp Content Calendar Template är utformad för att hjälpa dig att planera och publicera ditt innehåll på ett mer effektivt sätt. Mallen har ett enkelt och användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt att dra och släppa filer, lägga till kommentarer och spåra framstegen för ditt innehåll.

Med ClickUps kostnadsfria mall för innehållskalender kan du enkelt lägga till kommentarer och bilagor till ditt innehåll. På så sätt kan du hålla koll på hur ditt innehåll utvecklas och se till att alla intressenter är på samma sida.

2. Mall för innehållskalender för sociala medier

Ladda ner den här mallen Säkerställ konsekvens och planera allt ditt innehåll för sociala medier på ett och samma ställe med ClickUps mall för sociala medier-kalender.

Eftersom ClickUp har ett enkelt och användarvänligt gränssnitt är det lätt att dra och släppa filer, lägga till kommentarer och spåra framstegen för ditt innehåll. Och med ClickUps mall för inlägg på sociala medier kan du:

Planera och organisera dina inlägg och innehåll på sociala medier, publicera statusuppdateringar och mycket mer. Visualisera och prioritera dina inlägg, partnerskap, insikter och mer Strategisera och schemalägg inlägg när nya trender utvecklas inlägg när nya trender utvecklas

Med den här mallen kan du dessutom enkelt spåra resultatet av dina kampanjer i sociala medier och identifiera områden som behöver förbättras för att du ska kunna behålla din ledande position inom sociala medier och marknadsföringskampanjer.

Bonus: AI-innehållsgeneratorer

3. Mall för innehållshantering

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för innehållshantering för att möta branschtrenderna

ClickUp är en allt-i-ett-programvara för projektledning som gör det möjligt för dig att planera, organisera och samarbeta kring dina projekt på ett och samma ställe. Dess helt anpassningsbara plattform gör det möjligt att personalisera alla aspekter av ditt innehållsflöde.

ClickUp erbjuder hundratals färdiga mallar i sitt mallcenter, men det finns en som sticker ut när det gäller innehållsplanering – ClickUp Content Management Template. Denna mall hamnar högst upp på vår lista eftersom den är helt flexibel och kan anpassas efter just ditt specifika innehållsflöde.

Mallen har inte bara en innehållskalender för att spåra allt ditt innehåll över olika kanaler (dvs. blogg, sociala medier, webbplats eller e-post), utan den innehåller också separata kalendervyer för varje kanal!

Med mallen för innehållshantering får du omfattande insikter i allt från att ta emot förfrågningar, skapa en plan med dokument, hantera en redaktionell kalender och leverera innehåll.

Denna mall är din absoluta one-stop-shop för att skapa och hantera innehåll över flera kanaler samtidigt som du har dedikerade kalendervyer för var och en.

Bonus: Bloggprogramvara!

4. Mall för innehållskalender

Ladda ner den här mallen Via ClickUp

I ClickUp Content Calendar List Template kan du planera dina ämnen, hålla koll på dina deadlines och se till att ditt innehåll är i linje med dina redaktionella mål.

Denna mall kan hjälpa dig att hantera dina aktiviteter för att skapa, redigera och producera innehåll med interna och externa bidragsgivare, samtidigt som du får en tydlig översikt över din publiceringskalender. Med hjälp av en innehållskalender kan du få en översikt över ditt kommande innehåll.

5. Mall för A/B-testning av innehåll

Ladda ner den här mallen A/B-testning ger massor av användbar information till dina projekt, vilket är varför det är lika viktigt att ha all den informationen på ett centraliserat och hanterbart ställe.

Testning är avgörande för att bestämma hur du ska skriva, formatera eller visa innehåll för din publik. Det är därför ClickUp A/B-testmall är ett utmärkt val för innehållsteam som vill visuellt spåra kampanjplaner, testa variationer, konverteringsfrekvenser och andra viktiga tester.

Att genomföra A/B-tester kan snabbt bli rörigt om du inte spårar resultaten från flera experiment. Här kan en mall för A/B-testning vara till hjälp. En bra mall håller ordning på ditt testprogram och sparar dessutom tid.

Med statusar kan du se exakt i vilket skede varje kampanj befinner sig. Dessutom kan du använda fliken Konverteringsfrekvens och resultatuppföljning för att få en översikt över alla dina kampanjer och deras framsteg, så att du vet exakt hur de presterar.

Bonus: AI-generatorer för innehållskalendrar!

6. Mall för redaktionell innehållskalender

Ladda ner den här mallen Spåra, hantera och skapa publiceringsscheman för innehåll enkelt med denna kalendermall.

ClickUp Editorial Calendar Template är en färdig kalender som du kan redigera efter dina behov för innehållsplanering – redigera innehållet i varje kolumn i mallen efter dina önskemål.

Du kan också lägga till taggar till ditt innehåll för bättre organisation, spåra statusen för varje inlägg och tilldela uppgifter till teammedlemmar. Denna delade kalendermall är perfekt för att hålla dig organiserad och på rätt spår med dina mål för innehållsskapande!

7. Mall för innehållskalender i Google Sheets från Vertex

Via Vertex42

Om du letar efter en mall för innehållskalender som är speciellt utformad för Google Sheets är denna mall från Vertex42 något för dig. Denna mall för sociala medier hjälper dig att planera och hålla koll på dina sociala mediekonto, innehållsidéer och aktiviteter på dina plattformar.

Det gör det också möjligt för dig att enkelt följa utvecklingen av ditt innehåll och säkerställer att du konsekvent uppnår dina innehållsmål. Mallen är justerbar, så du kan anpassa den efter ditt projekts behov.

8. Excel-mall för innehållskalender från Vertex

Via Vertex42

Om du för närvarande använder Excel eller är väl förtrogen med programmet är Vertex42:s mall för innehållskalender något för dig. Precis som andra mallar gör Vertex42:s Excel-kalendermall det enkelt att följa utvecklingen av ditt innehåll, så att du regelbundet når dina innehållsmål.

Denna mall erbjuder också en rad funktioner som gör det enkelt att anpassa den efter dina specifika behov. Du kan ändra teckensnittsfärger, markera celler, lägga till rader och kolumner och mycket mer för att anpassa din innehållskalender efter din innehållsmarknadsföringsstrategi.

9. Mall för sociala medier-kalender i Google Docs från Template.net

Via Template. net

Om du föredrar ett dokument framför Excel och Google Sheets eller att använda en mall från grunden, kan en tom mall för sociala medier vara något för dig.

Tomma mallar är mallar som du fyller i själv och som ger dig en enkel layout och omedelbar struktur samtidigt som du får en tom duk att arbeta med. Denna typ av mall kan hjälpa dig att hantera dina innehållsidéer, planera ditt veckovisa publiceringsschema på dina sociala medieplattformar och skapa konsekventa och repeterbara processer för dig och ditt team.

10. Google Docs årliga mall för sociala medier av Template.net

Via Template. net

Mallar för årliga sociala mediekalendrar är perfekta för kort- och långsiktig planering. Det är en omfattande mall som täcker alla grunder och är perfekt för innehålls- och sociala medier-chefer som vill ha en fullständig översikt över sina sociala mediekampanjer – planera din innehållskalender för hela året och gå in på detaljer genom att planera per månad, vecka och dag.

Denna omfattande kalender guidar dig i skapandet av innehåll för sociala medier under ett år och ser till att du inte missar några viktiga datum och händelser. På så sätt kan du och ditt team bli mer proaktiva när det gäller publiceringsschemat och -frekvensen och förutse förändringar när det behövs.

Bonus: Mallar för sociala medier-kalendrar i Google Sheets!

Fördelar med att använda mallar för innehållskalendrar

Innehållskalendrar skapar ett system som gör att du kan planera och skapa innehåll strategiskt i förväg, så att du aldrig behöver stressa för att skapa något nytt i sista minuten.

Här är några av de viktigaste fördelarna med att använda en innehållskalender:

Fördel 1: Håller ditt team organiserat och samstämt

En mall för innehållskalender för sociala medier hjälper ditt team att hålla ordning och samstämmighet, eftersom alla kan se vilket innehåll som behöver skapas och när det behöver publiceras – vilket undviker förvirring eller missförstånd inom teamet. Sociala medier och innehållsavdelningar måste arbeta så samstämmigt som möjligt, och en innehållskalender hjälper dig att uppnå det.

ClickUps kalendervy i startvyn

Fördel 2: Säkerställer konsekvens

En av de viktigaste nycklarna till en framgångsrik strategi för sociala medier är konsekvens. När du använder en innehållskalender för att strategiskt planera dina inlägg på sociala medier och annat innehållsmaterial kan du och ditt team organisera ert publiceringsschema och leverera innehåll i rätt tid. Denna nivå av konsekvens ger inte bara ditt team en bekant rytm att arbeta efter, utan hjälper också din publik att förutse när dina nästa inlägg kommer att publiceras.

Fördel 3: Proaktivitet när det gäller inlägg, tidslinjer och sparade inlägg på sociala medier sparar tid

Att skapa innehåll kan vara tidskrävande, därför är det viktigt att planera i förväg för att hålla deadlines och tidsplaner. En innehållskalender kan hjälpa dina team att hålla sig till tidsplanerna för innehållsskapandet och förutse när de hårda deadlines infaller. Dessutom kan innehålls- och sociala mediekalendrar hjälpa dig och ditt team att planera för potentiella flaskhalsar och andra hinder.

När det gäller innehållsproduktion kan ditt team använda en onlinekalender för att organisera och samla innehåll i förväg, så att ni kan arbeta med ämnesklustret på en gång istället för att sprida ut arbetet, vilket hämmar produktiviteten. På lång sikt sparar detta tid, energi och stress.

Fördel 4: Förbättrar din avkastning på investeringen

Innehållskalendrar förbättrar din avkastning på investeringar (ROI). De säkerställer att ditt team för sociala medier är organiserat och att de skapar innehåll som är anpassat efter dina månatliga, kvartalsvisa och årliga affärsmål. Detta hjälper dig att förbättra din ROI eftersom du kan spåra dina marknadsföringsinsatser och framstegen för dina kampanjer i sociala medier. Dessutom hjälper en innehållskalender dig att spara tid och förbättra ditt resultat i affärsmiljön.

Fördel 5: Upprätthåller din publiks intresse

Det kan vara svårt att upprätthålla publikens intresse, men det är avgörande om du vill att de ska fortsätta att engagera sig i ditt varumärke. En innehållskalender kan hjälpa dig att upprätthålla publikens intresse eftersom den gör det möjligt för dig att planera och publicera aktuellt innehåll som är relevant och intressant för dem. Dessutom hjälper en innehållskalender dig att säkerställa att du är konsekvent med din publiceringsfrekvens, vilket är avgörande för att upprätthålla publikens intresse.

Fördel 6: Spårar prestanda mer effektivt

Det kan vara svårt att spåra dina resultat på sociala medier, men det är avgörande om du vill se vad som fungerar och vad som inte fungerar. En innehållskalender hjälper dig att spåra dina resultat mer effektivt eftersom du kan se när vissa innehåll publicerades och hur de presterade. Dessutom hjälper en innehållskalender dig att säkerställa att du är konsekvent med ditt innehåll, vilket också är viktigt för att spåra dina resultat.

Använd ClickUps instrumentpanel för att visualisera och spåra prestanda

Fördel 7: Planerar marknadsföringsinsatser på sociala medier bättre

Det kan vara svårt att planera din marknadsföring på sociala medier, men det är viktigt om du vill säkerställa att dina kampanjer blir framgångsrika. En mall för innehållskalender hjälper dig att planera din marknadsföring på sociala medier bättre, eftersom du kan se när vissa delar av innehållet behöver publiceras. Du vill prestera bättre än dina konkurrenter, och en innehållskalender hjälper dig att uppnå det.

Vanliga frågor om innehållskalendern

Hur skapar jag en innehållskalender?

Använd ClickUps kostnadsfria mall för innehållskalender för att planera och organisera ditt innehåll i förväg. Det gör att du kan hålla koll på framstegen, identifiera luckor och mäta dina resultat mot specifika mål.

Vilken är den bästa mallen för en kalender för innehåll i sociala medier?

ClickUps mall för innehållskalender är extremt effektiv. Den hjälper dig att planera, organisera och följa upp dina inlägg på sociala medier.

Har Canva en innehållskalender?

Ja, Canva har mallar för innehållskalendrar. Men överväg att använda ett verktyg som ClickUp för ett mer omfattande innehållshanteringssystem.

Hur skapar man en innehållskalender i Word?

För att skapa en innehållskalender i Word öppnar du ett nytt Word-dokument. Klicka på "Infoga", välj "Tabell" och välj det antal kolumner och rader du behöver. Ange datum överst i kolumnerna för en månadsvy.

Hur kan en innehållskalender hjälpa till i marknadsföringen?

En innehållskalender hjälper dig att planera marknadsföringsinsatser i förväg, säkerställa konsekvent publicering och effektivt följa upp marknadsföringsresultat.

Vad är det bästa sättet att hantera innehållsscheman?

Använd mallar för innehållskalendrar. De effektiviserar schemaläggningen, erbjuder ofta enkla dra-och-släpp-funktioner och hjälper dig att följa utvecklingen av ditt innehåll.

Kan jag anpassa mallar för innehållskalendrar?

Ja, mallar för innehållskalendrar är ofta helt anpassningsbara för att passa dina specifika behov när det gäller innehållsplanering.

Kan en innehållskalender förbättra avkastningen på investeringen?

Absolut. Innehållskalendrar hjälper inte bara teamen att hålla ordning, utan anpassar också innehållsskapandet efter affärsmålen, vilket bidrar till att förbättra avkastningen på investeringen.

Hantera din innehållskalender med ClickUp

En innehållskalender är ett av de viktigaste verktygen du kan ha i din marknadsföringsverktygslåda. Den fungerar som ramverk för dina affärsplaner, en samlingspunkt för alla dina innehållsmarknadsföringsinsatser och är din biljett till att leverera aktuellt innehåll till din publik.

Utan det skulle det vara ganska svårt att hålla reda på tidsplanen för ditt innehållsskapande och publiceringsdatum och ligga steget före online-trenderna.

Oavsett om du är nybörjare när det gäller innehållskalendrar eller en erfaren innehålls- eller socialmediamarknadsförare som bara letar efter ett mer effektivt sätt att planera och organisera ditt innehåll, kan du använda mallarna ovan för att komma igång. Färdiga och anpassningsbara mallar för sociala medier och innehållskalendrar finns tillgängliga direkt!

Och om du letar efter ett omfattande projektledningsverktyg för hela ditt marknadsföringsteam är ClickUp fullt utrustat med anpassningsbara funktioner och mallar för alla team och användningsfall. Det är dags att ta ett steg upp med ClickUp. 🚀