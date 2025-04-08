De 10 bästa AI-korrekturläsningsprogrammen för felfritt innehåll 2025

Du har läst ditt utkast så många gånger att det praktiskt taget är inpräntat i hjärnan, men ändå dyker det upp ett pinsamt stavfel i samma sekund som du trycker på skicka eller lämna in.

Låter det bekant?

Korrekturläsning är det sista (och ofta mest frustrerande) hindret mellan dig och ett felfritt innehåll. Men vem har tid att grubbla över varje kommatecken, felplacerad modifierare eller konstigt formulerad mening?

AI-korrekturläsare upptäcker det som dina trötta ögon missar, skärper ditt skrivande, förfinar stilen och förbättrar läsbarheten utan huvudvärk.

I den här bloggen utforskar vi de bästa AI-korrekturläsningsprogrammen som gör ditt innehåll tydligt, klart och felfritt.

Vad ska du leta efter i ett AI-korrekturläsningsprogram?

Vissa AI-korrekturläsare är särskilt bra på att upptäcka grammatiska fel, medan andra erbjuder avancerade stilförbättringar eller kontextuella förslag.

Här är några faktorer att tänka på när du väljer ett AI-korrekturläsningsprogram. 👀

Omfattande grammatik- och stilanalys: En bra AI-korrekturläsare upptäcker komplexa fel, förfinar meningsstrukturen och förbättrar tydligheten utöver grundläggande stavningskontroller.

Redigering i realtid och omedelbar feedback: Programmet ger korrigeringar direkt, markerar problem medan du skriver och förklarar föreslagna förbättringar.

Läsbarhetspoäng och skrivtips: Utvärderar tonfall, ordförrådets mångfald och meningsflödet för att förbättra innehållets övergripande effektivitet.

Verktyg för omskrivning och sammanfattning: Omskriver text utan att förändra den avsedda betydelsen, förenklar komplexa idéer och anpassar tonen efter olika målgrupper.

Anpassningsbara korrekturläsningsinställningar: Anpassar sig efter olika skrivstilar, stödjer akademiska, tekniska eller kreativa behov och möjliggör personliga korrigeringar.

Sömlös integration med skrivplattformar: Fungerar i webbläsare, ordbehandlingsprogram och molnbaserade appar eller enkel redigering.

AI-driven skrivhjälp: Erbjuder ordförslag, grammatikstips och lärdomar för att utveckla långsiktiga skrivfärdigheter.

🧠 Kul fakta: Termen " proof " kommer från det latinska ordet probare, som betyder "bekräfta genom att testa" eller "bevisa". I samband med publicering avser proof en preliminär version av ett dokument eller en text som används för kontroll innan den slutgiltiga publiceringen.

De 10 bästa AI-korrekturläsningsprogrammen

Att hitta det bästa onlineverktyget för korrekturläsning kan göra stor skillnad när det gäller att finslipa ditt skrivande. Oavsett om du är student, forskare eller yrkesverksam hjälper dessa verktyg dig att upptäcka grammatiska fel, förfina stilen och förbättra tydligheten.

Här är en sammanställning av de 10 bästa AI-korrekturläsningsverktygen för att förbättra ditt skrivande. 🎯

1. ClickUp (bäst för AI-driven korrekturläsning och samarbete)

Först på vår lista har vi ClickUp. 🤩

ClickUp är allt-i-ett-appen för arbetet som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Oavsett om du finputsar ett manuskript, polerar en akademisk uppsats, perfektionerar en essä eller säkerställer felfria affärsdokument, centraliserar ClickUp ditt skriv- och korrekturläsningsflöde i en smart, strömlinjeformad hubb, vilket gör det enklare att arbeta snabbare och smartare.

ClickUp Brain

Be ClickUp Brain att förfina alla typer av innehåll och undvik att använda mänskliga korrekturläsningstjänster.

Tänk på ClickUp Brain som din personliga AI-skrivassistent, som alltid är redo att finjustera ditt innehåll. För att komma igång öppnar du ett befintligt eller nytt dokument i ClickUp, skriver "/" (slash-kommando) och klickar på Enter. Då öppnas AI Writer for Work, redo att hjälpa dig med ditt innehåll.

Du kan be programmet skriva vad du vill, från uppföljningsmejl till mötesreferat. Det genererar välstrukturerade utkast på din begäran, vilket ger dig en bra utgångspunkt.

Du är till exempel marknadschef och vill använda AI för copywriting. Du kan skapa en övertygande produktbeskrivning för lanseringen av en ny programvara med bara en enkel uppmaning. På några sekunder genererar det avancerade AI-drivna verktyget för skrivande och korrekturläsning ett polerat utkast, fritt från irriterande, smygande fel.

📌 Exempel på uppgift: Skriv en övertygande produktbeskrivning för en tidrapporteringsapp som hjälper frilansare att öka sin produktivitet. Hjärnans svar:

Brain förbättrar också ditt skrivande med hjälp av realtidsfeedback om grammatik, meningsbyggnad och tydlighet, så att ditt innehåll alltid når målgruppen.

Ändra innehållet så att det passar dina behov med ClickUp Brain, så att du bara får en kvalificerad redaktör för ditt arbete.

Granska förslagen, justera efter behov och slutför ditt dokument. AI-verktyget för copywriting anpassar sig efter din ton och stil, vilket gör ditt skrivande smidigt och professionellt.

ClickUp Docs

Redigera innehåll i ClickUp Docs med hjälp av ClickUp Brain för att korrigera grammatik- och stavfel.

Dessutom säkerställer ClickUp Docs att allt ditt innehåll lagras på ett lättillgängligt ställe. Från att utarbeta en marknadsföringsplan eller skriva mötesanteckningar till att skapa teknisk dokumentation – allt skrivande sker inom ditt befintliga arbetsflöde.

Denna integration möjliggör smidigt samarbete – teammedlemmar kan kommentera, tagga och tilldela uppgifter direkt i dokumentet. Realtidsuppdateringar, kapslade sidor, avancerad formatering och fördefinierade mallar i Docs gör att dina projekt kan fortskrida utan problem.

💡 Proffstips: Du kan nu välja mellan olika LLM:er (Large Language Models) för att anpassa AI-utdata i ClickUp Brain. Välj GPT-4o, o1, 03-mini eller Claude 3. 7 Sonnet för att förfina dina blogginlägg, uppsatser, dokumentsammanfattningar, rapporter och mycket mer.

📮ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock vanligtvis att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för att skapa innehåll och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela arbetsytan.

ClickUps bästa funktioner

Samarbete i realtid: Samarbeta med teammedlemmar för att få grammatikkorrigeringar och stilförslag i realtid direkt i ClickUp Docs.

Uppdateringar om framsteg: Övervaka din plan för innehållsskapande – och dess resultat – på en anpassningsbar Övervaka din plan för innehållsskapande – och dess resultat – på en anpassningsbar ClickUp-instrumentpanel.

Sömlösa integrationer: Anslut till Microsoft Office, Gmail, Google Docs, LinkedIn, WordPress och över 1 000 andra verktyg med Anslut till Microsoft Office, Gmail, Google Docs, LinkedIn, WordPress och över 1 000 andra verktyg med ClickUp Integrations

Anpassade visualiseringsalternativ: Använd över 15 Använd över 15 ClickUp-vyer , inklusive lista, tavla och kalender, för att hantera uppgifter och projekt på ett sätt som bäst passar individuella arbetsflöden.

Uppgiftsskapande: Omvandla snabbt viktiga kommentarer eller diskussioner till genomförbara uppgifter genom att direkt tilldela dem till teammedlemmar med Omvandla snabbt viktiga kommentarer eller diskussioner till genomförbara uppgifter genom att direkt tilldela dem till teammedlemmar med ClickUp Assign Comments

Begränsningar i ClickUp

De omfattande anpassningsmöjligheterna kan vara överväldigande för nybörjare.

Brant inlärningskurva

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

ClickUp Brain sparar mig ärligt talat massor av tid. Jag vet att det finns AI-verktyg med en ganska effektiv gratisfunktion, men det är jobbigt att ständigt behöva växla mellan flikar. Och ärligt talat, när jag är djupt försjunken i mitt arbete är det det sista jag vill göra. Jag använder främst AI för att skriva saker eftersom jag arbetar inom innehållsbranschen. Det redigerar också det jag har skrivit (fantastiskt!). En annan sak som verkligen hjälper mig är Docs. Jag älskar formateringsalternativen, särskilt banners. Så söta!

2. Grammarly (bäst för omfattande skrivfeedback i realtid)

via Grammarly

Grammarly är en AI-driven skrivassistent som förfinar ditt skrivande med precisa korrigeringar i realtid. Det förbättrar tydligheten, förfinar stilen och håller tonen på rätt nivå.

Vad utmärker det? Den kostnadsfria AI-korrekturläsaren anpassar sig till ditt skrivsammanhang med hjälp av naturlig språkbehandling, vilket gör förslagen naturliga och relevanta. Dessutom, med sömlös integration mellan dator, mobil och webbläsare, hjälper skrivförbättraren dig att skriva med självförtroende när som helst och var som helst.

Grammarlys bästa funktioner

Minska det manuella arbetet som krävs för att skapa felfria dokument.

Få kontextuella synonymer för att berika ditt ordförråd och upprätthålla noggrannheten.

Konsultera experthjälp för korrekturläsning genom premiumtjänster för förbättrad grammatik, stil och flyt.

Anpassa språkinställningarna för olika skrivsammanhang, till exempel professionellt, konversationellt och andra.

Grammarlys begränsningar

Det kan föreslå onödiga ändringar, även när den ursprungliga formuleringen är naturlig i vardagliga samtal.

Vissa rekommendationer om grammatik och stil kanske inte stämmer överens med det avsedda syftet med texten.

Grammarlys priser

Gratis

Pro: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Grammarly

G2: 4,7/5 (över 10 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Grammarly?

Ibland kan Grammarlys förslag göra kommunikationen mindre personlig, eftersom det verkar som om vissa fraser förkortas. Jag tycker att funktionen ”tone” inte riktigt återspeglar tonen på ett korrekt sätt.

🤝 Vänlig påminnelse: Be om en andra åsikt! När du redigerar kan en annan person upptäcka fel som du kanske har missat. Be en kollega eller kamrat att granska ditt arbete, särskilt om det är viktigt eller långt.

3. ProWritingAid (Bäst för djupgående textanalys och detaljerade revisionsrapporter)

via ProWritingAid

ProWritingAid är ett digitalt verktyg för skrivande och korrekturläsning som är utformat för grundlig textanalys och förbättring. Det granskar nästan två dussin mått för att finjustera ditt skrivande med precis feedback.

Verktyget upptäcker klichéer, förfinar övergångar och eliminerar passiva konstruktioner för att förbättra tydligheten och flytet. Behöver du ändra tonen eller omarbeta en mening? Funktionen för omformulering gör det enkelt att justera och skapa mer dynamiskt och polerat innehåll.

ProWritingAids bästa funktioner

Omformulera meningar för att förbättra flytet, utöka texten eller lägga till beskrivande detaljer.

Arbeta i dina favoritprogram för skrivande, inklusive Microsoft Word, Google Docs, Scrivener och olika webbläsare.

Utvärdera aspekter som läsbarhet, meningsbyggnad, överanvända ord och mycket mer med över 25 detaljerade rapporter.

Få kontextspecifika synonymförslag med den inbyggda synonymordboken.

Begränsningar för ProWritingAid

Användare kan behöva inaktivera och aktivera tillägget flera gånger för att det ska fungera korrekt.

Det kan markera egennamn som felstavningar, vilket kräver manuella korrigeringar.

Priser för ProWritingAid

Gratis

Premium: 30 $/månad per användare

Premium Pro: 36 $/månad per användare

Betyg och recensioner av ProWritingAid

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

🔍 Visste du att? Det tidigaste exemplet på verbet proofread (korrekturläsa) dokumenterades på 1840-talet. Ursprungligen avsåg det processen att kontrollera tryckeriets korrektur för fel.

4. Hemingway Editor (bäst för att förenkla komplexa meningar och förbättra läsbarheten)

via Hemingway Editor

Hemingway Editor är inspirerad av Ernest Hemingways koncisa skrivstil och hjälper dig att hålla texten tydlig, kortfattad och rakt på sak. Den bryter ner texten och markerar långrandiga meningar, överflödiga adverb och klumpiga formuleringar för att göra texten mer koncis.

Om du tenderar att komplicera saker och ting för mycket, hjälper programmet dig med AI-drivna förslag som förenklar ditt skrivande och gör det mer flytande. Och om du publicerar online kan du med hjälp av desktopversionen publicera direkt på WordPress eller Medium – utan extra steg!

Hemingway Editors bästa funktioner

Använd Focus Mode för att minimera distraktioner och koncentrera dig på att skapa tydligt innehåll.

Upptäck och förfina omständliga eller komplexa formuleringar med ett färgkodat system.

Redigera direkt i appen och formatera text för smidig publicering.

Begränsningar för Hemingway Editor

Hemingway Editor fungerar främst som ett fristående verktyg och erbjuder begränsad integration med andra skrivplattformar.

Det passar bäst för kortare texter, eftersom det inte alltid hanterar längre dokument på ett effektivt sätt, vilket gör det mindre praktiskt för omfattande skrivprojekt.

Priser för Hemingway Editor

Gratis

Individuellt 5K: 25 $/månad

Individuell 10K: 30 $/månad

Team 10K: 30 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Hemingway Editor

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Hemingway Editor?

Det är användbart, men bör inte betraktas som en absolut sanning. När det gäller skönlitteratur finns det många tillfällen då en bra karaktärisering gör att du bryter mot Hemingway-appens regler. Jag matar in en del av mitt arbete i Hemingways online-redigerare, men det mesta når inte upp till deras definition av en läsnivå motsvarande årskurs 11. Min målgrupp är federala domare, så jag är inte särskilt orolig för deras förståelse, men en lättläst text är alltid bättre.

5. Ginger Software (bäst för kontextuell omformulering och tonoptimering)

via Ginger Software

Ginger Software förfinar ditt skrivande genom att upptäcka grammatik-, interpunktions- och stavfel i realtid. Dess omformuleringsverktyg gör det enkelt att justera meningsbyggnaden och tonen för att passa olika skrivstilar.

Om du arbetar med flera språk stöder den inbyggda översättningsfunktionen över 40 språk, vilket hjälper dig att kommunicera mer effektivt. Och med enkel åtkomst via webben, datorn och mobilen är det ett praktiskt verktyg för att förbättra tydligheten och flytet oavsett var du skriver.

Ginger Softwares bästa funktioner

Få tillgång till en inbyggd synonymordbok genom att dubbelklicka på ord för att få nya, kontextspecifika synonymer.

Utnyttja funktionen personlig tränare för att få skräddarsydda övningar som förbättrar dina skrivkunskaper.

Lägg till specialiserade termer i ditt anpassade ordbok för att använda ett konsekvent, branschspecifikt språk.

Använd en omfattande frasbank för att utforska kreativa alternativ och förbättra ditt uttryckssätt.

Begränsningar för Ginger Software

Användare rapporterar att översättningarna ibland kan vara felaktiga.

I gratispaketet är redigering begränsad till 450 tecken åt gången.

Priser för Ginger Software

Gratis

2 år: 3,99 $/månad per användare

Årligt: 4,99 $/månad per användare

Kvartalsvis: 6,99 $/månad per användare

Månadsvis: 9,99 $/månad per användare

Ginger Teams: 4,99 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Ginger Software

G2: 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 80 recensioner)

🧠 Kul fakta: Den tidigaste kända användningen av substantivet proofreading (korrekturläsning) är från 1811, enligt Oxford English Dictionary. Detta var en period då trycktekniken utvecklades och behovet av korrekt textåtergivning blev allt viktigare.

6. QuillBot (Bäst för intelligent omformulering och omstrukturering av innehåll)

via QuillBot

QuillBot är ett verktyg för grammatikgranskning som förbättrar tydlighet, korrekthet och stil. Dess kraftfulla omskrivningsverktyg omformulerar meningar för att förbättra flyt och ton utan att förlora den ursprungliga betydelsen.

Behöver du dela upp en lång artikel? Sammanfattaren kondenserar viktiga punkter till en snabb och lättsmält version.

Dessutom håller dess grammatikgranskare ditt skrivande polerat, medan plagieringsskannern säkerställer originalitet genom att jämföra ditt innehåll med en omfattande databas. Med AI-driven anpassning anpassar sig QuillBot till och med till din skrivstil och ger personliga förslag.

QuillBots bästa funktioner

Omformulera texten i flera olika lägen, såsom Standard, Flyt, Formell och Kreativ för ett skräddarsytt uttryck.

Skapa korrekta källhänvisningar i APA-, MLA- och Chicago-format för att stödja rigorösa referenser.

Samla dina redigeringsuppgifter med QuillBot Flow, ett integrerat, AI-drivet ordbehandlingsprogram.

Översätt innehåll enkelt till över 45 språk för att nå ut till en bredare publik.

QuillBots begränsningar

Gratis användare kan bara redigera ett litet antal ord åt gången, vilket gör det mindre användbart för längre texter.

Vissa användare upplever problem med QuillBots tillägg till Microsoft Word.

QuillBots priser

Gratis

Premium: 9,95 $/månad per användare

QuillBot-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om QuillBot?

Grammatikkontrollen är bra, men det finns utrymme för förbättringar för att få ett bättre resultat. Skärmstorleken behöver också förbättras eftersom den är ganska trång.

7. Trinka AI (bäst för akademisk och teknisk skrivprecision)

via Trinka AI

Trinka är en sekretessfokuserad skrivassistent som är utvecklad för akademiskt, tekniskt och formellt skrivande. Denna AI-grammatikkontroll går utöver grundläggande grammatikkontroller och upptäcker över 3 000 avancerade språkmisstag för att förfina meningsbyggnad, ordval och stil. Den stöder både engelska och spanska och erbjuder avancerade korrigeringar som anpassas efter ämnesspecifika skrivbehov.

Om du arbetar med tekniska dokument säkerställer den inbyggda LaTeX-korrekturläsaren noggrannhet, medan plagieringskontrollen hjälper till att upprätthålla originaliteten. Dessutom behåller det tekniska AI-skrivverktyget din MS Word-formatering intakt och erbjuder tydliga revideringar med spårningsändringar.

Med två redigeringslägen – Power för djupgående förbättringar och Lite för snabba korrigeringar – kan du anpassa redigeringsprocessen efter dina behov.

Trinka AI:s bästa funktioner

Håll terminologin enhetlig med hjälp av en intelligent konsistenskontrollfunktion.

Utöka ditt språk genom att lägga till egna termer i ett personligt ordbok för precis redigering.

Få tillgång till detaljerade revisionstabeller som delar upp redigeringarna efter språkkategori för snabb insikt.

Optimera dokumentets övergripande kvalitet med ett indikativt språkbetyg som återspeglar skrivförmågan.

Trinka AI:s begränsningar

Många användare har rapporterat otillfredsställande kundsupport, särskilt när det gäller faktureringsfrågor.

Vissa användare har uttryckt önskemål om fler anpassningsalternativ, såsom att ställa in specifika grammatikregler eller preferenser.

Priser för Trinka AI

Grundläggande: Gratis

Premium: 21 $/månad per användare

Premium Plus: 10,41 $/månad per användare (faktureras årligen)

Känslig data: 41,67 $/månad per användare (faktureras årligen)

Trinka AI-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Den globala marknaden för korrekturläsnings- och grammatikverktyg förväntas nå 2,2 miljarder dollar år 2032, med en årlig tillväxt på cirka 8,5 % under prognosperioden.

8. Wordvice AI (Bäst för nyanserad stilredigering och finputsning på publikationsnivå)

via Wordvice AI

Wordvice är ett redigerings- och korrekturläsningsverktyg som är utformat för att förfina dokument, böcker och akademiska texter med en naturlig, polerad touch. Det förbättrar läsbarheten genom att ersätta klumpiga formuleringar och omstrukturera meningar för bättre flyt. Verktyget drivs av avancerade språkmodeller som tränats på miljontals texter och levererar professionella revisioner som känns lika korrekta som texter redigerade av människor.

Oavsett om du behöver göra mindre justeringar eller en fullständig omstrukturering kan du kontrollera redigeringsnivån med hjälp av flera korrekturläsningslägen. Wordvice gör det också enkelt att producera tydliga, övertygande och professionella texter.

Wordvice AI:s bästa funktioner

Välj mellan fyra korrekturläsningslägen: lätt, standard, intensiv och koncis.

Få tillgång till detaljerade marginalanteckningar som förklarar varje ändring och ger praktiska grammatikråd.

Korta ner långa stycken till koncisa, slagkraftiga texter utan att förlora den avsedda betydelsen.

Wordvice AI:s begränsningar

Verktyget prioriterar formellt skrivande, vilket gör det svårt att ge innehållet en unik ton och personlighet.

Priser för Wordvice AI

Gratis

Wordvice AI-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Wordvice AI?

Vi önskar att de hade fler integrationer för webbläsare och redigeringsappar som Overleaf. Men vi kunde lägga till resultaten av våra revideringar från MS Word i andra applikationer för att slutföra vårt arbete.

💡 Proffstips: Använd mallar för innehållsskrivning för att upprätthålla konsekvensen i alla typer av innehåll samtidigt som du lämnar utrymme för kreativitet.

9. Slick Write (Bäst för snabb, djupgående stilanalys och kreativ inspiration)

via Slick Write

Slick Write är en gratis online-redigeringslösning som erbjuder snabba stavnings-, grammatik- och stilkontroller i realtid. Som ett alternativ till ProWritingAid tillhandahåller det ett läsbarhetsindex för att säkerställa att din ton och komplexitet matchar din målgrupp.

Det webbläsarbaserade gränssnittet gör det enkelt – inga nedladdningar krävs. Detaljerade rapporter analyserar flöde och rytm och lyfter fram områden som kan förbättras i din text, medan kontextuella länkar till källor som Wikipedia och Urban Dictionary ger snabba förtydliganden.

Dessutom hjälper statistiska insikter om passiv form, adverb och pronomen dig att förfina din stil för ett mer polerat slutresultat.

Slick Writes bästa funktioner

Analysera viktiga mätvärden och skapa detaljerade rapporter om kvalitet genom att spåra passiv form, prepositionsfraser och adverbfrekvens.

Justera visningsinställningarna för att anpassa ditt redigeringsgränssnitt för optimal läsbarhet.

Ta del av integrerade stiltips som ger praktiska råd för att förfina meningsbyggnaden.

Utforska det inbyggda ordassociationsspelet för att väcka kreativiteten och övervinna skrivkramp.

Begränsningar för Slick Write

Funktionerna är ganska grundläggande jämfört med mer robusta redigeringsverktyg.

Vissa förslag är kanske inte alltid precisa eller kontextuellt lämpliga.

Priser för Slick Write

Gratis

Betyg och recensioner av Slick Write

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Prova tekniken Läs baklänges när du korrekturläser. Denna teknik hjälper din hjärna att fokusera på enskilda ord utan att fastna i innehållets flöde. Börja från slutet av dokumentet och arbeta dig tillbaka till början, med fokus på stavnings- och grammatikfel.

10. PaperRater (Bäst för omedelbar akademisk poängsättning och holistisk skrivbedömning)

via PaperRater

PaperRater effektiviserar redigeringsprocessen genom att i realtid skanna ditt manuskript efter stavfel, grammatiska fel och interpunktionsfel. Som ett alternativ till Grammarly skräddarsyr det feedback baserat på din dokumenttyp och utbildningsnivå, vilket garanterar förslag som matchar din skrivstil.

Klistra bara in din text eller ladda upp en fil, så utvärderar verktyget omedelbart ditt arbete med ett betyg och ger dig tips på förbättringar. Utöver grundläggande felupptäckt innehåller det också praktiska resurser som vanliga förväxlingsord och en ordförrådsbyggare för att stärka dina färdigheter.

PaperRaters bästa funktioner

Få ett omedelbart betyg som återspeglar den övergripande skrivkvaliteten och tydligheten.

Utvärdera detaljerade skrivmått med omfattande statistik om ordanvändning och läsbarhet.

Skriv bättre med tillgång till resurser som vanliga förväxlingsord och grammatikråd från experter.

Se till att ditt innehåll är originellt med den inbyggda plagieringskontrollen som skannar över 20 miljarder källor för att upptäcka oavsiktliga likheter.

Begränsningar för PaperRater

Användarna klagar på tekniska problem, ett rörigt gränssnitt och vilseledande reklam, vilket påverkar användbarheten.

Det kan inte kopplas till andra verktyg, vilket innebär att man måste kopiera och klistra in manuellt för formatering och inlämning.

Priser för PaperRater

Grundläggande: Gratis

Premium: 7,95 $/månad per användare

Betyg och recensioner av PaperRater

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om PaperRater?

Jag är inte så förtjust i betygssystemet. Det visar vilken nivå ditt skrivande ligger på och vilket betyg du skulle få. Mina betyg är alltid lite högre än vad de säger att de kommer att bli. Men de innehåller tips för att förbättra ditt ”betyg” och det kanske har gjort att jag fått bättre betyg i skolan.

🤝 Vänlig påminnelse: Glöm inte att ta pauser och ta en paus när du skriver. Det hjälper dig att närma dig ditt arbete med ett nytt perspektiv, vilket minskar risken för att du missar fel. Ta en paus från dokumentet i minst 24 timmar innan du korrekturläser för att säkerställa objektivitet.

Korrekturläsning? Vi har bevisat att ClickUp är bäst för jobbet!

Vi har gått igenom en rad olika onlinekorrekturläsare, som alla har något unikt att erbjuda – vissa är bra på djupgående textanalys, andra förenklar meningsbyggnaden i akademiska dokument och några kan till och med hantera plagieringskontroller.

ClickUp, appen som har allt för arbetet, samlar dock allt detta på ett ställe.

Det jag gillar mest med ClickUp är att det ersätter flera verktyg på ett och samma ställe. Man behöver inte längre växla mellan flera appar. Det erbjuder ett oöverträffat antal funktioner jämfört med annan programvara. Det är också mycket anpassningsbart för att passa alla arbetsflöden tack vare funktioner som flera vyer som låter mig ställa in projekt exakt som jag behöver, instrumentpaneler som ger mig en tydlig översikt över rapporter och statistik, och automatiseringar som sparar timmar genom att hantera repetitiva uppgifter.

ClickUp Brains AI-korrekturläsare går utöver enkla grammatiska korrigeringar och förfinar tydlighet, ton, grammatiska fel och struktur i realtid. Ännu bättre? Med ClickUp Docs kan du samarbeta, redigera och hantera ditt innehåll smidigt – allt på ett och samma ställe.

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅