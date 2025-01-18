De 10 bästa AI-verktygen för att förbättra skrivandet och skapa felfritt innehåll

Det är sent, du granskar ditt utkast och något känns fel. Är det tonen? Är meningarna för klumpiga?

Du kanske behöver en till textruta för att dela upp innehållet. 🤔

Även de bästa författarna har stunder när deras meningar behöver lite extra finputsning.

Det är här ett AI-drivet verktyg för att förbättra skrivandet kommer in. Det upptäcker fel, förbättrar läsbarheten, förbättrar flödet och låter dig kommunicera dina idéer tydligt.

I den här bloggen utforskar vi de 10 bästa verktygen för att förbättra skrivandet och skapa felfritt innehåll. 🎯

Vad ska du leta efter i verktyg för att förbättra skrivandet?

Alla verktyg för att förbättra skrivandet har inte samma funktioner. Vissa är bra på att kontrollera grammatik, medan andra är specialiserade på att förbättra tonen eller förenkla komplexa idéer.

Med så många alternativ tillgängliga är det viktigt att veta vilka funktioner du ska prioritera. Här är några funktioner som ditt skrivverktyg måste ha. 👀

✅ Felupptäckt: Identifiera och korrigera grammatik-, interpunktions- och stavningsfel på ett effektivt sätt.

✅ Förbättrad läsbarhet: Ger förslag för att göra ditt innehåll tydligare och mer engagerande.

✅ Tonjusteringar: Hjälper dig att anpassa din skrivstil efter din målgrupp eller ditt syfte.

✅ Anpassningsalternativ: Anpassa rekommendationer efter dina unika skrivpreferenser

✅ Enkel integration: Fungerar smidigt med dina befintliga verktyg eller arbetsflöden

✅ Detaljerade insikter: Ger feedback om struktur, sammanhang och övergripande effekt

Rätt verktyg för att förbättra skrivandet kan förvandla ditt innehåll från bra till exceptionellt. Men vilket verktyg ska du välja?

Här är en lista över de 10 bästa verktygen för att förbättra skrivandet som förfinar grammatik, stil och läsbarhet.

Gör dig redo att välja bland de bästa verktygen för att förbättra ditt skrivande! 💪

1. ClickUp (bäst för AI-driven innehållsskapande)

Det första verktyget på listan, ClickUp, the everything app for work, är ett utmärkt val för team som söker en plattform som integrerar AI-drivna verktyg för innehållsskapande och uppgiftshantering.

En av dess mest framstående funktioner är ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent. 🤩

Behöver du en polerad version av det där e-postutkastet? Det här AI-korrekturläsningsverktyget ser till att ditt meddelande är professionellt och överensstämmer med din avsikt. Skriver du en marknadsföringstext? Verktyget skräddarsyr förslag för att göra dina ord övertygande och publikfokuserade.

ClickUp Brain

Prova ClickUp Brain Välj bara texten och förbättra dess kvalitet med ClickUp Brain.

s AI-innehållsgenerator är direkt integrerad i ClickUp-ekosystemet och ger teamen en lösning för att förenkla, skriva om och förfina innehåll.

ClickUp Brain tar också anpassning på allvar.

Det gör inte bara generiska redigeringar – det finjusterar ditt innehåll baserat på din roll och dina skrivbehov. Marknadsförare kan till exempel förfina uppmaningar till handling, medan projektledare kan få hjälp med att skapa koncisa men ändå övertygande rapporter. Verktyget anpassar sig efter dina mål, så att varje text du skriver blir bättre än den förra.

ClickUp Docs

Lägg till avancerad formatering till ditt innehåll med ClickUp Docs

För teamprojekt tar ClickUp Docs samarbetet till en helt ny nivå. Du kan brainstorma idéer, skriva utkast och dela feedback på ett och samma ställe, med en AI-skrivare som arbetar tillsammans med dig i ditt dokument.

Redigering i realtid gör att alla kan hålla sig uppdaterade, vilket underlättar att skapa och förfina innehåll tillsammans. Docs möjliggör också rik textformatering, inklusive tabeller, bilder och inbäddad multimedia, vilket gör dina data mer engagerande.

Kombinera det med ClickUps marknadsföringsverktyg så har du allt du behöver för att planera kampanjer, skriva övertygande innehåll och följa dina framsteg – allt på en och samma plattform.

ClickUps bästa funktioner

Fördefinierade uppmaningar: Få tillgång till över 100 anpassningsbara uppmaningar för att förenkla skrivandet för roller som marknadsföring, teknik och kundsupport.

Samarbete i realtid: Samarbeta i realtid på dokument, vilket möjliggör omedelbar feedback och justeringar.

Automatiseringsfunktioner: Automatisera skapandet av innehåll och repetitiva uppgifter för att säkerställa att du håller dina deadlines.

Förbättra innehållskvaliteten: Få rollspecifika förslag för att justera ton, stil och struktur för bättre effekt.

Begränsningar för ClickUp

De omfattande funktionerna och anpassningsalternativen kan vara överväldigande för nybörjare och kräver tid och ansträngning för att bemästra fullt ut.

Mobilappen erbjuder kanske inte samma funktionalitet som desktopversionen.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Grammarly (bäst för omfattande skrivhjälp)

via Grammarly

Grammarly är ett mångsidigt AI-drivet grammatikverktyg ( ) som är utformat för att förfina och förbättra kommunikationen på olika plattformar. Det erbjuder korrigering av grammatik, stavning och interpunktion i realtid med förslag på tydlighet och tonfall för att säkerställa att ditt skrivande förblir slagkraftigt.

Grammarlys bästa funktioner

Få kontextuella synonymer för att berika ditt ordförråd och upprätthålla noggrannheten.

Förbättra ditt skrivande genom att få feedback i realtid för bättre grammatik, stil och flyt.

Integrera med plattformar som Scrivener, Google Docs och Microsoft Word.

Förbättra meningsvariationen genom att identifiera överanvända ord och repetitiva strukturer.

Grammarlys begränsningar

Det fungerar inte bra för dokument som innehåller flera språk, icke-engelska termer eller element som tabeller.

Ibland tolkar det fel på sammanhanget i en mening, vilket leder till felaktiga förslag.

Grammarlys priser

Gratis för alltid

Pro: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Grammarly-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 7000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 9000 recensioner)

3. ProWritingAid (Bäst för djupgående stil- och strukturanalys)

via ProWritingAid

ProWritingAid är ett kraftfullt verktyg för djupgående stil- och strukturanalys. Det erbjuder omfattande rapporter om grammatik, läsbarhet, överanvända ord och meningsstruktur, vilket hjälper användarna att förfina sitt innehåll.

ProWritingAids bästa funktioner

Omformulera innehåll för att göra det formellt, informellt, längre, kortare och mer flytande.

Använd "Sparks Edit" för att förbättra läsbarheten och flytet, ändra tempus och lägga till sensoriska detaljer.

Lägg till nya dialoger och engagerande analogier med ”Sparks Continue”.

Begränsningar för ProWritingAid

Det ger ibland felaktiga förslag eller korrigeringar.

Priser för ProWritingAid

Gratis

Premium: 30 $/månad

Premium Pro: 36 $/månad

ProWritingAid-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

4. DeepL Write (bäst för högkvalitativa översättningar och omskrivningar)

via DeepL Write

DeepL Write är ett omskrivningsverktyg för som utmärker sig för sina högkvalitativa översättningar. Det är idealiskt för flerspråkiga skribenter eller för dem som vill förfina innehåll på olika språk. Verktygets intuitiva AI säkerställer att din text behåller sin avsedda betydelse samtidigt som tydligheten och tonen förbättras.

DeepLWrites bästa funktioner

Förbättra ditt skrivande med AI-förslag i realtid om ordval, formuleringar och tonfall.

Förbättra tydligheten i din text samtidigt som du behåller din unika skrivstil.

Korrigera stavfel, grammatik och interpunktionsfel direkt

Dra nytta av omedelbara förslag som hjälper dig att redigera din text medan du skriver.

DeepLWrite-begränsningar

Begränsningar av antalet gånger du kan använda filfunktionen, vilket begränsar flexibiliteten för användare med frekventa dokumentbehandlingsbehov.

Begränsade språk översättningsfunktioner

Priser för DeepLWrite

Gratis

Pro: 16,50 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

DeepLWrite-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

5. HyperWrite (bäst för att skapa kreativt innehåll)

via HyperWrite

HyperWrite är specialiserat på att generera AI-text för kreativt innehåll med hjälp av tekniken " ". Det kan utnyttja realtidsforskning genom att söka igenom miljontals vetenskapliga artiklar och uppsatser, vilket ger dig korrekt och aktuell information.

Oavsett om du brainstormar idéer, skriver marknadsföringstexter eller skriver en roman, anpassar sig detta verktyg efter din stil och ger dig användbara förslag.

HyperWrites bästa funktioner

Anpassa resultaten efter uppmaningar för att återspegla din unika röst och stil.

Automatisera repetitiva uppgifter som att skapa e-postmeddelanden eller brainstorma rubriker.

Utnyttja kreativa AI-verktyg för att skriva artiklar, manus och mycket mer med minimal ansträngning.

Utöka idéer, skapa stycken och till och med föreslå sätt att utveckla en hel artikel eller berättelse.

HyperWrites begränsningar

Resultaten kan bli repetitiva och mindre originella.

Det tar längre tid att generera innehåll jämfört med andra verktyg.

Priser för HyperWrite

Gratis

Premium: 19,99 $/månad per användare

Ultra: 44,99 $/månad per användare

6. QuillBot (bäst för parafrasering och sammanfattning)

via QuillBot

QuillBot är känt för sina paraphraserings- och sammanfattningsfunktioner, som riktar sig till studenter, yrkesverksamma och innehållsskapare. Det erbjuder flera lägen för att justera ton, stil och flyt, vilket säkerställer att din text är både original och polerad.

Verktygets inbyggda grammatikgranskare och integrationsalternativ gör det mångsidigt för att förfina skriftliga arbeten.

QuillBots bästa funktioner

Skapa källhänvisningar med ett lättanvänt verktyg för akademiska och professionella behov.

Utvärdera läsbarheten med före-och-efter-jämförelser för att mäta innehållets tydlighet.

Kondensera långa texter till koncisa sammanfattningar, så att det blir lättare att snabbt ta till sig komplexa innehåll.

Säkerställ att ditt arbete är originellt och autentiskt genom att identifiera potentiellt plagiering.

QuillBots begränsningar

Ibland ger det mindre exakta resultat, särskilt när det gäller att upptäcka plagiering.

Begränsningar i antal ord för dess omskrivningsverktyg

QuillBots priser

Gratis

Månadsvis: 9,95 $/månad per användare

Halvårsvis: 6,66 $/månad per användare

Årligt: 2,50 $/månad per användare

QuillBot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

7. Scribbr (Bäst för akademiskt skrivstöd)

via Scribbr

Scribbr skräddarsyr sina funktioner för akademiskt skrivande och erbjuder verktyg som plagieringsdetektering, grammatikskontroll och citatstöd. Det hjälper dig att upprätthålla ett logiskt flöde och säkerställer att ditt arbete följer akademiska standarder.

Scribbr fokuserar på uppsatser och avhandlingar och gör det enklare att skapa precist och välstrukturerat akademiskt innehåll.

Scribbrs bästa funktioner

Skapa korrekta källhänvisningar i flera olika stilar, inklusive APA, MLA och Chicago.

Få skrivresurser med guider och bästa praxis för studenter och forskare

Använd plagieringsverktyg för att jämföra din text med en omfattande akademisk databas.

Få hjälp med korrekturläsning med AI-drivna verktyg som upptäcker fel eller inkonsekvenser.

Scribbrs begränsningar

Det ger ibland irrelevanta källor.

Fungerar inte bra med olika dokumenttyper

Scribbrs priser

Anpassad prissättning

Scribbr-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 200 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. YouWrite (bäst för personlig feedback på skrivande)

via Trend Hunter

YouWrite förfinar din skrivprocess genom att generera innehåll som är skräddarsytt efter dina unika behov och preferenser. Det har flera lägen, såsom Research, Creative eller Genius, för att tillgodose specifika användningsfall.

Ange ton, målgrupp eller stil, så får du skräddarsydda förslag som passar olika sammanhang, till exempel professionella e-postmeddelanden eller kreativa skrivprojekt.

YouWrites bästa funktioner

Skriv ämnesrader, texter för landningssidor och bildtexter för sociala medier med lätthet.

Lägg till användningsfall, ton, målgrupp och meddelandedetaljer i den fördefinierade mallen för att generera innehåll.

Använd dess kreativa lägesalternativ för att skapa dikter och manus.

YouWrite-begränsningar

Saknar avancerade forskningsfunktioner

Användare som föredrar fristående appar tycker att verktyget är obekvämt eftersom det är integrerat i You.com.

YouWrite-priser

Gratis

Pro-plan: 20 $/månad per användare

Teamplan: 30 $/månad per användare

Företagsplan: Anpassad prissättning

YouWrite-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Originality. ai (Bäst för plagieringsdetektering och innehållets äkthet)

Originality.ai är en vakthund för innehållets integritet som med precision identifierar duplicerad eller AI-genererad text. Verktyget är utformat för företag och akademiska institutioner och prioriterar att upprätthålla etiska skrivrutiner.

Originality. ai bästa funktioner

Identifiera AI-genererat innehåll från mänskligt genererat innehåll , inklusive text från GPT-4.

Kombinera plagieringsdetektering med AI-originalitetskontroller för att säkerställa att innehållet är unikt.

Underlätta samarbetet med teamhanteringsfunktioner som gör det möjligt för företag att övervaka flera användare från ett enda konto.

Se detaljerade originalitetspoäng via en överskådlig, intuitiv instrumentpanel med lättillgängliga funktioner.

Originalitet. ai-begränsningar

Användare har klagat på att om de flyttar om stycken eller avsnitt ändras resultatet.

Verktyget misstar ibland verkliga mänskliga texter för AI-genererat innehåll, vilket resulterar i falska positiva resultat.

Originality. ai-prissättning

Betala efter användning: 30 dollar för 3 000 krediter

Pro: 14,95 $/månad per användare

Företag: 179 $/månad per användare

Originality. ai betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Easy Peasy AI (bäst för snabb innehållsgenerering)

via Easy Peasy AI

Easy Peasy AI är ett lättviktigt verktyg för copywriting för användare som behöver snabb och enkel hjälp med bloggar, bildtexter eller produktbeskrivningar. Det är ett utmärkt alternativ för skribenter som söker ett enkelt och okomplicerat sätt att generera idéer och innehåll.

Easy Peasy AI:s bästa funktioner

Få över 90 mallar för copywriting att välja mellan för att effektivisera din skrivprocess.

Använd dess AI-drivna ljudtranskription och skapa detaljerade sammanfattningar, beskrivningar och anteckningar.

Skapa bilder som kompletterar ditt skrivande och gör ditt innehåll mer engagerande med visuellt tilltalande grafik.

Begränsningar för Easy Peasy AI

Användare har klagat på modellens noggrannhet.

Anpassningsalternativen kan vara begränsande för användare som söker mycket personliga innehållsstilar.

Enkel AI-prissättning

Gratis

Startpaket: 16 $/månad per användare

Unlimited 50: 24 $/månad per användare

Obegränsat: 32 $/månad per användare

Förfina och hantera skrivprojekt med ClickUp

Att välja rätt AI-skrivverktyg kan förbättra ditt innehåll avsevärt, oavsett om du vill skärpa tonen, öka tydligheten eller påskynda din skrivprocess. Från grammatikgranskare till sofistikerade stilförbättrare erbjuder verktyg som Grammarly, Easy Peasy AI och QuillBot imponerande funktioner som hjälper dig att säkerställa att ditt skrivande blir polerat och effektivt.

ClickUp utmärker sig dock som det ultimata verktyget för att förbättra skrivandet. För team som samarbetar i projekt är det en all-in-one-plattform som förbättrar skrivkvaliteten och integreras sömlöst med dina projektledningsarbetsflöden.

