De 10 bästa bloggverktygen och programvarorna att använda 2025

Bloggning är ett fantastiskt sätt att dela med sig av sin expertis, sina passioner och sina insikter. Men att skapa bloggartiklar för en framgångsrik blogg innebär många olika moment – från att skapa innehållskalendrar till att skriva och redigera inlägg, optimera SEO och marknadsföra sitt arbete.

Lyckligtvis finns det många fantastiska betalda och gratis bloggverktyg och programvaror på marknaden som kan effektivisera denna process, hjälpa dig att hålla ordning, spara tid och förbättra ditt innehåll.

När det gäller bloggverktyg finns det ingen universallösning som passar alla. Till exempel behöver du en annan nivå av sofistikering för en personlig blogg än för en professionell blogg för ett B2B-SaaS-företag. Det finns dock vissa funktioner som du bör hålla utkik efter för att vara säker på att du får bästa möjliga värde.

Fundera först på vad du ska använda dina bloggverktyg till: behöver du hjälp med att skriva och redigera, planera innehåll, SEO eller allt ovanstående? Omfattande bloggverktyg som ClickUp kan hjälpa till med projektledning och planering, medan en bloggplattform som Yoast är utmärkt för SEO.

ClickUp Docs möjliggör avancerad formatering och slash-kommandon för att arbeta mer effektivt.

Användarvänlighet är en annan viktig faktor, eftersom bloggverktyg ska förenkla dina uppgifter, inte komplicera dem.

Förmågan att hantera arbetsbelastningar effektivt är en annan viktig funktion att leta efter i bloggverktyg, och ClickUps funktioner för arbetsbelastningshantering kan hjälpa dig att fördela uppgifter på ett effektivt sätt.

Slutligen måste dina bloggverktyg integreras med bloggplattformen och andra marknadsföringsverktyg som du använder.

Nu när du har bekantat dig med vad du ska leta efter i en bloggplattform kan du ta en titt på de bästa bloggverktygen och SEO-verktygen för att få din innehållsmotor att gå på högvarv.

Bäst för innehållshantering

Använd ClickUp AI för att generera ett blogginlägg i ClickUp Docs från en enkel uppmaning att lägga till detaljer och andra viktiga aspekter.

ClickUp är mer än bara ett verktyg för uppgiftshantering – det är en omfattande plattform för innehållsskapande, samarbete och projektledning. Om du letar efter ett sätt att effektivisera planeringen och skrivandet av blogginlägg är ClickUp rätt val för dig.

Med ClickUps mall för blogghantering kan du effektivt strukturera dina blogginlägg, samarbeta med ditt team och hålla koll på din skrivprocess. ClickUp har till och med skrivverktyg för att skapa dina blogginlägg på samma plattform. ClickUp erbjuder också ett brett utbud av mallar för innehållskalendrar som du kan använda för att planera och schemalägga dina blogginlägg i förväg.

Om du hanterar en marknadsföringskampanj är ClickUps funktioner för hantering av marknadsföringskampanjer ett utmärkt val.

ClickUps bästa funktioner

Sömlös integration med över 1 000 appar, vilket förhindrar kontextbyte

Kombinerar uppgifts-, dokument- och projektledning i en central hubb för alla arbetsbehov.

Erbjuder en mängd mallar för marknadsföringsplaner för att påskynda projektstart.

Automatiserar rutinuppgifter och ökar produktiviteten

Möjliggör skräddarsydd arbetsbelastningshantering och gränssnitt efter individuella behov

Skapa en innehållsdatabas för att hålla reda på viktigt innehåll och återanvända eller återvinna det i framtiden.

Begränsningar i ClickUp

Nya användare kan behöva lite tid för att förstå och utforska det breda utbudet av funktioner fullt ut.

Fullständig funktionalitet kanske inte är tillgänglig när du är offline.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. BuzzSumo

Bäst för forskning och övervakning

via BuzzSumo

BuzzSumo är ett kraftfullt forsknings- och övervakningsverktyg som ger bloggare en fördel när det gäller att skapa och marknadsföra innehåll.

Buzzsumo liknar Google Trends, men har fler funktioner för analys och engagemang på sociala medier än det enkla, kostnadsfria verktyget. Buzzsumo skiljer sig också från andra bloggverktyg genom att det låter dig upptäcka det mest delade innehållet och de mest populära influencerna i din bransch, så att din blogg förblir relevant och engagerande.

Dess förmåga att identifiera högpresterande innehåll och viktiga influencers kan ge dig strategiska insikter för att utveckla innehåll med stor genomslagskraft.

BuzzSumo erbjuder ett robust analysverktyg som ger dig en tydlig förståelse för hur framgångsrik din innehållsstrategi är och tillhandahåller den data du behöver för att förfina dina blogginsatser.

BuzzSumos bästa funktioner

Verktyg för att upptäcka innehåll som hjälper dig att hitta populära ämnen

Influencer-marknadsföringsverktyg som hjälper dig att upptäcka och komma i kontakt med ledande influencers

Innehållshanteringssystemets aviseringar håller dig uppdaterad med det senaste innehållet inom din nisch.

Exportera enkelt en lista över influencers till Google Analytics, Google Docs eller Google Sheets för att skapa en databas.

BuzzSumo-begränsningar

Avancerade funktioner kan kräva en inlärningskurva jämfört med andra bloggverktyg.

Priserna kan vara lite höga för enskilda bloggare och det finns inga gratisverktyg tillgängliga.

BuzzSumo-priser

Basic : 119 $/månad

Innehållsskapande: 249 $/månad

PR & kommunikation: 249 $/månad

Paket : 499 $/månad

Enterprise: 999 $/månad

BuzzSumo-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

3. Social Champ

Bästa verktyget för hantering av sociala medier

via Social Champ

Social Champ är mer än bara ett verktyg för hantering av sociala medier – det är ditt hemliga vapen för att driva framgångsrika marknadsföringskampanjer på sociala medier.

Med dess omfattande funktioner kan du enkelt schemalägga inlägg, spåra dina resultat och interagera med din publik.

Social Champ går utöver ren schemaläggning – det erbjuder även funktioner för projektgenomförande som hjälper dig att planera, organisera och genomföra dina kampanjer på sociala medier på ett systematiskt och effektivt sätt.

Social Champs bästa funktioner

Massuppladdning och schemaläggning av inlägg på dina olika sociala medieplattformar

Prestationsspårning för att analysera inlägg på alla sociala mediekanaler

Samarbetsfunktioner för team

Begränsningar för Social Champ

Användargränssnittet är kanske inte intuitivt för alla användare.

Begränsad integration med andra bloggverktyg

Priser för Social Champ

Gratis

Champion : 26 $/månad

Företag : 89 $/månad

Byrå: Kontakta Social Champ för prisuppgifter

Social Champ-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 50 recensioner)

4. CoSchedule

Bäst för innehållsmarknadsföring

Via CoSchedule

CoSchedule är en holistisk marknadsföringsplattform med en integrerad svit av bloggverktyg.

Från en dynamisk innehållskalender till en intuitiv schemaläggare för sociala medier och en dedikerad marknadsföringsprojektledare – CoSchedule tillgodoser alla aspekter av dina behov inom innehållsmarknadsföring.

CoSchedule är en av de bästa programvarorna för innehållskalendrar på marknaden och förenklar planeringen, skapandet och delningen av innehåll, så att dina blogginsatser blir konsekventa och effektiva.

CoSchedules bästa funktioner

Enhetlig innehållskalender för planering och schemaläggning av inlägg

Verktyg för hantering av sociala medier för publicering och spårning av sociala resultat

Robusta funktioner för marknadsföringsprojektledning

Begränsningar för CoSchedule

Kan vara överväldigande för användare som är nya inom bloggverktyg på grund av det stora utbudet av funktioner.

Priserna kan vara oöverkomliga för småföretag eller enskilda bloggare.

Begränsade SEO-verktyg

Priser för CoSchedule

Gratis

Pro : 29 $/månad

Marknadsföringspaket: Kontakta CoSchedule för prisuppgifter.

CoSchedule-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

5. Yoast SEO

Bästa SEO-plugin för bloggplattformar

via Yoast SEO

Yoast SEO ger dig kraften i sökmotoroptimering till hands.

Som ett WordPress-bloggplugin förenklar Yoast SEO-verktyg genom att göra dem tillgängliga även för dem med minimal teknisk expertis.

Det är högt rankat som ett av de bästa SEO-verktygen tack vare sin sömlösa integration med populära bloggplattformar, såsom WordPress-plugin, och dess djupgående vägledning om hur man förbättrar innehållets rankning.

Yoast SEO:s bästa funktioner

SEO-analys för varje inlägg med WordPress-plugin

Läsbarhetsanalys för att förbättra innehållsstrukturen på din WordPress-webbplats

Detta WordPress-plugin innehåller schemaimplementering som hjälper sökmotorer att bättre förstå ditt innehåll.

Yoast SEO:s begränsningar

Avancerade funktioner kräver premiumversionen.

Priser för Yoast SEO

Gratis

Premium: 99 $/år

Yoast SEO-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

6. Calmly Writer

Bästa verktyget för att skriva blogginlägg

via Calmly Writer

Calmly Writer är ett minimalistiskt skrivverktyg som är utformat för att eliminera distraktioner och skapa en miljö som främjar fokuserat skrivande.

Den överskådliga, intuitiva designen främjar en uppslukande skrivupplevelse, så att du kan kanalisera din kreativitet och koncentrera dig på att utveckla engagerande blogginnehåll.

Bloggverktyg som detta låter inte sin enkelhet gå ut över funktionaliteten jämfört med några av de andra bästa bloggverktygen. Det innehåller också viktiga funktioner som autosave och offline-läge och kommer med ett redigeringsverktyg för grammatik.

Calmly Writers bästa funktioner

Distraktionsfritt gränssnitt för ökad fokus

Molnlagring för enkel åtkomst

Stöd för Markdown

Redigeringsverktyg som hjälper dig med grammatik

Calmly Writers begränsningar

Begränsade formateringsalternativ

Inga samarbetsfunktioner

Priser för Calmly Writer

12,99 $ engångsbetalning

Calmly Writer-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

7. Grammarly

Bäst för korrigering av grammatik och interpunktion

via Grammarly

Grammarly är oumbärligt bland bloggverktygen. Dess funktionsuppsättning gör att det överträffar traditionell stavningskontrollprogramvara.

Det erbjuder korrigeringar av grammatik och interpunktion i realtid, stilförslag och till och med kontrollerar för plagiering.

Oavsett om du skriver ett detaljerat blogginlägg eller en kortfattad uppdatering på sociala medier, ser Grammarly till att ditt innehåll är polerat, professionellt och felfritt.

Grammarlys bästa funktioner

Detaljerad feedback på texter för att förbättra tydligheten och engagemanget

Verktyg för plagieringsdetektering för att jämföra mellan sökmotorer och andra blogginlägg

Anpassningsbara skrivmål

Grammarlys begränsningar

Avancerade kontroller kräver ett premiumkonto.

Kan inte upptäcka alla kontextbaserade fel

Grammarlys priser

Beror på teamets storlek. Besök Grammarlys prissida för mer information.

Grammarly-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Jämför Grammarly och Wordtune!

8. Surfer

Bästa verktyget för sökordsanalys

via Surfer

Surfer optimerar ditt onlineinnehåll för bättre sökmotorranking. Det analyserar ett stort antal datapunkter från din webbsida och erbjuder praktiska insikter för att förbättra ditt innehålls relevans och konkurrenskraft.

Med Surfer kan du göra omfattande sökordsundersökningar, utföra SERP-analyser och jämföra ditt innehåll med de högst rankade konkurrenterna.

Verktygets robusta innehållsredigerare låter dig skriva SEO-vänligt innehåll och ger förslag i realtid medan du skriver. Det är också utrustat med en SERP-analysator som analyserar varför vissa sidor rankas högre, vilket ger dig en strategisk plan för att förbättra din ranking.

Surfers sökordsanalysfunktion hjälper dig att identifiera högpresterande sökord så att din blogg når en bredare publik.

Oavsett om du är bloggare, innehållsskapare eller SEO-proffs erbjuder Surfer en rad funktioner som kan hjälpa dig att öka din webbplats synlighet, trafik och engagemang.

Surfers bästa funktioner

Surfers SERP-analysator analyserar varför vissa sidor rankas högre och ger dig en färdplan för hur du kan förbättra din ranking.

Med innehållsredigeraren kan du skapa SEO-vänligt innehåll och få förslag i realtid för att optimera din skrivprocess.

Jämför ditt innehåll med de högst rankade konkurrenterna och få insikter om vad som fungerar i din nisch och hur du kan utnyttja det för din blogg.

Anslut ditt sökordsverktyg till Google Search Console för ett mer kraftfullt forskningsverktyg.

Använd riktlinjerna för innehållsredigeraren direkt i Google Docs med lättanvända Surfer-tillägg.

Surfers begränsningar

Antalet funktioner kan göra det lite svårt att hantera för SEO-nybörjare.

Ingen gratisversion

Surfer-priser

Väsentligt: 89 $/månad

Avancerat: 179 $/månad

Max: 299 $/månad

Företag: Kontakta Surfer för prisuppgifter

Surfer-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 300 recensioner)

9. Portent Title Maker

Bästa gratisverktyget för bloggning

via Portent Title Maker

Portents Title Maker är ett smidigt och gratis verktyg som genererar catchy, SEO-vänliga titlar för dina blogginlägg.

Dess intuitiva design och smarta algoritm genererar innovativa titel förslag som väcker din kreativitet när du kämpar med skrivkramp.

Med Portent Title Maker kan du se till att varje blogginlägg har en engagerande titel som lockar klick och förbättrar dina SEO-insatser.

Portent Title Maker – bästa funktioner

Genererar kreativa förslag på titlar för varje blogginlägg

Lättanvänt bloggverktyg utan krav på konto

Hjälper till att optimera titlar för SEO-bloggtrafik

Begränsningar för Portent Title Maker

Förslagen kanske inte alltid stämmer överens med ditt innehåll.

Inga ytterligare funktioner utöver titelsgenerering

Priser för Portent Title Maker

Gratis

Portent Title Maker – betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. RightBlogger

Bäst för hantering av marknadsföringskampanjer

via RightBlogger

RightBlogger är ett strategiskt verktyg för hantering av marknadsföringskampanjer som är utformat för bloggare.

Dess primära funktion är att hitta influencers inom din nisch och kontakta dem för gästbloggning – en beprövad teknik för att öka SEO-trafiken till din blogg och bredda din publik.

Tillsammans med din SEO- och marknadsföringsstrategi kan RightBlogger vara en banbrytande partner i din bloggkarriär.

RightBloggers bästa funktioner

Hjälper dig att hitta rätt influencers inom din nisch

Effektiviserar processen för gästbloggning

RightBloggers begränsningar

Begränsad funktionalitet jämfört med kompletta bloggverktyg för influencers

Datakvaliteten kan variera.

RightBlogger-priser

Obegränsat: 29,99 $/månad

RightBlogger-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

Revolutionera din blogghantering med ClickUp

De bloggverktyg och programvaror som lyfts fram i denna artikel kan komplettera och förbättra din bloggprocess med unika funktioner. Men för att verkligen effektivisera din bloggning är det viktigt att centralisera dina processer och hantera ditt innehåll på ett effektivt sätt.

Det är här ClickUp kommer till sin rätt. Som ett omfattande projektledningsverktyg erbjuder ClickUp robusta mallar för blogghantering som är utformade för att organisera, planera och spåra dina blogginlägg utan ansträngning. Oavsett om du är en ensam bloggare eller en del av ett innehållsteam kan dessa mallar anpassas efter ditt arbetsflöde, så att du alltid ligger i framkant när det gäller bloggning.

Men det är inte allt. ClickUp Docs är en allt-i-ett-arbetsyta där du kan skriva, redigera och samarbeta på dina blogginlägg. Med sitt användarvänliga gränssnitt och redigeringsfunktioner i realtid kan du och ditt team enkelt skapa, revidera och slutföra ditt innehåll, allt på en och samma plattform.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att din blogg bara är en del av din övergripande marknadsföringsstrategi. I takt med att din blogg växer ökar också behovet av en integrerad marknadsföringsstrategi. Med ClickUps funktioner för marknadsföringsprojektledning kan du smidigt samordna dina marknadsföringskampanjer, spåra deras resultat och se till att allt innehåll är i linje med dina övergripande marknadsföringsmål.

Så varför inte ge ClickUp en chans? Med sin kompletta uppsättning funktioner, mallar och samarbetsmöjligheter är det mer än bara ett projektledningsverktyg – det är din ultimata bloggpartner. Lycklig bloggning!