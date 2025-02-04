De 10 bästa alternativen till Hemingway-appen 2025 (recensioner och priser)

Kämpar du med skrivkramp? Behöver du förbättra din innehållsmarknadsföring eller prosa? Är du osäker på skiljetecken?

Det händer även de bästa av oss. ?

Tack och lov behöver du inte vara den skarpaste skribenten för att skapa övertygande texter. AI-skrivverktyg som Hemingway-appen – eller ett av de många alternativen till Hemingway-appen – kan hjälpa dig att producera utmärkta, felfria texter med hjälp av artificiell intelligens.

Hemingway-verktyget är ett självklart val för bloggare, frilansskribenter, marknadsförare och otaliga andra innehållsskapare, men det har vissa begränsningar – och det är inte det enda skrivverktyget på marknaden. ✍️

Låt oss utforska vad du ska leta efter i en AI-textredigerare och titta närmare på några av de bästa alternativen till Hemingway-redigeraren för att ta ditt skrivande till nästa nivå.

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Hemingway-appen?

Att hitta alternativ till Hemingway-appen kräver lite efterforskning. Den är trots allt populär av goda skäl.

Hemingway-redigeraren är ett mycket användbart AI-korrekturläsningsverktyg som analyserar din text och genererar ett läsbarhetsbetyg – ett mått på hur lätt eller svårt din text är att läsa. Den erbjuder också förslag på ordval för att förenkla komplexa meningsstrukturer med sin stilredigerare och avancerade grammatikskontroll. ⚒️

Dess funktionalitet är dock ganska grundläggande och kanske inte passar din skrivstil. (Alla vill inte skriva som appens namngivande författare!)

Lyckligtvis finns det några bra alternativ till Hemingway-redigeraren med olika funktioner för din skrivprocess.

Leta efter verktyg för skrivare och grammatik som kan:

Generera text åt dig baserat på de nyckelord och riktlinjer du anger.

Kontrollera grundläggande stavfel och grammatiska fel

Föreslå sätt att göra komplicerade meningskonstruktioner tydligare och mer koncisa.

Markera dåliga ordval och föreslå synonymer som kan fungera bättre.

Lär dig passiv form och erbjud mer aktiva alternativ

Skriv text i den skrivstil du föredrar ✍️

Vissa AI-verktyg för skrivande erbjuder till och med produktivitetshack som effektiviserar ditt arbetsflöde och sparar dig timmar av tid – och ångest. ⏳

De 10 bästa alternativen till Hemingway-appen att använda 2024

När du letar efter alternativ till Hemingway Editor bör du tänka på vilka funktioner du behöver för det aktuella uppdraget för att avgöra vilken app som bäst passar dina behov. För att hjälpa dig på traven i din jakt på den bästa AI-skrivappen och stilredigeraren ska vi titta på vad var och en av dessa alternativ till Hemingway-appen kan göra.

Använd ClickUp AI för att redigera, sammanfatta, stavningskontrollera eller justera längden på innehållet i Docs.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som hjälper dig att skriva bättre texter – och mycket mer. ClickUps praktiska verktyg för arbetsflödeshantering förenklar schemaläggning, effektiviserar processer och kommunikation och säkerställer att allt blir gjort i tid.

Börja med att använda en mall för innehållskalender för att planera ditt innehållsskapande. När du har en översikt och ett schema på plats är det dags att börja skriva.

Använd ClickUp AI-skrivassistenten för att brainstorma idéer utifrån uppmaningar, skapa en disposition eller skriva e-postmeddelanden, bloggar, inlägg på sociala medier eller webbsidor. ClickUp AI-driven skrivassistent kan hjälpa till med alla typer av texter, från tekniska texter till marknadsföringsslogans.

Allt ditt innehåll sparas i ClickUp Docs, som är kopplat till dina arbetsflöden. Det betyder att allt finns på ett lättillgängligt ställe. ?

Som en bonus är ClickUp så bra att du inte behöver Grammarly för grammatikontroller. ClickUp AI:s korrekturläsningsverktyg upptäcker stavfel, grammatiska fel och överdriven användning av adverb.

Appen redigerar sedan din text för att se till att den är koncis och engagerande – och formaterar till och med åt dig, så att ditt färdiga dokument ser helt professionellt ut. Dina skrivkunskaper har just blivit mycket bättre!

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar med ClickUp

Mobilappen fungerar ännu inte på samma höga nivå som desktop-appen.

ClickUp AI är inte tillgängligt i gratisversionen.

ClickUp priser

Gratis för alltid: Gratis

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

2. Grammarly

via Grammarly

Grammarly är en stavnings- och grammatikgranskare på steroider. Den använder naturlig språkbehandling och AI för att bland annat kontrollera fel, bristande tydlighet och ordrikedom. Verktyget ger förslag på hur du kan förbättra ditt skrivande så att du kan leverera ett polerat, engagerande och felfritt dokument. ?

Detta är ett av de mest populära alternativen till Hemingway Editor för yrkesverksamma inom alla branscher. Använd det för att skapa bättre e-postmeddelanden, affärsdokument, tekniskt innehåll och inlägg på sociala medier.

Grammarlys bästa funktioner

Spara tid genom att generera text med hjälp av en av Grammarlys AI-prompter.

Kontrollera tonfallet för att säkerställa att du framstår på rätt sätt i sammanhanget.

Använd plagieringskontrollen för att upptäcka text som är för lik annan publicerad text.

Använd Grammarly på din dator, mobil eller webbläsare, samt i en rad andra verktyg, inklusive ordbehandlingsappar som Microsoft Word och kommunikationsappar som Gmail eller Slack.

Grammarly Business betalda abonnemang är perfekta för marknadsföringsteam som vill producera felfritt skrivande.

Grammarlys begränsningar

Online-redigerare markerar ibland felaktigt korrekt text och interpunktionsfel.

Du behöver en av de betalda versionerna för avancerade funktioner som att justera tonen och kontrollera plagiering.

Grammarly priser

Gratis

Premium: 30 $/månad per användare

Företag: 75 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Grammarly-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 5 700 recensioner) För Grammarly Business

Capterra: 4,7/5 (över 6 900 recensioner) för företag

Jämför Grammarly och Wordtune!

3. PaperRater

via PaperRater

PaperRater korrekturläser ditt manuskript och kontrollerar det för stavfel, grammatiska fel och interpunktionsfel. Välj bara vilken typ av dokument du skriver och din utbildningsnivå, klistra sedan in din text i webbläsaren eller ladda upp en fil. AI-verktyget ger omedelbar feedback – inklusive det betyg du kan förvänta dig – och ger förslag på hur du kan förbättra ditt skrivande. ?

Detta verktyg finns med på vår lista över de bästa alternativen till Hemingway Editor eftersom det erbjuder några praktiska skrivresurser. Du hittar till exempel listor över ord som ofta förväxlas, en ordbyggare och svar på vanliga frågor om stavning och grammatik.

PaperRater bästa funktioner

Använd PaperRater online, ingen nedladdning krävs.

Få dina resultat från det molnbaserade systemet inom några sekunder.

Upptäck oavsiktligt plagiering med det inbyggda verktyget för plagieringsdetektering.

Läs den detaljerade statistiken som PaperRater tillhandahåller för att upptäcka dina misstag så att du kan göra bättre ifrån dig nästa gång.

Begränsningar för PaperRater

Det finns ingen mobilapp, så den används bäst på din stationära eller bärbara dator.

Den integreras inte med några andra verktyg – du måste kopiera och klistra in din slutliga version någon annanstans för att formatera den för inlämning.

PaperRater priser

Grundläggande: Gratis

Premium: 14,95 $/månad

PaperRater-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (11 recensioner)

4. ProWritingAid

via ProWritingAid

Detta alternativ till Hemingway-redigeraren är populärt bland copywriters, redaktörer, studenter och professionella affärsmän. Det kontrollerar ditt dokument i realtid och föreslår snabba korrigeringar av eventuella problem med grammatik, stavning eller skrivstil, vilket hjälper dig att lära dig medan du skriver. ?

ProWritingAid erbjuder avancerade AI-funktioner, som en plagiatkontroll och verktyg som Rephrase. Det senare omformulerar dina ord enligt dina instruktioner – du kan göra dem längre eller kortare, mer eller mindre formella, eller lägga till beskrivande detaljer för att göra dem mer engagerande. Du kan också skriva om din text, sammanfatta den eller be AI att automatiskt fortsätta den åt dig.

ProWritingAid bästa funktioner

Säkerställ enhetlighet inom ditt team med ett internt ordbok och regler för varumärkets stil.

Välj mellan över 25 olika typer av rapporter för att få feedback på ditt skrivande.

Använd plugins för att integrera ProWritingAid med andra appar som Microsoft Office, Outlook, WordPress och Google Docs.

Känn dig trygg i vetskapen om att dina data är 100 % privata och säkra.

ProWritingAid begränsningar

Den kostnadsfria versionen har begränsad funktionalitet och låter dig endast redigera 500 ord åt gången.

ProWritingAid har ännu inga dedikerade appar för mobila enheter med iOS eller Android.

ProWritingAid prissättning

Gratis: Gratis

Premium: 30 $/månad

Premium Pro: 36 $/månad

ProWritingAid betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 400 recensioner)

5. Slick Write

via Slick Write

Slick Write är ett gratis och snabbt redigeringsverktyg online. Det kontrollerar din stavning, grammatik och skrivstil och låter dig korrigera dem i realtid. Läsbarhetsindexet visar på vilken nivå ditt skrivande ligger så att du kan säkerställa att det passar din målgrupp.

Använd den hjälpsamma feedbacken från detta alternativ till Hemingway-redigeraren för att förbättra ditt ordförråd, dina meningar och din struktur. Och om du känner dig tacksam, lämna gärna ett dricks. ?

Slick Writes bästa funktioner

Lär dig av statistik som ditt passiva röstindex, ordförrådets variation och användningen av adverb och pronomen.

Om du är osäker på något, kolla in den hjälpsamma listan med stiltips.

Använd anpassningsalternativen för att öka teckenstorleken så att det blir lättare för dig att läsa.

Använd det inbyggda ordassociationsspelet för att bryta igenom din skrivkramp och inspirera till nya idéer.

Begränsningar i Slick Write

Slick Writes funktionalitet är ganska begränsad.

Det finns ingen desktop- eller mobilapp, så du måste vara online för att kunna använda den.

Slick Write priser

Gratis

Betyg och recensioner av Slick Write

G2: Inga recensioner ännu

Capterra: 4,4/5 (5 recensioner)

6. Ginger

via Ginger

Ginger är utformat för att hjälpa dig att skriva bättre och snabbare, vilket ökar produktiviteten. Detta alternativ till Hemingway-redigeraren är ett AI-drivet, webbaserat verktyg som kontrollerar stavning, grammatik och interpunktion och erbjuder korrigeringar medan du skriver. Det förutsäger också ord och parafraserar texter åt dig.

Grundversionen av detta AI-verktyg är gratis, men det finns en betald version om du vill integrera det med verktyg som Facebook, WordPress, Gmail och X.

Gingers bästa funktioner

Använd knappen "Korrigera" för att hitta grammatiska fel och knappen "Omformulera" för att skriva ditt innehåll på ett annat sätt.

Dubbelklicka på ett ord för att se en användbar lista med synonymer.

Översätt din engelska text till över 40 språk ?

Ladda ner appen för Windows- eller Mac-datorer eller iOS- eller Android-mobila enheter.

Ginger begränsningar

Plattformen har ingen plagiatkontroll.

Vissa användare tycker att Gingers förslag inte alltid är korrekta.

Ginger priser

Gratis: Gratis

Ginger Premium: 13,99 $/månad per användare

Ginger Business: 29,97 $/månad för 3 användare

Gingerbetyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 80 recensioner)

7. PerfectIt

via PerfectIt

Detta alternativ till Hemingway-redigeraren är ett korrekturläsnings- och redigeringsverktyg riktat till professionella användare. Det är särskilt användbart för mer tekniska texter som rapporter, kontrakt, förslag, artiklar och böcker. ?

PerfectIt fokuserar på att säkerställa enhetlig användning av ord i hela dokumentet. Det markerar också odefinierade förkortningar och ser till att din stilguide tillämpas genomgående.

PerfectIts bästa funktioner

Kontrollera att stavningen, versalerna och skiljetecknen är konsekventa.

Tillämpa din egen eller kundens stilguide eller den inbyggda Chicago Manual of Style.

Dela enkelt formatmallar med kollegor

Välj att arbeta med brittisk, amerikansk, kanadensisk eller australisk engelska.

Begränsningar med PerfectIt

PerfectIt gör inga grammatikkontroller

Priset kan vara lite högt för den genomsnittliga användaren.

PerfectIt prissättning

Professionell: 90 $/år per användare

Elite: 119 $/år per användare

Team: 129 $/år per användare

Företag: 149 $/år per användare

Betyg och recensioner av PerfectIt

G2: 4,8/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (370+ recensioner)

8. Linguix

via Linguix

Linguix är en AI-baserad skrivapp som kontrollerar din grammatik och ser till att ditt skrivande är tydligt och effektivt. Content Quality Score mäter läsbarhet, engagemang och efterlevnad av stilguiden. ?

Använd detta alternativ till Hemingway-appen på Linguix webbplats eller i en mängd olika appar, inklusive WordPress, Google Docs och Mailchimp.

Linguix bästa funktioner

Skydda ditt varumärkes rykte genom att tillämpa din stilguide i all kommunikation.

Använd webbläsartillägget för att skriva om meningar eller förlänga eller förkorta dem.

Mät skrivprestanda i hela teamet för att identifiera områden som kan förbättras.

Kontrollera dokument på engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, spanska eller polska.

Linguix begränsningar

Rekommendationerna för stavning och grammatik är inte alltid korrekta.

Linguix erbjuder inte någon plagieringskontroll.

Linguix priser

Personligt gratis: Gratis

Personal Pro: 15 $/månad per användare

Företag: 100 $/månad för 2 användare

Linguix betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 120 recensioner) För företag

Capterra: 4,5/5 (90 recensioner)

9. INK

via INK

INK är en AI-assistent för innehållsmarknadsföring. Den fokuserar på att skapa relevant, högkvalitativt innehåll som är optimerat för din målgrupp.

Använd detta alternativ till Hemingway Editor för att göra sökordsanalyser och skapa sökordskluster. Be sedan AI-skribenten att skriva SEO-optimerade rubriker och texter med hjälp av dessa sökord.

INK:s bästa funktioner

Skapa snabbt och enkelt SEO-optimerade texter och bilder ?️

Få högre ranking och öka din klickfrekvens med INK:s semantiska AI-innehållsbedömning.

Skydda ditt digitala varumärke genom allt ditt innehåll

Dra nytta av de kostnadsfria videorna om innehållsmarknadsföring och supporten från communityn.

INK-begränsningar

Det genererade innehållet är inte alltid helt relevant första gången.

INK är inte särskilt prisvärt för småföretag.

INK prissättning

Professional: 39 $/månad per användare

Företag: 99 $/månad för 3 användare

INK-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (4 recensioner)

10. WhiteSmoke

via WhiteSmoke

WhiteSmoke är ett onlineverktyg för korrekturläsning som använder naturlig språkbehandling (NLP) för att upptäcka tidigare oupptäckta grammatiska fel och föreslå ändringar för att förbättra din text.

WhiteSmokes bästa funktioner

Acceptera föreslagna korrigeringar med bara ett klick ?️

Använd plagieringsverktyget för att säkerställa att din text är unik.

Översätt texter till mer än 50 språk

Använd detta alternativ till Hemingway-appen på Windows eller MacOS, samt i webbläsare som Firefox, Safari, Opera och Microsoft Edge.

Begränsningar med WhiteSmoke

Ibland är översättningarna inte helt korrekta

Det finns ingen gratisversion att prova.

WhiteSmoke priser

Webb: 10 $/månad per användare

Premium: 13,33 $/månad per användare

Företag: 22,99 $/månad per 3 användare

Betyg och recensioner av WhiteSmoke

G2: 4,6/5 (10 recensioner)

Capterra: 3,8/5 (över 20 recensioner)

Oavsett om du skapar tekniska dokument eller marknadsföringstexter kan redigeringsverktyg spara tid och förbättra kvaliteten på din text.

De flesta verktyg kontrollerar åtminstone stavning och grammatik, men många gör mycket mer än så. De kan till exempel säkerställa konsekvens i hela dokumentet eller arbeta med en plagiatkontroll för att se till att din text är original. ✅

Hemingway-appen är visserligen en favorit, men det finns många andra alternativ. Ett av de bästa alternativen till Hemingway Editor är ClickUp. Denna molnbaserade app förbättrar inte bara dina texter utan effektiviserar också ditt arbetsflöde, ökar din produktivitet och förbättrar teamkommunikationen – allt på ett bekvämt och lättanvänt ställe.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag för att få dina texter att fungera bättre för dig på alla sätt. ✨