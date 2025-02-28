De 10 bästa AI-generatorerna för innehållskalendrar för planering inför 2025

År 2025 har vi kommit långt bortom grundläggande schemaläggningsverktyg.

Du behöver en kristallkula för marknadsföring för att ligga steget före i denna konkurrensutsatta bransch. 🔮

Och det är precis vad AI-innehållskalendrar är. De förutsäger trender, upptäcker luckor i innehållet och berättar till och med när dina Instagram-följare är mest benägna att engagera sig i det perfekta inlägget som du har väntat på att publicera.

När det gäller att hantera innehållsmarknadsföringsinitiativ är dessa verktyg den extra hjärnkapacitet du inte visste att du behövde (men nu inte kan leva utan). Oavsett om du strävar efter att bygga en konsekvent och engagerande närvaro eller en viral strategi för sociala medier kan dessa verktyg hjälpa dig att nå dina mål.

Denna lista innehåller de 10 bästa AI-drivna verktygen för att skapa innehållskalendrar som tar dig från kaos till lugn snabbare än du hinner säga "Låt oss schemalägga det!".

Vad ska du leta efter i AI-innehållskalendergeneratorer?

Rätt programvara för innehållskalendrar gör mer än bara schemalägger inlägg. Den hjälper dig att uppnå dina innehållsmål med verktyg som förenklar planeringen och gör genomförandet mer effektivt.

Här är några viktiga funktioner som du alltid bör leta efter:

Smarta innehållsförslag: Leta efter en generator som ger AI-drivna idéer baserade på trendiga ämnen, målgruppens preferenser och ditt varumärkes röst.

Automatisering och schemaläggning: Hitta ett bra verktyg som hanterar repetitiva uppgifter, som att schemalägga inlägg på olika plattformar, så att du får mer tid över för kreativitet.

Innehållsmarknadsföringshantering: Sök efter en generator som fungerar med projektledningsverktyg och som gör det enkelt att hantera Sök efter en generator som fungerar med projektledningsverktyg och som gör det enkelt att hantera uppgiftsfördelning , fildelning och godkännanden.

Integration med flera plattformar: Använd verktyg som synkroniseras med allt du använder – sociala medier, CMS och analysplattformar. En enda hubb för allt ditt innehåll gör en enorm skillnad.

Analys och resultatuppföljning: Förstå vad som fungerar. Verktyg med detaljerade mätvärden, som engagemang och avkastning, hjälper dig att anpassa din strategi för bättre resultat.

Användarvänligt gränssnitt: Skaffa ett verktyg som är lätt att använda. Ditt team måste kunna ta till sig det snabbt utan en brant inlärningskurva.

Nu när du vet vilka funktioner du ska leta efter i AI-innehållskalendergeneratorer kan vi ta en titt på de 10 bästa rekommenderade verktygen!

💡 Proffstips: Använd AI-verktyg för att analysera engagemangsmätvärden från tidigare inlägg och förfina publiceringstider, ton eller designelement för ditt framtida innehåll för maximal räckvidd.

De 10 bästa AI-generatorerna för innehållskalendrar

Dessa 10 AI-innehållskalenderalternativ hamnade på vår lista helt enkelt för att de är så bra på att hålla innehållsscheman på rätt spår. Oavsett om du föredrar enkla eller avancerade generatorer finns det något för alla på denna lista! 📅

1. ClickUp (bäst för AI-driven innehållshantering)

Få gratis mall Spåra, organisera och tilldela uppgifter med ClickUp-mallen för innehållskalender.

När det gäller AI-innehållskalendrar är ClickUp inte bara med i leken – de skriver om regelboken. Visst, du har hört att den kallas ”allt-i-ett-appen för arbete”, men här är vad det faktiskt betyder för din innehållsstrategi.

Plattformen har en inbyggd AI-assistent som heter ClickUp Brain, som kan hjälpa dig att planera och skapa innehållskalendrar (och innehåll) på nolltid.

Med ClickUp Brain kan du snabbt skapa kvartalsvisa innehållsplaner, kartlägga redaktionella kalendrar och schemalägga dina inlägg på sociala medier – samtidigt som du håller ditt team uppdaterat om deadlines och leveranser. Ange bara dina innehållsmål, målgrupp och önskad publiceringsfrekvens i Brain, så föreslår det en strukturerad kalender som är anpassad efter dina behov.

ClickUps kalendervy tar denna funktionalitet ännu längre och erbjuder en anpassningsbar visuell representation av ditt innehållsschema. Du kan växla mellan olika tidsramar (daglig, veckovis, månadsvis eller kvartalsvis vy), färgkoda innehållstyper och till och med filtrera efter teammedlem eller kampanj. Drag-and-drop-gränssnittet gör det enkelt att justera publiceringsdatum när prioriteringarna ändras, vilket säkerställer att din innehållskalender förblir flexibel och uppdaterad.

Prova ClickUp Brain Förbättra din innehållsskapandeprocess med ClickUp Brain, en inbyggd skrivassistent som är skräddarsydd för ditt arbete.

Men innehållskalendrar är bara en del av ditt marknadsföringsflöde. Marknadsföringsteam hanterar ofta flera kampanjer, produktlanseringar och marknadsföringsaktiviteter samtidigt.

Marknadsföringsprojektledningsprogramvaran från ClickUp kan fungera som en central knutpunkt för planering och visualisering av marknadsföringsinitiativ i olika kanaler. När ditt marknadsföringsteam kombinerar den med ClickUp Brain kan du enkelt hantera innehållsskapande, inlägg på sociala medier, e-postkampanjer och annonser på ett och samma ställe.

Genom att synkronisera din innehållskalender med din övergripande marknadsföringsstrategi säkerställer du att ditt varumärkesbudskap förblir konsekvent, undviker överlappningar eller kommunikationsluckoroch planerar dina kampanjer för bästa möjliga resultat. Dessutom kan du välja mellan olika mallar för sociala medier och innehållskalendrar för att komma igång direkt, till exempel den superpraktiska ClickUp Social Media Template.

Om du letar efter en programvara för marknadsföringskalendrar som förändrar hur du strategiserar, skapar och hanterar ditt innehåll, är ClickUp rätt val.

ClickUps bästa funktioner

Välj mellan mer än 15 anpassningsbara, interaktiva vyer, som Kanban, Gantt-diagram och ClickUp-kalendervy , för att organisera ditt innehåll.

Håll dig uppdaterad med realtidsuppgiftshantering, kommunikation och checklista över framsteg i hela teamet.

Få tillgång till gratis mallar som är skräddarsydda för marknadsföringskalendrar , kampanjer i sociala medier och e-postmarknadsföring, vilket underlättar innehållsplaneringen.

Automatisera repetitiva uppgifter för att hålla din innehållskalender på rätt spår och minska manuellt arbete med hjälp av ClickUp Automations.

Integrera med över 1 000 verktyg, inklusive Asana, Slack, Microsoft Excel, Airtable, Monday.com, Trello och Salesforce, för att centralisera din innehållsplanering.

Arbeta smidigt med online- och offline-lägen samt appar för alla enheter, så att du kan kontrollera ditt innehållsschema när du behöver.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan uppleva en inlärningskurva på grund av ClickUps omfattande funktioner.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

Det är alltid viktigt att använda kalendrar för att spara tid och slutföra uppgifter före deadlines. Med ClickUp är detta mycket enkelt eftersom dina deadlines visas i kalendrarna tillsammans med uppgifterna, så det är superenkelt och snabbt att planera din dag/vecka.

Det är alltid viktigt att använda kalendrar för att spara tid och slutföra uppgifter före deadlines. Med ClickUp är detta mycket enkelt eftersom dina deadlines visas i kalendrarna tillsammans med uppgifterna, så det är superenkelt och snabbt att planera din dag/vecka.

2. Easy-Peasy. AI (Bäst för allt-i-ett-AI-lösningar)

Om du någonsin har stött på kreativa hinder vet du hur frustrerande det kan vara. Det är där Easy-Peasy.AI kommer in i bilden.

Den kan skapa originella alster snabbare än någonsin. Oavsett om du arbetar med Facebook-annonser, e-postsvar, videoskript eller något annat, låter Easy-Peasy AI dig producera innehåll 10 gånger snabbare.

Sedan har vi MARKY, din ultimata AI-chattkompis. MARKY drivs av modellerna GPT-4, Claude 3 Opus, Google Gemini och Mistral och är mycket mer än en vanlig chattbot.

Det erbjuder en mer personlig och empatisk chattupplevelse. Med tillgång till data i realtid, filuppladdningar, ett enormt bibliotek med promptar och flera chattpersonligheter är MARKY en enorm uppgradering för alla AI-interaktioner.

Det säkerställer också att integritet och dataskydd alltid är högsta prioritet.

Easy-Peasy. AI:s bästa funktioner

Skapa innehåll på över 40 språk för en global publik

Få tillgång till över 200 mallar för snabbare innehållsskapande och formatering.

Ladda upp PDF-filer för att extrahera information och skapa innehåll direkt

Skapa AI-genererade bilder som komplement till din innehållskalender

Enkelt som en plätt. Begränsningar med AI

Saknar djupgående redigeringsverktyg för kreativ finjustering vid innehållsskapande.

Easy-Peasy. AI-prissättning

Gratis

Startpaket: 16 $/månad

Unlimited 50 : 24 $/månad

Obegränsat: 32 $/månad

Easy-Peasy. AI-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inga betyg tillgängliga

👀 Visste du att? Det första AI-programmet, kallat Logic Theorist, skrevs 1956 av Allen Newell, Herbert A. Simon och Cliff Shaw. Det skapades för att bevisa matematiska teorem.

3. Volà (Bäst för samarbetsbaserad planering av innehållskalendrar)

via Voilà

Att planera en innehållskalender manuellt känns alltid som en monumental uppgift. Men med Voilà sparar automatiseringen tid och låter dig fokusera på att skapa kvalitetsinnehåll.

Använd den för att snabbt planera ditt kommande innehållsschema och säkerställa ett konsekvent publiceringsschema på alla sociala medieplattformar.

Voilàs innehållskalendergenerator hjälper dig att hålla koll på läget genom att skapa en tydlig plan för skapande och distribution av innehåll.

Verktyget föreslår också en blandning av innehållstyper och teman.

Voilàs generator skapar en kalender som kopplas direkt till din bredare innehållsmarknadsföring. Lägg bara till dina viktigaste teman, evenemang och målgrupper. Denna strukturerade metod säkerställer att varje del av innehållet tjänar ett större syfte.

Voilà bästa funktioner

Få ett användarvänligt gränssnitt för enkel navigering

Erbjud konversationsinteraktioner för en användarvänlig upplevelse

Skapa omfattande månatliga innehållsscheman för ett konsekvent varumärkesbudskap.

Hantera strategiska tidsplaner med organiserade publiceringsdatum och milstolpar.

Voilà-begränsningar

Svårigheter att svara på mer komplexa frågor

Genererar ibland svar som saknar noggrannhet.

Har begränsad förståelse i vissa sammanhang

Voilà-prissättning

Gratis

Premium : 8 $/månad per användare

Ultimate: 24 $/månad per användare

Voilà-betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

4. Galaxy. AI (Bäst för AI-generering av SEO-innehåll)

Galaxy. AI:s innehållskalendergenerator är ett annat verktyg för att förenkla innehållsplaneringsprocessen. Plattformen samlar en robust uppsättning AI-verktyg i ett lättanvänt gränssnitt, vilket gör den till en fantastisk allt-i-ett-lösning för dina affärsbehov.

När det gäller kreativa uppgifter sticker Galaxy. AI ut. Med verktyg som Stable Diffusion, Midjourney och Ideogram kan du snabbt skapa högkvalitativa bilder för dina marknadsföringsmaterial och produktdesign.

Dessa verktyg hjälper dig att skapa fantastiska illustrationer, prototyper och designer utan höga kostnader eller långa tidsramar.

Och glöm inte Flux. Denna AI-drivna marknadsföringsautomatisering håller ditt arbetsflöde på rätt spår och hjälper dig att skala upp verksamheten. Den ser till att allt fungerar smidigt, även när du tar dig an större projekt.

Galaxy. AI:s bästa funktioner

Få tillgång till en serie med flera AI-modeller på en och samma plattform.

Beskriv problem, lösningar och resultat tydligt med strukturerade format.

Inkorporera datavisualiseringar för att förbättra innehållets trovärdighet.

Möjlighet att anpassa innehållet så att det matchar ditt varumärkes stilguide.

Galaxy. AI-begränsningar

Beror i hög grad på noggrannheten i indata för utdatakvaliteten.

Galaxy. AI-prissättning

49 $/månad

Galaxy. AI-betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

👀 Visste du att? AI kan potentiellt förutsäga hur viralt ditt innehåll kan bli innan du publicerar det. Vissa AI-verktyg som Streamladder kan analysera nyckelord, timing och publikbeteende för ditt planerade innehåll och ge ett ”viralitetsscore”. Detta hjälper dig att mäta publikens engagemang och innehållsidéernas potentiella räckvidd innan du publicerar dem.

5. Musely. AI (Bästa AI-generatorn för innehållskalendrar för kreativa sinnen)

Förändra ditt sätt att planera innehåll med Musely.AI. Det genererar automatiskt omfattande innehållskalendrar, vilket sparar tid och samtidigt säkerställer att du förblir konsekvent och relevant.

Detta AI-marknadsföringsverktyg rekommenderar också smarta ämnesförslag baserat på trender inom din nisch. En annan fantastisk funktion är det anpassningsbara publiceringsschemat.

Oavsett plattform kan du enkelt justera publiceringsfrekvensen och innehållstyperna så att de passar dina marknadsföringsmål. Optimeringen av innehållsblandningen är också fantastisk.

Du kan balansera olika typer av innehåll på flera plattformar och säkerställa att du når alla dina målgrupper.

När det gäller strategisk tidslinjehantering tar Musely. AI hand om allt. Du kan fokusera på att skapa istället för att oroa dig för när eller vad du ska publicera härnäst.

Musely. AI:s bästa funktioner

Skapa kompletta innehållskalendrar på några sekunder med bara ett nyckelord eller ämne.

Utveckla roadmaps för blogginnehåll med strukturerade frågor, nyckelord och publiceringsdatum.

Planera tidslinjer för lansering av marknadsföringskampanjer med viktiga milstolpar och deadlines.

Planera innehåll kring teman som helgdagar, årstider och branschevenemang.

Utveckla plattformsoberoende planer för innehållsdistribution för att maximera räckvidden och engagemanget.

Musely. AI-begränsningar

Har en inlärningskurva, med tanke på dess omfattande funktioner.

Musely. AI-prissättning

Anpassad prissättning

Musely. AI-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

6. Taskade (Bäst för uppgiftshantering och innehållsorganisation i realtid)

via Taskade

Om du letar efter ett verktyg för att hålla din innehållskalender organiserad och effektiv är Taskade ett måste. Det är en AI-driven plattform som samlar innehållskalendrar, projektsprints, flödesscheman och SOP:er på ett och samma ställe.

Dessutom, med 1 TB filutrymme, hanterar den enkelt allt ditt innehåll utan att utrymmet tar slut.

Det som utmärker Taskade är hur dess AI-agenter bedömer uppgifter och prioriteringar i realtid. De länkar automatiskt samman relaterade uppgifter, så att du alltid har koll på allt. Du vet alltid exakt vad du ska fokusera på härnäst, med en tydlig bild av hur varje uppgift passar in i den övergripande strategin.

Taskades bästa funktioner

Visualisera uppgifter i flera format – tabeller, tavlor, listor, tankekartor och kalendrar.

Brainstorma, skissa och planera med hjälp av en AI-skriv- och uppgiftsassistent.

Dela enkelt ditt arbete med team, kunder och gäster; samarbeta smidigt via webben, mobilen och datorn.

Håll koll på uppgiftsprioriteringar med dynamiska anslutningar och hierarkier i realtid.

Organisera innehåll med anpassningsbara mallar för olika typer av innehåll och plattformar.

Begränsningar i Taskade

Saknar avancerade funktioner som att lägga till bilder eller videor eller skapa komplexa tabeller.

Formateringen kan vara knepig om du inte är van vid markdown-kompatibla redigeringsprogram.

Priser för Taskade

Gratis : 0 dollar

Taskade Pro : 10 USD/månad per användare

Taskade for Teams: 20 $/månad per användare

Taskade-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

🧠 Kul fakta: På 1960-talet skapade Joseph Weizenbaum ELIZA, en av de första AI-chattbotarna (senare kallade chatbots). Den skapades för att utforska kommunikationen mellan människor och maskiner och simulerade konversationer med hjälp av en metod för mönsterigenkänning och substitution som gav användarna en illusion av att programmet förstod dem.

7. LogicBalls (Bästa visuella AI-plattformen)

via LogicBalls

Med över 15 miljoner AI-genererade innehållsdelar och en community med över 150 000 användare gör LogicBalls kraftfulla AI-verktyg tillgängliga för alla.

Få tillgång till över 1 200 appar för att hantera allt från skrivande till design och till och med videoskript. Det är perfekt för att skapa högkvalitativt innehåll snabbt och effektivt.

Det som också är fantastiskt är hur det hjälper dig att skapa inlägg på sociala medier, som du kan använda för att marknadsföra dina fallstudier, bloggar och artiklar och nå en bredare målgrupp.

LogicBalls bästa funktioner

Skapa innehållskalendrar snabbt med AI-drivna verktyg för skrivande, design och sociala medier.

Skapa engagerande fallstudier på några minuter för webbplatser, sociala medier eller kundreferenser.

Anpassa innehållet så att det matchar ditt varumärkes röst och budskap.

Optimera innehåll för SEO med förslag på sökord

LogicBalls begränsningar

Den kostnadsfria versionen begränsar dig till över 50 AI-verktyg, två toner och färre anpassningsalternativ.

Vissa avancerade funktioner är endast tillgängliga i premiumversionerna.

LogicBalls prissättning

Gratis

Pro: 9,99 $/månad

Premium: 19,99 $/månad

LogicBalls betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

8. Predis. ai (Bäst för planering av innehåll för sociala medier)

Vad gör du när du stirrar på en tom skärm och snabbt behöver 30 inlägg? Det sista du vill är att stressa upp dig. Istället kan du registrera dig på Predis. ai. Du kan generera text, bilder och videoinnehåll med en fyra ord lång prompt.

När du har slutfört den snabba introduktionen har du redan några inlägg klara. Du kan välja ett grundläggande inlägg med en bildtext och en bild eller satsa stort och be om en Instagram-karusell.

Predis. AI tillhandahåller bilder med en sammanhängande design och text som du kan justera. Om något känns fel kan du enkelt ändra layouten och färgschemat.

När du har den slutgiltiga versionen av ditt inlägg kan du snabbt schemalägga det i innehållskalendern. Predis.ai sköter resten medan du fokuserar på andra uppgifter.

Predis. ai bästa funktioner

Skapa Instagram-karuseller med anpassade layouter, färger och texter

Sök i videobiblioteket för att sammanställa videoposter med text, bilder och animationer.

Få tillgång till analyser i realtid och spåra ditt kontos prestanda.

Ställ in och följ upp mål för sociala medier direkt från instrumentpanelen.

Begränsningar för Predis.ai

Vissa användare säger att hashtags på andra språk inte kan genereras (endast engelska).

Predis. ai prissättning

Gratis

Lite : 32 $/månad

Premium : 59 $/månad

Byrå: 249 $/månad

Predis. ai betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 180 recensioner)

9. AI Perfect Assistant (bäst för personlig schemaläggning och organisering)

via AI Perfect Assistant

Om du alltid letar efter sätt att öka effektiviteten kommer AI Perfect Assistant att vara till stor hjälp. Detta verktyg automatiserar uppgifter i Microsoft Office-appar och mer, vilket gör vardagliga uppgifter enkla.

Oavsett om du skapar PowerPoint-bilder, skriver Word-dokument eller svarar på meddelanden i Outlook och Teams, så sköter AI Perfect Assistant allt. AI:n hanterar dessa uppgifter snabbt, som att ha en extra hand på kontoret.

Det är praktiskt för yrkesverksamma eller företag som vill minska tidskrävande aktiviteter.

AI Perfect Assistant – de bästa funktionerna

Använd över 40 AI-verktyg för att skapa presentationer, e-postmeddelanden, chattmeddelanden och mycket mer.

Få tillgång till språkverktyg för grammatikontroll, omformulering och översättning.

Anpassa mallar med justerbara skrivstilar , tonfall och språkinställningar.

Få tillgång via Chrome-tillägget eller Telegram Web App för extra bekvämlighet.

Begränsningar för AI Perfect Assistant

Det kan ta tid att bekanta sig med hela utbudet av verktyg.

Gratis- och lägre nivåer har begränsningar för tokens.

Priser för AI Perfect Assistant

Gratis

Pro: 9,99 $/månad

Premium: 29,99 $/månad

AI Perfect Assistant – betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

💡 Proffstips: Spara tid genom att skapa mallar för innehållsteman som återkommer varje månad, till exempel "Throwback Thursday"-inlägg eller julkampanjer. Många verktyg gör det enkelt att duplicera mallar.

10. UNUM (Bäst för visuell storytelling och estetik i sociala medier)

via U NUM

UNUM är ett kraftfullt verktyg för att skapa en innehållskalender för sociala medier. Det hjälper dig att organisera och planera ditt innehåll på sociala medier på ett visuellt sätt.

Plattformen gör det möjligt för dig att skapa en enhetlig närvaro på sociala medier genom att hantera flera konton på ett och samma ställe. Du kan enkelt dra och släppa inlägg, vilket säkerställer att allt flyter och hänger ihop.

De AI-drivna förslagen hjälper dig att hitta de bästa tidpunkterna att publicera, vilket sparar mycket tid.

UNUM:s bästa funktioner

Dra och släpp inlägg för ett smidigt innehållsflöde

Förhandsgranska innehållet innan du publicerar det för att matcha varumärkets ton.

Samarbeta med teamet för att skapa och schemalägga inlägg

Upprätthåll konsekvens mellan kampanjer

UNUM-begränsningar

Webbplatsens fakturering/administration är ibland lite förvirrande.

UNUM-priser

UNUM Gratis

UNUM Pro: 12 USD/månad per användare

UNUM för team: 15 $/månad

UNUM-betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

Ta din innehållskalender till nästa nivå med ClickUps AI

Tid är dyrbar, och AI är verktyget som hjälper dig att utnyttja varje sekund på bästa sätt!

Om du lägger timmar på att försöka skapa den perfekta innehållskalendern, börja använda AI för att skapa en omfattande innehållskalender och se förändringen. 🙌

ClickUp Brain är en nyckelaktör i denna transformation. Det kan hjälpa dig att organisera, planera och automatisera både din innehållskalender och din innehållsgenereringsprocess på alla tänkbara sätt – och mer därtill.

Behöver du en innehållsplan som verkligen stämmer överens med dina mål? Registrera dig hos ClickUp idag och se skillnaden själv!