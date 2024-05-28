Wordtune eller Grammarly: vilket AI-skrivverktyg är bäst?

Vill du identifiera grammatiska fel? Check. Behöver du förslag på korrekt meningsbyggnad? Check. Utförlig feedback om ton och stil i innehållet? Check.

Ett bra AI-skrivverktyg hjälper dig med allt ovanstående, men alla är inte lika bra. Vissa erbjuder nya, spännande AI-funktioner, andra erbjuder grundläggande redigeringsfunktioner, och sedan finns det också kundernas åsikter att ta hänsyn till.

Trots flera alternativ sticker två verktyg ut: Wordtune och Grammarly.

I den här guiden granskar vi Wordtune och Grammarly och jämför bland annat de viktigaste funktionerna, priserna och supportnivån.

Vi har inkluderat ett tredje alternativ som kan vara det AI-skrivverktyg du har letat efter!

Vad är Wordtune?

via Wordtune

Wordtune är ett generativt AI-verktyg som förbättrar ditt skrivande med AI-rekommendationer. Wordtune finns tillgängligt för din dator, smartphone eller favoritapp och förbättrar din kommunikation direkt.

Använd verktyget för att förbättra dina inlägg på sociala medier, brainstorma din nästa stora idé, skriva tekniska texter och mycket mer.

Här är en snabb genomgång av dess funktioner:

Wordtune-funktioner

Wordtunes AI-skrivfunktion täcker alla aspekter av innehållsskrivning – för att korrigera grammatiska fel, citera datastödda källor, förbättra det skrivna innehållet och mycket mer.

AI-svar

Wordtune tillhandahåller faktabaserat innehåll efter att ha dubbelkontrollerat med minst fem pålitliga källor. Plattformens faktamässiga noggrannhet är bättre än verktyg som Grammarly eller ChatGPT.

Du kan skapa en personlig kunskapsbas i ditt Wordtune-bibliotek med Wordtunes AI Answers-funktion.

AI-skrivassistent

Via Wordtune

Wordtunes AI-assistent erbjuder AI-förslag som är trogna din unika stil men ändå gör att du kan skriva snabbare. Du kan växla mellan formella och informella tonfall med ett enda klick.

Wordtune erbjuder alternativ för tonstil för ditt innehåll.

Du kan anpassa texten med skämt eller de senaste statistiska uppgifterna. AI-assistenten kan ta hand om tekniska detaljer som grammatik, stavning osv.

Skapa med AI

Du kan anpassa mallarna i Wordtune och skapa kvalitetsinnehåll från grunden. Skapa kreativa rubriker, LinkedIn-inlägg, e-postmeddelanden och mycket mer.

Wordtune Rewrite

Wordtune Rewrite underlättar ditt liv genom att erbjuda AI-rekommendationer som skriver om meningar på några sekunder – från ett enda ord till en hel sida.

Du har till exempel skrivit ett originellt blogginlägg och vill marknadsföra det på sociala medier. Här är vad du behöver göra:

Klistra in bloggen i Wordtunes parafrasverktyg

Använd det sammanfattade innehållet för att marknadsföra bloggen i korta och långa innehållsformat:

Wordtunes parafrasverktyg

Wordtune-priser:

Gratisversion: 0 $ /månad

Plus : 9,99 $ /månad per användare, faktureras årligen (30 omskrivningar och kryddor, 5 AI-prompter och fem sammanfattningar per dag, obegränsade textkorrigeringar, obegränsade textrekommendationer)

Obegränsat : 14,99 $ per månad per användare, faktureras årligen (obegränsat antal omskrivningar och kryddor, AI-prompter, sammanfattningar, textkorrigeringar, textrekommendationer, premiumsupport)

Företag: Anpassad prissättning (obegränsade funktioner för alla medlemmar i ditt team)

Vad är Grammarly?

via Grammarly

Grammarly har utvecklats från att vara ett verktyg för stavnings- och grammatikontroll. Det är idag ett av de bästa gratis AI-skrivassistenterna, med en lojal fanbas. Användarna utnyttjar plattformen för att skriva med självförtroende och tydlighet, med korrekt formatering, omskrivning och meningsbyggnad.

Grammarly är användbart eftersom det talar om för dig varför du behöver ändra något. Så du lär dig med verktyget ju mer du skriver:

Anta att du skriver en forskningsuppsats och känner att inledningen kunde vara mer specifik. Använd Grammarly som bollplank för att få idéer om hur du kan förbättra ditt skrivande.

Grammarly blir det extra par ögon som fångar upp saker du kanske missar. Du kan fylla i luckor i innehållet med motargument från verktyget.

Det är förmodligen därför över 30 miljoner människor och 50 000 team använder Grammarly dagligen för att skriva bättre. Dessutom använder Grammarly avancerad naturlig språkbehandling och maskininlärning för att förstå sammanhanget och tonen i texten.

Grammarlys generativa AI-assistent är tillgänglig för Windows, Mac, Chrome, Edge och Grammarly Editor. Du kan använda dess generativa AI-skrivfunktioner för LinkedIn, Medium, Gmail och alla andra plattformar.

Grammarly-funktioner

Grammarly erbjuder författarvänliga funktioner som ger dig kreativ inspiration och gör dig mer produktiv. Ange rätt uppmaningar för att generera text på begäran för artiklar, e-postmeddelanden, rapporter och vad du än vill.

Här är dess mest värdefulla funktioner:

AI Writer

Grammarlys generativa textfunktion

Med hjälp av generativ AI kan du använda Grammarlys AI-kommunikationsassistent för att brainstorma innehållsidéer.

Använd Grammarlys färdiga AI-medskapare för att komma på idéer, skriva, skriva om efter behag och nå dina kommunikationsmål snabbare.

Grammarly hjälper dig att skapa polerade utkast

Du kan ge grundläggande instruktioner via kontextspecifika uppmaningar och låta Grammarlys naturliga språkbehandling förmedla ditt budskap:

Grammarly kan generera en hel blogg baserat på din uppmaning.

Du kan också testa flera versioner för att få din text så bra som möjligt.

Röstassistans

Men vad är Grammarlys mest utmärkande funktion? Dess generativa AI anpassar ditt innehåll efter ton, formalitet och professionell relevans.

Konfigurera tonen i det AI-genererade innehållet

Du kan också använda verktyget för att brainstorma idéer, dispositioner och perspektiv och kickstarta den kreativa processen.

Grammarlys priser:

Gratis: 0 USD /månad (skrivförslag för grammatik, stavfel och interpunktion tillgängliga, tillgång till 100 uppmaningar per månad)

Grammarly Premium : 12 USD/ månad, faktureras årligen (Grammarly Premium ger tillgång till 1000 förslag per månad, robust AI-assistans med avancerade funktioner för skrivförslag, ordval, formatering, omskrivning av hela meningar och mycket mer).

Företag : 15 USD /medlem per månad, faktureras årligen (tillgång till 2000 uppmaningar/medlem/månad, analyspanel, varumärkestoner osv.)

Företag: Anpassad prissättning; tillgång till AI för hela organisationen med obegränsat antal uppmaningar per användare och månad.

Wordtune vs. Grammarly: Jämförelse av funktioner

Både Wordtune och Grammarly erbjuder omfattande AI-skrivfunktioner för att producera felfritt innehåll. Men är det ena bättre än det andra? Låt oss ta reda på det!

Wordtune vs. Grammarly: Jämförelse

Parameter Wordtune Grammarly 1. Betyg 4,6/5 4,7/5 2. Funktioner Wordtune Spices, AI-copywriting , omformulering av meningar, översättare, tonkontroll, grammatikontroll Stavningskontroll, grammatikontroll, skrivförslag, läsbarhetspoäng, plagieringskontroll 3. Perfekt för FrilansskribenterMarknadsförareStudenterPersoner som inte har engelska som modersmål SmåföretagareStudenterProfessionella skribenter AI-korrekturläsare FörfattareMarknadsförare 4. Tillgängligt för Google DocsWordtune-webbläsartilläggMicrosoft Word Google DocsGrammarly för datorer och mobilerMicrosoft WordWebbläsartillägg

Här är en djupdykning i sex viktiga funktioner hos båda dessa plattformar och se hur de står sig mot varandra:

1. Grammatikkontroller

Grammarlys kostnadsfria grammatikverktyg ger detaljerade förslag på hur du kan korrigera fel och förbättra innehållets tydlighet.

I jämförelse är Wordtunes grammatiska funktioner underlägsna. Vinnaren när det gäller att korrigera grammatiska fel och stavfel? Grammarly, utan tvekan!

2. Plagieringskontroll

Grammarly erbjuder också en robust funktion för plagieringskontroll som upptäcker plagiering i din text samtidigt som den letar efter andra skrivfel.

Du kan använda originalförslag från verktyget och ersätta det plagierade innehållet med premiumplanen.

Wordtune erbjuder inte plagieringskontroll. Istället kan verktyget skriva om meningar utan att förändra innebörden, så att innehållet blir fritt från plagiering.

Grammarly har alltså övertaget över Wordtune.

3. AI-skrivande

Wordtunes Spices-funktion kan skriva om innehållet åt dig med ett enda klick:

Du kan växla mellan informell och formell skrivstil. Förkorta eller utöka innehållet med faktauppgifter.

Slutligen kan du välja mellan flera olika "kryddor" (läs: uppmaningar) beroende på dina unika behov och skrivförmåga:

Spices finns tillgängligt som tillägg i Google Chrome. Du kan också använda det i Google Docs, Edge Add-on, iOS Mobile App och mer.

Grammarly är visserligen en AI-skrivassistent, men är inte lika skicklig på att skriva om text. Detta verktyg är mer användbart för att korrigera stavfel och grammatiska fel än för att omformulera. För alla dina behov av AI-skrivande (och omskrivning) är Wordtune ett bättre val.

4. Integration

Wordtune integreras med populära appar som Microsoft Outlook, Google Docs, Gmail, Slack, WhatsApp, X, LinkedIn etc.

Grammarly erbjuder också integrationer med över 500 000 appar och webbplatser, inklusive Gmail, Outlook, SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn etc. Båda plattformarna erbjuder integrationer med vanliga verktyg, vilket gör det till en oavgjord match.

5. Språk

Grammarly stöder för närvarande endast engelska.

Wordtune är däremot utmärkt för personer som inte har engelska som modersmål. Det kan översätta olika globala språk som spanska, tyska, franska, mandarin, hindi, koreanska, arabiska, hebreiska, ryska eller portugisiska till engelska.

Grammarly vs. Wordtune: Andra användbara funktioner

Grammarlys tonkontroll säkerställer att ditt budskap tas emot väl av läsarna. Använd den här funktionen för att bedöma ditt innehålls formalitet, självförtroende och optimism.

Du kan också anlita en "professionell redaktör" som kan ge ett mänskligt perspektiv på ditt innehåll – något som saknas i Wordtune.

I jämförelse är Wordtune ett ekonomiskt verktyg för grammatikontroll som gör det möjligt för dig att justera tonen i ditt innehåll i realtid. Du kan dock bara välja mellan formell, neutral och informell stil.

Wordtune vs. Grammarly på Reddit

Här är vad folk har att säga om Grammarly och Wordtune på Reddit.

De flesta föredrar Grammarly, särskilt för dess stavnings- och grammatikkorrigeringar, redigeringsfunktioner och felfria innehåll:

”Jag är redaktör, så Grammarly är min kompanjon, särskilt eftersom det har den smidiga knappen ”klicka här så fixas alla fel”. Allt finns i en liten, rullbar ruta.”

I en separat tråd hävdar några Reddit-användare att Wordtune hjälper till att förbättra meningsbyggnaden.

Wordtune eller Grammarly: Finns det ett rätt val?

I den breda analysen av Wordtune och Grammarly ligger den största skillnaden mellan dessa två verktyg i deras inriktning: Wordtune specialiserar sig på att förbättra stilen och tonen i ditt innehåll med hjälp av avancerad AI-stödd omskrivningshjälp, medan Grammarly lägger tonvikten på att korrigera grammatiska fel, stavfel och erbjuda plagieringskontroller.

Båda verktygen är utmärkta för olika användningsområden och tillämpningar. Wordtune ger dig större kontroll över skrivandet av innehållet, medan Grammarly hjälper dig att hantera viktiga skrivproblem på ett övergripande plan.

Vilket verktyg du väljer beror i slutändan på hur, varför och vad du vill skriva!

Men om du letar efter en allt-i-ett-lösning finns det en annan värdig konkurrent i mixen!

Upptäck det bästa alternativet till Wordtune och Grammarly

Välkommen till världens första AI-lösning som kan skräddarsys efter din roll! ClickUp Brain

Prova ClickUp Brain Generera idéer, bloggar, inlägg på sociala medier, försäljningsmejl, optimera innehåll, förutsäg trender och mycket mer med ClickUp Brains skrivassistent.

ClickUps AI-assistent är här

ClickUp Brain är ditt AI-drivna skrivverktyg – skriv e-postmeddelanden, blogginlägg och övervinna din skrivkramp! Frilansskribenter kommer att dra nytta av en av de bästa skrivassistenterna.

ClickUp Brain erbjuder hundratals handgjorda och forskningsbaserade AI-verktyg för alla tänkbara roller och användningsområden – från produkt och teknik till projektledning.

Använd detta verktyg för att tända den kreativa gnistan. Du kan till exempel:

Skapa sammanfattningar av långa texter (t.ex. kommentartrådar, mötesanteckningar osv.).

Skapa åtgärdspunkter och insikter från dokument och uppgifter

Använd förstrukturerade rubriker, tabeller och mer för perfekt formatering.

Brainstorma idéer för din nästa kampanj, undersökning, marknadsföringsslogan, evenemang och så vidare.

Skriv konsekvent och tydligt med din textredigerare

Använd ClickUp Brain för att redigera, sammanfatta, stavningskontrollera eller justera längden på innehållet i Docs.

Dina dokument och ditt arbete, allt på ett och samma ställe

Den kraftfulla funktionen ClickUp Docs ger dig tillgång till allt på ett och samma ställe. Koppla bara ihop dokument och uppgifter och sätt igång.

Du kan ändra projektstatus, lägga till widgets för att uppdatera arbetsflöden, tilldela uppgifter och mycket mer – allt i din redigerare. Men det slutar inte där.

Du kan använda ClickUp Docs för att skapa snygga wikis med kapslade sidor och komplettera dem med flera formateringsalternativ (som att lägga till tabeller, bädda in bokmärken och mer) för att formatera dokumentet.

De flesta människor har svårt att skapa vägkartor och kunskapsbaser. Nu behöver du inte längre ha det.

ClickUp Docs erbjuder en rad tidsbesparande funktioner (t.ex. översikt och rubriker, färdiga mallar osv.) som hjälper dig att skapa projektdokumentation:

Dessutom kan du förbättra teamsamarbetet med ClickUp Docs och redigera i realtid. Tänk dig att kunna tagga andra med kommentarer och omvandla text till spårbara uppgifter – det är magin med ClickUp Docs.

Anslut ClickUp till dina mest använda appar för att effektivisera ditt arbete mellan olika verktyg och samla dem på ett och samma ställe.

Hatar du tekniska API-dokument men älskar integrationer? ClickUp har lösningen för dig.

Integrera med över 1000 appar och anslut ClickUp till verktyg som ditt team använder utan att behöva någon teknisk kunskap! Några av de mest värdefulla integrationerna inkluderar Zapier, Salesforce, Google Kalender, Facebook, Gitlab, Calendly, Google Drive och många fler.

Du kan också integrera ClickUp med Grammarly och få grammatikförslag och stavningskontroller från valfritt textområde i ClickUp!

ClickUp-priser:

Du kan lägga till ClickUp Brain till valfri betald plan för 5 dollar per medlem och månad.

Gratisversion: ClickUp Docs, 100 MB lagringsutrymme, obegränsat antal uppgifter och medlemmar, whiteboards, chatt i realtid och mycket mer.

Obegränsat (7 dollar per medlem och månad): Obegränsad lagring, obegränsade integrationer, obegränsade Gantt-diagram, obegränsade instrumentpaneler, AI-kompatibelt osv.

Business (12 dollar per medlem och månad): Obegränsat antal team, anpassad export, avancerade funktioner för offentlig delning, avancerad automatisering, AI-kompatibilitet och så vidare.

Enterprise ( kontakta säljavdelningen för prisuppgifter ): Enterprise API, white labeling, dedikerad success manager, AI-kompatibel, etc. : Enterprise API, white labeling, dedikerad success manager, AI-kompatibel, etc.

AI-skrivverktyg har revolutionerat vårt sätt att kommunicera. De rättar inte bara våra språkliga misstag utan hjälper oss också med stil, ton och syfte i vårt innehåll. Vår djupdykning i Wordtune vs Grammarly visar att vart och ett av dessa verktyg har sina unika fördelar. Wordtune utmärker sig i sina AI-skriv- och omskrivningsfunktioner och är utmärkt för personer som inte har engelska som modersmål, medan Grammarly utmärker sig för sin förmåga att identifiera och korrigera grammatiska fel, stavningskontroll och plagieringsdetektering.

Men glöm inte de kraftfulla funktionerna i ClickUp Brain, som erbjuder en omfattande svit av AI-skrivverktyg för olika roller och användningsfall. Från brainstorming av idéer till att generera sammanfattningar av långa texter är ClickUp Brain din assistent för alla skrivbehov. Dessutom integreras det enkelt med många appar för en smidig, allt-i-ett-skrivupplevelse. Så varför välja mellan Grammarly och Wordtune när du kan få alla med ClickUp Brain?

Oavsett om du vill använda ett enkelt språk eller korrigera stavning och grammatik kan du använda detta verktyg för att snabba upp ditt skrivande och göra det tydligare och mer konsekvent. Registrera dig för en gratis provperiod nu!