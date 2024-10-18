AI kontra mänskligt genererat innehåll: För- och nackdelar

När jag gjorde research för det här blogginlägget bad jag Verse by Verse, Googles ”experimentella AI-drivna musa”, att skriva en dikt om robotars fantasi som kombinerar stilarna hos Edgar Allen Poe, Emily Dickinson och Ralph Waldo Emerson. Resultatet blev följande.

AI-genererad dikt med hjälp av Google Researchs Verse by Verse

Inom poesi, litteratur, marknadsföring och till och med film gör artificiell intelligens (AI) stadiga framsteg som ett viktigt verktyg. Vid den senaste räkningen fanns det 603 AI-skrivassistenter, inklusive vår egen ClickUp Brain. Alla skrivprogram, från Google Docs till Quillbot, har nu AI integrerat.

Å andra sidan använder eller experimenterar mer än hälften av de marknadsförare som Salesforce har undersökt redan med generativ AI i sitt arbete. I form av text, bilder och till och med video skapar team innehåll med AI. Oavsett om vi gillar det eller inte, existerar AI-genererat innehåll redan parallellt med mänskligt genererat innehåll.

Om du vill ta till dig denna verklighet och förstå hur de fungerar tillsammans (eller inte), här är en introduktion till för- och nackdelarna med AI-genererat innehåll.

Förstå AI-innehåll

Innan vi går in på debatten om AI-genererat innehåll kontra mänskligt innehåll, låt oss först förstå hur detta fungerar.

Vad är AI-innehåll?

AI-genererat innehåll avser all text eller media som skapats av maskininlärningsalgoritmer som svar på mänsklig input (kallad prompts). Du kan använda verktyg för att skapa AI-innehåll, såsom ChatGPT, Microsoft CoPilot, Google Gemini etc. , för att skapa innehåll.

Hur fungerar AI-genererat innehåll?

En typisk användarresa för att skapa AI-innehåll skulle se ut enligt följande.

Välj ditt verktyg

Öppna ett AI-verktyg för att skapa innehåll. Beroende på dina behov, användarvänlighet, pris etc. kan du välja mellan ett antal AI-textgeneratorer som finns tillgängliga idag.

Uppmana AI

Ange en beskrivning av det innehåll du vill skapa. Du kan till exempel skriva ”skriv ett Twitter-inlägg om min isbrytare-event ikväll” eller ”vad är snabb applikationsutveckling?”.

Granska resultatet

AI:n använder tekniker för naturlig språkbehandling (NLP) för att förstå din inmatning och producera lämpliga svar. Granska dem för att se om de passar dina behov.

Förfina resultatet

Du behöver inte acceptera det första utkastet som det är. Ge AI ytterligare instruktioner. Du kan till exempel säga "dela upp detta i punktlistor" eller "använd fler filmreferenser".

Kvalitetskontrollera resultatet

AI är inte allvetande. När du skapar AI-innehåll kan du riskera att det blir felaktigt, hallucinerande och ibland till och med osammanhängande. Gör därför en noggrann kvalitetskontroll.

Nu är du redo att använda AI-genererat innehåll på det sätt som passar dig bäst. Några av de vanligaste sätten att använda AI-innehåll är följande.

Hur använder man AI-innehåll?

Du kan använda AI-innehåll för alla de ändamål som du använder mänskligt skrivet innehåll för. Några exempel är:

Brainstorming: Använd AI-verktyget för att brainstorma idéer, skapa dispositioner och första utkast etc. som du senare kan ge en mänsklig touch.

Återanvändning av innehåll: När du har skapat en form av innehåll kan du använda AI för att återanvända det i andra former. Du kan till exempel mata in ett blogginlägg i AI och be om:

Kort sammanfattning

Metatitel och beskrivning

Inlägg på sociala medier

Kampanjer via e-postnyhetsbrev

Sökmotorannonser

Skalning av innehåll: Om du skriver e-handelsbeskrivningar för ett stort antal produkter är AI ett fantastiskt verktyg. Det kan automatiskt skapa innehåll för dina produktsidor i linje med ditt varumärkes ton och stil.

Översättning: Även om AI inte är skickligt på alla språk är det ett effektivt verktyg för översättningar. Särskilt för stora projekt, såsom bruksanvisningar, undertextning etc., kan AI vara till stor hjälp.

Detta medför många fördelar.

Fördelar och nackdelar med att använda AI-genererat innehåll

Generativ AI öppnar upp möjligheter för innehållsskapande som ingen annan teknik tidigare har gjort. Dess fördelar överväger långt vad något annat digitalt verktyg kan erbjuda.

Skalbarhet

Den största fördelen med AI är den skala det kan hantera. Det tar 2–3 sekunder för ett AI-verktyg att skapa ett första utkast till ett helt blogginlägg om vilket ämne som helst, oavsett hur komplext det är. Tänk dig hur många första utkast du kan generera varje arbetsdag! För att inte tala om att AI faktiskt kan arbeta dygnet runt.

Effektivitet

AI-skrivverktyg är effektiva för att skapa innehåll i stor skala. Men de gör också mänskliga team mer effektiva.

Genom att omedelbart generera första utkast om vilket ämne som helst eliminerar de skrivkramp.

Genom att tillhandahålla innehåll att arbeta med minskar AI den tid som författare behöver för att skriva.

Genom att fungera som en sparringpartner hjälper AI den mänskliga författaren att utforska idéer och se resultatet utan att döma.

Genom att införliva alla nödvändiga datapunkter minimerar AI forskningstiden.

Med stavningskontroll, korrekturläsning och redigering förbättrar AI effektiviteten i varje steg av skrivprocessen.

Förbättrad SEO

AI-innehållsverktyg är några av de mest effektiva SEO-verktygen som skribenter kan ha. De erbjuder inte bara relevanta förslag på sökord, utan visar också hur dessa kan integreras i artikeln på ett naturligt sätt så att ditt innehåll rankas högt i sökmotorerna.

Konsekvens

Behöver du följa en stilguide? Behöver du upprätthålla en konsekvent ton? Har du ett varumärkesbudskap som måste integreras överallt? Ingen fara. AI-skrivverktyg kan säkerställa att allt ditt innehåll följer dessa riktlinjer på ett konsekvent och lämpligt sätt.

Trots sina många fördelar är AI-innehåll inte perfekt. Några viktiga nackdelar är följande.

Begränsad kreativitet

I grunden tar ett AI-verktyg befintliga data från olika källor och omvandlar dem till begripliga svar på specifika frågor. Så trots sin förmåga att skapa innehåll är AI begränsat av gränserna för de data som används för att träna det.

Ännu viktigare är att AI ännu inte kan komma med originella idéer. Det kan väcka inspiration och visa mänskliga innehållsskapare en glimt av möjligheter. Men AI i sig är ännu inte fantasifullt, så att säga. Så om två mänskliga innehållsskapare använder samma verktyg för att skriva om samma ämne, kan det hända att de bara blir kopior av varandra.

Tvivelaktig kvalitet

Alla AI-innehållsgeneratorer har en ansvarsfriskrivning, till exempel denna från Google Gemini:

”Gemini kan visa felaktig information, även om personer, så kontrollera svaren noggrant.”

Detta beror på att AI fortfarande inte är tillförlitligt för innehållsskapande. Några kvalitetsproblem du kan stöta på är:

Felaktigheter : AI hallucinerar fakta, händelser och annan information.

Redundanser : AI som upprepar sig själv eller, ännu värre, förvränger eller felaktigt återger befintlig information.

Brist på sammanhang : AI har ännu inte förstått nyanserna i olika kulturella sammanhang.

Brist på djup : Innehåll som genereras av AI kan ibland vara ytligt och ofta återge befintlig eller till och med föråldrad kunskap utan några nya insikter.

Onaturligt språk : Ironiskt nog kan AI-genererat innehåll vara onaturligt, konstlat, robotlikt och känslolöst.

Plagiering: I slutändan tränas AI på offentligt tillgängliga data, vilket innebär att frågor kring upphovsrätt och plagiering fortfarande är en mycket gråzon.

Nödvändigheten av mänsklig inblandning

Inget AI-verktyg idag skapar innehåll som kan publiceras utan mänsklig inblandning. Alla verktyg erkänner riskerna med AI och uppmuntrar användarna att skapa egna processer för kvalitetskontroll.

Det innebär att trots användningen av AI-verktyg behöver organisationer fortfarande mänskliga skribenter, redaktörer och korrekturläsare för att göra innehållet publiceringsvärt. Att lägga till människor som övervakare i processen ger extraordinära fördelar som AI ännu inte kan återskapa. Det diskuterar vi härnäst.

Fördelar och nackdelar med innehåll som skapats av människor

På samma skala som vi mätte AI-genererat innehåll, låt oss också titta på det som skrivits av människor. Dess största fördelar är:

Kreativitet : Mänskliga skribenter lägger ofta omtanke, fantasi och några av sina egna livserfarenheter i sitt innehåll, vilket AI aldrig kan matcha.

Noggrannhet : Människor är mer benägna att upptäcka felaktigheter i sitt arbete och utföra noggranna faktagranskningar.

Ansvar : Författare är ansvariga för de ord de skriver; de får byline!

Kritiskt tänkande : Författare ifrågasätter status quo och utvärderar det de ser/hör kritiskt och erbjuder insikter som AI inte kan ge.

Kontextuell förståelse: Människor kan anpassa sitt innehåll efter kulturell känslighet, inkludering och som svar på feedback.

Den största nackdelen med innehåll skrivet av människor är dock att det begränsas av mänskliga förmågor. En författare kan bara göra så mycket. Och trots sina bästa ansträngningar gör människor misstag. De missförstår saker, missuppfattar saker och i vissa fall kan de helt enkelt ha en dålig dag.

Det betyder inte att AI-innehåll är värdelöst eller att innehåll som skapats av människor är partiskt. I nästa avsnitt ska vi se hur du kan skilja mellan de två eller kombinera dem för att uppfylla dina behov.

Skillnaden mellan innehåll som skapats av människor och innehåll som skapats av AI

Enkelt uttryckt är mänskligt genererat innehåll skrivet av en person. AI-genererat innehåll är skrivet av en algoritm. I dagens värld är dock skillnaden inte så enkel. Vad händer till exempel om en människa använder AI för att brainstorma en disposition men skriver utkastet till innehållet själv? Räknas korrekturläsning också som en del av skrivandet?

Sådana existentiella frågor får vi ta en annan dag. 🤷

Idag fokuserar vi på de viktigaste skillnaderna mellan innehåll som skapats av människor och innehåll som skapats av AI.

Kreativitet

Människor är kreativa av naturen. Från Iliaden till TikTok är mänsklig kreativitet ansvarig för varje enskilt verktyg och varje enskild teknik omkring oss. Därför kommer mänskligt genererat innehåll alltid att ha potential att visa fantasi och rå kreativitet på ett sätt som AI helt enkelt inte kan.

AI-innehåll är en upprepning av det som redan finns. Människor är begränsade av hastighet och produktionsvolym, och AI kan aldrig producera något helt originellt. Eftersom allt innehåll initieras av mänskliga kommandon kan man dessutom säga att om det finns någon fantasi i spelet, så kommer den från användaren.

Mänsklig författare 1️⃣ AI 0️⃣

Effektivitet

Alla skribenter kämpar med inspiration och att konsekvent skapa innehåll av en viss kvalitet. Oavsett hur erfaren eller utbildad du är finns det en gräns för hur mycket innehåll du kan skapa under en 8-timmars arbetsdag.

AI har inte riktigt det problemet. Din vänliga AI i grannskapet kommer inte att drabbas av skrivkramp när du ber den att skriva en uppsats på 1000 ord. Den kommer inte att kämpa med inspiration eller kreativitetssvackor. AI-genererat innehåll är alltså mer effektivt och konsekvent än mänskligt innehåll någonsin kan bli.

Mänsklig författare 0️⃣AI 1️⃣

Subjektivitet och emotionell djup

Människor har levda erfarenheter. Oavsett klass, kast, ras, ålder, kön, sexuell läggning etc. finns det en mångfald av erfarenheter som kan användas för att skapa fantastiska berättelser med emotionell djup. Detta är också mer relaterbart och rörande för mänskliga läsare (som fortfarande är den största målgruppen).

De flesta AI-verktyg tränas på befintliga datamängder, vilket innebär att de inte har någon unik intelligens. Detta gör dem något enformiga och ointressanta när det gäller att skapa berättelser. Detta ska dock inte förväxlas med att vara objektiv. Det är faktiskt ett helt nytt koncept som vi utforskar härnäst.

Mänsklig författare 1️⃣AI 0️⃣

Partiskhet

Varje individ är partisk på grund av den kunskap de har fått från sina erfarenheter. Allt innehåll de skapar är ett resultat av sådana fördomar.

En grafisk designer som anser att kandidater med tatueringar är olämpliga för professionella miljöer skulle till exempel aldrig skapa bilder som inkluderar dem.

Å andra sidan tränas AI på data som skapats av människor. Deras fördomar återspeglas i algoritmerna.

I ett ökänt fall lärde sig till exempel en AI-baserad CV-granskare, som tränats på befintliga anställdas CV:n, att ge höga poäng till dem som angav baseball eller basket som hobby, men drog av poäng för softball.

Kort sagt, partiskhet är inte en fråga om människa kontra AI. Partiskhet är en inneboende egenskap hos människor och därför också hos AI. Men människor kan känna igen dessa partiskheter (själva eller om till exempel en chef påpekar dem) och arbeta för att bli av med dem.

En AI måste programmeras specifikt för att göra detta.

Mänsklig författare 0️⃣AI 0️⃣

Med tanke på hur generativ AI ser ut idag överväger mänskligt skrivande fördelarna med AI-innehåll. Det betyder dock inte att du helt ska undvika AI-innehåll. Faktum är att AI-genererad effektivitet är oerhört värdefull när den används i kombination med mänsklig fantasi, originalitet och kvalitetskontroll.

Sammanfattningsvis ser skillnaden mellan innehåll som skapats av människor och innehåll som skapats av AI ut så här.

Funktion AI-genererat innehåll AI-genererat innehåll Originalitet Möjligen hög Mycket låg Effektivitet Låg till måttlig Mycket hög Konsekvens Moderera Mycket hög Skalbarhet Utmanande och dyrt Enklare och kostnadseffektivt Partiskhet Möjligt Möjligt Tillförlitlighet Hög, när kritiskt tänkande tillämpas Låg eftersom AI kan hallucinera och vara felaktig Kvalitet Medel till hög med specifika och relevanta exempel Låg till måttlig med redundanser och klumpigt språk Bäst för Behov av kreativt och engagerande innehåll (t.ex. romaner, essäer, marknadsföringsinnehåll) Behov av standardiserat och repeterbart innehåll (t.ex. teknisk dokumentation, metabeskrivningar, videotranskriptioner)

Kombinera mänsklig kreativitet och AI-effektivitet

Även om du kanske debatterar passionerat om människa kontra AI, så visar praktiken att det bästa sättet att gå vidare är en genomtänkt kombination av de två. Så här fungerar det i praktiken med en virtuell arbetsplats som ClickUp.

AI för inspiration; människor för mervärde

AI:s bästa användningsområde idag är inspiration och idéskapande. Öppna ett AI-skrivverktyg som ClickUp Docs och använd ClickUps AI-verktyg för att antingen skriva in din prompt och komma igång med ett första utkast, eller sammanfatta innehållet från ett färdigt utkast.

Integrera ClickUp Brain direkt med dina dokument

Vet du inte var du ska börja? Prova ClickUps mall för innehållsskrivning för ett enkelt sätt att skapa engagerande innehåll av hög kvalitet.

AI för forskning; människor för insikt

AI-chattbottar är utmärkta forskningsassistenter. Har du någonsin fastnat i "vad heter det nu igen..."? Din forskningsassistent kan hjälpa dig. Har du glömt var du sparade ditt redigerade dokument? Connected Search kan hjälpa dig. Behöver du organisatoriska data från ditt projektledningsverktyg? ClickUp Brain har svaren.

ClickUp Brain, din perfekta forskningsassistent

Om du skapar innehåll för en rapport eller ett förslag behöver du dock din mänskliga insikt. AI-dokument sammanfattare kan ge dig den information du behöver för att få insikter från det.

Till exempel kan ditt projektledningsverktyg visa att dina team i genomsnitt tar två veckor på sig att publicera varje blogginlägg. Det kan till och med visa att detta har ökat från en vecka, vilket var standard för sex månader sedan. Men detta kan betyda:

Din teamstorlek har minskat

Dina team är utbrända

Längden och kvaliteten på ditt innehåll har ökat

Du har minskat antalet blogginlägg och fokuserar istället på videoinnehåll.

Sådana insikter och motsvarande åtgärder måste fortfarande komma från en tänkande människa.

Förresten, om du leder ett team av skribenter kan du ha nytta av denna introduktion till hur du använder AI i innehållsmarknadsföring.

Människor för fantasi; AI för skala

Låt oss ta exemplet med innehåll för marknadsföringsmaterial. Det finns gott om publicerat innehåll. Även de längsta långsvansade sökorden har hundratals sidor med innehåll. Det som skiljer en framgångsrik organisation från resten är hur unikt, engagerande, intressant och värdefullt dess innehåll är. Detta kräver mänsklig fantasi.

Därefter kan AI ta över. Den kan korrekturläsa och kontrollera att tonen och stilen är konsekvent. Den kan skapa distributionsmaterial för sociala medier, e-post, videoskript etc. AI kan också enkelt anpassa innehållet för olika målgrupper.

På så sätt kan organisationer skapa verkligt extraordinärt innehåll genom att kombinera människors kreativitet med AI:s effektivitet.

Effektivisera din innehållsskapandeprocess med ClickUp

För att skriva en dikt måste du göra några saker i Googles Verse by Verse, till exempel välja poetisk stil, välja tre författare som ska vara dina musor och skriva den första raden. När du har gjort detta ger AI dig alternativ att välja mellan – här måste du själv välja nästa rad.

Poängen är att generativ AI (ännu) inte är en medveten enhet som kan skapa innehåll på egen hand. Det är dock en kunnig assistent som kan hjälpa till med inspiration, idéer, forskning, stavningskontroll, korrekturläsning etc.

Det är effektivt, men också opålitligt. Det saknar subjektivitet, men är också partiskt. Det är konsekvent, men kvaliteten kan ifrågasättas.

Trots dessa dilemman vet ivriga användare av AI för innehållsgenerering att det kan vara kraftfullt när det används klokt. Det kan hjälpa i ett antal användningsfall som en del av en författares dagliga arbetsflöde. Oavsett om du skriver en sammanfattning av ditt standup-möte, ett hjärtligt avskedsmejl eller presidentens tal, har AI något att erbjuda.

AI är integrerat i projektledningsverktyget ClickUp och kan hjälpa dig att hitta relaterade uppgifter, svara på frågor om projekt, sammanfatta långa dokument, utveckla idéer med exempel, skapa mallar för innehållsskrivning och mycket mer.

Prova ClickUp gratis idag.